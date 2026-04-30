How southern Lebanon weighted on the birth of Shiite Iran

وفي لبنان، تعود الصيغة في كثير من الأحيان. أحياناً بفخر، أحياناً كتذكير بالهوية، أحياناً كطريقة لإبراز أقدمية الدور الفكري لـ(جابل آميل) في تاريخ الشيعة. والفكرة بسيطة ومذهلة وسهلة التذكر: كانت إيران ستصبح شيعة بفضل المبشرين من جنوب لبنان. المعادلة لها ميزة الشعارات إنها تدق إنها تقدر الجنوب وهو يعطي لبنان مكانا مركزيا في التاريخ الإمبريالي. ولكنه يطرح مشكلة رئيسية: فهو يبالغ في تبسيط الواقع الكثيف، وأكثر سياسية بكثير، وفي جوهره، أكثر أهمية بكثير.

وبالنسبة لإيران لم تصبح شيعة لأن الواعظ اللبنانيين وحدهم كانوا سيحولون بلدا أجنبيا. تحول (إيران) نحو السخرية الدوديسية هو في المقام الأول نتاج قرار حكومي وهو مرتبط بارتفاع سلالة سافافيد في بداية القرن السادس عشر، وبالرغبة في بناء سيادة خاصة بها، وبضرورة التمييز بينها وبين الإمبراطوريات السنية العظيمة المجاورة لها، وبإنشاء جهاز ديني في خدمة هذا التحول. ولذلك فإن محرك التغيير سياسي قبل أن يكون مبشرا. وهي الدولة التي تفرض التوجه الديني الجديد وتنظمه وتحميه.

لكن قول هذا ليس كافياً ديانة الدولة ليست فقط مرسومة من العرش وهي تحتاج إلى رجال ونصوص وقضاة وعلماء ومدرسين وطقوس ومحاكم ومدارس وشرعية مذهبية. وهذا هو المكان الذي يدخل جنوب لبنان تاريخ إيران بطريقة حاسمة. في الوقت الذي يريد فيه الـ(سافافيدز) أن يجعلوا السخرية الدوديسية العمود الفقري الديني لمملكتهم إنه أحد المنازل المتعلمة العظيمة في الشيعة العربية It has a strong intellectual tradition, lines of lawyers, schools, educational networks and an already established reputation.

الحقيقة التاريخية ليست الشعار ولا إنكارها ولم يجعل لبنان إيران بلداً شيعاً بمفرده. ومن جهة أخرى، وفر جبل آميل جزءا أساسيا من الموظفين الأكاديميين، والكوادر المذهبية، والشبكات الدينية التي مكنت مشروع " سافافيد " من التمسك بالجذور والأخيرة. ليس من السهل قول ذلك هذا أكثر دقة

نقطة البداية: إيران لم تكن دائما شيتي

يجب أن نبدأ بكسر دليل رجعي واليوم، يُنظر إلى إيران تلقائياً على أنها قلب السخرية الدوديسية. يبدو طبيعياً لكن هذا الدليل هو نتاج قصة فقبل شعب سفافيد، لم تكن إيران بلدا شيعا في الغالب. البيوت الشيعة موجودة هناك بالطبع فبعض المدن، والتيارات، والنخب الدينية أو السياسية لديها بالفعل روابط شيعة. لكن المساحة الإيرانية بأكملها بقيت في الغالب سني

هناك نقطة التحول الحقيقية عندما أسست شاه اسماعيل ولاية سافافيد في بداية القرن السادس عشر واستولى على تابريز في عام 1501، لم يخلق ببساطة سلالة جديدة. وهو يغير مصفوفة السلطة الدينية. يُعلن ديانة الدولة الشيعة لدوديكيان. هذه اللفتة ليست مجرد تفضيل خبيث. ولها أهمية استراتيجية. وتحتاج دولة سافافيد الجديدة إلى هوية قوية ومتفاوتة ومتحركة قادرة على تمييزها عن عالم عثماني السني وغيره من القوى المتنافسة. ثم تصبح الشيعة حدوداً سياسية بقدر ما هي مذهب ديني.

يجب أن نكون واضحين جداً بشأن هذه النقطة: إيران لم تصبح شييت ببطء، إنزلاق شعبي بحت. وأصبح الأمر كذلك لأن السلطة المركزية قررت فرض قاعدة دينية جديدة على نطاق المملكة. وهذا البعد الحكومي أساسي. بدونه، كل شيء آخر يصبح غير مفهوم

إن القرار السياسي وحده لا يخلق تراثاً

لكن الإعلان لا يكفي أبداً تحويل مملكه عظمى سنيه الى ولاية شييت يفترض اكثر من مرسوم يجب أن ننتج الـ(أوثرودوكسي) It must be said what is the right doctrine, what practices should be encouraged, what rites should be promoted, which courts should judge according to which legal school, which can speak in the name of religion, and how this religion should be linked with the Royal power.

وبعبارة أخرى، نحتاج إلى بنية أساسية علمية. وهذا بالضبط ما يفتقده (إيران) في وقت التحول السلطة لديها وصية It does not yet have, at the necessary scale, a duodecian clertus sufficiently dense and sufficiently recognized to give this will a stable form. ولذلك يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق الكفاءة حيثما وجدت بالفعل.

هذا هو عندما يصبح جبل آميل مركزيا. إن جنوب لبنان ليس منشأ قرار سفافيد. لكنها تصبح واحدة من الخزانات الرئيسية للمعرفة الدينية التي تم حشدها لجعلها تعمل. التمييز ضروري ولبنان ليس المحرك الرئيسي للتغيير. وهو أحد الموردين الرئيسيين للمسألة الفكرية التي لولاها كان التغيير سيواجه صعوبة أكبر في الجذور.

« جبال آميل » موطن قديم من السخرية المتعلمة

ولفهم السبب الذي جعل شعب " سفافيد " قادرا على الاعتماد على علماء من جنوب لبنان، من الضروري قياس ما كان عليه جمال في تاريخ الشيعة. وهذه المنطقة، الواقعة في جنوب لبنان الآن، لم تكن مجرد هامش ريفي. وقد فُرض على مدى قرون بوصفه أحد المنازل الكبرى في معرفة الدوديسيمين الشيعة.

الشيعة كانت طويلة الأمد وتوحيد التقاليد التعليمية. وقد برزت أسر علمية هناك. وقد صيغت سلاسل نقل الانبعاثات، والممارسات الدراسية، والأعمال القانونية والإيكولوجية. وفي الوقت الذي يبحث فيه سافافيدس عن الحقوقيين وعلماء الدين القادرين على توجيه إيران دينيا، اكتسب جبل آميل بالفعل سمعة كبيرة في عالم الشيعة. بل إن المصادر المتخصصة تصفها، في بداية القرن السادس عشر، بوصفها المركز الرئيسي للمعرفة الشيعة بوقتها، وهي تنتج وتؤثر على مئات العلماء الذين يتجاوزون حدودها المباشرة.

هذه النقطة حاسمة وهذا يعني أن السافدز لم يجدوا في لبنان مجتمعا مسيحيا بسيطا للتعبئة. ووجدوا منطقة تعمل بالفعل كمركز فكري معترف به. واستمدوا من حيز ينتج سلطة دينية. ولذلك فإن الصلة بين جنوب لبنان وإيران لا تستند إلى حد غامض أو إلى علاقة دينية عامة. وهو يقوم على تسلسل هرمي حقيقي للمعرفة في عالم الشيعة في ذلك الوقت.

كلمة « البعثات » ضعيفة جداً ومضللة

وهذا هو المكان الذي نحتاج فيه إلى تصحيح اللغة المشتركة. والحديث عن المبشرين من لبنان يعطي صورة انتعاشية لما حدث. وتوحي الكلمة بسفر الواعظ الذين كانوا سيسافرون عبر إيران لتحويل السكان المترددين أو الجهلين. ليس هذا رجال من جبل آميل لم يكونوا من المبشرين بالعقلانية أو الشائعة للمصطلح They were mainly jurists, theologians, teachers, holders of dijazat, authors, doctrinal referees, sometimes high religious officials.

ومهمتهم ليست مجرد إقناع. كانت تتألف من هيكل ليتم تلفيقها لكي يتم تدوينه جعل التطرف الحكومي يعمل. إعطاء النظام الجديد الأساس القانوني والديني. تعليم الكوادر الدكترية لنخبة تحقيق الاستمرارية بين الإعلان السياسي للظل والحياة الدينية اليومية للمملكة.

وبعبارة أخرى، فإن علماء جبل عميل لم يخلقوا الشيعة الإيرانية، ولكنهم ساعدوا على بناء المؤسسات والمبررات التي سمحت لهذه الدولة بأن تستمر. إنها أعمق من مهمة تحويل بسيطة

« السافاديس » بحاجة لكتاب مختص وشرعي

لماذا تحولت الشاهات الفافيدة إلى علماء من مكان آخر؟ لأن إيران، وقت التغيير، لم يكن لديها بعد كتلة كافية من رجال الدين القادرين على إجراء هذا التحول على نطاق الدولة. ولذلك يتعين على الحكومة أن تجتذب باحثين مدربين بالفعل إلى المناطق التي يوجد فيها ترابط علمي جيد.

(جابل آميل) لم يكن لوحده وناشد الشعبان أيضا العلماء من العراق والبحرين. غير أن مساهمة الأسرة ظلت قوية بشكل خاص في الذاكرة التاريخية وفي الأعمال الأكاديمية. لماذا؟ لأنها أنتجت عدة أرقام رئيسية لأنها كانت دائمة لأنها لمست قلب جهاز « سافافيد » ولأن هؤلاء العلماء لم يبقوا مجرد مناصب ثانوية: فقد ساعدوا في إعادة تحديد العلاقة بين السلطة والقانون الديني والسلطة الأكاديمية.

إذاً هذه ليست تفاصيل إنه عنصر هيكلي وتحتاج دولة سافافيد إلى تحويل الإرادة السياسية إلى نظام ديني. (جابل آميل) زوده ببعض الرجال القادرين على هذا التحول

علي الكراكي، رجل مشرق

In this story, a name is immediately imposed: Ali al-Karaki, often called al-Muhaqiq al-Karaki. وبالنسبة لأي شخص يريد أن يفهم الصلة بين جنوب لبنان وتشيع إيران، ربما يكون هذا هو أهم رقم.

(كاراكي) من أصل (جابل آميل) وغادر المنطقة، من خلال نجف، ثم دخل إلى خدمة قوة الساففيد في بداية القرن السادس عشر. The sources of the Encyclopaedia Iranica portray him as the first great amili jurist in the service of Shah Ismail and as a key figure of the legal and doctrinal changes introduced in Iranian cities by lawyers from Jabal Amel.

لماذا دوره مهم جدا؟ لأنه ليس راضياً أن يكون معلماً مرموقاً It helps to define the articulation between the sovereignty of the shah and the religious authority of the Shiite jurist. ولكن هذا السؤال هو محوري للسخرية الدوديسية: في غياب الإمام الخفي، ما هي شرعية القوة المؤقتة؟ ما الفضاء الذي يملكه العلماء؟ How should religious law be enforced by a State?

(كاراكي) متورط في هذا البناء إنه يساعد على إعطاء شكل مذهبي لقوة (سافايد) He did not convert Iran to himself, but he helped establish the legal and theological grammar of the new regime. إنه ضخم

(كاراكي) ليس مجرد فرد، بل هو يقوم بتشكيل حركة

ويجب إضافة شيء هام: فالكراكي ليست حالة معزولة. إنه يفتح دورة وتشير المصادر إلى أنه يقوم بتأسيس حركة هجرة العلماء من جبل آميل إلى بيرسيا من الشاهات الفاشية الأولى. وهذا يعني أنه ليس فقط اسما عظيما بين آخرين. وهي نقطة الدخول في دينامية أوسع، وهي الانتقال الجزئي لرأس المال الديني الأصيل إلى الفضاء الفافيدي.

وهذه الهجرة ليست هائلة من الناحية الديمغرافية. There is no talk of large-scale population displacement. نحن نتحدث عن هجرة علمية وما يسافر هو الأسر الدينية، والمحامين، والمدرسون، والنصوص، والأساليب والطلاب. ولكن الهجرة من هذا النوع يمكن أن تكون مهمة للغاية. In a state that is in the process of confessionalisation, a few dozen key figures can have more effect than a large number of anonymities.

ومن ثم، فإن الصلة بين جنوب لبنان وإيران هي رابطة للنخبة الدينية. هذا بالضبط ما يعطيه عمقه

« جبال آميل » يزود الرجال، ولكن أيضاً يُستخدم

وما زال الحد من هذه الظاهرة إلى التشريد البسيط للأفراد غير كاف. بالنسبة لعلماء الذئاب لا يحملون فقط غرورهم الشخصي يجلبون معهم ثقافة المعرفة طريقة لتدريب الطلاب تقليد قانوني الهرميات الفكرية هيئة مرجعية عادات النقاش النظرية

وبعبارة أخرى، لا يقوم جنوب لبنان بتصدير الرجال فحسب. إنها تصدر أسلوباً متعلماً رأس المال الجماعي. طريقة لإنتاج السلطة الدينية هذا ما يجعل تأثير (جابل آميل) دائمًا في (إيران) المقدسة إنه ليس فقط عن بعض الصور الرائعة وهو تقليد يمكن أن يستنسخ ويدرس ويضفي الطابع المؤسسي على عمل الدولة ويدمج فيه.

ولهذا السبب أيضاً، فإن السرد التبسيطي للمبشر اللبناني يفتقد الجوهري. الموضوع الحقيقي ليس مجرد تحويل هذا هو صنع تقليد الدولة.

رعاة سافافيد ورائحة العلماء

ولم تكن العلاقة بين شعب سفافيد وعلماء جبل آميل علاقة أحادية الجانب. السلطة الإيرانية تحتاجهم لكنهم أيضاً وجدوا في (سافافيد إيران) مساحة من الإصطناع والاعتراف In their region of origin, these lawyers certainly had religious prestige, but they did not necessarily have access to a state machine capable of multiplying their influence. In Iran, they could obtain office, participate in the definition of official religious law, benefit from the patronage of power and exercise imperial authority.

وكثيراً ما يُغفل هذا الأمر. والصلة بين جنوب لبنان وإيران ليست فقط هي الصلة بالمساهمة التقويمية في مشروع ديني أجنبي. هو أيضا تبادل المصالح. وقد اكتسبت سلطة " سافافيد " الشرعية الفكرية والكفاءة الدينية. ويكتسب علماء الأميليون مركزهم ووسائل قدرتهم على العمل وأحيانا التأثير الاجتماعي.

ويفسر هذا التقارب جزئيا قوة الظاهرة. The scholars of Jabal Amel are not simply recruited; فهي تتلاءم مع الهيكل الذي يسمح لهم بنشر معارفهم بشكل كامل وجعلها أقل قوة.

The other great figure: Sheikh Bahai

بعد كراكي، الاسم الآخر الذي يجسد هذا الجسر بين الأميلي وساففيد بيرسيان هو باها الدين العميلي المعروف باسم الشيخ باهاي. وتوضح رحلته عمق التداول العلمي بين الليفانت الشيعة والفضاء الإيراني.

الشيخ باهاي ليس مجرد ثيوجي وهو أيضاً محام، وعالم فلك، والرياضيات، ومفكر رئيسي في سفافيد إيران. وتعرضه المصادر بوصفه نشطا في خدمة دولة سافافيد ومدافعا عن توسيع صلاحيات العلماء. ويتبين من خط سيره أن التأثير العسكري في إيران لا يقتصر على الفقه الديني وحده. كما أنه يؤثر على الثقافة العلمية الأوسع، والإنتاج الفكري، وعلى مكانة العالم السافدي.

ومرة أخرى، تظهر الصلة بين جنوب لبنان وإيران في كل ثروتها. انها ليست مجرد اعتراف. وهو أيضاً فكري وثقافي. The Jabal Amel is not only a nursery for preachers; إنه منزل علماء كاملين قادرين على شغل مواقع مركزية في إمبراطورية

The Jabal Amel triangle, Najaf, Iran

غير أنه من الخطأ تصور علاقة بسيطة ومباشرة وحصرية بين جنوب لبنان وساففيد بيرسيا. العالم الشيع في الوقت يعمل من خلال الشبكات. إن نجف، العراق، مفترق طرق رئيسي. Many scholars study or stay in Iraq before joining Iran. الطرق الفكرية هي أقاليمية. الرجال يسافرون بين عدة مراكز وتنتقل المعرفة من خلال سلاسل الماجستير والتأديب، لا داخل الحدود الوطنية، التي لا تملك، علاوة على ذلك، نفس المعنى الذي يكتسيه اليوم.

دور (نجف) في رحلة (كراكي) مثال جيد This reminds one important truth: the link between southern Lebanon and Iran is part of a wider Shiite space. (جابل آميل) يحتل مكاناً رئيسياً لكن ليس حصرياً It is part of acholarly archipelago in which Iraq, Bahrain and other homes also play their part.

ولا يقلل هذا الدقة من دور الجنوب. هذا يجعله أكثر ذكاءً The Jabal Amel did not act alone, but it was one of the most powerful homes in this network.

لماذا لا تستطيع دولة (سافافيد) أن تستقر من أجل تطرف شعبي

وثمة جانب آخر يستحق التشديد عليه. The first Safavids originally supported religious and political fidelities that were not yet fully aligned with the learned duodecian chiism. يوجد حول حركة (سافافيد) أكثر شعبية وأكثر فوضوية وأحياناً أكثر ضبابية وبغية جعل هذه البيئة، يلزم التوحيد والتدوين والنظام على نحو مستدام في الدولة.

وهذا هو بالضبط نوع العمل الذي جلبه الفقهاء العظماء من بيوت العلماء العرب، ولا سيما جبل آميل. They helped transform a religiously marked but still doctrinally unstable power dynamic into more structured orthodoxy. They have, in a way, helped discipline the religious for the benefit of the state and discipline the state by means of the religious.

وهذا أحد أعمق المساهمات في الصلة بين جنوب لبنان وإيران. الأمر لا يتعلق فقط بإضافة كتبة إلى جهاز قائم الهدف هو المساعدة في إعطاء الحمية عمودها الفقري

ما أعطاه الجنوب لإيران

ومن أجل تلخيص مساهمة جبل آميل في سحق إيران من الناحية العملية، من الضروري التمييز بين عدة مستويات.

الأول بشري وقدم جنوب لبنان محامين وعلماء ومدرسين وزعماء دينيين.

الثانية هي خرافة وجلب هؤلاء الرجال المعارف والقواعد والمناقشات القانونية والأشغال وأساليب التفكير. They helped define what would now be considered for the proper doctrine of the regime.

الثالث هو المؤسسات وساعد وجودهم على إقامة العدل الديني، والتعليم، والتسلسل الهرمي للمهام الدينية، والعلاقة بين الشريعة والعلماء.

الرابع رمزي ومن خلال الاعتماد على العلماء من بلد مرموق من الشيعة العربية، اكتسبت السلطة السحاقية مصداقية دينية. ولا يبدو أنه اخترع مذهب نيليو السابق؛ لقد كان تقاليد معترف بها بالفعل

الخامس هو النصب التذكاري وكون هذه القصة لا يزال يُحتج بها في لبنان اليوم يدل على أنها لم تُقتصر على المكتبات. وقد أصبح عنصراً من الرؤى التاريخية لجزء من الشيعة اللبنانية.

الجنوب لم يحوّل إيران، لكنّه ساعد على تلفيقها

هذا هو المغزى من أن تهتز، لأنها تتفادى اثنين من المضادات.

أول مضاد هو المبالغة القول إن لبنان جعل إيران بلداً شيعاً قوياً جداً. ويمحو هذا الدور القيادي لدولة سافافيد، وشه إسماعيل، والإكراه السياسي، والتنافس مع العثمانيين، والمنطق الإمبريالي للعملية. هذا يعطي (جابل آميل) وظيفة تأسيسية حصرية لم يكن يملكها وأصبحت إيران شيا لأن سلالة مطلوبة ومفروضة ومنظمة على مستوى الدولة.

المضاد الثاني هو التقليل إلى أدنى حد والقول إن دور جنوب لبنان هو دور هامشي هو دور زائف أيضا. والعمل المتخصص واضح: فقد اضطلع علماء الذرة بدور هام جدا في الهيكل الديني والقانوني لنظام سافافيد. ليست تفاصيل وهي من بين الجهات الفاعلة الهامة في التحول.

ومن ثم، فإن الصيغة الأكثر عدلا هي أكثر طلبا، ولكن أكثر صلابة أيضا: فقد أصبحت إيران شيعة بإرادة دولة سافافيد، وهذا سيدعمه علماء من جبل آميل لتحويل نفسها إلى نظام ديني دائم.

لماذا لا تزال هذه القصة تحمل عبئا سياسيا اليوم

وإذا استمرت هذه المسألة في تعميمها في لبنان، فإنها لا تنبع من الفضول التاريخي فحسب. وذلك لأنه يتطرق إلى مسائل الذاكرة والهوية والمنطق. وبالنسبة لجزء من الشيعة اللبنانية، يتذكر أن علماء جبل عميل قد احتُسبوا في تشكيل الشيعة الفافيدية، يُعدون من جديد الجنوب في تاريخ طويل نبيل فكريا يتجاوز بكثير لبنان المعاصر. وهذا ما قال: إننا لسنا فقراء ومفخخين فحسب؛ لقد أنتجنا رجالاً يثقلون في بناء إمبراطورية عظيمة

وعلى الجانب الإيراني، تشير هذه القصة إلى حقيقة أخرى: فالشيعة الإيرانية لم تولد في فراغ. وهي تعتمد على التداول العلمي والموارد من عالم الشيعة العربي. وهذا البُعد مهم لأنه يتناقض مع الحسابات القومية للتاريخ الديني الإيراني. إن " الشيعة " هي في الواقع مبنى للدولة الإيرانية، ولكنها استخرجت بعض كوادرها المتعلمة من إيران.

رابطة لا تذهب بعيدا مع سفافيدز

التاريخ لا يتوقف في القرن السابع عشر. الاستمارات تغيرت، المراكز تتحرك، السلالات تختفي، ولكن التداولات العلمية بين أماكن شيا لا تزال مستمرة. إن العلاقات بين الشيعة لبنان والنجف وقوم وإيران الحديثة لا تخترع التقارب. إنها جزء من عمق تاريخي

The case of Moussa Sadr is a striking illustration of this in contemporary times. ولد في إيران لأسرة ذات أصل لبناني، شكلت في مراكز واسعة من المعارف الشيعة، ثم استقر في لبنان وأصبح من أهم الشخصيات في التنظيم الديني والاجتماعي والسياسي للشيعة اللبنانية في القرن العشرين. ومن الواضح أن رحلته لا تثبت استمرارية خطية مع سفافيدز. لكنها تبين أن التبادلات بين هذه الأماكن ليست عرضية ولا حديثة. وهي تنتمي إلى تاريخ طويل من الأسر والحلقات الدراسية والشرعية الدينية والتداول الفكري.

ما يسمح به التاريخ بدون غش

عندما تنظفين موضوع الشعارات يبقى هناك حقيقة قوية

لا، لم تصبح إيران شيعة لأن المبشرين اللبنانيين كانوا سيتحولون من الخارج، كما لو كانت حملة دينية مستقلة من الجنوب. The changeover began with a state decision taken by the Safavids in the early 16th century, in a context of imperial construction, centralization and geopolitical rivalry.

ومن جهة أخرى، قام علماء من جبل آميل بدور رئيسي في تشكيل هذا التحول الديني والقانوني والعقائدي. وهي توفر الأطر والنصوص والأساليب والشبكات وسلطة علمية تحتاج إليها دولة سافافيد لتثبيت مشروعها.

ولذلك فإن الحقيقة التاريخية أقل إطراء من الشعار وأكثر إثارة للإعجاب منه. ولم يحول جنوب لبنان إيران وحدها. لكنه ساعد في إعطاء الشيعة الإيرانية دعمها العلمي في لحظة حاسمة عندما أرادت سلالة أن تجعلها إطار دولة.

وفي أعماقه، قد يكون أقوى بهذه الطريقة. وهذا يعني أن المنطقة المحيطة في ليفانت قد تمكنت من الموازنة، ليس عن طريق الأسلحة أو الغزو، بل عن طريق المعرفة، بشأن تكوين إمبراطورية ما.

المراجع

Encyclopedia Iranica,– دور جبل عميل كمركز عظيم للمعرفة الشيعة في بداية القرن السادس عشر وتأثيره خارج لبنان.

Encyclopedia Iranica,في ليبانون– على زرع الشيعة القديمة في جبل آميل وعلى حركة علماء الميل إلى سفافيد بيرسيا.

Encyclopedia Iranica,كاراكي– على علي الخراكي، مغادرته جبل عميل، ومروره من خلال نجف ودوره كأول مشرع عظيم في خدمة شاه اسماعيل.

Encyclopedia Iranica,– على الشيخ باهاي، مكانه في سفافيد إيران ونشاطه في خدمة الدولة.

بريطانيا » سلالة سافيد « – إقامة الشيعة الدوديسية كدين للدولة وأهميتها في ظهور وعي سياسي إيراني موحد.

بريطانياالعالم الإسلامي – سفافيد– تطور حركة " سافافيد " وتحويل إيران تحت تأثير اعترافات الدولة.

بريطانيا– على شاه اسماعيل الأول وتحويل ايران من سونسيا الى دوودشيان شيزم خلال حكمه.

رولا جوردي أبيساب– بناء على مناشدة الشاهين السافديين للباحثين في العراق والبحرين وجبل عميل، فضلا عن الإدماج الاجتماعي والسياسي للباحثين في إيران.

ديفين ج. ستيوارت– على الهجرة العلمية الصديقة إلى إيران ودينامياتها.