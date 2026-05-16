استعراض صحفي: التفاوض تحت إطلاق النار في قلب المأزق اللبناني

جدول تفاوضي يهيمن عليه الميدان

وتسود اليوم السياسي اللبناني الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. تعاملت الصحافة مع الملف على أنه اختبار للقوة وليس مجرد تسلسل دبلوماسي. وفقاًيوم 15 أيار/مايو 2026وافتتحت المباحثات برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، بعد اجتماعين تحضيريين على مستوى السفراء. تسلط الصحيفة الضوء على مناخ يعتبر مقلقا، ولد من فجوة واضحة بين المطالب اللبنانية والظروف الإسرائيلية. ودعا لبنان أولا إلى وقف إطلاق النار. وقد وضعت إسرائيل على الطاولة اتفاق سلام شامل مقابل تفكيك حزب الله. وقد أعطت هذه المعارضة للأهداف إطاراً رئيسياً للاجتماع: وترغب بيروت في وقف إطلاق النار قبل أي مناقشة سياسية أوسع، في حين يريد تل أبيب الحصول على ضمانات أمنية قبل أي وقف دائم للعمليات.

InAd Diyar of 15 May 2026القراءة أكثر ظلماً. وتعتقد الصحيفة أن اليوم الأول في واشنطن لم يعط الأمل في تحقيق انفراجة حقيقية. ويشير إلى أن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان لا يزال موضع رفض من جانب إسرائيل، في حين لا يبدو أن واشنطن تمارس ضغوطا كافية لفرضه. إن عدم إحراز تقدم يجعل الدولة اللبنانية محور السؤال: وعلينا أن نواصل عملية لا يمكن إلا أن تجدد هدنة هشة، بينما تستمر الضربات والتدمير والتشريد في الجنوب والبقاع.Ad Diyar of 15 May 2026ويثير أيضا إحياء محتمل لدور سعودي، من خلال زيارة متوقعة قام بها مبعوث يازيد بن فارهان إلى بيروت، بهدف فتح طريق ثالث بين واشنطن وإسلام أباد.

المطالب اللبنانية في مواجهة الظروف الإسرائيلية

يبدو أن الموقف اللبناني يركز على أربع أولويات.Ad Diyar of 15 May 2026وتفيد التقارير بأن الملف اللبناني يشمل وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي، ووقف الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك في الجنوب وفي البقاع وبيروت، والعودة إلى لجنة آلية الرصد، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وتضيف الصحيفة أن بيروت ترغب أيضا في ضمان الاعتراف بسيادة الدولة في جميع أنحاء الإقليم والسماح بنشر الجيش اللبناني على الحدود بدعم معزز. وستأتي بعد ذلك مواضيع أوسع، مثل ترسيم الحدود، والتعمير، وعودة السكان، والإفراج عن السجناء.

ومن ناحية أخرى، تسود الظروف الإسرائيلية على قدم المساواة.Ad Diyar of 15 May 2026وتدعو إسرائيل إلى نزع السلاح الكامل للحزب الله، وتفكيك هيكله العسكري، وعدم وقف إطلاق النار بدون تقدم لبناني بشأن هذه المسألة، ومنطقة عازلة تصل إلى 10 كيلومترات، واتفاق سلام يشمل حدودا واضحة وعلاقات دبلوماسية واقتصادية. وهذا التسلسل العكسي للأمر الذي تريده بيروت. وبالنسبة للبنان، يبدأ الأمن بوقف الهجمات والانسحاب. وبالنسبة لإسرائيل، فهي تبدأ بنزع سلاح حزب الله وإعادة تنظيم أرض الحدود.

ناهر، 15 أيار/مايو 2026يؤكد هذا الاختلاف. ذكرت الصحيفة أن لبنان قدم ثلاثة طلبات رئيسية: وقف إطلاق النار، ووقف الهجمات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. ومن جهة أخرى، ربطت إسرائيل كل مسار سياسي بنزع سلاح حزب الله وتأمين حدوده الشمالية. نفس المقالة تقول أن (واشنطن) بالرغم من نداءات (دونالد ترامب) السابقة للتوقف عن القتال لا تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف شامل لإطلاق النار. هذه البيانات تغير نطاق الوساطة الأمريكية. وهي تقترح إدارة الصراعات أكثر من الضغط المباشر لإيقافها.

الحرب تدور حول الطاولة

وتكمن مفارقة اليوم في التزامن بين التفاوض والتصاعد.الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويتفاوض لبنان مع إسرائيل تحت إطلاق النار. وتشير الصحيفة إلى حدوث زيادة في الإضرابات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتلاحظ أن عدد المواقع التي استهدفتها إشعارات الإجلاء بلغ خمسة وتسعين كيلومترا، أي على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود. ويضيف أن تل أبيب رفضت الطلب اللبناني بوقف إطلاق النار خلال الجلسة، وربطت انسحابها بالقضاء على قدرات حزب الله العسكرية وتأمين حدوده الشمالية.

وهذا الضغط العسكري يضغط على القراءة السياسية للملف.الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويصف أيضا تمديد إنذارات الإجلاء منذ بدء نفاذ اتفاق وقف إطلاق النار في 17 نيسان/أبريل، مع موجات من المشردين داخليا في مناطق النبطية، وصيدا، والبقاع الغربي، والزهراني. ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الآراء بتوجيه اتهامات إلى حزب الله، الذي يتهم بانتهاك الاتفاق. ويربط هذا الخطاب الإسرائيلي مباشرة استمرار الضربات بحضور حزب الله. ولذلك يجعل وقف إطلاق النار يتوقف على تفسير أمني إسرائيلي دائم.

القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026يشعل لبنان في سباق بين النار والدبلوماسية. وذكرت الصحيفة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر، قال إن إسرائيل مستعدة لمسار سياسي أوسع مع لبنان، ولكن فقط بشرط تفكيك حزب الله. وتحدث أيضا عن طريقين، أحدهما نحو معاهدة سلام والآخر آمن. وادّعى أن إسرائيل لن تقبل وقف إطلاق النار يسمح له بإعادة تسليح نفسه. يعطي هذا البيان التفاوض بعدًا صعبًا للغاية. وهي لا تتعلق بالجنوب فحسب، بل بالتوازن الداخلي اللبناني أيضا.

الوساطة الأمريكية المتنازع عليها

موقف الولايات المتحدة في المفاوضات هو النقطة المركزية الأخرى.الأخضر، 15 أيار/مايو 2026يكتب أن وزارة خارجية الولايات المتحدة تكرر القراءة الإسرائيلية بأن وقف إطلاق النار موجود بالفعل في لبنان وأن حزب الله سيكون المغتصب الرئيسي. وتضيف الصحيفة أن الضربات الإسرائيلية ستقدم بعد ذلك على أنها تطبيق لحق إسرائيلي في الدفاع ضد التهديدات التي تعتبر وشيكة. هذه القراءة ثقيلة على بيروت. وهذا يعني أن الحكم الأمريكي لا يضع نفسه على مسافة متساوية من الحسابين، ولكنه يصادق إلى حد كبير على المنطق الأمني الإسرائيلي.

Inالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويشدد التحليل على خطر تحويل المفاوضات. وتعتقد الصحيفة أن النقاش يمكن أن ينتقل من مسار نحو وقف إطلاق النار إلى مسار يهدف إلى إعادة تنظيم الواقع الأمني اللبناني. ويُعرض تعزيز الجيش اللبناني كشرط مشروع في أي استراتيجية وطنية. لكن الصحيفة تسأل سؤال حساس وسيكون ذلك أداة للسيادة أو أداة للظروف الخارجية المفروضة تحت الضغط العسكري. ويلخص السؤال المعضلة اللبنانية. ويحتاج البلد إلى دولة قوية وجيش قادر على ممارسة سلطته. لكنه يخشى أن تستخدم هذه الحاجة لجعله يقبل جدول أعمال إسرائيلي وأمريكي.

الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويشدد أيضا على أن واشنطن تسعى إلى ربط أي حل حدودي بدور أكثر فعالية من جانب الجيش اللبناني. وذكرت الصحيفة أن نزع سلاح حزب الله أصبح موضوعًا يوميًا في التبادلات الأمريكية والدبلوماسية. ومن هذا المنظور، فإن وقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاته. ويصبح هذا النظام مرحلة متوقفة على تغيير أوسع في التوازن المسلح في لبنان.

السلطات اللبنانية بين الدعم الرسمي والاحتياطيات الداخلية

في بيروت، حشد الملف أعلى المسؤولين.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن جوزيف أوون ونواف سلام تابعا الجولة الثالثة من واشنطن منذ بعبدا. وتنقل الصحيفة نفسها عن نبيه بري، الذي يعتمد نجاح المفاوضات المباشرة بالنسبة له على وقف حقيقي لإطلاق النار. واستشهد أيضا بوزير الخارجية يوسف راججي الذي قال إن بيروت لا تتكلم في هذه المرحلة عن اتفاق سلام. وقال إنه يرى أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات، وحماية المدنيين، ووضع حد للدمار، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء مفاوضات جادة. وشدد أيضا على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وعودة المشردين وتجهيز ملفات السجناء.

الأخضر، 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن نبيه بيري لا يزال يؤيد المفاوضات غير المباشرة التي تبدأ بوقف فعلي لإطلاق النار. ويدعي أن أي اتفاق يجب أن تكفله الضمانات السعودية والإيرانية والأمريكية. وتضيف الصحيفة أن جوزيف أوون اتصل ببيري ليكتشف موقع العصا الشيعة وخاصة حزب الله ضد النتائج المحتملة لواشنطن وذُكر أن بري أشارت إلى أن وقف إطلاق النار من جانب واحد غير مقبول وأن وقف الاغتيالات ووقف تحليق القرى والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني وعودة السكان أمر ضروري.

ويقع هذا التوتر الداخلي على عاتق الوفد اللبناني. يجب أن يتفاوض مع إسرائيل، وتلبية التوقعات الأمريكية، والحفاظ على صلة مع المؤسسات في بيروت وأخذ في الاعتبار موقف حزب الله.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتعارض التقارير التي تتحدث عن حزب الله المفاوضات المباشرة، التي تعتبر تنازلا سياسيا. وهذا الرفض لا يعرقل الوجود اللبناني في واشنطن، ولكنه يحد من هامشه. بيروت تريد أن تظهر كدولة مسؤولة، مع العلم أن مسألة أسلحة حزب الله لا يمكن حلها بحكم بسيط يتم التفاوض عليه في الخارج.

ملف لبناني مأخوذ من معادلة إقليمية

وتتجاوز المفاوضات أخيرا الجبهة الجنوبية وحدها.Al Bina of 15 May 2026يكتب أن لبنان ليس خارج المفاوضة الإقليمية. ووفقًا للصحيفة، فإن الملف الجنوبي وملف حزب الله جزء من معادلة أكبر تشمل إيران وغزة وأمن الخليج والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. وتنضم هذه القراءة إلى فكرة التفاوض على عدة مستويات. فما هو على المحك في واشنطن ليس فقط بشأن الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وهو يؤثر أيضا على العلاقة بين واشنطن وطهران، والأرصدة العربية، وقدرة الدولة اللبنانية على عدم استيعابها بحل وسط يتجاوزها.

في هذا السياق،,Ad Diyar of 15 May 2026ويشير إلى إمكانية عودة مبادرة سعودية من خلال يازيد بن فارهان.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد أيضا بأن نبيه بيري يرى أن من الضروري التوصل إلى اتفاق أو اتفاق سعودي – إيراني بشأن لبنان، تحت مظلة أمريكية. ويظهر هذان العنصران أن النقاش اللبناني يسعى بالفعل إلى ضمان أوسع من الوساطة الأمريكية وحدها. لبنان يريد إيقاف الحريق إن إسرائيل تريد تغيير التوازن العسكري. واشنطن يريد مراقبة الأمن ويمكن للجهات الفاعلة الإقليمية أن تعمل كجهات ضامنة أو وزن مضاد.

السياسة المحلية: تواجه الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلام

بابا في مركز الرصد السياسي

وظل المشهد السياسي المحلي يهيمن عليه متابعة مفاوضات واشنطن. وفقاًAd Diyar of 15 May 2026، رافق قصر بعبدا المباحثات اتصالاً مباشراً بالرئيس جوزيف عون والفريق المسؤول عن دعم الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم. وتشير الصحيفة إلى أن الرئاسة اختارت أن تظل على اتصال مفتوح بالوفد. وتبين هذه البيانات أن بابدا تريد أن تبقي يديه على مسألة تؤثر على سيادة الجنوب وأمنه ودور الدولة. وتنص المادة نفسها على أن الوفد اللبناني حاول تجنب أن تصبح المفاوضات طريقاً مباشراً للتطبيع السياسي أو منبراً لفرض ترتيبات أمنية تتجاوز السيادة اللبنانية. وبالتوازي مع ذلك، تحدثت إسرائيل عن طريقتين. الأول سيؤدي إلى اتفاق سلام شامل. ويتعلق الأمر الثاني بالأمن، حزب الله، نزع السلاح، المنطقة العازلة. ولذلك تواجه الرئاسة معادلة صعبة. ويجب عليها أن تدافع عن وقف الإضرابات. كما يجب أن تمنع المفاوضات من التحول إلى ضغوط مباشرة على النظام السياسي الداخلي.

ويعزز هذا المركز الرئاسي بالصلة مع رئيس الوزراء نواف سلام.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026تقارير تفيد بأن نواف سلام أبلغ جوزيف عون بنتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا ومناقشاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وشمل التبادل نفسه أيضا مسار المحادثات مع إسرائيل. واعتبر السلام محادثاته السورية جيدة وأشار إلى اتفاق لتعزيز التعاون في عدة مجالات. يعطي هذا التسلسل صورة أوسع للإجراءات الحكومية. إن لبنان لا يتعامل فقط مع الجبهة الجنوبية. وهو يسعى أيضا إلى إعادة فتح ملفات إقليمية مغلقة، بما في ذلك العلاقة مع دمشق. غير أن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال أكثر المحور حساسية. وهي تتطلب من الزوجين التنفيذيين تنسيق مواقفهما، مع مراعاة ردود فعل البرلمان والأحزاب وحزب الله.

نبيه بري، بين الدعم المشروط ورفض وقف إطلاق النار من جانب واحد

لا يزال دور نبيه بري محوريًا في القراءة السياسية الداخلية.الأخضر، 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن رئيس مجلس النواب أكد من جديد تأييده للمفاوضات غير المباشرة الرامية أولا إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. وسأل عما إذا كان هناك فعلا وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن العدو لم يحترم أي اتفاق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقال إنه متشائم ومتفائل في الوقت نفسه، دون الموافقة على التفاوض المباشر. وشدد أيضا على الحاجة إلى ضمان سعودي وإيراني وأمريكي لأي اتفاق. وهذا المنصب يعطي بيري وظيفة التوازن. وقال إنه لا يرفض مبدأ التسوية، ولكنه رفض السماح للبنان بقبول صيغة يكون وحده في ارتكابها بينما تحتفظ إسرائيل بحريتها العسكرية.

نفس الصحيفة تضيف أن جوزيف أوون اتصل بـ نبيه بيري لتقييم رد الفعل المحتمل لـ « شييت تاندم » خاصة « هزبولا » على نتائج « واشنطن » وأُفيد أن بيري ردت بأنه من المستحيل قبول وقف إطلاق النار في اتجاه واحد أو العودة إلى الحالة قبل 2 آذار/مارس. ودعا إلى وقف حريق حقيقي، ووضع حد للاغتيالات، ووقف تدمير القرى الجنوبية، ووضع جدول انسحاب إسرائيلي سريع، ونشر الجيش اللبناني، وعودة السكان. وتعكس هذه الظروف خطا سياسيا واضحا. بيري تريد أن تضع الأولوية على الآثار الملموسة للحرب يتحدث عن القرى والنازحين والجيش والانسحاب ورفض تخفيض المناقشة إلى طلب خارجي لنزع السلاح. ويتيح هذا النهج أيضا لرئيس المجلس الحفاظ على دوره كجسر بين الدولة والقاعدة الشيعة.

(سمير غيغا) يهاجم (نايم قاسم) ويدافع عن قرار الولاية

من ناحية أخرى، اختار سمير جعجع تركيز النقاش على سلطة الدولة. وفقاًالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026رد قائد الجيش اللبناني على نيم قاسم انتقاده للتفاوض المباشر. وادعى أن الأمين العام لحزب الله يمكن أن يعرب عن الرأي الذي يريده، ولكن ليس لديه الحق في عرقلة مسار الدولة. وأشار غيغا إلى أن حزب الله، وفقا له، لم يكن على علم منذ ما يقرب من أربعين عاما بوجود سلطة مستمدة من الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن هذه الانتخابات تنتج حكومات يجب تنفيذ قراراتها. ومن ثم، فإن هذه الزاوية مؤسسية. انه لا يتحدث فقط عن أساليب واشنطن. وهو يثير مسألة مبدأ. الذي يقرر في لبنان. الحكومة والرئاسة والمؤسسات، أو قوة مسلحة مستقلة.

المادة نفسهاالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026تقارير أن (جيجا) انتقد أيضاً رسالة (نايم قاسم) الأخيرة. وشعر أن الرسالة تتضمن أخطاء وأنه ينبغي لزعيم حزب الله أن يستعرضها باسم المصداقية. على وجه الخصوص، تحدى فكرة أن إسرائيل ستنظر إلى لبنان كجزء من مشروعها الإقليمي. وبالنسبة إلى غيغا، غادرت إسرائيل لبنان في عام 2000 وكان حزب الله سيعود باختياراته. وذكر أيضا أن نبيه بيري هو رئيس الدائرة وليس الرئيس التنفيذي. ووفقاً له، فإن قرار التفاوض يقع على عاتق رئيس الجمهورية والحكومة، ثم يتدخل البرلمان إذا ما أُبلغ به نتيجة. هذا التمييز المؤسسي يهدف إلى الحد من دور (بيري) السياسي في العملية. كما أنه يؤكد الانقسام المحلي بين أولئك الذين يريدون أولاً تأمين وقف إطلاق النار وأولئك الذين يريدون أولاً إعادة تأكيد احتكار الدولة للقرار.

تسعى الحكومة إلى إتقان خطابها العام

كما أدت إدارة الخطاب الرسمي دورا هاما.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026تقارير أن مكتب نواف سلام نفى وجود إجتماع ثنائي أو مواقع خاصة مع كاجا كالاس في لكسمبرغ وطلب المكتب من وسائل الإعلام التحقق من المعلومات والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر المواد المتعلقة بمناصب رئيس الوزراء أو الأنشطة الدبلوماسية. هذا التذكير قد يبدو ثانوياً لكنه سياسي وفي مرحلة من المفاوضات الحساسة، يمكن استخدام كل كلمة تنسب إلى رئيس الحكومة في النقاش المحلي أو في الضغط الخارجي. ولذلك تسعى الحكومة إلى تجنب التسرب والتفسير والقراءات الحزبية.

ويظهر المنطق نفسه في معالجة القضية الإيرانية.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ووردت توضيحات من وزارة الخارجية. وقالت الوزارة إن لبنان لم يقدم شكوى ضد إيران، لكنه قدم ردودا على رسائل أرسلتها طهران إلى مجلس الأمن. هذا الدقة مهم. وهو يبين أن بيروت تريد المحافظة على توازن دبلوماسي دقيق. ومن جهة، تؤكد الدولة حقها في الرد من خلال قنواتها الرسمية. ومن جهة أخرى، تتجنب تحويل التبادل مع إيران إلى مواجهة عامة. وفي السياق الحالي، يُقصد بهذا التحذير منع الحرب الإقليمية من استيعاب المسألة اللبنانية. ويهدف أيضاً إلى الحفاظ على مجال المناورة بين الجهات الفاعلة المحلية ذات الصلة بواشنطن وطهران وحزب الله.

السيادة في قلب مناقشة حزب الله

وتنظم قضية حزب الله جميع القراءات السياسية المحلية تقريباً.يوم 15 أيار/مايو 2026وادعت مصادر رسمية أن الوفد اللبناني طلب أولا وقف إطلاق النار، قبل أي مناقشة لاتفاق ينهي حالة الحرب. ويزعم أن إسرائيل، من جانبها، اقترحت اتفاق سلام شامل مع لبنان مقابل تفكيك حزب الله. وتضيف الصحيفة أن جوزيف عون اتصل بنبيه بري لإطلاعه على أجواء المفاوضات وسؤاله عن مدى استعداد حزب الله لاحترام وقف إطلاق النار. وأُفيد أن بيري ردت بأن المشكلة في إسرائيل وليس في الحزب. يلخص هذا التسلسل التقسيم اللبناني. والعقبة الرئيسية بالنسبة للبعض هي استمرار العدوان الإسرائيلي. وبالنسبة للآخرين، توجد قوة مسلحة غير تابعة للدولة.

Al Bina of 15 May 2026يعطي قراءة أكثر أهمية للعرض الإسرائيلي والأمريكي. وتزعم الصحيفة أن الخطة التي قدمتها إسرائيل هي أن يتعاون الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، مع لجنة أمنية مسؤولة عن تبادل المعلومات. ووفقا للصحيفة، فإن هذا النموذج سيضع تعريفا جديدا للسيادة، يركز على أمن إسرائيل ويتحمل مخاطر الحرب الأهلية. ويعكس هذا التحليل الخوف الموجود في جزء من المجال السياسي اللبناني. والدولة مدعوة لممارسة سلطتها. ولكن الطريقة التي ستنفذ بها هذه السلطة يمكن أن تصبح متفجرة إذا بدا أن العالم الخارجي فرضها. وبالتالي، فإن المناقشة المحلية لا تتعلق بنزع السلاح فحسب. ويتناول التقرير أيضا المنهجية والتوقيت والضمانات وخطر المواجهة الداخلية.

جوزيف أوون يربط العدالة، وإعادة تأهيل الدولة والمؤسسات

على جانب قضية الأمن، (جوزيف أوون) حاول أيضاً وضع عمل الولاية على الجبهة المؤسسية.Ad Diyar of 15 May 2026وتفيد التقارير بأنه عندما أقسم النائب العام أمام محكمة النقض أحمد رامي الحاج، ادعى أن العدالة هي ركيزة من أركان بناء الدولة والحفاظ على سلطتها. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب بذل جهود متضافرة لدعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وتوطيد سيادة القانون. وفقاً له، لا توجد ولاية بدون عدالة عادلة. وبعد الاحتفال، جمع بين وزير العدل عادل ناصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سوهييل عبود وأحمد رامي الحاج لمناقشة حالة العدالة ودور المدعين العامين.

ولا تنفصل هذه الرسالة المؤسسية عن الأزمة السياسية. وهو يكمل خطاب السيادة. كما يجب على الدولة التي تتفاوض بشأن مستقبلها الأمني أن تبين أنها تستطيع استعادة سلطتها الداخلية. ومن ثم، فإن العدالة ومكافحة الفساد ومراقبة الإدارات ودور دوائر الدولة كلها علامات على المصداقية.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026كما تفيد بأن جوزيف أوون قد تلقى المدير العام لأمن الدولة، الجنرال إدغار لاندوس، لدراسة الحالة الأمنية وعمل خدمته في الإدارات والمؤسسات العامة، لا سيما في مجال مكافحة الفساد. وبالتالي، فإن السياسة المحلية في اليوم لا تقتصر على واشنطن. وهو يرسم نفس الخيط: استعادة السلطة الرسمية في التفاوض والأمن والعدالة والإدارة.

وصف وخطاب الشخصيات السياسية: كلمات السيادة والحرب والتنازل

جوزيف أوون يضع الدولة في لغة المؤسسات

InAd Diyar of 15 May 2026(جوزيف أون) ألقى خطابه على نطاق مؤسسي بعيد عن الجيش. وادعى أحمد رامي الحاج، أثناء قيامه بقسم المدعي العام في محكمة النقض، أن العدالة هي أساس بناء الدولة والحفاظ على سلطتها. وقدم أيضاً السلطة القضائية كملجأ أخير للمواطن في سعيه إلى العدالة. وتأتي هذه الصيغة في وقت تجري فيه مناقشة السيادة اللبنانية في واشنطن تحت النار الإسرائيلية، ولكنها تستهدف جبهة أخرى. ويسعى الرئيس إلى ربط قوة الدولة بالعدالة ومكافحة الفساد واحترام القانون. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب بذل جهود متضافرة لدعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وتوطيد سيادة القانون. ثم اختتم هذا التسلسل بفكرة مباشرة: لا توجد ولاية بدون عدالة عادلة.

ويشكل هذا الخطاب أيضا استجابة غير مباشرة لأزمة الثقة. Inالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويكرر نفس النقطة بفارق كبير. ويؤكد جوزيف أوون أن العدالة الأقوى والأكثر نزاهة، وكلما استعادت الدولة ثقة شعبها ومكانها. كما وعد بالوقوف إلى جانب القضاة في كل ما يحمي العدالة. الرسالة واضحة. الرئيس لا يتحدث فقط مع القضاة. إنه يتحدث إلى الرأي العام أنّه يُحكم على قدرة الدولة على حماية التزاماتها ومعاقبتها وإنصافها والوفاء بها. وفي سياق المفاوضات مع إسرائيل، تعطي هذه الكلمة الرئاسة خطا مزدوجا. فمن جهة، يجب على الدولة أن تدافع عن حدودها. ومن ناحية أخرى، يجب أن يثبت أنه يستحق السلطة التي يدعيها.

يوسف راجي يرفض كلمة السلام ويضع الأولوية الإنسانية

لقد اختار وزير الخارجية يوسف راججي محفزا للحذر. وفقاًالقديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وقال إن بيروت لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق سلام. وهي تولي الأولوية لوقف الهجمات، وإنهاء التدمير، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات جادة ودائمة. هذه الجملة تميز شيئين إن لبنان يقبل التفاوض. لكنه لا يريد عرضه على أنه تطبيع سياسي عالمي. ولذلك فإن كلمة السلام تظل على بعد. كلمة وقف إطلاق النار تصبح مركزية.

واستخدم يوسف راججي أيضا صيغة توجز الحجة اللبنانية. وأعرب عن شعوره بأنه لا يمكن التفاوض بجدية في حين قتل مدنيون ودمرت القرى. وتشكل هذه الجملة خطا أخلاقيا ودبلوماسيا. وهي تستهدف إسرائيل، ولكن أيضا الوسطاء الأمريكيين. وهذا يعني أن التفاوض لا يكون منطقيا إلا إذا قلل من العنف على أرض الواقع. وأصر الوزير أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وعودة المشردين داخليا إلى ديارهم وتجهيز ملفات السجناء. وادعى أخيرا أن الحكومة اللبنانية قررت فصل ملف حزب الله تماما عن المناقشات الأمريكية – الإيرانية. هذا الدقة مهم وهي تسعى إلى منع لبنان من أن يصبح مجرد خريطة في اتفاق إقليمي.

نابيه بيري) يتحدث كوصي) على وقف إطلاق النار الحقيقي

وفي المناقشة الداخلية، يلقي نبيه بيري خطابا على أساس عدم الثقة. ووفقا للأدلة الواردة في مصادر 15 أيار/مايو 2026، فإنها تؤيد فكرة إجراء مفاوضات تبدأ بوقف فعلي لإطلاق النار، ولكنها ترفض صيغة يشارك فيها لبنان وحده. ويستند موقفها إلى سؤال بسيط: هل يوجد فعلاً وقف لإطلاق النار إذا ضربت القرى، وإذا استمرت الاغتيالات، وإذا لم يتمكن السكان من العودة إلى ديارهم. هذا السؤال يرشد خطابه السياسي بأكمله وهو يعيد المناقشة من السجل الدبلوماسي إلى واقع المناطق الجنوبية.

(بري) تدافع عن تسلسل دقيق. يجب أن نوقف الهجمات، ونحصل على جدول انسحاب إسرائيلي، وننشر الجيش اللبناني ونسمح للشعب بالعودة. ويسعى هذا الخطاب إلى منع قضية حزب الله من استيعاب الآخرين. إنه لا ينكر وزن ملف الأسلحة لكنه يرفض وضعه قبل نهاية الحرب. وبهذا المعنى، لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار صيغة مجردة. يجب أن يؤدي إلى عدد أقل من الوفيات ودمار أقل ونزوح أقل. كما أن خطابه يحافظ على صلة بقاعدة الشيعة، التي تعتبر الجنوب أول مكان اختبار لأي تفاوض.

(سمير غيغا) يتحول إلى خلاف حول السلطة

ورد سمير غيغا على نيم قاسم بمنطق معاكس. Inالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويعتقد رئيس الجيش اللبناني أن الأمين العام لحزب الله قد ارتكب أخطاء ويجب عليه أن يستعرضها باسم مصداقيته. وهو يعترض بوجه خاص على الفكرة القائلة بأن إسرائيل ستظل تعتبر لبنان جزءا من مشروع إقليمي أوسع. ووفقاً له، غادرت إسرائيل لبنان في عام 2000 وكان حزب الله سيعود باختياراته. هذه الجملة مثيرة للجدل. إنه عكس سرد حزب الله وفي الحالات التي عرض فيها هذا الأخير قوته كدفاع ضد إسرائيل، وصفه جيج بأنه سبب لإعادة التهديد.

الجزء الأكثر مؤسسياً من خطابه الذي يستهدف نبيه بيري لا يزال وفقاالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتذكّر غيغا بأن بيري هي رئيس المجلس، وليس الرئيس التنفيذي. ويدعي أن قرار التفاوض يقع على رئيس الجمهورية والحكومة. ويتدخل البرلمان بعد ذلك إذا أُبلغت النتائج. وهذا التمييز أكثر من مجرد تفصيل دستوري. ويهدف إلى انتزاع الحق في تحديد الموقف الوطني وحده من الشيعة. ووضعت جوزيف أوون ونواف سلام في مركز القرار. خطاب (جيجا) يقوم على فكرة بسيطة: وقد تجري مناقشة بشأن التفاوض، ولكن لا يمكن أن يكون هناك عدد من مراكز القرار بشأن الحرب والسلام والحدود.

نايم قاسم يفرض حدود التجارة غير المباشرة

يتم تقديم كلمات نعيم قاسم في المصادر على أنها رفض للتهوين من التفاوض المباشر.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأنه أظهر فتحاً مشروطاً للمفاوضات، وربطها بالحوار الأمريكي – الإيراني وإمكانية وقف إطلاق النار. ولكنه أصر على شرط واحد: أي مفاوضات يجب أن تظل غير مباشرة. هذه الصيغة تلخص خط (هزبولا) ولا يرفض الحزب أي نتيجة سياسية. ومن جهة أخرى، رفض السماح للبنان بأن يقود إلى علاقة مباشرة مع إسرائيل تجمع بين الاعتراف السياسي أو التطبيع.

هذا الموقف يخلق احتكاكًا مع الرئاسة والحكومة. ويقبل حزب الله فكرة الخروج من الأزمة، لكنه يريد السيطرة على شكل العملية. ولذلك فإن اختيار الكلمة غير المباشرة ليس اختيارا تقنيا. وهو يعكس حدا أيديولوجيا وسياسيا. وهو يسمح للطرف بأن يقول لقاعدته أنه لا يستسلم لمبدأ العداء لإسرائيل. كما أنها تتيح لها إقامة صلة مع إيران، حيث أن المناقشات بين واشنطن وطهران تؤثر على القضية اللبنانية. من ناحية أخرى، منافسي حزب الله يقولون أن الدولة يجب أن تقرر شكل المفاوضات وحدها. حتى تصبح الكلمات ساحة معركة. المباشر، غير المباشر، السلام، وقف إطلاق النار، نزع السلاح: ولكل مصطلح رؤية للبلد.

نواف سلام يختار السيطرة على الخطابات الرسمية

خطاب رئيس الوزراء نواف سلام بدا أقل تعرضاً لكن مكتبه كان عليه التدخل لحماية معناه.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن خدماته الصحفية رفضت نشر قصة عن الشبكات الاجتماعية، ونسبته إلى اجتماع مفترض مع كاخا كالاس في لكسمبرغ. مكتب نواف سلام ادعى أنه لم يكن هناك اجتماعات ثنائية وأن الكلمات التي تم نشرها تم اختراعها وأشار أيضاً إلى أن سلام لم يلقي خطاباً إلا على سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وهو نص ينشر ويتاح للجمهور.

هذا الإنكار يظهر حساسية اللحظة. في مرحلة التفاوض مع إسرائيل، يمكن استغلال كل جملة منسوبة إلى رئيس الحكومة. ويمكن قراءة كلمة على أنها امتياز. ويمكن تحويل الرتبة إلى وظيفة رسمية. ولذلك، أراد مكتب السلام إعادة إنشاء نظام للاتصالات. وأعرب عن أسفه لاستخدام معلومات ملفقة ومصادر مجهولة. وتستهدف الرسالة وسائط الإعلام، ولكن أيضا الجهات الفاعلة السياسية. يتذكر أن الحكومة تريد التحدث من خلال قنوات تم التحقق منها. ويصبح هذا التفوق في الكلام عنصرا من عناصر العمل العام.

دونالد ترامب و زي جينبنغ يتحدثان عن القضية اللبنانية

وثقل الخطاب الدولي أيضا على الساحة اللبنانية. Inالقديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026دونالد ترامب، بعد لقائه مع زي جينبنغ في بيجين، يدعي أن الرئيس الصيني أخبره أنه لن يزود إيران بالمعدات العسكرية. يضيف أن (زي) يريد أن يرى مضيق (أورموز) مفتوحاً وأنه يقول أنه مستعد للمساعدة هذه الجملة تتجاوز قضية (سينو – أمريكي) إنه يؤثر على التوازن الإقليمي للبنان وإذا كانت الصين تؤيد فتح المضيق وتتجنب تقديم الدعم العسكري لإيران، فيمكن لواشنطن أن تعرض هذا الموقف على طهران، وبالتوازي مع ذلك، ضد حلفائها.

(شي جينبينغ)، من جانبه، نقل مركز النقاش إلى تايوان.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026ويفيد بأنه وصف مسألة تايوان بأنها أكثر أهمية في العلاقات الصينية – الأمريكية. وحذر من أن سوء إدارة هذه الحالة يمكن أن يقود كلا البلدين إلى تصادم أو حتى إلى نزاع، مما يضع العلاقة بأكملها في وضع خطير للغاية. هذه الكلمة تعبر عن هرمية صينية وبيجين يريد التحدث عن التجارة وإيران والأمن البحري، لكنه يرفض معاملة تايوان كمسألة ثانوية. وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. هذه الحجة تعطي صورة متناقضة النبرة مجاملة لكن الخطوط الحمراء لا تزال قوية.

أعطى ماركو روبيو ومحمود عباس إطارين سياسيين آخرين

(ماركو روبيو) صاغ دور (بيجين) المتوقع في القضية الإيرانية وفقاًالقديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يأمل في إقناع الصين بلعب دور أكثر فعالية في دفع إيران للتخلي عما تفعله في الخليج. وتضع هذه الجملة الصين في وظيفة الضغط، وليس مجرد الوساطة. يؤكد أن (واشنطن) تسعى لحشد القوى العظمى ضد عمل (طهران) الإقليمي. وبالنسبة للبنان، فإن لهذا النهج أثر مباشر. وكلما عولجت القضية الإيرانية على أنها مسألة قيد دولي، وكلما وضع حزب الله في نطاق هذا الضغط.

في سجل آخر,الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن محمود عباس انتقد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحمّله المسؤولية عن كارثة عانى منها الفلسطينيون. كما أكد من جديد التزامه باتفاق أوسلو، والاتفاقات اللاحقة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الأسلحة، والإصلاحات، والانتخابات. وينضم هذا الخطاب الفلسطيني، بطريقة أخرى، إلى المناقشة اللبنانية بشأن السلطة الوحيدة والأسلحة. يتحدث عباس عن نظام سياسي واحد وسلاح واحد. وفي لبنان، يتنازع على نفس الصيغة من خلال ملف حزب الله. السياقات ليست متطابقة ولكن الكلمات تبين أن أزمة السلطة السياسية تمر بمشاهد عديدة في المنطقة.

السياسة الدولية: بيجين وأرموز وغزة

(ترامب) و(سي) يبحثون عن الاسترخاء بدون إزالة الخطوط الحمراء

ويهيمن على السياسة الدولية المؤرخة 15 أيار/مايو 2026 الاجتماع المعقود بين دونالد ترامب وشي جينبنغ في بيجين. وفقاًيوم 15 أيار/مايو 2026هذه أول زيارة قام بها رئيس أمريكي للصين في حوالي تسع سنوات. تصف الصحيفة يومًا تميز باحتفالات منظمة جيدًا واجتماعات عالية المخاطر، مع قضايا تتراوح من التجارة إلى تايوان، إلى إيران واستقرار الطاقة. ولذلك فإن هذه المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية. وتسعى الدولتان إلى الحد من التوترات في الأسواق والطرق البحرية والأرصدة العسكرية. غير أن هذا الاسترخاء لا يزال حذرا. النبرة ودية لكن المصالح تبقى بعيدة. واشنطن يريد المزيد من الانفتاح التجاري والضغط الصيني على طهران. ويريد بيجين أن يحافظ على حريته الاستراتيجية، ويحمي موقفه في تايوان، ويظهر كقوة قادرة على استقرار النظام العالمي.

Ad Diyar of 15 May 2026تقارير أن (زي جينبينغ) وصفت زيارة (دونالد ترامب) بأنها تاريخية. وقال أيضاً أن إحياء صين وشعار ترامب الأمريكي يمكن أن يمضي قدماً جنباً إلى جنب. وتعطي هذه الجملة صورة للتعايش المحتمل بين مشروعين وطنيين قويين. ويسعى إلى إظهار أن التنافس الصيني الأمريكي ليس بالضرورة محكوماً عليه بأن يصبح حرباً باردة مفتوحة. غير أن لغة التعاون هذه لا تمنع المنافسة. كلا البلدين يريدان التحدث مع بعضهما البعض، لكن كل منهما يحاول أن يجعل الآخر أكثر. الصين تريد تجنب المواجهة المباشرة. وترغب الولايات المتحدة في تحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية دون إعطاء صورة للانخفاض.

التجارة الأمريكية تبحث عن باب صيني

ويحتل العنصر الاقتصادي مكانا رئيسيا في هذا التسلسل.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن دونالد ترامب كان مصحوبا في بيجين بوفد اقتصادي رفيع المستوى يتألف من ثمانية عشر من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات أمريكية. تشير الصحيفة إلى أن هذه الشركات مجتمعة تمثل قيمة تبلغ حوالي 27 تريليون دولار، وهو ما يقرب من حجم اقتصاد الولايات المتحدة و أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وتقدم هذه البيانات مقياس الزيارة. إنه ليس دبلوماسياً فحسب. كما أنها عملية كبيرة تقوم بها الشركات الأمريكية الكبيرة للوصول بشكل أفضل إلى السوق الصينية.

ويعكس وجود القطاع الخاص هذا نهجا متعثرا جدا في العلاقات الدولية. العمل والطاقة يعملان معاً وتحتاج الشركات إلى حواجز أقل، وإلى قواعد تقييدية أقل، وإلى مزيد من الوضوح، وإلى مزيد من الوصول إلى المستهلكين الصينيين. وعلى سبيل المثال، يمكن لبكين أن يستخدم سوقه كسلة. الصين تعلم أن الشركات الأمريكية تريد البقاء هناك حتى في مناخ من التنافس ومن ثم، يمكن أن تقدم فتحات محدودة، دون أن تثمر عن أكثر المسائل السياسية حساسية. وبالتالي، فإن التجارة تشكل مجالا للحوار. ولكنه يعمل أيضاً كمجال ضغط. ولا تزال العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة عميقة، على الرغم من التوترات على الأمن والتكنولوجيا والنفوذ العالمي.

لا تزال تايوان نقطة الانهيار المحتملة

ولا تزال مسألة تايوان أكثر الحدود وضوحا.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد تقارير بأن زي جينبينغ حذرت دونالد ترامب من خطر نشوب نزاع إذا تعامل واشنطن قضية تايواني معاملة سيئة. ويرى الرئيس الصيني أن هذه القضية هي الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية. تحذيره يعطي حداً واضحاً للإسترخاء. الصين تستطيع التحدث عن التجارة. يمكنها مناقشة (إيران). ويمكنها المشاركة في الجهود المبذولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا. لكنها ترفض رؤية تايوان خارج إطارها الاستراتيجي.

هذا الخط الصيني يضع واشنطن أمام حساب صعب وترغب الولايات المتحدة في مواصلة دعمها لتايوان واحتواء السلطة الصينية في آسيا. ولكنهم يريدون أيضا تجنب أزمة عسكرية كبرى في وقت تشغل فيه إيران والشرق الأوسط والطرق البحرية بالفعل جزءا كبيرا من جدول الأعمال الدولي. ومن ثم فإن مؤتمر قمة بيجين يظهر واقعا مزدوجا. كلتا القوتين تريد تجنب الصدمة غير أنهم لا يتخلون عن مناصبهم. ولا تزال تايوان مسألة سيادة بالنسبة إلى بيجين. وبالنسبة لواشنطن، فإنها لا تزال نقطة وجود استراتيجية في المحيط الهادئ. ومن ثم، فإن الاسترخاء يمكن أن يحرز تقدماً في بعض المسائل، ولكنه يظل هشاً في صميم توازن القوى.

يصبح أورموز اختبارا عالميا

يبدو مضيق (أورموز) كسجل رئيسي آخر في اليوم.Al Bina of 15 May 2026يصر على التناقض بين الخطاب العام الأمريكي والتقييمات الأكثر محافظة المنسوبة إلى المخابرات الأمريكية. وتفيد الصحيفة أن بعض التقديرات الداخلية تعتبر أن إيران يمكن أن تصمد لمدة تتراوح بين تسعين ومائة وعشرين يومًا في مواجهة الضغط، أطول مما يمكن لواشنطن أن تصمد في مواجهة الطاقة والصدمات الاقتصادية. ووفقاً لهذه القراءة، انتقلت الولايات المتحدة بسرعة من لغة الحرب إلى لغة إلغاء التصعيد وفتح المضيق والعودة إلى التفاوض.

وتؤثر هذه المسألة تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمي. (أورموز) ليس مجرد مرور بحري وهي نقطة توتر بالنسبة للطاقة والتأمين والنقل والأسعار. وسيكون للأزمة التي طال أمدها أثر على آسيا وأوروبا ودول الخليج والأسواق الأمريكية. لهذا لا تستطيع الصين البقاء بعيداً إنها بحاجة لأمن الطاقة كما أنها مهتمة بتقديم نفسها كجهة فاعلة مسؤولة.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تتساءل عما إذا كان ترامب سيسعى إلى استغلال الحاجة الصينية إلى مضيق مفتوح لدفع بيجين إلى الاختيار بين الخليج وإيران. وتبين هذه الفرضية أن الطاقة أصبحت سلاحا دبلوماسيا.

إيران تحت الضغط ولكن لا تزال في المركز

إن الأزمة الإيرانية تخلق عدة ملفات. يؤثر على هرمز ولبنان والعراق والصين وتوازنات الخليج.يوم 15 أيار/مايو 2026تقارير أن أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، ذكر استعداد إيطاليا للمشاركة، بعد الصراع، في تحالف دفاعي دولي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي. هذا الموقف الأوروبي يظهر أن أزمة هرمز لا تقتصر على مواجهة بين واشنطن وطهران. كما أنها تجتذب السلطات الأوروبية، وتشعر بالقلق إزاء التجارة العالمية والأمن الغذائي.

ولذلك، فإن الدبلوماسية حول إيران تتم على مستويين. الأولى هي عسكرية وبحرية وهي تتعلق بالسفن وممرات الملاحة ومخاطر الهجوم. الثاني سياسي وهو يتعلق بإمكانية العودة إلى التفاوض على مراحل.Al Bina of 15 May 2026يعرض التسلسل كلحظة قد يود فيها واشنطن الخروج من منطق الحرب الكاملة هذه القراءة لا تعني السلام بل إنه يشير إلى أن الضغط قد وصل إلى مستوى يبدأ فيه كل فاعل في قياس تكلفة التمديد. ولا يبدو أن إيران معزولة إلى نقطة الانتكاس بسرعة. ولا تبدو الولايات المتحدة حرة في تجاهل الآثار الاقتصادية المترتبة على التصعيد. ويمكن للصين، من جانبها، أن تكون قناة مفيدة، ولكنها لن ترغب في أن تكون مجرد نقلة من واشنطن.

فلسطين بين ذكرى نكبا والحرب الحالية

فالقضية الفلسطينية تحتل مكانا رئيسيا في الصحف في 15 أيار/مايو.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن الفلسطينيين يحتفلون بالسنة الثامنة والسبعين لنكبا في سياق اتسم بالحرب في غزة. وتستشهد الصحيفة بأرقام من وزارة الصحة، حيث قُتل ما لا يقل عن 72,744 فلسطينيًا وأصيب 172,588 آخرين. ويشدد أيضا على أن هذا الاحتفال يجري في السنة الثالثة على التوالي تحت وطأة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ومن ثم فإن النكبة لا تقدم كذاكرة بعيدة. وهو مرتبط بالتشريد والتدمير والتهديد بالوجود السياسي الفلسطيني.

3arabi Al Jadid of 15 May 2026وتعتمد نفس القراءة بقولها إن نكبا لم يعد مجرد حدث في الماضي، بل هو واقع يتكرر بأشكال مختلفة، من خلال التشريد والاستعمار وضم الضفة الغربية وتهويد القدس وإضعاف السلطة الفلسطينية. وتعرض الصحيفة الحق الإسرائيلي بوصفه حاملا لبرنامج واضح: الحد من أي احتمال لحل الدولتين وفرض واقع. وهذه القراءة تعطي الاحتفال ببعد سياسي فوري. وأشارت إلى أن الصراع لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق أيضا بالضفة الغربية والقدس واللاجئين والتمثيل الوطني الفلسطيني.

محمود عباس ومحاولة استعادة النظام الفلسطيني

وفي هذا السياق، يسعى الخطاب الفلسطيني الرسمي إلى استعادة السيطرة.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن محمود عباس افتتح مؤتمر فتح الثامن من خلال الدعوة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة ومساءلة إسرائيل. كما تشير الصحيفة إلى أن الكونغرس أعاد انتخابه بالإجماع رئيساً. يهدف هذا التسلسل إلى إظهار الاستمرارية المؤسسية. إلا أنه يحدث في لحظة من أزمة الشرعية العميقة. إن الحرب في غزة، والشُعب الفلسطينية، وضعف السلطة الفلسطينية، وظهور الخطابات بشأن إعادة التكرار الوطني، كلها أمور تضعف الإطار القديم.

لذا فإن رسالة (عباس) تحاول أن تشغل موقعين وهي تدافع عن الاتفاقات ومنظمة التحرير الفلسطينية والطريق السياسي. ولكن يجب عليها أيضا أن تستجيب لرأي فلسطيني يتسم بالحرب والشعور بأن الأدوات القديمة قد فشلت. والفجوة بين إحياء ذكرى ناكبا ومؤتمر فتح تتضح. ومن جهة، يعاني شعب من أزمة وجودية. ومن جهة أخرى، تحاول إدارة واحدة الحفاظ على هيكل مؤسسي ورثته العقود السابقة. ويتوقف هذا التوتر على مستقبل التمثيل الفلسطيني.

العراق يشكل حكومة ناقصة تحت إكراه الولايات المتحدة

إن العراق جبهة سياسية هامة أخرى.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026تقارير تفيد بأن البرلمان وضع ثقته في حكومة علي الزيدي، لكن الخلافات لا تزال قائمة حول وزارات الداخلية والتعليم والتخطيط. كما ذكرت الصحيفة أن قضية الفصائل المسلحة تؤثر على تركيبة الحكومة. تشكيل مجلس الوزراء ليس مجرد حل وسط برلماني. وهو يعكس الضغوط الخارجية والنضال الداخلي على وضع الجماعات المسلحة في الدولة.

3arabi Al Jadid of 15 May 2026وتفيد التقارير بأن البرلمان العراقي أعطى ثقته لحكومة غير مكتملة تتألف من أربعة عشر وزيرا من بين ثلاثة وعشرين وزيرا، بعد تأجيل عدة حافظات بسبب خلافات بين القوى السياسية. وتشير الصحيفة إلى أن الفصائل المسلحة لم تحصل على تمثيل مباشر، رغم ثقل أجنحتها السياسية في البرلمان. ويرتبط هذا الغياب بالضغط الأمريكي على بغداد. ولذلك يبدو أن حكومة الزيدي تمثل حلا توفيقيا غير مستقر. ويجب عليه أن يرضي القوات البرلمانية العراقية، وأن يطمئن واشنطن ويتجنب الانفصال عن الجماعات القريبة من الفصائل.

فصائل عراقية تواجه اختبار القوة

وتفصل مسألة الفصائل بالتفصيلالقديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026الذي ينص على أن حركة الأسايب الحاج، التي يقودها قيس الخزالي، قد أُزيلت من التشكيل الحكومي الأول بسبب حق النقض الأمريكي. وتوضح الصحيفة أن هذه الحركة لها مع ذلك وزن برلماني كبير، مع ما لا يقل عن خمسة وعشرين مقعداً. وتبين هذه الحالة أن المنطق الانتخابي لا يكفي لشرح تشكيل السلطة العراقية. تؤثر التوازنات الإقليمية والضغوط الأمريكية بشكل كبير على توزيع المحافظ.

ومن ثم فإن المسألة العراقية تنضم إلى المناقشة الأوسع بشأن سلطة الدولة. وكما هو الحال في لبنان وفلسطين، فإن مسألة الأسلحة غير الرسمية تدخل في نطاق السياسة. ويجب أن تشكل بغداد حكومة، ولكن يجب أن تثبت أيضا أنها يمكن أن تحد من دور الفصائل. وتربط واشنطن دعمها بالإجراءات المتخذة على هذا الأساس. وتسعى القوى القريبة من المقاومة إلى الحفاظ على نفوذها دون إحداث أزمة فورية. وهذا التوتر يجعل شركة الزيدي هشة منذ ولادتها. وهو يعلن مفاوضات داخلية مطولة حول الوزارات المتبقية، والوظائف الثانوية، ومسألة تحديد الأسلحة.

الاقتصاد التركي يعاني من آثار الحرب الإقليمية

كما تؤثر الأزمة الإقليمية على الاقتصادات المجاورة.3arabi Al Jadid of 15 May 2026وتفيد التقارير بأن حاكم المصرف المركزي التركي، فاتيه كاراهان، رفع هدف التضخم بحلول نهاية عام 2026 من 16 في المائة إلى 24 في المائة. وشرح هذا التغيير بزيادة أسعار الطاقة والحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران. وتفيد الصحيفة أيضا بأن التضخم يمكن أن يستقر في نهاية السنة بنسبة 26 في المائة تقريبا، بعد أن بلغ 32.4 في المائة في نيسان/أبريل. وتبين هذه البيانات أن الحرب لا تقتصر على الحقول العسكرية. وهو يغير الحسابات المصرفية المركزية، وأسعار الوقود، وتكاليف النقل، والمعيشة اليومية.

ومن ثم، فإن تركيا تمر بضغوط عديدة. يعتمد على تدفقات الطاقة ويتأثر بالتوترات النقدية. ويجب عليها أن تدير السكان الذين تأثروا بالفعل بارتفاع تكاليف المعيشة. وبالتالي، فإن تنقيح توقعات التضخم ليس تقنيا. وهو يكشف عن الانتشار الاقتصادي لأزمة الشرق الأوسط. وكلما طالت الحرب، يتعين على الدول الأكثر غير الملتزمة أن تعدل سياساتها. وبذلك تصبح السياسة الدولية عاملا مباشرا في الخبز والنقل والقدرة الشرائية.

الاقتصاد: القطاع المصرفي في مركز بناء الثقة

المصرف كاختبار وطني للاسترداد

والجزء الاقتصادي من اليوم أقل ثراء في المؤشرات التقليدية منه في الإشارات السياسية والمالية. وهي تركز أساسا على فكرة واحدة: لا يستطيع لبنان الخروج من الأزمة دون حل المسألة المصرفية. وفقاًالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتلقى جوزيف أوون في قصر بعبدا رئيس رابطة البنوك، سالم سفير، مصحوبا بوفد من المنظمة. وذكر الرئيس أنه يجب على الدولة أن تقف إلى جانب القطاع المصرفي، وأن تصلحه وتعيد هيكلته من أجل الحفاظ على الاقتصاد وضمان حقوق الوديع. وشدد أيضا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للأزمة المصرفية، قادر على إرضاء الأطراف المعنية وحماية الحقوق. وبدون قطاع مصرفي سليم، لن يكون هناك استثمار أو بلد. تلخص التشخيص الرئاسي التعافي ليس مجرد ميزانية ويشمل ذلك إعادة وسيط مالي ذي مصداقية، قادر على الحصول على المدخرات، وتمويل الأعمال التجارية، وإعادة الاتصال بالمستثمرين.

Inآل ليوا، 15 أيار/مايو 2026وتظهر الرسالة نفسها في الصفحة الأولى، على افتراض أن القطاع المصرفي يشكل ركيزة الاقتصاد. ويبين هذا العرض أن الصحافة اللبنانية قرأت اجتماع الببدا كلحظة سياسية، وليس مجرد اجتماع مهني. ويظل المصرف في صميم أزمة الثقة المفتوحة منذ الانهيار المالي. ولا يزال مقدمو الطلبات يلتمسون حقوقهم. تريد البنوك أن تتجنب أن تكون وحدها في تحمل الخسائر. وتحاول الدولة استئناف دورها كمحكم. وتجري إعادة بسط السلطة هذه في مناخ من الحرب والمفاوضات مع إسرائيل والضغوط الدولية. ولذلك فإن الرسالة الاقتصادية ترتبط بالرسالة السياسية: فالدولة التي ترغب في التفاوض بشأن سيادتها يجب أن تصلح أيضا نظامها المالي.

البنوك تريد نشر الخسائر

خطاب الرابطة البنكية يعطي خط دفاع القطاع وفقاًالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وأخبر سالم سيفير جوزيف أوون أن البلد لا يواجه أزمة مصرفية عادية، بل أزمة نظامية. وأشار إلى قرار مجلس الدولة المؤرخ 6 شباط/فبراير 2024، الذي جعل الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية الأولى في الأزمة المالية، بسبب استخدام الاقتراض من مصرف لبنان لتمويل العجز في الميزانية. سبب الرابطة واضح. وتدعي المصارف أنها وضعت أموال عملائها مع بنك لبنان وأن يكون لها الحق في الاسترداد. يقولون إنهم يوافقون على المشاركة في جهود التعامل مع الخسائر، لكنهم يطالبون بتوزيع عادل للمسؤوليات والأعباء.

وهذا الموقف مهم لأنه يعلن الصراع الاقتصادي المقبل. ولن تنطوي إعادة الهيكلة المصرفية على ميزانيات فحسب. ستقرر من يدفع ثمن الأزمة ولا تحظى الدولة، وبنك لبنان، والمصارف، وحاملي الأسهم والمودعين بنفس الفائدة. وتحذر رابطة المصارف من أن العبء المفرط على المؤسسات سيؤدي إلى تصفية معظمها أو كلها. وتنص على أن هذا السيناريو سيؤثر على الجهات الوديعة، وعلى حملة الأسهم، والموظفين، والدولة والاقتصاد. بعد الاجتماع، قال (سليم سيفير) أن المصارف تدعم خيارات (جوزيف أوون) الوطنية من حيث السيادة والاستقرار واستعادة سلطة الدولة وشدد أيضا على ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية ومصرف لبنان ورابطة البنك. وفقاًالشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ورد جوزيف أوون بأن معالجة الأزمة المصرفية مسؤولية مشتركة وأنه لا ينبغي لأي طرف أن يتحمل المسؤولية الوحيدة عن التسوية.

بنك لبنان بين الميزانية العمومية الهشة ومناظرة الذهب

وتظهر حالة مصرف لبنان أيضا من زاوية أكثر إثارة للجدل.الأخضر، 15 أيار/مايو 2026ويتساءل عن إدارة الاحتياطيات والأصول، ويسأل من كان سيطلب من كريم سعود أن يضع بلايين من بنك لبنان في الولايات المتحدة. ذكرت الصحيفة إرسال 2.2 مليار دولار نقدًا إلى الخارج للاستفادة من الفائدة. واستشهد أيضا بأرقام مرتبطة بقوام مصرف لبنان الظاهر، حيث بلغت قيمة الأصول الذهبية 42.7 بليون دولار، ودين حكومي قدره 16.6 بليون دولار، وخط يتصل بعمليات إعادة التقييم بمبلغ 13.1 بليون دولار.الأخضر، 15 أيار/مايو 2026ويقول إن هذه القوة يمكن أن تكون ضعيفة إذا أطلق المودعون حصصا في الخارج وسعىوا إلى الاستيلاء على الذهب المودع في الولايات المتحدة.

وتعكس هذه القراءة قلقا أوسع نطاقا بشأن حماية الأصول العامة. ومصرف لبنان ليس مجرد رقم محاسبي. وقد أصبح، في المناقشة اللبنانية، رمزا للأمن الوطني وآخر مصباح مالي. ولذلك فإن المناقشات بشأن موقعها ومركزها القانوني وتعرضها للإجراءات الأجنبية تأخذ بُعداً سياسياً. السؤال الذي طرحهالأخضر، 15 أيار/مايو 2026هو جزء من عدم الثقة في أي معاملة يمكن أن تحول الأصل الاحتياطي إلى ضمانات ضمنية. وفي المناخ الحالي، تتسم هذه المناقشة بالحساسية. ويتفاوض البلد على استقراره الأمني. كما أنها تتفاوض بشكل أقل وضوحا على حدود سيادتها المالية.

تعميمات السداد قيد الاستعراض

وتركز المناقشة المصرفية أيضا على آليات العودة الجزئية للودائع.يوم 15 أيار/مايو 2026وينشر قراءة حاسمة لنتائج المنشورين 158 و 166 الصادرين عن مصرف لبنان. وقالت الصحيفة إنها قرأت بدهشة بيان بنك لبنان، الذي يعرض حقيقة أن بعض المودعين استردوا كل أموالهم أو جزء منها. ووفقا للمادة، تظهر الأرقام واقعا يبعث على القلق. ولم تكن حصة المصارف الخاصة في الدفع في آذار/مارس 2026 إلا 11.8 في المائة، في حين كان مصرف لبنان سيدفع 88.2 في المائة من المبالغ المدفوعة للمودعين. وكان مجموع المدفوعات منذ بدء هذه الآليات قد بلغ 6.109 بلايين دولار حتى نهاية آذار/مارس 2026، منها فقط 1.926 بليون دولار دفعتها المصارف، أو 31.54 في المائة من المجموع.

المادةيوم 15 أيار/مايو 2026وهذه الحالة تثير إشكالية، حيث أن المبالغ التي يدفعها مصرف لبنان تُعرض على الشعب اللبناني واحتياطياته. وترى الصحيفة أنه عندما يدفع بنك لبنان بدلا من المصارف، فإنه يقلل من عبءها ويتيح لها الحفاظ على الإيرادات. وهذا النقد يعارض موقف رابطة المصارف التي تدعي أنها لا تستطيع تحمل الخسائر وحدها. وهو يبين أن المناقشة بشأن إعادة الهيكلة لا تزال مفتوحة ومتضاربة. المودعون يريدون إستعادة أموالهم البنوك تريد تجنب الانهيار ويحاول بنك لبنان إدارة المخارج. وتسعى الدولة إلى الحصول على صيغة سياسية مقبولة. ولكن لا يبدو أن هناك آلية قادرة حتى الآن على حل المسألة المركزية: كيف يمكن التعرف على الخسائر دون جعلها تختفي في صناديق غامضة.

القرض الحسن واقتصاد الظل وخطر العقوبات

المسألة الاقتصادية الرئيسية الثانية في اليوم تتعلقAl Qard Al Hassan.ناهر، 15 أيار/مايو 2026وتشير إلى أن الرابطة فرضت نفسها بعد عام 1987 في منح القروض مقابل الضمانات، ولا سيما الذهب، مع إعادة تقييم هذا المعدن على مستوى يقل عن قيمتها السوقية من أجل حماية حقوق الرابطة. وفي مقابل الذهب، يحصل المستفيد على قرض لا يتجاوز 000 5 دولار. وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد سجلتAl Qard Al Hassanوفي عام 2006، فرضت عقوبات جديدة في عام 2016 على قائمة الممولين الإرهابيين. فرضت واشنطن مرة أخرى عقوبات على أشخاص مرتبطين بحزب الله والرابطة في عام 2021. وفقا للسلطات الأمريكية التي استشهد بهاناهر، 15 أيار/مايو 2026وتدعي المؤسسة أن تخدم اللبنانيين، ولكنها ستعمم بصورة غير قانونية الأموال من خلال حسابات وهمية وتعرض المؤسسات المالية اللبنانية لجزاءات محتملة.

الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026يضيف أن بنك لبنان ملتزم بتنفيذ متطلبات الجزاءات الأمريكيةAl Qard Al Hassan. وذكرت الصحيفة أنها حظرت على البنوك التجارية والمؤسسات المالية والصرافين التعامل مع هذه المؤسسة من أجل تجنب العقوبات. ويقول مصدر مسؤول في مصرف لبنان إن المصرف المركزي ليس له سلطة مباشرة على الرابطة، لأنه لا يعمل تحت إشرافه، خلافا للمصارف والمؤسسات التجارية الخاضعة لقانون العملة والائتمان. ويشير المصدر نفسه إلى أن كريم سويد قد أرسل بالفعل تعميمات إلى البنوك والمؤسسات المالية المخولة لتحذيرها من أي علاقة مع هذه المؤسسة، تم تقديمها على أنها نشطة في إطار مالي غير مصرح به.

بين القانون والأمن والتوازن الاجتماعي

الملفAl Qard Al Hassanيتجاوز التنظيم المالي.الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن مصدر من مصرف لبنان قد أرسل بالفعل رسالة إلى وزارة الداخلية يطلب فيها اتخاذ تدابير مناسبة ضد الرابطة، متهما بالقيام بأنشطة مالية تتعارض مع الإذن المستلم. وتحدد الصحيفة أن السحب المحتمل للتفويض يمكن أن يكون له تداعيات سياسية ومالية واجتماعية وحتى أمنية، بسبب الصلة المباشرة بين هذا الملف والبنية المالية والاجتماعية لحزب الله. وبالنسبة للطرف، فإن الضغط الذي يمارس على هذه المؤسسة هو استمرار الجزاءات والحصار المالي المفروض على بيئتها لسنوات. وعلى العكس من ذلك، فإن القوى السياسية المعادية لحزب الله تدعو إلى إنفاذ القانون في جميع المؤسسات دون استثناء.

وتُفيد الصحيفة نفسها أن الإذن الذي حصل عليه في عام 1987 سمح للرابطة بمنح قروض معفاة من الفوائد، ولكنها أصبحت هيكلاً مالياً خاصاً بهيزبولا لمدة عقدين، تقدم رواسب وقروضاً وتحويلات في محيطها، إلى جانب إشراف مصرف لبنان والقواعد المصرفية التقليدية. وهذا التحول هو جوهر المناقشة. جانب واحد,Al Qard Al Hassanويستجيب للطلب الاجتماعي الحقيقي في بلد فقدت فيه المصارف التقليدية ثقة جزء من السكان. ومن ناحية أخرى، فإن عملها خارج النظام المنظم يثير مسألة السيادة المالية، ومكافحة الجزاءات، والمساواة أمام القانون. ولذلك فإن الاقتصاد اللبناني ينقسم إلى جزأين: قطاع مصرفي رسمي يعاد تشكيله، وشبكة مالية موازية لا تتحكم فيها الدولة سيطرة كاملة.

المطارات والهياكل الأساسية والمساعدة الخارجية

ولا يقتصر اقتصاد اليوم على المصارف.الشارق المؤرخ 15 أيار/مايو 2026reports that the Minister of Public Works and Transport, Fayez Rasamny, has received from the Qatari Ministry of Communications air navigation equipment and communications equipment to strengthen the operational capabilities of Rafic Hariri International Airport. وأقيم الاحتفال في قاعة المغادرة بحضور مسؤولين رسميين ودبلوماسيين وأمنيين. The Qatari Ambassador to Lebanon, Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, said this aid reflects the depth of relations between the two countries and the Doha commitment to support Lebanon, including its vital institutions.

وتنص المادة نفسها على أن فايز راسماني أشاد بموظفي المطار ومراقبي الحركة الجوية، الذين واصلوا العمل على الرغم من التحليقات الحربية والعسكرية. ولذلك فإن لهذه المعونة أثر اقتصادي عملي. والمطار هو بوابة للمسافرين والأعمال التجارية والشحن والمساعدة والصورة في البلد. ويكمن تعزيز قدراته التنفيذية في حماية الأصول الاستراتيجية. وفي لبنان الذي أضعفته الأزمة المصرفية والحرب في الجنوب، أصبحت الهياكل الأساسية أرضية أخرى للثقة. They show that the country can still function, receive support and maintain certain essential services. لكنها تشدد أيضا على اعتمادها على المعونة الخارجية لتحديث المعدات الأساسية.

المجتمع: يواجه المدنيون الخراب والإجلاء واللبس والدموع في الحرب

الجنوب تحت الضغط والناس ينتظرون

ويظهر المجتمع اللبناني في الصحف الصادرة في 15 أيار/مايو 2026، على نحو ما وقع في حرب لم تعد تقتصر على الخطوط الأمامية. وفقاًآل ليوا، 15 أيار/مايو 2026The last few hours have been marked by a series of Israeli strikes against southern and western Bekaa communities, with eviction notices addressed to the inhabitants of several villages. The newspaper cites, inter alia, Labbaya, Sohmor, Tefahta, Kfar Melki, Yohmor, Ain Al Tineh, Houmine Al Faouqa and Mazraat Sinai among the localities affected by the threat of eviction. The inhabitants were ordered to leave the houses and to move at least 1,000 metres away to open spaces. This instruction transforms civilian life into a forced movement. يبعد العائلات عن أماكنها العادية. إنها تفرغ المنازل. It creates a geography of fear, where each village can become a place of waiting, flight or uncertain return.

الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ووصف تمديد محيط المناطق المهددة، حيث تصل إشعارات الإجلاء إلى القرى في بعض الأحيان على بعد 40 كيلومترا من الحدود. وتعطي هذه المسافة أهمية اجتماعية جديدة للأزمة. ولا يؤثر الخطر على المناطق الحدودية فحسب. It affects wider regions, with effects on schools, businesses, family networks and local services. الإجلاء ليس حقيقة عسكرية مجردة. وهو يعني إغلاق حلقة عمل، وتعليق نشاط زراعي، أو التخلي عن مسكن أو الانفصال المؤقت للأسرة. كما أنه يزيد من الضغط على المدن المضيفة والمواقع المحلية، الذي أضعفته الأزمة الاقتصادية.

الإغاثة بين الضربات والطرق المغلقة والمدنيين المحاصرين

ويقال أيضا عن الحياة اليومية من خلال عمل عمال الإنقاذ.آل ليوا، 15 أيار/مايو 2026تقارير أن ضربة طائرة بدون طيار استهدفت سيارة بالقرب من مركز الإنقاذكاشفات ريسالا الإسلامية(في بلدة (آل كسيبه. The newspaper also reports that the Lebanese Red Cross teams, from central Nabatiyah and with the support of the army, evictiond a Syrian family from their homes, as well as several Bangladeshi workers trapped in a house and confectionery factory in Mifdoun. وعلق هؤلاء الأشخاص بالضربات وقصف المدفعية واستنفاد الإمدادات. This scene gives the crisis a broader social dimension. The internally displaced are not only Lebanese. كما يتعرض العمال الأجانب، الذين كثيراً ما يكونون غير مرئيين في قصص الحرب، لنفس المخاطر، وأحياناً ما تكون مواردهم أقل وقلة نفقات الأسرة.

المادة نفسهاآل ليوا، 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير أن الفرق أزالت جثة ضحية بنغلاديشية توفيت قبل بضعة أيام في إضراب في ميفادون. وتشير هذه التفاصيل إلى أن الحروب تخلق أوجه ضعف غير متكافئة. A migrant worker can die away from his family, without a strong protection network, in an area where access to relief depends on the rate of bombing. In parallel, the newspaper reports strikes on Sarifa, Zibqin, Aita Al Chaab and other localities, with wounded, affected women, and bodies removed from the rubble. ومن ثم يجد المجتمع المدني المحلي نفسه بين حالة الطوارئ الطبية، والإجلاء، والبحث عن الضحايا، والانتظار إلى شهوة. وفي هذه التشكيلة، يصبح العاملون في مجال الإسعافات الأولية حلقة وصل نهائية بين الدولة والسكان والمناطق المحترقة.

الخراب كمشكلة اجتماعية وبيئية

وتنتج الحرب أيضا أزمة أخرى أبطأ: أزمة الخراب.ناهر، 15 أيار/مايو 2026يكرس ملفاً لقضية الحرب. وتفيد الصحيفة بأن كميات الأنقاض الناتجة عن حرب لبنان التي وقعت في عام 2024 تقدر رسميا بحوالي 22 مليون طن في المناطق المتضررة، بما في ذلك ما بين مليونين وثلاثة ملايين وتسعمائة ألف طن في الضواحي الجنوبية في بيروت. الرقم يعطي مقياس مادي للصدمة. وهي ليست مجرد منازل مدمرة، بل هي كمية ضخمة من الخرسانة، والحديد، والغبار، والخشب، والزجاج، والمواد غير المعروفة التي يتعين إدارتها. ثم تصبح الخراب مشكلة حضرية وصحية ومالية وأرضية. إنهم يحتلون مساحة. إنهم يحجبون الشوارع. They remind us every day of past and present violence.

وفقاًناهر، 15 أيار/مايو 2026وتوزع إدارة هذه الأنقاض على عدة منظمات. والمجلس الجنوبي مسؤول عن إزالة الأنقاض في الجنوب. وتدير اللجنة العليا للإنقاذ الحالة في بيروت وبقاع وضواحي الجنوب. The Ministry of Public Works is limited to opening roads and removing obstacles, without a legal mandate to remove all rubble. وهذا التجزؤ الإداري يثقل السكان. المالك لا يستعيد مكان حياته في نهاية الإضراب. He must wait for a procedure, signatures, authorisation, a company and a choice of destination for debris. وبالتالي، فإن إعادة البناء الاجتماعي تبدأ بمعركة إدارية بطيئة حول بقايا الحرب المادية.

الانقاض بين إعادة التدوير الموعودة والمخاطر الصحية

ناهر، 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن الحكومة أنشأت في شباط/فبراير 2025 قائمة تضم اثنين وأربعين موقعا مؤقتا لتلقي الأنقاض. وتشير الصحيفة أيضا إلى برنامج للمعونة في حالات الطوارئ في لبنان، يموله البنك الدولي، مع مظروف أولي قدره 2.50 مليون دولار، في إطار يصل إلى بليون دولار. ويتمثل أحد الأهداف في إعادة إدخال حوالي 70 في المائة من الأنقاض في الاقتصاد الدائري من خلال إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، مع غرس 30 في المائة من المواد الخاملة. وعلى الورق، يحول هذا النهج النفايات إلى مورد. وفي الواقع، تنص المادة نفسها على أن إعادة التدوير لم تطبق بعد بفعالية. ويستخرج المتعاقدون في بعض الأحيان الحديد وينقلون الباقي إلى مدافن القمامة أو مواقع الضم.

The environmental issue is central.ناهر، 15 أيار/مايو 2026يقتبس من خبير بيئي ناجي كوديه، الذي يحتاج إلى تحليل مختبري قبل إعادة استخدام المواد. It considers it necessary to classify the rubble according to the substances it contains, in order to determine whether it can be reused, treated or disposed of safely. وهذا التحذير ضروري لأن الناس يعيشون أحيانا بالقرب من الخراب التي قد تحتوي على البطاريات، وبقايا المركبات، والأخشاب المحروقة، والمعادن الثقيلة، والملوثات الأخرى. The same file also cites the President of the Union of Municipalities of the Southern Suburb, Mohammad Dargham, who claims that sorting operations remove batteries, exhausts, wood and iron, and deny the presence of hazardous chemicals in the rubble resulting from the bombings. وتتوقع الشركة بين هاتين الوظيفتين أدلة وتحليلات وإدارة شفافة.

إعادة البناء تبدأ بالأشياء المكتشفة

البُعد الإنساني للأضرار يُقال بقوةناهر، 15 أيار/مايو 2026. وتُبلغ الصحيفة عن شهادة عبير حيدر، حيث وجدت رجلاً عجوزاً في وضح منزله في بيروتحماقةمتضررة ولكن محمية إنها ترى أكثر من مجرد شيء تجد جزءاً من منزلها وعاداتها وحياتها من قبل ويبين هذا المشهد أن الخسائر في صفوف المدنيين لا تقاس فقط بعدد المباني التي دمرت أو القيمة المادية للضرر. كما أن الحرب تدمر لفتات يومية، أودور، أوتينسيل، أو صور، أو زوايا المنزل، أو أدلة صغيرة على الاستمرارية. عندما يقوم شخص بتفتيش الخراب لا يبحثون دائما عن ممتلكات باهظة الثمن إنها تبحث عن علامة أن حياتها لم تم محوها بالكامل.

نفسناهر، 15 أيار/مايو 2026يحكي قصة سعد الزين في كفر راممان. His heritage house, built in 1940 and transmitted by his father, was destroyed near the local Husseinite club. إنها تأوي القطع القديمة، والبوتري، والأشياء التي تعود تاريخ العائلة. بدلاً من اعتبار الأحجار كخسارة دائمة، (سعد الزين) يريدهم أن يعودوا لإنشاء متحف. هذا النهج يُعطي شعور بالذاكرة. الأنقاض لم تعد مجرد مسألة تتحرك. يُصبحُ a أثر، a دليل، أحياناً a مادة لإرسال إلى الأجيال القادمة ما حَدثَ. وفي مجتمع يتسم بالحروب المتكررة، يصبح هذا التحول من الخراب إلى الذاكرة شكلا من أشكال المقاومة المدنية.

الحركة والتضامن والإهمال الجماعي

كما أن الحرب تخلق التشريد الداخلي والإجهاد الاجتماعي العميق.Ad Diyar of 15 May 2026reports that the Progressive Socialist Party has given priority to the displaced, with a crisis cell to monitor their needs. وتعرض الصحيفة هذه التعبئة كنموذج للاستقبال على الصعيد الوطني، وهي أبعد بكثير من الخطاب الديني والإقليمي. This dimension is important because displacement can easily waken local tensions. وتبحث الأسر التي تغادر الضواحي الجنوبية أو الجنوبية عن سقف أو مساعدة أو أمن أو مدارس أو رعاية. ويجب أن تستوعب المناطق المضيفة هذا الضغط، وإن كانت تفتقر في كثير من الأحيان إلى الخدمات والدخل والهياكل الأساسية.

آل ليوا، 15 أيار/مايو 2026ويشير أيضاً إلى التوترات الناشئة عن نزوح السكان من القرى في الجنوب إلى المناطق التي تعتبر أكثر أماناً. The newspaper notes that the forced departure of many inhabitants has created pressure in the areas of refuge. وتبين هذه الملاحظة واحدة من أشد آثار الحرب المطولة. وحتى عندما تظل التفجيرات مركزة جغرافيا، فإن عواقبها تنتشر في أماكن أخرى. الإيجارات ترتفع. المدارس هي المسؤولة. الأسر المضيفة مرهقة. احيانا الرابطات تحل محل الدولة. The displaced remain suspended between waiting for the return and fear of finding a destroyed house.

المجتمع بين إدارة الأزمات والطلب على الأمن

وهكذا يبدو المجتمع اللبناني، في مواد 15 أيار/مايو 2026، مكاناً لبقاء ملموس. الناس لا يناقشون فقط وقف إطلاق النار أو مفاوضات واشنطن يريدون أن يعرفوا ما إذا كان بإمكانهم الذهاب إلى المنزل، أو الحصول على شيء، أو إعادة فتح الطريق، أو إجلاء شخص محب، أو إزالة الجسم، أو تنظيف منزل، أو تسجيل طفل في المدرسة أو التنفس دون غبار سام.ناهر، 15 أيار/مايو 2026وتشير إلى أن مسألة الركام تشكل مخاطر طويلة الأجل على الصحة والبيئة والتنمية الحضرية.آل ليوا، 15 أيار/مايو 2026وتبين من جانبها أن عمليات الإجلاء والإضراب تضع الأسر والعمال والعاملين في مجال الإغاثة في صميم حالة الطوارئ الدائمة.

This society is not limited to victimization. إنه يفرز، يحفظ، يستضيف، يخلي، يُشهد ويحاول إعادة بناء المعنى. ولكنه يدفع ثمن انعدام الأمن المستدام. وتتراكم الخراب أسرع من آليات العلاج. ويصل المشردون بسرعة أكبر من حلول الإسكان. وتظهر المخاطر البيئية أسرع من التحليلات العامة. وهكذا، توجد الأزمة الاجتماعية اللبنانية في اليوم في الهيئات المشردة، وقطع الطرق، وإنقاذ الأشياء من الخراب، وملايين الأطنان من الأنقاض التي لا تزال دون مقصد دائم.

الثقافة: الذاكرة اللبنانية بين الخراب والفنون والإرسال

المكتبات دمرت كرمز للحرب ضد الذاكرة

وتُقرأ الثقافة اللبنانية في 15 أيار/مايو 2026 أولا عن طريق الخسارة.ناهر، 15 أيار/مايو 2026يكرس ملفا للمكتبات التي دمرتها الحرب، ويفيد عن كلمات وزير الثقافة غسان سلامي، الذي يؤكد التزامه بإعادة بناء أماكن القراءة المتضررة. According to the newspaper, thirteen public Library were destroyed or damaged in Lebanon, including five fully razed and eight partially affected, closed or abandoned as a result of the displacement of the inhabitants. The Minister states that the private areas of their Library will not accept to remain without places of culture after the residents return. وهذه الجملة تعطي الملف مجالا يتجاوز المبنى. المكتبة ليست مجرد غرفة مع الكتب. It is a neighbourhood landmark, a place of study, a space for children, a trace of public life and a tool of transmission. ومن ثم، فإن الحرب تدمر أيضا الوصول إلى المعرفة. ويحرم سكان الأماكن التي تجتمع فيها الأجيال. يمسح التحصيلات أحياناً لفترة طويلة لبناءها. وهو يفرض على إعادة البناء مهمة أعمق من إعادة بناء الجدران. يجب أن نجد الكتب والمحفوظات والقراء و أمناء المكتبات و الثقة. وفي هذا السياق، تصبح الثقافة شكلا من أشكال الجبر الجماعي. وهو يستجيب للدمار من خلال الاستمرارية.

نفسناهر، 15 أيار/مايو 2026تعطي هذه الخسارة بُعداً حميمياً. The newspaper refers to Lebanese who inherit rare books and fragments of culture after the fire or destruction of places of memory. ويستشهد على وجه الخصوص بفكرة أن الشاعر دفن كتبه وقصائده ومحفوظاته، مع جزء من حياته لن يعود. وتلخص هذه الصورة أزمة صامتة. وعندما يختفي أي منزل أو مكتبة أو مركز ثقافي، فإنه ليس فقط الأشياء المفقودة. وهي سنوات من القراءة، والترتيب، والمذكرات، والمخطوطات، والاجتماعات، والذاكرة. ومن ثم، فإن الحرب تنتج أضرارا ثقافية يصعب قياسها كميا. ويمكن تقييم الخسائر في الممتلكات. ولا يُستعاض دائما عن المجموعات المحترقة والكتب المشروحة والمحفوظات الخاصة والطبعات المبكرة. وهذا الواقع يجعل إعادة البناء الثقافي أمرا ملحا مثل إعادة البناء في المناطق الحضرية، رغم أنه أقل وضوحا في إلحاح المفاوضات والتقييمات الأمنية.

ويل صالح يحول لبنان إلى ذاكرة حية

في سجل مختلف,ناهر، 15 أيار/مايو 2026ويسلط الضوء على معرض الرسام اللبناني الأمريكي وائل صالح في واشنطن. The newspaper states that the exhibition, entitled in FrenchRenaissance 10452: Culture through Lifeويعقد في الفترة من 14 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه في معرض في العاصمة الأمريكية. وهو يستكشف الهوية والذاكرة والقدرة على التكيف والاستمرارية الثقافية من خلال الطلاء والتجهيزات والتوقعات المشوهة والخبرات الرقمية التفاعلية. ويشير الرقم 10452 إلى سطح لبنان على بعد كيلومتر مربع. وهنا يصبح رمزا للانتماء الجماعي. ولا يعامل الفنان لبنان كمكان فحسب، بل كذاكرة حية تُحملها الأجيال والنفي. وهذا الاختيار هام. كما تنتشر الثقافة اللبنانية خارج الإقليم، في مدن الشتات. وهي تحافظ على الصور واللفتات والقصص التي لم تمحوها الحرب والهجرة.

ناهر، 15 أيار/مايو 2026ويصف أيضا تركيبا مركزيا على شكل الفينكس يتألف من مئات من الشبكات المرتبطة ببعضها البعض. إنها تأخذ الحياة بإسقاطات ضوئية وترمز إلى التحول من التشتت إلى الوحدة والارتقاء. الملابس المتبقية فارغة هي المستقبل الذي تكتبه الأجيال المقبلة. The visitor also participates in an interactive work in which his movement makes appear a digital phoenix. وهذا التوجيه يعطي الانتعاش شكلا جماعيا. الزائر لا ينظر فقط إلى العمل. يصبح جزء من لفتة فنية. (ويل صالح) يقول أن المعرض يتحدّث عمّا لا يزال حياً فينا وقدرة الثقافة على الاستمرار على الرغم من الأزمات والتغييرات والنفي. ويضم هذا النهج ملف المكتبات المدمرة. وفي كلتا الحالتين، تُقدَّم الثقافة على أنها ما تبقى عندما يكون المكان المادي مهدداً. يُصبحُ a ذاكرة تَحْملُ مِن قِبل الأجسادِ، الإيماءات، الصورِ والسرودِ.

The thread, needle and war in Gaza

وتميز الثقافة الإقليمية أيضا بالذاكرة الفلسطينية.Ad Diyar of 15 May 2026تكرس مادة لThe Gaza Genocide Tapestry« معرض في « فينائيل البندقية. وتقدم الصحيفة هذا العمل كعمل وثائقي واسع يتألف من مئات الألواح التي تنشطها المرأة الفلسطينية في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن. The project, visible until November, bears a title that the newspaper summarizes with an invitation to watch the exhibition when words are no longer enough. وهكذا يصبح التطريز شكلا من أشكال الشهود. وهي تحول صور الدمار والمعاناة إلى ذاكرة دائمة. The newspaper states that the work shows a journalist mourning his dead child, children seeking food, scenes of displacement and destruction. ويتألف كل فريق من آلاف النقاط. هذا الحركة البطيئة يتناقض مع سرعة الصور التي تدور على الشاشات. يحدد ما يمكن أن تمسحه الأخبار.

وفقاًAd Diyar of 15 May 2026هذا الشريط يمدد مشروعاختلاس التاريخ الفلسطينيأُطلق في عام 2011 في (أكسفورد) ليروي قصة فلسطين من خلال فن التطريز. وشاركت نساء من مخيم عين الحلوة في لبنان ورام الله ومناطق فلسطينية أخرى. وقد أصبحت المشاركة المباشرة للمرأة في غزة صعبة بسبب القصف والتشريد والحصار. This is important for a Lebanese cultural section. وهو يبين دور المخيمات الفلسطينية في لبنان في نقل الثقافة الفلسطينية. ويشدد أيضا على أن الفن يمكن أن يربط الأماكن المنفصلة عن الحرب. Ain Al Hilweh, Ramallah, Gaza and Venice are found in the same textile story. ثم تصبح الثقافة محفوظات مشتركة. ولا يحل محل الشهادة السياسية أو القضائية. لكنها تحتفظ بسجل حساس للكلمات والأرقام التي لا تكفي لحملها.

الشعر العربي في الصين كدبلوماسية ثقافية

ويشمل الفرع الثقافي أيضا التجارة الدولية.Ad Diyar of 15 May 2026ويفيد إطلاق المهرجان الدولي لشعر الشباب في مقاطعة غوانغدونغ وبيجين، في طبعة مخصصة للصين والبلدان العربية. ويعقد هذا الحدث في الفترة من 8 إلى 17 أيار/مايو 2026. وينظمه اتحاد الكتاب الصينيين والخدمات الثقافية المرتبطة بسلطتي غوانغدونغ وبيجين. وتعرض الصحيفة المبادرة كحيز للحوار بين المؤلفين الشباب وكوسيلة لتعزيز التبادل الأدبي والثقافي بين الشعوب. ويشكل هذا النوع من الأحداث جزءا من اتجاه أوسع نطاقا. إن الصين لا تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع العالم العربي فحسب. وتستثمر أيضا في الثقافة والكتب والشعر واللقاءات الرمزية.

المادة نفسهاAd Diyar of 15 May 2026يشير إلى أن المهرجان يتضمن حوارا أكاديميا بشأن التقاليد والمنظورات الشعرية للمستقبل، مع مناقشة حول تحولات القصيدة الحديثة ودور الشعر في عصر التكنولوجيا والاستخبارات الاصطناعية. ويجمع تسليط الضوء الآخر على الأوبرا والشعرية الكانتونية. ويعطي هذا الاجتماع بين الأشكال القديمة والجديدة بعدا أوسع من قراءة النصوص. إنه حول كيف يمكن للشعر أن ينجو في عالم تهيمن عليه الصور السريعة والمنابر والأدوات الرقمية. وبالنسبة للجمهور العربي، فإن هذه المسألة لها صدى خاص. الشعر له مكان قوي في التاريخ الثقافي العربي. ولكن يجب أن تجد أشكالا جديدة من النشر والحوار. وهكذا فإن المهرجان العربي الصيني يضع القصيدة في دبلوماسية ناعمة، حيث تصبح اللغة أداة للعلاقة بين السلطات والمجتمعات.

The Doha Book Fair and the Centrality of the Arab Book

3arabi Al Jadid of 15 May 2026يعلن افتتاح الطبعة الخامسة والثلاثين من معرض الدوحة للكتاب. وتعرض الصحيفة الحدث بوصفه الاجتماع الثقافي العظيم الذي نظم في الخليج منذ اندلاع الحرب. كما يشير إلى أن الألقاب المحلية تهيمن على المعرض. هذه المعلومات تعطي البرنامج معنىً خاصاً الكتاب لا يظهر فقط كمنتج تحريري وهي بمثابة علامة ثقافية في فترة أزمة إقليمية. ويجد الناشرون والمؤلفون والقراء أنفسهم في وقت تهيمن فيه الحرب على الأماكن العامة ووسائط الإعلام. ثم يصبح المعرض مكانا للاستمرارية الثقافية، ولكنه أيضا حيز تتغير فيه الأولويات الفكرية للخليج.

هيمنة الألقاب المحلية3arabi Al Jadid of 15 May 2026ويمكن أن يُقرأ كدليل على توحيد الإنتاج التحريري الخاص. وهو يبين أن معارض الكتب العربية لم تعد تقتصر على استيراد الكتب من مراكز النشر القديمة الرئيسية. They also become showcases of national cultural policies. وهذا التطور له أثر مزدوج. إنه يعزز المشاهد المحلية. ولكنه يثير أيضا مسألة التداول الإقليمي للأفكار والترجمة والمناقشات. وفي سياق الحرب، يمكن لللونات أن تؤدي دورا في التنفس. فهي تتيح مجالا للتفكير في الأزمات، وتنشر المقالات، وتستضيف المناقشات، وتدعم القراءة. وبالنسبة للبنان، الذي كان منذ وقت طويل محوريا في الطبعة العربية، فإن هذا الارتفاع في معارض تجارة الخليج يشير أيضا إلى المنافسة الجديدة بين العواصم الثقافية العربية.

سينما، فلسطين ومكان الانتقادات

وأخيرا، تشغل السينما مكانا بارزا.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا أطلقت شركة إنتاج لدعم الفنانين والمبدعين المهمشين أو المستبعدين بسبب مواقفهم لصالح فلسطين ورفضهم مهاجمة غزة. وتشير الصحيفة إلى أنها استبعدت في عام 2023 من سلسلة أفلام الرعبالصراخوبعد التصريحات التي تدحض الحصار والوفاة والجوع في غزة، تصف ما يحدث هناك بأنه التطهير العرقي والإبادة الجماعية. ويبين الملف أن الثقافة العالمية قد أصبحت مجالاً للصراع السياسي. وتؤثر المواقف بشأن غزة على الحياة الوظيفية وشبكات التمويل والإنتاج. إستجابة (ميليسا باريرا) تحولت إلى مشروع جماعي ويسعى إلى خلق حيز للأصوات التي تعتبرها الدوائر الكبيرة خطرة جدا.

في نفس الصحيفة,القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وينشر أيضاً انعكاساً للمهرجانات الأوروبية والفيلم الأمريكي ودور المنتقدين. The article observes that the Cannes Film Festival is held this year without major Hollywood consumptions, as was the case in Berlin a few months earlier. ويصف العلاقة الباردة بين هوليوود والمهرجانات الأوروبية الرئيسية، في حين أن الأفلام الأمريكية المستقلة والإنتاجات غير الأمريكية هي أكثر بروزا. ويعتقد صاحب البلاغ أن الانتقادات يمكن أن تحسن مستوى المهرجانات بالدفاع عن مفهوم الفيلم باعتباره عملاً فنياً وأدبياً واصطناعياً وسياسياً، قبل أن يكون سلعة مربحة. ويضم هذا التحليل المواضيع الأخرى في الفرع. وسواء تم تدمير المكتبات، أو التطريز الفلسطيني، أو الشاعر العربي الصيني، أو السينما الملتزمة، فإن الثقافة تبدو كميدان يتم فيه التفاوض على الذاكرة، والسوق، وحرية الكلام، والبقاء على السرود.

التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يدفع التعليم والموسيقى والطاقة الصناعية

الجامعة التي تواجه نهاية الثقة التلقائية

تكنولوجيا اليوم تهيمن عليها الذكاء الاصطناعي، ليس كوعد مجرد، ولكن كقوة تجبر المؤسسات على مراجعة قواعدها.ناهر، 15 أيار/مايو 2026تقارير أن جامعة (برينستون) قررت إعادة الإشراف على الامتحانات بعد أكثر من مائة وثلاثة وثلاثين عاماً من الدعم لـ « عقد الشرف » ولا يُعرض هذا القرار بوصفه مجرد تدبير إداري. إنه يمثّل استراحة في الثقافة الجامعية فخلال أكثر من قرن، كانت الثقة بين الطلاب والمؤسسة كافية لتأطير الامتحانات. الآن، أدوات الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب التمييز بين العمل الذي ينتجه طالب ورسالة مكتوبة من آلة وفقاًناهر، 15 أيار/مايو 2026وواجهت الجامعة زيادة في القضايا المتصلة بالنزاهة الأكاديمية، مما أدى إلى العودة إلى المراقبة. غير أن الصحيفة تشير إلى أن المشكلة تتجاوز الغش. والاستخبارات الفنية لا تخلق أزمة التعليم وحدها. بل إنه يكشف عن هشاشة نظم التقييم القائمة على المعلومات، بدلا من قياس التفكير والتحليل النقدي والقدرة على استخدام المعرفة في الواقع.

هذه القراءة توسع النقاش ولم يعد السؤال هو ما إذا كان الطالب يستخدم أداة رقمية لكتابة ورقة. وهو يتعلق بقيمة الفحص الكلاسيكي. وإذا أمكن للآلة أن توجّه نصاً، وأن تُصدر رداً منظماً، وتُحدّد أسلوباً، وتحلّ التمرين المتوقع، فيجب على المدرسة أن تطلب شيئاً آخر. ويجب أن يختبر التفاهم، والحجج، والحكم، والشفو، والقدرة على الربط بين المعرفة والقدرة على التحقق من المعلومات.ناهر، 15 أيار/مايو 2026ويصر على هذا التمرد بشرح أن أدوات الاستخبارات الاصطناعية قادرة على كتابة النصوص، وتلخيص البحوث، وإنتاج إجابات على أسلوب الإنسان المصغر بدقة غير مسبوقة. وهذا الوضع يرغم الجامعات على تغيير قواعد سيطرتها فحسب، ولكن أيضاً طريقة تفكيرها في التعلم. الرصد يمكن أن يستجيب لحالة الطوارئ. ولا يكفي مواجهة التحدي العميق.

الموسيقى بين الإبداع البشري والإنتاج الآلي

نفسناهر، 15 أيار/مايو 2026نقل المناقشة إلى الموسيقى. The newspaper asks a direct question: عصر الموسيقى بدون فنانين قد بدأ. يشرح أن أدوات الاستخبارات الاصطناعية يمكنها الآن أن تجهز وتغني وتنتج خلال دقائق. هذا الاستنتاج يغير السلسلة الإبداعية. وفي النموذج التقليدي، تتطلب أغنية مؤلفاً ومركباً وأداءً ومرتباً واستوديوًا ووقتاً وتوجهاً فنياً. ومع الأدوات الجديدة، يمكن محاكاة بعض هذه الخطوات. يبدو أن الأصوات والأساليب يمكن أن تولد بسرعة عالية. This opens up opportunities for small creators, independent producers or platforms. ولكن هذا يقلق أيضا الفنانين، حيث أن قيمة العمل البشري يمكن أن تضعف في إنتاج هائل من المحتوى الآلي.

ناهر، 15 أيار/مايو 2026غير أن تقارير تفيد بأن العديد من الفنانين يعتقدون أن الاستخبارات الاصطناعية، بغض النظر عن مستوى تطورها، لن تكون قادرة على الاستعاضة عن الخبرة البشرية الكاملة التي يمتلكها الفنان الحقيقي. وتشمل هذه التجربة العاطفة، ورد الفعل العام، والذاكرة الشخصية، والهشاشة، والوجود، والهوية الفنية. The newspaper cites the idea that the public is not only looking for sound quality or technical precision. ويسعى أيضا إلى الشعور والهوية اللذين يعطيان الأغنية قيمتها. وهذا التمييز أساسي. ويمكن للتكنولوجيا أن تسفر عن نتيجة نظيفة وسريعة وفعالة. ولكن الفن لا يقتصر على الكفاءة. يعتمد على الصلة بين القصّة، الصوت، الجسم والاستقبال. وهكذا تدخل الموسيقى مرحلة من التوتر. يمكن للآلة تسريع الإنتاج. يجب أن يثبت البشر ما لا يمكن تخفيضه إلى الجراحة.

يصبح مبتكرو المحتوى صناعة منظمة

ويؤثر التحول التكنولوجي أيضا على المنصات.3arabi Al Jadid of 15 May 2026يكرس مادة لاقتصاد المبدعين علىYouTubeوتظهر أن المنصة لم تعد مجرد مساحة للهواة. وبالنسبة للكثير من المبدعين، يصبح مصدر دخل متفرغ. The newspaper explains that commercial success now requires an ongoing strategy to attract the public and maintain the flow of views. ويجب على المبدعين أن يتكيفوا مع الخوارزميات والصيغ والاستخدامات والدعم. وفي السنوات الأخيرة، زاد الجمهور على الشاشات التلفزيونية، بدلا من أن يقتصر على الهاتف. هذا الاتجاه مماثلYouTubeمنابر التوزيع مثلNetflixوردا على ذلك، أصبحت أشرطة الفيديو الطويلة، التي غالبا ما تزيد على ثلاثين دقيقة، أكثر جاذبية. وهي تتطلب إنتاجا أفضل، وزيادة الاستثمار، وتنظيما أكثر مهنية.

ويخلق هذا التطور وظائف جديدة.3arabi Al Jadid of 15 May 2026تقارير تفيد بأن خبراء النمو في السلاسلYouTubeيمكن أن نعد بزيادة كبيرة في الجمهور. وتقتبس الصحيفة من أخصائي يقول إن متوسط الزيادة في الآراء بعد سنة من العمل مع فريقه يبلغ 350 في المائة. ويشير أيضا إلى أن بعض الخبراء الاستشاريين يتقاضون رسوما من 000 15 دولار في الشهر، مع معدلات قد تزيد تبعا للمشروع. ويزعم أحد المبدعين بعده أكثر من مليوني مشترك أن هذه المعونة غيرت مسارها جزئيا. The newspaper also cites the idea that a creator can go from zero to a million participantrs alone, but that between a million and ten million, or more, he often needs a strategist. وهذا المنطق يبين أن الخلق الرقمي يصبح صناعة. ولا تزال المواهب الفردية تحسب. ولكنه مصحوب الآن ببيانات، وجداول للجماهير، واختبارات اللقب، ونظافة النشر، وخيارات الشكل.

الخوارزمية تصبح شريكاً وقيوداً

ويحول وزن الخوارزميات حرية المبدعين. وفي النموذج القديم، اختار وسيط خطا تحريريا ودافع عنه أمام الجمهور. وفي نموذج المنبر، يعتمد المُبدِع على نظام توصية غامض. يجب أن يسعد المشاهدين، ولكن أيضا قواعد الانتشار الخفية.3arabi Al Jadid of 15 May 2026وتبين أن الاستراتيجيات تتغير مع الخوارزميات ومع الاستخدامات. ويتطلب ذلك من المبدعين تكييف أسلوبهم ومدة الفيديو والتحرير وتواتر النشر وحتى النبرة. ويتيح المنبر فرصة للدخل، ولكنه يفرض أيضاً انضباطاً دائماً. ولم يتحقق النجاح قط. وقد يؤدي تغيير التوصية إلى سقوط الآراء. ويمكن أن يؤدي اتجاه جديد إلى إحداث تغيير في الشكل. الجمهور المعتاد على نوعية التلفاز يمكنه زيادة التكاليف.

كما أن لهذا التغيير أثر ثقافي. وتجمع أشرطة الفيديو الطويلة والأكثر إنتاجا بين مبتكري وسائط الإعلام التقليدية. وهي تشجع الدراسات الاستقصائية، والسرود، والمقابلات، والصيغ الوثائقية. لكنها يمكن أيضا أن تستبعد صغار المنتجين غير القادرين على تمويل الفرق. ثم يصبح الخبراء الاستشاريون المتخصصون والمحررون والكتّاب ومحللو البيانات جهات فاعلة هامة في النظام الإيكولوجي. التكنولوجيا هنا ليست مجرد بديل للأدوات. هي تُعيدُ شغلها. It creates a new hierarchy between those who understand the platform codes and those who publish without strategy. In this system, creativity must coexist with optimization. ويصبح المضمون منتجا تحريريا وثقافيا واقتصاديا في الوقت نفسه.

الشيكات في قلب التنافس الصيني الأمريكي

والتكنولوجيا هي أيضا مسألة تتعلق بالطاقة.الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026تفيد أنه على الرغم من الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن لبيع الرقائقH200بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة، تبقى المعاملات في منطقة انتظار. وينجم القفل عن عدة عوامل. وتفرض واشنطن شروطا أمنية وترتيبات مالية معقدة، بينما تتردد الصين في شراء رقائق أجنبية يمكن أن تضعف جهودها الصناعية. The paper states that the U.S. Treasury would earn 25% of revenues from certain sales. وتبين هذه البيانات أن الرقائق ليست مكونات تقنية فقط. وقد أصبحت أدوات للتفاوض والمراقبة والإيجار الاستراتيجي.

الشارق العسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2026ويوضح أن بيجين يخشى أن يؤدي استيراد الرقائق المتقدمة إلى إعاقة تطوير مكوناتها الخاصة للاستخبارات الاصطناعية. البراغيث الصينية تبقى خلف تلكNvidiaلكن الشركات مثلDeepSeekاستخدام الرقائق المحلية، بما في ذلك تلك التي طورتهاHuawei– وهذا الوضع الدينامي يبين التوتر بين الأداء الفوري والسيادة الصناعية. شراء أفضل رقائق أمريكية سيعجل بعض المشاريع لكن هذا سيحافظ على الاعتماد على واشنطن ويؤدي تطوير قطاع محلي إلى زيادة التكاليف ويستغرق وقتا أطول، ولكنه يعزز القدرة الصينية على صنع القرار. ومن ثم، فإن المعركة المريرة هي معركة لمستقبل الاستخبارات الاصطناعية والدفاع ومراكز البيانات والاستقلال الاقتصادي.

Taiwan, Semiconductors and US Advance

القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026تربط المسألة التكنولوجية بتايوان. The newspaper reports that the US press is concerned that Donald Trump may seek rapid economic gains in his relationship with China, at the risk of giving Beijing long-term benefits. قضية (تايوان) ترتبط مباشرة بشبه الموصلات لأن الجزيرة تنتج جزءاً أساسياً من المكونات التي تستخدمها شركات أمريكية. وهذه الحقيقة تعطي تايوان قيمة استراتيجية تتجاوز حجمها. والجزيرة موضوع سياسي وعسكري وصناعي. ولن تؤثر أزمة حول تايوان على التوازن في آسيا فحسب. ومن شأنه أيضا أن يعطل سلاسل الإنتاج الإلكترونية العالمية.

المادة نفسهاالقديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026يشير إلى أن الصين متخلفة بوضوح عن الولايات المتحدة في سباق الذكاء الصناعي الأكثر تقدما، ولا سيما بسبب القيود السابقة المفروضة على بيع أحدث خطوط الإنتاج شبه الموصل. The newspaper adds that Xi Jinping is interested to lift these restrictions and Donald Trump has started to facilitate them. ويبين هذا التطور الطبيعة غير المستقرة للسياسة التكنولوجية للولايات المتحدة. وتحمي القيود التقدم الوطني. لكن الشركات الأمريكية تريد البيع. ولذلك التمس البيت الأبيض توازنا صعبا بين الأمن القومي والفوائد التجارية والضغوط الدبلوماسية. بالنسبة للصين، كل الإغاثة هي فرصة. وبالنسبة للولايات المتحدة، يمكن أن يصبح كل امتياز خطراً طويل الأجل.

المحفوظات الرقمية كمسألة الذاكرة والأدلة

وأخيراً، تظهر التكنولوجيا في مجال صناعي أقل، ولكنه يتسم بنفس القدر من الحساسية: المحفوظات.القديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026وتفيد التقارير بأن السجلات التاريخية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تكن موجودة منذ وقت طويل إلا في نسخة مطبوعة. وتشمل المحفوظات بطاقات تسجيل أصلية للاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى غزة في عام 1948، فضلا عن شهادات الميلاد والزواج والوفاة. The newspaper reports that digitization efforts had been undertaken, but hundreds of thousands of historical documents remained in paper form until 2023, making them vulnerable to fire, flooding or deliberate destruction.

This question shows that digitisation is not an administrative luxury. ويمكن أن تصبح حماية للذاكرة والهوية والقانون. الوثائق التي استشهد بهاالقديس العربي بتاريخ 15 أيار/مايو 2026ويسمح للفلسطينيين بتتبع أصول أسرهم، والأماكن التي يضطر فيها أجدادهم إلى المغادرة والممتلكات التي فقدوها. ثم تستخدم التكنولوجيا للحفاظ على الأدلة. إنه يحمي من الحقد كما أنه يسمح بنقل البيانات إلى أجيال تعيش بعيدا عن أماكن المنشأ. ولكنه يثير أيضا مسائل تتعلق بالأمن والوصول والتحكم. من يملك الملفات المُسحّلة من يستطيع استشارتهم كيفية حمايتهم من الهجمات الحاسوبية أو الخسارة وفي وقت الحرب، يصبح المحفوظات الرقمية مجالاً حرجاً ولكنه حيوياً للسيادة والذاكرة.