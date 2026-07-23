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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي الفترة من عام 1932 إلى عام 1935، كان سهل تشاكو الشاسعة، الذي يفترض أنه غني بالنفط، على المحك في حرب مميتة بين بوليفيا وباراغواي. وقد دعمت بوليفيا في مجهودها الحربي شركات النفط الأمريكية، المعروفة باسم الكارتل الشقيقة السبعة، بينما كانت باراغواي مسلحة من شركات النفط البريطانية.

وبعد اتفاق لوقف إطلاق النار في 12 حزيران/يونيه 1935، وقعت الدولتان على معاهدة سلام في عام 1938. غير أنه تبين أن ودائع النفط غير كافية للإنتاج المغمور القيمة.

وفي نهاية المطاف، أثبت هذا الصراع أنه عمل ممتاز لتجارة الأسلحة. وبغض النظر عن أن شعب بوليفيا وباراغواي عانى من خسائر في الأرواح، فقد غرقت هاتان الدولتان في الفقر المدقع.

بينما تهيمن بريطانيا على العالم الاقتصادي والمالي طوال فترة التاسعة عشرةهمنذ اكتشاف (إدوين درايك) في عام 1859، اسمه العقيد (دريك)، أصبح النفط حجر الزاوية للقيادة الأمريكية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، سمح تسرع الذهب الأسود للولايات المتحدة بأن تصبح أول قوة صناعية وتجارية ومالية.

وعلى مر الزمن، كانت الولايات المتحدة نشطة جدا في العديد من الانقلابات، بما في ذلك كوبا في عام 1952، وإيران في عام 1953، وغواتيمالا في عام 1954، والكونغو في عام 1965، وشيلي في عام 1973، وغرينادا في عام 1983، وبنما في عام 1989، وأوكرانيا في عام 2014، وفنزويلا في عام 2026.

غير أن الولايات المتحدة تعمل بين 750 و 800 منشأة عسكرية في نحو 80 بلدا: وجود لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر. ألم يكن (ويسلي كلارك)، القائد الأعلى السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الذي أعلن في عام 2007 أن الحروب في (العراق) و(ليبيا) و(آخرين) كانت مخططة منذ وقت طويل من قبل رجال عسكريين وسياسيين أمريكيين؟?

ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة قد عززت نفسها جزئيا على استغلال النفط وأصبحت ركيزة أساسية في سياستها الخارجية. وفي عام 1974، أبرم هنري كيسينغر اتفاقا مع المملكة العربية السعودية: كل النفط المباع في جميع أنحاء العالم سيُثمر بدولارات الولايات المتحدة.

ومنذ عام ١٩٧٤، زادت هذه الحصرية المالية من حجم الدولار في التجارة الدولية. ويضاف إلى ذلك أن القانون الأمريكي يتجاوز الحدود الإقليمية. منذ عام 2018، تكبدت الشركات الأوروبية خسائر مباشرة تقدر بأكثر من 19 مليار يورو بسبب عدم الامتثال للقوانين الأمريكية.

ومع احتكار فعلي لإنتاج النفط العالمي، تستخدم الولايات المتحدة النفط سلاحا دبلوماسيا وعسكريا. وهم لا يأخذونه بعيدا.

ومن المفارقات أن أستراليا ألغت فجأة عقدا مع فرنسا بمبلغ 56 بليون يورو للغواصات التابعة للمجموعة البحرية الفرنسية، وأن مديريها الرئيسيين يفضلون الولايات المتحدة على توريد الغواصات النووية.

مخدوعين وغير سعداء، سيحصل الأستراليون على غواصات أمريكية مستعملة… مما يدل على أن العديد من القادة السياسيين لديهم ذكريات قصيرة. والواقع أن هنري كيسينغر، ثم وزير الخارجية، يُنسب هذا الاقتباس: « ♪أمريكا قد تكون عدو خطير.♪كونه صديقه فاني.

غير أن الولايات المتحدة شنت الحرب الحالية في إيران في 28 شباط/فبراير 2026 انتهاكا للقانون الدولي. الرئيس (دونالد ترامب) يقوم باستمرار بتغيير دوافعه وتهديداته.

في مقابلة مع برنامج « 20/20 » في عام 1987 عرضها (باربرا والترز) على أخبار (آي بي سي)، (دونالد ترامب) أصر على كيفية تعامل (واشنطن) مع (طهران) وزيته قال لباربرا والترز:« لماذا لا نذهب إلى هناك ونأخذ بعض من زيتهم على طول ساحلهم؟ »

هذه الكلمات اليوم لها صبر خاص.

ومن المؤكد أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يظل الاستيلاء على مرافق النفط الإيرانية. وتثبت هذه الحرب أنها خطيرة جدا ومميتة، لأنها تديم دبلوماسية القارب.

وأخيرا، يشكل هذا الصراع في العنف غير المشروع زيادة غير مسبوقة في سعر البرميل، وبعض التضخم، والكساد المحتمل، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي نهاية المطاف انخفاض كبير في الاحتياطيات الاستراتيجية.

هنري رامونيدا