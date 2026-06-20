أزهار الموسيقى اللبنانية التي غمرت العالم

وقد تجاوزت رموز الموسيقى اللبنانية، على مر العقود، حدود بلد صغير يميزه التاريخ لفرض نفسها على الساحة العالمية. وبقدرة نادرة على خلط التقاليد الشرقية مع الإيقاعات المعاصرة، لم يصدّر هؤلاء الفنانون أصوات الليفانت فحسب، بل قاموا أيضا برسائل الحب والمقاومة والهوية الثقافية. من سنوات (بيروت) الذهبية إلى المهرجانات الدولية اليوم، لا تزال الموسيقى اللبنانية تتردد على صدى الصمود والإبداع، جمهور ساحر متنوع مثله في باريس ونيويورك وريو. وفي هذا الوقت الذي لا يزال لبنان يمر بمحاكمات، تذكرنا هذه الأصوات بأن الفن يمكن أن يوحد خارج الأزمات.

الرواد: الأصوات التي فتحت الطريق

ومنذ الخمسينات والستينات، حررت الموسيقى اللبنانية نفسها من حدود العالم العربي للوصول إلى جمهور عالمي، وذلك بفضل شخصيات بارزة مثل فيرز وصبح وودى ال صافي. وكان هؤلاء الفنانون، في كثير من الأحيان من الأسر المتواضعة، على الشعب اللبناني – مع تأثيره العثماني والفرنسي والعربي – لإنشاء مرجع يجمع بين العاطفة الخام والتطور الموسيقي.

فيروز، باسمه الحقيقي نوحاد حداد، المولود في عام 1935 في حي شعبي في بيروت، ما زال الملكة غير المتنازع عليها. نكيد « صوت لبنان » أو « الغطس العربي » بدأت مهنتها على الراديو اللبناني قبل أن تغزو العالم وتعاونه مع الأخين رحماني – أسي، الذي تزوجته، ومنصور – الموسيقى الثورية العربية عن طريق إدماج العناصر المسرحية والأوركسترية. أغاني مثل « كيفاك إنتا » أو « هابياتاك تا نسيت النوم » مؤلفة من ابنه زياد رحباني، يستكشف الحب و الشاعر الذي يتجاوز اللغات. (فيروز) أدّت في مشاهد أسطورية: أولمبيا في باريس في عام 1979، حيث استولت على جمهور فرنسي تحركت بواسطة صوتها البلوري، أو قاعة كارنيجي في نيويورك. فبوجود أكثر من 500 1 أغنية لإئتمانها ومبيعاتها من أكثر من 150 مليون سجل، تجسد التحرر الفني للمرأة العربية، كما يتضح من معارض مثل معارض المعهد العربي العالمي في باريس.

صباح، ولدت جانيت فغالي في عام 1927 وتوفيت في عام 2014، كانت تجسيدًا للفرح والوفرة. سمّت « الصوت الذهبي » أو « شاببا »، سجلت أكثر من 3000 أغنية ولعبت في حوالي 100 فيلم،. أنبوبه مثل « زي الهاوا » عادت إلى أبعد من لبنان، في مصر وسوريا، حيث تمّ فرزها. لقد تحدى صباح أن يقوم بجولات دولية جريئة في ذلك الوقت، يؤدي في أوروبا والولايات المتحدة، وأسلوبه المزدهر – مع فساتينه المغشوشة – قد أثر على أجيال من البوب ديفاس.

واديه الصوفي، المولود في عام 1921 ومات في عام 2013، كان ذكر « فاتورة لبنان »، سيد الماواوال وأابا، هذه الارتجالات الاستفزازية التقليدية. متعاون مع الراهباني، قام بنشر الأغاني الوطنية مثل « ليبنان ياخدار » وقد قدمت عروضه في فرنسا وأمريكا اللاتينية جمهورا غربيا إلى العمق العاطفي لموسيقى ليفانتين، ولا تزال هناك إشارة للمغنيين الشعبيين المعاصر.

ولم يقتصر هذان الرائدان على التصدير؛; حملوا روح لبنان العالمي، الذي تميز بالاستعمار الفرنسي والتبادلات الثقافية.

من فيروز إلى ميكا: ارتفاع جيل جديد

وشهد عام 2000 ظهور موجة من الفنانين اللبنانيين الذين، مستفيدين من العولمة ووسائط الإعلام الرقمية، دفعوا الموسيقى اللبنانية إلى ذروة العالم. ميكا، ولد مايكل هولبروك بينيمان الابن. وفي بيروت في عام ١٩٨٣، كان هذا هو أفضل مثال على ذلك. ومن حرب أهلية مع أسرته للاستقرار في باريس ومن ثم في لندن، قام بحشر أصوله اللبنانية في مأزق وملون. ألبومه « الحياة في حركة الكرتون » (2007)، مع ضربات مثل « غرايس كيلي » أو « رلكس، خذها بسهولة » قد انتقل إلى أكثر من 7 ملايين نسخة، تهيمن على الخرائط في أوروبا والولايات المتحدة. إن ميكا، الشاذة علناً، تجلب لمسة من الضعف والطاقة الشاذة إلى أدائه، كما حدث أثناء حفلاته الموسيقية في لبنان حيث يشيد بجذوره.

وفي الوقت نفسه، غزات نجوم مثل نانسي أجيرم، ولدت في عام 1983، العالم العربي وما بعده بمزيج من البوب الشرقي والضربات الغربية. الألبوم الرائدة مثل « يا سلام » (2003) أو « آه W Nos » (2004) قد أصبحت من أفضل المبيعات، مع مشاهدة المقاطع مئات المرات على يوتيوب. وأقامت سفيرة لليونيسيف في لاس فيغاس تجتذب جمهورا متعدد الثقافات. تتبع إليسا، المولودة في عام 1972، مسارًا مشابهًا: ألبومه « أيشالاك » (2002) و « باستاناك » (2006) فازوا بجوائز عالمية متعددة. (راجيب ألما) ولد في عام 1962، مخضرم من البوب العربي، ضربات مضاعفة مثل (يا رايت) وتعاون مع (شاكيرا) لتعزيز الجسور بين الشرق والغرب.

واستفاد هؤلاء الفنانون من ارتفاع القنوات الساتلية مثل روتانا، التي تبث مقاطعهم إلى جمهور عالمي، وتحوّل الموسيقى اللبنانية إلى ظاهرة شعبية.

Influences and Mergers: مزيج يغوي الكوكب

وتكمن قوة الموسيقى اللبنانية في قدرتها على استيعاب التأثيرات وإعادة اختراعها. وفضلت بيروت، وهي مفترق الطرق التاريخي بين الشرق والغرب، الصمامات الجريئة: الجاز الذي استورده لويس أرمسترونغ خلال حفلاته الموسيقية في عام 1959 والصخرة البديلة اليوم.

ومن الأمثلة المثالية على ذلك مجموعة ماشرو – ليلا، التي شكلت في عام 2008 في الجامعة الأمريكية في بيروت. يقودهم مغنية شاذة (هامد سنو)، يخلطون بين الصخور القديمة والكهرباء والشعر العربي لمعالجة مواضيع المحرمات مثل المثلية، والفساد، وحقوق الإنسان. ألبوم مثل « راسوك » (2015) أُعلنت في أوروبا، مع جولات كوشيلا وحظرات مثيرة للجدل في مصر والأردن لمواقفهما التدريجية. وقد أثرت موسيقاهم على المشاهد العالمية تحت الأرض، مما يدل على أن لبنان لا يستطيع تصدير اللحوم فحسب، بل على الأفكار.

قام مبتكرون آخرون مثل دي جي سعيد مراد بدمج العينات العربية في الكهرباء، في حين مهد رواد الرحلات اللبنانية Soapkills الطريق لتجارب صوتية هجينة. وحتى الموسيقى الإلكترونية العالمية تحمل آثارا للبنان، كما هو الحال في غاي مانوكيان، الذي يدمج الفهود والبيانو في حفلات موسيقية دولية.

Icons الحديثة: إرث حي ومتطور

اليوم، فنانون مثل ياسمين حمدان، ولدوا في عام 1976، يديمون هذا التقليد من خلال استكشاف الأصوات التجريبية. مغني من الصابون تعاونت مع (جيم جارموش) من أجل مسار « أوني لوفرز يسار على قيد الحياة » تانيا صالح، مع شعبها الشعري، تتناول مواضيع اجتماعية في الألبوم مثل « ويهدي » (2011)، وتتردد صداها في أوروبا.

(زيد رباني)، ابن (فيروز)، يستحق ذكراً خاصاً: مركب الجاز والصبي، قام بتحديث مرجع أمه بينما انتقد المجتمع اللبناني في مسرح المسرح. ويمتد نفوذه إلى الجاز البيروتي، وهو مشهد مرن على الرغم من الأزمات، كما هو الحال في مقهى الملاحظ الأزرق.

الأرقام الدولية مثل (مادونا) التي أدمجت عناصر (فيروز) الملهمة في (إسحاق) على ألبومها « التنازلات على طابق دانس » أو (سيرج تانكيان) من نظام النزول من أصل لبناني – أرمني) تظهر التأثير العالمي المستمر.

From Fairuz to Mashrou; هو حوار ثقافي الذي، على الرغم من العذاب في البلاد، لا يزال يلهم ويوحد. في عالم مجزأ، تذكرنا هذه الأصوات بأن الفن اللبناني، الغني بمزيجه، يحتفظ بمكان لا غنى عنه على الخريطة الموسيقية العالمية.