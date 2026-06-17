اتفاق إيران – الولايات المتحدة الأمريكية: 14 نقطة من اتفاق التوتر

Hat –وينص مشروع اتفاق 14 نقطة بين إيران والولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق أورموز، والرفع التدريجي للجزاءات، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وصندوق قدره 300 بليون دولار. ولكن الجانب اللبناني لا يزال هشا: إن لبنان مذكور في وقف إطلاق النار، بدون ضمانات عامة كافية بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

ويوجز مشروع اتفاق النقاط الأربع عشرة بين إيران والولايات المتحدة، المنسوب إلى المناقشات العاجلة بعد عدة أشهر من الحرب، هيكلا طموحا. وهو يعد بوقف إطلاق النار، وفترة تفاوض مدتها 60 يوما، وإعادة فتح مضيق أورموز، والرفع التدريجي للجزاءات، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وبرنامج اقتصادي قدره 300 بليون دولار. ولكنه يكشف أيضا عن سلسلة من المناطق الرمادية، لا سيما في لبنان، حيث لا يعني وقف الأعمال العدائية تلقائيا الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

ولم ينشر النص في نسخة رسمية كاملة من قبل واشنطن وطهران. وتأتي النقاط الأربع عشرة المعروفة من تقارير وسائط الإعلام، مع اختلافات بين القراءات الأمريكية والإيرانية والإقليمية. وهذا الحذر ضروري. المشروع موجود كإطار سياسي، لكن كل طرف يحاول بالفعل فرض تفسيره. وتصر إيران على رفع الحصار، وتحرير أموالها، بما في ذلك لبنان. وتشدد الولايات المتحدة على مشروطية الفوائد الاقتصادية وضرورة مراقبة البرنامج النووي. وترفض إسرائيل السماح بالاتفاق بالحد من حرية التصرف في جنوب لبنان.

ومن ثم فإن المخاطر تتجاوز مجرد القائمة الدبلوماسية. وتشكل هذه النقاط الأربع عشرة حلا وسطا غير مستقر بين ثلاثة أهداف. وترغب واشنطن في وقف حرب أصبحت مكلفة، ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية وتثبيت أسواق الطاقة. وترغب طهران في تأمين ضمانات اقتصادية، والحفاظ على سيادتها، وتظهر أن حلفائها الإقليميين لا يضحون. وترغب البلدان المجاورة في إعادة فتح الطرق البحرية وتجنب تمديد النزاع. ويظهر لبنان من جانبه في النص، ولكن بدون الحصول على جميع الضمانات التي يحتاجها.

وقف عام لإطلاق النار، أول حجر في النص

وتنص النقطة الأولى المبلغ عنها على وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها على جميع الجبهات. وتشمل الصيغة لبنان. وهذا أحد أهم إشارات المشروع، لأنه يعترف بأن الحرب لا تقتصر على وجه لوجه بين واشنطن وطهران. وتشمل أيضا الجبهات التي فتحها حلفاء إيران، بما في ذلك حزب الله، فضلا عن العمليات الإسرائيلية التي تضرب الأراضي اللبنانية.

هذا الشرط مركزي وهو يهدف إلى منع استئناف الأعمال العدائية خلال مرحلة التفاوض. كما يسعى إلى تحويل هدنة هشة إلى إطار أكثر استدامة. وفي النسخة المبلغ عنها، يتعهد الطرفان بعدم الشروع في أعمال عدائية وعدم استخدام التهديد باستعمال القوة أو استخدامها. ولذلك يسعى النص إلى استراحة واسعة تتيح للدبلوماسيين الوقت للتفاوض على اتفاق نهائي.

ولكن هذه الصياغة صعبة بالفعل. ويمكن لوقف إطلاق النار أن يتوقف دون حل أسباب النزاع. وفي لبنان، ليست المسألة مجرد مسألة تفجير. ويشمل أيضا وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وعودة المشردين، وإعادة بناء القرى، وقدرة الدولة اللبنانية على استعادة السيطرة على المنطقة. النقطة الأولى تشمل لبنان، ولكن ليس كافيا وحده لحماية لبنان.

السيادة وعدم التدخل: مبدأ عام

وتتعلق النقطة الثانية باحترام السيادة والسلامة الإقليمية. وتلتزم إيران والولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤونهما الداخلية. ويستجيب هذا الشرط لطلب إيراني قديم. وترغب طهران في منع عرض الاتفاق على سبيل الأولوية لتغيير النظام أو فرض قيود على نظامها السياسي.

وهذا المبدأ أساسي بالنسبة لإيران. وعززت الحرب قصة السيادة المعتدية. لذا يريد النظام الإيراني أن يعترف النص صراحةً بأن التفاوض ليس مقصوداً إعادة رسم خريطة البلاد ولا تعزيز المعارضة المستمرة من الخارج ومن شأن هذا الضمان أن يسمح لطهران ببيع الصفقة على أنها انتصار للمقاومة، وليس على سبيل المثال.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن لهذا الشرط تكلفة سياسية محدودة إذا ظل عاما. ويمكن لواشنطن أن تقبل في الوقت الذي تحافظ فيه على مطالب الجماعات النووية والقذائف والجزاءات والجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران. وتنشأ الصعوبة عندما يطبق هذا المبدأ على الجبهات الإقليمية. وإذا كانت السيادة مبدأ، يجوز للبنان أن يطلب تطبيقه أيضا على أراضيها. هنا يصبح القراءة اللبنانية حساسة.

ستون يوما للتفاوض على الاتفاق النهائي

وتنص النقطة الثالثة على فترة تفاوض مدتها 60 يوما، يمكن تمديدها بالاتفاق المتبادل. والغرض من هذه الفترة هو تحويل المذكرة المؤقتة إلى اتفاق نهائي. وهو يتفادى حلا فوريا لجميع التفاصيل، ولكنه يُلزم الطرفين بالحوار. كما أنه يسمح لواشنطن بتقديم نتيجة سريعة دون انتظار الاختتام التقني لكل ملف.

وهذه الفترة البالغة 60 يوما هي ضرورة سياسية. الولايات المتحدة تريد أن تظهر أنها قد حصلت على إلغاء التصعيد. وترغب إيران في اتخاذ إجراءات ملموسة قبل التفاوض على الامتيازات الثقيلة. فالأسواق وشركات النقل البحري وبلدان الخليج تريد الرؤية. ومن ثم فإن التأخير يخلق حاجزا جويا. ووقف الحرب دون التظاهر بحل جميع المنازعات في آن واحد.

غير أن هذه الآلية تنطوي على مخاطر. وإذا أُشير فيما بعد إلى أكثر المواضيع صعوبة، فإنها قد تنفجر خلال الفترة الانتقالية. فالعمليات النووية، وعمليات التفتيش، والأصول المجمدة، والجزاءات الثانوية، والحالة في جنوب لبنان ليست تفاصيل تقنية. هذه ملفات قادرة على هزيمة العملية بأكملها ومن ثم يمكن أن تكون الـ 60 يوما نافذة خروج أو فترة اختبار.

الحصار البحري والموانئ الإيرانية

وتتعلق إحدى النقاط الأكثر تحديداً برفع الحصار البحري الأمريكي على إيران. وتتعهد الولايات المتحدة ببدء هذا الرفع عند التوقيع على المذكرة واستعادة الشحن الكامل للقدرات في غضون 30 يوما كحد أقصى. وهذا الشرط هام بالنسبة للاقتصاد الإيراني لأنه يؤثر تأثيرا مباشرا على الموانئ والصادرات والتأمين البحري.

بالنسبة لطهران، رفع الحصار هو انتصار فوري. وهو يبين أن الاتفاق يُحدث آثاراً ملموسة حتى قبل الاستنتاج النهائي. وهو يساعد على تخفيف الضغط على الواردات والصادرات واللوجستيات. كما يستجيب للطلب الرمزي: لم تعد إيران ترغب في الظهور كبلد مقفل في مياهها.

وبالنسبة لواشنطن، يعرض هذا الامتياز على أنه قابل للنقض ومشروط. يجب أن ترافق إعادة فتح هرمز واستقرار تدفقات الطاقة. ولا تتخلى الولايات المتحدة عن قدرتها على الضغط. إنهم ينقلون ميزان القوى إلى آلية الامتثال. وإذا امتثلت إيران للالتزامات، فإن حركة المرور تستأنف. وإذا فشل الاتفاق، يمكن أن تعود القيود.

(أورموز)، جوهر الطاقة في الحل التوفيقي

النقطة الخامسة تتعلق بمضيق أورموز وستتخذ إيران خطوات فورية لاستعادة مرور السفن التجارية بين الخليج الفارسي وبحر عمان، مع العودة إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما. ويذكر النص أيضا إزالة الحواجز التقنية وتحييد الألغام. وربما يكون هذا الجانب من أهم الجوانب بالنسبة للاقتصاد العالمي.

(أورموز) هو التفوق الإستراتيجي الإيراني جزء كبير من تدفق النفط في العالم عبر هذا الممر ولإغلاقها أو تعطيلها آثار فورية على الأسعار والتأمين والشحن وقرارات المستهلكين. وبإعادة فتح المضيق تدريجيا، تعطي إيران الولايات المتحدة وبلدان الخليج ضمانا اقتصاديا رئيسيا.

ولكن هذا الضمان يعترف ضمناً بقوة الإزعاج الإيرانية. أراد (واشنطن) أن يوقف (طهران) من استخدام (أورموز) سلاحاً ويبين الاتفاق أن هذا السلاح موجود وأنه يجب التفاوض بشأنه. هذا حل توفيقي عملي لكن سياسي ثقيل وتعترف إيران بحكم الواقع بدورها في الأمن البحري الإقليمي.

300 بليون دولار، وعد وخلاف

وتشير النقطة السادسة إلى برنامج للإعمار والتنمية الاقتصادية لا يقل عن 300 بليون دولار لإيران. وفقًا لإحدى وكالات الأنباء، يتم تقديم صندوق خاص بهذا الحجم، منفصل عن مساعدات الدولة الأمريكية أو تعويضات الحرب، كعنصر من عناصر الاتفاقية. وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ، وفقا لمصدر ذكرته هذه الوكالة. وتشمل القطاعات المشمولة الطاقة واللوجستيات والصناعة والنقل.

هذا الظرف متفجر سياسياً. وبالنسبة لإيران، من الدلائل أن الحرب أجبرت الولايات المتحدة وشركائها على تمويل إعادة الإعمار أو على الأقل الانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة لواشنطن، فهي ليست شيك للنظام الإيراني. ويصر المسؤولون الأمريكيون على أن الآلية ستكون خاصة ومشروطة ومرتبطة بالتزامات طهران التي يمكن التحقق منها، بما في ذلك الالتزامات النووية.

معركة الاتصالات مفتوحة بالفعل ويمكن لوسائط الإعلام الإيرانية أن تقدم هذه ال ٣٠٠ بليون كإنتصار. ويسعى المسؤولون الأمريكيون إلى تجنب صورة مكافأة تعرض على إيران بعد الحرب. ويفيد المعارضون للاتفاق عن خطر التمويل غير المباشر للنظام أو حلفائه. ومن ثم ينبغي أن يحدد النص النهائي من يمول، من يتحكم، من يسدد الثمن وفي أي شروط.

الجزاءات والزيوت والأصول المجمدة

وتنص النقطة السابعة على رفع الجزاءات المفروضة على إيران تدريجيا. ومن شأن ذلك، وفقا للتقارير، أن يتعلق بالجزاءات الأولية والثانوية للولايات المتحدة، فضلا عن بعض الأجهزة المتصلة بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيظل الجدول الزمني محددا في الاتفاق النهائي. وهذا هو الجوهر الاقتصادي للمفاوضات.

وتستكمل النقطة العاشرة هذا البنيان مع استثناءات أمريكية على النفط الإيراني والبتروكيميائيات والخدمات المرتبطة به. وتشمل هذه الخدمات التأمين، والأعمال المصرفية، واللوجستيات، والنقل. ومن شأن هذا الشرط أن يسمح لطهران باستئناف الصادرات وكسب الدخل بسرعة أكبر. وهو يتناول أيضا الحاجة العالمية إلى استقرار أسواق الطاقة.

وتتعلق النقطة الحادية عشرة بالأصول الإيرانية المجمدة. وستلتزم الولايات المتحدة بالإفراج التدريجي عن الأموال والأصول المحدودة، استنادا إلى التقدم المحرز في المفاوضات. وستستخدم هذه الأصول على النحو الذي يديره المصرف المركزي الإيراني. هذا عدم ثقة كبير في واشنطن وحلفاء إسرائيل ويدّعي المسؤولون الأمريكيون أن أي عملية الإفراج ستُؤجَّر وتُقيَّد.

الطاقة النووية، ولكن لا تزال ناقصة

وتذكر النقطة الثامنة أن إيران تؤكد من جديد أنها لن تنتج أسلحة نووية. وتستند هذه الصيغة إلى موقف سبق أن أعربت عنه طهران. غير أنها تعطي المذكرة أساسا سياسيا. ويمكن للولايات المتحدة أن تقول إن الاتفاق يضع حظر الأسلحة النووية في صميمه. تستطيع إيران أن تقول أنها لا تتخلى عن حقها في برنامج مدني.

وتنص النقطة التاسعة على الحفاظ على الوضع النووي القائم خلال فترة التفاوض. ولن تغير إيران الوضع الحالي لبرنامجها. ولن تتخذ الولايات المتحدة المزيد من الجزاءات ولن تعزز قواتها في المنطقة. والغرض من هذا البند هو منع التصعيد خلال الستين يوما. وهي لا تتناول بعد مصير المخزونات الغنية والطرد المركزي والإثراء والتفتيش في المستقبل.

وهذا أحد نقاط الضعف في النص المؤقت. وهو يعلن الهدف، ولكن ليس بعد الآلية الكاملة. واشنطن يريد التفكيك أو الإشراف الصارم. وترغب طهران في الحفاظ على القدرات المدنية وتجنب الإذلال السياسي. وفيما بين هذين الخطين، سيتعين أن يحدد الاتفاق النهائي عمليات التفتيش والحدود القصوى والمواقع ذات الصلة والعقوبات على الانتهاكات.

آلية الرصد والتحقق من صحة الأمم المتحدة

وتنص النقطة الثانية عشرة على إنشاء آلية لرصد تنفيذ الاتفاق النهائي. وهذا الشرط لا غنى عنه، لأن النص بأكمله يستند إلى الحد الأدنى من الثقة بين خصمين يشكون في بعضهما البعض. وسيتعين على الآلية التحقق من الالتزامات النووية والاقتصادية والبحرية والعسكرية. ولذلك سيكون تكوينها حاسما.

وتنص النقطة الثالثة عشرة على أن تبدأ المفاوضات النهائية بعد بدء تنفيذ أكثر التدابير الملموسة: رفع الحصار، وإعادة فتح الأورموز، والاستثناءات من النفط، والإفراج عن الأموال. وهذا المنطق يمنح إيران ضمانات مسبقة. كما أنها تتيح لواشنطن اختبار التعاون الإيراني قبل الاتفاق النهائي.

وتشير النقطة الرابعة عشرة إلى التصديق بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعطي النص مجالا دوليا. كما أنه سيعرضها لعلاقات القوة بين القوى العظمى. ويمكن للصين وروسيا دعم الاعتراف بالاتفاق. وينبغي للولايات المتحدة أن تقنع حلفائها وتتجنب تحديا داخليا قويا جدا.

الجانب اللبناني مرئي ولكنه هش

ويجب تمييز الجانب اللبناني بوضوح. ولبنان ليس غائبا عن المشروع. وهو مذكور في الشرط العام لوقف إطلاق النار. وتفيد إحدى وكالات الأنباء بأن إيران تعتبر لبنان جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، وتدعي حزب الله أن طهران قد حصلت على أن الانسحاب الإسرائيلي لا يزال قيد المناقشة. ولكن النقاط الأربع عشرة المعروفة لا تفصل علنا في جدول انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان.

هذه هي المشكلة الرئيسية في بيروت. ولا يكفي وقف إطلاق النار في لبنان إذا ظل الجيش الإسرائيلي منتشرا في المناطق الجنوبية. لا يكفي إذا لم يتمكن السكان النازحون من العودة. ولا يكفي تدمير المنازل بحجة الأمن. ولا يكفي ذلك إذا لم توضع الدولة اللبنانية في صلب الخطة. والفرق بين وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال أمر أساسي.

الموقع الإيراني يحاول ملء هذا الفراغ وتدعي طهران أن أي وجود إسرائيلي مستمر في لبنان سينتهك روح المذكرة. ويعتمد حزب الله على هذه القراءة ليقول أن المقاومة لم تضحي. ولكن هذا التفسير لا يعادل بعد بندا عاما ملزما. ويمكن لإسرائيل أن تدفع بأنها غير ملزمة مباشرة بنص موقع بين واشنطن وطهران، لا سيما إذا لم يكن نزع سلاح حزب الله مضمونا.

ولذلك يجد لبنان نفسه في موقف متناقض. وهو مدرج في الاتفاق لأن الجبهة اللبنانية من الأهمية بمكان تجاهلها. ولكنها لم تحميها بعد بما فيه الكفاية التركيبات المعروفة. والضمانات التي تحتاجها بيروت ملموسة: الانسحاب الإسرائيلي الذي يمكن التحقق منه، وعودة المشردين داخليا، ونشر الجيش اللبناني، والرصد الدولي للانتهاكات، وحظر تحويل جنوب لبنان إلى منطقة عازلة دائمة.

اتفاق مفيد، ولكن من خلال التناقضات

ويمكن لمشروع 14 نقطة أن يفتح مخرجا من الحرب. وهو يستجيب لحالات الطوارئ الحقيقية: وقف القتال، وإعادة فتح أورموز، وتنشيط التجارة البحرية، وتنظيم الطاقة النووية الإيرانية، والحد من الضغط على الأسواق، ومنح الدبلوماسيين شهرين لكتابة اتفاق نهائي. إنه نص لتحقيق الاستقرار أكثر من معاهدة سلام شاملة.

لكن هناك العديد من التناقضات. وهي تعد بفوائد اقتصادية كبيرة دون أي ظروف عامة. وهو يشمل لبنان دون أن يوضح تماما الانسحاب الإسرائيلي. يتحدث عن عدم التدخل بينما تعتمد الجبهات الإقليمية على الجهات الفاعلة المسلحة المتحالفة مع طهران. وهي تنص على ضمانات نووية دون مزيد من التفصيل لعمليات التفتيش النهائية. ويريد أن يهدأ إسرائيل دون فرض جميع القيود عليها علنا.

ولذلك فإن المتابعة ستتوقف على الإعلان أقل مما تتوقف على التنفيذ. وإذا أعادت شركة أورموز فتح الباب، إذا استأنفت الموانئ الإيرانية، وإذا بدأت الجزاءات تخفف وإذا ما تم إعداد عمليات التفتيش النووية، فإن الاتفاق سيكتسب مصداقية. وإذا ظلت جنوب لبنان محتلة، وإذا استمرت الضربات الإسرائيلية، وإذا لم يعود المشردون، فإن النص سيبدو ناقصا من أيامه الأولى.

وبالنسبة لبيروت، يجب التركيز على هذه النقطة. ويجب ألا يكون لبنان مجرد خط لوقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي. ويجب أن يصبح موضوعا محددا للضمانات. يمكن للاتفاق الإيراني الأمريكي أن يقلل من العنف الإقليمي. كما يمكن أن تجمد الظلم إذا تمت صياغة المسألة اللبنانية بشكل غامض للغاية. في الساعات القليلة القادمة ستقول ما إذا كانت كلمة « ليبانون » في النقاط الأربعة عشر تفتح حماية حقيقية، أو ما إذا كانت تستخدم فقط لتغطية رفع مستوى التفاوض في مكان آخر.