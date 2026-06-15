USA- Israel: شقق شهر العسل، بن غفير حُرم من التأشيرة

ويزعم أن الوزير الإسرائيلي إيتامار بن – غفير ألغى رحلة إلى الولايات المتحدة بسبب صعوبات في الحصول على تأشيرة، وفقاً للصحافة الإسرائيلية. وتأتي هذه الحلقة بينما يدافع دونالد ترامب عن موافقته مع إيران، ويرفض عدة وزراء إسرائيليين بالفعل الجزء اللبناني منها. العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال قوية، ولكن التسلسل يكشف عن أزمة لم يسبق لها مثيل بين تحالف واشنطن وبنجامين نتنياهو.

(الإلغاء المعلن لسفر (إيتامار بن – غفير إلى الولايات المتحدة التي أبلغت عنها الصحافة الإسرائيلية بسبب صعوبات في الحصول على تأشيرة ويبدو أن الحلقة محدودة من الناحية البروتوكولية. ومع ذلك، فقد أصبح نطاقه أوسع، حيث أنه يؤثر على وزير مركزي للحق الجذري الإسرائيلي، حيث تحاول إدارة ترامب فرض اتفاق مع إيران، بما في ذلك وقف التصعيد في لبنان. ولا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل متينة في أسسها العسكرية والاستراتيجية، ولكن التسلسل الحالي يكشف عن وجود تباين سياسي أكثر وضوحا.

والسؤال ليس ما إذا كان التحالف الأمريكي – الإسرائيلي ينهار. لا يوجد دليل. ولا تزال المعونة العسكرية والتعاون الاستخباراتي وردود الفعل الدبلوماسية قوية. السؤال الحقيقي مختلف: هل يمكن لمرحلة القرب السياسي بين دونالد ترامب وبنجامين نتنياهو أن تنجو من اتفاق إقليمي يرفضه عدة وزراء إسرائيليين علناً؟? قضية (بين – جيفر) تُعتبر مُظهراً. It shows that the most radical officials of the Israeli government no longer automatically have liquid access to the western capitals, including the American ally.

According to the Israeli press, the Minister of National Security gave up a planned trip to the United States after administrative difficulties related to his visa. ولم يقترن أي تأكيد رسمي مفصّل من الولايات المتحدة بهذه المعلومات وقت تقديم أول تقرير. هذا الحذر مهم. وكثيراً ما تظل قواعد إصدار التأشيرات سرية، وتتجنب واشنطن عموماً التعليق العام على الملفات الفردية. ولكن في السياق الحالي، يصعب تجاهل الإشارة السياسية. ويستهدف بن – غفير بالفعل تدابير أو يدعو إلى فرض جزاءات في عدة بلدان غربية. ملفه الدبلوماسي يصبح موضوعاً في حد ذاته.

USA- Israel relations: حادث يتجاوز التأشيرة

ويمكن أن تظل مشكلة التأشيرة حادثا إداريا. It can also become a political message when it concerns a controversial foreign minister. وفي حالة بن – غفير، تتطلب المناقشة الإسرائيلية القراءة الثانية تدريجيا. The minister embodies an open line of confrontation with the Palestinians, with humanitarian organizations and, now, with American mediation. ويأتي إلغاؤه بعد أشهر من الانتقادات الدولية وفي تسلسل يسعى واشنطن إلى تثبيت عدة جبهات في آن واحد.

البيت الأبيض لا يحتاج إلى إعلان جزاء رسمي لخلق مسافة. It is sufficient that a trip is not made, that a meeting is not confirmed, that a visa is delayed or that contact is avoided. وهذه الإيماءات الدبلوماسية لها لغتها الخاصة. They allow to mark a reserve without causing a frontal crisis with Netanyahu. في هذه الحالة، يمكن لواشنطن الحفاظ على تحالفها مع إسرائيل في حين رفض إعطاء محفل رسمي لواحد من أكثر وزراء مجلس الوزراء المتنافسين.

هذا الفارق ضروري. إن الولايات المتحدة لا تقتحم إسرائيل. يفرزون محاوريهم. ويحمي هذا التمييز العلاقة الاستراتيجية مع توجيه إنذار إلى التحالف الإسرائيلي. The implicit message is that American support does not necessarily cover all the positions of the radical right. كما أنها لا تضمن الحصانة الدبلوماسية للوزراء الذين يتحدون علنا اتفاق ترامب. وهذا هو المكان الذي تنضم فيه حلقة التأشيرة إلى الأزمة الأوسع نطاقا حول إيران ولبنان.

(بين – غفير)، رمز حق باهظ الثمن

إيتامار بن – غفير ليس وزيرا عاديا في الساحة الدبلوماسية الغربية. إن رحلته وبياناته ودوره في سياسة الأمن الداخلي لإسرائيل تعطيه صورة غير متناسبة. وهو يمثل استجابة قاسية للتهديدات الفلسطينية والإقليمية التي يتعرض لها مؤيدوه. من أجل منتقديه، يجسد انجراف متطرف يضعف موقف إسرائيل الدولي. هذه الصورة لها عواقب ملموسة. وأصبح من الصعب تنظيم السفر والاجتماعات والدعوة والمنتديات العامة.

وقد أثار الوزير بالفعل احتجاجات قوية خلال رحلة سابقة إلى الولايات المتحدة. وقد ألغيت الأحداث، ونظمت مظاهرات، وندد عدة مسؤولين يهوديين أمريكيين بوجوده. ولم تكن هذه المعارضة من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين فحسب. It also crossed a part of the American Jewish community, concerned that Israeli extremists might find an audience in the United States. لقد كشفت المناقشة عن فجوة عميقة بين الدعم لإسرائيل ورفض بعض خيارات حكومة نتنياهو.

منذ ذلك الحين، تضاعفت التكلفة الدبلوماسية لـ(بين) وقد اتخذت بلدان غربية أو ناقشت تدابير ضده وضد بيزل سموتريش. وقد أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض جزاءات أو تدابير محددة الهدف ضد الوزيرين، واتهمتهمتهم بالتحريض على العنف ضد المستوطنين في الضفة الغربية. فرنسا منعته من دخول أراضيه وفتحت إيطاليا تحقيقا بعد حادثة أسطول المساعدات الإنسانية باتجاه غزة. ولم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق في الآراء لمعاقبته، ولكن هناك مناقشة.

Washington under pressure of its own goals

التوتر الحالي ليس فقط بسبب شخصية (بين) كما أنها تنبع من الأولوية الدبلوماسية للولايات المتحدة. دونالد ترامب يريد أن يجعل الصفقة مع إيران تأتي إلى فاكهة. وهي تريد إعادة فتح مضيق أورموز، والحد من خطر نشوب حرب طويلة وتقديم نجاح استراتيجي. غير أن عدة وزراء إسرائيليين يعتبرون هذا الاتفاق خطيرا. فهي تتحدى ذلك علنا، لا سيما عندما يشمل لبنان. وذكر بن – غفير أنه ينبغي لإسرائيل ألا تعتبر نفسها ملزمة بترتيب يحد من قدرتها على الدفاع عن نفسها.

هذا الموقف يضع واشنطن في موقف حساس ويمكن للولايات المتحدة أن تقبل النقد الإسرائيلي على الأسس الموضوعية. عادة ما يخالفون حلفائهم ولكنهم لا يستطيعون تحمل وزير إسرائيلي يدعو صراحة إلى تحدي الهيكل الإقليمي الذي يرتديه رئيس الولايات المتحدة نفسه. المشكلة ليست دبلوماسية فحسب انها تلمس سلطة ترامب. لا يمكن أن يكون الاتفاق المعلن مع (إيران) ذا مصداقية إذا كان أحد حلفاء (واشنطن) الرئيسيون يتحدى بالفعل نطاقه على الأرض اللبنانية.

The American irritation occurred after the Israeli strike against Beirut. According to American media, Trump expressed a rare anger at Netanyahu, judging that the operation had almost derailed the deal with Tehran. وقد تميزت الملاحظة بالعقول، لأنها تكسر صورة التنسيق التلقائي بين الزعيمين. لا يعني أن (ترامب) يسقط (ناتنياهو). بل إنه يبين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعد حرا في تعطيل الدبلوماسية الأمريكية دون استجابة مباشرة من البيت الأبيض.

لبنان كبلد من الاختلاف

The Lebanese case focuses the crisis. وينص الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران، كما أعلن الوسطاء، على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وترى السلطات اللبنانية أن هذا شرط ملزم ضد الهجمات الإسرائيلية. وأشادت نبيه بيري بهذا الإدراج بوصفه عنصرا أساسيا في الحفاظ على سيادة لبنان. ودعا الجيش اللبناني، من جانبه، المشردين من الجنوب إلى توخي الحذر، وإثبات أن الهدوء لا يزال هشا، وأن العودة لا يمكن أن ترتجل.

إسرائيل ترفض هذه القراءة وقال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتز إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يحتلها في لبنان وسوريا وغزة. وادعى أيضا صيانة منطقة آمنة ومواصلة مكافحة الهياكل الأساسية في حزب الله. (بين) يذهب أبعد من ذلك طلب عدم تطبيق الاتفاقات بين (ترامب) و(طهران) عندما، وفقاً له، يقيدون حرية إسرائيل في العمل ويعكس هذا الاختلاف في المفردات نفس خط الرفض.

وبالنسبة لواشنطن، يصبح لبنان اختبار المصداقية للاتفاق. وإذا واصلت إسرائيل ضرباتها أو أبقت على مواقفها دون جدول زمني واضح، يجوز لإيران أن تتهم الولايات المتحدة بعدم السيطرة على حليفها. وإذا كانت إيران تعتقد أن الجانب اللبناني غير محترم، فإنها قد تؤخر تنفيذ البروتوكول أو تكثف المناقشات في المستقبل. إن لبنان، الذي يضعفه بالفعل الدمار والتشريد، هو في صميم التنافس الذي يتجاوز كثيرا قدرته على العمل.

تحالف قوي، ولكن أقل هيمنة

الحديث عن إنهاء شهر العسل لا يعني إعلان الطلاق. وكثيرا ما تستوعب العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلافات كبيرة. وقد انتقدت الإدارات الأمريكية المستوطنات الإسرائيلية أو العمليات العسكرية أو السياسة المحلية دون خرق الشراكة. ولا تزال إسرائيل حليفا رئيسيا لواشنطن في الشرق الأوسط. جيشه لديه دعم هيكلي ولا تزال دبلوماسيته قائمة على الوزن الأمريكي في المحافل الدولية. هذه الثبات لا تختفي بتأشيرة معقدة.

لكن التسلسل الحالي يغير النبرة (ترامب) ليس فقط الرئيس الذي أعطى (نيتنياهو) عدة انتصارات رمزية في الماضي وهو أيضا قائد يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران ويرفض أن يحرمه حلفاؤه من النجاح. هذا المنطق يمكن أن ينتج احتكاك جديد ويتوقف نيتانياهو على الدعم الأمريكي، لكنه يعتمد أيضا على الوزراء مثل بن غفير وسموتريش للحفاظ على تحالفه. ومن ثم فإن دبلوماسية الولايات المتحدة تواجه الميكانيكيين الداخليين للقوة الإسرائيلية.

هذا الميكانيكي غير مستقر. ويجوز للوزراء اليمينيين الراديكاليين تهديد نتنياهو إذا قبل وقفاً يعتبر مؤاتياً جداً لإيران أو حزب الله. ويمكن للمسؤولين الأمريكيين أن ينتقدوه إذا سمح لهؤلاء الوزراء بتخريب الاتفاق. ويجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يرعى الجبهتين. إلغاء رحلة (بن جيفر) إذا تأكدت أن تكون مرتبطة بصعوبات التأشيرة. واشنطن لا تستهدف بالضرورة نيتانياهو مباشرة. It shows that some of its coalition actors are becoming problematic.

الشتات اليهودي الأمريكي في النقاش

ولا تقتصر العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة على الحكومات. وهو يشمل أيضا الشتات اليهودي الأمريكي، والممثلين المنتخبين للكونغرس، والمنظمات المجتمعية، والمانحين، والجامعات، ووسائط الإعلام. (بين غر) يسبب ردود فعل متناقضة إن جزءا من الحق المؤيد لإسرائيل يرحب به بوصفه مدافعا عن الأمن الإسرائيلي بلا هوادة. حزب آخر يرى ذلك كشخص سمي قادر على الإضرار بصورة إسرائيل وتسريع المسافة من اليهود الأمريكيين الشباب.

هذا الكسور يزن (واشنطن) وتراعي الإدارات الأمريكية الأرصدة الداخلية لمجتمعاتها. وعندما يؤدي وجود وزير إسرائيلي إلى تظاهرات أو إلغاء أحداث أو انتقادات منتخبة، تصبح المسألة محلية. ولم تعد تتعلق بالسياسة الخارجية فحسب. كما يؤثر على التوترات الأمريكية حول غزة والضفة الغربية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وحرية التعبير في المخيمات. بلورات (بين) و(جفير) كل خطوط الكسور هذه.

ومن ثم تتدخل حلقة التأشيرة في حيز سياسي مشغول. وهي توفر لواشنطن وسيلة للحد من خطر الجدل الداخلي، مع تجنب الاقتحام الرسمي لإسرائيل. كما أنها ترسل إشارة إلى منظمات يهودية أمريكية متوسطة، غير مرتاحة في كثير من الأحيان لتطبيع الحق الجذري الإسرائيلي. ولا ينبغي التقليل من شأن هذا البعد. ويستند التحالف بين البلدين أيضا إلى رأس المال الاجتماعي، ليس فقط إلى عقود عسكرية.

Netanyahu between Trump and his ministers

يحاول بنجامين نيتانياهو الحفاظ على هامش المناورة. إنه يعلم أن المواجهة المفتوحة مع (ترامب) ستكون باهظة الثمن. He also knows that the agreement with Iran is perceived in Israel as a risk, especially by the hardest parties. ويهدف صمتها النسبي أو صياغتها الحكيمة إلى تجنب حدوث أزمة مباشرة مع البيت الأبيض، مع السماح لوزراءها بالتعبير عن رفض شروط معينة. وهذا التقسيم للأدوار يمكن أن يعمل لفترة من الزمن. ويصبح الأمر أكثر صعوبة إذا قررت واشنطن أن تعاقب سياسيا أكثر الأصوات تطرفا.

(بين) يدفع هذا الحد بدقة وبطلبه عدم التصرف وفقا للاتفاقات المبرمة بين ترامب وطهران، فإنه لا ينتقد النص فحسب. لقد تحدى قدرة الرئيس الأمريكي على تنظيم الأمن الإقليمي من أجل حليف، الظل ثقيل ويمكن للولايات المتحدة أن تعترف بأن لإسرائيل الكلمة الأخيرة بشأن أمنها. ويقبلون أقل من ذلك أن هذه الصيغة تؤدي إلى تحييد اتفاق أمريكي بعد ساعات قليلة من إعلانه. التأشيرة بعد ذلك تُصبحُ a تفصيل يَكْشفُ عن سوءِ أعمقِ.

وصعوبة نتنياهو تأتي أيضا من الصورة الدولية. وكلما زاد احتل بن – غفير موقع الحادث، كلما زادت ارتباط إسرائيل بأشد مواقفها. الشركاء الغربيون يمكنهم التمييز بين دعم أمن إسرائيل ورفض بعض الوزراء. ويؤدي هذا الانفصال إلى إضعاف الحكومة الإسرائيلية دون إضعاف الدولة الإسرائيلية بالضرورة. وهو يفتح مرحلة يمكن فيها للعواصم المتحالفة أن تضاعف الإجراءات الانتقائية: عدد محدود من الدعوات، وانخفاض الاتصالات، والتأشيرات المعقدة، والجزاءات الموجهة أو النقد العام.

تحذير أكثر من استراحة

« الشهر الهوني » بين (واشنطن) و(تيل أبيب) يبدو أنه أقل إنتهاءً من التعليق وهي مستمرة في مجالات الأمن الأساسية، ولكنها تنهار في الإدارة السياسية للحرب الإقليمية. ترامب يريد صفقة نتنياهو يريد الحفاظ على حريته في العمل (كاتز) تريد الحفاظ على المناطق الآمنة ويريد بن – غفير رفض أي نص من شأنه أن يحد من الجيش الإسرائيلي. وقد تتعايش هذه الأهداف في البلاغات. وهي تتعارض مع بعضها البعض بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

إلغاء رحلة (بين) يقدم صورة واضحة لهذه اللحظة. وزير إسرائيلي قوي في المنزل يصبح من الصعب تصديره إلى حليف إسرائيل الرئيسي. هذا المفارقة تقول الكثير عن الأزمة الحالية. The Netanyahu coalition was built with forces that speak to a part of the Israeli electorate but fr Western chancelleries. وما دامت واشنطن تشارك تماما منطق المواجهة، فإن هذا التناقض لا يزال قابلا للإدارة. وحالما تبحث الولايات المتحدة عن إزالة التصعيد مع إيران، تصبح واضحة.

وبالنسبة للبنان، يمكن أن يكون لهذا التوتر أثران معاكسان. ويمكنها أن تعزز الضغط الأمريكي على إسرائيل لاحترام الجانب اللبناني من الاتفاق. It can also push Netanyahu to compensate against his right with limited military gestures, in order to show that he does not surrender to Washington. في الأيام القليلة القادمة ستقول ما هو المنطق السائد. وستكون المؤشرات ملموسة: :: ما إذا كان ينبغي الإبقاء على الإضرابات، وحركة القوات في الجنوب، وتعليمات المشردين، والاتصالات بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو، وإيضاحات رسمية بشأن النطاق الفعلي لوقف إطلاق النار.