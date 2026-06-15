اتفاق الولايات المتحدة – إيران: ردود فعل المجتمع الدولي الحذرة

وقد أدى الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى موجة من ردود الفعل الدولية الحذرة. وترى العواصم الغربية، والبلدان العربية، والمنظمات المتعددة الأطراف أن هذه فرصة لإلغاء التصعيد، دون تجاهل لظلال النص. ويركز لبنان جزءا كبيرا من الأسئلة. وترحب عدة جهات فاعلة بإدراج الجبهة اللبنانية في وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل ترفض بالفعل أي قراءة من شأنها أن تحد من عملها العسكري ضد حزب الله.

ردة فعل أوروبية مؤاتية، لكن مُصاغة

أول رد فعل أوروبي كان جماعياً ورحبت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة بمذكرة التفاهم. وناقشت البلدان الأربعة فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي. غير أنها وضعت إطارا لدعمها مع ثلاثة متطلبات. يجب أن يعاد فتح مضيق أورموز دون شروط. ويجب على إيران ألا تحصل على أسلحة نووية. سيادة لبنان يجب حمايتها من خلال وقف إطلاق النار.

هذه القطعة الثلاثية تلخص النهج الغربي ولا يرفض الأوروبيون اليد العتيقة بين واشنطن وطهران. على النقيض من ذلك، يريدون الانضمام. ولكنهم يرفضون التطبيع السريع جداً مما سيترك جانباً برنامج إيران النووي، والضمانات البحرية والملف اللبناني ولذلك فإن دعمها لا يزال حقيقيا، ولكنه مشروط. وهو يهدف إلى تحويل إعلان سياسي إلى عملية يمكن التحقق منها، في حين أن النص النهائي لم ينشر بعد بجميع تفاصيله.

USA-Iran Agreement: وصلات باريس بين أورموز ولبنان

لقد اختارت فرنسا خط توازن. ورحبت باريس بالاتفاق نتيجة لجهد دبلوماسي ساهم فيه عدد من الوسطاء. وأصر إيمانويل ماكرون على التنفيذ السريع والكامل للنص. كما ربط الاتفاق بحرية الملاحة في مضيق أورموز، الذي تعتبره فرنسا أساسية لأمن الطاقة والتجارة العالمية. وهذه الأولوية البحرية لا تمحو لبنان. وهو يضيف إليه في نفس القراءة الأمنية الإقليمية.

وبالنسبة لباريس، لا يزال لبنان قضية منفصلة، ولكنه لم يعد يمكن عزله عن المواجهة الإيرانية – الأمريكية. وقد أيدت الدبلوماسية الفرنسية منذ أشهر السيادة اللبنانية، ودور الدولة، والحاجة إلى منع الانهيار الكامل للجنوب. ومن ثم فإن إدراج لبنان في الاتفاق يعطي فرنسا ملجأ جديدا. وقد يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، مع الاستمرار في رفض تفعيل الأراضي اللبنانية من جانب الجهات الفاعلة الإقليمية.

لندن تصر على إلغاء التصعيد في الشمال

تتخذ المملكة المتحدة موقفاً قريباً جداً. وتشدد لندن أولا على إعادة فتح مضيق أورموز وسلامة الملاحة التجارية. وترى حكومة المملكة المتحدة أن الاتفاق وسيلة للحد من المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار الطاقة والتأمين البحري وسلاسل الإمداد. غير أنها تشير أيضا إلى أن رفع التصعيد يجب أن يشمل لبنان. ومن شأن حرب طال أمدها في جنوب لبنان أن تتسبب في فشل التسلسل الدبلوماسي الجديد.

ويتميز الموقف البريطاني أيضا بانتقادات أكثر مباشرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقبل إعلان البروتوكول، وصف رئيس الدبلوماسية البريطاني بعض العمليات الإسرائيلية بأنها خطيرة وغير متناسبة. This assessment gives particular weight to the London reaction. إن المملكة المتحدة لا تحتفل فقط بالسلام بين واشنطن وطهران. وطلب عدم التضحية بالأمن اللبناني باسم ترتيب محدود في الخليج.

الاتحاد الأوروبي يريد إطارا يمكن التحقق منه

ويواصل الاتحاد الأوروبي توسيع الإطار. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية على التنفيذ السريع للاتفاق وحرية الملاحة. وتنظر بروكسل إلى البروتوكول على أنه بوابة للمفاوضات الأوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط. والمنطق الأوروبي واضح: إن الاتفاق لا يسري إلا إذا قلل في الوقت نفسه من المخاطر العسكرية والاقتصادية والإنسانية. ويدخل لبنان هذه المعادلة من خلال استقرار حدوده وحماية مدنييه.

The EU also has an institutional concern. وهي تدعم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ويخشى أن يؤدي الإبقاء على المناطق العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى إضعاف أي سلطة تابعة للدولة. She also fears that Hezbollah will use uncertainty to preserve its positions. ولذلك، تفضل بروكسل وقف إطلاق النار الخاضع للمراقبة والتحقق والمتوافق مع السيادة اللبنانية. ويسعى هذا الخط إلى تجنب نهايتين مميتتين: احتلال إسرائيلي دائم وعودة إلى الوضع المسلح القائم.

برلين وروما يضيفان وزن اليونيفيل

وقد عززت كل من ألمانيا وإيطاليا هذه القراءة بطريقتهما الخاصة. ورحبت برلين بفتحة قادرة على تنشيط الاقتصاد العالمي وفتح مرحلة أكثر أمانا في الشرق الأوسط. وشكرت روما الوسطاء، بما في ذلك قطر وباكستان، وأعربت عن استعدادها لدعم ترتيب بحري دولي في مضيق أورموز. وأشارت إيطاليا أيضا إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية في لبنان، حيث كان لديها التزام قديم من خلال القوة.

هذه الدقة الإيطالية ليست ثانوية. ولا تزال إيطاليا من أكثر البلدان الأوروبية مشاركة مباشرة في استقرار جنوب لبنان. وجوده في بعثة الأمم المتحدة يعطيه قراءة ميدانية. For Rome, the US-Iran agreement must therefore protect maritime routes, but also reduce military pressure around Lebanese villages. وإذا استمرت الإضرابات، سيجري على الفور اختبار مصداقية البعثة الدولية وأمن الوحدات الأجنبية.

UN welcomes step towards settlement

ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق باعتباره خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سلمية. ويرى الأمين العام أن ذلك يمثل فرصة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فضلا عن إطار لإجراء مزيد من المفاوضات. ويتمشى رد الفعل هذا مع سياسة الأمم المتحدة المعتادة المتمثلة في دعم أي وقف تصعيد، مع الإشارة إلى القانون الدولي والدعوة إلى حماية المدنيين. وبالنسبة للبنان، تعني رسالة الأمم المتحدة أنه يجب تطبيق الشرط اللبناني في إطار يحترم السيادة والالتزامات الدولية.

إن باكستان تعطي لبنان مكانا مركزيا

باكستان تحتل مكاناً منفصلاً. وكان رئيس الوزراء شهباز شريف أول من أعلن الاتفاق. وادعى أن واشنطن وطهران قد اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وهذه الصيغة تتيح للملف اللبناني مجالاً مركزياً. ولا يمثل إسلام أباد لبنان كنقطة مرفق، بل بوصفه أحد المجالات التي يجب أن يحقق فيها السلام نتائج ملموسة.

دور باكستان هو تغيير التصور للاتفاق في العالم العربي والمسلم. أعطى طهران مخرج دبلوماسي أقل اعتمادا على واشنطن. كما أنه يسمح للولايات المتحدة بأن تمر بوسيط قادر على التحدث إلى عدة جهات إقليمية فاعلة. وبالنسبة لبيروت، فإن لهذه الوساطة أثر مباشر. It makes it more difficult for an American reading to forget Lebanon, since the mediator explicitly included this front in his initial announcement.

قطر، المملكة العربية السعودية، مصر

كما يُشار إلى قطر بوصفها لاعبا رئيسيا في الوساطة. ورحبت الدوحة بالاتفاق كخطوة نحو السلام والحوار الإقليمي. وتشدد دبلوماسيته على إزالة التصعيد، والقنوات غير المباشرة، والقدرة على التحدث إلى الأطراف المتعارضة. وفي الحالة اللبنانية، يمكن لقطر أن تقوم بدور مفيد إذا أريد للمناقشات أن توضح تنفيذ وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية والمساعدة في إعادة الإعمار.

وتلتزم المملكة العربية السعودية بالاتفاق باهتمام وحذر. ويريد الرياض تجنب حرب طويلة بين إيران والولايات المتحدة، لأن هذه الحرب تهدد مباشرة أمن الخليج، والطرق النفطية، والخطط الاقتصادية للمملكة. ومن ثم فإن تحقيق استقرار مضيق أورموز يخدم مصالحه. غير أن لبنان ما زال مسألة حساسة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وتؤيد الرياض تعزيز الدولة اللبنانية وترفض أن يظل البلد مهيمنا على المواجهة بين إسرائيل وإيران وحزب الله.

ورحبت مصر أيضاً بإمكانية إبرام اتفاق. وترى القاهرة أنها فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من خطر انتشار الصراع. وقراءته تشمل لبنان، ولكنها لا تحد من ذلك. وتتابع مصر في الوقت نفسه غزة والبحر الأحمر والخليج وأمن الطاقة. ومن ثم فهي تؤيد رفع مستوى التصعيد العالمي، شريطة عدم ترك الجبهات المحلية بدون آلية للمراقبة.

أنقرة تحذر من مخاطر التخريب

وترحب تركيا بالاتفاق بوصفه تطورا هاما للسلم الإقليمي. وشددت أنقرة على ضرورة تجنب الاستفزازات قبل التوقيع الرسمي على النص. This warning is aimed at all actors able torpedo the arrangement. وهي تتعلق أيضا بلبنان. ومن شأن إضراب إسرائيلي أو رد حزب الله أو حادث حدودي أن يقدم ذريعة لأولئك الذين يرفضون رفع سرعتهم. ولذلك تدعو تركيا إلى الانضباط السياسي والعسكري خلال الفترة الانتقالية.

وقد جلبت اليابان وأستراليا ردود فعل أبعد من المسرح اللبناني، ولكنها مفيدة لفهم النطاق العالمي للاتفاق. إن طوكيو تصر على أمن مضيق أورموز الذي يعتمد عليه جزء كبير من إمداداته من الطاقة. وترحب كانبيرا بإمكانية رفع مستوى التوتر، وتشير صراحة إلى أثر الحرب في لبنان. وتبين ردود الفعل هذه أن الجبهة اللبنانية لم تعد قضية محلية. وهو يؤثر على القراءة العالمية للمخاطر الإقليمية.

الاسترخاء الاقتصادي، ولكن ليس استراتيجيا بعد

استجابت الأسواق بسرعة. وانخفضت أسعار النفط بعد الإعلان، في حين رحبت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية بإمكانية استئناف التدفقات في مضيق أورموز. غير أن هذا الاسترخاء المالي لا يضمن السلام. إنها تعكس توقعات المستثمرون يراهنون على الهبوط في المخاطر الجيوسياسية ولكن هذا التوقع يمكن أن يتحول إذا كان لبنان لا يزال مسرحا نشطا أو إذا واصلت إسرائيل عملياتها على الرغم من الشرط المعلن.

لبنان، وهو رابط هش في الاتفاق

ولذلك يبدو أن لبنان هو أضعف صلة في الاتفاق. ويزعم الوسطاء أن وقف إطلاق النار ينطبق على جميع الجبهات. وتؤكد طهران أن لبنان جزء من مجمله. ويشكر المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم نبيه بيري، الموقعين على إدراج بند ملزم لإنهاء العدوان الإسرائيلي. غير أن إسرائيل تتحدى هذا التفسير بالفعل. ويرفض وزير الدفاع التابع لها الانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب لبنان ويطالب بالحفاظ على حرية العمل العسكري.

وهذا الاختلاف يهدد التنفيذ. ويمكن للعواصم الأوروبية والعاصمتين العربية أن تدعم الاتفاق، ولكن ليس لها جميعا نفس الجاذبية على إسرائيل وإيران وحزب الله. ولا تزال واشنطن هي الفاعل المركزي، حيث تعتمد إسرائيل اعتمادا كبيرا على دعمها العسكري والدبلوماسي. وإذا أرادت الإدارة الأمريكية الدفاع عن مصداقية البروتوكول، فعليها أن تحدد ما إذا كان الشرط اللبناني ملزماً لحليفها الإسرائيلي أو للأطراف الموقعة رسمياً فقط.

The Lebanese authorities face an opportunity and a risk. وتتمثل هذه الفرصة في تدويل الطلب على انسحاب إسرائيل ووقف الإضرابات. ويتمثل الخطر في أن يصبح لبنان مجرد موضوع تفاوض بين واشنطن وطهران وتل أبيب. وتعترف ردود الفعل الدولية على نطاق واسع بالسيادة اللبنانية. غير أنه يجب ترجمة هذا الاعتراف إلى جدول زمني ورصد وضمانات. وبدون ذلك، سيظل السكان المشردون في الجنوب غير متأكدين.

ويوضح تحذير البلديات الجنوبية هذا التباين. وبعد إعلان الاتفاق، طلب عدد من المجالس المحلية من المشردين عدم العودة بسرعة كبيرة. ويبين هذا الموقف أن الدبلوماسية لا تكفي لخلق الأمن. The locals want to know whether the roads are safe, whether the houses are still standing, whether the strikes have really stopped and whether the Israeli army will retreat. وسيتم الحكم على الرد الدولي على هذه الردود الملموسة.

وفي المستقبل القريب، يستند توافق الآراء العالمي إلى صيغة بسيطة: الترحيب بالاتفاق، والطلب على تنفيذه السريع، وإعادة فتح أورموز، ومواصلة المناقشات النووية، وحماية لبنان. وهذا التقارب هام، ولكنه لا يزال هشا. ويخطط كل رأسمال لأولوياته. ويتحدث الأوروبيون عن الملاحة والطاقة النووية والسيادة اللبنانية. وتتحدث البلدان العربية عن الاستقرار الإقليمي وإلغاء التصعيد. وتتحدث الأمم المتحدة عن القانون الدولي. إن لبنان يتحدث عن وقف العدوان. إن إسرائيل تتكلم عن حرية العمل.

وستعقب ذلك مسألة الميزانية قريبا. وإذا توقف وقف إطلاق النار، فإن بيروت ستطلب المساعدة على الهياكل الأساسية والطرق وشبكات الكهرباء والسكن المدمر. وعندئذ سيتعين على المستشارين المؤيدين للاتفاق الانتقال من الدعم السياسي إلى التمويل. وسيتوقف ذلك على الأمن، ولكن أيضا على الإصلاحات اللبنانية التي يتوقعها المانحون. ويمكن لاتفاق إقليمي أن يفتح الباب. وهي لا تحل محل إدارة قادرة على تحديد الضرر وتنسيق المعونة وطمأنة السكان.

ولذلك يجب أن يوضح التوقيع المعلن في سويسرا ما تبقى من ردود الفعل الدولية مفتوحة. وستحتاج المناقشات المقبلة إلى توضيح نطاق الشرط اللبناني، ودور الوسطاء، ومكان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وضمانات الولايات المتحدة وآليات التحقق. وهناك دعم دولي. إنها واسعة النطاق، ولكنها لم تبدأ عملها بعد. ولن يتم الاختبار الأول في البلاغات الدبلوماسية. وسيقام في جنوب لبنان، وفي مواقع إسرائيلية، وفي القرى المدمرة، وفي الطرق التي يستخدمها المشردون.