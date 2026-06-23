Vintage collective Market 2026: أصبح (آين آر) عاصمة الخناق والإبداع

من الثاني إلى الخامس من يوليو، سيستضيف مركز (آين آر) طبعة صيفية جديدة مكرّسة للأجسام النادرة، والتصميم الرجعي، والأزياء الخبيثة، والإبداع المستدام

من2-5 تموز/يوليه 2026.Ain Aar Squareفي قلب جبل لبنان سيستضيف الطبعة الصيفية العظيمةVintage collective Market، وهو حدث أصبح ضروريًا لمحبي الأشياء النادرة والتصميم الرجعي وإكسسوارات الموضة والإبداعات الأصلية.

سيقام الحدث كل يوم4pm to 11pmمعالدخول المجاني.

رحلة بين التراث والإبداع والحيوية

في ديكور مستوحى من منازل لبنانية تقليدية، السلالم الملونة ومبني الميكان،Vintage collective Marketيبشر بخبرة لا تحصى حيث يجتمع الماضي والحاضر في وئام.

يمكن للزوار أن يكتشفوا اختياراً دقيقاً

– ملابس وملحقات الخناق؛;

– المقتنيات والتحف؛;

– الأثاث والتزيين الرجعي؛;

– كتب وملصقات وعربات جامعات وفنيل؛;

– الإبداعات والأعمال الفنية؛;

– المنتجات المتطورة والتصميم الدائم.

ويسلط الحدث الضوء على طريقة جديدة للاستهلاك: وهي أكثر موثوقية وأكثر مسؤولية وأكثر تركيزا على تقييم الدراية الفنية والتجارب التي تختبئ وراء كل شيء.

عين عار، المكان المثالي للحدث

موقعة في مقاطعة ميتن، المدينةAin Aarمغرمة بسحرها الحقيقي، ومساكنها التقليدية، وتراثها المعماري الغني. ويتيح هذا الإطار الفريد المناخ المثالي للترحيب بسوق تحتفل بالذاكرة والتصميم والثقافة.

وقد اجتذبت الطبعة السابقة جمهوراً واسعاً وجمعت ما يقرب من 50 من المعارضين من جميع أنحاء لبنان، مما يؤكد تزايد الحماس للمبادرات الثقافية البديلة.

حدث عائلي ومهرجاني

ما بعد التسوقVintage collective Marketمكان إجتماع حقيقي وستُجرى خلال هذه الأمسيات الصيفية الأربعة مباحثات مع جامعي ومبدعين.

Theبلدية كورنيت شهوان وعين عار وبيت كيكو وحبوسترغب في أن تقدم منصة للجامعين والفنانين والحماس من أجل تقاسم أكوانهم و تمرير القصص التي تعطي روحاً للأجسام.

المعلومات العملية

التاريخ:من 2 إلى 5 تموز/يوليه 2026

المكان:ساحة عين عار – جبل لبنان

ساعات:16.00 – 23.00

الدخول:مجانا