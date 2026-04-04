South Lebanon: When War Reaches Cemeteries · Global Voices

وفي جنوب لبنان، لم يعد التدمير يؤثر فقط على المنازل أو الطرق أو البساتين أو المساجد. وتشير الدراسات الاستقصائية المستندة إلى صور السواتل وشهاداتها أيضا إلى أن المقابر قد تضررت أو دمرت في عدة قرى حدودية. هذا التحول يغير طبيعة ما يراه الناس عندما تُؤخذ الحرب أيضاً في القبور، لا تدمر المبنى فحسب. It reaches the most intimate landmarks of a community: filiation, memory, right of return, bond to the ground. إن هذه الحقائق، التي أُلقيت بالبيانات الإسرائيلية بشأن تدمير القرى الحدودية والحفاظ على السيطرة حتى نهر الليطاني، تغذي قراءة واضحة بشكل متزايد في لبنان: فإلى جانب الهدف العسكري ضد حزب الله، فإنها أيضاً هي الإمكانية ذاتها للاستمرارية الإقليمية والاجتماعية والرمزية التي يجري السعي إليها.

المقابر المدرجة الآن في خريطة التدمير

لشهور، صور من الجنوب أظهرت منازل مكسورة، شوارع عالية، بستان الزيتون تحولت بواسطة الجرافات. ولكن برز عنصر آخر تدريجيا في التحقيقات الميدانية الموثقة: فالمقابر هي أيضا من بين المواقع المتضررة أو المدمرة. وكتبت منظمة العفو الدولية في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها في آب/أغسطس 2025 والتي أثرت على الهياكل في جنوب لبنان تشمل المنازل والمساجد والمقابر والطرق والمتنزهات وملاعب كرة القدم. وتعتمد المنظمة على أشرطة فيديو مثبتة وتحليل ساتلي لـ 26 بلدية حدودية بين نهاية أيلول/سبتمبر 2024 ونهاية كانون الثاني/يناير 2025. وتدعي أيضاً أن التدمير قد تم في عدة حالات بواسطة متفجرات يدوية وجرائم بينما كانت القوات الإسرائيلية تسيطر بالفعل على المناطق المعنية.

واحد من أدق الممرات هو أوديسيه وتكتب منظمة العفو الدولية أن الصور الساتلية تبين أنه في الفترة بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، دُمر مركز القرية والمناطق المحيطة الأخرى، بما في ذلك مسجد ومقبرة. في كفر كيلا، تُبلغ المنظمة أيضاً عن شهادة مقيمة أن منزل جدها، منزل أقاربها، بستاناتهم، قبور والديها، ومسجد تم تدميره. ويمكن الإشارة إلى هذه العناصر في عزلة إلى الوحشية العامة للحرب. فهي، مجتمعة، تشكل شيئا آخر: مخططا لا تُنقذ فيه أماكن الموتى، على الرغم من أن لها قيمة عائلية ودينية وإقليمية تتجاوز بكثير وظيفتها الجنازية.

إن كلمة المقبرة لها، في هذا السياق، نطاق أقوى من موقع مدني متضرر بسيط. القبر ليس مجرد أثر جسدي إنه وصف واضح لخط في مكان ما In the villages of southern Lebanon, she connects a family to land, local history, a cycle of seasons, bees, visits andrites. عندما تختفي المقبرة، ليس فقط قطعة من المشهد تختفي. إنه دليل على الجذور التي تغازل وهذا هو بالضبط ما يعطي هذه التدميرات عبئا سياسيا ورمزيا ثقيلا جدا في نظر السكان المشردين. وهذا التفسير هو تحليل للمعنى الاجتماعي لهذا التدمير؛ وهو لا يحل محل الإنشاء القضائي للمسؤوليات، ولكنه يساعد على فهم السبب في أن هذه الصور تنتج في لبنان صدمة تختلف عن تلك الناجمة عن تدمير مبنى عادي.

لم يعد السؤال مجرد عسكري

وتبرر إسرائيل جزءا من تدميرها باسم الضرورة العسكرية. According to Reuters, the Israeli army and authorities claim that certain houses, infrastructure or civilian areas were used by Hezbollah for weapons, firing positions or noses. ولكن نفس الإرسال يُفيد أيضاً أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، أعلن في 31 آذار/مارس أن إسرائيل ستدمر « جميع المنازل » في القرى اللبنانية القريبة من الحدود، وأن السيطرة الأمنية ستستمر إلى الليطاني، في حين أن السكان المشردين لن يسمح لهم بالعودة إلى الجنوب من النهر إلى حين ضمان الأمن في شمال إسرائيل. أستاذ قانون (ستانفورد) اقتبس من (رويتر) يعتقد أن هذا التدمير الواسع النطاق لا يفي بعتبة « الضرورة العسكرية المطلقة » التي يتطلبها قانون الحرب

هنا تدمير المقابر يأخذ على معنى مختلف. يمكن أن يقدم جيش منزل كموقع مشبوه ويمكن وصف الطريق بأنه طريق لوجستي. يمكن النظر إلى البستان على أنه شاشة أو ممر ولكن المقبرة أقل ملاءمة بكثير لهذه الحجة العامة، لا سيما عندما تدمر في طائفة أوسع من عمليات الهدم التي تستهدف بالفعل المنازل والأماكن الدينية والأماكن العامة والهياكل الأساسية المدنية. وتشير منظمة العفو الدولية أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أظهر نفسه في مارون الراس أنه يمكنه في بعض الحالات تحييد بنية تحتية بالقرب من مقبرة بملئها بالإسمنت، دون تدمير شامل على السطح. وهذا لا يبطل أي حجة عسكرية في أي ظرف من الظروف، ولكنه يبين وجود بدائل أقل تدميرا.

وبعبارة أخرى، لم تعد المناقشة تركز فقط على وجود هدف عسكري محدد. وهو يغطي الحجم والأسلوب والمنطق العام. وعندما تكون قرى بأكملها مشوهة بطريقة منهجية، يُمنع المقيمون من العودة، ويُفرض صراحة على البيانات السياسية سيطرة دائمة على الفضاء حتى الليطاني، فإن تدمير المقابر يتوقف عن الظهور كضرر هامشي. وهو جزء من بيئة يصبح فيها التحول المادي للأرض نفسها أداة حرب. وهذا الشرح بين الخطاب والوسائل والتأثيرات التي تغذي اليوم النظرية، الموجودة جدا في لبنان، لاستراتيجية الاحتلال بحكم الواقع والحرمان من الهوية المحلية. وهذه النظرية هي قراءة سياسية تستند إلى الأرقام القياسية المتقاربة؛ وتعتمد مؤهلاتها القانونية المحتملة على السلطات المختصة.

تطهير الموتى يعني إضعاف الحق في العودة

وفي الصراعات المعاصرة، لا تتوقف العودة على وقف إطلاق النار فحسب. يعتمد على وجود منزل، طريق، شبكة ماء، مدرسة، مسجد، قاعة بلدة ولكنه يعتمد أيضاً على أنسجة غير مرئية: العلامات التي تخبر عائلة بأنها في المنزل. المقبرة واحدة من هذه العلامات هناك آباء وأجداد وأحياناً أجيال بأكملها سنعود للجنازات والاحتفالات والعطلات الدينية و لفتات الذاكرة وعندما تدمر هذه الأماكن، تصبح العودة أكثر صعوبة في التصور، حتى لو توقفت الحرب. نحن لا نعود بنفس الطريقة إلى قرية حيث الموتى لم يعد لديهم مكان محمي بشكل واضح.

ويدخل القانون الإنساني الدولي في هذا الاتجاه. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية، استنادا إلى القانون العرفي، إلى أنه يجب معاملة الموتى باحترام واحترام قبورهم والمحافظة عليها بشكل سليم. وتؤكد لجنة الصليب الأحمر الدولية أيضا، في وثيقة عن حماية الموتى في الصراع، أن كرامة المتوفى وحفظ أماكن الدفن ليست مجرد مسألة أخلاقية: فهي جزء من الالتزام بحماية الأسر، وتحديد الجثث والنسيج الاجتماعي نفسه. ومن ثم، فإن تدمير المقابر أو تغييرها لا يمس الأحجار فحسب. كما أنها تقوض استمرارية الذاكرة الأسرية، وأحيانا احتمالات معرفة الحقيقة وتحديد الهوية في المستقبل.

وفي لبنان، أصبح هذا البعد أكثر حساسية. The country has already experienced prolonged displacements, empty border villages, houses rebuilt and again threatened. In this context, the grave often acts as the last stable sign of a presence. وحتى عندما تم تدمير المنازل، لا تزال الأسر تقول: موتانا هناك. وإذا اختفت هذه العلامة بدورها، تصبح الصلة بالمكان أكثر ضعفا. وهذا هو السبب في أن تدمير المقابر، في العديد من المحادثات التي جرت في الجنوب، لا يُفهم على أنه تدهور في جملة أمور، بل على أنه محاولة لتحقيق ما تبقى عندما يكون كل شيء آخر قد وقع بالفعل. It is a very strong social and political perception, which feeds both documented facts and the experience of the displaced.

منطقة أعيد تشكيلها بواسطة الجرافة

ولا يزال مصطلح الجراف يستخدم في التحقيقات في جنوب لبنان. وتدعي منظمة العفو الدولية أن العديد من عمليات التدمير نفذتها الأجهزة الثقيلة والمتفجرات، بما في ذلك بعد بدء نفاذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وتقدر المنظمة أن أكثر من 000 10 هيكل قد تضررت أو دمرت في المناطق المشمولة بالدراسة. وفي بعض البلديات، اختفى أكثر من نصف المبنى؛ In Yarin, Dhayra and Boustane, more than 70 per cent of the buildings were destroyed, according to his analysis. وهذا هو نفس أهمية التقييم النهائي. الضربة يمكن أن تدمر. إعادة تشكيل الجرافات إنه يمحو إطار المكان، يشق المكونات، ويزيل الحدود المألوفة، ويحول القرية إلى سطح متاح.

إن تدمير المقابر يتفق تماما مع منطق إعادة التشكيل هذا. المقبرة ليست مجرد مؤامرة إنه مكان يأمر به اسماء، وصلات، طبوغرافيا الذاكرة ومن المقرر أن ينتج الحلاقة فراغا يتجاوز الأثر المادي الفوري. إنه يجعل من الصعب على الذين يعيشون هناك أن يعيدوا ترتيب المكان It is also, in some cases, blurring the traces. وفي تقرير عن المقابر الجماعية في العراق، أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن أي إخلال بموقع الجنازة يمكن أن يضر بقيمة الاختبار ويضعف آفاق العدالة والمساءلة. The case is not similar here, but the principle remains: touching the places of the dead also has consequences on the future ability to document, identify, celebrate and claim.

ويعزز هذا البعد الإقليمي البيانات السياسية الإسرائيلية الأخيرة. وأفاد رويتر بأن الهدف المعلن يشمل منطقة أمنية إلى ليتاني وحظر عودة المشردين من جنوب الليطاني إلى أن تُستوفى الظروف الأمنية الإسرائيلية. وعندما تزعم قوة عسكرية أنها تريد تدمير جميع القرى القريبة من الحدود والحفاظ على السيطرة على الأرض، لم يعد اختفاء المقابر يمثل حادثاً هامشياً. وقد أصبح من العلامات التي تدل على وجود مؤسسة أوسع لتأهيل الفضاء: أقل جبهة مؤقتة من الإقليم لجعله غير مأهولة بالسكان الأصليين، أو على الأقل من الصعب إعادة تأهيلهم.

تحطيم الرموز، الوصول إلى الهوية

وهناك عنصر آخر يعزز هذه القراءة. تحقيق العفو عن (مارون الراس) يكرس عدة ممرات لتدمير « الحديقة الإيرانية » « متنزه الترفيه والمشي » وتستشهد المنظمة بوثيقة عسكرية إسرائيلية تصف هذا التدمير بأنه إنجاز هام في العمليات والرمزية والعقلية. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنها لم تجد أي دليل على أن الحديقة كانت في حد ذاتها هدفا عسكريا، وترى أنه ينبغي التحقيق في تدميرها كجريمة حرب. وهذا المقطع مهم لأنه يبين أنه في حالة واحدة موثقة على الأقل، لم تكن المسألة المفترضة مجرد مسألة تكتيكية. وكان أيضا رمزا.

المقبرة هي، بحكم التعريف، مكان رمزي. إنها تتغاضى عن الدين، القريهة، الإرسال، استمرارية القرية وعندما يدمر هذا الحيز في حملة يتم فيها أيضا محو عناصر مدنية وثقافية أخرى، يصبح من الصعب استبعاد فرضية الحرب التي تُشن ضد علامات الهوية في النقاش العام اللبناني. وهنا أيضاً، يلزم توخي الحذر: فالعمل القضائي وحده هو الذي يمكن أن يسند نية محددة لكل فعل. ولكن في التحليل السياسي والاجتماعي للنزاع، يُطرح السؤال الآن بشكل صريح. تدمير المقابر، هو فقط تدمير مساحة مادية، أو هو الهجوم على وجود مجموعة في وقت طويل؟ والعناصر التي جُمعت في الجنوب تدعو إلى المزيد من الأصوات للاحتفاظ بالقراءة الثانية.

فكرة « الإجلاء » ليست غريبة عن المفردات الدولية عن تدمير الممتلكات الثقافية وقد حذر خبراء الأمم المتحدة، في سياق آخر، من أن التدمير المتعمد للمواقع والأشياء والمؤسسات ذات الأهمية التاريخية والدينية قد يكون نتيجة لمحاولة محو الهوية. والموازاة ليست مؤهلة تلقائية للقضية اللبنانية. وهو يشير ببساطة إلى أن المجتمع الدولي اعترف منذ وقت طويل بأن بعض الدمار ليس محايدا. فهي تستهدف المجتمعات المحلية في ما تنقله، ليس فقط في ما تملكه. وهذا السجل يتأثر بشكل خاص بتدمير مقبرة.

جنوب لبنان التي تواجه حربا طويلة الأجل ضد روابطها

ما يحدث في الجنوب اليوم ليس فقط بقاء القرى تحت النار It is also the ability of these villages to remain villages, i.e. places named, inhabited, told, recognized. ويفيد رويتر بأن أكثر من 1.2 مليون شخص قد شردوا في لبنان منذ الهجوم الذي شن في 2 آذار/مارس 2026. In such a context, the question is not only of the number of internally displaced persons, but of what they will find, or not, when they return. يمكن أحياناً إعادة بناء منزل مدمر الطريق يمكن أن يكون أحمر. ولكن عندما تختفي أماكن الذاكرة والمقابر والعلامات الدينية والمساحات المشتركة في نفس الوقت، يصبح التعمير أثقل من ذي قبل. لم يعد الأمر متعلقاً بالحيطان بعد الآن وهو يتعلق بالعضوية.

وتبدو المادة 115 من القانون العرفي الذي أشارت إليه لجنة الصليب الأحمر الدولية ضئيلة تقريباً في مواجهة حجم الصدمة: احترام الموتى، واحترام قبورهم، والحفاظ عليها بشكل سليم. ومع ذلك، في تحطم الحرب، تقول هذه القاعدة شيئا أساسيا. إنه يحدد الحد وتشير إلى أن هناك حداً لا يؤثر فيه العنف إلا على المقاتلين أو حتى على المدنيين، ولكن إمكانية استمرار المجتمع في التعبير عن نفسه. وهذه هي العتبة التي يشعر بها العديد من اللبنانيين وهم يعبرونها عندما تصل المقابر الجنوبية. بالنسبة لهم، نحن لا مجرد تدمير الماضي. ونحن نستعد لمستقبل بدون عودة بسيطة، بدون استمرارية واضحة، دون أي يقين من أن ما زلنا نجد دليلا على الصلة بالأرض.

وهذا هو السبب في أن تدمير المقابر يعود إلى حد معين. لأنه يلمس النقطة التي تتوقف فيها الحرب عن كونها مجرد مجابهة مسلحة وتصبح معركة على وجود المجتمع ذاته. الموتى في جنوب لبنان ليسوا خارج النزاع. أصبحوا أحد آخر الشهود الماديين وعندما يمحى هؤلاء الشهود بدورهم، فإن مسألة الإقليم بكامله، والسيادة التي عاشت، والهوية المحلية التي تشكل بوحشية، تتجاوز خطوط الجبهة.