استعراض صحفي: جزاءات الولايات المتحدة ومفاوضات واشنطن تحت الضغط

تقويم ضيق حول البنتاغون

وتضع الصحف الصادرة في 22 أيار/مايو 2026 لبنان في وسط لحظة سياسية وأمنية كثيفة. وتهيمن على التسلسل الجزاءات الأمريكية، والأعمال التحضيرية للاجتماع العسكري المقرر عقده في البنتاجون في 29 أيار/مايو، والآثار المباشرة للحرب الإقليمية على الجبهة الجنوبية. وفقاًالدياروفي 22 أيار/مايو 2026، نقل الإعلان الأمريكي مركز جسامة الأخبار اللبنانية. وتشير الصحيفة إلى أن الجزاءات استهدفت، لأول مرة، ضباطا لا يزالون مرتبطين بالمؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى أرقام قريبة من مسؤولي نبيه بيري وهيزبولا. ويشهد اليوم نفسه رسالة ضغط قبل المحادثات الأمنية في واشنطن. وأشار أيضا إلى أنه كان على الجيش أن ينشر تطورا للدفاع عن الطبيعة الوطنية لوفده وللاستجابة للأعمدة بشأن تكوينه.

In this climate, the meeting of the Pentagon does not appear as a mere technical meeting.الأخضرOn 22 May 2026, claims that the army command finalized the list of the military group to visit the United States. وتقول الصحيفة إن الدور المعلن للوفد سيقتصر على متابعة اتفاق وقف إطلاق النار، والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وإعداد فترة دبلوماسية ثانية مقررة في أوائل حزيران/يونيه في وزارة الخارجية الأمريكية. هذا الدقة مهم. وهو يبين أن بيروت تحاول وضع إطار للبعثة كمسألة تنفيذ، ليس كتفاوض سياسي شامل بشأن مستقبل حزب الله أو بشأن العلاقة مع إسرائيل.

الجزاءات كأداة للضغط

إن قلب الأزمة يكمن في طبيعة الجزاءات.الشارق العساتفي 22 مايو، 2026، يذكر أن واشنطن استهدفت تسعة أشخاص. وتشمل القائمة الوزير السابق محمد فنيش، وثلاثة أعضاء من حزب الله، وحسن فاض الله، وإبراهيم موساوي، وحسين حاج حسن، وكذلك السفير الإيراني لدى بيروت، محمد رضا شيباني. وهي تشمل أيضا شخصيتين مقربين من رئيس الدائرة نبيه بيري، وأحمد بعالباكي، وعلي صفاوي، فضلا عن اثنين من مسؤولي الأمن، هما العقيد سامر حميد، المقدمان كرئيس لمكتب استخبارات الجيش في الضواحي الجنوبية، والجنرال خاتار ناصر الدين، المقدمين كرئيس لإدارة التحليل إلى الأمن العام. The newspaper insists on the novel character of this extension to the Lebanese military and security cycles.

أناهارOn 22 May 2026, Washington reported that the sanctions were presented as a response to persons accused of obstructing the disarmament of Hezbollah and violating Lebanon ‘ s sovereignty. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن هذه التدابير ستكون مجرد البداية. وفي هذه القراءة، يهدف الضغط الأمريكي إلى وضع مسألة السلطة الحصرية للدولة في صميم النقاش الوطني. وعليه، فهو يربط الجزاءات بمسألة نزع السلاح، ولكن أيضا بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة السيطرة الكاملة على القرارات الأمنية.

Al Liwaa22 may 2026, gives an even more direct formulation of the american position. The newspaper reports that the United States claims to support the Lebanese people and the legal institutions of the State. يضيف أن برنامج المكافآت الأمريكية يقدم ما يصل إلى عشرة ملايين دولار من أجل المعلومات التي تعطل الآليات المالية لحزب الله. ويعزز هذا الإعلان البعد المالي للذراع. كما يبين أن واشنطن لا تقصر أعمالها على الرسالة السياسية. وهو يجمع بين الجزاءات والضغوط الدبلوماسية والحرب ضد شبكات التمويل.

ردود فعل حزب الله و جمال

ردود الفعل المحلية تعكس قراءة عكسية.Al Jumhouriya22 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى أن حزب الله يصف الجزاءات بأنها محاولة أمريكية لتخويف الشعب اللبناني وكدعم غير مباشر للعدوان الإسرائيلي. The party insists above all that the targeting of Lebanese officers comes on the eve of the Pentagon meetings. وهو يرى أنه محاولة للتأثير على المؤسسات الأمنية. The same newspaper reports that the Amal movement rejects sanctions against Ahmad Baalbaki and Ali Safawi, which it considers unjustified and directed against his political role.

Al Bina22 أيار/مايو 2026، تكرر هذه القراءة بالتشديد على أن حزب الله يعرض الجزاءات ردا على رفضه نزع السلاح. The newspaper also reports that the party calls on the state to defend its constitutional, security and military institutions. In this version, the central question is no longer just that of Hezbollah. وهي تصبح سيادة الدولة في مواجهة الضغط الخارجي. The newspaper adds that sources close to the Hezbollah-Amal tandem interpret the sanctions schedule as a pressure on Nabih Berri and the army command.

وهذا التباين في القراءة يغذي المناقشة الداخلية. وبالنسبة لمؤيدي الضغوط الأمريكية، تسعى الجزاءات إلى دفع لبنان نحو اتخاذ قرار واضح بشأن أسلحة حزب الله. ومن أجل معارضيهم، يعرضون المؤسسات اللبنانية للخطر ويخاطرون بتعميق الفجوة المجتمعية.Al Binaon 22 may 2026, it was suggested that us measures could open a new phase of pressure on the army and security services, imposing a sense of suspicion around certain institutional profiles. وتدفع الصحيفة بأن المسألة تتجاوز المسألة الوحيدة في الجنوب وتتناول تعريف الدولة ذاته بعد الحرب.

الجيش في وسط الخلاف

وهكذا يصبح تشكيل الوفد العسكري نقطة حساسة.الدياروفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن قيادة الجيش أشارت إلى أن الضباط المعينين يمثلون البلد ولا يزالون ملتزمين بنظرية المؤسسة العسكرية. The development responds to criticisms about the religious balance of the group sent to Washington. وهي تستخدم أيضا للحفاظ على صورة الجيش كمؤسسة وطنية، في حين أن المفاوضات المقبلة تتسبب في إجراء دراسة شاملة.

الشارق22 أيار/مايو 2026، يصر على نفس الإيضاح. The newspaper reports that the army leadership considers public debates on the denominational distribution of officers unrelated to military principles. وشدد أيضا على أن الوفد سيظل ملتزما بالثباتات الوطنية. هذه الجملة تعكس جهد الجيش لرفض أن يُجر إلى مواجهة سياسية داخلية. كما يبين أن اجتماع 29 أيار/مايو لا يمكن عزله عن المناقشة الأوسع نطاقا بشأن الحرب، ووقف إطلاق النار، ومستقبل الجبهة الجنوبية.

وتحاول الرئاسة من جانبها وضع المناقشات في إطار دبلوماسي.القدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، قدم الرئيس جوزيف أوون، جنبا إلى جنب مع السفير المصري علاء موسى، تقريرا عن التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وموقف بيروت. The same newspaper also quotes Fadi Karam, MP for the Lebanese Forces, who states that the Israeli withdrawal and deployment of the army can only be completed with the restoration of the role of the State.

جبهة الجنوب مفتوحة

وعلى الأرض، لا يزال الجنوب أكثر العوامل تقلبا.القدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن الهجمات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في 17 نيسان/أبريل ومددت حتى أوائل تموز/يوليه. The newspaper cites official reports of thousands of deaths and injuries since 2 March, as well as more than one million internally displaced persons. He also stresses that the attacks of Hezbollah’s bomb drones continue to exhaust Israeli forces in the South. وتربط هذه البيانات مفاوضات واشنطن بالواقع العسكري المستمر.

العيد العربي22 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى أن الضباط الإسرائيليين يعتقدون أن وقت تمديد العمليات البرية في لبنان يمكن أن يقترب. والهدف من ذلك هو ردد مشغلي طائرات هيزبولا بدون طيار وتخفيض عدد الضحايا الإسرائيليين. غير أن الصحيفة تقول أيضا إن المناقشات لم تصدر بعد قرارا نهائيا. وهذا الشك يعطي كل وزنه لاجتماع البنتاغون. ويأتي في وقت لا تزال فيه الحرب تتحول إلى ترتيب أو مرحلة عسكرية جديدة.

الديار22 أيار/مايو 2026، يقتبس من وسائط الإعلام الإسرائيلية التي يرى القادة الميدانيون أن استمرار استخدام القوات الإسرائيلية في ما يسمى بالمنطقة الدفاعية في جنوب لبنان لا يُستهان به. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي يعاني من خسائر دون هدف واضح، بينما يواصل تدمير المباني في القرى الجنوبية. وتشير هذه القراءة، إذا تأكدت، إلى أن النقاش بشأن الانسحاب ليس بشأن بيروت فحسب. كما يعبر الجهاز العسكري الإسرائيلي.

المسألة اللبنانية في الأزمة الإيرانية

وأخيرا، لا تزال الأزمة اللبنانية مرتبطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران.الشارق العساتفي 22 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى أن دونالد ترامب يصر على الإفراج عن المخزون الإيراني من اليورانيوم العالي التخصيب، في حين أن الدليل الإيراني موجتابا خميني يضع خطا أحمر ضد نقل هذا المخزون من إيران. The newspaper also quotes Marco Rubio, who warnings that an Iranian tax system in the Strait of Ormuz would make the diplomatic agreement impossible, while evoking positive signals in the discussions.

القدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت شركة ترامب بأن شركة ترامب تدعي أنها تريد المخزون الإيراني من اليورانيوم العالي التخصيب، دون استبعاد تدميره. The newspaper added that the US president said he was ready to wait for an answer, but also ready to resume the strikes if the answers were not deemed sufficient. وفي هذا السياق، يبدو أن لبنان أحد المسارح الثانوية لمواجهة إقليمية أوسع. وبالتالي، فإن كل تقدم أو توقف بين واشنطن وطهران يمكن أن يؤثر على الغرفة اللبنانية للمناورة.

وتضع جميع هذه العناصر يوم 22 أيار/مايو تحت خط التوتر نفسه. The US sanctions aim to speed up a Lebanese decision on weapons, the Pentagon becomes the place for an institutional test for the army, the South remains exposed to escalation, and the Iranian case continues to determine part of the regional rhythm.

السياسة المحلية: الحالة اللبنانية بين الضغط الأمريكي والنقاش العسكري والكسرات الداخلية

(بابدا) يحاول إبقاء يده على ملف الأمن

ويهيمن على الحياة السياسية اللبنانية في 22 أيار/مايو 2026 حركة مزدوجة. ومن جهة، تسعى المؤسسات إلى تقديم خط رسمي ثابت قبل الاجتماع العسكري المقرر عقده في البنتاجون. من ناحية أخرى، قرأ الطرفان جزاءات الولايات المتحدة كإشارة إلى التوازن الداخلي للبلد. وفقاًالديارOn 22 May 2026, President Joseph Aoun received Interior Minister Ahmad Hajjar in Baabda. وأبلغه الوزير بالحالة الأمنية العامة، والتدابير التي اتخذتها الدوائر للحفاظ على الاستقرار، فضلا عن إجراءات مراقبة الحدود والحدود في المعابر البرية والبحرية والجوية. ويشير المصدر نفسه إلى أن الاجتماع ركز أيضا على التطورات السياسية والحالة العامة للبلد. وهذا التسلسل يضع الرئاسة في صميم الإدارة الآمنة والإدارية والسياسية. كما يبين أن النقاش على الجبهة الجنوبية لا ينفصل عن مسائل الرقابة الداخلية.

في السياق نفسه،,الدياروفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن جوزيف أوون أجرى تبادلا مع سفير مصر علاء موسى. وركزت المناقشة على التطورات في لبنان والمنطقة، وكذلك على مسار المفاوضات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية في واشنطن والموقف اللبناني. The President also received the Qatari Ambassador, Sheikh Saud bin Abdelrahman Al Thani. وأعاد تأكيد دعم الدوحة للبنان واستقراره ومواقف الدولة والحكومة. وأشار أيضا إلى استمرار برنامج المعونة القطرية، بما في ذلك تسليم المعدات ومعدات الملاحة مؤخرا لمطار بيروت. وهكذا، يحاول بابا تعويض الضغط الأمريكي بدعم عربي. الرسالة السياسية واضحة. ويريد لبنان أن يقدم نفسه كدولة تفاوضية، ولكنه لا يسمح لنفسه بالعزلة.

نواف سلام والأعمال التحضيرية لاجتماع واشنطن

إن التحضير لاجتماع وزارة الدفاع ليست مسؤولية الجيش فحسب. كما أنه يحشد الحكومة. وفقاًAl LiwaaOn 22 May 2026, Prime Minister Nawaf Salam received former Ambassador Simon Karam, head of the Lebanese negotiating delegation, to be informed of the last round and the preparations related to Washington. ويعرض اليوم هذا الاجتماع كدليل على التنسيق الرسمي. ويأتي في وقت تغير فيه الجزاءات الأمريكية الجو السياسي، وتحاول عدة قوات تحديد المعنى الدقيق للمشاركة اللبنانية في المناقشات.

ولذلك يجب على الحكومة أن تدير معادلة صعبة. وهو يريد أن يدافع عن خط تفاوضي دون أن يبدو أنه متورط في التطبيع السياسي. كما يجب أن يمنع الوفد العسكري من أن يصبح موضوعا للشك الديني. وفقاًAl Jumhouriyaon 22 may 2026, sources close to the case claim that the official work ceiling remains linked to a clear agenda. ويشمل هذا البرنامج توطيد وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، والإفراج عن السجناء، وعودة المشردين داخليا، وإعادة بناء القرى المدمرة. It also provides that the State extends its authority throughout the territory, with a central role entrusted to the army in the area south of the Litani to the international border. وتسمح هذه الصيغة للحكومة بأن تقول إن النقاش يتعلق بتطبيق قرارات الدولة، وليس بترتيب سري.

الجيش يرفض فخ الاعتراف

وأدى تكوين المجموعة العسكرية المقبلة إلى إثارة الجدل. وركزت عمليات التبادل في وسائط الإعلام وعلى وسائط الإعلام الاجتماعية على توزيع الموظفين على المستوى المحلي. وفقاًالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، أعلنت قيادة الجيش، بتوجيه من التوجه، أن هذه المناقشات لا تندرج ضمن مبادئ المؤسسة العسكرية. وادعى أن الضباط المعينين يمثلون الوطن وأنهم لا يزالون مرتبطين بعقيدة الجيش وأنهم ينفذون قرارات القيادة في إطار واجبهم الوطني. وتهدف الصيغة إلى حماية الجيش من مناقشة يمكن أن تضعف أمام واشنطن. كما يسعى إلى إغلاق الباب أمام القراءات التي تقلل من المؤسسة إلى توازن المجتمعات المحلية.

الدياروفي 22 أيار/مايو 2026، كرر البيان نفسه وشدد على أن القيادة حاولت قطع الضغط. The newspaper places this development in a wider climate of distrust. وأشار إلى أن السلطات اللبنانية تستعد بنشاط لاجتماع واشنطن، مع السعي إلى الحصول على الدعم الدبلوماسي للموقف الرسمي. وفي هذا السياق، يشكل الجيش ممثلا تقنيا ورمزا سياسيا. ويجب عليها أن تطمئن شركائها الأجانب، وكذلك القوات الداخلية. ويجب أن تفي بمتطلبات وقف إطلاق النار دون أن يُنظر إليها على أنها أداة لمخيم واحد ضد مخيم آخر.

وفقاًالأخضرon 22 may 2026, the military delegation was allegedly conceived as a technical task force. ويشير اليوم إلى أنه سيكون مسؤولا عن مناقشة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. ويستشهد بقائمة تضم ستة ضباط من مختلف التخصصات. وتوفر هذه المعلومات تخفيفا دقيقا للخلاف. يُظهر أن النقاش لا يتعلق بالأسماء فحسب. وهو يغطي طبيعة البعثة، وحدود الولاية، والخوف من التحول نحو التفاوض السياسي المباشر.

نبيه بيري والبرلمان في مجال الضغط

ويبدو أن رئيس الدائرة، نبيه بيري، من أكثر الجهات الفاعلة تعرضا للخطر. وتؤثر الجزاءات على أرقام قريبة من بيئتها السياسية. They also intervene while Berri remains a central part of any institutional compromise. وفقاًAl Binaوفي 22 أيار/مايو 2026، فسرت المصادر السياسية القريبة من عاصمة حزب الله – المال الجزاءات على أنها رسالة ضغط على بيري، بسبب رفضه إجراء مفاوضات مباشرة وطريق سلام مع إسرائيل. The same reading also refers to the army command, accused by these sources of being pressured to participate in direct coordination with Israel against Hezbollah. وهذا التفسير ليس محايدا. وهو يعكس تصور المواجهة على تعريف الولاية اللبنانية في واشنطن ذاته.

ولا يقتصر الملف البرلماني على الجزاءات. وفقاًAl Binaوفي 22 أيار/مايو 2026، تلقى نبيه بيري رئيس مجلس إدارة مصرف الموئل، أنطوان حبيب، مع وفد من المؤسسة بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء المصرف. وركزت المناقشة على الدور الاجتماعي لهذه المؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بالدخلات المتواضعة والمتوسطة الحجم والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وعرضت حبيب أيضا مسار القروض العقارية والخطوات الرامية إلى الحصول على تمويل جديد من الصناديق العربية. This type of meeting places Berri in a broader institutional function. إنه ليس فقط عن الذراع الاستراتيجي. كما أنها لا تزال في صميم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.

ويرتبط البرلمان أيضا بالمناقشة المتعلقة بوسائط الإعلام. وفقاًAl Binaوفي 22 أيار/مايو 2026، أعرب وزير الإعلام بول موركوس عن ثقته في دور نبيه بيري في استعراض النصوص التي تعتبر ضرورية لقطاع الإعلام. The same newspaper reports that Berri discussed with MP Neemat Frem the general situation, political and military developments, as well as national and legislative issues. ويبين هذا الفرع أنه على الرغم من مركزية الأزمة الأمنية، لا يزال جدول الأعمال البرلماني قائما. ولكنه يحدث تحت ضغط سياسي قوي.

جمال وحزب الله والقوات اللبنانية ضد الدولة

ردود الفعل الحزبية تزيد من الاستقطاب وفقاًAl Jumhouriyaوفي 22 أيار/مايو 2026، اعتبر جمال أن الجزاءات المفروضة على أحمد بعالباكي وعلي صفاوي غير مقبولة وغير مبررة. وترى الحركة أنه هجوم على دورها السياسي، وهو ما يمثله باعتباره مرتبطا بالثباتات الوطنية وبحماية الدولة ومؤسساتها. ويعتقد حزب الله، من جانبه، أن التدابير الأمريكية ضد أعضاء البرلمان وضباط ومسؤولي أمال وحزب الله تشكل محاولة للتخويف. ويدعي الطرف أن استهداف الضباط اللبنانيين عشية اجتماعات البنتاغون يهدف إلى إخافة المؤسسات الرسمية.

On the other hand, Lebanese Forces officials defend a reading centered on the state monopoly. وفقاًالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، كتب عضو البرلمان الفادي كرام أن انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء الإقليم لن يأتي من ما يسميه سلاحا إيرانيا، بل من استعادة دور الدولة. وأضاف أن هذه العملية لن تكتمل إلا بتسليم أسلحة حزب الله ومساءلة عن الإجراءات ضد اللبنانيين. وهذا البيان يعبر عن خط سياسي صعب. فهو يضع نزع السلاح في صميم إعادة الدولة. وهو يعارض قراءة حزب الله، الذي يعرض أسلحته كأداة دفاعية.

أناهار22 أيار/مايو 2026، يسلط الضوء على مؤشر آخر للمناقشة المحلية. إنه يقدم دراسة استقصائية عن موقف الجمهور تجاه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومسألة أسلحة حزب الله. The newspaper has 21.9% strong support for direct negotiation and 27.1% partial support, compared with 33.2% strong opposition. وفيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، يشير نفس الشيء إلى دعم قوي بنسبة 44.7 في المائة ودعم جزئي بنسبة 13.5 في المائة، مقارنة بمعارضة قوية بنسبة 26.1 في المائة. وتظهر هذه الأرقام مجتمعا مقسما، ولكن أيضا تحولا في النقاش نحو خيارات أكثر هامشية في السابق. وهي تعطي وزنا سياسيا للمواقف التي تدعو إلى إقامة دولة أكثر حزما.

العفو العام يكشف عن عيب داخلي آخر

ولا تقتصر السياسة المحلية على قضية واشنطن. وفقاًالدياروفي 22 أيار/مايو 2026، ظلت المناقشة المتعلقة بالعفو العام تميزت بانقسام ديني قوي. The newspaper refers to the delayment of the case and the issue of Islamist detainees, including Ahmad Al Assir. The subject is sensitive, as it affects the memory of internal violence and the way the State treats detainees linked to security cases. كما يكشف عن حدود الحلول الوسطية البرلمانية في مناخ من عدم الثقة.

في هذا السياق،,الدياروفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن قائد الجيش، الجنرال رودولف هايكال، تلقى مفتي عكار، الشيخ زيد محمد بكر زكريا. وأشار كلا الرجلين إلى الحالة العامة وشددا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتجمع حول الجيش. ويأخذ هذا الاجتماع بمعنى خاص. وهو يتدخل في وقت تتعرض فيه المؤسسة العسكرية للنقد بسبب مشاركتها في اجتماع البنتاغون وعندما تظل مسائل الأمن الداخلي حساسة للغاية. ومن ثم فإن التذكير بالوحدة الوطنية يشكل رسالة داخلية ومؤسسية.

A political scene suspended from defining the role of the State

ويظهر اليوم السياسي في 22 أيار/مايو 2026 نفس المسألة بأشكال عدة. من يقرر الحرب والسلام؟ من يتحدث عن لبنان؟ من يتحكم بالأسلحة والحدود والمفاوضات؟ وتختلف الردود بين المصادر والمخيمات.Al Jumhouriyaوفي 22 أيار/مايو 2026، يصر على إطار رسمي يستند إلى وقف إطلاق النار، والانسحاب، والإفراج عن السجناء، وعودة المشردين، وسلطة الدولة.Al Binaوفي اليوم نفسه، على العكس من ذلك، اعتبرت الجزاءات محاولة لإعادة تشكيل التوازن السياسي الداخلي وتهميش عنصر لبناني.الشارقوأناهارمرة أخرى في 22 مايو 2026، تعطي مساحة أكبر للأصوات التي تدعو إلى حالة أقوى في مواجهة أسلحة حزب الله. النتيجة هي المشهد المحلي المتوتر وتتجه المؤسسات نحو واشنطن، ولكن الأطراف تستعد أساسا لمعركة داخلية بشأن معنى هذا النهج.

المقاصة والخطاب من جانب الشخصيات السياسية: السيادة والأسلحة والتفاوض في قلب الكلمات

جوزيف أوون وناواف سلام يواجهان رسمياً

The statements and positions reported by the press on 22 May 2026 show a political scene dominated by the state question. ويظهر الرئيس جوزيف أوون في الصحف كنقطة عبور مؤسسية للرسائل الدبلوماسية والأمنية. وفقاًالديارOn 22 May 2026, Joseph Aoun was informed by Interior Minister Ahmad Hajjar of the general security situation, the measures taken to preserve stability and the control of borders and crossing points. The same newspaper also reports its discussions with Egypt’s Ambassador Alaa Moussa on the Lebanese-American- Israelii negotiations in Washington and on the Lebanese position. هذا التفريغ يعطي (بابدا) مهمة محددة. وتسعى الرئاسة إلى التكلم بالنيابة عن دولة منخرطة في مفاوضات، ولكنها تهتم بالحفاظ على خط رسمي.

في نفس السجل,الديارOn 22 May 2026, the Qatari Ambassador, Sheikh Saud bin Abdelrahman Al Thani, quoted as saying that Doha’s support for Lebanon, its stability and the positions of the State and the government, continued. ويستكمل هذا البيان التسلسل الرئاسي. وهو يسلط الضوء على فكرة الدعم العربي للخط اللبناني في وقت تزداد فيه ضغوط واشنطن. ومن ثم فإن الكلمة القطرية تمثل وزناً دبلوماسياً مضاداً للوزن. وهي لا تتعارض مع عملية التفاوض. بل إنه يسعى إلى إدماجه في منطق الاستقرار والدعم المؤسسي.

ويتدخل رئيس الوزراء نواف سلام أساسا من خلال التنسيق. وفقاًAl LiwaaOn 22 May 2026, he received former Ambassador Simon Karam, head of the Lebanese delegation, to examine the negotiating file and the formation of the military group sent to the Pentagon. ولا تزال الرسالة السياسية رصينة. وهو لا يستند إلى بيان قوي، بل إلى متابعة حكومية. وهذه السلطة التقديرية هي في حد ذاتها خيار. It allows Nawaf Salam to show that the case is handled by the State, without opening a public controversy about the nature of the negotiation.

الجيش كمؤسسة وليس كمخيم

كلمة الجيش تحتل مكاناً مركزياً في هذا التسلسل وفقاًالشارقOn 22 May 2026, the military command responded to the discussions on the denominational composition of the delegation to participate in the Pentagon meeting. He recalled that the officers represent the homeland, act according to the doctrine of the army and remain attached to the national constants. ويهدف هذا البيان إلى الحد من أثر الجدل. وترفض السماح للجيش بأن يقرأ كتجمع للمجتمعات المحلية. وعلى العكس من ذلك، تدعي أن المؤسسة تتكلم باسم الدولة.

ويجري تناول هذا الموقف في جو أوسع من الشك.الديار22 May 2026, reports that the army had to publish this message in order to cut short pressure and doubts on the morality and objectives of the group sent to Washington. المُطلِق مهم. It shows that the army is not only called to participate in a technical meeting. ويجب عليها أيضا أن تدافع عن شرعيتها في المناقشة الداخلية. وهكذا يصبح الخطاب العسكري عملا سياسيا بالمعنى المؤسسي للمصطلح. وهو يهدف إلى حماية الجيش من اتهامه بخدمة برنامج أجنبي.

InأناهارOn 22 May 2026, Samir Geagea gave another reading of the role of the army. ويدّعي زعيم الجيش اللبناني أن الجيش مؤسسة تابعة للدولة، وليس حزبا مستقلا يتفاوض على الحقوق أو يطالب بها باسمه. He adds that the responsibility to protect the army and the blood of its soldiers lies with the State in all its institutions. وهذه الصيغة تحرك النقاش. وهو يزيل من الجيش مهمة حل أزمة الأسلحة والحرب وحدها. It refers this responsibility to political power.

سمير غيغا وتحدي الطريقة اللبنانية

The interview granted by Samir Geagea toأناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، تمثل نفسها موقفا موضوعيا من النظام السياسي. ويلخص العنوان الذي أبرزته الصحيفة وجهة نظره. ولم تعد الطريقة اللبنانية مفيدة، وسيصبح إعادة تقييم النظام أمرا لا مفر منه. ويأتي هذا الخطاب عشية الذكرى المئوية للدستور اللبناني. ولذلك فهو يجمع بين الأزمة الحالية وسجل الدولة الأطول. غيغا لا تقصر ملاحظاته على حزب الله أو الجنوب. وهو يثير مسألة عمل الجمهورية.

The same interview insists on the need for a sustainable state, not just a halt to fighting.أناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت غيغا بأن الحاجة الراهنة ليست مجرد وقف جديد لإطلاق النار. وهو يتحدث عن وضع مستقر ومستقر، قادر على إنهاء الفوضى المزمنة التي عاشها الجنوب لعقود. وتعكس هذه الجملة فرقا واضحا بين المنطقين. الأول هو فقط إدارة الهدنة. والثاني يسعى إلى تغيير القواعد الأمنية. من الواضح أن (جيجا) تضع خطابها في هذا المنطق الثاني.

أناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، نشرت أيضا دراسة استقصائية أعطت سياقا سياسيا لهذا الخطاب. According to the data posted, 21.9% of respondents strongly support direct negotiations between Lebanon and Israel, and 27.1% support it to some extent. فيما يتعلق بمسألة أسلحة (هزبولا) 44.7 في المائة دعموا بقوة نزع سلاح الحزب و 13.5 في المائة دعموه. وهذه الأرقام ليست إعلانا بالمسؤولية السياسية. ولكنها تشكل خلفية للخطابات التي تدعو إلى تعزيز الدولة. ويظهرون أن المناقشة العامة قد غيرت نبرتها.

(آمال) و(هيزبولا) نددا برسالة أمريكية

إن ردود فعل أمال وهيزبولا تعطي الرد على هذا الخطاب المتعلق بإعادة الدولة من خلال نزع السلاح. وفقاًالأخضروفي 22 أيار/مايو 2026، ادعت حركة أمال أن الجزاءات الأمريكية المفروضة على أحمد بعالباكي وعلي صفاوي غير مقبولة وغير مبررة. وتؤمن الحركة بأنهم يستهدفون في المقام الأول (آمال) ودوره السياسي، الذي يمثله على أنه مرتبط بالأسباب الوطنية، وثبات البلد، وحماية الدولة والمؤسسات. وتسعى الصياغة إلى عكس الاتهام الأمريكي. (آمال) لا يمثل نفسه كعقبة أمام الدولة، بل كأحد حماة لها.

(هيزبولا) يتبنى نبرة جبهية أكثر وفقاًAl Jumhouriyaوفي 22 أيار/مايو 2026، أعلن الحزب أن الجزاءات التي تفرضها وزارتا الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة على النواب المنتخبين والجيش وضباط الأمن العام، فضلا عن حزب الله والأمال، تشكل محاولة أمريكية لتخويف الشعب اللبناني. وأضاف الطرف أن الموظفين المكلفين باستهداف عشية اجتماعات وزارة الدفاع كانوا يسعون إلى تخويف المؤسسات الأمنية الرسمية. الرسالة واضحة. Hezbollah wants to present sanctions as an act against the Lebanese state, not only against it.

Al Bina22 may 2026, gives a more detailed version of this speech. ويدعي حزب الله أن الاتهام الأمريكي هو في الواقع رفض نزع سلاح المقاومة ومعارضة خطط الاستسلام التي ستسعى واشنطن إلى فرضها على لبنان لصالح إسرائيل. ويضيف الطرف أن الجزاءات هي شارة شرف للأشخاص المعنيين وأنها لن تغير خياراتهم. هذا البيان يبني قصة تحدي. وهو يسعى إلى تحويل تدبير عقابي إلى دليل على الولاء السياسي.

جان-يفيس لودريان خطاب دبلوماسي

الكلمة الفرنسية مميّزة بنبرة إنذار وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، يدعي جان – إيف لو درايان أن لبنان في وضع خطير بالنسبة لوحدته وسلامته الإقليمية. He also refers to the division of Lebanese components against Hezbollah and against Israel. وتوفر هذه الجملة إطارا دبلوماسيا للأزمة. ولا يقتصر على الصراع العسكري. وهو يشير إلى كسر داخلي يهدد الوحدة الوطنية.

الدريان يذهب أبعد في نفس المقابلة التي أبلغ عنهاالقدس العربي22 أيار/مايو 2026. ويدعي أن إسرائيل تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية، بينما يرى طرف آخر حزب الله يتصرف، وهو ما يصف أنه يخدم المصالح الإيرانية. ثم رحب بصون الهدنة التي فتحت، كما قال، آفاقاً مدتها 45 يوماً لإجراء مزيد من المناقشات. هذا الخطاب يجمع بين الإنذار والتشجيع. وهو يعترف بمخاطرة خطيرة، ولكنه يعرض المفاوضات على أنها نافذة مفتوحة.

الشارقOn 22 May 2026, Le Drian reported similar comments. وتشير الصحيفة إلى أنها ترى المزيد من المناقشات كطريق ممكن للخروج من الصراع بين إسرائيل وحزب الله. He also believes that the Lebanese leaders involved in this process show courage. هذا ذكر ملحوظ. وهو يقدم شكلا من أشكال الدعم الخارجي للمسؤولين اللبنانيين الذين يقبلون المفاوضات. It can also be read as a pressure on forces that refuse it.

دونالد ترامب وماركو روبيو على إيران وآثارها اللبنانية

وللبيانات الأمريكية بشأن إيران تأثير مباشر على المناخ اللبناني. وفقاًAl Liwaaفي 22 مايو، 2026، دونالد ترامب يدعي أن الولايات المتحدة سوف تحصل على مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. يقول أن (واشنطن) لا يحتاجها ولا يريدها لكنه يريد أن يوقف (طهران) من الاحتفاظ بها الأمر يتعلق بإيران إلا أنه يتردد في لبنان، حيث أن الجزاءات المفروضة على حزب الله وعمال تحدث في نفس الوقت الذي يحدث فيه التصعيد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

ماركو روبيو يعتمد نبرة تحذير وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، ذكر وزير خارجية الولايات المتحدة أنه لا يوجد بلد يؤيد فكرة وجود نظام ضريبي إيراني في مضيق أورموز. واعتبرت أن هذا النظام غير مقبول واعتبرت أنه سيكون عقبة أمام أي اتفاق دبلوماسي إذا استمرت إيران في هذا الاتجاه. وأضاف أن المشروع يشكل تهديدا للعالم ويصفه بأنه غير قانوني. ويربط هذا الخطاب بين الأسلحة النووية والبحرية والمفاوضات. ويذكر أن واشنطن تعامل إيران كمسألة عالمية، ويمكن أن تؤثر على لبنان.

نفس روبيو، اقتبسالقدس العربيغير أنه في 22 أيار/مايو 2026، اعترف ببعض التقدم في المناقشات مع طهران. إنه يتحدث عن علامات إيجابية، بينما يرفض زيادة التفاؤل. هذا الظل مهم يظهر أن الخطاب الأمريكي ليس فقط عن التهديدات لقد ترك قضية دبلوماسية مفتوحة وبالنسبة للبنان، فإن هذا الشك أمر أساسي. ومن شأن إحراز تقدم بين واشنطن وطهران أن يقلل الضغط الإقليمي. على العكس من ذلك، الفشل يمكن أن يصعّب الجبهة الجنوبية و المعركة حول أسلحة حزب الله.

خطاب سياسي كمنطقة معركة

وتبيِّن الكلمات التي ألقيت في 22 أيار/مايو 2026 أن كل جانب يحاول تعريف السيادة. وبالنسبة لجوزيف أوون ونواف سلام، فإنها تمر عبر خط رسمي واتصالات دبلوماسية ومراقبة مؤسسية للمفاوضات. وبالنسبة للجيش، يتطلب الحفاظ على وحدة المؤسسة في مواجهة القراءات الطائفية. وبالنسبة لسمير غيغا، يتطلب إعادة تقييم النظام والاستقرار الدائم الذي يتجاوز وقف إطلاق النار. وبالنسبة إلى أمال وهيزبولا، يعني ذلك أيضا رفض الضغط الأمريكي وحماية الدور السياسي المقدم على الصعيد الوطني. وبالنسبة إلى جان – إيف لو درايان، يعتمد على المفاوضات القادرة على الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية. وأخيرا، بالنسبة لواشنطن، ينطوي على الحد من حزب الله وتسوية القضية الإيرانية. هذه الكلمات لا تجيب فقط يرسمون خطوط الكسور في اللحظة اللبنانية.

الدبلوماسية: واشنطن وباريس والوساطة العربية حول الملف اللبناني

المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة

وتركز الدبلوماسية اللبنانية المؤرخة 22 أيار/مايو 2026 على واشنطن. وأصبح التعيين المقرر في البنتاجون في ٢٩ أيار/مايو نقطة العبور الرئيسية بين وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش ومكان لبنان في ذراع الحديد الإقليمي. وفقاًAl Jumhouriyaوفي 22 أيار/مايو 2026، تشير المعلومات التي تعتبر موثوقة إلى أن الرئيس جوزيف أوون يواصل اتصالاته الخارجية لوضع خارطة طريق. وهو يقوم على الدفاع عن مصلحة لبنان، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه. ويهدف أيضا إلى إنهاء الحرب، وإعادة الأمن في الجنوب، وتمهيد الطريق لتحقيق استقرار أوسع نطاقا. The newspaper states that the Pentagon appointment is presented by Washington as the launch of a security route between Lebanon and Israel.

وهذه التركيبة تضع الولايات المتحدة في صميم اللعبة. وليس للبنان قناة مباشرة عادية مع إسرائيل. ومن ثم فهي تمر من خلال الراعي الأمريكي، بينما تسعى إلى تجنب صورة التطبيع السياسي.الشارق22 May 2026, reports that there will be no Lebanese boycott of the Pentagon meeting. The newspaper states that the so-called security delegation will visit Washington, but that political sources present it as technical and logistical participation, without any direct political dimension. وسيعاد إلى المسار السياسي المقرر في حزيران/يونيه أكثر المطالب اللبنانية حساسية، مثل وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السجناء، وإعادة البناء، والعودة إلى الجنوب.

وتبين هذه الشعبة طريقة دبلوماسية حذرة. The military meeting is used to prepare the ground. لا يمكنها إصلاحه. وقبل كل شيء، يجب أن يتفادى حدوث انقطاع في العملية. وفقاًالأخضروفي 22 أيار/مايو 2026، أُبلغ الوفد العسكري اللبناني بأن دوره سيكون تقنيا تماما. وينبغي أن يعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. The newspaper adds that this work is preparing for a next stage of political negotiations in early June in the US State Department. وتشير المادة نفسها إلى أن تكوين المجموعة العسكرية قد تقرر بالفعل حول ستة ضباط من مختلف التخصصات.

لبنان بين الدعم العربي والضغط الأمريكي

وتسعى الرئاسة إلى إعطاء هذا الطريق إطارا عربيا وليس أمريكيا فحسب. وفقاًالديارOn 22 May 2026, Joseph Aoun received Ambassador Alaa Moussa of Egypt to discuss Lebanese and regional developments, as well as the course of negotiations in Washington and the Lebanese position. ويعطي هذا الاجتماع القاهرة مكانا للتشاور. وتشير أيضا إلى أن بيروت لا تريد أن تترك القضية للولايات المتحدة وحدها. ولا تزال مصر لاعبا عربيا رائدا في المسائل الأمنية الإقليمية، لا سيما عندما تؤثر على إسرائيل وأرصدة ليفانت.

كما أن قطر حاضرة في هذا التسلسل.الديارOn 22 May 2026, Joseph Aoun received the Qatari Ambassador, Sheikh Saud bin Abdelrahman Al Thani. وأعاد تأكيد دعم الدوحة للبنان واستقراره ومواقف الدولة والحكومة. وأشار أيضا إلى استمرار المعونة القطرية، بما في ذلك الإمدادات الأخيرة من المعدات ومعدات الملاحة في مطار بيروت. وهذا الدعم دبلوماسي وعملي. وهو يبين أن لبنان يسعى إلى تقديم الدعم لتعزيز مؤسساته، في وقت تفرض فيه الجزاءات الأمريكية جزءا من هذه المؤسسات تحت ضغط شديد.

الحكومة ترافق هذا الخط وفقاًAl Liwaaوفي 22 أيار/مايو 2026، تلقى رئيس الوزراء نواف سلام، السفير السابق سيمون كريم، رئيس الوفد اللبناني المشارك في عملية التفاوض. وركز الاجتماع على المناقشات الجارية، ومتابعة المرحلة النهائية وتشكيل الفريق العسكري لزيارة البنتاجون. ويبين هذا التسلسل أن الملف لا يترك للجيش وحده. وهو لا يزال تحت السيطرة المدنية. وهذا يحافظ على الهيكل الهرمي المؤسسي ويقلل من خطر التفسير بأن الوفد العسكري وحده سيتفاوض بشأن مسألة السيادة.

تنبيهات باريس بشأن وحدة لبنان

فرنسا تتدخل بنبرة أكثر حرصاً وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، قال جان – إيف لو درايان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان، إن البلد في وضع خطير لوحدته وسلامته الإقليمية. وأبرز تقسيم العناصر اللبنانية أمام حزب الله وإسرائيل. ويعطي هذا البيان الأزمة معنى أوسع من المواجهة الوحيدة في الجنوب. وتشهد باريس خطرا سياسيا داخليا يرتبط بتفتت المواقف اللبنانية وصعوبة تحديد خط وطني واحد.

نفس الدريان، اقتبس منالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، يُعتقد أن لبنان مهدد بسلامة أراضيه لأن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل، ويرى جانب آخر حزب الله يتصرف، وهو ما يمثله خدمة للمصالح الإيرانية. غير أنه يرحب باستمرار الهدنة التي فتحت آفاقاً مدتها 45 يوماً لمواصلة المناقشات. This French position combines warning and support for the process. وهي تسلم بأن الخطر خطير، ولكنها ترى أن التفاوض لا يزال طريقا ممكنا.

الشارق22 مايو، 2026، يُكرر أيضاً كلمات لي درايان. The newspaper reports that it considers the Lebanese leaders involved in this courageous trip, in reference to their request to negotiate directly with the Israeli government to get the country out of the state and to restore the means to act and exist. الإشارة ثقيلة مع المعنى. وهو يضع فرنسا في دور دعم الاختيار المؤسسي اللبناني، حتى وإن لم تقبل إسرائيل باريس كطرف في العملية. وفقاًالقدس العربيغير أن الدريان وجد في 22 أيار/مايو 2026 أن الولايات المتحدة تشارك في المفاوضات إيجابية رغم رفض إسرائيل إدراج فرنسا في الخطة.

ويحاول حزب الله أيضا دبلوماسية موازية

ولا تقتصر الدبلوماسية على المؤسسات. Hezbollah is also seeking to make its story known to chanceries. وفقاًالشارقon 22 may 2026, the party contacted arab and foreign embassies through its deputies. وأرسل إليهم مذكرة تفيد بأن حق الدفاع عن النفس معترف به، وأن وقف العدوان الإسرائيلي يشكل المدخل اللازم لإعادة بناء الدولة. This shows that the party is not content with an internal discourse. وهي تحاول التأثير على القراءة الدولية للقضية، وربط أسلحتها وإجراءاتها باستمرار الهجمات الإسرائيلية.

هذه المبادرة تعارض القراءة الأمريكية.الشارق العسات22 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى أن واشنطن سبقت المفاوضات الأمنية بين لبنان وإسرائيل بعقوبات ضد تسع شخصيات. وتشمل القائمة نواب حزب الله، وأقارب نبيه بيري، والسفير الإيراني في بيروت، فضلا عن اثنين من الجيش ومسؤولي الأمن العام. وتشير الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة جزاءات من هذا النوع على الضباط اللبنانيين في هذا السياق. ولذلك فإن الدبلوماسية الأمريكية تعمل بطريقتين في كل مرة. وهي ترعى عملية وتعاقب الجهات الفاعلة التي تتهمها بعرقلة هذه العملية.

بالنسبة لمنافسي هذا الضغط، الجدول ليس محايداً.Al Binaوفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن المصادر تعتبر الجزاءات بمثابة رسالة إلى رئيس الدائرة، نبيه بيري، الذي يرفض طريق التفاوض المباشر والسلام مع إسرائيل. They also see pressure on the army commander, General Rodolphe Haykal, as opposed to the use of the army in direct coordination with Israel against Hezbollah. وهذه القراءة تحول الجزاءات إلى عمل دبلوماسي من أعمال الإكراه. وتدعي أن واشنطن لا تسعى فقط إلى دعم المفاوضات، وإنما أيضا إلى إعادة تشكيل علاقة السلطة الداخلية في لبنان.

إيران تزن على الهامش اللبناني

ويتوقف هامش بيروت أيضا على القضية الإيرانية. وفقاًأناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، تسعى إيران إلى إدراج وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في السياق الأوسع للمناقشات مع الولايات المتحدة. وتؤمن الصحيفة بأن طهران يحاول التذكير بأنه لا يزال يحمل الخريطة اللبنانية وضمان سلوك حزب الله. المصادر الدبلوماسيةأناهارويضاف إلى ذلك أن عدم وجود توضيح أمريكي بشأن هذه النقطة يعقِّد مهمة الدولة اللبنانية. وبدلا من تعزيز بيروت بضغط واضح على إسرائيل، فإن هذا الغموض يبقي لبنان في منطقة من عدم اليقين.

ولا يزال التفاوض الأمريكي – الإيراني نفسه غير مؤكد.Al Liwaaفي 22 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى أن دونالد ترامب يدعي أنه يريد المخزون الإيراني من اليورانيوم العالي التخصيب. The same newspaper reported that US Secretary of State Marco Rubio spoke of positive signals, but warned that an Iranian tax system in the Strait of Ormuz would make any diplomatic agreement impossible. ويقع هذا الخط الأمريكي على لبنان، حيث أن الجبهة الجنوبية ودور حزب الله مرتبطان بالأرصدة الإقليمية. الاسترخاء بين واشنطن وطهران يمكن أن يقلل الضغط. الفشل يمكن أن يقوي المواقع.

وفقاًالعيد العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، حاولت الوساطة الباكستانية المدعومة من عدة دول في المنطقة، بما فيها قطر، تقريب المواقف الأمريكية والإيرانية. The newspaper reports that Pakistani officials must go to Tehran, while Marco Rubio speaks of some positive signs, despite tensions on uranium and Ormuz. وتبين هذه الوساطة النطاق الإقليمي للقضية. إن لبنان لا يتفاوض في مكان معزول. وهو يعتمد على سلسلة من المناقشات من واشنطن إلى طهران، ومن الدوحة إلى القاهرة، ومن باريس إلى مكاتب البنتاغون.

البنتاغون كاختبار دبلوماسي

ولذلك فإن الاجتماع الذي عقد في 29 أيار/مايو يركز على عدة مستويات. وبالنسبة لواشنطن، يتمثل الهدف في فرض خطى واختبار قدرة الدولة اللبنانية على المضي قدما. وبالنسبة لبيروت، يتمثل الهدف في تأمين الانسحاب الإسرائيلي، ووضع وقف لإطلاق النار، والحفاظ على موقف وطني. وبالنسبة لباريس، فإن الضرورة الملحة هي تجنب الانقطاع عن الوحدة اللبنانية. وبالنسبة للدوحة والقاهرة، لا يزال دعم المؤسسات اللبنانية وسيلة لمنع انهيار إطار الدولة. وبالنسبة لحزب الله، تتمثل الأولوية في منع المفاوضات من أن تصبح أداة لنزع السلاح مفروضة من الخارج.

وفقاًAl Jumhouriyaوفي 22 أيار/مايو 2026، جرت الأعمال التحضيرية للاجتماع في جو متوتر، ولكن الحكومة الرسمية لم تفقد الأمل في تحقيق تقدم. وتشير الصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال أول عنصر من عناصر خريطة الطريق، لأنه يحسب بقية المناقشات. وهذا يوجز المنطق الدبلوماسي في هذه اللحظة. وقبل التوصل إلى أي حل واسع، يجب منع الهدنة من التحول إلى كسر بسيط بين مرحلتين من الحرب.

السياسة الدولية: إيران والعراق وغزة والتجزئة الإقليمية تحت ضغط الولايات المتحدة

Washington and Tehran between signs of agreement and threat of renewed war

The press on 22 May 2026 placed the US-Iran dual at the centre of international politics. وفقاًالشارق العساتOn May 22, 2026, Washington posted some optimism about the discussions with Tehran, but Donald Trump maintained a firm demand. يريد أن يخرج مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب من إيران. The same newspaper reports that Iranian guide Mojtaba Khamenei sets a red line against any transfer of this stock out of the country. وهذه المعارضة تعطي الملف قيمة استراتيجية ورمزية. بالنسبة لواشنطن، يجب أن يصبح اليورانيوم دليلاً على انسحاب إيراني. وبالنسبة لطهران، فإن إبقاءه على أرضه يتعلق بالحفاظ على شكل من أشكال السيادة.

وفقاًAl LiwaaOn May 22, 2026, Donald Trump declared that the United States would obtain this stock. وأضاف أن بلده لا يحتاج إليها، ولكنه لا يريد أن يتركها إلى إيران. وتخفض هذه الجملة المفاوضات إلى هدف واضح. كما تقول أن (واشنطن) لا تبحث عن ضمانات تقنية فحسب. يريد انتصار سياسي واضح. في نفس الوقت,العيد العربي22 May 2026, reports that US Secretary of State Marco Rubio speaks of positive signs. غير أنه حذر من أن وجود نظام ضريبي إيراني في مضيق أورموز سيجعل أي اتفاق أمرا مستحيلا. وهكذا، فإن المناقشات تمضي قدما، ولكنها لا تزال عرضة لصدمة في طريق البحر.

الوساطة في باكستان والمحور الإقليمي

وساطة باكستان تأخذ مكانا هاما. وفقاًالأخضرOn 22 May 2026, Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi arrived in Tehran for another visit. وكان من شأن ذلك أن يوفر ردا أمريكيا على الملفات التفاوضية، بهدف إحياء قناة دبلوماسية يجري حجبها مرارا. وتبين هذه الوساطة أن الأزمة تتجاوز المبارزة المباشرة بين واشنطن وطهران. وهو يحشد الجهات الفاعلة الإقليمية التي ترغب في تجنب تمديد الحرب.

العيد العربي22 أيار/مايو 2026 أيضاً تفيد بأن عدة دول في المنطقة، بما فيها قطر، تدعم الوساطة الباكستانية. The newspaper states that Pakistani officials had to go to Iran at the time when Rubio spoke of good signs. ولذلك تسعى القناة الباكستانية إلى الحد من الثغرات في اليورانيوم والأرموز والضمانات الأمنية. لكنه يجب أن يتعامل مع مناخ قاسي. ترفض إيران إعطاء صورة لهزيمة بعد أشهر من الحرب. والولايات المتحدة، من جانبها، تبحث عن نتيجة واضحة بما فيه الكفاية تعرض كنجاح رئاسي.

العراق في مواجهة إعادة صياغة قضية هاتشد

ويحتل العراق مكانا رئيسيا آخر في مصادر 22 أيار/مايو 2026. وفقاًالشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، وضعت الولايات المتحدة فكرة لوضع خطة تدريجية لوضع حد للشكل الحالي لحزب الشعب العربي. وسيشمل المشروع إزالة الأسلحة الثقيلة، وإزالة بعض مديريات الفصائل، وتعيين موظفين فنيين للإشراف على الهياكل. وتربط الصحيفة هذا النهج بزيارة الجنرال الأمريكي السابق ديفيد بيتريوس إلى بغداد. He stated that he had been there for five days and met with senior Iraqi officials.

وفقاًالشارق العساتOn 22 May 2026, a spokesman for the US State Department introduced Petraeus as a private citizen. ولكن مستوى الاجتماعات التي أبلغت عنها الصحيفة يتجاوز ذلك. He reportedly saw high-ranking officials, including figures from the judiciary, the government, Parliament and the fight against terrorism. ويقول مصدر عراقي اقتبس من الصحيفة إن المناقشات ركزت على هدف محدد: إصلاح المؤسسة العسكرية ووضع حد للصيغة الحالية » Hachd » مع السعي إلى إيجاد طرق واقعية لإدماج أعضائها في المؤسسات الأمنية.

وهذه المسألة العراقية هي صيغة محلية لمناقشة أوسع نطاقا. واشنطن تريد تخفيض القوات المسلحة ذات الصلة بإيران. طهران يحاول الحفاظ على عمليات نقله. وفقاًالشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، شجعت إيران حلفائها في بغداد على كبح هذا الزخم الأمريكي، الذي يعتبر محاولة لإزالة أحد ضماناتها العسكرية الرئيسية في المنطقة. وبالتوازي مع ذلك، عزز أقارب جماعات الشيعة فكرة وجود إدارة أمنية اتحادية. This structure could serve as a framework for Hachd and other training. وبالتالي تصبح المناقشة مؤسسية. الأمر لا يتعلق بالأسلحة فحسب. وهي تتعلق بمكان الجماعات المسلحة في الدولة العراقية.

غزة والأسطول والتكلفة السياسية للصور

ولا تزال الحرب في غزة محط تركيز قوي للصحافة العربية. وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، طلبت إسبانيا وإيطاليا من الاتحاد الأوروبي معاقبة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. This request follows the broadcast of images of activists of the solidarity fleet, arrested after the interception of their boats en route to Gaza. The newspaper reports that the activists appeared with their hands tied and kneeling. وندد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالأعمال التي تعتبر غير مقبولة، بما في ذلك احتجاز الناشطين في المياه الدولية وإذلالهم.

نفس الرقمالقدس العربي22 أيار/مايو 2026 يتناول أيضا البعد المغربي لهذه القضية. The family of Moroccan doctor Chaimaa Drazi, a participant in the flotilla, announced its intention to pursue Moroccan preacher Mohamed Fizazi after publications deemed offensive to women in the humanitarian initiative. وتبين الحالة أن غزة تُجري أيضا مناقشات داخلية في المجتمعات العربية. وأصبح الدعم الإنساني مسألة أخلاقية وسياسية وقضائية. ولا ترتبط صور الأسطول بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فحسب. وهي تفتح باب الجدل حول مكان المرأة، وحدود الخطاب الديني، ومسؤولية الشخصيات العامة.

اليمن، بعد 36 سنة من الوحدة، بين الذاكرة الوطنية والتجميع

ويعطي اليمن وجهاً آخر للتجزئة الإقليمية. وفقاًالقدس العربي22 may 2026, the date marks the thirty-sixth anniversary of the yemeni unit. لكن الصحيفة تلاحظ أن البلد يتجه نحو المزيد من الانقسام. ودمرت الحرب التي بدأت في عام 2015 الكثير من المكاسب الاقتصادية والهياكل الأساسية. She also opened a deep fracture in the body of the Yemeni unit. The newspaper reports that some observers consider that the political and geographical unity of Yemen exists more than on paper.

هذه القراءة تنضم لموضوع الكانتونات. ويبدو أن اليمن بلد تحل فيه كيانات الأمر الواقع محل الدولة. الجزء الذي يسيطر عليه (هوثس) من الإقليم. وتحتفظ قوات أخرى بالمناطق الجنوبية أو الساحلية. وتكافح السلطات المعترف بها لاستعادة السيادة الكاملة. أما تاريخ 22 أيار/مايو، وهو التاريخ الذي كان يُذكر فيه الاتحاد، فيصبح بذلك الرمز العكسي. وتشير إلى فشل مشروع وطني تقوضه الحرب والتدخل والسلطات المحلية. The Yemeni case also illustrates a wider regional trend. وعندما تضعف الدولة، تصبح الحدود الداخلية أقوى من الحدود الوطنية.

دبلوماسية قوة كوبا والولايات المتحدة

والسياسة الأمريكية لا تقتصر على الشرق الأوسط. وفقاًالشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، ذكر وزير العدل في الولايات المتحدة تود بلانش أن الولايات المتحدة تعتزم سجن الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على ترابها، بعد اتهامات تتعلق بتدمير طائرتين مدنيتين في عام 1996. The newspaper also reports that Washington sent the USS Nimitz aircraft carrier south of the Caribbean Sea. وقد أدى هذا إلى المضاربة حول استعداد دونالد ترامب المحتمل لفرض الضغط على النظام الكوبي الحالي.

وجاء رد الفعل الدولي من موسكو وبيجين. وفقاًالشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، رفضت روسيا والصين سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في تهديد كوبا. وهكذا تستأنف القضية الكوبية منطق الحرب الباردة، ولكن في عالم أكثر تجزئة. وتستخدم الولايات المتحدة القانون والجزاءات والسلطة البحرية. وندد روسيا والصين بسياسة الإكراه. ولا يرتبط هذا المسرح ارتباطا مباشرا بلبنان أو إيران. ولكنه يكشف عن نفس الطريقة الأمريكية: الجمع بين الضغط القضائي والرسالة العسكرية والهدف السياسي.

Ebola in the Congo and the international effects of a health crisis

كما تتضمن السياسة الدولية في 22 أيار/مايو سجلا صحيا له آثار دبلوماسية. وفقاًالعيد العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على الصعيدين الوطني والإقليمي، ولكنه منخفض على الصعيد العالمي. The newspaper reports that a rebel force controlling a region of South Kivu announced a case in an area far from the main home. وقررت الهند والاتحاد الأفريقي تأجيل مؤتمر قمة الهند وأفريقيا المزمع عقده في نيودلهي بسبب التطورات الصحية في عدة أجزاء من أفريقيا.

المادة نفسهاالعيد العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، ذكرت أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على دخول مواطنيها الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الـ 21 يوما الماضية. كما اضطر الفريق الوطني الكونغولي لكرة القدم إلى الانتقال إلى جزء من استعداداته للكأس العالمي لبلجيكا. ولذلك أصبحت الأزمة الصحية حقيقة دولية كاملة. وهو يؤثر على الدبلوماسية والسفر والرياضة والأمن الصحي. وتشير إلى أن جدول الأعمال العالمي لا يقتصر على الحروب. كما يمكن للأوبئة أن تغير الجداول السياسية وقنوات التنقل.

مشهد عالمي يهيمن عليه الإكراه

The subjects dealt with by the newspapers of 22 May 2026 draw an international scene where coercion dominates. إيران تحت التهديد. ويناقش العراق مستقبل قوة مسلحة ناشئة عن الحرب على الإرهاب، ولكنها ترتبط بالأرصدة الإقليمية. ولا تزال غزة تنتج أزمات دبلوماسية وأخلاقية. ويحتفل اليمن بوحدة أصبحت هشة. وتستعيد كوبا مكانا في التنافس بين واشنطن وموسكو وبيجين. وأخيراً، تشير الكونغو إلى أن الأزمات الصحية هي أيضاً من حيث النطاق الجغرافي السياسي. وفي جميع هذه الحالات، يعود السؤال نفسه. هل ما زالت الدول قادرة على فرض سلطتها، أو عليها أن تتعامل مع القوات المسلحة والسلطات الخارجية والشبكات الإيديولوجية والطوارئ العالمية التي تقلل من حيز سياساتها.

الاقتصاد: لبنان الذي يواجه تكلفة الحرب والهشاشة المالية والحاجة إلى الانتعاش الاجتماعي

الاقتصاد المنكوب بالحرب مرة أخرى

ويدخل الاقتصاد اللبناني مرحلة جديدة من الانخفاض. وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، قدر وزير المالية ياسين جابر أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ينبغي أن تؤدي إلى انكماش لا يقل عن 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. بل إنها تتقدم من 7% إلى 10%. وأضاف أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للصراع يمكن أن تصل إلى 20 بليون دولار. ويعطي هذا التقدير مقياسا وحشيا للصدمة. ويضيف إلى الانهيار المالي لعام 2019 ثم إلى الخسائر المرتبطة بحرب عام 2024. ولذلك فإن لبنان لا يواجه أزمة معزولة. He received a series of blows that reduced his ability to recover and undermined his public finances.الديارفي 22 مايو 2026، تقييم ياسين جابر بنسبة 7% إلى 10% إنكماش وفاتورة إجمالية بقيمة 20 مليار دولار تم تكرارها أيضاً، وربطها مباشرة باستمرار الحرب وبالتفاؤلات قبل محادثات واشنطن.

والتذكير بأرقام عام 2024 يزيد من سوء الجدول.القدس العربي22 أيار/مايو 2026، يقتبس من البنك الدولي أن الحرب التي نشبت في عام 2024 قد كلفت لبنان بالفعل ما لا يقل عن 8.5 بلايين دولار من أضرار الممتلكات والخسائر الاقتصادية. ويشير المصدر نفسه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 7.1 في المائة في عام 2024، ليبلغ الانخفاض التراكمي في النشاط نحو 40 في المائة منذ عام 2019. وبالتالي، فإن الاقتصاد لا يبدأ من مستوى عادي. وهي بالفعل مخفضة وفقيرة ومتوقفة على التدفقات الخارجية. والتنبؤ بالانتعاش بنسبة 4 في المائة في عام 2026، الذي توخاه البنك الدولي في كانون الثاني/يناير في ظل ظروف من الاستقرار والمعونة في مجال التعمير والإصلاح، هو الآن شديد الهشاشة.

الميزانية والتشريد والحد من هوامش الدولة

The military shock quickly led to fiscal pressure. وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أوضح ياسين جابر أن الحكومة تأمل في فائض في الميزانية هذا العام. ولكن كان عليها أن تنفق 50 مليون دولار من الأموال العامة لدعم أكثر من مليون شخص مشردين بسبب الحرب. ويبين هذا المبلغ الصلة المباشرة بين النزاعات والمالية العامة. ويحل الإنفاق في حالات الطوارئ محل أهداف الإنعاش. كما أنها تقلل من قدرة الدولة على تمويل أولويات أخرى مثل إعادة البناء أو الخدمات أو المساعدة الاجتماعية العادية.

ويربط الوزير أيضاً المدى النهائي للضرر بعدد من المتغيرات. وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، سيتوقف مستوى الخسائر على التحويلات المالية للمغتربين المنشأة في الخليج، ونجاح الموسم السياحي الصيفي، واستمرار الهجمات الإسرائيلية ضد الممتلكات والأراضي والتجارة وسبل العيش في لبنان. هذه النقطة مركزية إن لبنان لا يقيس خسائره فقط بسبب تدمير المباني. كما يجب أن يُحسب تآكل دخل الأسرة، وانخفاض الحجز السياحي، وتدمير الأعمال التجارية الصغيرة، واحتمال انخفاض التحويلات المالية.

عمليات النقل المغتربة كخط للبقاء

ولا تزال عمليات نقل الشتات من ركائز الاقتصاد اللبناني. وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، تشير ياسين جابر إلى أن هذه التحويلات تشكل حجر الزاوية في النظام الاقتصادي. ويدعم مئات الآلاف من اللبنانيين في عواصم الخليج أسرهم، أو الاستثمار في البلد أو العودة خلال العطلات. لكن الحرب مع إيران تُثقل أيضاً على اقتصادات الخليج. ولذلك يساور الوزير القلق لأن المغتربين لن يتمكنوا بعد الآن من الحفاظ على نفس مستوى الدعم. This concern goes beyond households. وهي تتعلق أيضا بالاستهلاك، وسوق العقارات، والخدمات، ونصيب من السيولة المحلية.

ولا تعوض المعونة الدولية عن هذا الخطر. لا يزال وفقاالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، قدرت ياسين جابر أن المعونة التي تلقتها هذه المرة كانت أقل بكثير من المعونة التي تم الحصول عليها خلال حرب عام 2024، عندما تلقى لبنان 700 مليون دولار في شكل معونة إنسانية وعشرات من طائرات الإغاثة. Despite the call of UN Secretary-General Antonio Guterres to mobilize 300 million dollars, only about 100 million would have been obtained. وقدم قرض بمبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي ومنحة قدرها 45 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي إعانات جزئية. غير أن جابر يشير إلى أن لبنان يعتمد أساسا على القروض، ويتلقى القليل من التبرعات.

الكتاب المستقر، لكن في مشهد مظلم

وفي هذا السياق، يُعرض الحفاظ على قيمة الرطل مقابل الدولار كنقطة إيجابية نادرة.القدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أفيد بأن إيرادات الحكومة انخفضت أيضا، ولكن الحكومة تمكنت من الحفاظ على قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار. وهذا الاستقرار لا يكفي لإزالة المخاطر. وهو يحد من القلق الفوري بشأن الأسعار والإيرادات. إلا أنه يستند إلى أساس هش إذا استمرت الحرب، أو إذا أصبحت العملات شحيحة، أو إذا انخفضت تحويلات المغتربين. ولذلك لا يزال البلد في وضع متناقض. يبدو أن العملة محتفظ بها الاقتصاد الحقيقي هو التعاقد.

ويتجلى هذا التوتر في الطريقة التي تربط بها المصادر الاقتصاد والأمن.الدياروفي 22 أيار/مايو 2026، وضعت تقديرات ياسين جابر في نفس سياق اجتماع البنتاجون، والجزاءات الأمريكية، والتجارة الأمريكية – الإيرانية. وتشير الصحيفة إلى أنه لا يمكن قراءة السجل الاقتصادي اللبناني بشكل منفصل عن الجبهة الجنوبية. ويمكن لنتائج المفاوضات الإقليمية أن تؤثر على العملة، وتدفقات المعونة، ونفقات الدفاع، وعمليات النقل المغتربة، وثقة المستثمرين.

الإسكان كأداة اجتماعية واقتصادية

في مشهد مظلم جداً، يقدم الإسكان مؤشراً آخر وفقاًالشارقOn 22 May 2026, Antoine Habib, President and CEO of the Habitat Bank, visited Nabih Berri in Ain al-Tiné on the occasion of the 50th anniversary of the establishment. وعرض مسار القروض العقارية والجهود المبذولة للحصول على تمويل جديد من الصناديق العربية. The journal details the records recorded until 18 May 2026. وتمثل شراء المساكن المقسمة أصلا 886 ملفا، بمبلغ 62.662 مليون دولار. ويمثل البناء 44 ملفا بقيمة 3.715 مليون دولار. ويمثل التجديد 27 ملفا بمبلغ 000 990 دولار. ويسجل مصرف الموئل ما مجموعه 957 ملفاً بقيمة 67.367 مليون دولار.

These figures show that the social demand for housing still exists. بل إنه يُنظَّم حول الأسر المعيشية ذات الدخل المحدود أو المتوسط. وفقاًAl Binaوفي 22 أيار/مايو 2026، شكر أنطوان حبيب نبيه بيري على دعمه لاستمرارية البعثة الاجتماعية لمصرف الموئل، التي تركز على الدخول المتواضعة، ومتوسط الدخل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي بلد متأثر بالحرب، والأزمة المصرفية، وهبوط القوة الشرائية، تكون هذه المهمة أوسع من مجرد الائتمان العقاري. ويصبح أداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

مشروع مصرف لبنان الجديد

وأهم جزء هو إطلاق مشروع جديد.الشارقOn 22 May 2026, the Central Council of the Bank of Lebanon reported that it had agreed to release part of the Bank ‘ s own funds held in Lebanese books in order to launch a real estate development project adapted to current needs. والغرض من هذا القرار هو إعادة تنشيط جزء من قطاع البناء. كما تسعى إلى تلبية الحاجة إلى السكن دون الاعتماد على القروض الخارجية وحدها.

وفقاًAl Binaوفي 22 أيار/مايو 2026، قرر مجلس إدارة مصرف الموئل استخدام المبلغ المفرج عنه لشراء أرض أو أكثر وبناء وحدات سكنية. وسيستخدم هذا الإسكان في الحصول على قروض للبنانيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وللقطاعين العام والخاص. ويمكن أن يشمل هذا المخطط القروض التقليدية، أو الإيجار مع خيار الشراء، أو تمويل الإسكان قيد التشييد. وينبغي ألا تتجاوز مساحة الوحدات 150 مترا مربعا. هذا السقف يشير إلى توجه اجتماعي إنه يحد من خطر تحويل البرنامج إلى دعم فاخر.

النفط والخليج فوق لبنان

ولا تزال المخاطر الخارجية مرتفعة. وفقاًالقدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة بعد معلومات عن رفض إيران نقل اليورانيوم العالي التخصيب من البلاد. وفي الساعة 1330، بلغ البرنت 108.53 دولار للبرميل الواحد، في حين بلغ إجمالي الولايات المتحدة 101.93 دولار. وهذا يزيد العبء العالمي على التكاليف. وبالنسبة للبنان، وهو بلد مستورد للطاقة يعتمد على استقرار الخليج، فإن ارتفاع النفط الخام يمكن أن يؤثر على الأسعار والنقل والكهرباء وميزان المدفوعات.

الشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، يصف أيضا تعطلا أوسع للاقتصاد العالمي. The newspaper reports that the war has led to higher oil prices and a gradual shortage of raw materials. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار مع الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي، لا يزال البرنت يناهز 105 دولارات، أي أكثر بنسبة 50 في المائة مما كان عليه قبل الحرب. وتفيد الصحيفة أيضاً بأن الهند تريد ضمان عودة سفنها المجمدة إلى الخليج أولاً قبل إرسال المزيد من الوقود. ولا تزال ثلاثة عشر سفينة ترفع العلم الهندي وسفينة واحدة تابعة لشركة هندية محاصرة غرب مضيق أورموز.

الأزمة الاقتصادية الإقليمية المتصلة بالأمن

والقسم الاقتصادي في 22 أيار/مايو 2026 لا يظهر أزمة كلاسيكية. وهو يبين توقف الاقتصاد اللبناني عن الحرب وتدفقات النقد الأجنبي والمعونة الخارجية والاستقرار الإقليمي. أرقام (ياسين جابر) تشير إلى انكماش عميق وعشرين مليار دولار. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن البلد قد فقد بالفعل حصة كبيرة من ثروته منذ عام 2019. وتخفض النفقات على المشردين داخليا هوامش الميزانية. ولا تزال عمليات النقل المغتربة حيوية، ولكنها ضعيفة. At the same time, housing is trying to open up a path of social support and limited recovery, with the Housing Bank and the Bank of Lebanon. ويحدث هذا كله في منطقة يمكن فيها للنفط والأرموز والحرب مع إيران، في أي وقت، أن تزيد من التكاليف وتؤخر الانتعاش.

العدالة: العفو والمساءلة وضعف سيادة القانون

The Ahmad Al Assir case returns through the amnesty door

The Lebanese judicial process of 22 May 2026 focuses mainly on an old but still explosive case. هذا هو العفو العام وقضية أحمد العسر. وفقاًالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، أعيد تنشيط المناقشة بقرار نابيه بيري تأجيل النظر في مشروع قانون العفو العام. The newspaper presents this report as a choice to avoid a new Community outbreak. He points out that the case is not limited to convictions or detainees. كما أنها تستيقظ ذكرى المصادمات والخوفات والقراءات المعاكسة للعنف السياسي في لبنان.

في نفس المادة,الشارقOn 22 May 2026, Ahmad Al Assir returned at length. The newspaper defends a very critical reading of the procedure and claims that shadow areas remain around the Abra clashes. يشير إلى فرضية « الممثل الثالث » الذي كان ليلعب دوراً في سلسلة الأحداث. وتُعزى هذه الفرضية إلى الصحيفة. وهو ليس قرارا قضائيا. غير أنها تبين الكيفية التي لا يزال ينظر بها طرف في الرأي إلى قضية آسر على أنها قضية قضائية غير كاملة، أو على الأقل على أنها قضية لم يتمكن نظام العدالة من قراءتها بالكامل لجميع المخيمات.

العدالة بين الذاكرة الأمنية والمنطق السياسي

The Ahmad Al Assir case raises a broader question. هل يمكن للعفو أن يرضي البلد دون إزالة المسؤولية؟? The debate is sensitive because it affects Islamist detainees, the army, victims and community balance. وفقاًالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، اندلع الموضوع إلى خلاف حول كيفية تعامل العدالة مع بعض المسائل الأمنية، في حين يبدو أن جهات مسلحة أو سياسية أخرى لا تزال بعيدة المنال. وتستشهد الصحيفة أيضا بحادثة التهديد الذي يتعرض له القاضي طارق بيطار من جانب وافيق صفا في عام 2021 كجزء من حالة الانفجار في ميناء بيروت. ويربط هذا المرجع كونين قضائيين منفصلين. On the one hand, Islamist detainees. من ناحية أخرى، تحقيق الميناء وفي كلتا الحالتين، يبدو أن العدالة تحت الضغط.

هذا التوازي يكشف عن عيب. وعندما لا يُنظر إلى العدالة على أنها متساوية للجميع، فإنها تتوقف عن كونها محكّمة. ويصبح مجالاً للكفاح السياسي. وبالتالي، فإن مناقشة العفو العام ليست مجرد مسألة الإفراج عن المحتجزين. يتعامل مع الثقة في القضاة، الوصول إلى الملفات، قدرة الدولة على إثبات الحقيقة والمساواة أمام القانون. In this context, any amnesty project may produce the contrary effect of the one sought. يمكنه أن يرضي بعض العائلات، لكن يحيي غضب الضحايا الآخرين.

ميناء بيروت كرمز للعدالة المحظورة

ولا تزال الإشارة إلى القاضي تاريك بيتار مركزية، حتى عندما لا يحتل الملف الصفحات الأولى. Inالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، كان التذكير بالتهديد المنسوب إلى وافيق صفا ضد القاضي بيتار بمثابة نقطة تأييد لإدانة ما يزعم من استحالة الحكم على بعض الجهات الفاعلة القوية. الصحيفة تقتبس من حكم تهديد (سافا) في 21 سبتمبر 2021 ويبين هذا التذكير أن التحقيق في انفجار الميناء لا يزال أحد أقوى رموز الأزمة القضائية اللبنانية.

ملف الميناء يتجاوز الإجراءات الجنائية يبلور مسألة المسؤولية السياسية، وحماية القضاة، والوصول إلى عائلات الضحايا إلى الحقيقة. وفي غياب تقدم واضح في مصادر اليوم، يبدو أنه خلفية. إنه يطارد كل مناقشة بشأن سيادة القانون. كما أنها تعمل كمقارنة مع الحالات الأمنية الأخرى. ومن ثم، فإن القضاء اللبناني لا يُحكم عليه بقراراته فحسب، بل أيضاً على ما لا يقوم به. وصمت الملف نفسه يصبح حقيقة سياسية.

الأموال العامة والشفافية

العدالة ليست فقط عن المحاكم. It also affects the management of public money. وفقاًالأخضرOn 22 May 2026, Minister of Education Rima Karami requested approval of a monthly funding of $1.8 million to cover so-called operational costs related to 416 IDP reception centres. The newspaper notes that the request, addressed to Prime Minister Nawaf Salam on 26 March, would not include any specific details of the study invoked, nor of the breakdown of expenditures. ويعرض الملف على أنه خطر النفايات وكاختبار لقواعد الشفافية.

الأخضروفي 22 أيار/مايو 2026، أضاف أن المانحين يترددون في تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى وزارة مسؤولة عن إدارة النفقات التشغيلية نفسها. The newspaper also notes the lack of details on the number of internally displaced persons, the needs per centre and the verification mechanisms. وشدد على أن تقديم المساعدة إلى المشردين داخليا هو التزام وطني وأخلاقي، ولكنه لا يعفي السلطات من الامتثال لقواعد الحكم الرشيد. وهذه القراءة تنقل الملف إلى المساءلة. وهو لا يشكك في مبدأ المعونة. إنها تشكك في الطريقة.

وواجه مجلس الوزراء خطر التحقق من الوضع بعد انتهاء الخدمة

The same case reveals another institutional problem. وفقاًالأخضروالصعوبة، 22 أيار/مايو 2026، لا تتعلق فقط بسوء تفسير النفقات. وهو يتعلق أيضا بدور مجلس الوزراء، الذي قد ينتهي به الأمر ويشمل القرارات التي اتخذت بالفعل أو التي بدأت. The newspaper talks about a risk of transforming the Council into a validation of facts, rather than an authority that examines, discusses and decide. This criticism has a quasi-judicial dimension. وهي تتعلق بالشرعية الإدارية والرقابة السياسية والمساءلة في استخدام الأموال العامة.

وفي بلد دمرت فيه الأزمة المالية بعض الثقة بين المواطنين والمؤسسات، تصبح كل نفقات عامة مسألة عدالة بالمعنى الأوسع. The state must prove that it can count, verify and report. وإلا، قد يشتبه في وجود سياسة اجتماعية عاجلة تخدم الشبكات أو المصالح. The case of displacement centres illustrates this tension. هناك حالة طوارئ إنسانية. لكن هناك أيضاً شرط للتحكم. ويجب ألا يعارض كلاهما. وبدلا من ذلك، ينبغي تعزيزها.

إصلاح النظام القضائي، وهو طلب جيلي

The judicial question also appears in the constitutional debate. وفقاًأناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، ناقش الشباب من الأحزاب السياسية التغييرات اللازمة في الدولة اللبنانية خلال الذكرى المئوية للدستور. وتعتقد هانيا كونيو، وهي عضو في المكتب المركزي لقطاع الشباب في المستقبل، أنه يجب تعزيز ثقافة مكافحة الفساد من القمة إلى القاعدة، بما في ذلك من خلال تحسين العدالة. ويربط هذا الشرط بالتكلفة التي يدفعها اللبنانيون بعد سنوات من الفساد.

This position shows that justice is no longer just a technical subject. يصبح طلب جيلي. فالشباب الذين كبروا في الانهيار الاقتصادي والحروب والحواجز المؤسسية يرون النظام القضائي نقطة من نقاط الضعف في الدولة. They demand stronger guarantees, not only to judge past cases, but also to prevent the repetition of practices that led to bankruptcy. وهكذا يصبح إصلاح القاضي والرقابة والإجراءات شرطاً لبقاء الجمهور.

العدالة المدنية العادية، الرصينة ولكن الوجود الحقيقي

بجانب الملفات الكبيرة، صحافة اليوم تظهر عدالة عادية.أناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، تنشر الإعلانات القضائية والإخطارات المدنية. ويتعلق بعضها بإجراءات أمام زينا زين، قاضية الأحوال الشخصية في زاليه، بشأن إلغاء تسجيل الأشخاص المتوفين في سجلات الأحوال المدنية. وهناك إخطار آخر مقدم من محكمة بيروت الابتدائية، في قضية تحكيم تتعلق بشركة هندسية وتشييد. هذه الإعلانات متواضعة. However, they recall that justice is not limited to major political trials. كما ينظم القانون الأعمال الأسرية، والسجلات، والمنازعات المدنية، والإخطارات اللازمة لأداء الدولة لوظائفها العادية.

وهذا التناقض هام. ولا تزال العدالة اللبنانية تعمل في العديد من مجالات الحياة اليومية. ولكن صورتها العامة لا تزال تهيمن على الحالات التي لا تستطيع إغلاقها. وتمضي الإجراءات الصغيرة قدما. الحالات الرئيسية الركود أو الضغط. هذا الفرق يخلق عدم الارتياح ويجوز للمواطن أن يتلقى استدعاء أو أن يصحح سجلا أو أن يتبع قضية مدنية، ولكنه لا يرى دائما مسؤولين سياسيين أو أمنيين يستجيبون لنفس المنطق.

قراءة إقليمية للعدالة والمساءلة

وتوفر مصادر 22 أيار/مايو 2026 أيضا أمثلة غير لبنانية للعلاقة بين العدالة والسياسة.القدس العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن أسرة الطبيب المغربي شيما درازي، وهو مشارك في أسطول التضامن مع غزة، قد شرعت في اتخاذ إجراء قضائي ضد الواعظ محمد فيزي. She accuses of defamation and damage to reputation after publications deemed offensive to women involved in the humanitarian initiative. وتبين هذه القضية أن العدالة يمكن أن تصبح أداة للحماية من العنف اللفظي والوصم الرقمي.

الشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، أُشير، من جانبه، إلى الإفراج عن الأرقام المتصلة بالنظام السابق لمومار القذافي في ليبيا، الذي أعاد فتح باب المناقشة بشأن جدوى ثورة شباط/فبراير ونتائجها. وعلى الرغم من أن هذه المسألة خارج لبنان، فإنها تظهر دينامية مشتركة بين عدة مجتمعات عربية. وتترك التحولات السياسية غير المكتملة محاكمات شديدة وتوقعات من العدالة وخيبة أمل عميقة. وعندما لا تنتج المحاكم الحقيقة المشتركة، ينتقل الحكم إلى المجال السياسي والإعلامي.

العدالة في مركز إعادة بناء الدولة

On 22 May 2026, Lebanese justice appeared less in verdicts than in lacks, controversies and requests for control. The general amnesty reopens the case of Ahmad Al Assir and the question of Islamist detainees. The memory of the inquiry into the port of Beirut recalls the vulnerability of judges to pressure. The travel centre file transforms budget transparency into accountability issues. الشباب الذين قابلهمأناهارتحسين العدالة في صميم مكافحة الفساد. ومن ثم، لا تزال العدالة واحدة من أوضح اختبارات قدرة لبنان على أن يصبح دولة كاملة مرة أخرى، قادرة على المعاقبة، والحماية، والتحقق، والمحاسبة، دون الإضرار بعلاقات السلطة.

المجتمع: الحرب والتشرد والإرهاق الاجتماعي في بلد مكرّر

المخيمات الفلسطينية في صور تحت الضغط

The press of 22 May 2026 shows a Lebanese society caught in deep fatigue. The weight of war is not limited to the front lines. وهي تسافر إلى المخيمات، والأسر، والمدارس، وأماكن العبادة، والمصروفات اليومية، والخيارات الحميمة.العيد العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، كُرس ملف للمخيمات الفلسطينية في صور. وتصف الصحيفة مخيمات الرشيدية وبورج الشمالي والباس، التي اعترفت بها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، فضلا عن مجموعات غير رسمية مثل جل البهر، والماشوك، وشبريها، والقسمية. These already fragile areas receive new displaced persons from the South. وتشير الصحيفة إلى أن الأسر الفلسطينية لا تتقاسم إلا القليل منها، مع انخفاض المعونة وتحتاج إلى زيادة. وتخلق هذه الحالة تضامنا حقيقيا، ولكن أيضا ضغوطا يومية. ويجب أن يستوعب السكان حرب الآخرين بالإضافة إلى هشاشتهم.

العيد العربي22 may 2026, speaks of a gradual strangulation. The newspaper refers to the fear of rising thefts, social tensions and neighbourhood conflicts. It attributes this fear to lack of perspective and material insecurity. والصيغة قوية لأنها تبين أن الفقر ليس مجرد نقص في المال. يصبح المناخ. إنه يضعف الروابط العائلية. إنها تستخدم آليات الصبر. It also increases the moral burden of residents who refuse to leave their homes, but no longer know who to turn to. وهكذا تبدو المخيمات مرآة صعبة للأزمة اللبنانية. وكلاهما مكان استقبال وأماكن للذاكرة وأماكن للتخلي عنها.

التشريد كاختبار وطني

The issue of internally displaced persons goes through several sources.الأخضروفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن وزير التعليم ريما كارامي طلب 1.8 مليون دولار في الشهر لتغطية تكاليف 416 مركز استقبال. وتعرض المجلة هذا الملف من حيث مخاطر النفايات والافتقار إلى التفاصيل. غير أن المعلومات، بعد المناقشة الإدارية، توفر مقياسا اجتماعيا للأزمة. وأربعمائة وستة عشر مركزاً تعني آلاف الناس خارج محيطهم الطبيعي. This means families sleeping elsewhere, displaced children, schools or public buildings transformed, and constant needs for water, food, hygiene, safety and medical care.

ولذلك فإن الحرب تحول الحياة الاجتماعية إلى إدارة البقاء. والأشخاص المشردون ليسوا فئة مجردة. They affect their neighbourhoods, schools, municipalities and associations. هم أيضاً يَزنونَ على أنفسهم، لأن الإنتظارَ مُهملُ.الشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، نشرت صورة لمخيم أنشأته السلطات اللبنانية في بيروت للمشردين من الجنوب والضواحي الجنوبية. وتلخص هذه الصورة توسيع الأزمة. الحرب الجنوبية لم تعد مجرد مسألة حدودية وتستقر في العاصمة وفي مراكز الاستقبال وفي الروتينات الحضرية.

الحج إلى مكة في مواجهة تكلفة المعيشة

كما أن المجتمع يتعلم في الممارسات الدينية.أناهار22 May 2026, devoted an article to the participation of Lebanese in the pilgrimage to Mecca. The newspaper writes that wars and expensive living have not prevented participation, but it shows a sharp increase in costs. وأوضحت مديرة للحملة، هيات أوالي، أن التكلفة بلغت ما بين 000 4 دولار و 500 4 دولار في السنة السابقة، مقابل ما لا يقل عن 250 5 دولارا في هذا العام. وقالت إن المبلغ المدفوع للسلطة المسؤولة عن الحج قد زاد من 750 1 دولارا إلى 100 3 دولار. المطالب تتقلص أيضاً. وكانت حملته ستزداد من 40 حالة في العام الماضي إلى 25 حالة في هذا العام. وقال مسؤول آخر إنه زاد من 90 إلى 33 طلبا.

أناهارفي 22 أيار/مايو 2026، تورد تفاصيل أسباب هذه الزيادة. وتشير الصحيفة إلى تذاكر الطيران، وزيادة النفط بعد الحرب على إيران، وتغيير بعض الطرق الجوية، وتكاليف التأمين، والنقل، والإقامة، والخدمات في المملكة العربية السعودية. بل إن الأمتعة والملابس اللازمة للحج قد زادت بسبب تكلفة الشحن وعدم السيطرة على الأسعار في لبنان. والموضوع اجتماعي، لأنه يبين كيف يصبح الالتزام الديني، وإن كان مشروطا بالوسائل، مؤشرا على وجود فجوة اقتصادية. أولئك الذين يغادرون يحافظون على لفتة روحية قوية وأولئك الذين ينبذون لا يفعلون ذلك دائما بالاختيار، بل بالإكراه.

الرأي العام الذي يعمل بالخوف والإهمال

ولا تقتصر المناقشة الاجتماعية على النفقات والسفر. It also affects collective representations.أناهار22 أيار/مايو 2026، نشر استطلاعا للرأي اللبناني ضد إسرائيل وحزب الله. وتبين الأرقام انقسام المجتمع، ولكنها تعبت أيضا من عدم الاستقرار. وفيما يتعلق بمسألة المسؤولية الرئيسية في التصعيد الحالي، أشار 32.9 في المائة من المجيبين إلى إسرائيل، واستشهد 32.8 في المائة بحزب الله. وهذه المساواة هي حقيقة اجتماعية كبرى. يظهر أن الحرب لم تعد تنتج قراءة واحدة It crosses families, backgrounds and regions.

نفس الدراسة التي نشرهاأناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، أيد 21.9 في المائة من المجيبين بشدة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في حين أن 27.1 في المائة منهم كانوا أكثر مواتاة. من أسلحة حزب الله، 44.7 في المائة دعم بقوة نزع السلاح، و 13.5 في المائة دعمه. ولا تكفي هذه الأرقام لتحديد الأغلبية السياسية المستقرة. ولكنها تظهر تغيرا في الطلب الاجتماعي. Many Lebanese seem to be looking for a sustainable exit, although the proposed routes remain highly contested. الحرب غيرت اللغة العامة. وتدخل المواضيع التي ظلت محجوزة لدوائر سياسية محددة في المحادثات العادية.

الأزمة الاقتصادية كتجربة يومية

كما أن مصادر 22 أيار/مايو 2026 تربط بين الاقتصاد الاجتماعي. Inأناهاروفي 22 أيار/مايو 2026، يدعي سمير غيغا أن اللبنانيين، في الجنوب كما في أماكن أخرى، يدفعون ثمن الحرب بالخوف، وفقدان النشاط، وانخفاض الدخل، وإضعاف التمويل العام. وتقدر اللجنة أن الإيرادات التي رصدت في ميزانية عام 2026 تنخفض بنسبة 40 في المائة على الأقل، بينما ترتفع النفقات بنسبة تتراوح بين 10 و 20 في المائة. وعلى الرغم من أن هذه القراءة سياسية، فإنها تصف حقيقة اجتماعية ملموسة جدا. ويؤدي انخفاض الإيرادات الحكومية إلى انخفاض الخدمات. يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى خيارات صعبة. ومن جهة أخرى، ترى الأسر المعيشية ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول.

This pressure mainly affects the most vulnerable. فالمخيمات الفلسطينية في صور، والنازحون من الجنوب، والأسر التي تشجب الحج، والشباب الذين يسعون إلى مواصلة دراساتهم، والأشخاص ذوي الدخل الثابت يعيشون في نفس الحالة. ويجب عليها أن تخفض أو تؤجل أو تطلب المساعدة. وهكذا تصبح الحرب حقيقة اجتماعية كاملة. إنها لا تضرب القنابل فحسب. وهو يعمل على ثمن تذكرة، على حساب سرير، وعلى تعليم طفل، أو على قرار البقاء في القرية أو المغادرة، أو على اختيار مساعدة جار أو حماية أسرته.

التعليم والمحفوظات ودور الجامعات

In the midst of this crisis, educational institutions try to preserve a civic role.الشارقOn May 22, 2026, reports that Information Minister Paul Morcos received a delegation from Lebanon American University. وركز الاجتماع على التعاون مع الجامعات، لا سيما في مجال المحفوظات ورقميتها. وأشار رئيس الجامعة، شوكي عبد الله، إلى اهتمام الطلاب باستخدام هذه المحفوظات الرقمية في بحوثهم. هذا الموضوع يبدو أقل إلحاحاً من الحرب. ولا يزال ذلك مهما. يحتاج المجتمع الذي يمر بأزمات إلى ذاكرة منظمة. She also needs to train students who can work on reliable sources.

وتتصل هذه المبادرة بالصلة بين المعرفة والدولة. المحفوظات ليست مجرد وثائق. وهي تتبع القرارات العامة، وتحمي الذاكرة الجماعية وتغذي البحوث. وفي بلد يتنازع فيه على العديد من الحقائق، يمكن للرقمنة أن تساعد على الحد من النسيان. It can also strengthen the relationship between universities and public institutions.الشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن المناقشة أكدت على دور الجامعات في خدمة المصلحة العامة والطلاب والخريجين. This type of cooperation gives another face to Lebanese society. Despite the war, actors continue to build tools for knowledge and institutional continuity.

الصحة والتنقل والضعف الإقليمي

ولا يزال المجتمع اللبناني معرضا للأزمات الإقليمية.العيد العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، أفادت تقارير بأن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن خطر فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتفع على الصعيدين الوطني والإقليمي، بينما تعتبره منخفضا على الصعيد العالمي. The newspaper reports that Saudi Arabia is following developments related to Ebola and other viruses, with emphasis on the preparation of the health surveillance system to protect citizens, residents and pilgrims. ولا تتعلق هذه المعلومات مباشرة بلبنان. ولكن في وقت يستعد فيه اللبنانيون للحج. وأشارت إلى أن التنقل الديني والأسري يتوقف أيضا على الصحة العامة على الصعيد العالمي.

The health dimension adds a constraint to an already busy society. ويتعين على الأسر أن تفكر في التكاليف والطرق الجوية والتأمين والأمن الإقليمي والمخاطر الصحية. السفر لم يعد مجرد سفر. يصبح حساباً. وهذا لا ينطبق على الحج فحسب، بل ينطبق أيضا على المغتربين والطلاب والأسر المريضة والمتفرقة. ويعيش لبنان في منطقة يمكن فيها لكل أزمة خارجية أن تترجم إلى نفقات أو خوف أو تقييد.

المجتمع بين التضامن والإرهاق

The company section of 22 May 2026 highlights a contradiction. ولا تزال أشكال التضامن قوية. وتستضيف المخيمات الفلسطينية في صور المشردين داخليا. العائلات تواصل المساعدة. ويحافظ الحجاج على خططهم على الرغم من ارتفاع الأسعار. وتلتمس الجامعات التعاون مع الدولة. لكن الإرهاق يتطور. الموارد تتساقط. المعونة مفقودة. الأسعار ترتفع. الآراء تنهار. الأسر المشردة تستقر في انتظار طويل. The survey figures published byأناهارأظهر أن المجتمع لم يعد مُحتوى بالحرب. وهو يسعى إلى الحصول على إجابات، حتى متناقضة، لمسألة الأمن والمستقبل. In this landscape, Lebanese society does not collapse. لكنها تتعرق.

الثقافة: السينما اللبنانية، والذاكرة الحرفية، وخلق أوقات الحرب

يسعى السينما اللبنانية إلى مكان عالمي

ويسلط القسم الثقافي في 22 أيار/مايو 2026 الضوء على التوتر المستمر. الإبداع اللبناني موجود، يعمم ويفوز بالجوائز ولكنه يتطور في بلد تضعف فيه الحرب والأزمة الاجتماعية وقلة الموارد الفنانين. وفقاًالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، فاز المدير اللبناني وكاتب الشاشة، أنجيلا مراد، بجائزة أفضل الأفلام الآسيوية في مهرجان الأفلام العالمي الخامس في برشلونة. الفيلم الفائز بالجائزة,N91 AM LUMINAوتقدم الصحيفة اعترافا دوليا جديدا برحلتها. تشيد أنجيلا مراد بلبنان وبالسينما اللبنانية. وهذه الصيغة تعطي الجائزة مجالا يتجاوز التمييز الشخصي. وهو يضع العمل في مكانة بارزة في البحث عن السينما الوطنية التي لا تزال مقيدة بالميزانيات وعدم الاستقرار وغياب هياكل مستدامة.

المادة نفسهاالشارقوفي 22 أيار/مايو 2026، تم التأكيد على أن هذه الجائزة تبرز قدرة الفيلم اللبناني على الوصول إلى جمهور دولي. هذه نقطة مهمة وكثيراً ما تبنى السينما اللبنانية على قصص الحرب والنفي والذاكرة الأسرية والانقسام الاجتماعي. لكن مصلحته الحالية لم تعد تقتصر على الشهادة ويجب عليها أيضا أن تثبت أنها يمكن أن تنتج أشكالا ولغات قادرة على تعميمها في المهرجانات. ومن ثم فإن الجائزة الممنوحة لأنجيلا مراد علامة إيجابية. وهو يبين أن فيلما من لبنان يمكن قراءته خارج سياقه المباشر. ويمكنها أن تحمل هوية دون أن تنخفض إلى أزمة موضوعية.

الإبداع اللبناني بين الشهود والقبر

غير أن الحرب تعود كخلفية دائمة.أناهار22 أيار/مايو 2026، كرّس مقالا للكتاب اللبنانيين الذين تكريموا في فرنسا ودعيوا إلى المهرجان الأدبيالمسافرون المدهشونفي سانت مالو. The newspaper reports the words of writer Hala Moughanie, who claims that art does not change the political situation or the course of decisions. هذه الجملة ليست تنازلاً عن الكتابة. بل إنه يقول الحد الأليم للعمل في مواجهة حرب تقتل وتتحرك وتدمر. ومن ثم، فإن المؤلفين الحاضرين بين مهمتين. يريدون الشهادة. لكنهم يعرفون أن الشهادة ليست كافية لوقف العنف.

وفقاًأناهارon 22 may 2026, these authors experienced the difficulty of writing from a country whose ordinary life remained traversed by the noise of drones and the anguish of bombings. وهذا الوضع يعطي الأدبيات مكاناً غامضاً. يصبح ملجأ، ولكن أيضا مرآة. It allows to name what is happening, without guaranteeing any reparation. ويمكنها الحفاظ على الأصوات، ولكنها لا تحل محل العمل السياسي. In this perspective, the presence of Lebanese writers in France is not only a cultural exchange. وهي تصبح وسيلة لإخراج لغة بلد يتعرض لعنف طويل إلى الخارج. وبالتالي، فإن اللفتة الأدبية لا تزال هشة، ولكنها تحتفظ بوظيفة. هذا يمنع العصور.

تراث حي حول مياه الزهرة

ولا تقتصر الثقافة على الأفلام والكتب. ويُقرأ أيضاً في لفتات ريفية، أو شوارع، أو في معرفة.Al Liwaaفي 22 أيار/مايو 2026، ينشر تقريرا عن تصنيع مياه البلوزوم البرتقالي ومياه الورد في لبنان. وتصف الصحيفة عملية لا تزال تمارس في قرى في أككار، مع إطلاق النار، وأنا الغامض، والبخار، والتحول البطيء للزهور إلى قطرات محترقة. ويوضح التقرير أن زهرة الزهرة الكبيرة أو وردة دمشق تُنثر بواسطة البخار. ويستخدم المنتج في الطهي والحلويات والرعاية المنزلية وطقوس الحفلات. هذه المسألة غير جوهرية إنه يخبر عن ثقافة عائلية واقتصاد محلي وطعم لبناني.

التقريرAl Liwaaوفي 22 أيار/مايو 2026، يقدم أيضا تفاصيل دقيقة عن الطريقة. المنتج عبد الرازق شامبور يوضح أن الأزهار يجب أن تلتقط قبل الشمس إذا تم اختيارهم في وقت متأخر جدا، فإنها تعطي الماء المرارة. العزل يستغرق حوالي 6 إلى 8 ساعات ووفقاً للشهادة نفسها، تعطي خمسة كيلو من الزهور الطازجة حوالي كيلو واحد من الزهور المركزة. ثم يخزن السائل في زجاجات زجاجية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا قبل بيعه. هذه البيانات تظهر علاقة متأخرة جداً المعرفة ليست فقط حول الوصفة ويعود ذلك إلى وقت التجمع، والسيطرة على النار، والصبر، والعين الحرفي.

تقاليد مهددة من السوق

نفس التقريرAl Liwaa22 أيار/مايو 2026 تبين أن هذا التقليد هش. ويدّعي عبد الرازق شامبور أن إنتاج مياه الزهرة ليس مهنة مربحة للغاية، بل هو شغف ورث. He also said that young people had little interest in local production and artisanal autonomy. The newspaper notes that the market combines authenticity and modernity, but also competition and less identable products. سعر كل كيلو من مياه الورد هو حوالي 10 دولارات. This figure places the product between popular use and high manufacturing cost. كما يشير إلى أن التراث لا ينجو وحده. إنه بحاجة للمشترين و الإرسال و الثقة.

This subject has a strong cultural significance. مياه الزهور ليست مجرد عنصر. إنها تدخل الحلوى والمشروبات والمنازل والأحزاب. يمر عبر الأجيال. إنه يربط القرى والمطابخ والذاكرة. ومن ثم فإن الحفاظ عليه يشكل حماية جزء من الحياة اليومية اللبنانية. والأزمة الاقتصادية تجعل هذه الحماية أكثر صعوبة. وتخفض الأسر نفقاتها. الشباب يغادرون القرى. أحياناً يفتقر الحرف إلى الفرص. والتراث غير الملموس يمكن أن يصبح بعد ذلك ديكورا. التقريرAl Liwaaوعلى العكس من ذلك، يشير إلى أنه عمل ملموس وطويل ودقيق.

القنينات والسينما كقراءة عالمية

كما أن الثقافة الدولية هامة.القدس العربي22 may 2026, publishes a review of the movieMinotaurمخرج أفلام روسي أندريه زفيانتسيف، مقدم في مسابقات رسمية في مهرجان كانز للأفلام، الذي يجري من 12 إلى 23 أيار/مايو. The newspaper describes a work marked by the war in Ukraine and a Russia represented as a moral maze. الفيلم، وفقاً للنقاد، لا يظهر الدمار بواسطة الشظايا العظيمة. يأخذها إلى المنازل والممرات والعلاقات الخاصة. العنف يصبح موضوعاً عادياً. وهذا النهج يعطي السينما وظيفة تحليلية. لا يظهر فقط الأحداث. ويكشف عن القوة والفساد والخوف من العلاقات الإنسانية.

هذا النقدالقدس العربي22 أيار/مايو 2026، يتردد على المواضيع اللبنانية في اليوم. الفيلم يتحدث عن روسيا لكنه يتساءل سؤالاً أوسع كيف يعيش المجتمع عندما تصبح الوحشية طبيعية؟ كيف يميز البقاء عن الكرامة؟ وهذه الأسئلة تعبر أيضاً المشاهد الثقافية لللافانت. الحرب تغير طريقة مشاهدة فيلم إنه يجعل العمل الذي يتحدث عن المنازل والأسر ينتظر ويخاف أكثر حساسية وتصبح السينما العالمية مجالا للمقارنة. ويتيح لنا قراءة الآثار العميقة للأزمات عبر الحدود.

الاصطناعية والسياسة والفضاء العام

القدس العربي22 أيار/مايو 2026 نشر أيضاً نصاً عن سياسات البلوغ وآثار عدم التفكير الجمالي. The article reviews critical studies from Frankfurt school and cultural studies. He recalls the link between aesthetics and politics, notably through the analyses of Theodor Adorno, Walter Benjamin and Susan Sontag. The text is interested in visual forms that seduce, order, streamline and shape collective sensitivity. هذا الموضوع يبدو نظرياً. ولكنه يؤثر تأثيرا مباشرا على المجتمعات التي تمر بأزمة. كما أن الفضاء العام، وصور الحرب، والملصقات، والمباني المدمرة، والزي الرسمي، والطقوس السياسية، تشكل أيضا ثقافة مرئية.

وفي السياق اللبناني، ينطوي هذا الانعكاس على معنى معين. يعيش البلد بصور قوية. وهو يرى القرى المدمرة، وخطابات الحرب، وملصقات الشهداء، والحملات السياسية، والخرائط، والأعلام، ومشاهد الحداد. ومن ثم فإن الجمال ليس ترفا. It shapes the way society accepts, rejects or trivializes violence. نصالقدس العربيthis allows the crop to be placed in a wider field. إنه ليس فقط إنتاج الأشغال. ويتكون أيضاً من المشهد الجماعي.

العودة والجهات الفاعلة والحركة الإقليمية

وتظهر الثقافة العربية الشعبية من خلال جوائز سمعية بصرية.القدس العربيفي 22 أيار/مايو 2026، يشير أحد الممثلين الذين حصلوا على جائزة أفضل ممثل لدوره في السلسلةلوبي الغرام– الموضوع ملك للثقافة والشخصيات. إنها تظهر قوة السلسلة في الفضاء العربي ولم تعد إنتاجات التلفزيون مجرد برامج ترفيهية. وهي تجعل من الحياة الوظيفية الإقليمية وتعطي الجهات الفاعلة مكانة بارزة خارج بلدانها الأصلية.

ويشير هذا التمييز أيضاً إلى دور المنصات والأسعار في تعميم الأعمال. وتقوم الجهات الفاعلة العربية، التي يعمل الكثير منها بين عواصم عديدة، ببناء سوق أكبر من السوق الوطنية. وأصبحت الحدود بين الثقافة اللبنانية والسورية والمصرية والخليج أكثر مرونة. وبالنسبة للبنان، يمكن أن تكون هذه الحركة فرصة. وفي بعض الأحيان تكتشف المواهب اللبنانية واللبنانية ما هي الميزانيات والاستوديوهات والجمهور المحلية المفقودة. ولكن هذه الفرصة يمكن أن تصبح أيضاً تسرباً دائماً إذا لم يقم البلد بإعادة بناء أدوات الإنتاج الخاصة به.

عدم وجود جدول أعمال ثقافي منظم

ولم تقدم مصادر 22 أيار/مايو 2026 معلومات دقيقة عن برنامج ثقافي لبناني كامل. وهي لا تقدم قائمة منظمة بالحفلات الموسيقية أو المعارض أو اللعب في بيروت والمناطق. ويكشف هذا الغياب في حد ذاته. هذا لا يعني أن الحياة الثقافية توقفت. بدلاً من ذلك، يُظهر أن أخبار اليوم قد سيطر عليها الحرب والجزاءات والمفاوضات. In this environment, cultural events often take second place, even when they exist.

غير أن الأدلة المتاحة توفر الاستمرارية. أنجيلا مراد تحمل سينما لبنانية في برشلونة والكتاب اللبنانيون موجودون في فرنسا. الفنانون من (أكار) يحافظون على تقليد من التصفية ويتبع النقاد العربي الكان ويتساءل عن الآثار السياسية المترتبة على هذه الأشكال. وتعمم الجهات الفاعلة في السلسلة في الفضاء الإقليمي. وبالتالي، فإن ثقافة اليوم لا تُعرض كموسم للأحداث. بل يبدو كسلسلة من المقاومة. المقاومة بالصورة، الكتاب، البادرة الحرفيّة، الطعم والمشهد السمعي البصري.

التكنولوجيا: العملات الرقمية، والآليات المحلية، والقدرة على المنصات

مضيق أورموز كمختبر مالي رقمي

ويُبنى قسم التكنولوجيا في 22 أيار/مايو 2026 حول نقطة مركزية. ولا تُعرض الابتكارات على أنها أهداف منفصلة عن الأزمة العالمية. وبدلا من ذلك، يبدو أنها أدوات للقوة والالتفاف والتحكم. وفقاًالأخضرفي 22 أيار/مايو 2026، أعلنت إيران في منتصف أيار/مايو عن منبر يسمىHormuz Safeوصف بأنه نظام رقمي للتأمين البحري يقوم على بيتكوين. وسيستهدف هذا المنبر ناقلات وسفن شحن تعبر مضيق أورموز والخليج. اختيار المكان ليس محايداً وتركّز الأورموز جزءا أساسيا من تجارة الطاقة العالمية. وبذلك يصبح حيزا يمكن فيه استخدام التكنولوجيا المالية لإعادة سحب قواعد الدفع والتأمين والسيادة الاقتصادية.

المادة نفسهاالأخضرفي 22 أيار/مايو 2026، توضح أن المخاطر تتجاوز التجربة البسيطة. المنصّة جزء من فكرة (بيتروتكوين)، أي محاولة لاستبدال الدولار كممر ضروري في جزء من تجارة الطاقة. وفي هذه القراءة، سيُستخدم بيتكوين لتسوية المعاملات دون المرور بوسيط مصرفي تقليدي أو بشبكة سويفت. The newspaper points out that the Strait of Ormuz, by its oil density and geographical position, forms an appropriate ground to test this hypothesis. وأصبحت التكنولوجيا استجابة للحرب المالية. وهو يسعى إلى تحويل القيود الجغرافية السياسية إلى هيكل للدفع.

العملات الرقمية الثابتة

ويعرض اختيار بيتكوين بوصفه قرارا تقنيا وسياسيا.الأخضر22 أيار/مايو 2026، تشير إلى أن إيران استخدمت على نطاق واسع العملة الرقمية المستقرةUSDTAccording to reports from the company Chainalysis specializing in block chain analysis. لكن الورقة تسلط الضوء على قيد كبير. وحتى عندما تنتمي إلى عالم الأصول الرقمية، فإن العملات المستقرة تولد ضعف النظام المصرفي التقليدي. وهي تعتمد على فاعل مركزي يمكنه أن يحجب المعاملات أو تجميد الأصول. ويستند بيتكوين إلى هيكل أكثر لا مركزية. ولا يمكن لأي لاعب واحد، من حيث المبدأ، أن يوقف معاملة مصدق عليها بالفعل أو أن يجمّد توازنا في حافظة خاصة.

ويحول هذا التمييز التكنولوجيا إلى مسألة سيادة. وفي سياق الجزاءات، فإن المسألة ليست مجرد الدفع بسرعة. عليك أن تدفع بدون أن تكون قادراً على أن تُمنع.الأخضرفي 22 أيار/مايو 2026، ترى أنهHormuz Safeيمكن أن يغير طبيعة طلب بيتكين لأنه لن يكون مجرد أصل استثماري أو أداة مضاربة وسيصبح هيكلا أساسيا للتسوية ملحقا بطريق للطاقة. ولا يزال هذا التحليل ممكنا. وسيتوقف ذلك على الاستخدام الفعلي للمنبر، وسلامته، وقبول الجهات الفاعلة البحرية، ورد الولايات المتحدة. لكنه يشير إلى تحول هام وتترك العملة الرقمية حيز السوق الوحيد للدخول إلى منطقة السوقيات العالمية.

The technical limits of a geopolitical project

غير أن نطاق هذا المشروع لا يزال غير مؤكد. ويقدم بيتكوين مقاومة مركزية للتجميد، ولكنه لا يمحو المخاطر الأخرى. ويجب أن تعترف السفن والموانئ وشركات التأمين والسماسرة والدول بقيمة النظام. ولا يزال من الممكن رصد التحويل إلى عملات تقليدية. ولا تزال برامج التبادل عرضة للضغط. وأخيرا، يمكن لتقلبات بيتكوين أن تعقّد استخدامها في عقود التأمين البحري. ولذلك يجب أن يواجه الوعد التكنولوجي قيودا عملية.

غير أن مصلحة المبادرة تكمن بالتحديد في هذا التوتر. وهو يبين أن الدول التي تخضع لضغوط مالية تسعى إلى طرق تقنية للحد من اعتمادها على الدوائر الغربية. وهكذا تربط الحالة الإيرانية سلسلة الكتل بالحرب والتجارة البحرية والجزاءات. وهو يعطي مثالاً على الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا كثيراً ما يُعرض على أنه محايد. ها هو ليس محايداً. It serves a specific purpose: يحتفظون بقدرة تبادل في مكان أصبحت فيه الرقابة المصرفية سلاحا.

الفضاء الخارجي بين مساحات الفضاء والتقييم المالي

وتعالج التكنولوجيا أيضا من منظور غزو الفضاء. وفقاًالعيد العربيOn 22 May 2026, SpaceX launched a new version of the launcherStarshipفي مهمة تسبق التبادل المحتمل للشركة. The newspaper recalls that the company of Elon Musk seeks to make Starship the first fully reusable squareal launcher. والهدف من ذلك هو نقل الناس والبضائع، مع نسخة تليها » ناسا » لبعثاتها القمرية في المستقبل. غير أن هذه التكنولوجيا لا تزال غير كاملة. ولم تثبت بعد فعالية إعادة التزود بالوقود في المدار، وهو أمر ضروري للمشروع.

المادة نفسهاالعيد العربيفي 22 مايو، 2026، عادت سفينة الفضاء إلى تاريخ الفضاء. تشير الصحيفة إلى البدايات الصعبة للشركة وفشلها ونجاح قاذفة (فالكون 1) عام 2008. He then referred to the role of Falcon 9, which became the main tool of SpaceX missions, and the arrival of the Dragon capsule at the International Space Station in 2012. هذا المسار يظهر منطق صناعي واضح. وقد بنيت شركة » الفضاء » طاقتها على إعادة الاستخدام الجزئي، والعقود المبرمة مع » ناسا » ، وانخفاض تكاليف الوصول إلى الفضاء. سفينة الفضاء يجب أن تدفع هذا المنطق إلى أبعد من ذلك بكثير.

المخاطر كعامل محرك لابتكار الفضاء

رهان سفينة الفضاء مزدوج ومن الناحية التقنية، هناك مسألة إثبات أن القاذف العملاق يمكن أن يعود، وأن يصلح، وأن يعاد تشغيله، وأن يقلل من تكلفة الكيلوغرام الذي يرسل إلى الفضاء. من الناحية المالية، الهدف هو زيادة قيمة (سوسكس) قبل فتح عاصمة.العيد العربيوفي 22 أيار/مايو 2026، يؤكد أن نجاح البعثة يمكن أن يمهد الطريق لعقد جديد لاستكشاف القمر والفضاء. وبذلك يصبح القاذف موضوعا علميا وموجودا صناعيا وحجة سوقية.

ويبين هذا التسلسل تحولا عميقا في الفضاء. وتحتفظ الدول بدور رئيسي، غير أن الشركات الخاصة تحمل الآن بعض أكثر الرهانات وضوحا. وهي لا تزال تعتمد على العقود العامة والخبرة المتراكمة والسلطات التنظيمية. غير أنها تفرض أيضاً إيقاعاً، وثقافة من المخاطر والتواصل تُغيّر صورة غزو الفضاء. وفي هذا النموذج، يمكن عرض فشل الطيران على أنه مرحلة من مراحل التنمية. وتصبح الحدود بين المقالات التقنية والعرض الإعلامي والعملية المالية أكثر وضوحا.

الآليات المحلية بين مساعدة الأسرة والسوق الصينية

والآليات المحلية جانب آخر من الجوانب التكنولوجية. وفقاًAl Liwaaفي 22 أيار/مايو 2026، أعلنت غيغا بران، مقرها في وهان، إطلاق أول روبوت محلي صيني متعدد المذابح يدعىShiguang S1تم تقديم الروبوت في 20 مايوOptics Valleyوكان مصمما للاستخدام اليومي في المنزل وليس لسلاسل الإنتاج الصناعية. هذا الدقة مهم إنه يسجل الانتقال من المصانع الروبوتية إلى الروبوتات القريبة الروبوت لم يعد مصمماً فقط لتجميع أو إرتداء أو بيع يدخل مكان العائلة.

وفقاًAl LiwaaOn May 22, 2026, Shiguang S1 was able to perform several domestic tasks. It can fold clothes, prepare meals, clean a table after use, interact with family members and provide support to elderly people at home. The journal also indicates that theroid learns continuously and can adapt to new tasks. وهذا التكييف يميزه عن الآلات المبرمجة من أجل لفتات ثابتة. وهو يستند إلى المعلومات الاستخبارية الاصطناعية التطبيقية، والاعتراف البيئي، والروتينات المحلية.

التقدم التقني الذي يثير قضايا اجتماعية

الروبوت المحلي يلبي العديد من الاحتياجات. يمكنه مساعدة المسنين. ويمكن أن يقلل من عبء العمل المنزلي. It can also become a comfort tool for urban families. ولكنه يثير مسائل تتعلق بالتكلفة والأمن والخصوصية. روبوت يدور في المنزل يشاهد الفضاء. وهو يجمع بيانات عن العادات والجداول واللفتات والأصوات. ولذلك فإن نجاح هذا النوع من المنتجات يتوقف على الثقة بقدر ما يعتمد على الأداء.

الصين تظهر هنا كلاعب رئيسي ولها قاعدة صناعية واسعة، وسوق داخلية كبيرة، واستراتيجية قوية في الاستخبارات الاصطناعية التطبيقية. (شيغوانغ إس 1) ليس منتجاً فحسب إنها علامة على المنافسة العالمية. ولم تعد البلدان التكنولوجية الكبرى تسعى فقط إلى السيطرة على الرقائق أو الشبكات أو السواتل. كما يريدون دخول المنازل. ومن ثم يمكن أن يصبح الروبوتات المحلية مجالا جديدا للمنافسة بين الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.

البرامج الرقمية ومراقبة المناقشة العامة

وتبدو تكنولوجيا المنبر أيضا موضوعا سياسيا. وفقاًالعيد العربيOn 22 May 2026, an article on digital platforms evokes the links of Elon Musk, owner of the X platform, with radical right-wing leaders in several countries. The text cites the analysis that these relationships would serve to defend the interests of large US technology companies and prevent their influence from being limited. وتنتقد المادة أيضاً الخطاب المتعلق بحرية التعبير الذي اعتمدته المنتديات الرئيسية. He believes that they do not always defend general freedom, but rather a selective freedom that favours certain discourses while marginalizing other voices.

هذا الموضوع يتجاوز الرقم الوحيد لـ(إيلون موسك). وهو يؤثر على قوة المنصات في تكوين الرأي. والشبكات الاجتماعية ليست مجرد منشورات. وهي تصنف محتويات معينة أو تضخمها أو تخفضها أو تجعلها غير مرئية. ثم تتوقف المناقشة العامة على الخوارزميات والقواعد الداخلية وقرارات الاعتدال والمصالح الاقتصادية. وأصبحت التكنولوجيا هياكل أساسية سياسية. ويمكن لأولئك الذين يتحكمون في المنبر أن يؤثروا على المواضيع المرئية والصراعات وأشكال التعبئة.

وسائط الإعلام الرقمية كأداة لحرب الصور

كما يُنظر إلى دور البرامج في وسائط الإعلام.الأخضر22 may 2026, reports that the digital pages of the american arabic-speaking channelAl Hurraاستأنف النشاط بعد إعلان إغلاق القناة في نيسان/أبريل 2025 وفصل موظفيها. وتدعي الصحيفة أن هذه الصفحات نشرت تقارير من جنوب لبنان، بالاشتراك مع القوات الإسرائيلية. ذكّر أنّ الموظفين تلقّوا بريداً إلكترونياً يغلق بعد أن جمّد الكونغرس الأمريكي ميزانية القناة قبل أن يأتي (دونالد ترامب) إلى الرئاسة.

وتبين هذه المعلومات أن حياة وسائط الإعلام لم تعد تقتصر على هوائيتها. القناة يمكن أن تغلق ثم تعود عبر حساباتها الرقمية فالمنابر تحافظ على وجود لها وسائل أقل، ولكن لها أثر سياسي حقيقي. وهي تستخدم أيضا في شن حرب على الصورة. ويصبح الإبلاغ على الإنترنت، والفيديو القصير، والنشر المباشر والهادف، أدوات سردية. وفي صراع مثل جنوب لبنان، تصبح وسائط الإعلام الرقمية تقريباً ذات أهمية المحتوى. ويمكن أن تصل إلى جمهور متنقل وسريع ومستقطب في كثير من الأحيان.

التكنولوجيا كتمديد للقوة

ولذلك، فإن مصادر 22 أيار/مايو 2026 تعطي صورة متماسكة للتكنولوجيا. ويصبح بيتكوين استجابة ممكنة للجزاءات والرقابة المصرفية. وتجسّد السفينة النجمية تطوّر غزو الفضاء، والعقود العامة، والتقييم الخاص. روبوت « شيغوانغ إس 1 » يظهر دخول الذكاء الاصطناعي إلى المنزل وتكشف البرامج الرقمية عن دورها في تكوين الرأي والتأثير على الصراعات. وتُظهر وسائط الإعلام الإلكترونية أن الحرب تُمارس أيضاً بأشكال وقصص وقنوات نشر.

ولا تظهر التكنولوجيا كمجال محايد أو منفصل. وهو مرتبط بالحرب والتجارة والشيخوخة والمراقبة والفضاء والسيادة. ويعود بحل مشاكل ملموسة. ولكنه يخلق أيضاً علاقات تبعية جديدة. وفي 22 أيار/مايو 2026، أظهرت الصحف عالما لم تعد فيه الأدوات التقنية مجرد أدوات سياسية. تصبح واحدة من الأدوات الرئيسية.

الشعب: الشخصيات اللبنانية بين الساحة العالمية والذاكرة والرؤية الثقافية

إبراهيم مالوف، عاطفة عامة حول لبنان

ولا تزال المواد المتاحة لهذا القسم محدودة أكثر من المواد المتعلقة بمكونات السياسة العامة، ولكنها تسلط الضوء على خيط واضح. وتظهر الشخصية اللبنانية أو اللبنانية أساسا من خلال الثقافة والموسيقى والسينما والذاكرة والصحافة. وفقاًالشارق العساتوفي 22 أيار/مايو 2026، احتل موسيقي إبراهيم مالوف مكاناً مركزياً في احتفال اتسم بالعاطفة والارتباط بلبنان. الصحيفة تصفه كمحرك للتعيين. He reports that a granddaughter of Andrée Chedid read, with the participation of former French Minister of Culture Rima Abdel Malak, a poem by her grandmother charged with nostalgia, memory and quest for the country.

المادة نفسهاالشارق العسات22 أيار/مايو 2026، يصر على اللحظة التي حاول فيها إبراهيم معوف قراءة كلمات أغنية مكتوبة من ذكريات لبنان. لقد فاز الموسيقي بالدموع قبل أن يستمر بقرائته. ثم قام الفنانون الحاضرون بهذه الأغنية المكرسة للشوارع والمناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب. The newspaper adds that the facade of the Institute of the Arab World has been illuminated with the words « I love Lebanon » in French and Arabic. هذا المشهد يعطي شخصية إبراهيم مالوف وسيلة أوسع من الموسيقى. وفي هذه اللحظة، يصبح وجهاً للذاكرة العاطفية اللبنانية في الشتات.

ريما عبد المملك والوجود اللبناني في الفضاء الثقافي الفرنسي

مشاركة (ريما عبد الملاك) تعطي هذه السلسلة راحة أخرى وفقاًالشارق العساتOn 22 May 2026, the former French Minister of Culture took part in the reading of the poem by Andrée Chedid at the ce coordinated by Ibrahim Maalouf. ويبين دورها الاستمرارية بين الأرقام الثقافية من لبنان أو المتصلة به وبين المؤسسات الفرنسية. إنه ليس وجوداً مزيناً. It embodies the transition from a family and literary memory to a cultural public space.

هذا المشهد يجمع بين عدة أجيال. أندريه تشيد يمثل الكتابة والنفي والشعر. إبراهيم مالوف يرتدي الموسيقى والمشهد والعاطفة المعاصرة. ويضم ريما عبد الملك الصلة المؤسسية والسياسية بالثقافة. وهذه الأرقام مجتمعة تصور لبنان كبلد إبداعي، ولكنه أيضا بلد يحمله أطفاله خارج حدوده. The war context reinforces this reading. عندما يتحدث الفنانون عن البلاد لا يتحدثون فقط عن الجمال أو الذاكرة. كما أنها تعالج شاغلا جماعيا.

أنجيلا مراد، جائزة دولية للسينما اللبنانية

السينيما توفر شخصية قوية أخرى وفقاًالشارقOn May 22, 2026, Lebanese director and screenwriterأنجيلا Murad won the Best Asian Film Award at the World Film Festival in Barcelona. الفيلم الفائز بالجائزة,N91 AM LUMINAوتقدم الصحيفة هذه الصحيفة كخطوة جديدة في رحلتها الدولية. وكرست أنجيلا مراد هذا التمييز للبنان والسينما اللبنانية. وهذا التفاني يعطي الجائزة مجالا وطنيا. ويحول النجاح الشخصي إلى علامة على وجود سينمائية لبنانية تسعى إلى البقاء مرئية على الرغم من الأزمة.

الشارق22 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن هذا التمييز يؤكد قوة الفيلم اللبناني وقدرته على الوصول إلى الجماهير في الخارج. In a section dedicated to personalities,أنجيلا Murad appears as a passing figure. إنها ليست مجرد فنان مكافأ. وهي أيضا سفيرة في السرد. وتبين رحلته أن المبدعين اللبنانيين يواصلون المهرجانات، حتى عندما تظل الظروف المحلية صعبة. ويكتسي هذا الوجود الدولي أهمية لأنه يحول دون تقليص لبنان إلى صور الحرب أو الأزمات أو الجزاءات وحدها.

الكتاب اللبنانيون يواجهون الحرب وواجب الكلام

صحافة اليوم تعطي مكانا للكتاب وفقاًأناهارفي 22 أيار/مايو 2026، تم تكريم أصحاب البلاغ اللبنانيين في فرنسا ودعوتهم إلى المهرجان الأدبيالمسافرون المدهشونفي سانت مالو وتستشهد الصحيفة بالكاتبة هالا موني، التي تدعي أن الفن لا يغير المواقف السياسية أو القرارات التي اتخذت بالفعل. وتعطي هذه الجملة نبرة جدية لوجود الكتاب اللبنانيين في الخارج. لا يتظاهرون بإيقاف الحرب بل إنهم يسعون إلى معرفة ما هي الحرب التي تقوم بها الهيئات والأسر واللسان.

In this perspective, Hala Moughanie becomes a figure of a generation of authors facing a difficult task. الكتابة عن لبنان في الحرب تعني تجنب فخين. الأول هو تحويل المعاناة إلى ديكور بسيط. والثاني هو التزام الصمت نظرا لحجم المأساة.أناهار22 أيار/مايو 2026، يصف الكتاب الممزقين بين إرادة الإدلاء بالشهادة والشعور بالعجز. ويضعهم هذا التوتر في صميم أخبار الشخصيات الثقافية اللبنانية. سمعتهم ليست فقط من الكتب ويأتي ذلك أيضا من قدرتهم على حمل كلمة واضحة، دون إلهام مفرط بشأن القوة الفورية للفن.

أندريه تشيد، الذاكرة الأدبية التي أعيد تنشيطها في المرحلة

The figure of Andrée Chedid returns by the poem read in the ce reported byالشارق العسات22 أيار/مايو 2026. وحتى إذا كان الكاتب ينتمي إلى جيل سابق، فإن اسمها لا يزال موجودا في الأخبار من خلال هذا البث العائلي والفني. قرأ حفيدته نصاً عن (نستالجيا) ذكريات وبحوث البلاد وتشير هذه الإشارة إلى أن بعض الشخصيات لا تختفي من الأماكن العامة بموتها. يعودون من خلال القراءات والثناء والأغاني والمشاهد المشتركة.

وفي هذه الحالة، تعمل ذكرى أندريه شيد كجسر. It links literature, diaspora, Lebanon and France. كما أنها توفر سياقاً أعمق لمشاعر إبراهيم معوف. القصيدة والأغنية تستجيب واحد يقول البلد باللغه والآخر يقولها بالصوت والصوت والمشهد ويعطي هذا الاجتماع من الأرقام القسم نبرة أكثر حميمية. شخصيات اليوم ليست مجرد أسماء معروفة. يصبحون حاملين للذاكرة.

موتاسم النهر وسوق النجوم الإقليمية

The Arab audiovisual scene appears through a non-Lebanese personality, but is present in the cultural space followed by Arab newspapers.القدس العربي22 May 2026, indicates in one that Mutassim Al Nahar received the award of the best actor for his role in the seriesلوبي الغرام– لا تدخل هذه المعلومات مباشرة في القلب اللبناني للقسم. غير أنها تسلط الضوء على السوق الإقليمية التي يعمل فيها كثير من الفنانين اللبنانيين أيضا. والسلسلة العربية تبرز الآن خارج الحدود الوطنية.

ويتبين من هذا التمييز أن النجم العربي مبني في مساحة مشتركة. ويسافر الفاعلون والمديرون والمنتجون والمنابر بين عدة بلدان. ولا يزال لبنان أحد الأسواق، حتى وإن لم يكن يسيطر على كل إنتاج. In this landscape, Lebanese personalities must compete with figures from Syria, Egypt, the Gulf or the Maghreb. نجاح موتاسم الناصر هو بالتالي حقيقة مفيدة. إن الشهرة المعاصرة في العالم العربي لم تعد وطنية تماما. وهو يعتمد على السلاسل والمهرجانات والجوائز والجمهور الإقليمي.

محمد خليل السيباي، إشادة برقم سري في الصحافة

ويشمل قسم الشخصيات أيضا الإشادة. وفقاًAl Liwaaوفي 22 أيار/مايو 2026، توفي الصحفي محمد خليل السيباي بعد أن عمل في عدد من الصحف ووسائط الإعلام اللبنانية والعربية، بما في ذلك الصحف ووسائط الإعلامالأنوار.,الديار.,نيدا آل واتان.,Al Liwaaووكالة الأخبار المركزية. The newspaper states that he was born in 1965, that he had a license in information and that he had been on the union chart since 2008.

Al Liwaaوفي 22 أيار/مايو 2026، يشيد أيضا جوزيف كوسايفي، رئيس أمر الصحفيين. He describes Mohammad Khalil Al Sibaai as a serious, hard-working, discreet, professional, modest and close journalist. ويصر الثناء على أنه عمل بعيدا عن الأضواء، بالصبر والصدق. وهذا الرقم مكمل مفيد للملامح الأكثر شهرة. ولا تُعرّف جميع الشخصيات بالشهرة أو الجوائز أو المشاهد الدولية. البعض يحتل مكاناً في ذكرى مهنة. The Lebanese press also lives from these sober paths, often visible to the general public.

طارق ميتري، حضور عام بين القانون والدبلوماسية

الصحافة اليوم أيضاً تشير إلى شخصيات عامة على الحدود السياسية والاجتماعية وفقاًAl Liwaaوفي 22 أيار/مايو 2026، كان من المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي في لبنان اجتماعا في الساعة 00/10 في الساحل الكبير، برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق ميتري، مع السفراء المعتمدين لدى لبنان. وهذا النوع من الوجود أقل عن الشهرة من الوجود المؤسسي. ولكنه يناظر شكلا من أشكال الشخصية العامة اللبنانية يرتبط بالقانون والحوار الدبلوماسي وإدارة الأزمات.

In the context of 22 May 2026, this mention takes on a particular relief. ويقع لبنان في حرب وجزاءات ومناقشات بشأن السيادة. وأشار اجتماع بشأن القانون الإنساني الدولي إلى أن الشخصيات العامة لا تقتصر على زعماء الأحزاب. وهي تشمل أيضاً الجهات الفاعلة التي تعمل على المعايير والحماية والعلاقات مع الفرص. تاريك ميتري يظهر هنا كشخصية وساطة مؤسسية في بلد يخلق فيه العنف حاجة مستمرة إلى أطر قانونية.

الشخصية كمرآة لبلد متناثر

The profiles found in the press of 22 May 2026 draw a dispersed Lebanon. إبراهيم مالوف يحزن البلد من مشهد ثقافي في باريس. ويشارك ريما عبد المملك في الذاكرة الأدبية والمؤسسية. أنجيلا مراد ترتدي فيلم لبناني في برشلونة. (هالا موني) تعبر عن حدود الفن للحرب. (أندريه شيد) عادت من صوتها. محمد خليل السيباي يُرحب به كشخص متواضع في الصحافة. ويجسد تاريك ميتري وجودا عاما يركز على القانون الإنساني.

هذه الأرقام لا تنتمي إلى نفس الكون لكنهم يقولون نفس الواقع وغالبا ما تبنى الشخصية اللبنانية المعاصرة خارج الأراضي اللبنانية وحدها. She lives in festivals, cultural institutes, newspapers, embassies, music scenes, commends and professional networks. ويتحمل البلد الذي تضعف فيه السياسة، ولكن ذاكرة وخلقها لا يزالان واضحين.