Strait of Ormuz: sanctioned ships pass

According to news agencies and navigational data, a first American oil tanker finally crossed the Strait of Ormuz on Monday and left the Gulf, despite the new arrangement announced by Washington. The ship, the Rich Starry, appears to be the first vessel sanctioned to pass this passage since the entry into force of the American blockade against trafficking in Iranian ports. فالحركة لا تحل المسألة الموضوعية، ولكنها تضع الإدارة الأمريكية في البداية قبل إجراء اختبار للمصداقية في أحد أكثر الممرات البحرية رصدا على الكوكب.

المعبر الأول الذي يختبر الجهاز

مرور (ريتش ستاري) لم يكن شيئاً غير عادي ومنذ اليوم السابق، تطوّرت حركة المرور التجاري حول مضيق أورموز في ظل توتر شديد، يغذيها عدم التيقن العسكري وأحيانا رسائل واشنطن المتضاربة. وقد رصدت السفينة خارج الخليج عدة قواعد للرصد، على الرغم من أن نظام الولايات المتحدة قد وضع للتو. وفي وقت تقديم التقارير، لم يُعلن عن أي اقتحام عام، ويبدو أن المعبر قد حدث دون اعتراض واضح. وهذا التسلسل الوحيد يكفي بالفعل لإبلاغ أسئلة ملاك السفن والسماسرة والمؤمنين عن النطاق الحقيقي للحصار.

The available data describe a medium-sized tanker loaded with about 250,000 barrels of methanol. وشحنت الشحنة إلى حمرية، الإمارات العربية المتحدة، في آخر توقف معروف لها. The monitoring bases consulted also indicate that the vessel is linked to a Chinese company, Shanghai Xuanrun Shipping, and was sailing with a Chinese crew. بالنسبة للسوق، هذا الجمع مهم وهو يبين أن سفينة وضعت لعدة سنوات على الرادار الأمريكي لا تزال تتاجر في أكثر المناطق حساسية في الوقت الراهن، دون أن يُمنع مرور أورموز ماديا.

The case of Rich Starry also refers to a history of sanctions already documented. The US Office of Foreign Assets Control registered Shanghai Xuanrun Shipping on its blacklist in 2023 under the Iran-related sanctions regime. وفي العام نفسه، أُلحقت السفينة التي حُددت بعد ذلك على أنها فول ستار، التي تحمل نفس رقم المنظمة البحرية الدولية الذي تحمله شركة ريتش ستاري، بذلك الكيان في قوائم الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، عرف واشنطن بالفعل المبنى وبيئة أعماله قبل هذا التسلسل الجديد في أورموز. مرور الثلاثاء لا يكشف عن زاوية إدارية ميتة. بل إنه يسلط الضوء على صعوبة التوفيق بين هيكل الجزاءات، ومسرح بحري متحرك، والقرارات التنفيذية التي اتخذت تقريبا في الوقت الحقيقي.

ما نعرفه في هذه المرحلة

السفينة الحالة الثلاثاء الشحن أو التشغيل في المستقبل ريتش ستار متصلة بكيان صيني معاقب عليه من قبل واشنطن عبور مضيق أورموز المغادر الخليج حوالي 000 250 برميل من الميثانول محملة في حمرية Murlikishan السفينة التي أقرتها الولايات المتحدة توجه نحو المضيق في نفس اليوم فرغ وفقا للبيانات، من المقرر تحميل النفط الثقيل في العراق في 16 نيسان/أبريل

تركيبة قائمة على رصد البيانات والمعلومات العامة المتاحة يوم الثلاثاء.

حصار مع حصار أضيق مما أعلن

إن قلب النقاش يكمن في التحديد الدقيق للحصار الأمريكي. وفي رسالتها الرسمية، لم تقدم القيادة المركزية للولايات المتحدة الجهاز كإغلاق كامل لمضيق أورموز. ويشمل النص السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية. It also states that United States forces should not prevent the freedom of navigation of vessels transiting through Ormuz to non-Iranian ports. هذا الظل يتغير كثيراً ومن الناحية السياسية، أظهر البيت الأبيض بادرة من السلطة ضد طهران. ومن الناحية التشغيلية، وصف جيش الولايات المتحدة آلية أضيق نطاقاً، تستهدف الاتجار المتصل بإيران.

هذا الإختلاف في التفسير يفسر جزئياً لماذا مرور (ريتش ستاري) أكبر رمزياً من شحنته ولو كان نظام الولايات المتحدة مفهوما على أنه إغلاق عام للمضيق، فإن عبور السفينة سيكون خرقا مذهلا. وإذا كان الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، كما أشار إلى ذلك البنتاجون رسمياً، وليس انقطاعاً مطلقاً للمرور العابر بين الموانئ غير الإيرانية، فإن هذه الحادثة تشير أساساً إلى صعوبة الفصل بين تدفقات المياه المأذون بها والتدفقات المشبوهة والتدفقات المعاقب عليها. وفي الممارسة العملية، لا ينقسم البحر إلى فئات بسيطة. وتتغير الطرق بسرعة، وتتغير الأهالي، وتتداخل سلاسل الممتلكات مع العمليات التجارية التي كثيرا ما تكون غامضة.

ومن النقاط الأخرى التي تستحق الاهتمام أن النظام الأمريكي كان مصحوبا بمشورة إلى البحارة وتعليمات الاتصال اللاسلكي، مما يدل على أن البعد العسكري لا يقتصر على إعلان سياسي. وطلبت سلطات الولايات المتحدة من السفن في خليج عمان ونهج أورموز رصد إشعارات الملاحة والتكلم مع القوات البحرية الأمريكية على القنوات المخططة. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالات الشحن البريطانية بأن المرور العابر إلى جهات غير إيرانية لم يُمنع رسميا، حتى لو كان على الأطقم أن تتوقع زيادة الوجود العسكري والضوابط وعمليات التفتيش المحتملة. وهذه السلسلة من الرسائل تخلق بيئة متناقضة: فالطريق ليس مغلقاً قانونياً للجميع، ولكنه يصبح عملياً أثقل بكثير من أن يأخذه.

ولهذا السبب أيضاً، فإن مرور سفينة معاقب عليها ليس تفصيلاً إدارياً. إن الجزاءات المالية للولايات المتحدة ليس لها نفس منطق الحصار البحري. والهدف الأول هو قطع فرص الحصول على الخدمات والمدفوعات والتأمين ونظيرات التجارة. وينطوي الثاني على القدرة على تحديد هوية السفينة وتتبعها وربما اعتراضها عند دخولها المنطقة المعنية. وعندما ينجح ناقلة نفط معروفة بالفعل لدى السلطات الأمريكية في العبور، حتى في إطار قانوني غامض، تكون الإشارة المرسلة إلى السوق قوية. وهو يوحي بأن أثر الردع ليس آليا وأن المشغلين سيختبرون بسرعة حدود الجهاز الجديد.

(مورليكيشان) يأخذ دوره

The second name appeared on Monday, Murlikishan, reinforces this impression of testing. ووفقا لبيانات الملاحة، كانت هذه السفينة المجازة تتجه أيضا نحو مضيق أورموز. على عكس (ريتش ستاري) لم يكن يحمل البضائع وقت المتابعة وكانت القواعد المتخصصة تنتظره في العراق في 16 نيسان/أبريل لتحميل نفط الوقود الثقيل. The movement deserves to be closely monitored, as it takes place less than 24 hours after the first successful passage of a US-sanctioned vessel. ومن الواضح أن السوق غير مضمونة للمراقبة. وقد بدأ بالفعل في تعميم المباني ذات الحساسية في منطقة الاحتكاك.

The Murlikishan file is also known to the US authorities. وأعلنت وزارة الخزانة في كانون الأول/ديسمبر 2025 فرض جزاءات على السفينة التي حُددت بعد ذلك على أنها من طراز M K A، موضحة أنها حملت شحنات إيرانية منذ عام 2024، بما في ذلك البلطم وزيت الوقود والنفاثا، وأنها نقلت أيضا منتجات نفطية من أصل روسي. وتربط القواعد التجارية والسجلات البحرية الآن مورليكيشان بنفس رقم المنظمة البحرية الدولية الذي كان عليه الرقم السابق MK A. ومرة أخرى، فإن النقطة المركزية ليست الوجهة الوحيدة لهذا اليوم. ويعزى ذلك إلى أن المبنى الذي سبق أن علق على صلاته بالتدفقات الروسية والإيرانية يمكن أن يقترب مرة أخرى دون إزالة واحدة من أكثر الممرات تسليحا في التجارة العالمية.

هذه المنطقة الرمادية تزن أيضاً على حجم حركة المرور وتشير البيانات التي قدمتها وكالات الأنباء إلى أن عدد المعابر التجارية قد انخفض بالفعل انخفاضا حادا منذ بداية الاشتباكات الإقليمية، حيث تقل حركة المرور كثيرا عن سرعة ما قبل الحرب. وبالنسبة للشركات، فإن الصعوبة ليست مجرد خطر الاعتراض. ويعزى ذلك أيضا إلى تكلفة التأخير، وإدارة الأطقم، وعدم التيقن من المسار الذي سيُعقد إذا طُلب من السفينة أن تغطس في اللحظة الأخيرة. وفي هذا السياق، ينبغي قراءة حالة الصهاريجين المعتمدين. إن تحركاتهم لا تعلن بالضرورة عودة سريعة إلى طبيعتها. بل إنه يكشف أنه حتى تحت الضغط العسكري، فإن تجارة الطاقة تسعى على الفور إلى المرور والاستثناءات وفسح المجال للمناورة.

سبب بقاء مضيق (أورموز) القضية المركزية

The Strait of Ormuz remains a decisive crossing point even when volumes slow down. According to the U.S. Energy Information Administration, about 20 million barrels per day passed through the city in 2024, equivalent to about one-fifth of the global consumption of oil liquids. وتشير الوكالة أيضا إلى أن جزءا كبيرا من هذه التدفقات لم يقدم بديلا بسيطا. وتوجد بعض الهياكل الأساسية للأراضي في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، ولكنها لا تعوض بالكامل عن اضطراب دائم للمضيق. في عام 2024، حوالي خُمس تجارة الغاز الطبيعي المهجورة في العالم عبرت هذا الطريق، أساساً من قطر At the market level, each movement visible in Ormuz therefore exceeds the mere fate of two ships.

إن آسيا في مقدمة هذه التبعية. The EIA estimates that 84% of the crude and condensate transiting through Ormuz, as well as 83% of LNG, took over Asian markets in 2024. والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين المقاصد الرئيسية. هذا الرقم يُبلغ مباشرة بقضية (ريتش ستاري) وعندما تعبر سفينة مرتبطة بشركة صينية المضيق، فإنها ليست مجرد حلقة ثنائية بين واشنطن وبيجين. وهذا تذكير ملموس بالفجوة التي قد توجد بين استراتيجية الضغط القصوى للولايات المتحدة واحتياجات آسيا المستمرة من الطاقة، التي لا تزال المشتري النهائي للمراجع لجزء كبير من تدفقات الخليج.

ما الذي تنظر إليه السوق الآن

بالنسبة لمشغلي الشحن، السؤال ليس فقط ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تحجب، ولكن كيف تنوي القيام بذلك على مر الزمن. مالكو السفن سبب في نوافذ ساعة، عقود، سلامة الطاقم وتكاليف التأمين. ويمكن لأي جهاز يُعلن عنه يوم الأحد أن يغير الطرق لبضع ساعات، ثم يُعاد تفسيره من قبل السوق بمجرد أن يتم المرور الأول دون وقوع حادث رئيسي. هذا ما يبدو أنه حدث وقد غيرت بعض السفن مسارها بالفعل أو كانت مترددة عندما اقتربت من المضيق، ولكن معبر ريتشي ستاري يبين أن بعض الجهات الفاعلة تحاول بالفعل التمييز بين التهديد السياسي والواقع التشغيلي. وكثيرا ما تكون مرحلة التكيف هذه هي المرحلة التي تُعقد فيها عمليات تحكيم تجارية حقيقية.

والأهم من ذلك كله أن السفن المعنية تنتمي إلى هذا الكون لما يسمى بأسطول الظلال، أو على الأقل إلى هوامشه، حيث تتغير الأسماء المتقاطعة، وأعلام الظرف، وسلاسل الملكية المجزأة، والطرق الجيوسياسية الحساسة. (ريتش ستاري) و(فيل ستار) السابق و(مورليكيشان) سابقاً في (إم كي إيه) يوضحان بدقة هذه البلاستيكية الإدارية وفي هذه البيئة، تظل الجزاءات قوية على الورق، ولكن فعاليتها تتوقف على تعاون شركات التأمين والموانئ والموردين ودول العلم. وبمجرد أن يرى أحد الممثلين أن المرور العابر لا يزال ممكناً، أو أن احتمال الاعتراض يظل منخفضاً، فإن الحساب الاقتصادي يمكن أن يستولي عليه حتى في منطقة يمكن أن يؤدي فيها كل خطأ في القراءة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتفاعل الأسواق أولاً مع عدم اليقين. وبعد إعلان الولايات المتحدة، بلغت أسعار النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل قبل أن تنفجر جزئيا، مما يشير إلى أن المشغلين يقيّمون باستمرار المستوى الفعلي لتعطل حركة المرور. وطالما أن مضيق أورموز لم يغلق تماما أمام التدفقات غير الإيرانية، يظل السيناريو السائد هو حركة المرور المخفضة والمكلفة والخطرة، بدلا من التوقف الكامل. ولكن هذه الحالة الوسيطة كافية لزيادة التأمين ضد الحرب، وتعقّد قرارات الميثاق، وزيادة أقساط المخاطر على كل شحنة. معابر (ريتش ستاري) وربما (مورليكيشان) تزن أقل حجماً من السؤال الذي تطرحه على السوق

في هذه المرحلة، الحلقة تُخبر معركة المصداقية. ويريد واشنطن أن تبين أنها يمكن أن تشد الضغط البحري حول إيران دون إغلاق أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية في الطاقة. ويحاول المشغلون بالفعل قياس الفجوة بين الإعلان والقاعدة المكتوبة والتطبيق العملي. ممر (ريتش ستاري) يقدم أول عنصر من عناصر الاستجابة، لكنه ليس كافياً لتثبيت الوضع. وفي الأيام المقبلة، سيكون التركيز أقل على البيانات السياسية من التركيز على خلافة مسارات نظام المعلومات المسبقة عن علم، واختيارات القبطان، وردود فعل شركات التأمين، والقدرة الأمريكية على التعامل، واحدة تلو الأخرى، مع أكثر السفن حساسية في مضيق أورموز.