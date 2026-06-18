اتفاق إسلام أباد الموقع في فرساي مع لبنان

أدى التوقيع الليلي على مذكرة إسلام أباد في فرساي إلى تحويل عشاء رسمي إلى مسرح دبلوماسي من الدرجة الأولى. ويبدأ النص، الذي تم التفاوض بشأنه بين واشنطن وطهران، مرحلة مدتها ستون يوما لتحويل وقف إطلاق النار السياسي إلى اتفاق نهائي. وبالنسبة للبنان، تتجاوز المخاطر وقف الأعمال العدائية. ويشير البند الأول صراحة إلى نهاية العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وضرورة ضمان السيادة اللبنانية. وتضع هذه الصياغة بيروت في صميم ترتيب إقليمي أصبح مقدمو مشروعه الآن الولايات المتحدة وإيران والأمم المتحدة الذين يتوقعون في مجلس الأمن، وبشكل غير مباشر، إسرائيل بإدراجه بين الحلفاء المشاركين في الحرب. ومن خلال توقيعها في فيرساي، أنشأت فرنسا نفسها أيضا كشريك في اتفاق الشرق الأوسط.

فرساي، ديكور محسوب لاتفاق من إسلام أباد

خيار (فيرساي) لم يكن سوى تغيير في المكان. وكان التسلسل يعود في البداية إلى جنيف، وهو مجال كلاسيكي للمفاوضات الأمنية والحلول التوفيقية المضنية. وأخيراً انتقلت إلى الإعداد الرسمي لعشاء فرنسي رسمي، في قصر فيرساليس، تحت ذهب دبلوماسية الشهية. وهذه الخطوة تعطي المذكرة بعدا سياسيا مختلفا. ولم يعد مجرد نص تقني قرأته الوفود. يصبح عملاً من أعمال التدريج، حيث تستضيف فرنسا، والولايات المتحدة كموقع رئيسي، وإيران كمحاور معترف به في ملف إقليمي مركزي.

(فيرساي) تتحمل عبئاً تاريخياً يعرفه المحظوظون جيداً ويشير هذا المكان إلى دبلوماسية المعاهدات، والحرب والسلام، والموازين الأوروبية، وإعادة النظر الدولية الرئيسية. غير أنه ينبغي تحديد الرمز. وقد اعترفت معاهدة باريس لعام 1783 بالاستقلال الأمريكي، الموقعة في العاصمة الفرنسية بين الممثلين الأمريكيين والبريطانيين. وفي نفس المجموعة الدبلوماسية، تحكم المعاهدات المبرمة في في فيرساي أيضا السلام بين السلطات الأوروبية. ولذلك فإن القلعة ليست المكان القانوني الدقيق للاعتراف الأمريكي. ولا يزال هناك وضع قوي لإثارة التحالف الفرنسي – الأمريكي، والولادة الدبلوماسية للولايات المتحدة، والقدرة الفرنسية على تقديم مسرح لحل توفيقي دولي.

وكان العشاء الرسمي بمثابة إطار لهذه الترجمة الرمزية. وسعت باريس إلى وضع الاتفاق في ظل استمرارية تاريخية مواتية لواشنطن، دون المساس بالدور الباكستاني في تجسيد النص. ولا يزال اسم إسلام أباد مرفقا بالمذكرة، نظرا لأن المناقشات السابقة كانت مرتبطة بالوساطة الباكستانية وبمرحلة التقارب بين عاصمتي العدو. (فيرساي) أعطت الصورة إسلام أباد أعطى الاسم. وتحتفظ جنيف، التي ستستضيف الاستمرار التقني للمناقشات، بدورها كمختبر دبلوماسي.

هذه التركيبة ليست شاذة إنه يسمح لكل ممثل أن ينقذ قصة ويمكن للولايات المتحدة أن تقدم النص على أنه انتصار للقيادة. ويمكن لإيران أن تقول إنها لم توقع على أحد، بل على مذكرة متوازنة تشمل رفع الجزاءات تدريجيا والاعتراف بالحقوق السيادية. ويمكن لفرنسا أن تطالب بقدرة على الاستقبال والوساطة. وتحتفظ باكستان بالأبوة السياسية للقناة التي أعطت اسمها للوثيقة. ومن ناحية أخرى، يظهر لبنان من البند الأول، ولكن دون أن يكون في صميم الجدول مباشرة.

اتفاق إسلام أباد: 14 نقطة لوقف التسلق

ويستند اتفاق إسلام أباد إلى أربعة عشر نقطة. هذا الهيكل ليس محايداً وهي تشير، بعددها، إلى تقليد برامج السلام الرئيسية. وتشير أيضاً، بدون قيود، إلى أربع عشرة نقطة من (وودرو ويلسون) صيغت في عام 1918 لتنظيم الحرب العالمية الأولى. ويجب أن يظل التوازي حذرا. ولا تقترح المذكرة الحالية نظاما عالميا جديدا. إنه يسعى أولاً لإيقاف الحرب، وإعادة فتح مضيق (أورموز)، والإشراف على برنامج إيران النووي، وفتح مفاوضات أوسع.

النقطة الأولى هي المفتاح السياسي للنص. تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤها في الحرب الجارية إنهاء العمليات العسكرية فورا وبصورة دائمة على جميع الجبهات. ويقتبس الشرط من لبنان. ويضيف الالتزام بعدم شن أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضها البعض. ويشمل أيضا احترام السلامة الإقليمية اللبنانية والسيادة اللبنانية. بالنسبة لبيروت هذا أهم ممر إن لبنان لا يعامل فقط على أنه مسرح ثانوي. يصبح موضوع ضمان صريح.

وترسي النقطة الثانية الاحترام المتبادل للسيادة الأمريكية والإيرانية والالتزام بعدم التدخل. ويشير هذا البند أولا إلى العلاقات بين واشنطن وطهران. وهو يستجيب لعقود من الاتهامات المتقاطعة. وتلوم الولايات المتحدة إيران على شبكاتها الإقليمية وقدراتها العسكرية غير المباشرة. وتتهم إيران واشنطن بالسعي إلى إعادة تشكيل نظامها وبيئتها الاستراتيجية. والصيغة لا تحل هذه المنازعات. إنها تضع إطار لغة.

وتحدد النقطة الثالثة فترة أقصاها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع إمكانية التمديد بموافقة متبادلة. هذا التقويم ضيق وهو يتطلب من المفاوضين ترجمة النص السياسي بسرعة إلى التزامات يمكن التحقق منها. كما أنها تنطوي على مخاطرة. وكلما أقصر الموعد النهائي، يمكن إعادة الغموض إلى الوثيقة الختامية. وتكتسب المذكرة أثرا فوريا، ولكنها تترك عدة مسائل رئيسية معلقة.

وتنص النقطة الرابعة على بدء رفع الحصار البحري الأمريكي والانتهاء التدريجي للحواجز البحرية ضد إيران. يذكر فترة ثلاثين يومًا لإنهاء الحصار بالكامل والانسحاب اللاحق للقوات الأمريكية غير المباشرة بعد الاتفاق النهائي. يستجيب هذا البند لواحدة من أكثر القضايا الاقتصادية إلحاحًا. وقد أثرت التوترات حول الخليج على تدفقات الطاقة والتأمين البحري وتوقعات السوق.

النقطة الخامسة تتعلق بمضيق أورموز وتتعهد إيران بتنظيم المرور الآمن للسفن التجارية بين الخليج الفارسي وبحر عمان، في إطار أفضل جهودها. المرور الحر لمدة ستين يوماً وينص النص أيضا على مرحلة تقنية لإزالة وإزالة العقبات العسكرية. ويجب على طهران أن تناقش مع عمان والدول المشاطئة الأخرى إدارة الخدمات البحرية في المستقبل. وتبين هذه النقطة أن المذكرة لا تمحو الادعاءات الإيرانية إلى المضيق. إنه يشرف عليهم مؤقتاً.

لبنان، البند الأول والاختبار الأول

وبالنسبة للبنان، فإن الشرط الأول هو فرصة ومصدر للأسئلة. واتفاق إسلام أباد لا يدعو فقط إلى هدنة في جنوب لبنان. ويشير إلى الوقف الدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وهو يضيف ضمان السلامة الإقليمية والسيادة. وفي سياق يتسم بالإضرابات، والمهن المحددة، وانتهاكات وقف إطلاق النار، وهشاشة الدولة، يمكن أن تصبح هذه الجملة أداة دبلوماسية.

ويمكن الآن لبيروت أن تعتمد على اللغة التي تتجاوز الترتيبات الثنائية أو الآليات الأمنية البسيطة. وإذا كان النص يصل إلى الاتفاق النهائي وإذا تلقى قرارا ملزما من مجلس الأمن، فإن السلطات اللبنانية لن تتذرع بالسيادة اللبنانية وحدها. وسيكون جزءا من ترتيب دولي يتصل مباشرة بالتسوية الأمريكية – الإيرانية. وهذا ما يغير التوازن السياسي.

غير أن النطاق العملي يظل مشروطا. المذكرة تفتح الطريق. وهي لا تحل بعد محل آلية تحقق ميدانية. ولم يذكر كيف سيتم إخلاء أي مواقع إسرائيلية لا تزال موجودة في الأراضي اللبنانية. كما أنه لا يحدد الجدول الزمني للانسحاب أو كيفية السيطرة على الخط الأزرق. وهي لا تتناول مسألة أسلحة حزب الله، ولا تتناول الدور الدقيق للجيش اللبناني واليونيفيل في مرحلة الاستقرار.

ويمكن قراءة هذا الصمت بطريقتين. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، تترك إمكانية تحويل بند عام إلى مطالبة محددة. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تفتح مجالا للقلق. ويمكن لضمان دولي للسيادة اللبنانية أن يقلل من الهامش العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. كما يمكن أن يجعل أي عملية يتم تقديمها على أنها وقائية أكثر تكلفة من الناحية السياسية. هذا هو الاتفاق في مصلحة جزء من جهاز الأمن الإسرائيلي.

رعاية من ثلاث طوابق

ويقدم النص رعاية دبلوماسية لم يسبق لها مثيل. المستوى الأول يأتي من إيران ووافقت طهران على توقيع وثيقة ذكرت لبنان في حكمها الأول. والواقع أن هذا الوجود يضفي الطابع الرسمي على التأثير الإيراني في القضية اللبنانية. إنها لا تخلقها وهو يجعله مرئيا في اتفاق دولي تم التفاوض عليه مع واشنطن. بالنسبة لمنافسي حزب الله هذه ملاحظة صعبة أما بالنسبة لمؤيدي الواقعية الدبلوماسية، فهو، على العكس من ذلك، الاعتراف بتوازن في السلطة سبق تركيبه.

والمستوى الثاني يأتي من الولايات المتحدة، ومن ثم إسرائيل. ولا يبدو أن إسرائيل موقعة مباشرة على المذكرة، ولكن النص يستهدف الحلفاء المشاركين في الحرب الجارية. وتشمل هذه الصيغة من الناحية السياسية الجبهات المرتبطة بإسرائيل، ولا سيما لبنان. وهي تلزم واشنطن بترجمة المشاركة إلى علاقتها مع ولاية العبرية. إنها نقطة حساسة وينبغي للولايات المتحدة أن تضمن لإسرائيل أن النص لا يعزز معارضيها عسكريا، مع منع العمليات الإسرائيلية من تفريغ البند اللبناني من محتواه.

والمستوى الثالث هو الأمم المتحدة. وينص البند الرابع عشر على أن يوافق مجلس الأمن على الاتفاق النهائي بقرار ملزم. إنها أهم بوابة قانونية. ولا تزال المذكرة اتفاقا سياسيا مؤقتا. ويمكن لأي قرار من قرارات مجلس الأمن أن يعطيه قوة معيارية أعلى. كما يمكنها دمج القضية اللبنانية في نظام رصد دولي. وهذا أمر حاسم بالنسبة لبيروت، لأنه يتجنب معاملة السيادة اللبنانية كمرفق للمفاوضات النووية.

وهناك تناقض في هذه الرعاية الثلاثية. وهو يحمي لبنان بوضعه في هيكل أوسع. ولكنه يشدد أيضا على اعتماده على القرارات التي يتخذها الآخرون. ويحصل البلد على ضمان دبلوماسي. فهو لا يتحكم تلقائياً في الجدول الزمني. وسيكون اهتمامه هو تحويل النص إلى صكوك تنفيذية: انسحاب يمكن التحقق منه، ورصد الانتهاكات، وزيادة دور الجيش، والتنسيق مع اليونيفيل، والدبلوماسية النشطة في مجلس الأمن.

الجزاءات والمال النووي والإيراني: قلب الحل الوسط

وتبين النقاط من 6 إلى 11 أن اتفاق إسلام أباد لا يتعلق بالأمن الإقليمي فحسب. وينص البند السادس على خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لإيران لا تقل قيمتها عن 300 بليون دولار، مع شركاء إقليميين ورخص مالية من الولايات المتحدة. وهذا المبلغ هو أحد أهم جوانب النص المتنازع عليها. وهو يعطي طهران منظورا اقتصاديا رئيسيا. كما أنها تثير الانتقادات بين الذين يخشون التعزيز غير المباشر لشبكات إيران الإقليمية.

وتدعو النقطة السابعة الولايات المتحدة إلى إنهاء الجزاءات المفروضة على إيران في إطار جدول زمني يتفق عليه في الاتفاق النهائي. وأشار إلى الجزاءات الأمريكية الأولية والثانوية، وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. والصيغة عامة. وهذا لا يعني أن جميع الجزاءات تقع على الفور. وهذا يعني أن رفعها يصبح موضوعا رئيسيا للتفاوض. بالنسبة لطهران هذا انتصار مبدئي بالنسبة لـ (واشنطن) فهو مُعجّل لا يزال مشروطاً بالاتفاق النهائي.

النقطة الثامنة تتعلق بالطاقة النووية. وتؤكد إيران من جديد أنها لن تكتسب أو تستحدث أسلحة نووية. ويجب معالجة المواد المخزنة المثرية وفقا لآليات ينبغي تحديدها، مع التحلل الموقعي على الأقل تحت إشراف الوكالة. وتسعى هذه النقطة إلى التوفيق بين شرطين متناقضين. الولايات المتحدة تريد منع العسكرة وتود إيران أن تحافظ على جزء من برنامجها وتتجنب صورة تفكيك مفروض. وبالتالي فإن الرقابة الدولية تصبح مفتاح مصداقية الحل التوفيقي.

وتتجمد النقطة التاسعة الحالة خلال المرحلة المؤقتة. وتحتفظ إيران بالحالة الراهنة لبرنامجها النووي. وتتعهد الولايات المتحدة بعدم فرض جزاءات جديدة وعدم نشر قوات إضافية في المنطقة. والغرض من هذا البند هو منع الانتهاكات خلال 60 يوما من المفاوضات. إنها هشة ويمكن أن يكون وقوع حادث بحري، أو إضراب في لبنان، أو تعجيل نووي حقيقي أو مشتبه فيه، كافيا لفرضه تحت الضغط.

وتنص النقطة العاشرة على إعفاءات الولايات المتحدة لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والخدمات المرتبطة به. النقطة الحادية عشرة تتعلق بأموال إيران المجمدة أو المقيدة والتي يجب أن تصبح قابلة للاستخدام في إطار الإجراءات التفاوضية. وتتيح هذه الترتيبات لطهران فائدة سريعة. كما أنها تفسر الانتقادات الداخلية الإسرائيلية والأمريكية. وبالنسبة لمعارضي النص، تحصل إيران على مكاسب اقتصادية قبل أن تقدم تنازلات نهائية. بالنسبة للمدافعين عنها، هذه المكاسب ضرورية لجعل الهدنة ذات مصداقية.

لماذا ترى إسرائيل النص بقلق

قلق إسرائيل يرجع إلى عدة عوامل. الأول هو لبنان إن وجود ضمان صريح للسيادة اللبنانية قد يحد من نظرية إسرائيل في الإضرابات الوقائية والإجراءات عبر الحدود. وحتى إذا حافظت إسرائيل على حجتها الأمنية، سيتعين الآن على أي عملية في لبنان أن تتناول نصا يقوده واشنطن ويعتزم مجلس الأمن إقراره. وهذا يغير التكلفة الدبلوماسية للأعمال العسكرية.

العنصر الثاني هو مكان إيران وبتوقيع نص يظهر فيه لبنان من الحكم الأول، يبدو أن طهران محاور ضروري على الجبهة اللبنانية. بالنسبة لإسرائيل، هذا انتكاس سياسي. ولا يقلل الاتفاق من التأثير الإيراني. إنه يوجهها لقد حوّله إلى التزام خطي ويمكن لهذه الحركة أن تثبّت الأرض، ولكنها تعطي إيران أيضا شكلا من أشكال الاعتراف الإقليمي.

العنصر الثالث نووي ولا يعلن النص تفكيكا فوريا للبرنامج الإيراني. وينص على إجراء مفاوضات بشأن الإثراء، والاحتياجات النووية الإيرانية، ومصير المواد المخزنة. ويمكن لهذا النهج التدريجي أن يطمئن مؤيدي التسوية. ومن دواعي القلق لمن يعتبرون أن طهران تستخدم الوقت للحفاظ على القدرات.

وأخيرا، قد يؤدي الإلغاء الجزئي للقيود الاقتصادية إلى تغيير الأرصدة الإقليمية. إن صادرات النفط الميسرة والأموال غير المسدودة تعزز الهامش المالي الإيراني. وستتوقف الآثار الحقيقية على آليات المراقبة والجدول النهائي والأطراف النظيرة المفروضة على طهران. ولكن الإشارة السياسية واضحة بالفعل: لم تعد إيران مجرد دولة تحت الضغط. وهو مرة أخرى ممثل تتفاوض معه واشنطن بشأن الأمن الإقليمي.

بيروت تواجه نافذة دبلوماسية ضيقة

ولا يسع لبنان إلا أن يرحب بذكر سيادته. يجب أن يستغلها وتتمثل الأولوية في طلب تفاصيل الاتفاق النهائي للالتزامات المتعلقة بالأراضي اللبنانية. صيغة عامة ليست كافية. وستتطلب بيروت آليات محددة: وقف الإضرابات بصورة يمكن التحقق منها، وسحب أي وجود أجنبي غير مأذون به، وتوطيد دور القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز ولاية متابعة اليونيفيل، والإجراءات الفورية لتقديم الشكاوى في حالة وقوع انتهاكات.

ويجب على الحكومة اللبنانية أيضا أن تتجنب فخا سياسيا داخليا. وإذا اعتبر الاتفاق تدنيسا حصريا للنفوذ الإيراني، فإنه سيزيد من تقسيم البلد. وإذا ما قُدِّمت كسل للسيادة الوطنية، فإنها يمكن أن تصبح نقطة تأييد أوسع. وسيتوقف على كيفية تقديم المسؤولين اللبنانيين طلباتهم. سوف تحصى المفردات بقدر الخطوات علينا أن نتحدث عن الولاية، والإقليم، وأمن المدنيين، والسلطة العامة.

وسيتعين على الدبلوماسية اللبنانية أن تتصرف بسرعة في نيويورك. ويقدم البند الرابع عشر منظورا للتوصل إلى قرار ملزم. وفي هذا القرار، سيتم الاضطلاع بجزء من النتيجة. وإذا أُدرج لبنان كمرجع عام فقط، فإن الفرصة ستنخفض. وإذا تضمن القرار بوضوح السيادة اللبنانية، والانسحاب، ووقف الانتهاكات، ودور المؤسسات اللبنانية، سيصبح النص أداة دائمة.

ومن ثم فإن مذكرة إسلام أباد لا تحل الأزمة اللبنانية. إنه يغير إطاره ويدخل لبنان في الفقرة الأولى من حل توفيقي بين واشنطن وطهران. وهو يعطي بيروت حكما قويا، ولكن ليس بعد آلية كاملة. وستتوقف المتابعة على المفاوضات التي تستغرق 60 يوما، وعلى صياغة قرار الأمم المتحدة، وعلى قدرة السلطات اللبنانية على تحويل الضمان الدبلوماسي إلى وقائع جديرة بالملاحظة على أرض الواقع.