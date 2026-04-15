Yadan law: petition stopped in the assembly

ومع تسجيل 957 707 توقيعا على المنبر الرسمي للجمعية الوطنية، فإن عريضة " لا لقانون يادان " قد عبرت إلى حد كبير العتبة التي يمكن أن تمهد الطريق لإجراء مناقشة في جلسة مفتوحة. غير أن لجنة القانون اختارت، يوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل، تصنيفها. بأغلبية 30 صوتاً مقابل 21 شرطياً أغلقوا الباب لمناقشة محددة حول نص هذا المواطن على أساس أن مشروع قانون (كارولين يادان) سيناقش يوم الخميس في الغرفة ولا ينهي القرار الخلاف. إنها تتحرك بالنسبة إلى ما وراء الحالة المحددة لقانون يادان، تكشف الحلقة عن عدم ارتياح أوسع بشأن المكانة الممنوحة للالتماسات الجماعية في الإجراءات البرلمانية، وعلى الحدود بين حرية التعبير ومكافحة معاداة السامية، وعلى قدرة الجمعية العامة على استيعاب تحد مدني عندما يتجاوز إلى حد بعيد الدوائر المناضلة.

عريضة ضخمة، باب مغلق

أول تشديد هو الحجم. ووصل الالتماس المقدم في 18 شباط/فبراير في موقع الجمعية الوطنية إلى 957 707 توقيعا قبل إغلاقه، مع تحديد موعد نهائي في 15 نيسان/أبريل. The official platform now presents it as « classified by the commission » at the end of the meeting of the Law Commission on 15 April at 12:30 p.m. ويتجاوز هذا المستوى من التعبئة إلى حد بعيد عتبة 000 500 توقيع قد يقرر مؤتمر الرؤساء إجراء مناقشة في جلسة مفتوحة، شريطة أن يوزع الموقعون على ما لا يقل عن 30 مقاطعة أو على المجتمعات المحلية في الخارج. ومن ثم، فإن هذه العتبة لا تفتح، بموجب القانون الصارم، الحق التلقائي في المناقشة. إنه يخلق إمكانية وهذا هو بالضبط المعاني الإجرائي الذي كان أساس الترتيب الذي تقرر يوم الأربعاء.

The Law Commission ruled on only two options: to review or close the petition. احتفظت بالثانية، بأغلبية 30 صوتاً مقابل 21. والحجة التي طرحها الأعضاء تأييدا للترتيب بسيطة: فالمشروع نفسه يصل إلى قاعة المجلس يوم الخميس، بعد أن أدرج في جدول أعمال الخميس والجمعة، مع إجراء تصويت رسمي في 5 أيار/مايو. وفي هذه القراءة، فإن مناقشة الالتماس ستكرر مناقشة النص. ويعتقد مؤيدو الترتيب أن النقاش بشأن الالتماس لا يعرض نفس الآثار ولا نفس الآثار التي تترتب على الاستعراض التشريعي التقليدي، لأنه لا يسمح بتعديل النص أو التصويت عليه. ولذلك اختارت غالبية اللجان التماسك الإجرائي بدلا من التعبئة السياسية لحشد المواطنين.

ولكن القضية لا تقتصر على نزاع رسمي. وفي غضون أسابيع، أصبح الالتماس أحد الأعراض. وينعكس نطاقه أولاً على الاستقطاب القوي جداً الذي أثاره مشروع القانون لمكافحة الأشكال المتجددة من معاداة السامية. وثانيا، طرح سؤالا دقيقا على الجمعية: كيفية التعامل مع التعبئة الرقمية الواسعة النطاق جدا عندما لا يزال النص قيد المناقشة ولم يعتمد بعد. ومن هذا المنطلق، فإن المقارنة مع الالتماس المرفوع ضد قانون دبلومب تبعث على الدهشة. وكانت المناقشة التي دارت في شباط/فبراير بشأن هذا الأخير تتعلق بنص صوت بالفعل. وهنا، رأى شركاء التنفيذ أن فتح حيز ثان للمناقشة، بالتوازي مع النظر في النص نفسه، سيضفي على الإجراء. والرسالة واضحة: فالالتماس معترف به، ويسجل، ويظهر، ولكنه لا يترجم بالضرورة إلى وقت برلماني مستقل.

لماذا يادان القانون يركز كثيرا

تم تقديم فاتورة (كارولين يادان) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وشرعت الحكومة في الإجراء المعجل بشأن هذا النص في 23 كانون الثاني/يناير 2026. ونتيجة لهذه اللجنة، تتوخى الآلية، في جملة أمور، تعزيز قمع جرائم الاستفزاز والاحتقار العام للإرهاب. وهو يتضمن أيضاً مادة تُحدث جريمة استئناف عام لتدمير دولة تعترف بها الجمهورية الفرنسية، أُدرجت في القانون المؤرخ 29 تموز/يوليه 1881 المتعلق بحرية الصحافة. وبعبارة أخرى، يتناول النص مسائل ذات مرونة كبيرة: الإرهاب، والخطاب العام، ومعاداة الزيونية، وحرية التعبير، والتعريف ذاته لما يشكل معاداة للسامية من جديد أو متجدد.

هو هذا المشترك الذي يغذي المعارضة الأكثر شراسة. ويدفع مؤيدو النص بأنه يجب تكييف هذا الحق بحيث يكون أكثر انتشاراً، وأحياناً مشفَّراً، وخطاباً الكراهية، يصاغ أحياناً تحت ستار معاداة الزيونية، ويحمي الضحايا على نحو أفضل في سياق تزايد الأعمال المعادية للسامية. ويخشى المستنقعون من الانزلاق: ففي رأيهم، يخاطر مشروع القانون بالإبقاء على مزيج بين ناقدي إسرائيل ومعاداة الزيونية ومعاداة السامية، مع أثر رادع على التعبيرات عن دعم القضية الفلسطينية. عريضة المواطن ضد القانون هي أيضاً أمامية، تقدم النص كتهديد لحرية التعبير. إن قلب الصراع السياسي موجود. It focuses less on the stated objective of combating anti-Semitism, which is widely shared, than on the legal instruments adopted and their concrete effects in the public debate.

ويفسر هذا التوتر السبب في أن المعركة البرلمانية تتجاوز إلى حد بعيد فجوة الأغلبية الواحدة. وتطالب مجموعات الجناحين اليساريين بسحب النص من جدول الأعمال ونقض نص جريمة قتل. وأعلنت المجموعة الاشتراكية، التي امتنعت عن التصويت أثناء الامتحان في اللجنة في كانون الثاني/يناير، عزمها على التصويت ضدها في الجلسة. وأشارت موديم، أكثر إحراجاً للمخيم الحكومي، إلى أنها لن تصوت لصالح الاقتراح أيضاً. This misalignment weakens the trajectory of the text even before its arrival in the Chamber. وهو يكشف عن صعوبة سياسية أعمق: ففي هذا الموضوع الحساس، لا يحافظ الجهاز التنفيذي والكتل المركزية على أساس موحد. وبالتالي، لم يعد الالتماس مجرد احتجاج خارجي. يُصبحُ مرآةَ a هشاشة داخلية إلى المخيمِ يُفترضُ لإمْرار القانونِ.

The right to petition affects parliamentary logical

The episode highlights the still little known functioning of the right of petition to the National Assembly. ومن الناحية الرسمية، تكون القواعد واضحة. A petition can be assigned to one of the eight standing committees. أكثر من 100،000 توقيع، هو يكتسب الرؤية. وبالإضافة إلى 000 500 توقيع من ما لا يقل عن 30 من الإدارات أو السلطات الخارجية، يجوز لمؤتمر الرؤساء أن يقرر إجراء مناقشة في جلسة مفتوحة. الفعل مهم: « يمكن ». وهي ليست استفتاء على مبادرة مشتركة ولا إحالة ملزمة. وتفتح الآلية حيزا سياسيا، ولكنها لا تلغي السيطرة على جدول أعمالها الخاص من الجمعية. This is the institutional interest of the mechanism. وهو أيضا أكثر الحدود الديمقراطية وضوحا عندما يصبح حجم التوقيعات هائلا.

In the case of the Yadan Law, this structure produced a sharp gap between the wait for the crossing of the 500,000 signature threshold and the actual outcome of the proceedings. وبالنسبة للعديد من الموقعين، يمكن فهم المسار الذي تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي على أنه وعد بإجراء مناقشة. ومن الناحية القانونية، لم يكن هذا إلا شرطا ضروريا، لا يكفي. ومن الناحية السياسية، فإن الغموض أمر هائل. وتشجع الجمعية على المشاركة، وتظهر المتر، وتعلن عن التقدم المحرز في تقديم الالتماس، وتشير في الوقت الحاسم إلى أن القرار يظل برلمانيا تماما. ومن وجهة النظر المؤسسية، فإن التعليل أمر لا يمكن الدفاع عنه. ومن وجهة نظر مدنية، يمكنه أن يرعى إحساساً بالتخلص من الممتلكات. ويصدق هذا كله على أن تقديم التماس ضد قانون يادان يصبح واحدا من أكثر الطلبات الموقعة في تاريخ المنبر الأخير.

إن أقرب سابقة تساعد على فهم الإحباط الحالي. وفي شباط/فبراير 2026، أدى طلب قانون دبلومب إلى مناقشة في جلسة مفتوحة دون تصويت في ختامها. هذه السابقة كانت متجذرة في الفضاء العام أن عريضة كبيرة جدا يمكن أن تجبر التجمع على مواجهة تحدي المواطنين The Yadan case shows that the precedent is not worth automating. The two files differ on a central point: the Duplomb petition took place after the passage of the contested text, while the petition against the Yadan law was telecopied with the parliamentary examination of the proposal itself. وشكل هذا التداخل الحجة الرئيسية أمام لجنة القانون لإغلاق الحجة التي فتحتها ديناميات التوقيعات.

تصويت يكشف عن خطوط الكسور

The committee vote clarified the camps. وصوت نواب من الكتل المركزية والتجمع الوطني على ترتيب الالتماس. ودافعت المجموعات اليسارية، التي انضم إليها ليوت منتخب وفقا لعدة تقارير برلمانية، عن النظر فيها باسم احترام الموقعين ومعارضتهم الموضوعية لمشروع القانون. جغرافية التصويت تقول عدة أشياء أولا، يبين التقرير أن دعم التصنيف لا يحكم مسبقا على تأييد النص بالإجماع. It may be considered that a debate on the petition would be redundant, while being reserved or even hostile, on the bill itself. ثم يكشف أن المعركة الإجرائية لا تلغي المعركة السياسية. ومن خلال تصنيف الالتماس، لم تهدئ اللجنة القضية. وزادت من حدة ذلك، مما أعطى خصومها دافعا جديدا للتعبئة عشية الامتحان في الدورة.

ويظهر هذا السوء بشكل خاص في المركز. The MoDem, the usual ally of the government, publicly stood out by announcing that it would not vote the text. ويأخذ ذلك في الاعتبار أنه يجري قبل افتتاح المناقشات في الدائرة. وأشارت إلى أن حجة مكافحة الأشكال المتجددة من معاداة السامية وحدها لا تكفي للفوز بدعم جميع شركاء الأغلبية. ويرى عدد من المسؤولين المنتخبين في المائة أن النص غير معير على نحو سليم أو ينطوي على مخاطر قانونية أو على نتائج عكسية سياسية. This float adds uncertainty to an already explosive sequence. It also opens the possibility of a scenario in which the bill would not be openly adopted or clearly buried, but gradually trapped by motions, amendments and saturation of the agenda. ولا تزال هذه القراءة الأخيرة تحليلاً، ولكنها تستند إلى الكسور السياسية التي ظهرت بالفعل قبل افتتاح الدورة.

On the left, the episode feeds an contrary story: that of an assembly that would refuse to hear an exceptional citizen mobilization because it is politically disturbing. وأكد المعارضون للنص على التناقض بين عدد التوقيعات، وسرعة التعبئة، وقصر المعاملة المؤسسية للالتماس. وحجتهم بسيطة: عندما يجمع نص ما أكثر من 000 700 توقيع على المنبر الرسمي للجمعية، ينبغي أن تغتنم المؤسسة هذه الفرصة لفتح لحظة حقيقية للمناقشة العامة، حتى لو بدأت المناقشة التشريعية في أعقاب ذلك. هذه القراءة لا تزيل الحجج الإجرائية للجنة لكنها تعطي القضية بُعداً ديمقراطياً أوسع لم يعد الموضوع مجرد قانون يادان. وتصبح الطريقة التي تعطي بها الجمعية الأولوية لتعبير المواطنين في مواجهة روتيناتها.

يُعرض النص على الدائرة

وعلى الورق، يظل مشروع القانون مدرجا في جدول أعمال دورتي الخميس والجمعة، مع إعلان تصويت رسمي في 5 أيار/مايو. في الحقيقة، مسارها يبدو أكثر غموضاً ويشير العديد من المراقبين البرلمانيين إلى خطر عرقلة سير العمل، وكثافة جدول الأعمال، وهشاشة القاعدة السياسية التي يفترض أن تحمل النص. إنها ليست تفاصيل في حياة مشروع قانون، تُحسب صلبة الطريق بقدر ما يُحتسب المحتوى. ومع ذلك، فإن قانون يادان يصل إلى دورة في شكل غير مؤات: تنافس خارجي قوي، وانقسامات عامة داخل المركز، وإعلان معارضة اليسار، وحرب رئوية دائمة على النطاق الحقيقي للنص. To this is now added a procedural episode that put the case at the forefront of the media at the worst moment for its defenders. والشروط المذكورة هنا هي جزئيا مسألة تحليل، ولكنها تستند إلى جدول زمني رسمي وإلى مواقف عامة بالفعل.

والسلسلة أكثر حساسية لأن الجمعية لا تناقش هنا موضوعا تقنيا ذا تردد منخفض. وناقشت نصا يتطرق إلى معاداة السامية ومعاداة الصهيونية والخطاب السياسي وحدود التعبير المتطرف. لذا كل كلمة محملة سياسياً ويُقرأ كل حكم من خلال نزاع أوسع نطاقا على غزة، واستقطاب المناقشة العامة، والصعوبة الفرنسية في توضيح مكافحة خطاب الكراهية وحماية الحريات. وفي مثل هذا المناخ، لا يمكن تلقي ترتيب الالتماس باعتباره مجرد عملية من عمليات جدول الأعمال. It is interpreted, according to the camps, either as a parliamentary measure or as a lockdown. وهذا التباين في التفسير يثقل بالفعل على المناقشات المقبلة.

انتصار إجرائي، خطر سياسي

For the defenders of the ranking, the decision of 15 April protects the coherence of parliamentary work. وهي، في رأيها، تتجنب تنظيم مناقشة موازية، في حين أن المناقشة الحقيقية، التي تتيح إجراء تعديلات، ومواجهة المجموعات، والتصويت النهائي، تبدأ في اليوم التالي. هذه الحجة لا تُهمل. وتشير إلى أن البرلمان لا يمكن أن يعمل إلا بتراكم التسلسلات الرمزية. كما يجب عليها أن تحافظ على هرمية الإجراءات. ولكن العقلانية المؤسسية لا تكفي دائما لاحتواء الآثار السياسية للخيار. In this case, the Law Commission may have gained in coherence what it may lose in perceived legitimacy among some of the opinion mobilized.

ومما يزيد من حدة هذه الصعوبة طبيعة النص ذاته. A law intended to better combat anti-Semitism should, in the minds of its promoters, appear as a consensual bulwark against hatred. غير أن المناقشة العامة كانت مهيأة بطريقة عكسية: حول المخاطر التي تتعرض لها حرية التعبير، وآثار الرقابة المحتملة، والاشتباه في الدمج بين معاداة الزيونية ومعاداة السامية. وبرفض الجمعية العامة منح مساحة مستقلة لتقديم التماس من أكثر من 000 700 توقيع، فإنها لا تصمت هذا الخلاف. تضيف طبقة مؤسسية ولدى معارضي النص الآن حجة إضافية: ليس فقط من شأنه أن يساء فهم القانون، ولكن المؤسسة سترفض الاستماع على نطاق واسع إلى من يعترضون عليه.

وأخيراً، لا تزال هناك بيانات تحت الأرض ولكنها حاسمة: الثقة في الوعد التشاركي. ومنابر الالتماسات تخلق توقعات بالترجمة. وهي تشعر بأن التعبئة الرقمية، عندما تصل إلى كتلة حرجة، يجب أن تؤدي إلى أثر واضح في المداولات التمثيلية. وعندما لا يحدث هذا الأثر، أو عندما يتم تحييده من خلال اعتبارات جدول الأعمال، هناك خطر تأجيج الفكرة القائلة بأن المشاركة تتسامح طالما أنها لا تخل بالنظام البرلماني. The Yadan case does not close this debate. وهي تفتح أبوابها على نطاق أوسع، في وقت تسعى فيه الجمعية إلى تحسين حقها في تقديم التماسات. وفي يوم الأربعاء، أغلقت اللجنة القانونية نصا. ولعله، في الوقت نفسه، قد بعث بسؤال أكثر إحراجا: ما هو الحد الأدنى البالغ 000 500 توقيع ذي قيمة سياسية عندما لا تزال الأغلبية تقرر أنه لا يستحق حيزا نظيفا؟