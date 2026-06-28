اتفاق لبنان – إسرائيل: ما لا تريد بيروت أن تراه منشورا

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

والاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لا يقتصر على إطار دبلوماسي لإنهاء الأعمال العدائية في جنوب لبنان. وخلف النص العام، الذي له عواقب سياسية بالفعل، هو مرفق أمني لا يزال سريا. رسميا، لم ينشر هذا المرفق بناء على طلب الحكومة اللبنانية. ومن الناحية السياسية، فإن هذا التوضيح ضروري. وتنص على أن مضمون هذه الوثيقة حساس بما فيه الكفاية بحيث لا يأخذه الرأي العام اللبناني في الاعتبار.

وجوهر المشكلة ليس الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي فحسب، بل ونزع سلاح حزب الله في بعض مناطق الجنوب. والنقطة الأكثر انفجارا هي في أماكن أخرى: سينظم المرفق، وفقا لوسائط الإعلام التي أبلغت عن محتواه العام، شكلا من أشكال التنسيق العملياتي بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، في إطار الوساطة الأمريكية. وبعبارة أخرى، فإن جيشين للعدو رسميا، بدون معاهدة سلام، بدون اعتراف سياسي كامل وبعد أشهر من الحرب، سيُطلب إليهما الآن العمل في تسلسل أمني مشترك.

يتحدث النص العام عن آلية تنسيق عسكرية ثلاثية، تيسرها الولايات المتحدة. وهذه الصيغة الدبلوماسية تبدو تقنية. ليست كذلك. ويعني ذلك أن واشنطن ستكون بمثابة واجهة بين الطرفين لتنظيم المرور التدريجي لمناطق معينة من جنوب لبنان تحت سيطرة الجيش اللبناني، فيما يتصل بإعادة الانتشار الإسرائيلي. ولذلك فإن لبنان لن يتفاوض بعد الآن إلا على موقف سياسي. وسيكون جزءا من هيكل أمني تناقش فيه تحركات جيشه، والمناطق التي ستستأنف، ومعايير التحقق، وخطوات الانسحاب الإسرائيلي في إطار يشرك إسرائيل مباشرة.

هذا بالضبط ما يجعله المرفق السري مزدهرا سياسيا. ويمكن أن يعطي صورة للتعاون العسكري الفعلي بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الذي نشر بكامله. وعلى الرغم من أن هذا التعاون غير مباشر، الذي وضعته الولايات المتحدة وعرضه كآلية لتحقيق الاستقرار، فإنه يشكل كسرا كبيرا في تاريخ لبنان الأخير. وحتى الآن، استند الخط الرسمي اللبناني إلى ثلاث دعائم: الانسحاب الإسرائيلي، سيادة الدولة اللبنانية، رفض التطبيع. يبدو أن الملحق يقدم منطقًا مختلفًا: السيادة اللبنانية، نعم، ولكن تم التحقق منها، وتسلسلها وتنسيقها مع إسرائيل.

ووفقاً لوسائط الإعلام، فإن هذا المرفق سيفصّل المناطق التجريبية التي ينبغي أن ينشر فيها الجيش اللبناني. وسيحدد أيضا طرائق إعادة الانتشار الإسرائيلي، وآليات التحقق من تفكيك الهياكل الأساسية في حزب الله، وشروط عودة المدنيين. من الواضح أن هذا إجراء عسكري وهو في الواقع شكل من أشكال السيطرة السياسية على الأراضي اللبنانية على مراحل. ولن يسيطر الجيش اللبناني ببساطة على الجنوب لأنه إقليم وطني. وسوف تستأنف بموجب آلية تصادق عليها إسرائيل والولايات المتحدة، مع معايير أمنية مفروضة أو متفاوض عليها.

المسألة الأكثر حساسية هي التحقق. من يقرر أن منطقة « منظفة بما فيه الكفاية » من البنية التحتية لحزب الله؟ من يصدق على أن الجيش اللبناني يسيطر على الأرض بفعالية؟ من يعتقد أن الانسحاب الإسرائيلي يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية؟ وإذا احتفظت إسرائيل بحقها في النظر، ولو بصورة غير مباشرة، فإن الاتفاق لا يعيد ببساطة سلطة الدولة اللبنانية. وهو يضع هذه السلطة في ظل ظروف أمنية خارجية.

وهذا ما يجعل الطلب اللبناني على التصنيف منطقيا. والحكومة اللبنانية تعلم أن مثل هذه القراءة ستكون متفجرة سياسيا. وبالنسبة لبعض الرأي العام، يمكن تقديم الاتفاق كمحاولة لاستعادة السيادة الوطنية. وبالنسبة للآخرين، يبدو أنه تنسيق أمني مع العدو. ويمكن لحزب الله، فضلا عن حلفائه وجزء من السكان الشيعين في الجنوب، أن يعتبر ذلك إضفاء الشرعية على الوجود الإسرائيلي إلى أن يتم استيفاء الشروط. وقد يرونها أيضا محاولة لتحويل الجيش اللبناني إلى قوة للقيام، تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي، بما فشلت إسرائيل في تحقيقه من خلال الحرب: تفكيك الهياكل الأساسية العسكرية لحزب الله في جنوب البلد.

والعنصر المزعج الآخر هو عدم وجود تقويم آلي. ويبدو أن إسرائيل لا تلتزم بسحب كامل في تاريخ محدد. وسيرتبط الانسحاب بالمراحل والمجالات وعمليات التحقق. وهذا يعطي إسرائيل القدرة على الحجب. وإذا اعتُبرت منطقة ما غير مأمونة على نحو كاف، في حالة اكتشاف الهياكل الأساسية، إذا أُبلغ عن نشاط حزب الله، فإن إعادة الانتشار الإسرائيلية قد تتأخر. وسيجد لبنان نفسه في حالة متناقضة: إذ سيُطلب إلى جيشه أن يتعاون في هذه العملية، ولكن دون ضمان فوري لاسترداد كامل أراضيه.

هذا الهيكل يخلق سابقة وهي تضع الجيش اللبناني في صميم آلية يجب أن تطمئن فيها إسرائيل في الوقت نفسه، وترضية واشنطن، وتتجنب المواجهة الداخلية مع حزب الله، وتحافظ على شرعيتها الوطنية. إنها مهمة مستحيلة إن الكثير من الحزم ضد حزب الله يمكن أن يفتح أزمة داخلية كبرى. ويمكن أن يتيح الحذر الشديد لإسرائيل الحفاظ على وجودها. ويمكن النظر إلى الكثير من التنسيق مع إسرائيل على أنه تطبيع عسكري. ولا يمكن أن يفشل الاتفاق إلا القليل جدا من التنسيق.

ولذلك فإن المرفق السري ربما يكون النص الحقيقي للاتفاق. وتبيع الوثيقة العامة صيغة سياسية: السلام والأمن والسيادة وعودة السكان. وسينظم المرفق الميكانيكيين الخرسانيين: الذين ينشرون، في الحالات التي يجري فيها، تحت أي عملية تحقق، ما هو التنسيق وما فائدة الضمان الأمني. هذا الميكانيكي يزعج فهو يحوّل جنوب لبنان إلى مختبر لتحقيق توازن جديد: سيادة لبنانية خاضعة لواشنطن، وتراقبها إسرائيل وتتحداها حزب الله.

وقد تكون الحكومة اللبنانية قد طلبت السرية لتجنب انفجار فوري. لكن السر لا يصلح أي شيء على العكس من ذلك، يغذي الشك. وفي بلد أصابه بالفعل صدمته الحرب والدمار والتشريد والانهيار الاقتصادي، لا يمكن أن يبقى اتفاق أمني يشمل الجيش الإسرائيلي، ولو بصورة غير مباشرة، في ظلال طويلة. وإذا كان الأمر يتعلق حقا بإعادة السيادة اللبنانية، فسيتعين على اللبنانيين أن يعرفوا الثمن. وإذا كانت مسألة إقامة تنسيق عسكري متنكر، فإن المناقشة السياسية بدأت للتو.

وإذا كان نص القضايا الـ 14 التي أُعلنت موضع جدل بالفعل، لا يمكن إلا أن يشكك في مدى الامتيازات الأخرى التي قدمها لبنان والواردة في هذا المرفق.