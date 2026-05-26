استعراض صحفي: لبنان في مركز التصعيد العسكري والمفاوضة الإقليمية

جنوب لبنان تحت الضغط، تهدد بيروت مرة أخرى

In its edition of 26 May 2026,أناهاريضع التوتر اللبناني في مقدمة الأخبار. أول ساعة للمعونة والنيران في كفر ريمين، مقاطعة النبطية، بعد إضراب إسرائيلي. ويشدد العنوان الرئيسي على تصعيد حزب الله والتهديدات الإسرائيلية ضد الضواحي الجنوبية في بيروت. ومن ثم فإن الصحيفة تمثل اليوم نقطة تحول. الجنوب لم يعد مجرد واجهة وهي تصبح نقطة انطلاق لمخاطر أوسع نطاقا، مما قد يؤثر على بيروت والبقاع.أناهار26 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن آثار اتفاق لم يبرم بعد بين الولايات المتحدة وإيران تؤثر بالفعل على لبنان. ووفقًا للصحيفة، يبدو أن حزب الله يراهن على المكاسب الإيرانية المتوقعة، بينما تهدد إسرائيل بالعودة إلى حرب أكثر كثافة بعد سقوط طائرات حزب الله بدون طيار في شمال إسرائيل.

هذه القراءة معززةالشارق العساتوقد كتب في 26 أيار/مايو 2026 أن الجيش الإسرائيلي نفذ حملته الوحشية ضد لبنان منذ هدنة نيسان/أبريل. وتحدد الصحيفة أن الضربات استهدفت صور والنبطية بشكل أساسي. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من جيشه أن يكثف هجماته على لبنان، مبشراً بـ » سحق » حزب الله. وفي الوقت نفسه، دعا وزيران إسرائيليان بارزان، هما بيزل سموتريتش وإيتامار بن غفير، إلى شن هجمات على بيروت استجابة لطائرات حزب الله بلا طيار.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، أفاد سموتريش أيضا بأنه طلب تدمير عشرة مباني في بيروت لكل طائرة بدون طيار أطلقت شمال إسرائيل.

ولذلك فإن التهديد لا يقتصر على اللغة العسكرية. يؤثر على البنية التحتية المدنية والعاصمة.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن بن غفير وسموتريش دعا إلى قطع الكهرباء في لبنان وتدمير عشرات المباني في بيروت. وتربط الصحيفة هذه المكالمات باستخدام هيزبولا للطائرات بدون طيار. كما يقول إن حزب الله يدعي الرد على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار التي أعلن عنها في 17 نيسان/أبريل وتم تمديدها حتى أوائل تموز/يوليه. وهكذا، فإن معركة السرد ترافق الإضرابات. وتتحدث إسرائيل عن الرد على الطائرات بدون طيار. حزب الله يتحدث عن الرد على الانتهاكات والهجمات ضد القرى في الجنوب.

تغيرت الطائرات بدون طيار من طراز حزب الله مستوى التأهب الإسرائيلي

In its edition of 26 May 2026,القدس العربيتفاصيل الأثر العسكري لهذا التسلسل. وذكرت الصحيفة أن حزب الله أعلن عن سبع هجمات ضد مركبات وجنود إسرائيليين في عدة مواقع في جنوب لبنان. واستهدفت هذه العمليات، بحسب البيانات الصحفية للحزب التي نشرتها الصحيفة، تجمعات للجنود والآليات في قوزه ورشاف وفي موقع عسكري جديد في قضاء بنت جبيل. وتفيد الصحيفة أيضا أن حزب الله استخدم طائرات بدون طيار لمهاجمة الجنود الإسرائيليين بالقرب من عاديس وموقع مدفعي إسرائيلي. كما يذكر الهجوم على دبابتين من طراز ميركافا في ديبل.

وهذا أمر هام لأنه يفسر قسوة ردود الفعل الإسرائيلية.الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، يكتب أن حزب الله يعلن عن هجمات يومية على الجنود الإسرائيليين على يد طائرات بدون طيار انتحارية. وتضيف الصحيفة أن الحزب أطلق طائرات مسيرة من طراز أبابيل إلى الأعماق الإسرائيلية. وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية عن انفجارات في الجليل الغربي وأعالي الجليل. وبحسب المصدر نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي إشعارات إخلاء تستهدف أكثر من خمسة عشر موقعًا، بما في ذلك صور ومخيم الرشيدية الفلسطيني جنوب صور. وفقاً للصحيفة، هذا أول إنذار لهذا المخيم منذ بداية الحرب.

وهذا التوسيع الجغرافي يعطي نبرة أكثر حدة في اليوم. ولم تعد الحرب توصف بأنها خلافة لهجمات محدودة. وهو يتخذ شكل مواجهة مع عدة عتبات. هناك العتبة الجنوبية، ممزقة بالفعل. وهناك عتبة بيروت التي ذكرها المسؤولون الإسرائيليون مرة أخرى. هناك أيضاً عتبة البقاعأناهار26 أيار/مايو 2026، قدمت بوصفها منطقة شوهدت الآن بقلق بعد تكثيف الهجمات الإسرائيلية خارج الجنوب. تثير الصحيفة تساؤلات حول مرحلة إسرائيلية جديدة محتملة، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها حزب الله بنفوذ وبيئة مواتية.

الدولة اللبنانية تدافع عن التفاوض ضد منطق الحرب

وفي مواجهة هذه الزيادة في المخاطر، تعطي الصحف مكاناً مركزياً للموقع الرسمي اللبناني.أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، قال الرئيس جوزيف أوون إن الطريق لإكمال الانسحاب الإسرائيلي سيظل شرطاً وطنياً ثابتاً. وأضاف أن الدولة تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال اختيار التفاوض الذي لن يكون امتيازا أو تسليما. هذه الصيغة ترسي خط رسمي واضح إن لبنان لا يعترف بالواقع الإسرائيلي. ولكنه يضع الإجابة في إطار الدولة والجيش والقنوات السياسية.

القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، استؤنفت في موقف قريب. وذكرت الصحيفة أن جوزيف عون يعتبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبًا وطنيًا غير قابل للتفاوض. ويجب أن تؤكد المفاوضات حق لبنان الحصري في الدفاع عن أرضه وسيادته وسلطة دولته من خلال جيشه الشرعي وقواته الأمنية. وهذه الصياغة تتناقض بشكل مباشر مع طريقتين. الأول هو حزب الله، على أساس استمرار المواجهة. الثانية هي السلطة، بناء على افتراض المؤسسة للسيادة.

في نفس الوريد,الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يذكر أن رئيس الوزراء نواف سلام دعا إلى أن يكون يوم المقاومة والتحرير يوما من التضامن مع أسر القتلى والجرحى والسجناء والمشردين وسكان الجنوب. ويضيف أنه لن يتم العثور على الحزب مرة أخرى حتى يوم الانسحاب الإسرائيلي الكامل والعودة الآمنة والكريمة للسكان. كما تشير الصحيفة إلى أن الدولة تسير على طريق التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، مع اجتماع أمني مقرر في واشنطن.

وهذا التناقض يغذي التوتر الداخلي.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، أفادت تقارير بأن نيم قاسم اتهم الحكومة بعدم مواجهتها لإسرائيل وتحدث عن حق الشعب في أن ينزل إلى أسفل الشارع لينزل بالحكومة. وتقتبس الصحيفة من ردة فعل وزير الخارجية الأمريكية (ماركو روبيو) التي تشير تعليقات (نايم قاسم) إلى أن (هزبولا) يحاول إعادة (لبنان) إلى الفوضى والدمار. ويعطي هذا الرد الأمريكي بعدا دوليا للمناقشة اللبنانية. إنه يضع الحكومة في معسكر تدعمه واشنطن وحزب الله في موقف أكثر عزلة.

تقوم واشنطن وطهران والدوحة بإعادة رسم الإطار الإقليمي

لا يمكن فصل القضية اللبنانية عن المفاوضات بين واشنطن وطهران.الناصري الجدادوفي 26 أيار/مايو 2026، أقام دونالد ترامب صلة بين الاتفاق المبرم مع إيران وتوسيع اتفاقات أبراهام. وكتبت الصحيفة أن ترامب يطلب من المملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، وإلا فلن يكونوا طرفًا في الصفقة الإيرانية. وقالت الصحيفة نفسها إن محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني موجودون في الدوحة لمناقشة تفاصيل مذكرة التفاهم، بما في ذلك الأصول المجمدة ومضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب.

In its edition of 26 May 2026,القدس العربييؤكد أن زيارة كاليلاف وأراغشي إلى الدوحة وضعت الوساطة بين واشنطن وطهران في وسط الأخبار. وقالت الصحيفة إن المحادثات تدور حول صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لإنهاء حرب استمرت ثلاثة أشهر. يضيف أن وجود حاكم المصرف المركزي الإيراني مقصود منه مناقشة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بقرار أمريكي. وبالتالي، فإن الملف ليس عسكريا فحسب. وهو أيضاً مالي وطاقي ودبلوماسي.

أناهار، 26 مايو 2026، يعطي قراءة سياسية لطريقة ترامب. وكتبت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى استغلال لحظة التفاوض مع إيران لإنتاج صفقة كبيرة تتجاوز نهاية الحرب. وستتيح هذه الصفقة لواشنطن فرصة لاستعادة نفوذها الإقليمي بعد أشهر من التوتر العسكري في الخليج وحول مضيق أورموز.أناهاراقترحت (ترامب) أن البلدان التي ترفض الانضمام لاتفاقات (إبراهام) قد تظهر نوايا سيئة.

وفي هذا السياق، يبدو أن لبنان هو أساس النتائج.الناصري الجداد26 مايو 2026، يكتب أن خيارات إسرائيل صعبة. وإذا أرادت إسرائيل الإبقاء على حرية عملها في لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، فإنها تخاطر بإزعاج دونالد ترامب، الذي يريد إغلاق الحرب مع إيران في أقرب وقت ممكن. وإذا قبلت بأن الاتفاق يشمل لبنان، فإن ذلك قد يعني تراجعا عن الهدف المعلن المتمثل في تفكيك حزب الله. ومن ثم فإن الصحيفة تعرض لبنان كعنصر حساس في المفاوضات الإقليمية، حتى عندما يظل المركز الرسمي للمناقشات هو إيران.

لا تزال غزة الجبهة الضعيفة الأخرى

ولا تقتصر المنطقة في 26 أيار/مايو 2026 على لبنان. ولا تزال غزة أكبر جبهة إنسانية.الناصري الجداد26 أيار/مايو 2026، تشير التقارير إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة. وكتبت الصحيفة أنه تم استهداف مخيم للنازحين غرب خان يونس، مما أسفر عن مقتل امرأة فلسطينية وطفل، وإصابة عدة أشخاص آخرين. ويستشهد أيضاً بمصادر طبية تفيد بوجود 797 72 حالة وفاة و 821 172 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، قدمت أرقاما إضافية عن انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة. وتفيد الصحيفة أنه منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، قُتل ٩٠٤ فلسطينيا، وأصيب ٧١٣ ٢ شخصا، وأزيل ٧٧٧ جثة من الأنقاض. ويضيف أن إطلاق النار والقصف والهجمات مستمرة في عدة مناطق، بما في ذلك خان يونس ومخيم المغازي وشرق غزة والساحل. ويستشهد المصدر نفسه بمنظمة الضمير التي تتهم القوات الإسرائيلية بمواصلة الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

أخيراً,الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن مصادر حماس لا تتوقع إدراج غزة في الاتفاق المقبل بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا لمصدر يعيش في غزة، يمكن أن يصبح الإقليم أضعف وصلة إذا استقر الهدوء في لبنان. ويعتقد هذا المصدر أنه يمكن لإسرائيل بعد ذلك أن تزيد الضغط على غزة. هذه الفرضية تعطي تماسكاً مظلماً حتى اليوم إن لبنان مهدد بتمديد الحرب. ولا تزال غزة تحت الحصار وتحت الإضراب. والاتفاق الإقليمي قيد المناقشة يمكن أن يعيد توزيع المخاطر بدلا من الحد منها.

السياسة المحلية: الدولة اللبنانية التي تواجه تحدي الأسلحة والسيادة

مهرجان التحرير بدون الشعور بالانتصار

In its edition of 26 May 2026,الشارق العساتيصف المشهد السياسي اللبناني الذي يهيمن عليه المفارقة. ويحتفل لبنان بالذكرى السادسة والعشرين لتحرير الجنوب في عام 2000. غير أن هذا التاريخ لا يتخذ شكل احتفال كامل. كتبت الصحيفة أن إسرائيل تحتل مرة أخرى حوالي اثنين وأربعين موقعًا وقرية في الجنوب. ويضيف أن طوق النار دفع سكان حوالي عشرين قرية إلى المغادرة بشكل شبه كامل. وبذلك يصبح الرمز الوطني تذكيرا بالهشاشة. تصطدم ذكرى التحرير بواقع الحرب والتهجير وعدم اكتمال السيادة. هذا التناقض يثقل على السلطة. وهي تلزم الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالحديث عن الوحدة وعودة السكان واستعادة سلطة الدولة، بدلاً من الاقتصار على اللغة المعتادة في العيد الوطني.

في هذا السياق، يضع جوزيف عون خطًا مؤسسيًا.الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، يفيد بأن الرئيس يذكر أنه لن يكون هناك إعفاء من شرط الانسحاب الإسرائيلي. وتذكر أن الدولة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال اختيار التفاوض. ويُعرض هذا الاختيار على أنه طريق ضروري، وليس كتنازل. وأضاف الرئيس أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم من مواطنيها. ويستهدف هذا الموضوع جمهورين. وهي موجهة أولا إلى شعب الجنوب الذي ينتظر حماية حقيقية. ويعالج أيضا القوى السياسية التي تتحدى الطريق الدبلوماسي، ولا سيما حزب الله، الذي اتهم أمينه العام نيم قاسم بحالة عدم الاستقرار. ولذلك تسعى الرئاسة إلى استخدام مناصرة السيادة. وهي تؤكد أنه لم يعد بالإمكان فصل دفاع الإقليم عن المؤسسات الشرعية والجيش وقوات الأمن.

ويعتمد رئيس الوزراء نواف سلام نبرة تكميلية.الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، يقتبس من رسالته المنشورة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. ويدعو هذا اليوم إلى أن يكون لحظة تضامن مع أسر القتلى والجرحى والسجناء والمشردين وسكان القرى الحدودية. ويدعي أن المهرجان لا يمكن استرداده بالكامل إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل وعودة الناس في أمان وكرامة. والصيغة رصينة، ولكنها ثقيلة سياسيا. إنه يتجنب الإثارة وهو يعيد التاريخ إلى التكلفة البشرية للحرب. كما أنها تحدد عمل الحكومة في منطق حماية المدنيين ولا تنكر نواف سلام القيمة التاريخية للتحرير. غير أنه رفض جعله شعاراً مقطعاً عن الوضع الحالي. ولذلك فإن الرسالة تعرض الدولة على التزام ملموس. ويجب أن تحصل على الانسحاب، وتعيد الأمن، وتسمح للأسر بالعودة.

خطاب نيم قاسم يفتح أزمة سياسية

الصدمة السياسية الرئيسية تأتي من خطاب نيم قاسم.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، تفيد التقارير بأن الأمين العام لحزب الله اتهم الحكومة بعدم الدفاع عن البلد ضد إسرائيل. وادعى أن للناس الحق في النزول إلى الشوارع لإسقاط الحكومة. وأضاف أنه إذا لم تتمكن الحكومة من فرض السيادة، وجب عليها أن تغادر. وهذه التعليقات تغير مستوى المناقشة. إنها ليست فقط عن الاستراتيجية العسكرية. إنهم يبحثون عن شرعية الشركة. وهم يتدخلون في وقت تكون فيه مسألة تقييد الأسلحة على الدولة محور القرارات العامة. وتشير الصحيفة إلى أن هذا البيان لا يمكن أن يصدر كعقوبة عادية، لا سيما في وقت يجري فيه إعداد مشروع تفاهم بين واشنطن وطهران، مع احتمال أن يكون ذلك جزءا من وقف الحرب في لبنان.

أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، يفسح هذا المخرج مجالا أوسع. الصحيفة تكتب أن تهديدات (نايم قاسم) بقتل الحكومة في الشارع فتحت حقيقة سياسية جديدة. ووفقًا للصحيفة، أثار هذا التسلسل ردًا فوريًا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي حذر من أن الوقت الذي يمكن أن يحول فيه حزب الله لبنان إلى رهينة يقترب من نهايته.أناهاروأضاف أن الحكومة اللبنانية تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة. هذا التفاعل الخارجي يثقل على المشهد الداخلي. إنه يمنح الحكومة دعمًا دوليًا، لكنه يزيد أيضًا من الاستقطاب. (هيزبولا) يمكن أن يشجب الوصاية الأمريكية. وعلى العكس من ذلك، يمكن لمنافسيه أن يقدموا هذه الإجابة كدليل على أن الدولة لم تعد وحدها ضد الحزب. وبذلك تصبح المناقشة المحلية امتدادا مباشرا للمواجهة الإقليمية.

كما يحتل رد الفعل الديني السني مكانًا جديرًا بالملاحظة.أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، يُذكر أن مفتي الجمهورية، عبد اللطيف ديريان، رد مباشرة على تهديدات نايم قاسم. وتشير الصحيفة إلى أنه دافع بقوة عن اختيار الدولة والمفاوضات. كما أنه انتقد بشكل ضمني ولكن بحزم سياسات حزب الله. هذا الموقف مهم لأنه يخرج النقاش من المجال الحزبي وحده. إنه يعطي دعمًا مؤسسيًا ودينيًا لخط الحكومة. كما أنها تعزز نواف سلام، الذي يتوقف عمله على قدرته على الدفاع عن السيادة والاستقرار الداخلي ورفض المواجهة المدنية. وفي بلد لا يزال فيه توازن المجتمعات المحلية حاسما، يضيف دعم المفتي إلى خيار الدولة ضغوطا سياسية على حزب الله. ويشير إلى أن تهديد الشارع لا يتم قبوله كمجرد موقف تعبئة. ويُنظر إليه على أنه خطر يهدد السلام المدني والمؤسسات المدنية.

أسلحة حزب الله في قلب علاقة القوة الداخلية

مسألة هيكل هزبولا للترتيب الكامل.القدس العربي، في 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن كلمات نعيم قاسم تُقرأ وفقًا لمسارين من قبل مصادر لبنانية. الأول سيكون تهديداً للسلطة التنفيذية إذا واصلت تنفيذ جدول الأعمال المتعلق بسحب أسلحة الحزب. والثاني هو حكم مشروط بتسليم الأسلحة عندما تكون الدولة قادرة على الدفاع عن الجنوب. هذه القراءة تُظهر النمط السياسي في هذه اللحظة. إن حزب الله لا ينكر التقويم الذي يريده خصومه. كما طعن في تعريف الدفاع الوطني ذاته. وبالنسبة له، لم تتمكن الدولة بعد من حماية الإقليم. وهذا المنطق، بالنسبة لمعارضيه، يبقي الدولة في وضع ضعيف لا نهاية له، لأن وجود قوة مسلحة موازية يحول دون استعادة سلطتها بالكامل.

In its edition of 26 May 2026,الشارق العساتيقتبس النائب مارك داو، الذي يعتقد أن مفهوم الردع المنسوب إلى أسلحة حزب الله لم يكن موجودًا حقًا بالشكل الذي تم الترويج له منذ سنوات. وهو يميز فترة المقاومة، المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وانسحاب عام 2000، عن الفترة التي فتحت بعد عام 2005. ووفقاً له، بعد الانسحاب السوري، فرض نفوذ إيران تدريجياً على الدولة اللبنانية من خلال خطوات سياسية وأمنية. وأشار بصفة خاصة إلى الفترة التي تلت اغتيال رافيتش الحريري، تليها حرب عام 2006 وفتح الجبهة أمام إسرائيل على المدى الطويل. ويشكل هذا التحليل حجة مركزية. فالأسلحة لن تكون بعد الآن أداة للتحرير الوطني، بل عاملا من عوامل الرقابة السياسية. ثم تصبح الحدود بين المقاومة والهيمنة الداخلية قلب النقاش اللبناني.

المادة نفسهاالشارق العسات، في 26 مايو 2026، يقتبس أيضًا من مارك داو، الذي يؤكد أن التحول الأساسي بين عامي 2000 و 2026 هو انتقال الأسلحة من حالة المقاومة إلى حالة الأداة في أيدي إيران. ووفقا له، أصبحت هذه الأسلحة ذريعة دائمة لإسرائيل وعاملا يعرقل الدولة اللبنانية. كما نقلت الصحيفة عن الصحفي السياسي علي الأمين، الذي تعتبره صيغة الردع التي يروج لها حزب الله مفهوماً مبنياً أكثر من كونه نظاماً حقيقياً. ويدعي أن الحرب والتطورات الأخيرة منذ عام 2023 قد كشفت عن وجود فجوة بين السرد الذي دافع عنه حزب الله وواقع علاقات السلطة. هذه الآراء ليست محايدة. إنّهم ينتمون إلى معسكر حزب حرج. غير أنها تبين التقدم المحرز في الخطاب السياسي الذي يسعى إلى إزالة الأسلحة من شرعيتها الوطنية وعرضها باعتبارها خطرا على المجتمع اللبناني.

يصبح التفاوض اختبارا لسلطة الدولة

الخط الذي دافع عنه (جوزيف أوون) يعتمد على الرهان ويجب أن تسمح المفاوضات بالانسحاب الإسرائيلي مع تجنب حرب أوسع.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، استشهد الرئيس بالانسحاب الإسرائيلي كشرط وطني ثابت وغير قابل للتفاوض. وأضاف أن الدولة اللبنانية تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال المحادثات التي ليست امتيازا ولا استسلاما. ويصر الرئيس على حق لبنان الحصري في حماية أراضيه وسيادته وسلطته من قبل الجيش وقوات الأمن الشرعية. ويدعي أيضا أن الجيش لا يزال الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. هذا الشعار يستجيب مباشرة إلى حزب الله. إنه لا ينكر ماضي المقاومة وضعه في جناح مؤسسي ووفقا لهذا المنطق، لم يعد الصدق على التحرير يتوقف على انتشار الأسلحة، بل على بناء دولة قوية.

أناهارغير أنه في 26 أيار/مايو 2026، كان هذا الطريق صعبا. وتعترف الصحيفة بأن نيم قاسم يمكن أن يكون لديه بعض الأسباب عندما ينتقد السلوك الإسرائيلي في عملية التفاوض. وتلاحظ أن إسرائيل لم تقدم بعد إشارات حسن نية كافية. ويضيف أن الحكومة يمكن أن تعطي انطباعًا بالاندفاع دون الحصول على مكاسب واضحة. لكن الورقة ترسم حداً واضحاً. ويدعي أن نيم قاسم ليس له الحق في التوجه ضد الدولة، أو في استعادة السيطرة على القرارات العامة أو في مصادرة سلطة اتخاذ القرار كما كان الحال في الماضي. كما يتهم النص الأمين العام لحزب الله بتقديم لبنان في حروب الآخرين وبجعله ساحة لتسوية الحسابات الإقليمية. ويعكس هذا التحليل شاغلا سياسيا رئيسيا. تحتاج الحكومة إلى نتائج لتبرير التفاوض. وبدون نتائج، يستطيع حزب الله استغلال صبر الجنوب. لكن تهديد الشارع يضعف الإطار الحكومي.

الضغط الأمريكي يضيف إلى هذه المعادلة.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026 نشر تحليل تتعدى فيه التحديات مسألة الأسلحة وحدها. المشكلة تؤثر أيضاً على هيكل الدولة مع عقبات عميقة تمنع تنفيذ قرارات الحكومة وتكشف عن استمرار تأثير حزب الله داخل المؤسسات. وتشير المادة أيضا إلى الجزاءات الأمريكية، التي شملت اثنين من كبار الموظفين المكلفين بمهام. ووفقا لهذه القراءة، فهي إشارة سياسية وأمنية تهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. هذه نقطة حساسة. إنه يضع المؤسسات اللبنانية تحت نظرة خارجية أكثر صرامة. كما يبين أن مصداقية المفاوض اللبناني تتوقف على قدرته على إنفاذ قرارات حكومته.

نبيه بري والبحث عن الحد الأدنى من التماسك

وفي هذا المناخ، تحاول نبيه بيري الحفاظ على خطاب متوازن.القدس العربي، في 26 مايو 2026، يضع رئيس مجلس النواب كجزء من إحياء ذكرى التحرير. وتذكر الصحيفة أنها تؤكد على القدرة المشتركة للبنانيين على تحرير البلاد وإعادة بنائها. كما يدعو إلى التحرر من الكراهية. هذا السجل يتناقض مع الشروط الأكثر قسوة التي استخدمها خصوم نيم قاسم وحزب الله. تسعى نبيه بيري إلى الحفاظ على هامش الوساطة. وهي لا تزال قريبة من البيئة السياسية للمقاومة، ولكنها أيضاً أحد المراكز المؤسسية في المنظومة. ومن ثم، فإن دورها هو منع الصراع على الأسلحة والتفاوض من التحول إلى كسر كامل بين المؤسسات ومخيم حزب الله.

وهكذا يبدو أن المشهد السياسي المحلي يقع بين ثلاثة متطلبات. الأول عسكري وإقليمي. وهو يتطلب انسحاب إسرائيلي، وحماية القرى الجنوبية، وعودة السكان. الثاني من المؤسسات. ويتطلب ذلك عدم تعليق قرارات الحكومة بسبب تهديد الشارع أو قوة مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. الثالث إجتماعي. وهو يتطلب تجنب الانقسام الداخلي في حين أن البلد لا يزال ضعيفا بسبب الحرب والتشريد والآثار الاقتصادية للنزاع.القدس العربي، في 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن جوزيف عون تبادل أيضًا مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الذي أكد من جديد دعم بلاده للإجراءات التي اتخذها لبنان لاستعادة الأمن والاستقرار والسيادة في جميع أنحاء أراضيه. ويقدم هذا البعد العربي دعما إضافيا للخط الرئاسي. وهي تؤكد أن السيادة اللبنانية أصبحت مرة أخرى مسألة إقليمية، ولكنها تبين أيضا أن الدولة لن تتمكن من تحويل هذا الدعم إلا إلى نتيجة إذا احتفظت بالحد الأدنى من التماسك داخلها.

وصف وخطاب الشخصيات السياسية: السيادة اللبنانية، والتهديد بالحرب، والمفاوضة الإقليمية

جوزيف أوون يضع المفاوضات في مركز السيادة

In its edition of 26 May 2026,القدس العربيوتفيد التقارير بأن خطاباً ألقاه جوزيف أوون بُني حول فكرة مركزية: إن الانسحاب الإسرائيلي الكامل لا يزال هدفاً وطنياً ثابتاً. وقال الرئيس إن لبنان لا يستطيع قبول عودة الاحتلال إلى الجنوب. ويصف التفاوض بأنه أداة للسيادة وليس شكلاً من أشكال الضعف. ووفقاً للصيغة التي ذكرتها الصحيفة، فإن هذا الخيار ليس امتيازاً ولا استسلاماً. وبدلا من ذلك، يؤكد حق لبنان الحصري في حماية أرضه وسيادته وسلطته من خلال جيشه الشرعي وقواته الأمنية. ولذلك، يربط رئيس الدولة ذكرى تحرير عام 2000 بمطلب واحد في الوقت الحاضر: إعادة بناء سلطة عامة قادرة على التحدث باسم جميع اللبنانيين.

وفي البيان نفسه، شدد جوزيف أوون على دور الجيش.القدس العربيفي 26 مايو 2026، يقتبس الرئيس عندما يؤكد أن الجيش سيظل الضامن الوحيد للأمن القومي والسلامة الإقليمية. هذه الجملة تشير مباشرة إلى مناقشة أسلحة حزب الله. ولا تعين المؤسسة فقط. يرسم خطا فاصلا بين الدولة والقوات المسلحة الحزبية. كما يشير إلى ذاكرة جماعية أوسع. ويدّعي جوزيف أوون أن الذين حرروا الجنوب بالدم والجنود والمقاومين والمواطنين يستحقون دولة قوية، توحدها مؤسساتها المدنية والعسكرية. هذا الخطاب يجعل من الممكن عدم إنكار ماضي المقاومة، مع السعي إلى دمجها في إطار الدولة. وبالتالي، يتجنب الرئيس التمزق الرمزي بذاكرة الجنوب، لكنه يرفض أن تكون هذه الذكرى مبررا للسيادة المشتركة أو المجزأة.

أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، أُبقي على نفس الجملة باعتبارها معلما سياسيا رئيسيا. وتشدد الصحيفة اليومية على أن جوزيف عون يعتبر الانسحاب الإسرائيلي مطلبًا وطنيًا ثابتًا، دون تنازل ممكن، وأن الدولة تريد الحصول عليه من خلال التفاوض. السياق يجعل هذه الصيغة أقوى. الجنوب يضرب. المحليات مشردة. وتهدد إسرائيل بيروت. ويؤكد حزب الله حقه في الاحتفاظ بأسلحته. ومن ثم فإن الخطاب الرئاسي يحاول أن يحل محل منطق الرد المسلح مع منطق السلطة الشرعية. وهو يتحدث إلى الرأي الداخلي، ولكن أيضا إلى مقدمي المفاوضات الأجانب. ويشير لهم إلى أن لبنان الرسمي يريد الحصول على انسحاب كامل، بينما يبقى مسيطراً على قراره العلني.

نواف سلام تحول المهرجان إلى يوم تضامن

ويعتمد رئيس الوزراء نواف سلام خطاباً أكثر اتساماً بالطابع الاجتماعي والرصين.الشارق العساتفي 26 مايو 2026، نشر رسالته بمناسبة يوم المقاومة والتحرير. ويدعو هذا اليوم إلى أن يكون لحظة تضامن مع أسر القتلى والجرحى والسجناء والمشردين وسكان الجنوب. ويضيف أنه لا يمكن العثور على الحزب حقًا إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة السكان بأمان وكرامة. هذه الصيغة تتجنب أي إحتفال انتصاري. وهو يحدد تاريخ الألم الحالي للقرى الحدودية. ويحول رمزا سياسيا إلى تذكير بواجب الحماية.

القدس العربيفي 26 أيار/مايو 2026، تردد نفس الرسالة من نواف سلام وتبين أنه جزء من تسلسل متوتر. وتشير الصحيفة إلى أن خطاب رئيس الوزراء يأتي بعد كلمات نايم قاسم على الحق في الذهاب إلى الشارع لطلب سقوط الحكومة. في هذا السياق، خطاب نواف سلام لا يستجيب لهجوم جبهةي إنه يعارض مسلسل (هيزبولا) للتعبئة مع لغة التماسك الوطني رئيس الحكومة يرفض جعل الحزب موقع مزاد يتحدث عن الموتى والجرحى والسجناء والنازحين وهي تضع المدنيين في المركز. ويوسع هذا النهج أيضا نطاق المناقشة. السؤال ليس فقط من قاوم وهو يتعلق بمن يمكن أن يضمن عودة السكان والأمن المستدام للجنوب.

كما أن صيغة نواف سلام لها نطاق مؤسسي. وبقوله إن المهرجان لن يُعثر عليه إلا بعد الانسحاب الكامل والعودة التي يستحقها السكان، فإنه يضع معياراً للنتيجة. ولا يكفي الاحتجاج بالتحرير. يجب أن تكون حقيقية في القرى. العائلات يجب أن تعود. ويجب استعادة الطرق والمنازل والخدمات. هذا الخطاب يتفادى الكلمات الثقيلة لكنه يضغط على الحكومة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تثبت أن المفاوضات لها آثار. وإلا، سيكون بوسع حزب الله أن يقدم خطابه على نحو أكثر مباشرة وفعالية. إذن حكم رئيس الوزراء حكيم لكنه ليس محايداً. وهي تدافع عن السيادة التي تقاس بحماية السكان، لا عن طريق القدرة وحدها على تهديد إسرائيل.

(نايم قاسم) يشد النبرة ضد الحكومة

الخطاب الأكثر تعارضاً هو (نايم قاسم).أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، تفيد التقارير بأن الأمين العام لحزب الله يتهم بأن يكون أداة من أدوات المشروع الإسرائيلي – الأمريكي. ويستشهد اليوم أيضا برفضه تسليم الأسلحة. ووفقاً للصيغة المذكورة، يدعي نيم قاسم أن نزع السلاح سيكون بمثابة الإبادة وأنه لا يمكنه قبوله. ويضيف أن المقاومة ستدافع عن الأرض والشعب والشرف، وأن أي شخص يواجهه إلى جانب إسرائيل سيواجه مثل إسرائيل. ويحول الإعلان المناقشة المتعلقة بالأسلحة إلى مناقشة قائمة. إنها لا تتحدث عن الدفاع فحسب إنه يضع خصومه الداخليين في منطقة من الشك السياسي والوطني.

In its edition of 26 May 2026,أناهاروترى أن هذه البيانات تهدد كيان الدولة وتضعف مواقفها داخل الدولة وخارجها. الصحيفة تقرأ صيغة (نايم قاسم) كضغط مباشر على الشركاء اللبنانيين ويدّعي الأمين العام لحزب الله أن أسلحته ستبقى بين يديه حتى تتمكن الدولة من الاضطلاع بواجبها في استراتيجية وطنية واضحة ومبرمجة وقابلة للقياس. وهذا الشرط يؤجل أي تسليم للأسلحة إلى مرحلة غير محددة. ويعطي حزب الله سلطة الحكم على نفسه إذا كانت الدولة مستعدة. ولذلك فهو يعزز الخلاف المركزي. وبالنسبة للحزب، لا يمكن للدولة أن تطالب باحتكار الأسلحة حتى تثبت قدرتها. وهذا المنطق يمنع الدولة من أن تصبح قادرة بالنسبة لمنافسيها.

القدس العربيفي 26 مايو 2026، أبلغ عن حكم آخر من قبل نعيم قاسم، موجه بشكل مباشر ضد الشركة. وهو يدعي أن الشعب له الحق في الذهاب إلى أسفل الشارع وإسقاط الحكومة. وأضاف أنه إذا لم تتمكن الحكومة من فرض السيادة، فعليها أن تغادر. ويفتح هذا الإعلان أزمة سياسية لأنه يتجاوز المناقشة العسكرية. إنها تشكك في شرعية نواف سلام وفريقها. ويأتي أيضا في وقت تناقش فيه واشنطن وطهران اتفاقا إقليميا محتملا. تبدو كلمات (نايم قاسم) ذات شقين. إنها تتحدث إلى شعب حزب الله، قلقة من التفاوض الذي يمكن أن يحد من أسلحتها. كما يحذر من أن أي قرار بشأن السيادة سيكون له تكلفة داخلية.

ماركو روبيو يدعم الحكومة ويستهدف حزب الله

استجابة ماركو روبيو تعطي بعدا دوليا للأزمة.القدس العربي، 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ينتقد بشدة نعيم قاسم بعد تصريحاته حول حق الشعب اللبناني في الانتفاضة ضد الحكومة. وبحسب الصحيفة، يعتقد ماركو روبيو أن هذه التصريحات تظهر أن حزب الله يحاول إعادة لبنان إلى الفوضى والدمار. وهذه صيغة موجزة، ولكنها تضع واشنطن في معسكر الحكومة اللبنانية. وهي تصف تهديد الشارع ليس كممارسة سياسية عادية، ولكن كخطر لزعزعة الاستقرار.

أناهار، في 26 مايو 2026، يعطي رد الفعل الأمريكي هذا نطاقًا أوسع. كتبت الصحيفة أن ماركو روبيو حذر حزب الله من أن الوقت الذي يمكن فيه للحزب تحويل لبنان إلى رهينة يقترب من نهايته. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة. وهذا الحكم له تأثير مزدوج. يقوي نواف سلام وجوزيف عون في مواجهة ضغوط حزب الله. لكن يمكنها أيضاً إطعام حجة الحزب التي تتهم خصمها بالانضمام إلى مشروع أمريكي. ومن ثم فإن الكلمة الأمريكية تدعم الدولة، مع المخاطرة بتشديد الاستقطاب الداخلي. وهو يؤكد قبل كل شيء أن المسألة اللبنانية لم تعد لبنانية فحسب. وهو الآن مدمج في الحسابات الأمريكية لإيران، والأسلحة الإقليمية والاستقرار على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

ويتدخل ماركو روبيو أيضا في المسألة الإيرانية.القدس العربي26 أيار/مايو 2026، أفاد بأنه يدعي أنه لا يمكن اتخاذ قرار نووي في غضون بضعة أيام على أساس خطة مؤقتة. وقال إن المضائق يجب أن تعاد فتحها أولاً، ثم يجب أن تبدأ مناقشات جادة جداً بشأن التخصيب واليورانيوم العالي التخصيب والتزام إيران بعدم امتلاك الأسلحة النووية. هذا البيان يظهر الطريقة الأمريكية ويريد واشنطن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن حالات الطوارئ الإقليمية، ولكن يؤجل النقاط النووية الأثقل إلى الخطوة التالية. وهذا يعني بالنسبة للبنان أن مصير الجبهة الجنوبية قد يتوقف على جدول زمني أوسع بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء.

تهديد المسؤولين الإسرائيليين بيروت

إن الكلمات الإسرائيلية التي أبلغت عنها المصادر هي من أكثر الكلمات عدوانية.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يُذكر أن بنجامين نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي تكثيف الهجمات ضد لبنان، واعدا بسحق حزب الله. كما ذكرت الصحيفة أن بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير دعوا إلى استهداف بيروت رداً على طائرات حزب الله المسيرة. ويطالب بن غفير بقطع الكهرباء في لبنان واستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف. ويطالب سموثر، من جانبه، بتدمير عشرة مباني في بيروت لكل طائرة بدون طيار أطلقت شمال إسرائيل.

وتعطي هذه البيانات الأزمة بعدا يهدد المدنيين والهياكل الأساسية. لا يقتصرون على مواقع حزب الله العسكرية إنهم يرتفعون الكهرباء، بيروت، والدمار الهائل.الناصري الجداد26 مايو 2026، أيضاً يُبلغُ إقتراحَ Smotrich ويُلاحظُ بأن نتنياهو لَمْ يُصدّقْ بشكل آلي على هذا المنطقِ. وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي سأله عما إذا كان من الضروري تدمير عشرة مبانٍ مع إطلاق كل طائرة بدون طيار، بغض النظر عن الجبهة المعنية. وهذا الرد لا يعني الاعتدال الاستراتيجي. بل إنه يبين أن المناقشة الإسرائيلية تتعلق بمستوى الاستجابة وفائدتها. ولذلك، لا يزال لبنان معرضاً لتهديد شديد، حتى عندما يتغاضى القادة الإسرائيليون عن العقاب.

دونالد ترامب يربط إيران بالاتفاقات الإقليمية

خطاب دونالد ترامب يوسع الإطار.الناصري الجداد، في 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي يحث الولايات على التوقيع على اتفاقيات إبراهيم. ويدعي أنه إذا وقعت إيران على اتفاقه معه، فسيكون من دواعي الشرف لهذه الدول أن تكون جزءا من تجمع إقليمي جديد. كما يدعو ممثليه إلى بدء عملية توقيع البلدان المعنية واختتامها بنجاح. النبرة التي أبلغت عنها الصحيفة حتمية. هذه ليست مجرد دعوة دبلوماسية. وهذه محاولة لربط التسوية مع إيران بإعادة تنظيم سياسي إقليمي مؤات لإسرائيل.

أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، يحلل هذا المخرج كمحاولة لإحداث صفقة كبيرة تتجاوز وقف الحرب. وكتبت الصحيفة أن دونالد ترامب يسعى إلى استخدام المفاوضات مع إيران لاستعادة النفوذ الأمريكي في المنطقة بعد أشهر من التوتر في الخليج وحول مضيق هرمز. كما يلاحظ اقتراح (ترامب) أن البلدان التي ترفض الانضمام لاتفاقات (إبراهام) قد تظهر نوايا سيئة. هذه الكلمة الأمريكية تزن بشكل غير مباشر على لبنان. وإذا كان الاتفاق مع إيران يفيد في تنشيط التطبيع الإقليمي، فإن مكان حزب الله وغزة وجنوب لبنان سيصبح نقطة توتر في تنفيذ هذه الصفقة.

الدبلوماسية: الدوحة في مركز التجارة بين واشنطن وطهران والجبهات الإقليمية

الوساطة المعجلة حول اتفاق لا يزال هشا

In its edition of 26 May 2026,أناهاريعرض التسلسل الدبلوماسي كلحظة تسارع بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المعلومات عن اتفاق وثيق بين واشنطن وطهران، قبل العودة إلى التهديدات. ولكن المناخ الموصوفة هذه المرة يبدو مختلفا.أناهار، في 26 مايو 2026، يثير تحركات مكثفة من المسؤولين الباكستانيين، ثم دخول قطر في الوساطة. ووفقًا للصحيفة، أعطت هذه العناصر انطباعًا بأن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين يمكن أن يكون مسألة ساعات وليس أيامًا. وسيكون جوهر الاقتراح تقسيماً من مرحلتين للنظام الداخلي. أولا، هدنة مدتها 60 يوما، مصحوبة بإعادة فتح إيران لمضيق أورموز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ثانيا، المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

ويُظهر هذا الهيكل الدبلوماسي استعدادا للتعامل على وجه الاستعجال قبل مضمون النزاع. مضيق (أورموز) يصبح أول اختبار. انها ليست مجرد مرور بحري. يُصبحُ a مفتاح لإلغاء التصعيدِ. ومن شأن إعادة فتحه أن يُشير إلى الأسواق، ودول الخليج، والسلطات المشاركة في الوساطة. في المقابل، فإن رفع الحصار البحري الأمريكي سيقدم لطهران تعويضًا أوليًا مرئيًا. غير أنه يوجد خطر مرتبط بهذه الطريقة. وأرجأت الأسئلة الصعبة إلى وقت لاحق. ولن يتم منذ البداية تسوية اليورانيوم النووي العالي التخصيب والضمانات والالتزامات الطويلة الأجل. لذا الدبلوماسية تحاول خلق قفل أمني. غير أن هذا القفل يمكن أن يصبح أيضا فترة انتظار متوترة، إذا رأى أحد الأطراف أن الطرف الآخر لا يمتثل للالتزامات الأولى.

القدس العربي26 أيار/مايو 2026، يصف نفس الحذر. وذكرت الصحيفة أن الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى الدوحة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، دفعت الوساطة بين واشنطن وطهران إلى طليعة الأخبار. ويضيف اليوم أن الوفد الإيراني التقى برئيس وزراء دولة قطر ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ووجود حاكم المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر هيماتي، يعطي بعدا آخر للمناقشات. وفقاًالقدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، يتعلق هذا الجزء بإمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقرار أمريكي، كجزء من حصار اقتصادي ومالي وبحري ضد إيران.

الدوحة وإسلام أباد ومسقط في سلسلة وساطة

دور قطر يبدو مركزياً لكنه ليس معزولاً.الناصري الجداد26 أيار/مايو 2026، يكتب هذا الاهتمام إلى الدوحة بوصول كاليلاف وأراغشي وهيماتي. وتقول الصحيفة إن المناقشات تستند إلى المعلومات المتاحة عن أكثر النقاط حساسية في المذكرة قيد الإعداد. وهذه هي مضيق أورموز، واليورانيوم العالي التخصيب، والحسابات الإيرانية المجمدة، وبعضها في المصارف القطرية. كما تشير المادة نفسها إلى الاتصالات الهاتفية بين المسؤولين القطريين والعمانيين. ويذكر أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تلقى مكالمة من سلطان عمان، هيثم بن طارق، بينما تحدث محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وتعطي سلسلة الوساطة هذه صورة واضحة للدبلوماسية الإقليمية. وتعمل باكستان كوسيط رسمي أو محرك أولي. وتصبح قطر منبرا ممكنا للتفاوض والتنفيذ. ولا تزال عُمان قناة مفيدة، نظراً لخبرتها في تبادل الآراء الصادقة مع إيران والولايات المتحدة. وهكذا، تسعى السلطات الإقليمية إلى تجنب حرب طويلة من شأنها أن تؤثر على الخليج، وطرق الطاقة وواجهات إيران المتحالفة.القدس العربي26 أيار/مايو 2026، يشير إلى أن الدوحة كانت ستضطلع بدور أكثر وضوحا في ترتيبات تنفيذ اتفاق نهاية الحرب في الأسابيع الأخيرة. وتشير الصحيفة أيضا إلى سابقة اعتبرتها مصادر إيران غير مشجعة: اتفاق قديم بشأن الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية، ثم نقل إلى قطر، دون ضمان وصول إيران إلى هذه الأموال.

هذه الذاكرة الدبلوماسية تُثقل على الثقة وبالنسبة لطهران، لا يكفي اتفاق خطي. ولا بد من التحقق من أن الأموال يمكن استخدامها، وأن الحصار قد رفع بالفعل، وأن الالتزامات الأمريكية ليست نظرية. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باغايالقدس العربي26 أيار/مايو 2026، تعرض مشاركة بلدان مثل قطر، بالإضافة إلى باكستان، كدور إيجابي يمكن أن يساعد على حل بعض المسائل. ولكن الصيغة لا تزال حذرة. يشير إلى أن الوسطاء لا يحلوا محل الضمانات. إنها تساعد على بناء آلية. وهي لا تمنع انعدام الثقة بين واشنطن وطهران.

اتفاقات (إبراهام) كصحافة أمريكية

المفاجأة الدبلوماسية تأتي من دونالد ترامب.الناصري الجداد، في 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي ربط الاتفاق النهائي مع إيران بتوسيع اتفاقيات أبراهام. ودعا المملكة العربية السعودية وقطر إلى التوقيع بسرعة على اتفاقات سلام مع إسرائيل، أو إلى استبعادهما من الاتفاق مع طهران. وتستشهد الصحيفة ببيان طويل يدعي فيه ترامب أنه تكلم مع محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، وتميم بن حمد آل ثاني، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأسيم منير، وريكسب تاييب إردوغان، وعبد فتح السيسي، وعبد الله الثاني، وحمد بن عيسى آل خليفة. وفقاً للحسابالناصري الجداد، قال الرئيس الأمريكي إنه بعد جهود الولايات المتحدة لحل هذه المشكلة المعقدة، يجب على الدول المعنية التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في نفس الوقت.

أناهاروفي 26 أيار/مايو 2026، يحلل هذا النهج باعتباره محاولة لتحويل المفاوضات مع إيران إلى معاملة إقليمية كبيرة. الصحيفة تكتب أن (ترامب) يريد أن يتجاوز مجرد وقف الحرب وقال إنه سيسعى إلى منح واشنطن فرصة لاستعادة نفوذه بعد أشهر من التوتر العسكري في الخليج وحول أورموز. نفس المادة تشير إلى أن (ترامب) تقترح أن البلدان التي ترفض الانضمام لاتفاقات (إبراهام) قد تظهر نوايا سيئة وتغير هذه الجملة نبرة الوساطة. وهو ينقل الملف من اتفاق الأمان إلى ضغط التوحيد.

ويمكن لهذا النهج أن يخلق مقاومة. وهو يضيف حالة سياسية ثقيلة إلى مفاوضات معقدة بالفعل. وتعمل قطر كوسيط مع إيران ولديها بعض النفوذ المالي. ولا تزال المملكة العربية السعودية مرتبطة بالقضية الفلسطينية. ولكل من تركيا ومصر والأردن أرصدة خاصة بها. من خلال ربط كل هذا باتفاقات إبراهام، واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية أوسع. غير أن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي أيضا إلى تعقيد الهدنة، وإجبار العواصم الإقليمية على الاستجابة للطلب المرتبط بإسرائيل في وقت لا تزال فيه غزة تحت الضغط، ويصيب لبنان.

لبنان كواجهة غير مباشرة للمفاوضات

ولبنان ليس المركز الرسمي لمحادثات الدوحة. غير أنه يبدو أنه أحد أكثر المناطق تعرضا لآثار الاتفاق.الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، تشير إلى أن المفاوضات الأمريكية والإيرانية تتقدم بحذر عندما يصل مسؤول إيراني كبير إلى الدوحة لمناقشة اتفاق محتمل مع واشنطن. وتحدد الصحيفة أن الملفات المطروحة على الطاولة هي هرمز واليورانيوم عالي التخصيب والأصول الإيرانية المجمدة. وفي الصفحة نفسها، أفاد بأن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال منتهكا وأن مصادر حماس تخشى فصل غزة عن أي اتفاق إقليمي.

ويمكن أيضا أن ينطبق الموقع على لبنان. وإذا استقر الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران بعض الخطوط دون معالجة جميع الجبهات، فإن كل مسرح يمكن أن يخضع لحساب مختلف. ويمكن للبنان أن يستفيد من الإغاثة إذا اختارت إيران الحد من الضغط الإقليمي من جانب حزب الله. ولكن يمكن أن تصبح أيضا بطاقة ضغط إذا فشلت المناقشات أو إذا أرادت إسرائيل الحفاظ على الحرية العسكرية في الجنوب.القدس العربيوعلاوة على ذلك، في 26 أيار/مايو 2026، انتقد ماركو روبيو نيم قاسم بعد تعليقاته على الحق في الذهاب إلى الشارع ضد الحكومة اللبنانية. وقال وزير خارجية الولايات المتحدة إن حزب الله يحاول جر لبنان إلى الفوضى والدمار. ويوضح هذا التعليق أن واشنطن لا تفصل تماماً بين الدبلوماسية الإيرانية والمسألة اللبنانية.

ثم تسعى الحكومة اللبنانية للدفاع عن طريقها. إن بياني جوزيف أوون وناواف سلام، الواردين في الفروع السابقة، لهما معنى دبلوماسي هنا. يقولون إن الدولة اللبنانية تريد الانسحاب الإسرائيلي، ولكن من خلال التفاوض وبسلطة المؤسسات. ويصبح هذا الموقف أكثر حساسية لأن الولايات المتحدة تدعم الحكومة ويتحدى حزب الله قدرته على الدفاع عن السيادة. ويحاول مسؤول لبنان ألا يصبح مجرد تذييل للمساومة بين واشنطن وطهران. لكن مكانه لا يزال ضيقاً. وهو يعتمد على القرارات الإسرائيلية، والموقف الأمريكي، والحسابات الإيرانية، والقدرة الداخلية على الاحتواء وجها لوجه بين الحكومة وحزب الله.

غزة والأرموز والطاقة في نفس الحساب الإقليمي

ويبين ملف غزة القيود المحتملة للدبلوماسية الجارية.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، استشهد مصدر لحماس في غزة بأنه حتى اتفاق وقف إطلاق النار السابق بين إيران والولايات المتحدة لم يضمن نهاية الحرب في المنطقة. ويزعم المصدر نفسه أن هناك إرادة إسرائيلية وأمريكية لفصل غزة عن الجبهات الأخرى، بما في ذلك لبنان، على الرغم من تدخل حزب الله باسم دعم الأرض الفلسطينية.

وهذا الفصل بين الجبهات هو محور الحساب الدبلوماسي. وبالنسبة لواشنطن، فإنها ستتيح معالجة أورموز وتدفقات الطاقة وإيران دون ربط كل اتفاق بغزارة أو لبنان. وبالنسبة لإسرائيل، يمكنها أن تمنح هامشا عسكريا أكبر ضد حماس أو حزب الله. بالنسبة لإيران، يمكن أن يصبح حليفاً صعباً للبيع إلى حلفائه.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، اقتبس أيضا من مصدر لحماس أنه إذا تم التوصل إلى الاتفاق، يمكن أن تصبح غزة أضعف صلة. ويعتقد هذا المصدر أن إسرائيل يمكن أن تزيد الضغط على غزة إذا استقر الهدوء مع لبنان.

ويضيف الاقتصاد العالمي ضغطا آخر.القدس العربي26 أيار/مايو 2026، يذكر أن مخاطر الطاقة والإمداد تدفع السلطات الدولية نحو تسوية دبلوماسية سريعة. وتشير الصحيفة أيضا إلى اختيار واشنطن، الذي أعرب عنه وزير الدولة، لإعطاء القنوات السياسية فرصة على الرغم من العقبات المتصلة بالتخصيب النووي والملاحة في مضيق أورموز. وأشار أيضا إلى وساطة باكستان ودعمها الصيني وجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لتأجيل إضراب يُزعم أنه كان من المقرر إضرابه في 19 أيار/مايو 2026.

اتفاق خطوة، ولكن بدون ثقة كاملة

ولذلك فإن مشروع المذكرة يستند إلى الدبلوماسية التدريجية.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، واستنادا إلى المعلومات المقدمة إلى أحد المسؤولين الإيرانيين، تفيد بأن النص المتوقع لن يتضمن اتفاقا نوويا فوريا. وسيقتصر على الالتزام بالدخول في محادثات لاحقة بشأن المسألة النووية. ويثير نفس الممر إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز، مع مرحلة أولى تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن اثني عشر مليار دولار لصالح إيران.

ويمكن لهذه الطريقة أن تقلل من المخاطر المباشرة. غير أنها لا تحل جوهر الخلاف.القدس العربي26 أيار/مايو 2026، تشير إلى أن التفاصيل المتعلقة بنزع السلاح النووي الإيراني ستناقش في الأيام الستين المقبلة. تشير الصحيفة إلى أنّ (إيران) كانت ستوافق على التخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، لكنّها لم تقبل بعد طلب (ترامب) لإعادة هذه المواد إلى الغرب. وسيجري النظر في الحلول، مثل خفض مستوى الإثراء أو إرساله إلى بلد ثالث، مع التحقق من ذلك من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن ثم فإن دبلوماسية 26 أيار/مايو 2026 تتقدم بين الإلحاح وعدم الثقة. الوسطاء يبحثون عن استراحة واشنطن تبحث عن انتصار إقليمي وتلتمس طهران ضمانات ملموسة. وتسعى بلدان الخليج إلى تحقيق الاستقرار في الطرق البحرية والطاقة. وترغب إسرائيل في الحفاظ على حرية عملها. ويريد لبنان أن يتجنب دفع ثمن اتفاق يتجاوزه. وفي هذه التشكيلة، تصبح الدوحة مكانا بارزا للتفاوض، ولكن النتيجة تتوقف على الجهات الفاعلة التي لا تسعى جميعها إلى تحقيق الهدف نفسه.

السياسة الدولية: الحروب التي طال أمدها، والدول الهشة، وإعادة تشكيل السلطة

لا تزال غزة معزولة على الرغم من المفاوضات الإقليمية

In its edition of 26 May 2026,الشارق العساتيكتب أن مصادر حماس لا تتوقع إدماج غزة في الاتفاق المقبل بين الولايات المتحدة وإيران. وتُفيد الصحيفة بأن أربعة مصادر للحركة، داخل الإقليم وخارجه، تدّعي أنهم لم يتلقوا ضمانات بشأن إدراج غزة في هذه العملية الدبلوماسية. ووفقا لهذه المصادر، لا يزال قطاع غزة منفصلا عن الترتيبات بين واشنطن وطهران، كما كان الحال بالفعل خلال اتفاق الحرب المبرم في حزيران/يونيه 2025. هذا الانفصال يمنح غزة وضعًا أماميًا ضعيفًا. ويعاني الإقليم من آثار الحرب، ولكنه لا يستفيد بالضرورة من آليات إزالة التصعيد التي نوقشت في أماكن أخرى.

ولذلك، لا تزال الحالة الإنسانية في صميم الأخبار.الناصري الجداد26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة بلغ 797 72 قتيلا و 821 172 جريحا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما تذكر الصحيفة الضربات ضد خان يونس ومخيم المغازي والصيادين الفلسطينيين الذين أصيبوا بنيران إسرائيلية.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يشدد على أن وقف إطلاق النار الذي أُبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2025 في ظل رعاية أمريكية وإقليمية لا يزال يتسم بالانتهاكات المتكررة. وبحسب الصحيفة، فقد قُتل أكثر من 900 فلسطيني منذ دخولها حيز التنفيذ. وبالتالي، فإن الاتفاق الرسمي لا يحقق بعد أمنا حقيقيا للمدنيين.

وهذا الهشاشة يغذي خوفا أوسع. وإذا هدأت الجبهة اللبنانية كجزء من المفاوضة الإقليمية، يمكن أن تصبح غزة السبب الرئيسي للضغط الإسرائيلي.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، تشير مصادر حماس إلى حصار في مفاوضات توطيد وقف إطلاق النار بسبب التعنت الإسرائيلي. وتذكر الصحيفة اجتماعاً جديداً متوقعاً في القاهرة بعد عيد الأضحى لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر. ومع ذلك يظل المنطق السائد هو الانتظار. وتخضع الجهات الفاعلة المحلية لاختيارات السلطات الإقليمية. ولا يزال المدنيون عرضة للإضراب والحصار وانعدام المساعدة.

روسيا تهدد كييف وتوسع عتبة المواجهة

على الجبهة الأوكرانية،,الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن موسكو تهدد باستهداف مراكز صنع القرار في العاصمة الأوكرانية. ودعت وزارة الخارجية الروسية الرعايا الأجانب، بمن فيهم الدبلوماسيون وموظفو المنظمات الدولية، إلى مغادرة كييف في أقرب وقت ممكن. ووفقًا للصحيفة، يأتي هذا التهديد في الوقت الذي قتلت فيه الضربات الأوكرانية ستة أشخاص في منطقتي بيلغورود وبريانسك الروسيتين، وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو. وفي الوقت نفسه، قُتل شخصان في غارة روسية في منطقة خاركيف.

تهدف الرسالة الروسية إلى خلق تأثير سياسي حتى قبل العمل العسكري. وأشار إلى أن رأس المال الأوكراني يمكن أن يصبح هدفا مباشرا مرة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بالنسبة للتمثيلات الأجنبية. إن مناصرة مراكز صنع القرار أقوى من وظيفة المواقع العسكرية. إنه يسمي قلب القوة. وهو ينطوي أيضا على تهديد لنقاط القيادة والمؤسسات وشبكات التنسيق. وهكذا تدخل الحرب مرحلة جديدة من الضغط النفسي. (موسكو) لا تحاول الرد على الإضرابات الأوكرانية. وهي تسعى إلى التذكير بقدرتها على فرض تكلفة على كييف وشركائه.

القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، أثار أيضا البعد البحري والأمني لهذه المواجهة. ذكرت الصحيفة تحقيقًا روسيًا في الألغام المغناطيسية المكتشفة على متن سفينة، مع اتهامات تستهدف بشكل غير مباشر دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. ولا تزال هذه المعلومات منفصلة عن الجبهة البرية، ولكنها تبين اتساع نطاق الشكوك في مناطق الموانئ والطرق البحرية. ولم تعد الحرب تقتصر على الخطوط الأمامية. وهو يؤثر على الموانئ والسفن وأنظمة الطاقة والبنية التحتية للنقل.

سوريا بين وعد المواطنة والاحتجاج الكردي

في سوريا، تصف الصحف وضعًا متناقضًا.أناهارفي 26 أيار/مايو 2026، تُفيد بأن الأطراف الكردية السورية ترفض نتائج عملية اختيار ممثلي مناطق الأغلبية الكردية لمجلس الشعب. وبحسب الصحيفة، فإن 21 حزباً وحركة سياسية كردية، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يدير الإدارة الذاتية، أخبروا القامشلي أن الشعب المختار يمثل نفسه فقط. وهي تشجب منطق الاستبعاد والتهميش، وكذلك التعيينات الانتقائية.

الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، قدم المزيد من التفاصيل عن هذه الآلية المؤسسية. وتشير الصحيفة إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر، انتخبت الهيئات المحلية التي شكلتها لجنة عينها الرئيس أحمد الشارة ثلثي أعضاء مجلس يتألف من 210 مقاعد. لم ينص هذا الإجراء على تصويت مباشر للسكان. وقد استبعدت المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية في الشمال الشرقي ومناطق الدروز في الجنوب من التمثيل في سياق التوترات مع دمشق. وتعتقد الأطراف الكردية أن هذه الطريقة تستنسخ عقلية مركزية. ويدعون إلى اتباع نهج سياسي وطني قادر على ضمان التمثيل العادل والإرادة الحرة لجميع السوريين.

في نفس الوقت,الناصري الجداد26 أيار/مايو 2026، يتناول المرسوم الرئاسي السوري الذي يمنح الجنسية للأكراد المحرومين من الجنسية. وتشير الصحيفة إلى أن هؤلاء الأكراد قد حُرموا من جوازات السفر، والممتلكات، والعمل، والحقوق السياسية، وأحياناً من إمكانية تسجيل الزيجات والمواليد. ومن ثم فإن المرسوم رقم 13 لعام 2026 يهدف إلى جبر الظلم القديم. ولكن التحدي الذي يواجه عملية التمثيل يبين أن الجنسية الإدارية وحدها لا تحل المسألة السياسية. ولم ترد سوريا بعد على طلب الاعتراف والمشاركة والضمانات ضد عودة قوة مركزية مغلقة.

العراق بين الضغط الإيراني ونزع السلاح وأزمة السجون

إن العراق يبدو أرضا أخرى من التوترات المتداخلة.الناصري الجداد26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن إيران تزيد من ضغطها على بغداد على المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة كردستان العراقية. وتكتب الصحيفة أن طهران تطالب بإخراجهم من جميع الأراضي العراقية، معتبرة أن الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها في عام 2023 لم تعد كافية. وتهدد إيران أيضا بإجراء عمليات عسكرية ضد معسكراتها. ووفقاً للمصدر نفسه، تواصل هجمات الطائرات بدون طيار ضد مواقع مرتبطة بهذه الجماعات، بما في ذلك عملية حديثة ضد حزب العمال الكردستاني الإيراني بالقرب من أربيل.

هذا الضغط ينضم إلى ديناميكية أخرىالشارق العسات26 أيار/مايو 2026. وتشير الصحيفة إلى أن خمسة فصائل مسلحة عراقية لن تعارض إيداع أسلحتها لدى السلطات، تحت الضغط الأمريكي، في حين أن فصيلين سيرفضان هذا الخيار. وحتى لو ظلت التفاصيل حساسة، فإن القراءة السياسية واضحة. إن العراق يقع بين معوقين. من جهة، يريد واشنطن أن يحد من قدرات الجماعات المتحالفة إلى إيران. ومن ناحية أخرى، تطلب طهران من بغداد تحييد المعارضين الكرديين على أراضيها. ولذلك يجب على الحكومة العراقية أن تدير سيادتها تحت الضغط الشامل.

ولا تقتصر الأزمة العراقية على المجال الأمني.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، يشير إلى تقرير من المرصد العراقي لحقوق الإنسان جاء فيه أن ما لا يقل عن 400 محتجز وسجناء قد ماتوا في السجون ومراكز الاحتجاز العراقية في عام 2025. ويتحدث التقرير عن زيادة خطيرة في الانتهاكات، مع الاكتظاظ والتعذيب والإهمال الطبي وانعدام الشفافية. وتحدد الصحيفة أن بعض السجون تتجاوز طاقتها الاستيعابية 300 في المائة، وأن العدد الإجمالي للمعتقلين سيصل إلى حوالي 67 ألف معتقل، بسعة فعلية تبلغ 25 ألف مكان.

القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، وردت أيضاً تقارير عن اتهامات بالتعذيب والصدمات الكهربائية والتعليق المطول والحرمان من النوم والحرمان من الرعاية. ويربط التقرير هذه الانتهاكات بتراجع الحريات المدنية والقيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبالتالي فإن العراق يعاني من ثلاث أزمات. يواجه قضية الأسلحة والضغط من القوى المجاورة وغرق نظام سجنه. هذه الملفات تبدو منفصلة. غير أنها تشير إلى نفس المشكلة: :: القدرة الحقيقية للدولة على مكافحة العنف وإنفاذ القانون وحماية الحقوق.

تركيا بين العملية الكردية وأزمة المعارضة

في تركيا,القدس العربي26 أيار/مايو 2026، أبلغ عبد الله أوجلان عن خطاب جديد يدعو إلى وضع إطار قانوني للانتقال الديمقراطي. ووفقًا للصحيفة، يعتقد أن الإطار القانوني من شأنه أن يمهد الطريق لتغيير إيجابي حقيقي. وذكر أيضا أن الديمقراطية هي حاجة ملحة وأن نجاح هذه العملية سيقرب البلد من ذلك الهدف. يأتي هذا الإعلان في وقت تريد فيه الحكومة التركية أن تضمن أن حزب العمال الكردستاني سيكمل نزع سلاحه قبل إحراز أي تقدم تشريعي.

وفي الوقت نفسه، تعاني الحياة السياسية التركية من توتر شديد.القدس العربي، في 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن قوات الأمن اقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري بعد الإلغاء القضائي للانتخابات الداخلية لزعيمه أوزغور أوزيل، المنتخب في عام 2023. وعُيِّن الزعيم السابق للحزب، كمال كيليكداروغلو، قائدا مؤقتا. وندد أوكالان بهذا التدخل بربطه بغياب الديمقراطية. ومن ثم فإن الصحيفة تشكل أزمة مزدوجة. فمن جهة، تتحدث أنقرة عن حل ممكن للمسألة الكردية. ومن ناحية أخرى، تتهم المعارضة سلطة استخدام العدالة وإنفاذ القانون لتحييد منافس سياسي.

القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026 نشر أيضاً تحليلاً ينص على أن القرار القضائي ضد حزب المعارضة الرئيسي يتيح للحكومة فرصة لإضراب منافسها في بيئة قضائية مسيسة. الرهان يتجاوز مصير زعيم حزبي. يؤثر على التوازن المؤسسي التركي. وإذا تحركت العملية الكردية إلى الأمام بدون تعددية سياسية حقيقية، فمن المحتمل أن تبقى ترتيبات أمنية. وإذا ضعفت المعارضة بسبب القرارات المتنازع عليها، فإن التحول الديمقراطي الذي طلبه أوجلان يفقد جزءا من إطاره الوطني.

أفريقيا والقوقاز وآسيا: خطوط كسر أخرى

في القارة الأفريقية،,القدس العربي، 26 مايو 2026، تقارير تفيد بأن الحرب في إيران تخلق خطرًا جديدًا على المحاصيل في السودان. ويدعي المزارعون السودانيون أن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والأسمدة سيجبرهم على تخفيض المناطق المزروعة خلال الصيف. ويهدد هذا الانخفاض المتوقع في الإنتاج البلد الذي أصابه بالفعل حرب أهلية وأزمة غذائية خطيرة. The newspaper also cites farmers in western Kordofan who talk about lack of funding, lack of agricultural machinery and the insecurity created by looting.

في ليبيا,الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، أبلغ عن نداء بغدادي المحمودي، وهو آخر رئيس وزراء تحت معمار القذافي، لفتح صفحة جديدة على أساس الأخوة والوحدة. This first comment comes after his release, on 18 May 2026, with 30 other officials of the former regime, in a case related to the repression of demonstrators in February 2011. The newspaper reports that there were many reactions to this statement. وهي تشير إلى مسألة مركزية بالنسبة لليبيا: إمكانية المصالحة دون تذليل المسؤولية.

في القوقاز,الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، تصف أرمينيا بأنها تواجه خيارا صعبا بين صلتها التقليدية مع روسيا والجذب الأوروبي. الصحيفة تُبلغ عن تحذيرات روسية بأن (يريفان) سيكرر أخطاء (أوكرانيا) ويحذر الخبراء الذين يقتربون من موسكو من أن أرمينيا يمكن أن تفقد جزءا من سيادتها أو ثروتها الوطنية إذا انتقلت من المديرين التنفيذيين الذين تسيطر عليهم روسيا إلى المشاريع الأوروبية. ويُظهر هذا الخطاب أن الحرب الأوكرانية قد حولت خيارات التواؤم في جميع أنحاء حيز ما بعد السوفيت.

أخيراً,القدس العربيفي 26 أيار/مايو 2026، يحلل الاجتماع بين فلاديمير بوتين وشي جينبنغ في بيجين بعد زيارة قام بها دونالد ترامب إلى الصين كدليل على إعادة تشكيل النظام الدولي. وتقدر الصحيفة أن مركز العالم لم يعد في واشنطن فحسب، بل أيضا في بيجين. هذه القراءة تنضم إلى الملفات الأخرى وفي أوكرانيا، وإيران، وتركيا، والسودان، والعراق، وأرمينيا، أصبحت الأزمات المحلية أقل عددا وأقل محلية. وهي تصبح مشاهدا تتداخل فيها طموحات القوى العظمى، وهشاشة الولايات، ومطالب المجتمعات التي تواجه الحرب أو القمع أو انعدام الأمن.

الاقتصاد: لبنان بين كساد الحرب والحصار المالي وأزمة الإسكان الاجتماعي

الحرب تمحو الآمال للانتعاش

In its edition of 26 May 2026,الشارق العساتيكرس صفحته الاقتصادية للهبوط الحاد المتوقع للاقتصاد اللبناني. الصحيفة تقتبس من وكالة التقييمMoodyالذي يتوقع انكماش بنسبة 14 في المائة في الاقتصاد اللبناني خلال العام الحالي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الحرب المحلية وآثار النزاع الإقليمي. ويشير المصدر نفسه إلى أن العودة إلى النمو الإيجابي بنسبة 5 في المائة ستكون ممكنة في السنة التالية. لكن هذا الإنتعاش المحتمل سيبدأ من قاعدة ضعيفة هذا لا يعني التعافي الحقيقي يمكن أن يترجم فقط تأثير ميكانيكي بعد صدمة عميقة.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يقدر وزير المالية ياسين جابر الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 7 و 10 في المائة، مع أضرار مباشرة وغير مباشرة بلغ مجموعها 20 بليون دولار.

ويؤكد هذا التقييم أن الأزمة اللبنانية لم تعد تقتصر على الاختلالات الناشئة عن الانهيار المالي لعام 2019. ويواجه البلد الآن أزمة مركبة. وهو يجمع بين الديون، وضعف الدولة، والحرب في الجنوب، وتدمير الهياكل الأساسية، وتشريد السكان، وسقوط النشاط السياحي.الشارق العسات26 أيار/مايو 2026، يُذكر أن الصراع ألحق صدمة كبيرة بالاقتصاد نتيجة لتشريد السكان، وانهيار السياحة، وحصار الزراعة والصناعة، والأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية. وتضيف الصحيفة أن انخفاض الإيرادات العامة، في مواجهة الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة ونفقات إعادة الإعمار، قد يزيد الضغط على المالية العامة.

ويزداد هذا الانخفاض وضوحا حيث سجل الاقتصاد اللبناني تحسنا طفيفا.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 33 بليون دولار في نهاية السنة السابقة، مع زيادة بنسبة 3.8 في المائة وفقا لتحديثات كمية عُزيت إلى مصرف لبنان. غير أن هذا التحسن ظل محدودا. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الاقتصاد قد فقد بالفعل ما يقرب من 60 في المائة من أعلى مستوياته، وهو ما يقرب من 53 بليون دولار قبل الانهيار الاقتصادي. وهكذا جاءت الحرب لإضراب اقتصاد لم يستعيد توازنه. فهو يكسر انتعاشا لا يزال هشا، بدون شبكة ميزانية صلبة وبدون نظام مصرفي مستعادة تماما.

يظل صندوق النقد الدولي حذرا

ويبدو أن استخدام التمويل الخارجي ضروري. لكنه لا يزال غير مؤكد.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تركز على تمويل الطوارئ يصل إلى بليون دولار. ويمكن أن يوفر هذا المبلغ دعما ماليا مؤقتا. كما يمكن أن يسهم في النفقات الاجتماعية والإنسانية العاجلة. غير أن الصحيفة تقول إن هذا الدعم لن يكفي لمعالجة مواطن الضعف الهيكلية للاقتصاد اللبناني. يضيف أن رد إدارة الصندوق لم يكن إيجابيا، وفقا لمصادر من وزارة المالية، بسبب استمرار التخلف عن ديون لبنان السيادية.

ويوضح هذا الحكمة لصندوق النقد الدولي العرقلة العميقة للحالة اللبنانية. ويحتاج البلد إلى مبلغ نقدي لمعالجة الضرر الفوري للحرب. ولكن دائنيها وشركائها يطالبون بإصلاحات. ولا تزال هذه الإصلاحات مرتبطة بعدد من المسائل الحساسة: إعادة هيكلة الديون، والإصلاح المصرفي، وتوزيع الخسائر، وإدارة المالية العامة، وشفافية المؤسسات، والقدرة الحقيقية للدولة على تنفيذ قراراتها. الحرب تضيف درجة من الإلحاح إنه لا يزيل شروط الثقة بل على العكس من ذلك، يجعلهم أكثر صعوبة في التجمع. ولذلك يجب على الحكومة أن تتصرف على جبهتين في آن واحد. ويجب عليها تمويل حالة الطوارئ الاجتماعية وإعداد عملية إعادة البناء. غير أنه يجب عليه أيضا أن يقنع المانحين بأن الأموال لن تستخدم فقط لملء عجز إضافي.

إن الصلة بين السيادة السياسية والمصداقية الاقتصادية تصبح واضحة هنا. والمناقشات المتعلقة بالأسلحة والحرب وقدرة الدولة على التفاوض مع إسرائيل ليست منفصلة عن المسألة المالية. فالبلد الذي لا يسيطر تماما على قراراته الحربية يكافح من أجل طمأنة المستثمرين. والدولة التي تتحدى قراراتها قوة مسلحة داخلية تكافح لإقناع الدائنين.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يلاحظ في تحليل سياسي أن العقبات لا تقتصر على الأسلحة، بل تؤثر أيضاً على هيكل الدولة الذي يعاني من عقبات تحول دون تنفيذ القرارات الحكومية. وعلى الرغم من أن هذه مسألة تحليل سياسي، فإن أثرها الاقتصادي مباشر. فبدون سلطة عامة واضحة، لا تزال إعادة الإعمار والمعونة والاستثمار عرضة للشك.

يصبح الإسكان أزمة اقتصادية واجتماعية

وأزمة الإيجار تعطي صورة أخرى عن الانقطاع الاقتصادي.أناهارon 26 may 2026, placed in one file the law on rents and asked about a possible rise of the street between tenants and owners. والموضوع اقتصادي، ولكنه اجتماعي أيضا. وهو يؤثر على الأسر، والأعمال التجارية الصغيرة، والحرفيين، والطبقات المتوسطة. The newspaper reports that protestors gathered on Hamra Street under the slogan of refusal of eviction laws and social policies. وأكدوا التزامهم بالحق في السكن والحق في العمل والاستقرار الاجتماعي. ورفضوا أيضا أن تصبح المنازل والمتاجر سلعة في أيدي كارتل عقاري ومضاربين ووسطاء في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية.

The Chairman of the Tenant Rights Committee, Castro Abdallah, quoted byأناهار26 May 2026, claims that the tenants in Lebanon will not be displaced and will not surrender. He describes the defence of housing and work as a battle of dignity and existence. وتعكس هذه الصيغة عمق الأزمة. الإيجار ليس مجرد تهمة شهرية. ويصبح هذا المكان هو المكان الذي تُنفَّذ فيه حياة حضرية، ولا سيما بالنسبة للأسر المعيشية الفقيرة، والدخل المحدود، والفصول المتوسطة، والأعمال التجارية الصغيرة. The activists quoted in the newspaper denounce a project of social displacement aimed at these categories. وهي تشكك في تحالف بين المال السياسي والمصالح العقارية.

The conflict over rents also shows the flaws in law enforcement.أناهار26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن اللجنة ترفض القرارات القضائية التي تتجاهل، في رأيها، الواقع الاقتصادي والاجتماعي الكارث. وتساءلت عن تطبيق القوانين التي تُعتَبَر مفرطة في غياب اللجان والصناديق وآليات الإنفاذ. ولذلك فإن المناقشة تتجاوز المعارضة الوحيدة بين المالكين والمستأجرين. وتشير إلى عدم قدرة الدولة على تشغيل الأجهزة التي تهدف إلى تخفيف آثار الإصلاح. وفي الاقتصاد العادي، يمكن أن يقترن أي تغيير في ترتيبات الإيجار بتقديم المعونة واللجوء والمواعيد النهائية والأموال العامة. في لبنان اليوم الدولة تفتقر إلى الموارد وتفتقر الأسر المعيشية إلى الدخل. المالكين يريدون استعادة قيمة ضائعة ثم تصبح سوق العقارات مجالا للتوتر الاجتماعي.

تكاليف الحرب الإقليمية

وتتوقف الحالة الاقتصادية اللبنانية أيضا على البيئة الإقليمية. ملف مضيق أورموز يوضح هذا التبعية.القدس العربي26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن المرور قد أغلق تقريبا منذ بداية الحرب في 28 شباط/فبراير. وهناك عدد محدود فقط من السفن التي تعمل هناك، في حين كانت حركة المرور اليومية بين 125 و 140 سفينة. وتضيف الصحيفة أن الإغلاق تسبب في ارتفاع أسعار النفط وأزمة طاقة عالمية. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والغذاء.

وبالنسبة للبنان، تكتسي هذه الأرقام أهمية فورية. The country imports most of its energy and depends heavily on external prices. وتنتقل الزيادة في الوقود بسرعة إلى النقل والمولدات والمخابز والمستشفيات والزراعة والتجارة. ويزيد من إنفاق الأسر المعيشية والأعمال التجارية. كما أنه يقلل من هامش المناورة الحكومية، وقد ضعفت بالفعل بسبب انخفاض الإيرادات.القدس العربيوفي 26 أيار/مايو 2026، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة من الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بسبب التفاؤل المرتبط بإمكانية إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. لكن الصحيفة تقول أيضاً أن (إيران) تريد السيطرة على الممر الاستراتيجي ولذلك فإن العودة إلى الوضع الطبيعي لا تزال غير مؤكدة.

الناصري الجدادوفي 26 أيار/مايو 2026، وصف مضيق أورموز بأنه ممر له آثار متتالية. The newspaper explains that the threat not only produces an energy shock. وتنتشر من قطاع الوقود إلى سلاسل إنتاج الأسمدة، والمدخلات الزراعية، والأسماك، والأغذية البحرية، والنظم الغذائية بوجه عام. وهذه القراءة ضرورية لفهم الضغط على البلدان المستوردة. وتصبح الأزمة البحرية أزمة غذائية. أزمة النفط تصبح أزمة سلة استهلاكية. وتصبح الأزمة الإقليمية التضخم المحلي.

وتعطي نفس المجلة أرقاما عن الآثار الدولية.الناصري الجداد26 أيار/مايو 2026، تفيد بأن الحصار الإيراني على مضيق أورموز أدى إلى تعطيل شحنات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام بأكثر من 40 في المائة من مستويات ما قبل الحرب. ويشير أيضاً إلى أن سعر الكبريت قد زاد من 150 دولاراً للطن الواحد إلى 000 1 دولار للطن الواحد، مما أدى إلى خفض إنتاج شركات الأسمدة. وتضيف الصحيفة أن البلدان الآسيوية والأفريقية بدأت في الحد من استخدام الفوسفات، في سياق الخوف من سقوط المحاصيل وأسعار الأغذية العالمية. وتبين هذه البيانات أن لبنان لا يتأثر فقط بالضربات في الجنوب. ويتأثر أيضا بالأسعار العالمية التي تتحرك بها هذه الحرب.

السياحة والخدمات التي تتعرض للخطر

ولا تزال السياحة، الهشة أصلا، واحدة من أكثر القطاعات تعرضا للخطر.الشارق العسات26 أيار/مايو 2026Moodyالجمع بين الانكماش الاقتصادي وانهيار السياحة. هذه الإشارة قصيرة، لكن وزنها ثقيل ويعتمد لبنان على الزوار والمغتربين والمطاعم والفنادق والخدمات والمصروفات الموسمية لدعم جزء من نشاطه. ولكن الحرب في الجنوب، والتهديدات ضد بيروت، وعدم التيقن من الهواء، وخطر انتشار الصراع، تقلل من جاذبية البلاد. وحتى عندما تظل المناطق غير المتضررة مفتوحة، فإن الصورة العامة للمخاطر كافية لكبح الحجز والمصروفات.

الناصري الجدادغير أنه في 26 أيار/مايو 2026، بدأ وجود السياحة المحلية في عدة بلدان عربية، بما في ذلك في بعض المناطق السياحية في لبنان، في اجتذاب المزيد من الزوار المحليين. The newspaper places this trend in a context of uncertainty about airport closures and military tensions. ويمكن لهذه الحركة أن تساعد بعض المؤسسات. ولكنه لا يعوض عن فقدان سياحة خارجية أكثر تكلفة. بل إنه يعكس التكيف مع الأزمات. الأسر المعيشية تسافر أقل. وهم يبحثون عن أماكن قريبة وأرخص وأكثر أمانا. وبالنسبة للبنان، فإن ذلك يمكن أن يدعم بضعة مناطق جبلية أو ساحلية. ولكن هذا لا يمكن أن يحل محل الموسم السياحي العادي.

وبالتالي، لا تزال الخدمات اللبنانية مكتظة بالتناقض. وهي ضرورية للحفاظ على الدخل والوظائف. ولكنها تعتمد على الثقة والتداول والاستقرار. ومن شأن الإضراب أو التهديد الذي تتعرض له بيروت أو إغلاق الطرق أن يلغي في غضون ساعات قليلة من الجهد التجاري. وتتحمل الأعمال التجارية الصغيرة، التي تأثرت بالفعل بمسألة الإيجار وانخفاض القوة الشرائية، الجزء الأثقل من الصدمة. وهم يدفعون نفقات متزايدة ويبيعون إلى زبون أكثر حذرا ولا يحصلون دائما على الائتمان. ومن ثم فإن هذه المؤشرات تعكس الأزمة الاقتصادية. وهي متاحة أيضا في النوافذ والشققق وورش العمل والسيارات والمطاعم والفنادق.

إن اتفاقات تجارة الخليج تتناقض

وفي بقية المنطقة، تظهر المصادر تناقضا مع الوضع اللبناني.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يتناول الاتفاق التجاري بين بلدان الخليج وبريطانيا العظمى. وتقتبس الصحيفة من بيانات المملكة المتحدة أن التجارة الحالية بين الجانبين تبلغ نحو ٥٢,٩ بليون جنيه استرليني، أي ٧٢ بليون دولار، مع توقع زيادة قدرها ٢٠ في المائة، أي ما يعادل ١٥,٥ بليون جنيه استرليني في السنة. وينص النص أيضا على أنه ينبغي للاتفاق أن ييسر صادرات الخليج إلى سوق المملكة المتحدة، وخدمات الدعم والتجارة، وأن يبسط إجراءات التأشيرات والزيارات التجارية.

هذه المعلومات ليست لبنانية ولكنه يلهم الفجوة الإقليمية. وفي حين يسعى لبنان إلى الحصول على تمويل عاجل ومواجهة انكماش الحرب، تسعى اقتصادات الخليج إلى تأمين أطر قانونية للخدمات التجارية والاستثمارية والمالية.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، ذكر راجا المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات وزعيم فريق التفاوض في الخليج، أيضا أن التجارة بين الخليج وبريطانيا العظمى تصل حاليا إلى ما يعادل 80 بليون دولار ويمكن أن تزيد بأكثر من 60 في المائة تبعا لتجربة اتفاقات مماثلة.

The same official believes that free trade agreements promote foreign investment and technology transfer.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن التجربة الدولية قد أظهرت زيادة تفوق 30 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد إبرام اتفاقات قابلة للمقارنة. ومرة أخرى، فإن التناقض واضح. وتستخدم الاقتصادات المستقرة اتفاقات تجارية لاجتذاب رأس المال. ويجب على لبنان أولا أن يقلل من المخاطر السياسية والعسكرية، وأن يعيد الثقة المالية ويعيد بناء مؤسساته الاقتصادية.

التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية وخطوط الكسور الجديدة

منابر البحث عن الثقة المحلية

In its edition of 26 May 2026,أناهارتكرس مادة لتطويرJodelفي المملكة العربية السعودية. وتقدم الصحيفة هذه المنصة كنموذج مختلف عن الشبكات الاجتماعية التقليدية. وهي لا تستند أولا إلى الحسابات الشخصية، ولا إلى سباق المشتركين. It bases the exchange on geographical vicinity, neighbourhoods, cities and local communities. وفقاًأناهارمؤسسJodel(أليسيو أفيلان بورجماير) يقول أن الثقة قد أصبحت أساس خبرة المستخدمين. وأوضح أن المنبر قد أطلق مركزاً استئمانياً لجعل قواعد الإبلاغ وآليات الاستعراض وسبل الانتصاف أكثر قابلية للقراءة. This choice responds to a wider crisis of digital platforms, often accused of lack of transparency in content moderation.

المادة نفسهاأناهار26 may 2026, shows that artificial intelligence is not only used to recommend content. كما يصبح أداة للمراقبة والفرز والوقاية. يشير (بورجماير) إلى أن الاعتدال يقوم على مستويين. ويستخدم الأول نظم الأمن الاصطناعية المدعومة بالاستخبارات القادرة على كشف بعض المحتوى الخطير قبل أن يظهر للمستعملين. ويتوقف الثاني على تقارير المجتمعات المحلية، ثم يُنظر فيه حسب درجة إلحاحها. وتعطى الأولوية للتهديدات أو المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال. وتعالج أيضا حالات التحرش أو الرسائل غير المرغوب فيها أو المعلومات الكاذبة. ويعطي هذا الهيكل صورة أكثر تحديداً للاستخبارات الاصطناعية في المنصات. ليس فقط محرك النمو. وهي تصبح بنية تحتية للمراقبة والحماية، مع إدماج الخيارات التحريرية والاجتماعية في النظم التقنية.

أناهارفي 26 أيار/مايو 2026، أكدت أخيرا أنJodelتكييف نظمها مع اللهجات السعودية والخصائص الثقافية المحلية. هذه التفاصيل مهمة وهو يبين أن التكنولوجيات العالمية تحتاج إلى التعلم من السياقات الوطنية والإقليمية. ولا يمكن أن يعمل الاعتدال الذاتي بنفس الطريقة في جميع اللغات والثقافات. وتتغير الكلمات والوفورات والنكات وأشكال العنف حسب الاستخدام. ومن ثم يقدم المنبر مرساته المحلية كميزة. وهي تدعي أن مستخدميها لا يتجمعون حسب العمر أو المهنة، بل ينتمون إلى نفس المجتمع المحلي.أناهاروهكذا يصف الانتقال من تطبيق يرتبط في البداية بالطلاب إلى حيز أوسع، يشمل الوظائف والخدمات والنقل والأحداث والمشورة اليومية ونوعية الحياة.

يصبح الشياطين أرض سيادة

ملف شبه الموصلات يتم تجهيزهأناهارمن وجهة نظر منافسة واشنطن بيج وتكتب الصحيفة في طبعتها 26 و 2026 من أيار/مايو أن الصين تبحث عن مخرج لا يمر بمصانع خصومها. المثال المختارHuaweiقدمت كرمز لهذه الحرب التكنولوجية الباردة. The company declares in Shanghai an ambitious goal: تحقيق، على مدى السنوات الخمس القادمة، كثافة متحولين تعادل 1.4 تقنيات تصنيع النانومترات.أناهارينص على أن هذا المستوى يتفق مع الهدف الذي أعده المجتمع التايوانيTSMCالمُنتج الرئيسي في العالم للرقائق المُتقدمة، لإطلاق تجاري في عام 2028.

المسألة ليست مجرد رقم.أناهار26 May 2026, insists on the method. بدلاً من مواصلة التخفيض الكلاسيكي للمترجمين، محدود بالقيود الأمريكية على آلات التكريم المتقدمة،,Huaweiاختر طريقة أخرى. The company puts forward a technical principle called the Tao law of staggering. ووفقاً للمادة، يُقصد بهذا المبدأ أن يخفض وقت سفر الإشارات والبيانات داخل الرقائق ونظم الحاسوب. والهدف من ذلك هو تحسين كثافة التجهيز والأداء، حتى عندما تكون الوسائل الصناعية محدودة. وتبين هذه الاستراتيجية أن القيود الجغرافية السياسية يمكن أن تؤدي إلى ابتكار الالتفاف. وهي لا تلغي التأخير الصناعي، ولكنها تسعى إلى جعله أقل حسماً بالهيكل والتصميم.

وتنص المادة نفسها على أنHuaweiخطط لإطلاق جيل جديد من الرقائقكيرينthis year, with an structure designed to shorten internal connections and improve efficiency.أناهار26 may 2026, also links this evolution to fleasAscendالذي يتزايد دوره في تشغيل النماذج الصينية للاستخبارات الاصطناعية هذا يوسع الملف ولم يعد الموصلون الشبه مجرد قطاع صناعي. يُحددون قدرة البلد على تدريب واستخدام أنظمة ذكائه الاصطناعية كما أنها تفرض الاستقلالية العسكرية والتجارية والعلمية. وفي هذه القراءة، ينتقل التنافس الصيني الأمريكي إلى قلب المادة الرقمية: الرقاقة، والحساب، وسرعة النقل، والقدرة على الإنتاج دون الاعتماد على الجانب الآخر.

تصبح مراكز البيانات قاعدة استراتيجية

In its edition of 26 May 2026,الشارق العساتالتركيز على سباق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. The newspaper writes that the location of large data centres is a cornerstone for creating the technical and regulatory environment necessary for complex models of artificial generative intelligence. وأضاف أن هذه الدينامية ترافق وضع قواعد صارمة بشأن الحوكمة وأمن المعلومات. والهدف واضح: بناء بنية تحتية ليست سريعة فحسب، بل متوافقة أيضا مع القواعد المحلية وقادرة على استيعاب الاستخدامات الحساسة.

الشارق العسات26 May 2026, quotes Abdullah Al Khurmi, leader of the corporate affairs sectorالسلامالذي يؤكد أن موقع مراكز البيانات السحابية هو المحرك الحقيقي والانتقال القسري إلى نجاح ثورة الاستخبارات الاصطناعية في الشركات المحلية. وأوضح نفس المسؤول أنالرؤية 2030وقد أوجد واقعا تكنولوجيا جديدا، يصبح فيه الهياكل الأساسية الرقمية عاملا حاسما في اجتذاب المقر الإقليمي للشركات العالمية. The newspaper also reports that Saudi Arabia wants to become the first digital centre linking data lines between Asia, Europe and Africa.

ويظهر هذا النهج أن المنافسة الرقمية لا تُمارس في التطبيقات المرئية إلا في طبقات عميقة. The data centre becomes a power infrastructure. وهو يضم بيانات، وحسابات، وخدمات، وأدوات استخبارات اصطناعية، ووظائف أعمال حيوية.الشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، سعى متعهدو الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى بناء شراكات مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية من أجل تقديم حلول منظمة، تتوافق مع الأطر التنظيمية المحلية، وقادرة على حماية الأصول الرقمية للمشاريع الوطنية الكبيرة. وبالتالي تصبح التكنولوجيا مزيجاً من السلطة الخاصة والسيادة العامة والتعاون الدولي.

يصبح أمن الفضاء الإلكتروني استخداماً مركزياً للاستخبارات الاصطناعية

وتُقدَّم الاستخبارات الفنية أيضاً كأداة للدفاع.الشارق العسات26 May 2026, reports that Abdullah Al Khurmi sees artificial intelligence as the first line of defence for the development of cybersecurity systems. وفي رأيه أن قدرتها على تحديد سلوك البيانات الشاذ وكشف الأخطاء بطريقة وقائية تكفل استمرارية العمليات وتعزز الهياكل الأساسية من الهجمات المعقدة. وتعكس هذه القراءة تغييرا كبيرا. النظم الرقمية لم تعد قادرة على انتظار الهجوم للرد. يجب أن يتنبأوا ويكتشفوا ويحيدوا في وقت سابق.

الناصري الجدادوفي 26 أيار/مايو 2026، يقدم توضيحا ماليا لهذا الخطر. The newspaper reports that the European Central Bank has called the large banks in the euro area to an urgent meeting to discuss cybersecurity risks revealed by advanced models of artificial intelligence. ويستشهد بفرانك إلدرسون، نائب رئيس مجلس الإشراف، الذي قال إن التطور السريع لهذه النماذج قد أظهر عيوبا خطيرة في النظم التقنية للمصارف. ولذلك دعا إلى التعجيل بتوفير الحماية الإلكترونية وتحديث البرامجيات على وجه السرعة.

والصلة بين المصارف والاستخبارات الاصطناعية تبين أن الخطر ليس نظريا. ولدى المؤسسات المالية بيانات حساسة، ونظم للدفع، وشبكات مترابطة. والضعف التقني يمكن أن يتحول إلى أزمة ثقة.الناصري الجداد26 may 2026, thus places artificial intelligence in a double position. ويمكنها أن تعزز كشف الهجمات. لكنها يمكن أن تكشف أو تستغل العيوب إذا تأخرت المؤسسات في تحديث نظمها. التكنولوجيا لا تعمل وحدها. وهو يعتمد على مستوى إعداد المصارف، ووتيرة التحديثات، ونوعية الأفرقة، وقدرة السلطات على فرض قواعد مشتركة.

أجهزة عمومية عامة

والتكنولوجيا لا تقتصر على الهياكل الأساسية. ويدخل أيضا الأجهزة اليومية.الشارق العسات26 may 2026, presents the computerAcer Predator Helios Neo 16 AIكجيل جديد من الأجهزة يقوم على إدماج وحدات العلاج العصبي. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الحاسوب يستهدف اللاعبين ومبتكري المحتوى. وهو يجمع بين معالج قوي، وبطاقة بيانية حديثة، ووظائف استخبارات اصطناعية متجانسة لتسريع العمل واللعب وبث الفيديو على الإنترنت.

نفس الاختبارالشارق العساتوفي 26 أيار/مايو 2026، يسلط الضوء على استخدام الاستخبارات الاصطناعية لتحسين الصورة والصوت. ويستخدم الحاسوب وظيفة تُحسّن صورة الكاميرا وتُحدّد الوجه تلقائياً. كما يستخدم نظاماً للحد من الضوضاء حول ثلاثة ميكروفونات مبنية، من أجل الحصول على صوت أكثر وضوحاً خلال جلسات اللعبة الجماعية على الإنترنت. هذه التفاصيل تبين كيف تصبح الاستخبارات الاصطناعية أقل وضوحا، ولكن أكثر وجودا. ولم تعد تقتصر على إنتاج النصوص أو الصور. يُعدّل الكاميرا، ويُنظّفُ الصوت، ويُؤدّي الفيديو إلى أقصى حدّ، ويدعم الأعراف اليومية.

هذا التطور يغير تعريف الكمبيوتر الشخصي الجهاز لم يعد مجرد أداة إعدام ويصبح نظاما للمساعدة. إنه يتوقّع، ويصحّح، ويتكيّف ويحقق أقصى درجاته. ويمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تحسين خبرة المستعملين. ولكنه يثير أيضا تساؤلات بشأن البيانات المجهزة محليا، وسرية المبادلات، والاعتماد على المصنعين، وعمر الأجهزة. وتتطلب الوظائف الذكية عناصر أكثر تكلفة وبرمجيات مستكملة. ومن ثم، فإنها تستطيع توسيع الفجوة بين المستخدمين المجهزين بآلات جديدة وأولئك الذين لا يزالون على الأجهزة القديمة.

تصبح التكنولوجيا أداة للطاقة العالمية

In its edition of 26 May 2026,القدس العربيذكاء اصطناعي في التنافس العالمي بين الولايات المتحدة والصين. The newspaper writes that artificial intelligence is no longer just a promising economic sector. وقد أصبح، في التفكير الاستراتيجي الأمريكي، أداة لاستئناف علاقات القوى العالمية. ولدى الولايات المتحدة أكثر الشركات تقدما، ومعظم الهياكل الأساسية الرقمية العالمية، والرقائق الإلكترونية المتقدمة، والخواديم الكبيرة، ومراكز البيانات، والشبكات الحاسوبية السحابية. ولديها أيضا جامعات ومراكز بحث قوية يمكن أن تجتذب خبرات من جميع أنحاء العالم.

القدس العربيon 26 may 2026, the american military power also restructures around the technological revolution. وتقتبس الصحيفة الطائرات بدون طيار، ونظم القيادة، والحرب الإلكترونية، واستخدام الاستخبارات الاصطناعية في العمليات العسكرية والاستخبارات. وبذلك تصبح المنافسة التكنولوجية عسكرية واقتصادية وعلمية في الوقت نفسه. الأمر ليس فقط بشأن أسهم السوق. وهي تتعلق بالقدرة على اتخاذ قرار أسرع، وعلى الرصد على نطاق أوسع، وعلى الإنتاج بمزيد من الكفاءة، وعلى إجراء عمليات ذات نظم مستقلة أو شبه مستقلة.

هذه القراءة تنضم إلى رسالة البابا ليو الرابع عشر التي أبلغ عنهاالقدس العربي26 أيار/مايو 2026. The paper writes that the pope asked for strict regulation of artificial intelligence and called on its developers to work for the common good rather than for profit. وقد نشر رسالته الأولى المعنونة » مجلة » Humanitas Magnifica » ، التي عرض فيها ذكاء اصطناعي بوصفه أكبر تحد يواجه البشرية اليوم. وهي تشجب ثقافة القوة التي تدفع السباق التكنولوجي، ولا سيما في تطوير أساليب أكثر تقدما في مجال الحرب عن بعد.

والتناقض واضح. الدول والشركات والجيوش ترى الذكاء الاصطناعي كسل من السلطة. The Vatican also sees this as a moral, social and human risk.القدس العربي26 may 2026, thus shows two readings of the same phenomenon. الأول استراتيجي: الشخص الذي يتحكم في الرقائق والبيانات والنماذج والمراكز الحاسوبية يسيطر على جزء من المستقبل. والثاني أخلاقي: if this power is not framed, it can produce new forms of domination, surveillance, war and inequality. إذاً النقاش التكنولوجي اليوم ليس فقط حول الآلات. وهو يركز على قواعد البشر وحدودهم ومكانهم في نظام رقمي متزايد القوة.