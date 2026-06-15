اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية – إيران: ترحب بيري بشرط لبنان

يرى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بيري، الاتفاق الأمريكي – الإيراني بندا أساسيا للبنان: وقف العدوان الإسرائيلي الملزم. وحوّل بيانه البروتوكول بين واشنطن وطهران إلى اختبار لسيادة بيروت، في حين رفضت إسرائيل بالفعل الحد من أعمالها العسكرية في لبنان.

ورحب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بيري، بمذكرة التفاهم الإيرانية – الأمريكية، مع التركيز على بند محدد هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ويعطي موقفه قراءة لبنانية واضحة لنص لا يزال هشا. ويحول الاتفاق بين واشنطن وطهران إلى مسألة مباشرة للسيادة الوطنية، عندما ترفض إسرائيل بالفعل اعتبار نفسها ملزمة بالجانب اللبناني.

وضع لبنان في مركز الاتفاق

رسالة (نابيه بيري) تأتي في سلسلة دبلوماسية كثيفة وقدمت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كخطوة نحو وقف الحرب الإقليمية، وإعادة فتح مضيق أورموز، وفتح فترة من المفاوضات التقنية. ولكن بالنسبة لبيروت، أهم شيء هو اللعب في مكان آخر. وقال إن لبنان يود أن يعرف ما إذا كان النص يمكن أن يؤدي إلى وقف حقيقي للعمليات الإسرائيلية على أراضيه. وتقول بيري إن هذا الشرط هو جوهر الوثيقة.

هذا البيان ليس مجرد لفتة من الامتنان لطهران وواشنطن. It is also a political response to Benjamin Netanyahu. ويصر رئيس الدائرة على أن الشرط اللبناني يجب أن يحافظ على سيادة البلد على كامل أراضيه. وأضاف أنه لا ينبغي أن يتناقض مع استقلال القرار الوطني. والغرض من هذا الإيضاح هو منع استخدام وقف الأعمال القتالية لفرض إطار أمني مملوك من الخارج.

وفي بيانه، شكر نبيه بيري إيران والولايات المتحدة على التزامهما و » عدم الاتساق » بإدراج وقف العدوان على لبنان كعنصر أساسي وملزم. كما ترحب بجهود باكستان وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر. هذه القائمة ليست مهمة وهو يبين أن بيروت تقرأ الاتفاق على أنه نتاج وساطة إقليمية موسعة، وليس مجرد معاملة ثنائية بين واشنطن وطهران.

شرط ملزم وليس ذكر رمزي

وأهم مصطلح هو الإكراه. بالحديث عن عنصر « أساسي وملزم » يسعى (بيري) لمنع تفسير النص بشكل مرن وهي لا تريد ذكر لبنان في الاتفاق دون آلية فعالة. وهو يريد أن يعامل وقف العمليات الإسرائيلية على أنه التزام سياسي مركزي. وتستجيب هذه الصياغة للخوف اللبناني من التوصل إلى اتفاق إقليمي من شأنه أن يهدأ الجبهة الإيرانية، مع ترك جنوب لبنان تحت ضغط عسكري مستمر.

وهذه القراءة تعارض مباشرة الخطاب الإسرائيلي في الساعات الأخيرة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، إن إسرائيل لن تسحب جيشها من المناطق التي تحتلها في لبنان وسوريا وغزة. وعرض هذا الوجود كضرورة أمنية. He also stated that the army would remain in these areas despite current or future pressures. ويتعارض هذا الخط مع فكرة وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات على الصعيد العالمي.

ردة فعل (كاتز) تؤكد أن المعركة تتعلق بتفسير البروتوكول وبالنسبة للوسطاء، يجب أن يوقف الاتفاق الحرب الإقليمية. وبالنسبة لإيران، يجب أن تشمل لبنان، لأن حزب الله هو جزء من المعادلة الأمنية التي فتحها المواجهة مع إسرائيل. وبالنسبة لبيري، يجب أن تحافظ على سلامة الأراضي اللبنانية. من أجل نتنياهو، لا يجب أن يحد من حرية إسرائيل في العمل ضد حزب الله. ومن ثم فإن النص نفسه يثير أربع قراءات متنافسة.

(بيري) تدافع عن قراءة مؤسسية

رئيس المجلس يعرف وزن هذا الغموض ومنذ بداية الحرب، قام بدور مؤسسي في المناقشات على الجبهة الجنوبية. ويشتمل خطابه على جزء أساسي من النظام السياسي اللبناني، ولكنه يشكل أيضا جزءا من توازن داخلي دقيق. وفي الترحيب بالاتفاق، سعى إلى إظهار أن لبنان يمكن أن يجني دبلوماسيا من الذراع العسكري الإيراني الأمريكي، دون أن يقبل الوصاية على قراره الوطني.

الإشارة إلى كل لبنان مهمة يعني أن (بيري) ترفض أن تقلل الملف إلى فرقة حدودية أو إلى عدد قليل من النقاط العسكرية. يتحدث عن السيادة على كامل الأراضي ومن ثم فهو يكرس وقف العدوان في منطق وطني، لا مجتمعي أو حزبي. وتستهدف هذه الصياغة أيضا الجهات الفاعلة اللبنانية التي تخشى أن يُدخل البلد في مفاوضات لا يتحكم فيها.

وقد دفع لبنان بالفعل ثمنا بشريا وماديا باهظا. وقد أدى القتال بين إسرائيل وحزب الله إلى تشريد واسع النطاق، وتدمير في الجنوب، والإصابات بين المدنيين، وزيادة الشلل الاقتصادي. وقد دعت السلطات المحلية في الجنوب المشردين إلى عدم العودة بسرعة كبيرة، على الرغم من إعلان الاتفاق. ويدل هذا التحذير على أن الفجوة بين الصيغة الدبلوماسية والأمن الحقيقي للقرى لا تزال كبيرة.

USA-Iran Agreement: الإعدام كاختبار حقيقي

في هذا السياق، لا يزال مديح بيري يقاس. إنه لا يعلن نهاية الأزمة. It highlights a potential acquired, then implicitly recalls that everything will depend on execution. الحذر مفهوم. وتؤكد إسرائيل رغبتها في الحفاظ على المناطق الآمنة. وتقول إيران إن وقف الأعمال العدائية يجب أن يكون دائما. وترغب الولايات المتحدة في التحرك نحو المفاوضات النووية والاقتصادية. إن لبنان، من جانبه، يسعى أولا إلى وقف الهجمات والانسحاب العسكري.

اتفاق (إيران-الولايات المتحدة) يفتح فترة 60 يوماً للتعامل مع أصعب القضايا، بما في ذلك قوة إيران النووية وجزاءاتها ويمكن لهذا الجدول أن يساعد على استقرار المنطقة، ولكنه يمكن أن يخلق أيضا مجالا من عدم اليقين. وخلال هذه الفترة، قد يصبح كل حادث في لبنان اختبارا. ومن شأن إضراب إسرائيلي، أو رد حزب الله، أو صدام حدودي أن يضعف النظام بأكمله.

إشارة (بيري) إلى « الترابس » المنسوبة إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة (ناتنياهو) تعطي بيانه بعداً أكثر هجوماً. The Speaker of the House accused the Israeli government of trying to turn the Lebanese clause into a tool of pressure. وأعرب عن خشيته من وضع سيناريو تقبل فيه إسرائيل بفظاً وقف التصعيد، مع الحفاظ على قواتها الأمنية وإضراباتها. ويقابل هذا الخوف البيانات الإسرائيلية بشأن حرية العمل.

نتنياهو وكاتز يتحدان بالفعل نطاق النص

وتدافع نتنياهو منذ عدة أشهر عن الفكرة القائلة بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تفوض لأي اتفاق دولي حماية سكانها الشماليين. ويلخص هذا المبدأ في جملة واحدة: يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي قادرا على العمل حيث يعتقد أنه يجري إيجاد تهديد. وهذا يعني، الذي تم تنفيذه في لبنان، أن تل أبيب يرفض التخلي عن الهجمات على الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله. وهو يعني أيضا أن وقف إطلاق النار لا ينطبق على إسرائيل إلا إذا لم يعرقل عملياتها في المستقبل.

هذا الموقف يضع واشنطن في وضع غير مريح ويقدم دونالد ترامب البروتوكول كنجاح دبلوماسي واقتصادي. ويريد إعادة فتح مضيق أورموز، والحد من التوترات السوقية، والبدء في المناقشات مع طهران. ولكن حليفه الإسرائيلي يرفض بالفعل جزءا من القراءة الإيرانية واللبنانية للنص. وإذا فشلت إدارة الولايات المتحدة في احتواء العمليات الإسرائيلية في لبنان، فإن مصداقية الاتفاق ستواجه تحديات سريعة.

تصريح (بيري) يشير أيضاً إلى (واشنطن) وبشكر الولايات المتحدة على التزامها، فإنها تعرض الإدارة الأمريكية على مسؤولياتها. الرسالة دبلوماسية لكنها واضحة وإذا قبلت الولايات المتحدة حكماً لبنانياً ملزماً، فسيتعين عليها أن تتقيد بتنفيذه. وتسمح الصيغة لبيروت بأن تطلب ضمانا دون كسر النبرة الإيجابية للإعلان. وهو يربط النجاح الأمريكي بالوقف الفعال للعمليات الإسرائيلية.

أمين مظالم إقليمي في الرصيد

دور باكستان يستحق الاهتمام أيضاً وأعلن إسلام أباد الاتفاق وأكد أن وقف العمليات ينبغي أن يغطي جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وهذه الوساطة تعطي النص بُعداً غير غربي وإقليمي. وهو يعرض على إيران باب خروج مقبول، مع السماح لواشنطن بعدم الظهور بمفردها أمام طهران. وبالنسبة للبنان، تعزز هذه المشاركة الباكستانية فكرة أن الجبهة اللبنانية عولجت كمسألة مركزية.

قطر والمملكة العربية السعودية ومصر تظهر أيضا في شكر بيري. ولكل من هذه الجهات الفاعلة قنواتها الخاصة. حوار الدوحة مع عدة أطراف إقليمية. ويسعى الرياض إلى تجنب تمديد الحرب وحماية أولوياته الاقتصادية. وتتابع القاهرة جبهتي غزة والليفانت باهتمام مباشر. ويتبين من وجودهم حول الاتفاق أن لبنان لم يعد مسرحا ثانويا، بل هو نقطة توازن إقليمية.

وهذا المركز ينطوي على مخاطرة. وكلما أصبح لبنان عنصرا من عناصر التفاوض بين السلطات الرئيسية، كلما كان سيادته أكثر هشاشة. وتحاول بيري منع هذا الخطر بإصرارها على استقلال القرار الوطني. وأعرب عن رغبته في تجنب قراءة البند اللبناني على أنه ترتيب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على رأس بيروت. وعليه، فإن بلاغها يدافع عن هدفين متزامنين هما: استخدام الاتفاق لوقف العدوان والحفاظ على القدرة اللبنانية على اتخاذ القرار.

مشهد لبناني مكثف ومقسم

ويعكس هذا الشرط المزدوج الكسور الداخلية في لبنان. ويخشى جزء من المشهد السياسي أن تتحدث إيران باسم البلد من خلال ملف حزب الله. ويعتقد آخر أن الضغط الإيراني وحده يمكن أن يرغم إسرائيل على وقف عملياتها. بين هاتين القارئتين، (بيري) تبحث عن صيغة مؤسسية. ويحيي الإصرار الإيراني، ويشكر واشنطن، ويعين الوسطاء العرب ويؤكد السيادة اللبنانية. والغرض من هذا البناء هو الحد من زوايا النزاع.

وعلى أرض الواقع، لا تزال الحالة أصعب من الكلمات الدبلوماسية. فالمناطق الحدودية لا تستعيد الأمن تلقائياً لأن البروتوكول يُعلن عنه. The displaced people want concrete guarantees. وترصد البلديات الجنوبية الحركات العسكرية. The families are waiting to know whether the roads are workingable, whether the houses are still standing and whether the bombings have actually stopped. وعلى هذا النطاق، سيحكم على الاتفاق.

ولا يمكن فصل المسألة الإنسانية عن المعركة السياسية. وإذا حافظت إسرائيل على مواقعها وتواصل تدمير الهياكل الأساسية التي تنسبها إلى حزب الله، ستظل العودة محدودة. وإذا رأى حزب الله أن الوجود الإسرائيلي ما زال مستمرا، فإنه قد يرفض أن يحترم شهوة دائمة. وإذا لم تحصل الدولة اللبنانية على آلية تحقق، فإنه يتعين عليها أن تتحكم في غضب الشعب بدون الجاذبية العسكرية اللازمة. ويمكن عندئذ أن يظل الاتفاق معلقا بين التوقعات والانتهاكات.

ضمان يتحول إلى آلية

ويسعى بيري إلى جعل الشرط اللبناني ضمانا فعالا. ويتطلب هذا الطموح خطوات ملموسة. ويلزم وضع جدول زمني للانسحاب، وتعريف للمجالات المعنية، وآلية للرصد، وسلسلة من المسؤولية عن الانتهاكات. وبدون هذه الصكوك، سيظل مفهوم وقف العدوان عرضة للتفسير. وستقول الحكومة الإسرائيلية إنها تعمل ضد التهديدات. (هيزبولا) سيقول أنه يستجيب لمهنة وستقول بيروت إن سيادتها لا تزال تنتهك.

ولا يمكن لرئيس المجلس أن يفرض هذا الهيكل وحده. ولكن بيانه حدد موقفا لبنانيا مفيدا قبل الإعلان عن البروتوكول. ويدعي أنه لا ينبغي أن يكون لبنان مرفقا للقضية الإيرانية. وتشير إلى أن نهاية الحرب الإقليمية يجب أن تكون لها ترجمة إقليمية دقيقة في جنوب لبنان. كما أنها تفرض على الوسطاء شروطا يمكن التحقق منها: فوقف العدوان يجب أن يتعلق بالأراضي اللبنانية ككل.

ويأتي هذا البيان حيث يسعى نتنياهو ووزراءه إلى فرض قراءتهم الخاصة. إسرائيل كاتز تتحدث عن الصيانة العسكرية. Other Israeli officials defend freedom of action. The Israeli nationalist right refuses any agreement that would limit the strikes against Hezbollah. ويعطي هذا الاتساق الداخلي إسرائيل القدرة على منعه. It requires mediators to clarify quickly whether the Lebanese clause is binding or only declarative.

وبالنسبة للمؤسسات اللبنانية، يتمثل التحدي الآن في تحويل هذه النافذة إلى نهج رسمي. وسيتعين على الحكومة أن تتحدث مع ممثلي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات المفردة. وسيتعين عليها أيضا أن تمنع المناقشات الداخلية من إضعاف الطلب الرئيسي. (بيري) أعطت صياغة سياسية. It should be taken up, clarified and documented by the executive authorities, including on violations, occupied areas and protection needs of civilians.

وبذلك يدخل لبنان مرحلة التحقق. تصريح (بيري) يحول الإعلان الدبلوماسي إلى إختبار سياسي. وإذا توقفت الإضرابات، وإذا تراجعت القوات الإسرائيلية وإذا تمكن المشردون من العودة، سيصبح البروتوكول إطارا أول لتحقيق الاستقرار. وإذا حافظت إسرائيل على مواقفها، فإن الشرط الذي رحبت به بيري سيصبح نقطة الانطلاق في مواجهة دبلوماسية جديدة. The next few hours will depend on the orders given on the ground, the messages sent to Tel-Aviv and the final writing expected before signing.