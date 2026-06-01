استعراض صحفي: إن الاستيلاء على قلعة بوفورت يضع لبنان بين الضغط العسكري والرهان الدبلوماسي

الحصن كصورة حرب

تضع مطبعة 1 يونيو 2026 الاستيلاء على قلعة بوفورت، المعروفة أيضًا باسم الشقيف، في مركز الأخبار اللبنانية.Ad Diyar of 1 June 2026يعرض هذا الحدث كعكس للنزاع. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن الاستيلاء على موقع تاريخي يهيمن على مناطق كبيرة في جنوب لبنان. ويضيف أن هذا التقدم يأتي مع التزامات إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية. وتعتقد الصحيفة نفسها أن عملية التفاوض تمر الآن باختبار صعب، في حين تبدو الدولة اللبنانية محرجة من عدم قدرتها على الحصول على وقف للحريق أو وقف للتوغلات.Al Jumhouriyat of 1 June 2026نفس الحقيقة المركزية. وكتبت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي استولى على تلة استراتيجية تعلوها قلعة بوفورت الصليبية، كجزء من واحدة من أكبر التوغلات الإسرائيلية في لبنان منذ عقود.3arabi Al Jadid of 1 June 2026يصر على القيمة العسكرية للموقع وتشير إلى أن القلعة تبعد أكثر من 700 متر عن سطح البحر وتهيمن على الليطاني وسهول مرجان ونباتية ومناطق كبيرة من الجنوب.

ومن ثم يتجاوز نطاق الحدث الخريطة العسكرية وحدها. Forالشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026وقد أعطى تل أبيب هذا المصيد بعدا مزدوجا، عسكريا ورمزيا. وتنقل الصحيفة عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه قدم الاستيلاء على القلعة على أنه عودة للجنود الإسرائيليين إلى قمة تميزت بالقتال عام 1982. وتنص المادة نفسها على أن القلعة تمهد أيضا الطريق للتقدم نحو منطقة النبطية.3arabi Al Jadid of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن المسؤولين الإسرائيليين يرون هذه العملية صورة انتصار تكتيكي، ولكن بدون أي تغيير عميق في طبيعة المعركة. هذه القراءة معززةAl Quds of 1 June 2026الذي يقتبس من الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية. وفقًا لهذا التحليل، فإن الاستيلاء على بوفورت هو مكسب تكتيكي مؤقت، لكنه لا يعالج تهديد الطائرات بدون طيار أو إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل.

واشنطن تصبح قلب توازن القوى

ويتداخل التسلسل العسكري مع تسلسل دبلوماسي كثيف للغاية.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة قد نصحت لبنان بالمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، المقرر عقدها في واشنطن في 2 و 3 حزيران/يونيه، على الرغم من تعجيل التضاريس والقبض على بوفورت. وتعرض الورقة المسألة الأساسية كمعادلة ذات شقين: تثبيت الهدنة وربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بجدول زمني لنزع السلاح التدريجي لهزبولا.Al Jumhouriyat of 1 June 2026يكتب أن لبنان يدخل في هذه المناقشات في ظروف معقدة للغاية، حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل تقدمها العسكري إلى مطالب سياسية وأمنية. وتشير الصحيفة نفسها إلى أن العملية السياسية مستمرة بعد اجتماع أمني وعسكري عقد في البنتاغون.

وهذه الصلة بين الحرب والتفاوض هي واحدة من الخيوط الرئيسية للصحافة.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026وتفيد التقارير بأن المصادر العسكرية الإسرائيلية تعتبر العملية بمثابة بطاقة ضغط إضافية على طاولة المفاوضات، أكثر من نقطة تحول استراتيجية. وتضيف الصحيفة أن الهدف سيكون فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني والدفع باتجاه إجراءات أوسع ضد حزب الله في جنوب لبنان.Al Sharq of 1 June 2026تتطور زاوية قريبة من خلال الاستشهاد بتقرير تعتبر إسرائيل بموجبه السيطرة على الأراضي اللبنانية وسيلة للضغط من أجل تحقيق نتائجين: فصل القضية اللبنانية عن المفاوضات الأمريكية – الإيرانية والحد من الوجود العسكري للحزب الله في الجنوب. وفي هذه القراءة، يصبح ميدان المعركة امتدادا مباشرا لجدول التفاوض.

المواقع اللبنانية بين وقف إطلاق النار والسيادة

وفي لبنان، تظهر البيانات الصحفية خطا رسميا للتفاوض، ولكن تحت ضغط شديد.Al Sharq of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن رئيس الوزراء نواف سلام يعتبر المفاوضات أقل الخيارات تكلفة لحماية لبنان وأن إنهاء الحرب يشكل أولوية. وتعكس هذه الصيغة رغبة في الحد من الخسائر المدنية والاقتصادية والإقليمية دون التخلي عن المطالبة بالسيادة. وتفيد الصحيفة نفسها أيضاً بأن رئيس البرلمان، نبيه بيري، يدعي أنه قادر على ضمان التزام حزب الله الكامل والشامل والفوري بوقف إطلاق النار، بينما يسأل أيضاً السؤال الرئيسي: الذي سيجبر إسرائيل على وقف عدوانها عن طريق البر والبحر والجو، فضلاً عن تدمير القرى والمنازل.Al Jumhouriyat of 1 June 2026تكرر موقف نبيه بيري وتؤمن بأنه يمكنها دعم الجهود السياسية والدبلوماسية إذا وجدت صدى مع الإدارة الأمريكية والوسطاء الدوليين.

ويظهر الضغط الدبلوماسي الدولي أيضا في عدة عناوين.Al Jumhouriyat of 1 June 2026ويذكر أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يعقد جلسة عاجلة بناء على طلب فرنسا، بعد توسيع العملية الإسرائيلية وضبط الحصن. ونقلت الصحيفة عن إيمانويل ماكرون قوله إنه لا يوجد مبرر للتصعيد الكبير الجاري في جنوب لبنان. كما أفاد بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد لنظيره اللبناني يوسف رجحي أن باريس تواصل عملها لصالح لبنان وسيادته ومفاوضاته المباشرة.Al Bina of 1 June 2026ويشدد أيضا على الدور الفرنسي، مع طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن ونقض الطابع الخطير للتقدم الإسرائيلي.Al Quds of 1 June 2026وقد أعربت مصر، في نداء من الوزير بدر عبد العتي إلى نواف سلام، عن تضامنها مع لبنان وعن دعمها للانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.

حرب محلية في الاتفاق الإقليمي

ولا تعامل الصحافة في 1 حزيران/يونيه 2026 الجبهة اللبنانية كملف معزول.الأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026على الصفحة الأولى، إعادة الملف اللبناني في قلب المناقشات الأمريكية – الإيرانية. الورقة تربط التأخير في الاتفاق بين واشنطن وطهران لرغبة دونالد ترامب في تحقيق انتصار سياسي حاضر في نفس القضية,الأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026وترى أن الأطراف تسعى إلى تجميد الصراع أكثر من حله، مع إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لتهدئة أسواق الطاقة، ومنح الأولوية الإيرانية للوقت والموارد، وقلق إسرائيلي إزاء اتفاق يمكن أن يقلل من مساحة المناورة. وهذه القراءة تضع لبنان على مفترق طرق المفاوضات الأوسع نطاقا بشأن الأسلحة النووية ومضيق أورموز والجزاءات والتوازن الإقليمي.

Al Bina of 1 June 2026وعلى نفس المنوال، تتجاوز خطورة المشهد الحدود اللبنانية. وكتبت الصحيفة أن المفاوضات بين واشنطن وطهران حول إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ترافقها إشارات إيرانية وإقليمية بأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع في لبنان يمكن أن توسع المواجهة.Al Sharq of 1 June 2026ويلاحظ أيضا أن مصير الحرب يمكن أن يتم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يقتبس محمد بعقر قبلاف، الذي يدعي أن طهران لن تثق في وعود سلبية دون نتائج ملموسة.Ad Diyar of 1 June 2026ولخصت هذه القطعة ملاحظة أن أيا من المسارات الدبلوماسية التي فتحت في واشنطن أو إسلام أباد أو الدوحة يبدو قادرا في هذه المرحلة على وقف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

التضاريس الاجتماعية والمدنية تظلم

التوسع في العمليات العسكرية له تأثير مباشر على المدنيين.Al Sharq of 1 June 2026وذكر أن الجيش الإسرائيلي قد اتصل بمراكز الدفاع المدني اللبنانية لطلب إجلاء مواقع مثل بورج الشمالي والسغبين، في حين أصدر محافظ البقاع نداء لفتح المزيد من مراكز استقبال المشردين داخليا في البقاع الغربي. وتصف الصحيفة نفسها يومًا تميز بغارات جوية على عدة مواقع، وقصف مدفعي بالفسفور على أرنون، وقصف محيط بوفورت، بالإضافة إلى ضربات تؤثر على محيط النبطية.Al Jumhouriyat of 1 June 2026يعطي هذه الدينامية لقباً اجتماعياً واضحاً، يحفز لبنان على حافة الانفجار الاجتماعي. الحرب لم تعد مقتصرة على خط المواجهة، فهي تؤثر على طرق الهجرات، والخدمات، والأسر المشردة، والاقتصاد المحلي، وقدرة الدولة على استيعاب أزمة تنتشر.

كما أبلغت الصحافة عن نزاع داخلي أصبح أكثر وضوحًا.Al Quds of 1 June 2026وتشير التقارير إلى مناقشة حول دعوة من شخصيات الجنوب تدعو إلى وقف الحرب، وحماية المدن والقرى، وإزالة سياسات اللبنانيين التي تفرض ثمن الدم وسبل العيش والمستقبل من لبنان. ويؤكد هذا النص، الذي استشهدت به الصحيفة، أن لسكان النبطية والجنوب الحق في التساؤل عن سبب دمار مدنهم وقراهم بصورة متكررة، ومطالبة الدولة بتحمل جميع مسؤولياتها عن حماية الأشخاص والإقليم والسيادة. في نفس الوقت,الأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026يصر على التكلفة المادية للحرب، بما في ذلك المياه والطاقة والإيجار والخدمات في المناطق التي تستضيف المشردين. ومن ثم، فإن الحدث العسكري الذي وقع في اليوم، وهو الاستيلاء على بوفورت، يفتح تسلسلا أوسع: فلبنان محاصر بين احتلال الأرض، والتفاوض تحت الضغط، وتشريد المدنيين، وخطر المساومة الإقليمية التي لا يتحكم في جميع الشروط.

السياسة المحلية: تسعى الدولة اللبنانية إلى ممارسة السلطة بين التفاوض والجيش والضغط على حزب الله

السلطة التنفيذية في مواجهة خيار التفاوض

وتسيطر الأزمة العسكرية في جنوب لبنان على الساحة السياسية المحلية.Al Liwa of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام قد أجرىا تقييما مشتركا للحالة الأمنية، بعد فترة من التصعيد الإسرائيلي القوي. نواف سلام دافع عن خط واضح. ووفقا للصحيفة، أكد أن لبنان سيمر بالمحنة عندما تجتمع جميع الجهات الفاعلة تحت علم دولة واحدة، بقرار واحد وجيش واحد. وهذه الصيغة تضع سيادة الدولة في صميم النقاش الداخلي. ويهدف أيضا إلى توفير إطار سياسي لدور الجيش اللبناني في المناطق المهددة، ولكن دون التسبب في انقطاع مباشر مع حزب الله.Al Sharq of 1 June 2026وقال نواف سلام إن المفاوضات تعتبر أقل الخيارات تكلفة لحماية البلد. وتضيف الصحيفة أن رئيس الوزراء يعطي الأولوية لوقف الحرب، في سياق يدفع فيه المدنيون والنازحون والبنية التحتية الثمن الأغلى. وهذا الموقف لا يعني التخلي عن توازن القوى. بل إنه يعكس رغبة في تجنب حبس الدولة بين خطرين: التصعيد العسكري والعصر السياسي.

قلب النقاش هو قدرة الدولة على التفاوض دون أن تظهر أنها تستسلم.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026يشير إلى أن الاجتماع بين جوزيف أوون ونواف سلام عالج العلاقة بين احتمال وقف إطلاق النار، وجدول انسحاب إسرائيلي ومسألة نزع سلاح حزب الله التدريجي. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الرابط يضع السلطة اللبنانية أمام خيار صعب. لا يمكن أن ترفض التفاوض إذا فتحت وسيلة لوقف الحريق. كما أنه لا يمكن أن يقبل صيغة تجعل الدولة تبدو مجرد تنفيذ جدول أعمال يفرضه واشنطن أو تل أبيب.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026يعطي نظرة أكثر دقة لهذا الخط الحكومي. ووفقاً لمعلوماتها، لا تعتزم الدولة تقديم ضمانات في شكل مشاركة مباشرة على طاولة المفاوضات مع إسرائيل. بل إنه سيسعى إلى تقديم أدلة على ما يقوم به الجيش اللبناني بالفعل، أو ما يمكن أن ينفذه، في إطار بعثة احتكار الأسلحة. هذا الظل مهم. وهو يسمح للحكومة بالدفاع عن سياسة تدريجية، تستند إلى الإجراءات، دون أن تضع نفسها في منطق الوعد العام الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة داخلية.

نبه بيري يحتل مساحة بين حزب الله والدولة

خطاب (نابه بيري) يثقل كثيراً في هذه السلسلة.Al Sharq of 1 June 2026ويفيد بأن رئيس البرلمان يذكر أنه يمكن أن يضمن التزام حزب الله الكامل والشامل والفوري بوقف إطلاق النار. غير أنه طرح سؤالا مباشرا يلزم إسرائيل بوقف عدوانها عن طريق البر والبحر والجو، فضلا عن تدمير القرى والمنازل.Ad Diyar of 1 June 2026وهذا هو الموقف نفسه ويضعه في جو من عدم الثقة في المفاوضات الجارية. كما نقلت الصحيفة تصريحات عضو الكونغرس علي فياض، عضو كتلة الولاء للمقاومة، الذي يرى أن نتائج اجتماعات العملية الأمنية في البنتاغون تؤكد، بحسب قوله، فشل الرهان على التفاوض المباشر مع إسرائيل. يستهدف هذا الانتقاد الخط الحكومي، لكنه لا يغلق الباب تمامًا أمام الهدنة. وهو يسعى، قبل كل شيء، إلى منع الضغط العسكري الإسرائيلي من أن يصبح أداة لتقييد السياسة المحلية اللبنانية.

ومن ثم فإن موقف نبيه بيري يؤدي دورا مزدوجا. وهي تتكلم مع حزب الله لأنها تقول إن الالتزام بوقف إطلاق النار يمكن أن يتحقق. كما أنه يتحدث إلى الدولة، لأنه يلقي مسؤولية التصعيد على إسرائيل.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026ويعرض هذا المعادلة بوصفها أحد أركان المناقشات الجارية. وستسعى واشنطن إلى وقف إطلاق النار قبل استمرار المفاوضات، ولكن إسرائيل ستربط هذا التوقف بجدول زمني للانسحاب وعملية سحب أسلحة حزب الله. في هذا السياق، يبدو بري كوسيط داخلي أكثر من مجرد زعيم برلماني. ويمكنها فتح مسار سياسي، ولكنها لا تستطيع أن تضمن الجانب الإسرائيلي وحده. ثم يصبح السؤال المحلي مسألة سلطة: الذي يتحدث باسم لبنان، الذي يضمن الأمن، ويقرر الحرب، والذي يمكنه أن يشرك البلد في حل وسط دائم.

الجيش في قلب استراتيجية تدريجية

إن مكان الجيش اللبناني هو أحد أكثر المواضيع حساسية.Al Quds of 1 June 2026وناقش جوزيف عون ونواف سلام نتائج الاجتماع الأمني بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاجون. وتحدد الصحيفة أن المناقشات ركزت على آلية مراقبة وقف إطلاق النار وعلى المناطق التي يجب أن يسيطر عليها الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضاف أن الولايات المتحدة تصر على تلك الآلية، التي تعتبر ضرورية لبدء عملية احتكار الأسلحة. وهذه التركيبة تضع الجيش في موقع معقد. وهي مدعوة لطمأنة الشركاء الأجانب وحماية السكان وتجنب مواجهة داخلية مع حزب الله.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026تلاحظ أن الحكومة ترغب في البناء على نموذج بيروت، حيث يتم تنفيذ قرار المدينة بدون أسلحة مع الجيش وقوات الأمن الداخلي. والهدف من ذلك هو تحويل هذا النموذج إلى مجالات أخرى، بما في ذلك في الجنوب، على مراحل.

وتكشف هذه الاستراتيجية عن حصافة السلطة التنفيذية.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026يؤكد أن رفض حزب الله التفاوض مباشرة مع إسرائيل لا تعتبره الحكومة عقبة قادرة على عرقلة أهدافه تماماً وتعتمد السلطة على التنفيذ التدريجي لاحتكار الأسلحة، دون صدمة أمامية. وتنضم هذه القراءة إلى التعليقات المنسوبة إلى نواف سلام فيAl Liwa of 1 June 2026عندما يتحدث عن دولة واحدة، قرار واحد وجيش واحد. ولذلك تسعى الحكومة إلى وضع مبدأ ثابت مع تجنب اتباع أسلوب وحشي. الصعوبة حقيقية قد يبدو الطلب بطيئاً جداً كضعف والتطبيق سريع جدا يمكن أن يفتح أزمة سياسية وأمنية. وبالتالي فإن الجيش يقع في مركز معادلة يجب أن يُقرأ فيها كل خطوة في الخارج، ولكن تكون مقبولة في الداخل.

الجنوب يجلب مسألة الأسلحة إلى مناقشة مدنية

ولا تقتصر المناقشة المحلية على المؤسسات.Al Quds of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن نداءين من المقاتلين في صور ونباتية، لإعلان فتح المدينتين وبدون أسلحة، كانا مثيرين للجدل الشديد. وتقول الصحيفة إن هذه النصوص جمعت مئات التوقيعات، بما في ذلك من مستقلين ومعارضين لحزب الله، بما في ذلك نائب التغيير فراس حمدان. لكنه أيضاً يُبلغ عن ردود فعل عدائية. وشككت بعض الأصوات في صدق الموقعين أو شجبت تعديلا على النص. وقد سحب البعض توقيعاتهم في جو من الضغط والشك. وادعت النشرات الصحفية المعارضة أن تاير مدينة مدنية يقطنها سكانها ومؤسساتها وليس ساحة من الأسلحة. وحذروا أيضا من أن شعار مدينة بدون أسلحة يمكن، في رأيهم، أن ينضم إلى القصة الإسرائيلية دون أن يريدها.

غير أن الصحيفة نفسها تقتبس مقطعاً آخر من المناقشة، مما يدل على طلب حقيقي على حماية الدولة.Al Quds of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن الموقعين على نداء » صور » يقولون إنهم يريدون وضع حد نهائي للحرب، وتحرير الأرض، وانتهاء استخدام الجنوب كخريطة في المفاوضات الإقليمية لا تعتمد على السكان. ويدعون الحكومة إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية وسياسية عربية ودولية عاجلة لحماية مدينة صور التاريخية. كما يطالبون بنشر الجيش والقوات الأمنية الرسمية في المدينة ومحيطها. إن هذا الجدل له أهمية سياسية. وهو يبين أن مسألة الأسلحة لم تعد تناقش فقط بين الأطراف والسفراء والوزراء. وهي تعبر الآن المجتمعات المحلية في الجنوب، تحت الضغط المباشر من الحرب والهجرات والخوف.

مشهد سياسي بين حسابات الطوارئ الاجتماعية والسلطة

وتتغير السياسة المحلية تحت ضغط اجتماعي متزايد.Al Jumhouriyat of 1 June 2026وكرسته للبنان على حافة الانفجار الاجتماعي، في نفس القضية التي تتناول فيها الصحيفة الاستيلاء على قلعة بوفورت وزيادة المخاطر العسكرية. ويبين هذا التصنيف أن الحرب لا تظل قضية دفاعية. وهو يثقل كاهل الإيجارات والرواتب واستقبال النازحين والطرق والخدمات العامة ومالية الدولة.Al Sharq of 1 June 2026وركزت المناقشات الرسمية من جانبها أيضا على الرصد اليومي للمشردين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وممتلكاتهم. وبالتالي، لم يعد من الممكن التفكير في اتخاذ القرارات السياسية من حيث السيادة المجردة. يجب أن تستجيب للأسر النازحة والبلديات والمناطق المنهكة التي تشهد انخفاضًا في قدرتها على الاستقبال.

وفي هذا السياق، يسعى كل من الجهات الفاعلة المحلية إلى الحفاظ على موقعه. الحكومة تريد أن تظهر أن هناك طريقة الولاية. نبيه بيري يريد أن يبقى القناة القادرة على التحدث إلى حزب الله ووضع شروط وقف إطلاق النار. ويرفض حزب الله السماح للمفاوضات بأن تصبح وصية على سجله العسكري. ويسعى المعارضون لحزب الله إلى تعزيز فكرة احتكار الدولة الفعال للأسلحة. شعب الجنوب أولاً يريد النجاة من الحرب وحماية مدنهم.Ad Diyar of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن لبنان ينبغي أن يتخذ موقفا حازما في الاجتماعات المقررة في واشنطن، برفضه مواصلة المفاوضات كما لو أن الأرض لم تتغير. وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت ستعد بالضغط على تل أبيب لتقليل كثافة العمليات ثم تجميدها. هذا الوعد يضع السلطات اللبنانية أمام اختبار ملموس: الحصول على آثار سريعة، أو رؤية المفاوضات تفقد المصداقية في الرأي.

المقاصة والخطاب من جانب الشخصيات السياسية: كلمات وقف إطلاق النار والسيادة والضغوط العسكرية

نواف سلام يدافع عن المفاوضات بتكلفة أقل

ويحتل خطاب نواف سلام مكانا مركزيا في الصحف المؤرخة 1 حزيران/يونيه 2026.Al Sharq of 1 June 2026يُفيد بأن رئيس الوزراء يعتبر المفاوضات « أرخص خيار » لحماية لبنان. كما ذكرت الصحيفة أنها تضع نهاية الحرب كأولوية. وهذه الصيغة تعطي إطار خطابه. إنها لا تعد بنتيجة سريعة. بل إنه يعرض التفاوض على سبيل أقل تدميرا من المواجهة المفتوحة. في سياق اتسم بالاستيلاء على قلعة بوفورت والغارات الإسرائيلية ونزوح السكان، يسعى نواف سلام إلى إنشاء خط حذر. وهو يتكلم في منصب رئيس الحكومة الذي يجب أن يحسب الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية. مظهره لا يمجد المواجهة. وهو يسلط الضوء على تكلفة الحرب. ويمكن لهذا النهج أن يغضب مؤيدي الخط الأصعب. لكنه يستجيب لحالة طوارئ عملية: وتمنع الدولة من التصعيد عن طريق تصعيد لا تتحكم فيه.

نفس الخطاب يظهر فيAl Bina of 1 June 2026التي تفيد بأن نواف سلام بررت اختيار المفاوضات باعتبارها أقل الطرق عبئا على لبنان واللبنانيين. وتضيف الصحيفة أنه سلط الضوء على نقطة مهمة: وهذا الخيار لا يضمن تحقيق نتائج مسبقة، ولكنه لا يعني الاستسلام. وهذا التوضيح سياسي. وهو يهدف إلى فصل فكرتين يميل معارضيه إلى الخلط بينهما. ولا يعني التفاوض قبول الظروف الإسرائيلية. والتفاوض يعني محاولة وقف إطلاق النار والانسحاب والإطار الأمني، وتجنب المزيد من التدمير. ولذلك فإن خطاب رئيس الوزراء يقوم على التمييز بين الواقعية والتخلي. وهي تسعى إلى طمأنة من يؤيدون سيادة الدولة، مع الحد من مخاطر الانقسام الداخلي مع حزب الله.

نبيه بيري يصوغ معادلة الضمان

عقوبة نبيه بيري الأكثر استخداما في الصحف لا تزال.Ad Diyar of 1 June 2026ويفيد بأن رئيس البرلمان يقول إنه يستطيع ضمان التزام كامل وشامل وفوري بوقف إطلاق النار. غير أنه أضاف سؤالا يلخص المعضلة اللبنانية: التي ستجبر إسرائيل على وقف عدوانها عن طريق البر والبحر والجو، فضلا عن تدمير القرى والمنازل. وهذه الصيغة لها وظيفة سياسية محددة. وهو ينقل تركيز المناقشة إلى الضمان الدولي. بيري لا تنكر الحاجة لإيقاف الحريق وعلى العكس من ذلك، يدعي أنه يمكن الحصول على التزام حزب الله. لكنه يرفض طلب هذا الوعد على جانب واحد ولذلك فإن خطابه يسعى إلى وضع إسرائيل في المعادلة، في وقت تركز فيه الضغط الخارجي على أسلحة حزب الله.

Al Jumhouriyat of 1 June 2026يعطي الإعلان مجالا دبلوماسيا. تقارير الصحف التي تُعلم المصادر بأن موقف (نبه بيري) يمكن أن يدعم الجهود السياسية والدبلوماسية خاصة إذا سمع من (واشنطن) والوسطاء حكم (بيري) بعد ذلك يعتبر جسراً بين (هزبولا) و عواصم الولاية والأجانب وهو يبين أن هناك طريقاً قائماً، لكنه ينطوي على المعاملة بالمثل.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026وترغب واشنطن في وقف إطلاق النار قبل المفاوضات، ولكن إسرائيل تربط هذا التوقف بجدول انسحابي ونزع سلاح حزب الله تدريجيا. خطبة (بري) أصبحت استجابة لهذه المشروطية إنه يقبل فكرة الالتزام وهو يرفض فصل هذا الالتزام عن قيد حقيقي على إسرائيل.

الوزراء اللبنانيون يتكلمون عن الحاجة الملحة والمسؤولية

بالإضافة إلى الشخصيات المؤسسية الرئيسية، يعطي القادة الآخرون النقاش محتوى قطاعيًا أكثر.Al Liwa of 1 June 2026تقارير وزير الزراعة نزار هاني. كانت أولوية لبنان لوقف الحريق والبحث عن حلول دائمة. وشدد أيضا على أن الجهود اللبنانية تركز على وقف اللبس والدموع، في حين فرضت إسرائيل مفاوضات تحت النار وواصلت محاولتها كسب الأرض على مرتفعات الجنوب. خطابه يربط حقائقين. الأول هو الجيش: إن إسرائيل تتقدم وتلتمس مواقف عالية. والثاني هو الاقتصاد والاجتماعي: فالحرب تستخدم المناطق والأراضي وسبل العيش. كوزير للزراعة، قدم نزار هاني اهتمامًا ملموسًا في الخطاب العام. القرى الجنوبية ليست مجرد خرائط عسكرية. وهي أيضا من الأراضي والأسر والمواسم الزراعية والأسواق المحلية.

يعطي خطاب وديع خازن، الوزير السابق، سجلاً آخر.Al Sharq of 1 June 2026وتفيد التقارير بأنه أشاد بمواقف نبيه بيري، وعرضها ككلمات وطنية في مرحلة حساسة. وهو يدعي أنها تعكس اهتماما بحماية الاستقرار الداخلي والمؤسسات الدستورية. ويدعو أيضا إلى الحوار والتفاهم بدلا من التقسيم والمزاد. وتشير ملاحظاته إلى المسعى اللبناني القديم للاستقرار، طائف، التكافؤ، والشراكة الوطنية. وهذا السجل ليس جزءا من التفاصيل العسكرية. بل إنه يهدف إلى منع الأزمة الجنوبية من أن تصبح أزمة نظامية. وفي هذه القراءة، يستخدم الخطاب السياسي لاحتواء التوتر الداخلي. وتشير إلى أنه لا يمكن للبنان أن يواجه حربا خارجية بإضافة تمزق مؤسسي للأزمة الأمنية.

فرنسا تثير نبرة ضد التقدم الإسرائيلي

وتتخذ الإعلانات الفرنسية مكاناً هاماً في التسلسل.Al Sharq of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن جان – نويل باروت، وزير الخارجية الفرنسي، طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن لبنان. ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه يؤكد أنه لا يوجد مبرر لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو ازدياد احتلال الأراضي اللبنانية. وهو يصف هذا التقدم بأنه خطأ جسيم، لأنه يتناقض مع التزامات وقف إطلاق النار والقانون الدولي. إن الخطاب الفرنسي يريد أن يكون متوازنا في شكله، ولكنه راسخ في خاتمته. إن باريس لا تنكر الإطار الأمني الإسرائيلي. ولكن باريس ترفض هذا الإطار لتغطية امتداد إقليمي إلى لبنان. وهذا الفارق يعطي أهمية للموقف الفرنسي أمام الهيئات الدولية.

Al Bina of 1 June 2026وتفيد أيضا بأن جان – نويل باروت يعتبر التقدم الإسرائيلي خطأ جسيما، وأن إيمانويل ماكرون يدعي أنه لا يوجد مبرر للتصعيد المستمر في جنوب لبنان. ويعزز هذان البيانان الخط الفرنسي. وهي تقدم للبنان دعما دبلوماسيا مفيدا، ولكنها لا تزال محدودة من جانب الولايات المتحدة وعلاقات السلطة الإسرائيلية. مفردات (ماكرون) قصيرة لكنها تحمل رسالة واضحة: التسلق ليس مشروعاً (باروت) أكثر قانونية وهو يتحدث عن الالتزامات والقانون الدولي. ويشكل الخطابان معا تسلسلا فرنسيا في مرحلتين. وأرسى الرئيس المبدأ السياسي. ويقدم الوزير الإطار الدبلوماسي والقانوني. بالنسبة لبيروت هذه الكلمات تهم لكنها ليست كافية بدون آلية للضبط.

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ولغة الضغط

الخطاب الأمريكي يقرأ بشكل رئيسي من خلال دونالد ترامب.Ad Diyar of 1 June 2026ويفيد بأن رئيس الولايات المتحدة يدعي أنه قريب من صفقة جيدة مع إيران. ويضيف أنه إذا لم يكن الاتفاق جيدا، فإنه سيعود إلى الخيار العسكري. وقال أيضًا إنه يفضل المسار الدبلوماسي، لأن الاتفاق سيعني إعادة فتح مضيق هرمز على الفور أمام الملاحة. هذه الكلمة تربط مباشرة ثلاثة ملفات: iran, energy and Lebanon. وهو يبين أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نتيجة إقليمية يمكن عرضها على أنها انتصار سياسي. ثم يصبح لبنان جزءا من ترتيب أوسع نطاقا. في هذا السياق، خطاب ترامب لا يتحدث فقط في طهران. كما أنه يتحدث إلى إسرائيل والأسواق وحلفاء الخليج والجهات الفاعلة اللبنانية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، فإن المفجرات أكثر عسكرية.الأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026وتفيد التقارير بأن بنيامين نتنياهو عرض دخول قواته إلى قلعة بوفورت كخطوة أساسية لتأمين المجتمعات الشمالية في إسرائيل.Ad Diyar of 1 June 2026تلاحظ أن نتنياهو ظهر في مؤتمر صحفي له نبرة من الانتصار، واعتبرتها الصحيفة وهمية بعد احتلال الحصن. تسعى هذه الكلمة إلى تحويل الصورة التكتيكية إلى صورة سياسية. وهو يستهدف الرأي الإسرائيلي والشركاء الأمريكيين والمعارضين الإقليميين. لكن العديد من الصحف تشير إلى أن الصورة لا تحل قاع الأزمة. وتبين التحذيرات في شمال إسرائيل واستمرار إطلاق النار أن رمز بوفورت لا يكفي لفرض الأمن.

أصوات لبنان الحزبية تصعّب النقاش

وتُنقل كلمات حزب الله وحلفائه من خلال عدة بيانات.Ad Diyar of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن علي فاياد، عضو البرلمان في حزب الولاء المقاوم، يقضون نتائج الاجتماعات الأمنية التي عقدت في البنتاجون فارغة. ووفقاً له، يؤكدون عدم الرهان على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل للحصول على مطالب لبنانية، بدءاً بوقف إطلاق النار الكامل. وهي تعتقد أيضا أن استمرار المفاوضات في إطار حملة تدمير الجنوب يوفر تغطية غير مباشرة للممارسات الإسرائيلية. خطابه يستهدف الحكومة. ويسعى إلى القول إن التفاوض تحت النار لا يحمي لبنان، ولكنه يطبيع الضغط العسكري.

Al Bina of 1 June 2026وينشر أيضا خطابا من قبل مروان عبد العال، الذي يدعي أن المقاومة ليست سلاحا فحسب، بل هي موقف وجودي ووعي وطني. ويستشهد بالمنطق القائل بأن السلام يفترض مسبقا التحضير للحرب. هذا السجل إيديولوجي إنه لا يستجيب لمعركة اليوم فحسب فهو يضع الصراع في الأجل الطويل، ككفاح من أجل الوجود وليس كمنازعة حدودية. وهذا النوع من الكلام يعزز الاستقطاب. وفي مواجهة الخطاب الحكومي المتعلق بالتكلفة والتفاوض، يعارض خطاب المقاومة واستمرار النزاع. وهكذا، فإن يوم ١ حزيران/يونيه يظهر مشهدا سياسيا حيث تعد كل كلمة خيارا: التفاوض بشأن الأزمة أو احتواءها أو ضمانها أو مقاومتها أو تدويلها.

الدبلوماسية: يسعى لبنان إلى الحصول على ضمانات بين مجلس الأمن وواشنطن والمفاوضات الإقليمية

تحاول باريس وضع القضية اللبنانية في السياق الدولي

يبدو أن الدبلوماسية الفرنسية هي واحدة من أكثر المصاريف نشاطا في لبنان في الصحف في 1 حزيران/يونيه 2026.1 حزيران/يونيه 2026وأفادت بأن فرنسا طلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، بعد التقدم الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، وإمساك قلعة بوفورت. وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، وصف الحركة الإسرائيلية بأنها خطأ جسيم، معتقدا أنها تتعارض مع القانون الدولي والالتزامات المتصلة بوقف إطلاق النار. في نفس التسلسل,Al Jumhouriyat of 1 June 2026يسلط الضوء على حكم (إيمانويل ماكرون) بأنه لا يوجد مبرر للتصاعد الكبير في جنوب لبنان وتهدف هذه الكلمة الفرنسية إلى وضع المسألة اللبنانية في إطار قانوني ومتعدد الأطراف. وهي تسحب من إسرائيل حجج عملية دفاعية صارمة، لأن التقدم العسكري يقترن بوجود أعمق على الأراضي اللبنانية. كما أنه يوفر للحكومة اللبنانية دعما دبلوماسيا مفيدا في وقت تخضع فيه المفاوضات لضغوط عسكرية.

Al Quds of 1 June 2026ويذكر أن جان – نويل باروت ذكر أنه لا يوجد ما يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو احتلال أعمق في الأراضي اللبنانية. وتتجاوز هذه الصياغة مجرد القلق. وهو يستحدث مفهوما للشرعية السياسية والقانونية. وتفيد الصحيفة نفسها بأن باريس قد ربطت نهجها بعقد مجلس الأمن، الذي يظهر استعدادا لنقل الأزمة من الأرض العسكرية إلى الأمم المتحدة. ولكن الحد الأقصى لهذا العمل لا يزال واضحا. تستطيع فرنسا أن تضع كلمات قوية على التسلق ويجوز لها أن تطلب عقد اجتماع عاجل. ويمكنها أن تدعم السيادة اللبنانية. غير أن الصحافة تشير إلى أن فعالية هذا الخط تتوقف على الموقف الأمريكي وقدرة مجلس الأمن الحقيقية على إحداث ضغوط ملزمة على إسرائيل.

واشنطن تدفع بيروت إلى البقاء في المفاوضات

إن الدور الأمريكي أكثر مباشرة وعملية.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026وتفيد التقارير بأن المسؤولين الأمريكيين الذين تبادلوا مع الرئيس جوزيف أوون أبلغوه بعدم تعليق المشاركة اللبنانية في الجولة الرابعة من المفاوضات مع إسرائيل، حتى وإن لم تستقر الهدنة قبل الاجتماع. وتضيف الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين كانوا يأملون في حدوث تطور إيجابي قبل إجراء المناقشات. وتعرض هذه التوصية بيروت على معضلة. ومن شأن مقاطعة الجدول أن يشكل احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي، ولكن من شأنه أن يخاطر بجعل الولايات المتحدة وإسرائيل تحددان التسلسل وحده. ومن جهة أخرى، يحافظ الشريك على وجود لبناني في العملية، ولكنه يعرض الدولة للاتهام بالتفاوض تحت النار. ولذلك تدعو الدبلوماسية الأمريكية لبنان إلى الحفاظ على قناة واشنطن، حتى عندما تضعف الأحداث العسكرية الثقة في هذه القناة.

ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026يعطي قراءة أكثر أهمية لهذا التسلسل. وذكرت الصحيفة أن الاجتماع الأمني في واشنطن لم يسفر عن وقف إطلاق النار، وأن الملف نُقل إلى اجتماع سياسي لبناني إسرائيلي ترعاه الولايات المتحدة. ويضيف أن التصعيد الإسرائيلي، مع تقدم الأراضي شمال الليطاني والبوفورت، يهدف إلى فرض معادلة جديدة على طاولة المفاوضات. ويبين هذا التحليل أن واشنطن ليست مجرد وسيط. ويصبح الإطار الأمريكي أيضا حيزا تحاول فيه إسرائيل تحويل مكاسبها العسكرية إلى ظروف أمنية وسياسية.Al Sharq of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو يبذل جهودا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وإذا نجحت هذه الجهود، يمكن الإعلان عن ذلك بعد الدورة التفاوضية الثانية في حزيران/يونيه. ومن ثم، يبدو أن الولايات المتحدة هي الجهة الراعية للعملية، وهي الجهة التي تمارس الضغط على إسرائيل والجهة الفاعلة التي يعتمد عليها الكثير من المصداقية الدبلوماسية للتسلسل.

يسعى الدعم العربي إلى تعزيز السيادة اللبنانية

إن الجزء العربي أقل كثافة من الجزء الفرنسي أو الأمريكي، ولكنه ليس غائبا.Al Quds of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن رئيس الوزراء نواف سلام تلقى دعوة من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العتي، لدراسة التطورات في لبنان. وأكد رئيس الدبلوماسية المصرية تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الراهنة. وشدد أيضا على ضرورة انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي اللبنانية. وتؤكد نفس المادة أن القاهرة تعتبر أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدته وسلامته انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701. يتماشى هذا الموقف مع الخط اللبناني الرسمي، حيث يؤكد على الانسحاب والسيادة وإطار الأمم المتحدة. كما أنها تقدم تغطية عربية إلى نواف سلام، حيث تدافع حكومته عن التفاوض باعتباره الخيار الأقل تكلفة.

ويتسم هذا الدعم المصري بأهمية سياسية خاصة. ويشير إلى أن القضية اللبنانية لا تقتصر على علاقة بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. وهي تتعلق أيضا بالنظام العربي وأمن شرق البحر الأبيض المتوسط والتوازن الإقليمي بعد عدة أشهر من التصعيد. في الممارسة العملية، نداء بدر عبد العتي لا يغير توازن القوى على الأرض. ولكنه يعطي لبنان حجة إضافية في المحافل الدولية. ويمكن لبيروت أن تقول إن طلبها الانسحاب ليس موقفا معزولا. وتتشاطره دولة عربية مركزية، تشير إلى القرار 1701 وإلى مبدأ السيادة. وفي مرحلة تسعى فيها إسرائيل إلى ربط أي انسحاب بشروط حزب الله، يصبح هذا التمييز أمرا أساسيا. وتؤيد مصر الانسحاب بوصفه التزاما بموجب القانون الدولي. وتعرضها إسرائيل كعنصر للتفاوض. ويشكل هذا الفرق جزءا من المعركة الدبلوماسية.

تدخل القضية اللبنانية في المفاوضات الأمريكية – الإيرانية

وتبين عدة صحف في 1 حزيران/يونيه 2026 أن الدبلوماسية حول لبنان لا يمكن فصلها عن القناة الأمريكية – الإيرانية.3arabi Al Jadid of 1 June 2026تقارير أن (دونالد ترامب) شدّ ظروفه في المناقشات مع (طهران). وبحسب ما ورد دعا الرئيس الأمريكي إلى تغييرات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى إطالة أمد المفاوضات. وتضيف الصحيفة أن طهران لا تزال تقول إنها لا تثق بخصمها وإنها ترفض اتفاقا لا يضمن حقوقها.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026ويفيد أيضا بأن واشنطن وطهران يواصلان تبادل المقترحات من أجل وضع إطار لإنهاء الحرب. وذكرت الصحيفة أن رحلة إيرانية إلى الدوحة ركزت على صفقة مع الولايات المتحدة والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. ولذلك يجد لبنان نفسه في هيكل أوسع نطاقا، حيث ترتبط الأسلحة النووية والأرموز والجزاءات والطاقة والجبهات الإقليمية.

الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026 » استشهد بالرئيس الإيراني محمد بعقر قللاف، الذي قال إن إيران لن تقبل أي اتفاق مع الولايات المتحدة دون ضمان كامل لحقوقها. وينص نفس المقطع على أن طهران تضع ضمن شروطها رفع الجزاءات، والأموال المجمدة، ومضيق أورموز، والمسألة النووية.1 حزيران/يونيه 2026ويمضي إلى أبعد من ذلك بتقديم لبنان كأحد العناصر الحساسة للمعادلة الإيرانية. وتشير التقارير الصحفية التي تشير إليها طهران والقوات الإقليمية إلى أن محاولة فرض الحقائق على لبنان يمكن أن تؤدي إلى زيادة المواجهة. وأشار أيضا إلى الفرضية القائلة بأن إيران لا يمكن أن تعتبر لبنان مسألة ثانوية في اتفاق نهاية الحرب. وتعطي هذه القراءة بعدا إقليميا للمعركة الدبلوماسية. ويصبح لبنان ردهة إسرائيلية، وخريطة في المفاوضات الأمريكية، ونقطة حساسية بالنسبة لطهران.

الدبلوماسية تحت النار وبدون ضمان فوري

وتصف الصحافة دبلوماسية نشطة، ولكنها لا تزال غير قادرة على وقف تصاعدي.Ad Diyar of 1 June 2026تقارير تقول أن (دونالد ترامب) يفضل الخيار الدبلوماسي لأن الاتفاق سيعيد فتح مضيق (أورموز) على الفور وتبين هذه الجملة أن إدارة الولايات المتحدة ترغب في تحويل الرفع إلى نتيجة استراتيجية، لا سيما على جبهة الاقتصاد والطاقة. لكن السياق نفسه يكشف عن تناقض وإذا ما سعت واشنطن إلى الخروج من المنطقة، فإن إسرائيل لا تزال تخلق حقائق عسكرية في لبنان. ومن ثم فإن المفاوضات لا توقف الحرب. تحدث بينما تتغيّر التضاريس ويغذي هذا عدم الثقة في لبنان ويعزز الأصوات التي تعتقد أن المفاوضات تحت النار تعطي إسرائيل الوقت والفضاء ووسائل الضغط.

Al Quds of 1 June 2026ويقترح قراءة استراتيجية للانتظار في المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتؤمن الصحيفة بأن كلا الجانبين لا يبدوان مستعجلين في الاختتام، لأن كل منهما يعتقد أن الوقت يمكن أن يحسن موقفه. إن منطق الانتظار هذا خطر على لبنان. وكلما أبطأت التسوية الإقليمية، كلما أصبحت الأرض اللبنانية معرضة لحسابات الآخرين.1 حزيران/يونيه 2026يؤكد هذا الخطر بالقول إن المنطقة تمر بمفترق طرق حساس: ولا تنتج الحرب تسوية ولا المفاوضات تسرع بما فيه الكفاية لإغلاق الملفات. وتضيف الصحيفة أن لبنان لا يزال أحد أكثر المشاهد التي يهددها الحريق، بسبب التصعيد الإسرائيلي والتحذيرات الإيرانية. ولذلك فإن الدبلوماسية التي جرت في 1 حزيران/يونيه تبدو كثيفة، ولكنها هشة. وهي تضاعف القنوات دون أن تعرض على لبنان الضمان الذي يفتقر إليه: وقف لإطلاق النار يمكن التحقق منه، وانسحاب إسرائيلي واضح وإطار يحول دون تحويل الجنوب إلى عملة صرف إقليمية.

السياسة الدولية: واشنطن وطهران وغزة وبغداد وكيف في سلسلة من الأزمات ذات الصلة

« واشنطن ثيران » يهيمن السلاح على جدول الأعمال الإقليمي

فالصحافة المؤرخة 1 حزيران/يونيه 2026 تضع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في صميم السياسة الدولية.3arabi Al Jadid of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن دونالد ترامب أخّر الاتفاق المتوقع مع طهران بمطالبته بإدخال تغييرات أشد صرامة على النص قيد المناقشة. وفقاً للصحيفة، الرئيس الأمريكي يريد لغة أقوى على التزامات إيران النووية وإعادة فتح مضيق أورموز. كما ورد أنه أعرب عن مخاوفه بشأن مقدار الدعم المالي المخطط لإيران بموجب الصفقة. ويظهر هذا الموقف استعدادا لعرض هذا الترتيب بوصفه نجاحا أمريكيا، وليس كتنازل يفرضه الاستنفاد العسكري أو الاقتصادي. على العكس من ذلك، تحتفظ طهران بخط من عدم الثقة. وتفيد الصحيفة نفسها بأن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم يواصلون تبادل الرسائل، بينما يتركون احتمال الفشل مفتوحًا. ولذلك فإن المفاوضات تمضي قدما في منطقة رمادية. ويرغب كلا الجانبين في تجنب استراحة كاملة، ولكن كل منهما يسعى إلى الحفاظ على هامشه السياسي.

Al Quds of 1 June 2026يُشدّدُ على نفس الحجبِ. وكتبت الصحيفة أن تبادلات الرسائل مستمرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء الحرب ضد إيران وفتح مناقشات حول الملفات العالقة. غير أنه أفاد بأن دونالد ترامب قد شدّد شروطه، في حين يدعي محمد بكر قبلاف، رئيس البرلمان الإيراني والمفاوض الرئيسي، أن إيران لن توقع أي اتفاق دون ضمان حقوق الشعب الإيراني. وهذه الجملة أساسية. وهو يعكس خطا داخليا للدفاع، لأن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يكون مبررا أمام رأي إيراني يتسم بالحرب والجزاءات وانعدام الثقة في الولايات المتحدة.Ad Diyar of 1 June 2026دونالد ترامب، الذي قال إنه يفضل الخيار الدبلوماسي لأن الاتفاق سيعيد فتح مضيق أورموز على الفور للملاحة. ولذلك ترتبط الدبلوماسية بالطاقة والتجارة البحرية وخطر التضخم العالمي.

الطاقة والأسواق تثقل استراتيجية الولايات المتحدة

ومن الواضح أن البعد الاقتصادي ينعكس في معالجة مسألةAl-Akhbar of 1 June 2026. وتعتقد الصحيفة أن إدارة ترامب تسعى إلى إنتاج إشارات مخففة على مسار المفاوضات مع إيران، من أجل تخفيف التوتر في أسواق النفط والسندات. ويوضح أنه كلما طال أمد الأزمة الخليجية وارتفعت أسعار النفط، زاد الخوف من التضخم. ثم ينعكس هذا القلق في العوائد التي يطلبها المستثمرون. ومن ثم فإن السياسة الدولية تستند أيضا إلى تكلفة المال واستقرار السوق. واشنطن لا تتفاوض فقط لتجنب حرب أوسع. كما تتفاوض على منع الصدمة الإقليمية من إضعاف اقتصادها المحلي.

الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026تعطي تفاصيل عن مسألة مضيق أورموز. ذكرت الصحيفة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين نقلت عنهم أكسيوس، أن مذكرة التفاهم ستوفر الملاحة غير المقيدة في المضيق. وهذا يعني عدم وجود ضرائب أو ضغوط على السفن التي تمر عبرها. ويشير النص أيضا إلى سحب الألغام الإيرانية في غضون 30 يوما. وفي المقابل، ستبدأ الولايات المتحدة تدريجيا برفع الحصار البحري المفروض على إيران، رهنا باستئناف الشحن التجاري. ويوضح هذا الهيكل أن التفاوض يتم على مراحل. وهو يربط بين الإيماءات الإيرانية المرئية وبين الإيماءات الأمريكية التدريجية. ولكن دونالد ترامب كان ليطلب تغيير بعض الصياغة بشأن إعادة فتح أورموز قبل إعادة النص إلى طهران. ومن ثم، فإن العقبة لا تتعلق بمبدأ الاتفاق فحسب، بل أيضا بالكلمات التي ستتيح لكل مخيم أن يبيعه نصرا.

لا تزال فلسطين في صميم التصعيد

وفي فلسطين، تصف الصحف تدهورا متزامنا في القدس والضفة الغربية وغزة.3arabi Al Jadid of 1 June 2026تقارير تفيد بأن المستوطنين دخلوا مجمع المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وأفادت الصحيفة أنهم رفعوا الأعلام الإسرائيلية بالقرب من قبة الصخرة وقاموا بأعمال استفزازية في باحات الموقع المقدس. وشجبت مقاطعة القدس سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض أعمال جديدة بالقوة في الجزء الشرقي المحتل من المدينة. كما تشير المادة نفسها إلى إدانة الأردن، التي تشير إلى أن إدارة شؤون المسجد الأقصى هي مسؤولية وزارة الوقف الأردنية والشؤون الإسلامية. وبالتالي، فإن الملف ليس دينياً فحسب. وهو يؤثر على الوضع القانوني للقدس، وتركيب الأماكن المقدسة، والمواجهة بين السيادة المطالب بها والاحتلال.

كما توصف الضفة الغربية بأنها مساحة للتوسع الاستعماري.3arabi Al Jadid of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن المستوطنين وسعوا نطاق موقعا خارجيا على جبل إيبال في نابلس بتركيب عشرات المنازل المتنقلة. تذكر الصحيفة أن جبل عيبال يسيطر على المدينة بجبل جرزيم، في جغرافيا مركزية لنابلس. كما أفاد بأن القوات الإسرائيلية أصدرت إشعارات بهدم المنازل قيد الإنشاء في منطقة الخليل، بالإضافة إلى أمر بإنشاء أنبوب مياه مرتبط بسد بيت الروش. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة عماد هارون حمدان إشتيه، البالغ من العمر 27 عاما، الذي أصيب بنيران إسرائيلية في الرم، شمال القدس. تظهر هذه العناصر ضغطًا مستمرًا على الأرض والمياه والسكن والدوران.

يواجه العراق مسألة الفصائل المسلحة

كما يحتل العراق مكانة بارزة في السياسة الدولية لهذا اليوم.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026وتفيد التقارير بأن رئيس الوزراء العراقي علي زايدي يريد رفع مستوى المواجهة مع القوات المسلحة خارج سيطرة الدولة الكاملة. وتُفيد الصحيفة أنه تلقى الدعم من مقتدة الصدر للتقدم في قضية الأسلحة. كما أفاد بأن علي الزيدي يقول إنه يريد وضع حد لجميع المظاهرات المسلحة خارج الولاية، على الرغم من ضغوط الأحزاب السياسية العليا. وهذا الخط جزء من معركة السيادة الداخلية، ولكنه له نطاق إقليمي. والفصائل العراقية ليست مجرد موضوع داخلي. وهي تتعلق أيضا بجيران العراق، والحدود، والهجمات المنسوبة إلى الجماعات المسلحة والموازين بين واشنطن وطهران وبغداد.

3arabi Al Jadid of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن بغداد ترغب في إعادة تنظيم نشر الفصائل استجابة للشواغل الواردة من البلدان المجاورة والتحقيقات التي تشير إلى شن بعض الهجمات من مناطق مثل باسورا وصحراء ساماوا والأنبار. وتقتبس الصحيفة من مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن الخطة تتمثل في إرسال حراس الحدود وقوات الجيش إلى المناطق الحدودية، ومنع أي نشاط عسكري غير رسمي في هذه المناطق. ويدعي مسؤول آخر في وزارة الخارجية العراقية أن بعض الفصائل صعبة وغير تعاونية، حتى عند إعادة نشرها. وتضيف الصحيفة نفسها أنه يجب على الحكومة إيجاد توازن بين التزاماتها الإقليمية وهيكل أمني داخلي يتميز بجماعات ذات وزن سياسي وعسكري. وتشير هذه المعادلة إلى أن الدول الأخرى في المنطقة: استعادة السلطة الرسمية دون التسبب في صدمة مسلحة داخلية.

تنعش أوكرانيا الخوف النووي، وتخشى تركيا الفوضى الإيرانية

وقد عادت الحرب في أوكرانيا إلى الصحف عن طريق نزع السلاح النووي.الشارق العسات في 1 حزيران/يونيه 2026وتفيد التقارير بأن الهجوم الذي شنته طائرة بدون طيار على محطة زابورجيا لتوليد الطاقة أدى إلى إحياء المخاوف من وقوع حادث نووي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ذكرت الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلاً عن مسؤولين محليين، ذكرت أن طائرة بدون طيار أصابت مبنى التوربينات لمحطة الطاقة التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، مما تسبب في ثقب في الجدار. مدير الوكالة، رافائيل غروسي، حذر من أنه لا هجوم على محطة الطاقة النووية يجب أن يحدث، يتحدث عن لعبة مع النار.Ad Diyar of 1 June 2026يُبلغ عن دعوة (رافاييل غروسي) لإيقاف الهجمات على المنشآت النووية من أجل تجنب حادث لا أحد سيستفيد منه ومن ثم تشير الحالة الأوكرانية إلى أن الحرب يمكن أن تخلق خطرا يتجاوز بكثير الجيوش المنخرطة.

تركيا تظهر فيناهر، 1 حزيران/يونيه 2026من خلال تحليل للعواقب المحتملة لانهيار أو اضطراب كبير في إيران. وتوضح الصحيفة أن رجب طيب أردوغان يدعم المناقشات الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لا يريد أن يرى هذه النتيجة تتحقق من خلال انهيار النظام أو تفتيت الدولة الإيرانية. إن أنقرة تخشى تكرار التكاليف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتكبدة بعد الحربين في العراق وسوريا على حدودها الشرقية.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026وتشدد على أن تركيا تخشى أيضا تدفقا جديدا للاجئين وزيادة الضغط على اقتصادها. وتفيد الصحيفة بأن زيادة قدرها دولار واحد في سعر البرميل تفرض على الاقتصاد التركي نفقات إضافية تقدر بنحو 500 مليون دولار. وهذه النظرة التركية تعطي قراءة مختلفة للأزمة الإيرانية. وبالنسبة لأنقرة، فإن منع الأسلحة النووية يجب ألا يفتح أزمة حكومية. ولا يزال الاستقرار الإقليمي يحظى بالأولوية، حيث أن الفوضى في الجوار تصبح بسرعة مشكلة داخلية.

الاقتصاد: الأزمة المالية اللبنانية بين الإصلاح المصرفي، والأسواق الإطارية، وبقاء القطاع الإنتاجي

تشخيص أزمة نظام

ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026يضع الأزمة المالية اللبنانية تحت صيغة ثقيلة: إنها « سيستيك » وتوضح الصحيفة أن هذا الوصف ليس خياراً بسيطاً للكلمات. وهذا يعني أن الانهيار ليس نتيجة خطأ معزول ولا خطأ ممثل واحد. وهو ناتج عن فشل عام من جانب الحكومة، ومصرف لبنان، والقطاع المصرفي، والسلطات الإشرافية، والخيارات الاقتصادية التي تراكمت على مر السنين. وهذه القراءة تغير طريقة معالجة الخسائر. وهو يجعل أي حل من شأنه أن يجعل تكلفة الأزمة أكثر صعوبة لطرف واحد. وهو يثير أيضا مسألة تقسيم المسؤوليات بين الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف، والمودعين. وفقاًناهر، 1 حزيران/يونيه 2026ومن ثم ينضم صندوق النقد الدولي إلى تحليل سبق أن دافع عنه العديد من الجهات الفاعلة الاقتصادية والمالية، التي تطالب بتقاسم أكثر إنصافا للأعباء، بدلا من ممارسة حقبة قاسية من حقوق الوديع. كما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس هيئة الأسواق المالية، محمود الجباعي، الذي يرى أن هذا التشخيص ينضم إلى خط محافظ مصرف لبنان، كريم سعيد، في رغبته في التعامل مع الأزمة على أنها أزمة نظام وليس مجرد إفلاس محاسبي.

ويتطلب هذا النهج التفكير في إصلاح يتجاوز الشعارات. والقول إن الأزمة منهجية هي بمثابة الاعتراف بأن الأرصدة المصرفية، والمالية العامة، والديون، والودائع، والمال، والثقة تشكل لبنة واحدة. لا يمكن إصلاح أي بند بمفرده. وإذا لم توضح الدولة خسائرها، لا يمكن للمصارف إعادة رسملها. وإذا لم تُعاد هيكلة المصارف، تظل الجهات الوديعة غير مؤكدة. إذا لم يسترد المودعون حصة موثوقة من حقوقهم، فلن تعود الثقة. وفي حالة عدم عودة الثقة، يظل الاستثمار القانوني ضعيفا، ولا يزال الاقتصاد النقدي يهيمن عليه. المناقشة التي أبلغ عنهاناهر، 1 حزيران/يونيه 2026ولذلك يقترح أن يصل لبنان إلى مرحلة لم يعد فيها البلاغ المتعلق بالإصلاح كافياً. ويجب على البلد أن يُنتج آليات مشروعة، وقواعد للخسائر، وضمانات لشركات الودائع الصغيرة، وبنية مصرفية قادرة على تمويل الاقتصاد الحقيقي.

هيئة الأسواق المالية كاختبار للمصداقية

Ad Diyar of 1 June 2026يكرس ملفاً لممولي المسيرات يسأل سؤالاً مباشراً: هل بدأ عمله حقاً؟ وتشير الصحيفة إلى أن هذه السلطة قد شلت منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019، قبل أن يعين مجلس الوزراء أعضاءها في نهاية العام السابق. ويشير الملف إلى أن المهام المقبلة عديدة في سياق لا يزال هشا. ويتمثل التحدي في إعادة فتح الطريق أمام تنويع الاستثمارات، من خلال حصص الشركات المنتجة، والسندات لتمويل المشاريع والهياكل الأساسية، وصناديق الاستثمار. وهذا المنظور مهم لأن الاقتصاد اللبناني يعاني من نقص عميق في أدوات التمويل الموثوق بها. وبعد الانهيار المصرفي، سُحبت الوفورات من القنوات الرسمية. وقد خفض الاستثمار. وقد فقدت المؤسسات الإنتاجية إمكانية الحصول على الائتمان بشكل طبيعي. وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح إعادة النظام إلى الأسواق المالية أداة لإعادة الإعمار، شريطة أن يكون التنظيم ذا مصداقية.

محمود جاباي يشرحAd Diyar of 1 June 2026أن آلية تمويل المسيرات هي واحدة من أكثر الهيئات الإشرافية ضرورة في البلد، لأن الأسواق المالية أصبحت جزءا أساسيا من الاقتصاد الحديث. ويذكر أن الأمور تسير الآن في الاتجاه الصحيح وأن الهدف هو إيجاد سوق منظمة أفضل قادرة على ضمان حماية فعالة للمستثمرين. ونفس المادة تصر على توسيع الاقتصاد القانوني، الذي يمثل ميزة كبرى بالنسبة للبنان وكإشارة إيجابية للمجتمع الدولي. هذه الفكرة مركزية. لا يمكن للبلاد جذب رأس المال المستدام إذا كان المستثمرون يخشون الغموض والترخيص الغامض والوسطاء غير المنضبطين والمنتجات المالية ذات الإطار السيئ. ولذلك أصبح إصلاح الأسواق المالية اختبارا للمصداقية. ولن يحل ذلك محل إعادة الهيكلة المصرفية، ولكنه يمكن أن يفتح قناة تمويل أخرى، لا سيما للشركات القادرة على إنتاج وتصدير وخلق فرص عمل.

الترخيص والمراقبة والاقتصاد القانوني

نفس الملفAd Diyar of 1 June 2026ويذكر أن آلية تمويل المسيرات تعمل على عدة مستويات. وأثار محمود جاباي أولا مسألة الترخيص للشركات. وستتمكن الشركات التي تستوفي الشروط القانونية من الحصول على الأذون اللازمة، في حين ستمنع الجهات الفاعلة العاملة خارج نطاق السيطرة من مواصلة أنشطتها. وأشار أيضا إلى أنه يجري النظر في القضايا المعلقة بعد فترة طويلة من الركود المتصل بالأزمات. وكان من الممكن إعادة هيكلة السلطة داخليا، مع وضع أطر تنظيمية أفضل ورغبة في حماية الأسواق بطريقة أكثر شفافية. وهذا البعد التقني له بعد سياسي. وهو يبين أن التعمير الاقتصادي يتطلب إدارات قادرة على تقرير ومراقبة ومعاقبة. وفي لبنان، لم تدمر الأزمة ميزانياتها فحسب. كما أضعفت قواعد اللعبة وقد تكيف العديد من الجهات الفاعلة مع الطابع غير الرسمي، والدفع النقدي، والتحكيم الخاص، وعدم ثقة الحكومة. ومن ثم فإن العودة إلى سوق مصممة الإطار يتطلب أكثر من مجرد نص. نحن بحاجة إلى سلطة نشطة ومرئية ومستمرة.

ولا ينبغي قراءة هذا الإحياء للتنظيم على أنه موضوع منفصل عن الأزمة المصرفية. إنها واحدة من التمديدات. ويتعين على مقدمي الطلبات معرفة ما إذا كان يمكن استبدال النظام الذي دمر ثقتهم بنظام أكثر أمانا. الشركات تحتاج إلى رأس مال مستقر. المستثمرون الأجانب بحاجة إلى قواعد. يحتاج اللبنانيون في الشتات إلى الحد الأدنى من الوضوح قبل الالتزام بأموالهم.Ad Diyar of 1 June 2026ومن ثم، فإن آلية تمويل المسيرات هي وظيفة إشارة. وإذا كان هذا العمل فعلا، فإنه يمكن أن يساعد على تخفيض حصة الاقتصاد غير المعلن عنه ويعيد بعض التدفقات إلى دوائر مراقبة. وإذا ظلت هيئة رسمية، فإن عدم الثقة سيستمر. وفي بلد أدى فيه الانهيار النقدي إلى دفع الأسر المعيشية والأعمال التجارية إلى البحث عن حلول فردية، يصبح إعادة بناء سوق قانونية عملا اقتصاديا، ولكنه أيضا عمل من أعمال الثقة العامة.

مناقشة مراجعة الحسابات وإصلاحات مصرف لبنان

الأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026ويقترب من المجال نفسه من منظور أكثر أهمية، مع ملف عن مراجعة الحسابات القضائية ووعود إصلاح شركة كريم سعود. وذكرت الصحيفة أن الهدف المعلن من هذا التدقيق هو التحقق من حجم الأموال التي تم إنفاقها، ومقاضاة المستفيدين غير المستحقين من آليات الدعم والكشف عن الحالات التي تم فيها استخدام هذه الأموال لأغراض أخرى غير تلك المخطط لها رسميًا. وأشار إلى أن الحاكم وعد بالشفافية وبإعلام الجمهور بانتظام عن التقدم المحرز في العملية. لكنالأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026ويشير أيضا إلى وجود تناقض. وبحسب الصحيفة لم يتم الإعلان عن قيمة العقد ولم يتم الإعلان عن تفاصيله إلا بعد انتهاء المناقصة وترسيتها. وهذا الانتقادات أقل تركيزا على مبدأ مراجعة الحسابات منه على المنهجية. وسألت عما إذا كان من الممكن أن يكون الإصلاح ذا مصداقية عندما يبدأ بظلم إجرائي.

وهذا أمر أساسي في اقتصاد يتسم بانهيار الثقة. ويمكن أن تصبح المراجعة القضائية أداة للحقيقة. ويمكن أن يصبح أيضا أداة للاختيار السياسي، إذا بدا نطاقه محدودا أو إذا كانت قواعده غير واضحة. القراءةالأخضر في 1 حزيران/يونيه 2026يصر على هذا الخطر واقترحت ألا يُحكم على إصلاح مصرف لبنان بالإعلانات أو الوعود، بل على النطاق الفعلي للتحقيق، ونشر النتائج، والإحالة إلى الوزارات المعنية، وقدرة السلطة القضائية على العمل. وفي الأزمة اللبنانية، فإن الشفافية ليست تفاصيل إدارية. إنه شرط للنجاة الاقتصادية وبدون معرفة الحقيقة بشأن الأموال والخسائر والمستفيدين والقرارات السابقة، يمكن اعتبار أي إصلاح محاولة أخرى لإنقاذ الوقت.

الصناعة بين الحرب والفقر والحاجة إلى الاستقرار

الاقتصاد الحقيقي يظهر فيAl Liwa of 1 June 2026من خلال تعليقات جورج نسراوي على الوضع في القطاع الصناعي. وتشير الصحيفة إلى أنه لم يتم حتى الآن إجراء إحصاء دقيق لعدد المصانع المتضررة أو المدمرة، ريثما يتم تخفيف الوضع. ويذكر أيضًا أن الفقر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في حين أن الطبقة الوسطى، التي شكلت عنصرًا متوازنًا في المجتمع اللبناني، تتآكل. وتسلط هذه الملاحظة الضوء على زاوية كثيرا ما تُنقل إلى القضايا المالية الرئيسية. ولا تقاس الأزمة اللبنانية فقط بسعر الصرف أو الودائع أو ميزانيات المصارف. كما أنه يقيس قدرة النباتات على العمل، ويدفع الأجور، والمدخلات المستوردة، والصادرات، ويجد الكهرباء ويعمل في بيئة آمنة. القطاع الصناعي لا يطلب الائتمان فحسب. إنه يتطلب بيئة مستقرة.

وفقاًAl Liwa of 1 June 2026ويعتقد جورج نسراوي أن مستقبل لبنان لا يزال غير واضح وأن أي تحسن يتطلب استقرارا حقيقيا وقرارا خارجيا يمكن أن يعيد الثقة في البلد. وتلخص هذه الجملة الاعتماد الحالي للاقتصاد اللبناني على الأمن والسياسة. ويمكن للصناعيين أن يقاوموا، ولكنهم لا يستطيعون أن يعوضوا وحده عن عدم التيقن من الحرب، وعدم وجود بنية تحتية موثوقة، وضعف التمويل، وانخفاض القوة الشرائية. اضعفت الطبقة المتوسطة التي اشترت واستهلكت وتعلمت ودعمت الخدمات. الطلب المحلي هو التعاقد. ولذلك فإن الشركات تقع بين ارتفاع التكاليف وانخفاض السوق. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وإعادة تنشيط المؤسسات المالية، وإحياء الأسواق المنظمة ليست مسائل منفصلة. وهي نفس حالة التعافي.

الكهرباء والطاقة وخطر الانفجار الاجتماعي

Al Jumhouriyat of 1 June 2026ويوسع الصورة الاقتصادية لتشمل المخاطر الاجتماعية. وتصف الورقة بلد مهدد بالركود التضخمي، أي مزيج من الانخفاض الاقتصادي وارتفاع الأسعار والبطالة والضغط على مستويات المعيشة. ويدعي أن الأرض جاهزة لانفجار اجتماعي أكثر خطورة من الضربات الجوية المستمرة. وتربط الصحيفة هذا التهديد بانخفاض قدرة لبنان على الصمود، الذي يمثل قوة وطنية طويلة. وقد ترتبت على هذه المرونة أزمات متكررة. وتحظى الأسر المعيشية بوفورات أقل. الشركات لديها مساحة أقل للمناورة ويزيد المشردون داخليا من الحاجة في المناطق المضيفة. ولا تزال الأسعار مرتفعة بالنسبة للدخل. الحرب تضيف طبقة من الخوف والكلفة.

إن مسألة الطاقة توضح هذا المأزق.Al Jumhouriyat of 1 June 2026يعود إلى المشروع المصري لاستيراد الغاز لتوليد الكهرباء وتغطية جزء من الاحتياجات اللبنانية. وتشير الصحيفة إلى أن لبنان قد استفاد بالفعل من الغاز المصري لخفض تكاليف الإنتاج، قبل إغلاق هذه الآلية لأسباب مالية وفي سياق الاشتباه في الفساد في سلاسل الإمداد. كما يشير إلى أنه تم الإعلان عن مذكرة تفاهم في عام 2025 بين لبنان ومصر لاستيراد الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. هذا الأثر قد يساعد، لكنه لا يكفي وحده. ولا تزال مشكلة الكهرباء مرتبطة بالمالية العامة، وإدارة القطاع، والخسائر التقنية، وشراء الوقود، والتعريفات، والحوكمة، وقدرة الدولة على تنفيذ الإصلاح دون إثارة المزيد من الغضب الاجتماعي. وهكذا فإن الاقتصاد اللبناني يقع في مفترق ثلاث حالات طوارئ: استعادة الثقة المالية، وإنقاذ النسيج الإنتاجي، ومنع الضغط الاجتماعي من تحويل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة في الشوارع.

المجتمع: المدنيون المشردون، والنظام الصحي في ظل الضغط والإرهاق الاجتماعي في مواجهة الحرب

الجنوب بين الهجرة والخوف وفقدان العلامة

ويظهر المجتمع اللبناني، في الصحافة بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2026، بوصفه اللبس الرئيسي والدموع للحرب.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026يكتب أن احتلال قلعة بوفورت ليس أثقل على المستوى الإنساني من إفراغ عشرات المدن والبلدات والقرى من الجنوب إلى شمال الليطاني. كما تستحضر الصحيفة حصيلة بشرية مخيفة ومحو المعالم في العديد من المحليات. وهذه القراءة تضع الحرب في الحياة العادية للسكان. الحدث العسكري يجذب العناوين، لكن النتيجة الاجتماعية تقاس في مكان آخر: البيوت اليسرى، الأسر المنفصلة، الطرق المشبعة، المدارس المزعجة، العمل المقطع، القرى المحرمة من إيقاعها الطبيعي. الجنوب لم يعد مجرد واجهة. تصبح مساحة للنزوح القسري وعدم اليقين الدائم.

Al Liwa of 1 June 2026يعطي هذا الإرهاق الاجتماعي نبرة أكثر إنسانية. تكتب الصحيفة أنه من المؤلم أن يكتشف أحد السكان أن ما كان يعتقد أنه مصدر حماية أصبح مصدر خوف. ويضيف أنه من المؤلم أكثر أن نشعر بأن مستقبل الأطفال أصبح رهينة حرب لا تنتهي. وتلخّص هذه الجملة شعوراً بدينياً يمر بجزء من المجتمع. ولم تعد المناقشة تقتصر على السيادة الإقليمية أو علاقات السلطة. وهو يتناول أيضاً حق الأطفال في الحياة والعودة والسلامة ومستقبلهم.Al Liwa of 1 June 2026يصاغ هذا الطلب كحق لللبنانيين في اختيار الحياة وحق الجنوب في التمتع بالسلام، دون عرض هذا السلام على سبيل الاستسلام.

المصابين والقتلى والضغط على خدمات الطوارئ

والضغط على النظام الصحي هو أحد أوضح علامات الأزمة الاجتماعية.Ad Diyar of 1 June 2026وتفيد التقارير بأن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة أعلن إضراب إسرائيلي بالقرب من مستشفى هرام في صور. وأدت هذه الضربة إلى إصابة ثلاثة عشر موظفًا في المستشفى وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات، بالإضافة إلى أضرار سابقة. وأشادت الإدارة بشجاعة الموظفين، الذين ظلوا في وضعهم على الرغم من المخاطر. كما دعا المجتمع الدولي إلى وضع حد للهجمات الإسرائيلية، التي يُعتبر أنها تتوسع وتنفذ دون احترام القانون الإنساني الدولي. وتبين هذه الحقيقة أن مقدمي الرعاية لم يعودوا مجرد جهات فاعلة في الاستجابة للأزمة. هم أنفسهم يصبحون ضحايا مباشرة للحرب.

Al Sharq of 1 June 2026تقارير سلسلة من التقييمات المحلية التي تعطي مقياسًا للعنف الذي يعاني منه المدنيون. وتذكر الصحيفة مقتل زهير أحمد هاشم وابنه علي في غارة بطائرة مسيرة على منزلهم في الأنصار، فضلاً عن إصابة سبعة من أفراد العائلة. كما أفادت عن مقتل تسعة سوريين، من بينهم ستة أطفال، في غارة على عدلون. وذكرت الصحيفة نفسها أن أربعة قتلى في معروب، من بينهم أحد رجال الإنقاذ، وخمسة جرحى، من بينهم عامل إنقاذ آخر. ولا يزال يذكر ثلاثة قتلى في قاطع العباسية وأربعة قتلى في توريدا. وتكشف هذه البيانات، حسب الموقع، عن الحرب على أنها خلافة بين الأسرة والمجتمع. كما يذكرون أن العاملين في المجال الإنساني ورجال الإنقاذ عالقون في نفس الخطر الذي يتعرض له السكان.

مساعدة عامة كبيرة، لكن تحت الضغط

ونظرا لحجم الاحتياجات، تصبح مسألة المعونة مسألة مركزية.Ad Diyar of 1 June 2026تقارير مستكملة من وزارة المالية بعد الإفراج عن أرقام اعتبرت خاطئة بشأن الأموال المخصصة لضحايا الهجمات الإسرائيلية. ووفقا لهذا التوضيح، خصصت الخزانة 50 مليون دولار لإدارة الشؤون الاجتماعية وحدها. ويضاف إلى هذا المبلغ مائتان مليون دولار من البنك الدولي، وخمسة وأربعون مليون يورو، واثنين وثلاثون مليون دولار إضافية من الاتحاد الأوروبي للوزارة نفسها. وتذكر الوزارة أيضا عشرات الملايين من الدولارات التي دفعتها وزارة الصحة لقطاع الصحة، فضلا عن المبالغ الأخرى التي أنفقتها اللجنة العليا للإغاثة والمجلس الجنوبي. ويقال إن المعونة المقدمة من الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية تجاوزت مائة وثلاثين مليون دولار.

وتعكس هذه المبالغ جهدا حقيقيا، ولكنها تكشف أيضا عن حجم الأزمة. كلما زادت الأموال كلما زاد الطلب الاجتماعي. ويحتاج المشردون إلى المأوى، والغذاء، والرعاية، والطب، والتعليم، والنقل، وأحيانا إلى المال المباشر. يجب على البلديات المضيفة إدارة عدد إضافي من السكان، وغالبًا ما يكون ذلك دون موارد كافية. ويجب على المستشفيات معالجة الجرحى ومواصلة خدمة السكان. كما تفقد الأسر التي تركت منازلها الدخل والأرض والمخزونات وأدوات العمل. ولذلك فإن المعونة المالية لا تسوي كل شيء. يصبح شريان الحياة في أزمة تؤثر على الإسكان والصحة والتوظيف والتماسك المحلي.Al Liwa of 1 June 2026ويورد نفس الإيضاح المالي الذي يبين أن الموضوع قد اتخذ بعدا عاما حساسا.

خطر الانفجار الاجتماعي يتجاوز الجبهة

الجبهة العسكرية ليست منطقة الخطر الوحيدة.Al Jumhouriyat of 1 June 2026يصف لبنان مهددا بانفجار اجتماعي في سياق الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة. وتعتقد الصحيفة أن التضاريس الاجتماعية تصبح أكثر هشاشة مع إطالة الحرب للأزمة. وهذه القراءة مهمة لأنها تبين أن المجتمع اللبناني لا يعاني من أزمة واحدة. ويضيف ذلك إلى الانهيار الاقتصادي، والتعب المؤسسي، والنزوح، والخوف الأمني، وعدم اليقين السياسي. ولذلك فإن الخطر لا يقتصر على المنطقة المفخخة. وينتشر إلى المناطق التي تستضيف النازحين، والأسر التي تشاركهم مواردهم، والشباب الذين يفقدون إمكانية الوصول إلى العمل، والأسر التي تشهد زيادة في إنفاقها.

فالحرب تمثل مضاعفا لمواطن الضعف. ويفقد أفقر الناس سبل عيشهم بسرعة. الطبقات المتوسطة لا تزال تنهار ويعتمد كبار السن بدرجة أكبر على أقاربهم أو مساعديهم غير النظاميين. ويعيش الأطفال في أماكن غير مستقرة، وأحيانا بعيدا عن المدرسة. وكثيرا ما تتحمل المرأة أعباء متزايدة في تنظيم حركة الحياة الأسرية ورعايتها وصيانتها. In this context, the social speechAl Liwa of 1 June 2026ووفقاً لأوطان المنشأ التي تُبنى بالمعيشة وليس بالمقابر، فإنها تأخذ نطاقاً أوسع. وهي تعرب عن طلب الحماية المدنية، وليس مجرد موقف سياسي.

الصحة العامة لا تقتصر على الحرب

الصفحة الاجتماعية من 1 يونيو ليست فقط عن القصف.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026يكرس مقالاً للتدخين بمناسبة اليوم العالمي لعدم التدخين. وتشير الصحيفة إلى أن مخاطر التبغ لم تعد تناقش، ولكن معدلات التدخين تستمر في الارتفاع في مختلف الفئات العمرية. قبل كل شيء، فإنه يسلط الضوء على الزيادة في التدخين الإلكتروني بين المراهقين والشباب. وقد أصبح هذا المنتج، الذي قدم أصلا كمعونة لوقف التبغ، طريقة جذابة تظهر مخاطرها في السنوات الأولى. ونظم مركز وقف التدخين في هوتيل دييو دي فرنسا في بيروت مائدة مستديرة مع أطباء من عدة تخصصات لشرح آثار التبغ على مختلف وظائف الهيئة.

ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في مجتمع سبق أن استنفدته الأزمة. وتستند الصحة العامة إلى الوقاية والإعلام والحصول على الرعاية. الحرب والأزمة الاقتصادية غالباً ما تقلل من قدرة الأسر على إعطاء الأولوية لهذه القضايا. وعندما يصبح الإسكان والدخل والأمن ملحا، ينخفض المنع. كما أن التدخين الإلكتروني بين الشباب يدل على مشكلة السيطرة والتسويق والتدريب. إنه يمس جيلاً ينمو في حالة من عدم الاستقرار، مع معالم هشة وإمكانية وصول هائلة إلى المنتجات التي يتم تقديمها على أنها حديثة أو أقل خطورة.ناهر، 1 حزيران/يونيه 2026وبهذه الطريقة، يجب على المجتمع في الحرب أن يواصل التعامل مع المخاطر البطيئة، التي لا تصدر دائما عناوين بارزة، بل ترجح على المستقبل الصحي للبلد.

التغذية، والمشورة الرقمية، والحذر الطبي

Al Jumhouriyat of 1 June 2026معالجة مسألة اجتماعية أخرى تتعلق بالصحة: استخدام الذكاء الاصطناعي لإتباع حمية. وتوضح الصحيفة أن هذه الأدوات أصبحت ملاذًا سريعًا لكثير من الأشخاص الذين يسعون للحصول على المشورة الصحية أو التغذوية. غير أنه يستشهد بخبراء يحذرون من أن هذه الأدوات لا تحل محل المهنيين المؤهلين ويمكن أن تصدر توصيات غير دقيقة بل ضارة. تنص المذكرات على أنه يجب التحقق من النصائح المتعلقة بالأمراض أو التغييرات الكبيرة في النظام الغذائي أو المكملات الغذائية مع الأشخاص الأكفاء. ويشكل هذا الإنذار جزءا من تحول أوسع في السلوك الاجتماعي. ويلتمس المواطنون إجابات فورية، مجاناً في كثير من الأحيان، في بلد يمكن أن يكون فيه الحصول على الأطباء والامتحانات والأخصائيين مكلفاً.

وتقول هذه الظاهرة أيضا عن لبنان في أزمة. ويحاول جزء من السكان إدارة صحتها وغذاءها وإجهادها ونفقاتها. الأدوات الرقمية يمكن أن تساعد، لكنها يمكن أيضا خلق أمن زائف. في مجتمع هش، هناك خطر من أن يستبدل الناس الرأي الطبي باستجابة تلقائية، خاصة عندما لا يكون لديهم الوسائل للاستشارة.Al Jumhouriyat of 1 June 2026ولذلك تثير مسألة اجتماعية أساسية: كيفية الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الطبية في بيئة يبحث فيها المواطنون عن طرق مختصرة، حيث تتدفق المعلومات بسرعة، وحيث تظل الثقة في المؤسسات منخفضة. ثم تصبح الصحة مجالاً يتداخل فيه الفقر والتكنولوجيا والحاجة إلى الإشراف.

الروابط المجتمعية لا تزال ظاهرة للعيان

ورغم خطورة الأزمة، تشير بعض الصفحات الاجتماعية إلى قوة الروابط المجتمعية.Al Liwa of 1 June 2026وينشر نصاً عن تقاليد بيروثين المتصلة بعودة الحجاج. تصف الصحيفة المنازل المزخرفة والأحياء النابضة بالحياة والعائلات المحتشدة والواجهات المزينة بالأغصان الخضراء قبل وصول الأحباء. He also recalls that these returns mixed fun and pain, as some families welcomed the pilgrim back safely, while others received news of a death on the road or in Mecca. هذا المشهد الاجتماعي له قيمة أكبر. وهو يُظهر مجتمعاً نظم منذ وقت طويل طقوسه حول الأسرة، والحي، والذاكرة، والتضامن.

وفي السياق الحالي، ليست هذه الطقوس مجرد ذكرى. They recall what is threatened by war and crisis: the continuity of neighbourhoods, collective actions, family transmission, public fun and the ability to live together. The contrast with the displaced South scenes is strong. من جهة، تم تزيين المنازل للترحيب بالعودة. ومن ناحية أخرى، تبقى المنازل تحت التهديد.1 حزيران/يونيه 2026يكتب أن دماء الناس هي الأكثر مقدسا في البلد وأن العدوان على الجنوب هو عدوان على جميع لبنان. وهذه الجملة تربط المجتمع بالسيادة. وتشير إلى أن حماية الأحجار والمواقع والحدود لا تكون منطقية إلا إذا كانت مصحوبة بحماية الأرواح.