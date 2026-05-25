اتفاق واشنطن – طهران: ينتظر لبنان

ويتبع لبنان اتفاق واشنطن – تهران باعتباره مسألة تثير القلق المباشر، دون أي ضمانات واضحة بعد. وتتقدم المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران في سياق الضربات الإسرائيلية في الجنوب، والتهديدات السياسية الداخلية، والضغط الأمريكي على الحكومة اللبنانية. وفي بيروت، تتجاوز المخاطر وقف إطلاق النار الوحيد. إنه يؤثر على دور الدولة وأسلحة حزب الله وعودة المشردين داخلياً وقدرة البلد على عدم أن يصبح متغيراً في المفاوضات الإقليمية.

اتفاق واشنطن – تهران: إنتظار لبناني تحت التوتر

لقد خلق يوم 25 أيار/مايو مناخا من التغير. وتشير تسرب حل وسط أمريكي – إيراني إلى وقف الأعمال القتالية على عدة جبهات، وإعادة فتح مضيق دارموز تدريجيا، وتأجيل المسائل الأكثر حساسية، بما في ذلك الطاقة النووية الإيرانية. ولكن هذا الهيكل لا يزال غير مؤكد. واشنطن تتحرك بحذر. طهران يريد وضع حد للحصار والترضية الإقليمية. إن إسرائيل، من جانبها، ترفض فقدان حرية عملها في لبنان. ويضع هذا الاختلاف بيروت في منطقة خطرة: the country can be included in the texts, but remain exposed to strikes.

الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) وضع النبرة بسؤال ممثليه ألا يسرعوا وحافظت على الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية إلى أن يتم التوقيع على اتفاق واعتماده رسميا. ويعكس هذا الاختيار طريقة للضغط. الولايات المتحدة تريد أن تبقي على إيران حتى اللحظة الأخيرة. وهكذا يصبح مضيق دارموز المفتاح الاقتصادي والاستراتيجي لحل وسط لا يزال هشا. يريد الإيرانيون العودة إلى حرية التنقل واستئناف مبيعاتهم النفطية. الأمريكان يبحثون عن ضمانات لكن بدون إظهار تنازل واضح جداً.

ويغذي هذا الحكم الأمريكي أول عدم يقين للبنان. وفي حين أن الاتفاق يقتصر على إزالة التصعيد الإقليمي، فإنه لا يعالج بالضرورة مسألة الجبهة الجنوبية. وتشير عدة معلومات متاحة إلى أن طهران ترغب في إدراج وقف الأعمال العدائية في لبنان في أي حل وسط. ويحقق هذا الطلب هدفا سياسيا واضحا: تبين أن إيران لا تفصل حلفائها الإقليميين عن مفاوضاتها مع واشنطن. ولكن إسرائيل تحاول سد هذه الصلة. وبالنسبة إلى تل أبيب، ينبغي ألا يصبح الاتفاق مع إيران قيدا آليا على عملياته ضد حزب الله.

تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على حرية عملها

وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طمأنة رأيه وحلفائه الداخليين. ادعى أن دونالد ترامب اعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. هذه الجملة ثقيلة ويعني ذلك أنه حتى الاتفاق الإقليمي لن يكون كافيا لضمان وقف الإضرابات في الجنوب. كما أنه يسمح لإسرائيل بأن تقدم أي عمل عسكري ردا على تهديد، حتى لو كان هناك وقف أوسع لإطلاق النار. وسيكون خطر بيروت هدنة إقليمية باستثناء لبناني.

والأرض تؤكد هذا القلق. وتكثفت الهجمات الإسرائيلية في الجنوب وفي البقاع الغربي، حيث يبدو أن المناقشات الدبلوماسية تتقدم. هذا الجدول ليس محايداً. He intervened prior to the security meeting scheduled for 29 May in Washington, D.C., between Lebanese, American and Israeli representatives. ومن ثم فإن إسرائيل تسعى إلى فرض حقائق أمام الجدول التقني. وتخلق التفجيرات توازناً في القوة، وتحرك الخطوط، وتثقل القرى، وتزيد الضغط على الدولة اللبنانية. In this type of sequence, the fire is used as much to strike as to negotiate.

In Beirut, the meeting of the Pentagon is seen as a necessary passage, but also as a possibleفخ. The Lebanese Government wants a real halt to Israeli violations, a withdrawal from occupied positions, the release of prisoners and the return of the inhabitants. ولكن واشنطن تريد أيضا معالجة مسألة استعادة سلطة الدولة ومسألة الأسلحة. هذا المكان يجعل الملف متفجراً. وبالنسبة للسلطة التنفيذية اللبنانية، من الضروري التكلم عن الأمن دون القبول بخفض السيادة إلى قائمة مطالب أمريكية أو إسرائيلية. وبالنسبة لحزب الله، فإن أي مناقشة لأسلحته تعادل محاولة لتغيير نتائج الحرب.

حكومة سلام تواجه دعم الولايات المتحدة

ولذلك فإن نواف سلام في موقف ضيق. The Prime Minister enjoys public support, but this support also exposes him to accusations of alignment. وتصر واشنطن على ضرورة إعادة بسط سلطة الدولة والاستعداد لإعادة الإعمار والحصول على المساعدة الدولية. وهذه الأهداف تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية. ويجب على لبنان إعادة بناء القرى وتأمين عودة المشردين داخليا وإعادة فتح مسار دبلوماسي. ولكن كلما أصبح الدعم الأمريكي أكثر وضوحاً كلما أصبح أكثر تكلفة سياسياً في الداخل. ويجب على الحكومة أن تثبت أنها تعمل من أجل لبنان، وليس كنقل لنظام إقليمي تقرر في أماكن أخرى.

ردة فعل (ماركو روبيو) توضح هذا التصعيد. وزير خارجية الولايات المتحدة أدان دعوة حزب الله لإطاحة الحكومة وأكد أن واشنطن يدعم المدير التنفيذي اللبناني. الرسالة تستهدف جمهورين. يتحدث أولاً إلى المؤسسات اللبنانية، ويقول لهم إنهم ليسوا وحدهم. He then speaks to Hezbollah, presenting any threat to the government as an attempt to plunge the country back into chaos. ويعزز هذا الرد نواف سلام على الساحة الدولية. ولكنه يفاقم أيضا المواجهة اللفظية مع الطرف الذي يرفض رؤية حالة الأسلحة تحت الوصاية الأجنبية.

(نايم قاسم) أصلح خط (هزبولا) بشدّة كبيرة وقال الأمين العام للحزب إن أي مناقشة بشأن الأسلحة ينبغي أن تأتي بعد توقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان. وشعر أيضاً أن الشعب لديه الحق في الذهاب إلى الشارع ضد مشروع يستهدف مؤسسات الحزب ويحرك هذا البيان المناقشة. لم يعد هذا مجرد مفاوضات أمنية في الجنوب هذه مواجهة حول الشرعية: من يقرر الجدول الزمني، الذي يحدد السيادة، الذي يتكلم باسم الدفاع الوطني؟?

أسلحة حزب الله في قلب الحصار

وتحتوي صيغة حزب الله على منطق سياسي. الحزب يريد ربط أسلحته بتهديد ما زال موجوداً وما دامت إسرائيل تضرب وتشغل مواقعها وتحافظ على هامش عسكري، فإنها تقدم ترسانتها كحماية. وتردد هذه الحجة في المناطق المتضررة من الحرب، حيث ينتظر الشعب نهاية الهجمات والعودة إلى القرى. ولكن هناك طلب آخر، من جانب جزء من الدولة والمجتمع الدولي: لا يمكن بناء إعادة إعمار دائمة إذا ظل احتكار القرار العسكري موضع نزاع. ولذلك، ينتقل البلد بين حالتين من حالات الطوارئ غير المتوافقة.

ويجب على الرئيس جوزيف أوون أن يعالج هذا التناقض. وترغب الرئاسة في الحفاظ على خط الدولة، وتفادي معاملة لبنان كخريطة إيرانية، والحصول على ضمانات ملموسة ضد الانتهاكات الإسرائيلية. وهذا الموقف يتطلب دبلوماسية جيدة. ولا يمكن أن تنجح إلا إذا حققت الدولة نتائج واضحة. ومن شأن انسحاب إسرائيلي، وتخفيض عدد الضربات بشكل قابل للقياس، والطريق الواضح لعودة المشردين داخليا، والمساعدة في إعادة الإعمار، أن يثقل السلطة العامة. وعلى العكس من ذلك، فإن اتفاقا غير واضح، لا أثر له في الجنوب، سيضعف خطاب الدولة ويعزز أولئك الذين يقولون أن القوة وحدها تفرض حدودا على إسرائيل.

(نابيه بيري) يلخص هذا الحكمة بفكرة بسيطة: الجوهري هو التنفيذ. وتعكس هذه الصيغة تجربة لبنانية متكررة. النصوص ليست كافية الإعلانات لا تحمي القرى ولا تكون الالتزامات سارية إلا إذا أسفرت عن انسحابات وضوابط وآليات رصد وجزاءات على الانتهاكات. وبذلك يحتفظ رئيس الدائرة بدور مراقب. وهو لا يرفض فكرة التسوية، ولكنه يرفض الحكم عليها قبل آثارها. ويسمح هذا الموقف أيضاً بالاحتفاظ بحيز بين الحكومة وحزب الله وقنوات الوساطة.

التعمير والتشريد والآثار الاقتصادية

إن مسألة التعمير تضيف طبقة من التوتر. وإذا فتح الاتفاق الأمريكي – الإيراني نقطة انطلاق، سيضطر لبنان قريبا إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مواقع البناء. ويفرض التدمير في قرى الجنوب، والطرق المقطعة، والمنازل المتضررة، والأسر المشردة، قرارات ملموسة. ولكن إعادة البناء لا تزال سياسية. من يمول؟ من يتحكم؟ من يوزع؟ من يضع الأولويات؟ قد ترغب إيران في إظهار دعمها للمناطق القريبة من حزب الله. ويمكن للمانحين الغربيين أن يقيدوا دعمهم للإصلاحات وسلطة الدولة. وسيتعين على الحكومة أن تتجنب إعادة الإعمار لتصبح معركة جديدة في الوصاية.

والواجهة الاقتصادية ترتكز أيضا على القرار الدبلوماسي. (هورموز) ليس ضرباً لللبنانيين. The country imports most of its fuel, medicines, part of its food and many basic goods. والأزمة الطويلة على الطرق البحرية تزيد من أسعار الشحن والتأمين والطاقة والأسعار الداخلية. وحتى إذا لم يتحدث الاتفاق الأمريكي – الإيراني مباشرة عن لبنان، فإن آثاره ستوجد في محطات الغاز والصيدلة والموانئ. ومن شأن العودة الجزئية إلى حرية الملاحة أن تقلل من بعض التوترات. ولن يكفي حل الأزمة الاقتصادية اللبنانية، بل سيحد من صدمة إضافية.

البعد الإنساني يجعل هذه المعادلة أكثر إلحاحاً. In southern villages, displaced families do not live the crisis as a strategic discussion. يعيشونه كتوقع يومي. ولا يزال يتعذر الوصول إلى المنازل، ولا يمكن دائما زراعة الحقول، كما أن المدارس والخدمات المحلية تعمل بشكل متفاوت. The inhabitants heard about a regional agreement, but most of all asked whether the roads would reopen, whether the drones would stop flying over their neighbourhoods and whether the rescue teams could travel without being targeted. وهذه المسافة بين لغة الدبلوماسية والحياة الحقيقية تغذي عدم الثقة تجاه جميع الجهات الفاعلة.

كما أنه يثقل على الجيش اللبناني. ولا يمكن لزيادة الوجود العسكري في الجنوب إلا أن يحقق الاستقرار إذا سمحت الظروف العسكرية بذلك. إن نشر الجنود في منطقة لم تُضرب بعد لا يكفي لاستعادة سلطة الدولة. وهناك حاجة إلى قواعد معروفة جيدا، وإلى تنسيق يمكن التحقق منه، وإلى اللوجستيات، وإلى سلسلة سياسية قوية، وإلى دعم دولي يتجاوز الإعلانات. ومن ثم لا يمكن فصل النقاش حول أسلحة حزب الله عن القدرة الملموسة للدولة لحماية المدنيين وإنفاذ حدودها.

اختبار صمت الأسلحة

ولا يزال الخطر الرئيسي يتمثل في إبرام اتفاق متعدد المستويات. ويمكن للولايات المتحدة أن تعتبر ذلك إجراءً مفيداً لإلغاء التصعيد قبل المواعيد النهائية السياسية. ويمكن لإيران أن تعرضه على أنه انتصار المقاومة بعد الحفاظ على خرائطها الإقليمية. ويمكن لإسرائيل أن تقبل ذلك مع الاحتفاظ بحق التدخل في لبنان. ويمكن لحزب الله أن يرحب بإدراج الجبهة الجنوبية في الوقت الذي يرفض فيه أي قيود على أسلحته. ويمكن للحكومة اللبنانية أن تبحث عن مساحة لاستعادة دورها. ولذلك، يمكن لكل شخص أن يطالب بالنص نفسه، مع إعداد تفسيرات معاكسة. وهذا الغموض يغذي الأزمات أكثر مما يغلقها.

وبالنسبة للبنان، لن يكون اتفاق واشنطن – تهران مفيدا إلا إذا كان له آثار يمكن التحقق منها. إن شعب الجنوب لا يتوقع صيغة دبلوماسية، وإنما العودة دون تهديد. The Lebanese army cannot deploy effectively if the strikes continue and the rules of engagement remain opaque. The government cannot defend state authority if the state seems unable to protect its citizens. ولن يتخلى حزب الله عن منطقه الدفاعي ما دامت إسرائيل تحتفظ بمواقف وقادرة على العمل. ومن ثم فإن العقد عملي قبل أن يكون نظريا: ويجب تهيئة الظروف التي تجعل السياسة العامة ممكنة.

إن تسلسل الأيام القليلة القادمة سيعرف ما إذا كانت الدبلوماسية قد خرجت من الغموض. The Washington meeting should clarify the status of the ceasefire, the guarantees of withdrawal, the role of the Lebanese army, the monitoring mechanisms and the response to violations. ويجب عليها أيضا أن تتجنب الظهور كمفاوضة بشأن لبنان بدون اللبنانيين. وقد دفع البلد بالفعل ثمن سوء تنفيذ الترتيبات الخارجية. ومرة أخرى، فهو على وشك التوصل إلى حل وسط يمكن أن يهدأ المنطقة، ولكنه يترك الجنوب أيضا في حرب بطيئة. والاختبار الأول لن يكون التوقيع على نص، بل الصمت الحقيقي للأسلحة.