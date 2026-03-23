أزمة الطاقة: مشهد صدمة عالمية

التنبيه لم يعد مجرد إشارة سوقية إن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتيه بيرول، قد وضع الحرب في الشرق الأوسط في وسط المعادلة الاقتصادية العالمية، وذلك بقوله يوم الاثنين 23 آذار/مارس أن العالم يمكن أن يواجه أخطر أزمة في الطاقة في عقود. ويستند تشخيصه إلى درجة من الضخامة نادراً ما تكون متطورة، إذ أن حوالي 11 مليون برميل من النفط في اليوم قد اختفت بالفعل من السوق، أي أكثر من الخسائر التراكمية المرتبطة بصدمتي النفط الرئيسيين في السبعينات. لهذا يضاف انكماش يقدر بـ 140 مليار متر مكعب من الغاز تقريباً ضعف صدمة الغاز التي لوحظت بعد غزو روسيا لأوكرانيا وقد نسقت الوكالة بالفعل الإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، وهي تناقش تدابير أخرى مع الدول الأعضاء فيها.

إن ضخامة الصدمة تغذي سؤالا مفاده أن الأسواق والمصارف المركزية والحكومات تتجرأ على إجلاء المزيد: هل يقترب العالم من أزمة اقتصادية عالمية أكثر خطورة من صدمات النفط في عامي ١٩٧٣ و ١٩٧٩؟ ولم تكن المقارنة مفرطة. أولا، يفرضه حجم الخسائر في الإمدادات. كما تفرضها طبيعة اللحظة التاريخية. وتخرج الاقتصادات الكبيرة من مرحلة تضخم صعبة، وتظل شديدة المديونية، وتواجه توترات تجارية مستمرة، وتظل تعتمد على الهياكل الأساسية اللوجستية الضعيفة. وفي مثل هذه البيئة، لا تزال صدمة الطاقة في ثمن البرميل. وهي تنتشر في مجالات النقل، والصناعة، والزراعة، والتجارة العالمية، والأسواق المالية، وبسرعة كبيرة، في القرارات المتعلقة بالأخلاقيات والاستثمارات المنزلية.

والتغيير في الأسواق المالية هو بالفعل تدبير أول من هذا الشاغل. إن أسواق الأسهم الرئيسية في العالم انخفضت إلى فترة أقل من أربعة أشهر، بينما ينظر المستثمرون إلى خطر الركود، مزيج من النمو البطيء والتضخم المستمر الذي كان بالضبط السبعينات. وقد اكتسب النفط حوالي 80 في المائة منذ بداية العام، وفقا لبيانات السوق الواردة من الصحافة المالية الدولية، وتشير عدة سيناريوهات الآن إلى إمكانية حدوث تطورات جديدة إذا ظلت البنية التحتية للخليج تحت التهديد أو إذا ظل الاتجار البحري في مضيق أورموز معوقا. هذا التدهور ليس مضاربة فحسب وهو يعكس الفكرة القائلة بأن الاقتصاد العالمي يمكن أن يواجه في الأشهر المقبلة بقدر أكبر من الطاقة الشحيحة والمكلفة وغير المستقرة.

أزمة أكثر تعقيداً من صدمات النفط في السبعينات

والذاكرة الاقتصادية تجمع بين السبعينات وفترتين تأسيسيتين هما: الحظر العربي لعام 1973 والثورة الإيرانية لعام 1979. وفي كلتا الحالتين، أدى الانكماش في إمدادات النفط إلى زيادة الأسعار، وتباطؤ حاد في النمو، وتسريع حاد في التضخم في البلدان المستوردة. والصدمة الحالية أكثر قلقا: فهي لا تقتصر على النفط. وهي تؤثر في الوقت نفسه على الغاز، وشبكة النقل البحري، وطرق النقل، والتأمين على النقل، والأسمدة، وبعض أكثر أصول الطاقة استراتيجية في الشرق الأوسط. This extension multiplies the propagation channels and makes comparison with the 1970s almost insufficient. إن عالم عام 2026 أقل كثافة في النفط لكل وحدة من الثروات المنتجة، ولكنه أكثر ترابطا، وأكثر تمويلا بكثير، وأكثر حساسية بكثير من التعطلات اللوجستية.

مضيق الأورموز يبلور هذا الضعف وعندما يركّز نقطة العبور هذه نسبة كبيرة من تدفقات الهيدروكربون العالمية، فإن الخطر الذي يتهددها يُعجّل الأزمات. إن الكميات المسحوبة من السوق هي جزء فقط من المشكلة. ومما له نفس القدر من الأهمية عدم اليقين بشأن التدفقات المقبلة. وهو يقود المشترين إلى تأمين بضائعهم، والمؤمنين على زيادة أقساطهم، ومالكي السفن من أجل تغيير طرقهم، والدول التي تسعى للحصول على احتياطيات إضافية. وكل استجابة تحوطية تزيد التكلفة الإجمالية للنظام. ثم تدفع السوق ليس فقط النقص الحقيقي، بل أيضا الخوف من نقص أكبر. وفي هذا النوع من التسلسل، لا تزال صدمات الطاقة قطاعية لتصبح الاقتصاد الكلي.

The return of this risk also comes at a time when the safety margin has been reduced. وقد بدأت المصارف المركزية في استعادة السيطرة على التضخم، ولكن دون استعادة الظروف النقدية الطبيعية الكاملة. ولا تزال الدول مقيدة بسبب ارتفاع العجز وضعف التمويل العام. وفي أوروبا، يبدي المصرف المركزي الأوروبي استعداده للرد إذا انتشر ارتفاع أسعار الطاقة في الاقتصاد ككل من خلال التأثيرات الثانية، ولا سيما من خلال الأجور وأسعار الخدمات. ويظهر هذا اليقظة أن سيناريو الصدمة المؤقتة قد تنافس بالفعل بسبب التضخم الأكثر استمرارا. ومع ذلك، فإن استمرار التضخم، في ظل تباطؤه، هو بالتحديد جذور الأزمة الاقتصادية العالمية المفزعة.

الآلية الأولى مباشرة وعندما ترتفع أسعار النفط والغاز، تدفع الأسر المعيشية المزيد عن الوقود والتدفئة وجزء من استهلاكها الحالي. وتشهد الشركات زيادة في تكاليف إنتاجها، لا سيما في المواد الكيميائية، والصلب، والنقل، واللوجستيات، والأغذية الزراعية، والأنشطة المكثفة للكهرباء. ولا تقتصر هذه الزيادة على فاتورة الطاقة. وهو ينتشر عبر سلاسل القيمة ويصل في نهاية المطاف إلى أسعار السلع والخدمات. وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع المطول في أسعار الطاقة يمكن أن يزيد من التضخم العالمي ويقلل من الناتج، مع تأثير يصل إلى 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حسب مدة الصدمة وشدتها.

The second mechanism involves world trade. وعندما تصبح الطاقة أكثر تكلفة، تتعرض الشحن البحري والطيران والبتروكيميائيات والأسمدة لضغوط فورية. وترى منظمة التجارة العالمية بالفعل أن استمرار الأزمة يمكن أن يزيد من إبطاء نمو التجارة الدولية، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المائة فقط بحلول عام 2026، وأن يقلل حوالي 0.5 في المائة إذا ظلت أسعار الطاقة والأسمدة مرتفعة على أساس مستدام. وهذا الخطر أساسي لأنه يذكرنا بأن أزمات الطاقة لا تؤثر فقط على المصافي أو السيارات. وهي ترفع السلسلة إلى الأسعار الزراعية، وتكلفة نقل الشحن، وأخيرا، الأمن الغذائي في عدة مناطق تعتمد على الواردات.

The third mechanism is financial and psychological. وتغير تكاليف الطاقة المستدامة سلوك المستثمرين ومنظمي المشاريع والأسر المعيشية. وتتناقص أسواق الأوراق المالية، وترتفع عائدات السندات فجأة، وتضعف عملات البلدان المستوردة، وتؤجل أكثر مشاريع الاستثمار تكلفة. وتخفض الأسر المعيشية، من جانبها، الإنفاق التقديري وتفضي إلى تحقيق وفورات تحوطية. هذه الشريحة قد تبدو مُنتشرة لكنها تتصرّف بسرعة وعندما تصبح عامة، فإنها تقلل من الطلب الخاص وتعرقل التوظيف وتضاعف التباطؤ الأولي. ثم تتحول أزمة الطاقة إلى أزمة ثقة ثم إلى أزمة نمو.

القنوات الرئيسية لإرسال الصدمات

ارتفاع أسعار النفط والغاز للأسر المعيشية والأعمال التجارية؛

زيادة تكلفة أقساط الشحن والتأمين؛

زيادة أسعار الأسمدة والضغط على أسعار الأغذية؛

انخفاض الاستهلاك بسبب تآكل القوة الشرائية؛

تأجيل الاستثمار الصناعي والتكنولوجي؛

التشديد النقدي الممكن لاحتواء التضخم

الولايات المتحدة لم تعد آمنة

هناك إغراء كبير في واشنطن للاعتقاد أن وفرة النفط الأمريكية تحمي الاقتصاد الأمريكي من الصدمة الخارجية هذه القراءة أصبحت بسيطة جداً وفي حين تنتج الولايات المتحدة النفط والغاز الهائلين، فإنها لا تزال جزءا من سوق عالمية تنمو فيها أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. As international crude climbs, fuels and diesel follow, U.S. exports become more attractive and the pressure on domestic consumers. تحاليل السوق المنشورة في 23 آذار/مارس تصف أيضاً « درع النفط الأمريكي » الذي يتصدع، مع برينت يزن حوالي 110 دولارات وجهاز WTI قريب من 99 دولاراً، حتى وإن كانت صادرات الولايات المتحدة تخترق السجلات. وتخفض هذه الآلية الفجوة بين الطاقة والحصانة الاقتصادية.

والخطر السياسي في الولايات المتحدة يأتي من هذا التناقض. ويمكن للاقتصاد المنتج أن يستمر في الاستفادة من إيرادات الطاقة المرتفعة، في حين أن الأسر المعيشية تدفع أكثر مقابل البنزين والنقل وبعض السلع اليومية. وفي بلد يمثل فيه الاستهلاك الجزء الأكبر من النمو، يظل هذا التآكل في القوة الشرائية حاسما. وبدأت الأسواق في الاندماج. وقد استعرضت مصارف الأعمال سيناريوهات نموها ومعدلها، بل إن شركة غولدمان ساكس اعتبرت أن صدمة النفط الشديدة يمكن أن تقلل بدرجة كبيرة من وول ستريت. ولذلك فإن المشكلة الأمريكية ليست نقص الطاقة. وهذا هو أن الطاقة المحلية لا تكفي للتعويض عن الآثار التضخمية للسوق العالمية غير المنظمة.

أوروبا التي تواجه عودة المصيدة

بالنسبة لأوروبا، المخاطرة تأخذ شكلا تقليديا أكثر، ولكن لا أقل خطورة. وقد شهدت القارة بالفعل أزمة كبيرة في مجال الطاقة بعد غزو أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار الغاز واتساع نطاق السياسة النقدية من أجل السيطرة على التضخم. وهو يواجه الآن صدمة جديدة من الشرق الأوسط، حتى مع استمرار هشاشة التفكك. ولا يمكن لخماسي كلور البنزين أن يحول دون الزيادة الأولية في النفط أو الغاز، ولكن قد يضطر إلى التدخل إذا انتشرت هذه الزيادة إلى الأجور والأسعار الأساسية. وهذا هو بالضبط ما ذكره نائب رئيسها، لويس دي غيندوس، بالتحذير من أن المؤسسة ستتصرف في حالة حدوث آثار ثانوية.

هذا يضع شبح الركود في المقدمة وإذا ارتفعت أسعار الطاقة مع تباطؤ النشاط، تجد المصارف المركزية نفسها محاصرة بين هدفين متضاربين. ويتطلب دعم النمو ظروفا مالية أكثر مرونة. وتتطلب مكافحة التضخم مزيدا من الحزم. المستثمرون فهموا هذه المعضلة وانخفضت الرهانات على الاسترخاء النقدي السريع، في حين أعيد تشكيل توقعات ارتفاع الأسعار في عدة مناطق نقدية. وفيما يتعلق بالأسر الأوروبية، فإن النتيجة تعاقب بصورة مزدوجة: مشروع قانون للطاقة الثقيلة وربما الائتمان الأكثر تكلفة. وبالنسبة للأعمال التجارية، يعني ذلك هوامش مضغطة وبيئة استثمارية أكثر عدم اليقين.

آسيا، مركز رئيسي لاستيراد الضعف

وإذا استمرت الصدمة، يمكن أن تركز آسيا جزءا كبيرا من الأثر. العديد من اقتصادات المنطقة الكبيرة تستورد معظم طاقتها وتعتمد على التجارة البحرية الكثيفة لإطعام صناعتها ومن ثم فهي معرضة لارتفاع الأسعار، والاضطرابات السوقية، وزيادة المنافسة من أجل الحصول على البضائع المتاحة. وقد حذرت Moody من أن نمو آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن يتباطأ إلى 4 في المائة في عام 2026، وأن ينخفض من 4.3 في المائة في السنة السابقة، بسبب مزيج من التوترات الجيوسياسية وأسعار السلع الأساسية. وفي حالة الهند، تشدد الوكالة أيضا على الضعف النسبي للاحتياطيات الاستراتيجية والاعتماد على سياسات الإعانة التي يمكن أن تصبح باهظة التكلفة عندما تظل الأسعار مرتفعة.

وهذه الصورة مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تضطلع آسيا اليوم بدور محوري في الإنتاج الصناعي، والتجارة المكوّنة، والنقل البحري، ونمو الطلب العالمي. ولن يظل التباطؤ الملحوظ في المنطقة إقليميا. وسيؤثر على سلاسل الإمداد، وأسعار السلع الصناعية، والديناميات التجارية. وفي عالم أكثر تكاملا بكثير مما كان عليه في عام 1973، انتشرت الصدمات الآسيوية بسرعة إلى قارات أخرى. وهذا هو السبب أيضا في أن الأزمة الحالية قد تبدو أكبر من الصدمات النفطية التاريخية: فهي تؤثر على الاقتصادات التي تزن الآن أكثر بكثير في تصنيع السلع وتداولها.

الغاز والأسمدة، المحركات الصامتة للأزمة

إن تخفيض الأزمة الحالية إلى مجرد صدمة نفطية سيكون خطأ في التحليل. فالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسيل يؤديان الآن دورا رئيسيا في إمدادات الكهرباء والصناعة وإنتاج المدخلات الزراعية. وبالتالي، فإن الخسارة المقدرة بمبلغ 140 بليون متر مكعب من الغاز تزيد من نطاق الأزمة بشكل آلي. وهو يهدد منتجي الكهرباء، ويزيد من التكاليف الصناعية ويزيد من التوترات في سوق الطاقة المحلية التي تتسم بالفعل بقدر كبير من المنافسة. وعانى العديد من البنى التحتية الإقليمية من أضرار، بما في ذلك بعض قدرات الحكومة الوطنية القطرية وفقاً للتقييمات التي أجريت في الصحافة الاقتصادية الدولية، مما يعزز احتمال حدوث اضطراب دائم بدلاً من مجرد حلقة من التقلبات.

مسألة الأسمدة تجعل هذا التشخيص أكثر قلقاً فالغاز مدخل أساسي لصنع الأسمدة النيتروجينية. وعندما تصبح الأسعار الزراعية شحيحة أو أكثر تكلفة، ينتهي بها المطاف إلى ما يلي. وقد شدّدت الصين بالفعل صادراتها من الأسمدة لحماية أسواقها المحلية، مما أضاف توترات إضافية إلى سوق عالمية أضعفتها الحرب. وقد ذكر صندوق النقد الدولي صراحة الأسمدة بين القطاعات التي يحتمل أن تنقل أزمة الطاقة إلى التضخم العالمي. وهذا يعني أن أزمة النفط والغاز يمكن، في الأجل المتوسط، العثور عليها بسعر الخبز والحبوب والمنتجات الطازجة وتغذية الحيوانات. ثم تصبح الصدمة اجتماعية، تتجاوز قطاع الطاقة وحده.

يمكن للمخزونات الاستراتيجية أن تزدهر، لا أن تحيد

ولا يزال استخدام الاحتياطات الاستراتيجية من بين عدد قليل من ممتصات الصدمات المتاحة. وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاؤها بالفعل بتعبئة مبلغ قياسي قدره 400 مليون برميل، أو نحو 20 في المائة من المخزونات المتاحة في ترتيباتها المشتركة. وتتشاور الوكالة الآن مع دولها الأعضاء بشأن إمكانية إصدار مزيد من الإصدارات. This response may contain some of the terror and give governments time. غير أنه ليس لديه القدرة على إعادة بناء التدفقات المفقودة بطريقة مستدامة. وإذا ظل مضيق أورموز مقلقاً، وإذا ما استمر استهداف الهياكل الأساسية الإقليمية للطاقة، وإذا حالت التوترات الجيوسياسية دون الانتعاش السريع لحركة المرور، فإن الاحتياطيات لن تؤدي إلا إلى تخفيف الصدمة. فهي لن تزيل النقص الملحوظ أو الزيادات الهيكلية في التكاليف.

كما أن التاريخ الاقتصادي يبينه جيدا. وتدابير الطوارئ مفيدة لتجنب الانقطاع المفاجئ، ولكنها لا تحل محل سوق عاملة. وأشار فاتيه بيرول إلى أنه يمكن أن يُطلب إلى الحكومات إعادة تنشيط سياسات توفير الطاقة التي استخدمت بالفعل في الأزمات السابقة، مثل العمل عن بُعد، أو السخرة، أو الحد من السرعة. إن العودة البسيطة لهذا النوع من الأدوات في المناقشة العامة تحدث الكثير من التوتر. وعندما تشير وكالة أنشئت لتأمين إمدادات الطاقة من البلدان المتقدمة النمو مرة أخرى إلى هذه المخططات، فإنها ترى أنه من المعقول أن تكون الأزمة طويلة بما يكفي لطلب اتخاذ إجراءات بشأن الطلب، وليس فقط بشأن العرض.

ويعزى الفرق الحاسم إلى كمية النفط المفقودة إلى كثافة الترابط الاقتصادي. وكان عالم السبعينات أبسط وأقل تكاملا وأقل اعتمادا على السوقيات التدفقية الضيقة. إن عالم عام 2026 أفضل قدرة على الاستجابة بسرعة، ولكن أيضا أكثر تعرضا للعدوى السريعة. ويؤثر انقطاع الطاقة بشكل فوري تقريبا على الأسعار المالية، وأقساط التأمين، وتكاليف النقل، والمدخلات الزراعية، والاستراتيجية المصرفية المركزية. وهذا التراكم هو الذي يرتكز على الخوف من حدوث أزمة اقتصادية عالمية استثنائية.

أزمة تحارب بالفعل علاقات القوة

مثل كل صدمات الطاقة الرئيسية، ينتج فاشلين فوريين وفائزين مؤقتين. وتشهد البلدان المستوردة ذات التبعية العالية ارتفاع فواتيرها وزيادة ضعفها المالي. وعلى العكس من ذلك، يستفيد بعض المصدرين في الأجل القصير من ارتفاع الأسعار. غير أن إعادة التوزيع هذه ليس لها ما يستقر. وهو يغذي الإغراءات الحمائية، ويشجع الاستراتيجيات الوطنية للاحتفاظ بالموظفين، ويعرض الأسواق العالمية لمزيد من التجزؤ. ويمكن أن تصبح تجارة الطاقة أدوات للتفاوض الجيوسياسي بدلا من مجرد تدفقات تجارية. وهذا يزيد من عدم اليقين ويقلل من قدرة السوق على إعادة التوازن.

وفي هذا السياق، لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الصدمة خطيرة. ومن المقرر أن يقيّم مدة المشروع وقدرته على تلوث بقية الاقتصاد العالمي. وما دامت الخسائر في الإمدادات هائلة، فإن الأسواق تخشى الإغلاق الطويل الأجل أو المتقطع للأرموز والأسمدة والشحن آخذة في الازدياد، وتستعد المصارف المركزية للتحكيم بين التضخم والنمو، ولا يمكن استبعاد سيناريو الأزمة الاقتصادية العالمية الأشد حدة من الصدمات النفطية في السبعينات كفرضية قصوى. وتحولت إلى خطر رئيسي في عام 2026.