إذاعة (أورينت)، التي هي الرابط الأعظم لإمبراطورية (هاري) لوسائط الإعلام، تخضع لرقابة شركة قابضة تابعة للشركة.

The end of an enchanted parenthesis

أما إذاعة أورينت، التي كانت في نهاية المطاف إحدى إمبراطورية وسائط الإعلام في الحريري، التي تُدعى رئيس الوزراء اللبناني السعودي وبليونير رفيتش الحريري، فقد صُنفت في عام 2025 إلى شركة قابضة تابعة للإمارات العربية المتحدة، ووضعت حداً لفترة 32 عاماً، سيطر خلالها حي الحريري على الحياة السياسية اللبنانية، وأثر إلى حد كبير على الدبلوماسية الفرنسية تجاه العالم العربي، ولا سيما في وقت الحريري.

On the political breakdown of Saad Hariri, cf. this link:

المالك الجديد والآن صاحب الأسهم الوحيد لراديو أورينت هو RO Holding Limited (الإمارات العربية المتحدة) الواقع في emirate of Ras al Khaimah وسجل باسم " International Corporate Center ICC 202 40 500.

وكان المرشد الراديوي هو المساهم الوحيد في شركة REGROUPEMENT DES RADIOS MUSULMANES DE FRANCE. إذاعة – أورينت هي شركة مساهمة مبسطة لها عاصمة تبلغ 000 175 يورو، ويصل مكتبها الرئيسي إلى 98 مكانا فيكتور هوغو، في كليشي (92110)، مسجلة في سجل شركة نانتير للأعمال التجارية والشركة في إطار الرقم 786 765 339؛

It has not been possible to know whether the transfer has taken place in full of a debt of the heir of the clan or in recognition of the hospitality offered to Saad Hariri by the United Arab Emirates in order to help him to recover from his political and financial collapse.

ولكن الحقيقة هي أن نقل إذاعة الشرق إلى شركة حائزة تابعة للإمارات يمكن أن يغير إلى حد كبير خط التحرير في هذه المحطة الحساسية اللبنانية – السعودية سابقا، نظرا للتنافس الصم بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتشويش بين زعيمي الفلزات، ومحمد بن سلمان، وأبو ظبي، ومحمد بن زايد، والمؤمنين بالإسلام في جميع أنحاء العالم.

On the links between Abu Dhabi and the extreme European right, see this link

و مقالة وسائط الإعلام المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2026، الخطة السرية للإمارات العربية المتحدة للتأثير على المناقشة العامة الداخلية في فرنسا.

The media empire of the Hariri clan

وقد بدأت مؤسسة أسطورة ترتكز على تاريخ لبنان، رفيتش الحريري، الذي سيقود الحكومة اللبنانية لمدة عشر سنوات (1992-1998/2000-2003)، بمحاولته ترويض الصحافة اللبنانية عن طريق فتح مبلغ 000 250 دولار من قسيسه الشخصي كمساهمة في بناء المبنى الجديد للاتحاد الصحفي. في خريف عام 1991، قبل أقل من عام من انضمامه إلى السلطة، جذب النعمة الطيبة لرئيس اتحاد الصحفيين، السيد ملهيم كارام، رجل ملؤى من الحاجة، مالك مجموعة صحفية كبيرة، بما في ذلك منشور باللغة الفرنسية يعرف باسم " لا ريفو دو ليبان " ، بالإضافة إلى أن رئيس النقابة غير قابل للاحتجاز لمدة أربعين سنة.

In a public relations operation aimed directly at Lebanese journalists, he will not hesitate either to charter a special aircraft for the coverage of the Lebanese President’s first post-war visit to France, Mr. Elias Hraoui, in the autumn of 1991, at his expense, for sixty correspondents accomodating for the occasion in Paris. رجل قوي وفوق كل القوى الكاملة لم يعاني هاري من أي تنافس وكان الاختلاف غير مرحب به إلى حد بعيد، كما كان مشكوكا أو أكثر مجرد التشكيك.

وبإرادة أو بالقوة، عن طريق الإغواء أو الإكراه أو المال أو العنف، شكلت الحريري بذلك في 15 عاما امبراطورية حقيقية لوسائط الإعلام تساعدها على إعادة فتح أشرطة مودعة لعظم مجده ولأكبر مشاريعه. وكثير من الصحفيين قد استسلموا لاختطافات مادية بسبب الحاجة إلى البقاء في بلد مفتعل، أو لمجرد الرضا عن عطش لامع للاعتراف الاجتماعي بأن فاشية توليد السلطة.

الذهاب في حجّة يومية إلى مقهى المدينة في بيروت على قدم مقر إقامة رئيس الوزراء، والظهور مع الناطق الرسمي وموزع الماننا الحريرية، نهاد ماتشنووك، كان آنذاك طقوس من أفضل الطقوس، نهاية التدنيس المهني والنظر الاجتماعي أثناء مرور السيد الحريري إلى السلطة.

At the time of his death, Rafic Hariri was thus, after twenty-five years of political life, at the head of a multimedia tool comprising six vectors, including a television channel and radio and connections in six major Lebanese publications. وهناك دلالة على التراكم أو الانتهازية، وتجنيد مجموعة تضم نحو مائة صحفي من المهابطين، وهي تشمل طائفة من الحساسيات السياسية اللبنانية والعربية، تتراوح بين المقاتلين الشيوعيين السابقين وميليشيات القوات اللبنانية.

ما عدا إذاعة أورينت، الذي سيستولي عليه عشية وصوله إلى السلطة في عام 1992، أسس هاري قناة تلفزيونية للموستقبال، مما يعني « المستقبل »، إعلاناً عن مشروعه السياسي الإبداعي. اشترى المجلة ذات الاسم « الموتقبال » التي نشرها في باريس مواطنون عربيون يحاربون الاستعمار، قبل تأسيس حزب سياسي من نفس الاسم، وعهد قيادته إلى زعيم شيوعي سابق محمد كيشله.

راديو أورينت، وعلامة مناسبة في منطقة لا يوجد فيها قانون

وكانت أول محطة إذاعية مجتمعية ناطقة بالعربية في أوروبا القارية، وأول محطة إذاعية ناطقة بالعرب في أوروبا، وإذاعة – أورنت، وبث من باريس، وميزة متوسطة من الشاطئ، منذ وقت طويل، بمثابة بؤرة من الملاءمة في منطقة خالية من الحقوق، وتاريخ مختلط من الاتصالات، والعلاقات التبعية الثلاثية بين باريس، وتركيب الخليج، وبليونيدي.

وهكذا كفلت إذاعة الشرق بث صلاة الجمعة مباشرة من مكة، بما في ذلك خطبة الواعظ الإسلامي في ريغورست وهابي، إلى جمهوره المسلم في فرنسا؛ وميزة باهظة تتعارض مع مبدأ العلمانية الذي يحكم الحياة العامة للبلد الوحيد في العالم الذي يدعي هذا المبدأ.

فبدون اعتبارات أخلاقية مُحرجة، كانت البلدان الغربية قد تمخضت منذ ذلك الحين عن سُحرة شديدة من البترودولار وبعت حفنة من الدولارات أرواحها.

ومع ذلك، فإن المعركة في ترتيب رمزي لن تتوقف هناك. (رافيك الحريري) سيضرب عناوين الصحف اللبنانية الرئيسية التي استقطبت أجيال من الناشطين الوطنيين من الربع الأخير من القرن العشرين: « سوت أوربا »، صوت العربة، عضو في حزب النجادي في عدنا حكيم، صحيفة أسطورية للشباب المسلمين في بيروت الملياردير اللبناني السعدي سيصادر أيضاً جريدة « الهودا » ويومية ناطقة بالفرنسية « لي ماتين »

ولا تظهر هذه الألقاب الثلاثة ولكنها تشكل نوعا من الاحتياطي الاستراتيجي. ويجب أن يُبت في دخولهم إلى التداول على أساس مقتضيات سياستهم، في هذه الحالة، على وجه الخصوص، في ضرورة زيادة قوتهم النارية في مواجهة جراراتها، أو أنه من الضروري الإصغاء بوصية خادم حازم يخطر به لقب مدير صحيفة. غير أن الحصول على ترخيص من صحيفة ناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى رضا العملاء الطيبين، قد حقق هدفاً سياسياً بارزاً: وضع خطر المنافسة في سوق الشرق واليور في سوق صغيرة، مما يؤدي إلى تكوينها.

وتُعتبر هذه الصحيفة، التي لا علاقة لها بسمعتها، اليوم الناطق بالفرنسية العظيم في لبنان وفي جميع أنحاء الشرق العربي. وعلى هذا النحو، استفادت منذ وقت طويل من إعانة متنكرة من فرنسا في شكل إمدادات مجانية من النشرات الإخبارية، دعما للفرانكفونية. « Le Matin », a secret boot of Rafic Hariri, as well as the appeasement of a Hariri supporter of the presidential candidacy of the editor of the newspaper, Michel Eddé, eternal postulant to the supreme judiciary, will in fact be his main argue to compel the bourgeoisie of French-speaking and Francophile Lebanese Christian affairs to seal a political and electoral partnership.

ومع ذلك، فإن الحركة الوطنية العربية لجورج هاباش، التي كان متعاطفا معها في صيدا )جنوب لبنان(، ستسهم في حصول أحد أقاربه، عبد الكريم خليل، على المجلة " الحاجف " ، التي كان أكثر زعماء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رهينة، على جائزة كاناسفان. حتى الصحيفة المرموقة (آل نهار) الناطق الطويل بالذكاء العرب الليبراليين لن يقاوم جذب السيد هاري

وسيشارك أرتيسان من الثورة التحريرية التي أدت إلى إقامة صحافة عربية حديثة في الستينات، صاحب الناصري توني، المستشار الدبلوماسي السابق للرئيس أمين غيميل، السيد الحريري، وزوجه، مروان حمادي، أحد أكثر أعضاء حكومات الحريري نشاطا.

غير أنه في عام 2002، نقل السيد الحريري أسهمه في " النهر " إلى الأمير اللبناني – السعودي وليد بن طلال، الذي طعنه بالقيادة السنية في بيروت بسبب انتسابه إلى رئيس الوزراء السابق ووالد الاستقلال اللبناني الرياض.

Other glorious titles of the Lebanese press, which were in their time spokespersons of the Palestinian-Progressive coalition during the Lebanon war, later appeared receptive to its seduction enterprises and to more or less direct subsidies, including « Al-Sharq » and « Al-Liwa ».

ومما لا شك فيه أن رئيس الوزراء السابق كان يرغب في نزع فتيل المعارضة، وتجمع على نطاق واسع كما يتضح من مخطط تنظيم إمبراطوريته الإعلامية.

The names of the large Muslim families were associated with former members of the Lebanese forces (Christian militias) such as Rima Torbey, or former Marxist militants such as Nassir al-Assaad and Tony Francis. وفي قمة الهرم، كان من بين ممثلي برجوازية المسلمين العظيمة أسد موكاديم، وهو دبلوماسي سابق في الجامعة العربية، ومحمد السماك، وهو صحفي قديم موالية للسودي، ومستشار سياسي سابق لرئيس الوزراء السابق سيب سلام، وعضو في الحوار الإسلامي – المسيحي، فضلا عن زعيم حركة النصر، ابن أخ بيروت.

هذه القناة بمثابة نقطة سقوط للمقاتلين السابقين الذين عادوا إلى الواقعية السياسية، مثل بول شاول، وللنقابيين السابقين، مثل إيسام جوردي، ناهيك عن موقع الناطق باسم SOLIDERE، الذي أراد أن يكون نافذة إمبراطورية عقارات السيد الحريري،

من تلفاز لبنان إلى قناة « الموتقبال » رابين كراعي

وفي بلد متأثر بـ 15 عاما من الحرب بين الفصائل (1975-1990)، التي نُهبت محفوظاتها الوطنية، سواء كان المتحف الوطني، أو مكتبة الجامعة اللبنانية، أو حتى محفوظات الأمن العام، أصبحت مراكز التوثيق التابعة للهيئات الصحفية المكان المميز للحفاظ على الذاكرة.

وشهدت الحرب اللبنانية، التي انبثقت من النصف الثاني من الحرب التي دامت خمسة عشر عاما، حربا في نوع من فقدان الذاكرة الجزئي، وفقدان الذاكرة من النصف الآخر من لبنان، وفقدان الذاكرة من الماضي اللبناني، وبتر من ما جعل وعيه الوطني.

إحياءً للذكرى المعيشية للبنان، نشرت الصحف، خصوصاً أقدمها وأفضلها تنظيماً، مثل « آن-نهار » من عائلة توني، وجماعة (آس-ساياد) من (صايد فريها)، في نهاية الحرب، ألبومات التصوير الفوتوغرافي،

والمخزون الوثائقي من تيلي – ليبانون، وهو أكبر مخزون من المحفوظات السمعية البصرية في واحدة من أقدم وسائط الإعلام في الشرق الأوسط، هو كنز حقيقي للحرب. وسوف يغتنم الحريري هذا الشقيق، ويضع يديه على تراث وثائقي هام (الصور المتحركة)، تاريخياً وعاطفياً للألم اللبناني قبل الحرب.

وسيحصل البليونير على 49 في المائة من حصص تيلي – ليبانون، التلفزيون الرسمي اللبناني، بسعر 5 ملايين دولار.

ولثلاث سنوات، سيكون له محفل رسمي مزدوج كرئيس للحكومة ورجل أعمال، المساهم الرئيسي في التلفزيون العام. ولكن بعد هذا الارتباك المؤسف بين الجنسين في جوانبه السياسية والإعلامية، ثبت أن القضية عملية تجارية قانونية. وحافظ رئيس الحكومة على فريسته في وقت ازدواجية المحفوظات، والتلفزيون العام اللبناني قبل إعادتها، بسخاء، إلى الدولة، مما وفر، تحت غطاء الصدقة، تسوية حقوق المؤلف الأساسية.

In the face of parliamentary pressure, Mr Hariri had to hand over to the state his participation at the price of eight million dollars, taking in the passage a surplus of three million dollars, with as a bonus the entire stock of documentary of this chain which his collaborators duplicated during the three years when their chief owned it.

الفن العظيم في الإخفاء، الإغتصاب في شكل رعاية: قبل أن يخصصه السيد الحريري، كان لدى تيلي ليبان احتكار حصري للبث حتى عام 2.012. وبعد إعادة بيع أسهمها، فقد التلفزيون العام على العتادين من قوتها، وهما احتكار البث الإذاعي واحتكار الوثائق، الذي حرمت منه الآن.

كما أن الازدواج الشنيع الذي حدث بالنيابة عن القناة التلفزيونية الخاصة الجديدة " المستقبل " للمخزون الثمين من المحفوظات في الشرق الأوسط، الذي يشكل ثلاثين عاما من الأنشطة التلفزيونية، قد حرم تيلي – ليبانون من إيرادات كبيرة من حقوق إعادة البث.

على أي حال، فإن الازدراء المالي والإعلامي للمليارات اللبنانية – السعودية، فضلا عن السلوك الهارب من خلفه، ابنه الأصغر سعاد، خلال الحرب المدمرة الإسرائيلية ضد لبنان في عام 2006، التي أكسبته عظمة عوالق بيروت، سيكون لها وزن ضئيل في مواجهة معارضة خصومه،