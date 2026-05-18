استعراض صحفي: هدنة مضادة للنيران مدتها 45 يوما في جنوب لبنان

هدنة مطولة ولكن لم تستقر بعد

ويسود يوم 18 أيار/مايو 2026 تناقض واضح. وحصل لبنان على تمديد للهدنة لمدة 45 يوما، غير أن الأرض ظلت عرضة للضربات والتهديدات والاستجابات. وتشير ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، إلى أن بيروت أصرّت على فترة 45 يوما، في حين أرادت إسرائيل فترة أقصر. وكانت هذه المدة ستتحقق بالتدخل الأمريكي. وتشير الصحيفة ذاتها إلى أن هذا التمديد لا يشكل وقفاً حقيقياً لإطلاق النار. تواصل إسرائيل إضرابها مع هامش عمل تصفه المصادر بأنها مشمولة بالحق في استهداف أهداف حزب الله باسم دفاعه وبالتوازي مع ذلك، لا تزال الاتصالات اللبنانية نشطة في بناء صيغة حقيقية لتحقيق الاستقرار قبل انعقاد دورة 29 أيار/مايو في البنتاجون. وهكذا، تصبح الهدنة أقل وقفا للحرب من التأخير السياسي. إنها تعطي الوقت للدبلوماسية ولكنه لا يسحب العنف من الجبهة الجنوبية. ناهر من 18 أيار/مايو 2026 يصر أيضا على أن المصادر الدبلوماسية الغربية تدعو إلى « لا شيء في التوقعات ». ووفقا لهذه القراءة، لن ينسحب تل أبيب بسهولة من الجنوب، ولا يمكن عزل مفاوضات واشنطن عن المسألة الإيرانية والجهود الموازية حول أزمة واشنطن – ثاران.

Al Joumhouriyat of 18 May 2026 adopts a formula close, but hard. وتشير التقديرات اليومية إلى أن هدنة الـ 45 يوما، التي دخلت حيز النفاذ من منتصف الليل، ينبغي ألا تكون مختلفة تماما عن الصيغتين السابقتين لوقف إطلاق النار. ووفقا لدوائر سياسية استشهدت بها الصحيفة، لا يبدو تل أبيب على استعداد لقبول وقف كامل لإطلاق النار على النحو الذي طلبه لبنان. ويتحدث النص نفسه عن هدنة جزئية تقدم كحد أقصى يمكن للسلطات اللبنانية الحصول عليه في هذه المرحلة. ويضيف أن نجاح الجهد الدبلوماسي يعتمد على الضغط الأمريكي الخطير على إسرائيل. بدون هذا الضغط، الهدنة ستظل هشة. ولن يسمح سوى بمواصلة المفاوضات المباشرة في مناخ أقل انفجارا، ولكن ليس في بيئة سلمية. هذه النقطة مركزية وهو يبين أن الدبلوماسية تتقدم دون ضمانات كافية. كما يبين أن الدولة اللبنانية تتفاوض على هامش ضيق بين الضغط الإسرائيلي ووزن حزب الله والإرادة الأمريكية لإبقاء القناة مفتوحة.

واشنطن تحاول نقل الصراع إلى إطار للأمن السياسي

وأهم الابتكار هو التحول من آلية رصد بسيطة إلى آلية أوسع نطاقا. وتفيد صحيفة الشارق المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن المتابعة الأمنية المحدودة وغير المباشرة، التي كانت في السابق على مستوى آلية الرصد، قد تحركت نحو مزيد من التنسيق المباشر والواسع النطاق بين لبنان وإسرائيل. ووفقًا للصحيفة، سيتم إطلاق هذا المسار الجديد في وزارة الدفاع الأمريكية في 29 مايو، مع وفود عسكرية من كلا البلدين. ومن المقرر استئناف الجانب السياسي في 2 و 3 حزيران/يونيه، بعد ثلاث جولات سبق عقدها. هذا الهيكل يعطي الملف طريقة مزدوجة. فمن جهة، تتناول السياسة الشكل العام للاتفاق. ومن ناحية أخرى، يتناول الأمن التنفيذ، والجيش اللبناني، والمناطق الجنوبية، والضمانات، والسيطرة، ومصير حزب الله. غير أن الشارق المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 يشير إلى أن الجولة الثالثة تم تمديدها دون أن تحصل الحكومة اللبنانية، بفضل الضغط الأمريكي، على وقف إطلاق النار الذي فرضه كشرط. وعلى أرض الواقع، يلاحظ يوميا أن الهجمات الإسرائيلية تكثفت في الجنوب وفي البقاع، في حين تحدث البيان اللبناني عن تقدم دبلوماسي ملموس.

تسلط اللواء بتاريخ 18 مايو 2026 الضوء على مفتاح آخر للقراءة. وتعتقد الصحيفة أن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لم تكن مجرد محطة حوار جديدة ترعاها الولايات المتحدة. ووفقا لهذه القراءة، أصبح اختبارا سياسيا وأمنيا لمستقبل الصراع في جنوب لبنان. وفي 18 أيار/مايو 2026، أصر الليوا على ثلاثة بلاغات منفصلة، لبنانية وإسرائيلية وأمريكية. كل واحد يعكس قراءة مختلفة. ويتكلم لبنان عن وقف إطلاق النار والضمانات وعودة الاستقرار. وتشدد إسرائيل على الترتيبات الأمنية الدائمة وعلى ضرورة منع عودة التهديدات المسلحة إلى الجنوب. وأخيرا، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على لغة واسعة لتجنب انهيار العملية. وهذا الفارق في المفردات ليس ثانويا. وهي تكشف عن مفاوضات تخفي فيها الكلمات نفسها أهدافا مختلفة. وبالنسبة لبيروت، تتمثل الأولوية في إنهاء الهجمات. وبالنسبة إلى تل أبيب، يتمثل التحدي في تغيير توازن القوى في الجنوب. وبالنسبة لواشنطن، فإن الهدف الفوري هو منع العودة إلى الحرب المفتوحة.

الجبهة الجنوبية تبقى القاضي الحقيقي للهدنة

ويعطي القديس في 18 أيار/مايو 2026 التدبير الإنساني والعسكري لهذا المأزق. وذكرت الصحيفة أن الغارات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية والبقاع استمرت، حيث قتل 19 شخصا وأصيب 98 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من ادعاء إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار. ويستشهد أيضاً بوزارة الصحة اللبنانية التي أفادت بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع منذ 2 آذار/مارس قد بلغ 988 2 قتيلاً و210 9 جريحاً. وتشير منظمة القديسة في 18 أيار/مايو 2026 إلى أن واشنطن أعلنت يوم الجمعة السابق تمديد الاتفاق لمدة 45 يوما. ولكن هذا الإعلان يأتي ضد واقع الإضرابات على الأرض. كما تشير الصحيفة إلى نزوح سكاني هائل، أكثر من مليون وربع شخص بالفعل وفقًا للبيانات الرسمية المذكورة. ولذلك، لا ينظر المفاوضون وسكان الجنوب إلى الهدنة بنفس الطريقة. وفي غرف المناقشة، يمكن عرضها كفرصة للعملية. في القرى التي تعرضت للقصف، يمكن أن يبدو كامتداد لعدم اليقين، أو حتى كتأخير آخر تحت التهديد.

ويصف ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، هذا التحول نفسه من الإنذارات العسكرية. التقارير اليومية تحذيرات إسرائيلية جديدة تستهدف بلدات في البقاع الغربي والنبطية. ويذكر أيضا أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض عدة صواريخ من طراز حزب الله على قواته في جنوب لبنان. في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن عمليات حزب الله بطائرات بدون طيار وصواريخ هجومية ضد تجمعات الجنود الإسرائيليين. ووردت تقارير عن وقوع إصابات في صفوف إسرائيلية، بما في ذلك ضباط وجنود. وهكذا تظهر التضاريس مشهداً حربياً متضمناً، ولكن ليس مهجوراً. الهجمات ليست واسعة بما يكفي لإسقاط العملية بأكملها. لكنهم أقوياء بما فيه الكفاية ليفرغوا معناه إذا استمروا. وهذا هو السبب في أن ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، يتحدث عن فترة محاكمة. ويلخص هذا المصطلح المسألة. الهدنة ليست بعد إطاراً. وهو اختبار للتحقق، يختبر فيه كل مخيم الآخر ويسعى إلى عدم فقدان الميزة.

تسعى إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية لا تكفلها الأرض

إن النقاش الإسرائيلي يثقل كاهل هذه المسألة. ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، بوجود نزاع بين بنجامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي على الحرب ضد حزب الله في لبنان. وبحسب تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش يطلب من الحكومة إثارة « انفراجة سياسية »، لأنه لن يكون هناك حل عسكري بحت لنزع سلاح حزب الله. تشير الصحيفة إلى أنه حتى في حالة احتلال كل لبنان، الجيش لا يمكن أن يضمن القضاء على آخر طائرة بدون طيار الحزب. ورد نتنياهو بإتهام الجيش بالعيوب. وادعى أنه حدد خطر الطائرات بدون طيار الإيرانية لعدة سنوات، خاصة بعد دورها في الحرب في أوكرانيا. ويعطي هذا النزاع إشارة قوية. وتواصل إسرائيل الضغط العسكري. لكن جزء من جهازه الأمني يعترف بأن الحقل العسكري وحده ليس كافياً. ولذلك فإن التكلفة البشرية، ومشكلة الطائرات بدون طيار، ومدة الصراع، تدفع إلى إيجاد حل سياسي. غير أن هذا الحل السياسي لا يعني الاسترخاء. ويمكنها أيضا أن تهدف إلى تحقيق ما لا يمكن أن تفرضه الحرب وحدها من خلال التفاوض.

إن نهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، يعزز هذه الحقيقة بإستشهاد مصدر أمن إسرائيلي بأن إسرائيل لن توقف هجمات الطائرات بدون طيار والقذائف، حتى في حالة احتلال جنوب لبنان بأسره. ويؤكد هذا المصدر أنه يجب تحقيق تقدم سياسي مع الحفاظ على القدرة الرادعة من أجل تغيير الواقع في الجنوب. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن ييديوه أهارونوت يشير إلى دراسة إسرائيلية بشأن توسيع نطاق حرب الأراضي في جنوب لبنان، بسبب عدم وجود حل للطائرات الهزبولة بدون طيار. ووفقا للمصادر الإسرائيلية المذكورة في المادة نفسها، ستشمل الترتيبات التي نوقشت مع لبنان آلية تنسيق عسكرية تحت إشراف أمريكي، ويمكن مناقشة هذه الآلية في أوائل حزيران/يونيه. وأخيرا، يلاحظ ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، أن المصادر الأمنية في تل أبيب قد تحدثت عن خمسة شروط إسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان. وكان من شأن هذه الظروف أن توسع الفجوة في المناقشات. وهذا يؤكد أن المسألة ليست مجرد مدة الهدنة. وهو يغطي محتوى الانسحاب، ودور الجيش اللبناني، ومستوى السيطرة الأمريكية، ومكان حزب الله في الجنوب في المستقبل.

هيزبولا لا يزال غائباً عن الطاولة، لكن على الأرض

وتكمن الصعوبة الكبرى في وجود حزب الله غير المباشر. ويفيد الشرق المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 بأنه لا يمكن ضمان الانسحاب الإسرائيلي، حتى تدريجيا، في الأجل القصير. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل لا تؤمن بعد بقدرة الدولة اللبنانية وحدها على تفكيك أسلحة حزب الله. إن حزب الله، من جانبه، لا يتخذ قرارا لوقف الرد طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية. ويلخص الشارق المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 هذا الوضع بسلسلة من الرفض الموازي: ولا انسحاب إسرائيلي فوري، ولا ثقة إسرائيلية في قدرة الدولة اللبنانية على التصرف بمفردها، ولا وقف كامل لإطلاق النار، ولا وقف لاستجابات حزب الله تحت الإضرابات. ولذلك فإن المشكلة هيكلية. إسرائيل على الطاولة. مسؤول لبنان أيضا. واشنطن هي المسؤولة. لكن الممثل الذي يحمل الكثير من الخريطة العسكرية على الميدان لا يجلس مباشرة في الغرفة. وهذا الغياب يعقد أي وعد. وهي تلزم السلطات اللبنانية بالتفاوض بشأن الالتزامات التي يجب أن تقبلها بعد ذلك في تقرير داخلي دقيق.

وفي قراءة حرجة للخط الرسمي اللبناني، يرى الأخبار المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 أن الخطاب المتعلق ب » وقف إطلاق النار الحالي » يتجاهل تصور سكان الجنوب، وضواحي بيروت الجنوبية، والبقاع، الذين لا يعيشون تعليقا حقيقيا للأعمال القتالية. وتنتقد الصحيفة أيضا الاستخدام الرسمي لمصطلح » الزخم السياسي » وتسأل عما حققه لبنان في المقابل. ويعكس هذا الموقف قراءة المخيم الذي يعتبر المفاوضات خطراً على الامتيازات المفروضة. ولا يمكن اعتبارها الشبكة التحليلية الوحيدة. ولكن من المفيد فهم أحد المقاومة الداخلية للعملية. إن المناقشة لا تتعلق بإسرائيل فحسب. ويركز أيضا على الثقة في الدولة، ونطاق الوساطة الأمريكية، والخوف من أن يتحول السجل العسكري إلى ضغوط سياسية داخلية. وفي الطرف الآخر من الطيف، على العكس من ذلك، تشدد عدة مصادر على ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة لتجنب حرب أوسع نطاقا. وهذا التوتر هو الذي يحدد التسلسل الحالي.

هدنة معلّقة من الضمانات الأمريكية

وتفيد صحيفة » جوموريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأنه يجري وضع اتفاق أمني في مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مباشرة برعاية أمريكية. لكن المجلة تقول أن جميع التفاصيل والمراحل ليست كاملة. ويستشهد أيضا بدوائر لا يمكن فيها تثبيت وقف إطلاق النار إلا إذا مارست واشنطن ضغوطا خطيرة على تل أبيب. وهذا الاعتماد على التحكيم الأمريكي أمر حاسم. وهو يبين أن الدولة اللبنانية لم تكتفي بعد بالوسائل الكافية لفرض وقف العمليات الإسرائيلية. ويبين التقرير أيضا أن الجدول الزمني العسكري مرتبط بالتقويم الدبلوماسي. ومن ثم فإن 29 أيار/مايو في البنتاغون سيستخدم كاختبار. وسيقول إن كانت هدنة الـ 45 يوماً يمكن أن تصبح نقطة انطلاق، أو ما إذا كانت ستبقى فترة توقف بسيطة تدار بين موجتين من الضربات.

ويذكر الجومهوريات في 18 أيار/مايو 2026 كذلك أن الهجمات الإسرائيلية قد زادت في البقاع الجنوبي والغربي، مما أسفر عن مقتل خمسة وعشرات الجرحى، في حين رد حزب الله بالطائرات بدون طيار والأسلحة الصاروخية على المواقع الإسرائيلية. وتشير الصحيفة نفسها إلى حصيلة تراكمية من وزارة الصحة اللبنانية بلغت 2,988 قتيلاً و9,210 جريحاً بين 2 مارس/آذار و17 مايو/أيار. ويفيد التقرير أيضا عن بيان ينسب إلى مصدر أمن إسرائيلي يفيد بأن الضربات بالطائرات بدون طيار والقذائف لن تتوقف، على الرغم من أن إسرائيل احتلت جنوب لبنان بأكمله. وبالتالي، فإن الهدنة تُدرج في منطق متناقض. وهي موجودة في النصوص والبيانات والجداول. لكنها لا تزال متنازع عليها بسبب الحقائق العسكرية. ويلعب الملف الآن على ثلاثة مستويات: الجبهة، طاولة واشنطن والتوازن اللبناني الداخلي. وفي هذه المعادلة، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الهدنة قد مددت. الأمر يتعلق بما إذا كان بإمكان أي شخص فرض القواعد.

السياسة المحلية: السلطة اللبنانية تواجه معضلة حزب الله – التفاوض

رئاسة في وسط توازن هش

وتركز السياسة المحلية اللبنانية المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 على مسألة مركزية: من يستطيع ضمان وقف إطلاق النار، وما هو الثمن السياسي الداخلي؟? ويفيد ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، بأن لبنان يواصل جهوده بين واشنطن وبيروت لإصلاح الهدنة المطولة. وتشير الصحيفة إلى أن الاتصالات تكثفت بين لبنان الرسمي والولايات المتحدة وإسرائيل، ثم بين السلطة اللبنانية وحزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذه البيانات تضع جوزيف أوون في مركز آلية حساسة. الرئيس يسعى لضغط الولايات المتحدة على إسرائيل. ولكن يجب أن يأخذ في الحسبان أيضاً فاعل مسلح لا يخلط بينه وبين الدولة. وبالتالي، فإن الساحة السياسية لا تقتصر على المفاوضات الخارجية. إنه يختبر قدرة المدير التنفيذي على التحدث نيابة عن البلاد بينما يبحث عن اتفاق مع قوة لا تزال تحتفظ بجزء كبير من القرار العسكري على الأرض.

ويصف الشارق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، نفس الآلية من الناحية المؤسسية. وبحسب مصادر رسمية لبنانية نقلتها الصحيفة، فإن جوزيف عون على اتصال مباشر بالوسيط الأمريكي من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاق، بينما يقوم نبيه بري بالتنسيق مع حزب الله لضمان التزامه. وتتعلق المناقشات بوقف جميع الأعمال العسكرية على الجانبين. والهدف هو منع الانتهاكات التي وقعت في الأسابيع السابقة. وهذا التقسيم للأدوار يلقي الضوء على الأداء الحقيقي للسلطة. جوزيف أوون يعمل على القناة الدولية. نبيه بيري يعمل على القناة الشيعة الداخلية. يجب على حكومة نواف سلام الحفاظ على التماسك الرسمي لسياسة تشارك فيها الجيش والمؤسسات والسيادة. ولذلك يبدو أن النظام السياسي اللبناني هو جمعية إعادة. وهو يتقدم من خلال الوساطة المتعاقبة، بدلا من سلسلة قيادة واحدة.

ويعطي الاخبار المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 قراءة أكثر انتقادا لنفس التسلسل. وتشير الصحيفة إلى أن الرئاسة تشجع على اقتراح وقف شامل لإطلاق النار على العمليات العسكرية، مع ترك ملف الانسحاب الإسرائيلي إلى نتيجة المفاوضات الأمنية والعسكرية. ووفقًا لصحيفة الأخبار الصادرة في 18 مايو 2026، تشير مصادر مقربة من القضية أيضًا إلى دور السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة، في نقل المعلومات المتعلقة بالاتصالات الأمريكية. وتضيف الصحيفة أن أقارب جوزيف عون يتحدثون عن التنسيق مع نبيه بري للانضمام إلى حزب الله والحصول على التزامه بتعليق العمليات العسكرية. وتكشف هذه القراءة عن الشك في جزء من الميدان السياسي. وبالنسبة للخبار، ستبيع الحكومة منظورا لتحقيق الاستقرار دون أن يكون لها بعد التزام إسرائيلي قوي. ولذلك تركز المناقشة المحلية على كل من الحرب والثقة في الطريقة الرئاسية.

هيزبولا، غائبة عن الطاولة لكن حاضرة في كل المعادلة

ويظل حزب الله اللاعب المركزي في السياسة المحلية، حتى عندما لا يكون موجودا ماديا في غرف المفاوضات. ويلخص الشارق المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 هذا التناقض بسلسلة من العقبات. تكتب الصحيفة أنه في هذه المرحلة، لا يوجد انسحاب إسرائيلي مضمون، حتى لو تدريجيًا. ولا توجد أيضا ثقة إسرائيلية في قدرة الدولة اللبنانية على تفكيك أسلحة حزب الله وحدها. ولا يوجد وقف كامل لإطلاق النار في الأجل القصير. وأخيرا، لا يوجد قرار واضح من حزب الله بوقف ردوده ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة. هذه الحزمة من الرفض تضع الدولة في مواجهة معضلة. يجب أن يتفاوض مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية. غير أن أحد أصحاب صنع القرار العسكري الرئيسيين لا يزال خارج الإطار المباشر. وبالتالي، فإن السيادة اللبنانية متنازع عليها بين المنطق المؤسسي والواقع على أرض الواقع.

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن التقارير التي عممت أن نبيه بيري أخبر جوزيف أوون بأن حزب الله سيحترم وقف إطلاق النار إذا احترمته إسرائيل. غير أن الصحيفة تقول إن هذه الصيغة لن تكون دقيقة. وفقًا للمعلومات الواردة في بيروت، فإن نبيه بري يرغب أولاً في وقف كامل لإطلاق النار، ثم يتعامل مع الملفات الأخرى بعد ذلك. الظل مهم. يُظهر أنّ (بيري) لا يُقدّم نفسه فقط كمراسل لـ(هزبولا). وهي تعمل كضامن للأولوية السياسية. أولاً أوقفوا الحريق. ثم المناقشات حول القضايا الثقيلة. ويسعى هذا النهج إلى منع لبنان من الدخول في مناقشة ترتيبات نزع السلاح أو الأمن في الوقت الذي تستمر فيه الإضرابات. لكنه لا يحل السؤال الرئيسي: كيف يمكننا ترجمة الالتزام السياسي إلى انضباط عسكري فعال على أرض الواقع؟?

القديسة في 18 أيار/مايو 2026 تسلط الضوء أيضا على رد فعل حزب الله الرسمي للذكرى السنوية لاتفاق 17 أيار/مايو. ويرفض الطرف أي ضغط أو تمثال خارجي، أمريكي أو غيره، يعتقد أنه سيسعى إلى فرض طريق على لبنان يقوض سيادته واستقلاله. ويدعي أيضا أن قبول المفاوضات المباشرة من شأنه أن يعزز المكاسب الإسرائيلية على حساب لبنان وسكانه. وفي ممر آخر، يدعو حزب الله السلطة اللبنانية إلى التعاون في إطار توافق وطني في الآراء لتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل، والوقف النهائي للهجمات، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان، وإعادة البناء غير المشروط. وتضع هذه المواقع تشكيلة نيم قاسم في موقف من الضغط على السلطة. وترفض السماح للدولة بتحويل الهدنة إلى امتياز سياسي. كما أنها تريد الإبقاء على محركات المقاومة باعتبارها الإطار الرئيسي لصنع القرار على الصعيد الوطني.

الجمبلات يعيد فتح قضية قرار حزب الله

ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، يعطي المشهد السياسي زاوية شخصية ومباشرة بدرجة أكبر مع كلمات وليد جومبلات. وذكرت الصحيفة أن زعيم مختارة قال، في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية، إنه لم يعد يعرف من الذي قاد حزب الله بالفعل. وأضاف أن الأمين العام الحالي، نيم قاسم، سيكون مجرد المتحدث الرسمي، وليس الحائز الحقيقي للقرار. وعارض جومبلات هذه الحالة على الحالة القائمة في إطار حسن نصر الله، التي كان من الممكن، وفقا له، الحوار لأنه كان يعرف لبنان بطريقته الخاصة ولديه قاعدة شعبية واسعة. والصيغة مرهقة سياسيا. لا يستهدف فقط نيم قاسم. وهي تتساءل عن هيكل القرار في حزب الله بعد اختفاء زعيمه السابق. وهو يطرح أيضا سؤالا عمليا: مع من يمكن للدولة أو القوى السياسية الأخرى أن تناقش ما إذا كان المحاور المرئي لا يُنظر إليه على أنه الحكم الحقيقي ؟

ويفيد ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، أيضا عن التصور المنسوب إلى حزب الله بعد هذه البيانات. وبحسب الصحيفة، فإن الحزب يعتبر أن كلمات جنبلاط تفتح أبواب الغضب والمواجهة اللفظية. كما يعتقد أنه لم يطلب من جنبلاط إجراء حوار بهدف تحسين العلاقة، والهدف الرئيسي هو الحفاظ على شكل من أشكال إدارة الخلاف. وتشير هذه النقطة إلى أن العلاقة بين مختارة وحزب الله ليست تحالفاً نشطاً بل تعايشاً مسيطراً. التوتر قديم. ويعود إلى هنا عندما يحتاج البلد إلى قنوات سياسية داخلية. ويتبين من مخرج جومبلات أن الحوار الوطني لا يعيقه الحرب فحسب. كما تضعف بسبب أزمة الثقة في تمثيلية المحاورين. وبعبارة أخرى، فإن السؤال ليس فقط ما يريده حزب الله، ولكن من يستطيع أن يتعامل معه.

في الوقت نفسه، تستشهد صحيفة الشرق في 18 مايو 2026 بمواقف سياسية تدعو إلى فصل المصالح اللبنانية عن الخيارات الإيرانية وخيارات حزب الله. الصحف تقول أن مشاركة (نابيه بيري) في متابعة عملية التفاوض تعكس شكلاً من الواقعية السياسية. هذه القراءة تعتبر أن خيارات (هزبولا) قد تقود البلاد إلى خطر شديد وأن الفترة القادمة تتطلب التزاماً واضحاً بشأن احتكار الدولة للأسلحة. ويفيد المعارض، الشرع، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، بموقف من الحركة الأبراهيم موسوي، وهو عضو في كتلة ولاء المقاومة، الذي يشجب أولئك الذين يحرمون، وفقاً له، من التضحية بالأوطان ويطعنون الوطنيين في الظهر. هاتان الوظيفتين تجذبان كسراً محلياً. وبالنسبة للبعض، يتطلب الخلاص إعادة القرار العسكري إلى الدولة. وبالنسبة للآخرين، لا تزال المقاومة تشكل جزءاً من الوطنية، ويشكل التحدي الذي تواجهه مواءمتها.

الجيش اللبناني تحت الضغط السياسي والاستراتيجي

وانتقلت السياسة المحلية أيضا إلى الجيش. وتشدد صحيفة » جوموريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 على أن الطريق الأمني الجديد هو مسألة تهم القيادة العسكرية اللبنانية. وتحدد الصحيفة أن تشكيل اللجنة أو الوفد العسكري المستقبلي المحتمل قد يصبح صعباً، بسبب حساسية التوازن الطائفي. ولكن الصعوبة الرئيسية تكمن في محتويات الملف. يركز المشروع الإسرائيلي والأمريكي على الهيكل العسكري لحزب الله وأسلحته. كما اقتباسات يومية من القائد الأميرال براد كوبر، أن الهدف الأمريكي الرئيسي لدعم الجيش اللبناني هو مواجهة حزب الله. وفقًا للجمهوريات، تؤدي هذه الصياغة إلى فكرة أن المساعدات الأمريكية السنوية للجيش يمكن ربطها بشكل مباشر بمهمة نزع سلاح الحزب.

ومع ذلك، فإن صحيفة » جوموريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 تضيف حقيقة أساسية. أفادت التقارير أن قيادة الجيش قد أعلنت بالفعل في عدة مناسبات وبطرق عدة أنها ترفض الاشتباك العسكري مع حزب الله لأسباب تتعلق بحماية الاستقرار الداخلي. هذا الموقف حاسم لقراءة السياسة المحلية. ويمكن دعوة الجيش إلى زيادة انتشاره. كما يمكن وضعه في صميم آلية الأمن مع الولايات المتحدة. ولكنه لا يريد أن يصبح أداة المواجهة الداخلية. ولذلك تسعى الدولة إلى طريق ضيق. يجب أن يقنع العالم الخارجي بأنه يستطيع استعادة السيطرة على الأرض. ويجب في الوقت نفسه أن تتجنب حدوث تمزق داخلي من شأنه أن يفجر البلد. في هذه المعادلة، يظهر الجيش على أنه المؤسسة الأكثر طلبًا والأكثر تعرضًا.

ويذكر القديس في 18 أيار/مايو 2026 أن الاجتماع المقرر عقده في البنتاجون في 29 أيار/مايو ينبغي أن يتناول الحد من الأسلحة، وتعزيز لواء القتال في الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وتنشيط آلية رصد اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق. وتبين هذه النقاط أن النقاش السياسي المحلي لم يعد يمكن فصله عن الميكانيكيين العسكريين. وتشير كل حالة إلى مؤسسة لبنانية. ويشير الانسحاب الإسرائيلي إلى الرئاسة والدبلوماسية. ويشير تحديد الأسلحة إلى حزب الله والبرلمان والحكومة. يشير تعزيز الجيش إلى التوازنات الداخلية. التحقق يشير إلى الدور الأمريكي. ولذلك فإن لبنان يدخل مرحلة يمكن أن يصبح فيها كل امتياز تقني أزمة سياسية.

الملفات الداخلية التي تم تنشيطها لتقاسم المنطق

إن الحرب لا تمحو قضايا سياسية أخرى. أحياناً يجعلهم أكثر توتراً. ذكرت صحيفة الشرق في 18 مايو 2026 أن سجل قانون العفو العام قد دخل ما تصفه الصحيفة بأنه فرن البازار السياسي والطائفي. التقارير اليومية التي تفيد بأن الاجتماع الاستشاري ليوم الاثنين لا يزال مفتوحا على الرغم من عدم وجود كتل برلمانية كبيرة، بما في ذلك القوات اللبنانية والمستقلة. وأضاف أن عدة أعضاء يرون أن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فشل الاقتراح ما زالت قائمة. يتحدث البعض بالفعل عن قضايا قانونية مختلفة لإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، مثل العفو الخاص أو تسريع المحاكمات أو مراجعتها. ومن ثم، يبدو أن السياسة المحلية تنقسم بين إلحاح الجبهة والعهود القديمة للمفاوضات المجتمعية.

ويلاحظ ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، من جانبه، برد العصب الشيعي في مواجهة مناقشة العفو. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الترادف لا يجعل هذه القضية سببًا للمصير، على عكس النواب السنة الذين يدافعون عن قضية المعتقلين الإسلاميين. كما أنها لا تدفع المعارضة إلى إدراج الأشخاص الذين يتوجهون إلى إسرائيل، حتى وإن احتفظت بحكمها عليهم. ويمكن قراءة هذا الحذر كخيار تكتيكي. وتحتفظ العصبة الشيعة بقوى الحرب والتفاوض ومسائل السيادة. وهو يتفادى الظهور بوصفه جزءا محوريا في مناقشة يمكن أن تعيد خلق التوترات العنيفة غير الضرورية. لكن هذه المسافة لا تُزيل القلق. ويؤكد أن البرلمان لا يزال يعاني من منطق المقايضة السياسية.

ويضيف الأخبار المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 ملفا محليا آخر مع تعيينات في الجمارك. وذكرت الصحيفة أن بعض الموظفين يشيرون إلى زيادة نفوذ القوات اللبنانية داخل القيادة، ويعزون وصول المدير المعني إلى الدعم من القصر الرئاسي. يبقى هذا البيان منسوبًا إلى الحياة اليومية وإلى المصادر التي استشهد بها. غير أنها توضح جانبا آخر من جوانب الساحة السياسية. وفي الوقت الذي يتفاوض فيه البلد بشأن مستقبله الأمني، تظل الإدارات أماكن للمنافسة بين الأطراف والشبكات ورئاسته. وبالتالي فإن إعادة بناء سلطة الدولة لا تقتصر على الجنوب أو الأسلحة. وهو يشمل أيضا التعيينات، والحياد الإداري، والعدالة، والقدرة على منع كل مؤسسة من أن تصبح منطقة انقسام حزبية.

وصف وخطاب الشخصيات السياسية: السيادة والحرب والرفض في 17 أيار/مايو

جوزيف أوون واللغة المؤسسية للاستقرار

ذكرت صحيفة القدس في 18 مايو 2026 أن جوزيف عون اتصل بأمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة التطورات في لبنان والكويت والمنطقة. وأعرب الرئيس اللبناني عن تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الكويتي في مرحلة تعتبر حساسة. كما شكر الكويت على دعمها للبنان ومواطنيه. وأتاح نفس التبادل لجوزيف أون وضع خطابه في سجل كلاسيكي للعلاقات العربية. إنه لا يتحدث عن الحرب فحسب. يتحدث عن الدعم والاستقرار والأمن. يرد أمير الكويت، وفقًا لما ذكرته صحيفة القدس في 18 مايو 2026، بالتأكيد على أن بلاده تبقى إلى جانب لبنان، خاصة في هذه المرحلة الحساسة. وهي تؤيد أيضا التدابير التي اتخذتها بيروت لتحقيق الأمن والاستقرار وعودة سيادتها على كامل أراضيها. هذه المفردات مهمة. ويعطي الكلمة الرئاسية مجالا دبلوماسيا. وهي تسعى إلى إظهار أن الأزمة اللبنانية ليست معزولة. وهو جزء من مساحة عربية لا يزال لبنان يرغب في حشد الدعم.

ويعرض الأخضر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، قراءة أكثر انتقادا للخطاب الرئاسي. وتزعم الصحيفة أن جوزيف عون يروج لاقتراح بوقف شامل للعمليات العسكرية، بينما يترك سجل الانسحاب الإسرائيلي لنتائج المفاوضات الأمنية والعسكرية. ووفقا للمصادر التي استشهد بها الأخضر في 18 أيار/مايو 2026، تتحدث الرئاسة عن اتصال بواشنطن لحث إسرائيل على احترام شروط الهدنة. أقارب (جوزيف أوون) أيضاً قدّموا التنسيق مع (نابيه بيري). والهدف من ذلك هو الانضمام إلى حزب الله وتأمين التزامه بوقف العمليات العسكرية. غير أن الصحيفة تعتقد أن هذا الخطاب قد يعطي صورة سياسية أكثر طمأنة من حقيقة الميدان. ومن ثم، فإن نفس الواقع يتلقى قراءتين. على الجانب الرئاسي، اللغة هي فرصة دبلوماسية. على الجانب الحرج، تصبح لغة رهان غير مؤكدة. ويدل هذا التوتر على أن كلمات هيئة الرئاسة هي بالفعل مسألة سياسة داخلية.

نبيه بيري والصيغة الحكيمة لوقف إطلاق النار

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن التقارير التي عممت أن نبيه بيري أخبر جوزيف أوون بأن حزب الله سيحترم وقف إطلاق النار إذا احترمته إسرائيل. غير أن الصحيفة تقول إن هذه الصياغة غير دقيقة. وفقًا للمعلومات المأخوذة من بيروت، يرغب نبيه بري أولاً في التوقف التام عن الحريق، ثم يترك بقية الملفات في مرحلة تالية. هذا الظل يغير معنى الكلمة. بيري لا تعطي شيك فارغ. ولا يعد بالانضباط العسكري التلقائي. وهو يضع ترتيب الأولويات في صميم خطابه. أولا صمت الأسلحة. ثم المناقشة حول الباقي. ولذلك تستخدم هذه الكلمة لحماية الموقف اللبناني. ويتجنب وضع حزب الله تحت انخراط عام قبل توقف إسرائيلي حقيقي. كما أنها تتجنب منح إسرائيل فرصة الحصول على تنازلات بينما تستمر الإضرابات.

وفي نفس المقطع، أفادت صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن الأعمال التحضيرية للاجتماع الأمني المعقود في 29 أيار/مايو في البنتاغون تشمل الحد من الأسلحة، وتعزيز لواء قتال الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وتنشيط آلية رصد وقف إطلاق النار. ولذلك يجب قراءة الخطاب المنسوب إلى نبيه بيري في هذا السياق. هذه ليست عقوبة وساطة بسيطة. هذا فخ سياسي. ويبدو أن بيري تقول إن مناقشة الأسلحة لا يمكن أن تسبق وقف الهجمات. وفي الوقت نفسه، تحتفظ اللجنة بدورها كجسر ضروري بين الدولة وحزب الله. ومن ثم فإن لكلمه وظيفتين. إنه يهدأ المشهد المؤسسي. كما أنها تعطي غرفة حزب الله للمناورة. ويعكس هذا الموقف أسلوباً سياسياً طويلاً. وهي تتألف من عدم إغلاق باب المفاوضات، مع رفض تحويل الضغط العسكري الإسرائيلي إلى ميزة سياسية في تل أبيب.

حزب الله بين ذكرى 17 أيار/مايو ورفض الضغط

وتكرس القديسة في 18 أيار/مايو 2026 مكانا مركزيا لبيان حزب الله الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والأربعين للاتفاق المؤرخ 17 أيار/مايو 1983. الحزب يتحدث عن اتفاق « شام » و »إذلال » وفقاً لترجمة المعنى العام للنص. لقد وضع الذكرى في فترة يعتبرها خطيرة جداً. وأشار إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنطقة وعلى لبنان. كما تتهم إسرائيل بمواصلة احتلال وتدمير واغتيالات وانتهاك الفضاء اللبناني. خطاب (هزبولا) لا يفصل الذاكرة التاريخية عن اللحظة الحالية. على العكس، إنه يربطهم. 17 مايو يصبح تحذيرا. إنه يفيد في القول بأن أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل يمكن أن تعيد إنتاج، في شكل جديد، خطأ وطني رفضه التاريخ السياسي اللبناني بالفعل.

ويفيد القديس في 18 أيار/مايو 2026 أيضاً أن حزب الله يرفض أي ضغط أو تمثال خارجي، أمريكي أو غير أمريكي، يسعى إلى فرض مسار على لبنان يتعارض مع سيادته واستقلاله وكرامته. الحزب يدعي أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن مشاريع الاستيطان أو السيطرة في لبنان تؤكد طموحات إسرائيل على أراضي لبنان ومياه وموارده الطبيعية وأضاف أن قبول المفاوضات المباشرة من شأنه أن يعزز المكاسب الإسرائيلية على حساب لبنان وسكانه. ويستند هذا الخطاب إلى ثلاث كلمات رئيسية هي: السيادة والمقاومة والرفض. (هيزبولا) لا يتحدث عن أسلحته فحسب وهو يسعى لوضع أسلحته في رؤية وطنية. وتتنازع القوات اللبنانية الأخرى على هذه الرؤية. لكنها تظل قلب لغتها السياسية.

وتستأنف » البينا » ، 18 أيار/مايو 2026، خطاً مباشراً من خلال مواقع الأحزاب والقوات الوطنية المعادية لعودة سيناريو مؤرخ 17 أيار/مايو. ونقلت الصحيفة عن الحزب الوطني الاجتماعي السوري، الذي بموجبه أعاد سقوط اتفاق عام 1983 لبنان إلى كرامته وهويته الوطنية وعضويته. ويعتقد الحزب أن أي محاولة لاستنساخ هذه التجربة، في شكل سياسي أو تفاوضي، تشكل خطرا مباشرا على الدوافع الوطنية وعلى وحدة اللبنانيين. ويضيف البناء في 18 مايو 2026 أن التسريبات حول المفاوضات المباشرة في واشنطن تؤكد، وفقًا لهذا التيار، خطورة هذا المسار. ويرفض هذا الخطاب التمييز بوضوح بين شكل التفاوض ومضمونه. وبالنسبة لهذه القوات، فإن حقيقة التفاوض مباشرة مع إسرائيل تخلق خطر التطبيع. ومن ثم، فإن الخطاب السياسي يرمي إلى تحديد حد رمزي. تقول ما يجب أن لا يُعبر حتى باسم الهدنة.

فؤاد مخزومي وخطاب احتكار الدولة

ذكرت صحيفة القدس في 18 مايو 2026 موقف النائب فؤاد مخزومي، الذي يقول إن وقت خروج الأسلحة من الدولة قد انتهى. وهو يعتقد أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعزز سلطة الدولة اللبنانية ويحتفظ لها بقرار الحرب والسلام وحده. وهو يرى تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المسارين السياسي والأمني اللذين ترعاهما الولايات المتحدة فرصة لإعادة بناء الدولة. وشدد أيضا على دور الجيش اللبناني باعتباره الإشارة الوحيدة إلى حماية الحدود والأراضي والسكان. هذا الخطاب يتناقض مع مظهر حزب الله. وعندما يتحدث الحزب عن المقاومة، يتحدث ماخزوومي عن احتكار قانوني. وفي الحالات التي يصر فيها حزب الله على الضغوط الخارجية، يصر ماخزوومي على مركزية صنع القرار الوطني في المؤسسات.

هذا الموقف الذي أوردته القدس في 18 مايو 2026 مهم لأنه يعكس تيارًا سياسيًا لبنانيًا يرى أن التسلسل الحالي فرصة. وبالنسبة لهذا الوضع الحالي، فإن وقف إطلاق النار ليس مجرد توقف عسكري. ويجب أن تصبح بداية لإعادة تنظيم داخلية. إن الحكم على قرار الحرب والسلام هو جوهر البيان. إنه يستهدف (هزبولا) مباشرة دون أن يسميه دائماً كخصوم مطلق. وقالت إن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يستند إلى مركزين لصنع القرار. ولذلك فإن خطاب ماخزوومي ينضم إلى قراءة مؤسسية للأزمة. ويمكن لهذه القراءة أن تتعارض مع واقع الأرض. كما يمكن أن يتهمه معارضوه باستئناف الضغط الخارجي. ولكن من الواضح أنه موجود في الساحة السياسية. وتشير إلى أن معركة الكلمات تتعلق أيضاً بتعريف الدولة ذاته.

الخطاب الإسرائيلي بين الاعتراف العسكري والضغوط السياسية

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، بإجراء مناقشة داخلية هامة للغاية. وفقًا للتسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، يطلب الجيش الإسرائيلي من حكومة بنيامين نتنياهو إحداث انفراجة سياسية في لبنان. وهي تدعي أنه لا يوجد حل عسكري لنزع سلاح حزب الله. تضيف أنه حتى الاحتلال في جميع أنحاء لبنان لن يضمن إزالة آخر قدرة للحزب على الطيران بدون طيار. هذه نقطة قوية. إنه لا يأتي من عدو لإسرائيل. وهو يأتي من خلال المناقشة الأمنية الإسرائيلية. وتبين أن الحرب قد وصلت إلى حد. قوة النار يمكن أن تضرب. يمكن تدميره. ولكنه ليس كافيا لحل المشكلة الاستراتيجية. ويصبح الخطاب العسكري الإسرائيلي اعترافا. وتسلم بأن المجال السياسي ضروري، وإن كان يمكن استخدام هذا المجال لفرض أشكال أخرى من الضغط على لبنان.

(الشارق العسات) في 18 أيار/مايو 2026 يُبلغ أيضاً عن رد فعل (بنجامين نتنياهو). ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجيش بأوجه القصور. ويدعي أنه اكتشف لمدة ست سنوات خطر حصول حزب الله على طائرات إيرانية بلا طيار. ويقول إنه طلب من القيادة العسكرية العمل على هذا الخطر، خاصة بعد دور الطائرات بدون طيار في الحرب في أوكرانيا. هذا الجواب ينقل اللوم إلى الجيش. كما أنها تستهدف الرأي الإسرائيلي. ويسعى نتنياهو إلى تقديم نفسه بوصفه الشخص الذي رأى الخطر أمام الآخرين. لكن هذه الكلمة لها تأثير آخر. وهو يؤكد أن ملف الطائرة الآلية أصبح مركزيا في حرب جنوب لبنان. كما يؤكد أن الخلاف الإسرائيلي يتعلق بالأسلوب. هل نحن بحاجة إلى مزيد من الحرب، أم أننا بحاجة إلى فتح سياسي؟? لا يزال الرد الإسرائيلي غير واضح. لكن النقاش العام يكشف عن الضباب الاستراتيجي.

إن القديسة في 18 أيار/مايو 2026 تقتبس من مصدر أمن إسرائيلي لا يمكن وفقاً له، حتى التقدم الأعمق في جنوب لبنان، أن يمنع استراتيجية حزب الله المتمثلة في اللبس والدموع، على أساس الصواريخ والطائرات بدون طيار. ويعتقد المصدر نفسه أن العمل العسكري وحده لا يكفي. وهي تدعو إلى تحقيق تقدم سياسي، مع الحفاظ على ردع عسكري طويل الأجل لتغيير الواقع. وتلخص هذه الصيغة الخط الإسرائيلي الأكثر احتمالا. إنها لا تريد أن تختار بين الحرب والسياسة. تريد أن تجمعهم. ولذلك فإن الخطاب الإسرائيلي لا يقول إن الحرب يجب أن تنتهي. ويقول إن الحرب يجب أن تطول بالضغط السياسي. وهذا الحكم ثقيل بالنسبة للبنان. ويعني ذلك أنه يمكن إجراء أي مفاوضات تحت التهديد. ويوضح أيضاً سبب بقاء اللغة اللبنانية المعنية بالضمانات حذرة.

خطاب الشارع الجنوبي وعدم الثقة في الهدنة

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 أنه بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإعداد اجتماع البنتاجون، اندلعت موجة من الغضب على الشبكات الاجتماعية. تثير الصحيفة شعورًا بالمرارة بين الجنوبيين، الذين يشعرون أن السلطة قد أطالت معاناتهم لمدة 45 يومًا أخرى. هذه الصيغة ليست خطاباً رسمياً. ولكن لها قيمة سياسية. وهو يبين أن كلمات الهدنة لا ترد بنفس الطريقة في القرى المضرورة وفي القرى المتضررة. بالنسبة للمفاوضين، الهدنة تعطي الوقت. وقد يبدو بالنسبة لجزء من السكان إطارا زمنيا تستمر فيه الإضرابات. هذا الصوت الاجتماعي يثقل بشدة على الساحة السياسية. وهو يحد من قدرة السلطة على تقديم التسلسل كنجاح بسيط.

وتفيد صحيفة » الجمهيريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن الهجمات الإسرائيلية قد تكثفت في البقاع الجنوبي والغربي، حيث قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات بجروح. وتضيف الصحيفة أن حزب الله رد بطائرات مسيرة هجومية وأسلحة صاروخية على مواقع إسرائيلية. ويقتبس أيضا من مصدر إسرائيلي يقول إن الضربات بالطائرات بدون طيار والقذائف لن تتوقف، حتى في حالة احتلال جنوب لبنان بأسره. هذا النوع من الإعلانات يجعل خطاب الهدنة هش جدا. إنه يعطي النقاد الداخليين حجة مباشرة. كيف يمكن أن نتحدث عن تهدئة إذا كان مسؤولو الأمن أو المصادر يتحدثون بالفعل عن الإضرابات المستمرة؟? وهكذا، فإن اقتباسات 18 أيار/مايو تبنى مشهدا مقسما. ويتحدث البعض عن الدولة والسيادة والاستقرار. الآخرون يتحدثون عن المقاومة والرفض. وتتحدث إسرائيل عن انفراج سياسي تحت الضغط العسكري. بين هذه السجلات، لا يزال الحديث الجنوبي هو الأكثر تحديداً. إنها تسأل أولاً أن توقف الحريق.

الدبلوماسية: تنصيب واشنطن قناتين تفاوضيتين

الوساطة الأمريكية تصبح مركز الجاذبية

ويعرض نهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، تمديد هدنة الـ 45 يوما نتيجة للإصرار اللبناني والتدخل الأمريكي. وتشير الصحيفة إلى أن لبنان أراد هذه المدة، بينما أرادت إسرائيل فترة أقصر. ولكن نافار، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، يذكر أيضا أن هذا التمديد لم يحدد بعد وقف إطلاق النار. بل إنه يفتح فترة محاكمة جديدة. وذكرت الصحيفة نفسها أن الاتصالات استمرت بين واشنطن وبيروت لتثبيت آلية قبل الاجتماع المقرر عقده في 29 مايو/أيار في البنتاغون. وهذه البيانات تضع الولايات المتحدة في صميم القضية. واشنطن لم تعد ترعى المبادلات. ويضع الوتيرة ويحمي القناة ويبقي اليدين على الانتقال من الهدنة إلى بيئة أكثر استدامة.

(ناهار) في 18 أيار/مايو 2026 أيضاً يستشهد بمصادر دبلوماسية غربية تدعو إلى « لا شيء متوقع » ووفقا لهذه المصادر، لن تنسحب إسرائيل بسهولة من جنوب لبنان. كما يعتقدون أن مفاوضات واشنطن لا يمكن فصلها عن ما يحدث على الجانب الإيراني وفي اتصالات باكستان. وبالتالي، فإن الدبلوماسية اللبنانية لا تحدث في فراغ إقليمي. يعتمد على مناخ أوسع إذا كانت القناة بين « واشنطن » و »طهران » يمكن أن تصبح الجبهة الجنوبية أصعب مرة أخرى وفي حالة ظهور الترضية، يمكن للبنان أن يستفيد من حيز أفضل. وهكذا تصبح هدنة الـ 45 يوما أداة دبلوماسية هشة. إنه يعطي الوقت، لكنه لا يعطي ضمانة بعد.

وزارة الدفاع

ويصف الشارق المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 التغيير الأكثر وضوحا في العملية. ووفقاً للصحيفة، تحول التنسيق الأمني المحدود وغير المباشر، المرتبط حتى الآن بآلية المراقبة، إلى تنسيق أكثر مباشرة وأوسع نطاقاً بين لبنان وإسرائيل. ومن المقرر إطلاق هذه الدورة الجديدة في وزارة الدفاع الأمريكية في 29 أيار/مايو، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. ويجب على الجانب السياسي أن يستأنف أعماله في 2 و 3 حزيران/يونيه، بعد ثلاث جولات سبق عقدها. هذا التقويم يخلق هيكلاً ذو مستويين. الأول يتعامل مع الأمن والجيش والمراقبة والأرض. ويتناول الثاني الاتفاق السياسي والضمانات ومكان لبنان في مرحلة ما بعد الانعاش.

غير أن الشارق المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 يشير إلى تناقض. وبدأت الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة وانتهت بدون أن تحصل الحكومة اللبنانية، بالضغط الأمريكي، على وقف كامل للنار الذي فرضته كشرط. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن البيان اللبناني يشير إلى إحراز تقدم دبلوماسي ملموس، حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع. وهذه المسافة بين النص الدبلوماسي والتضاريس أساسية. وهو يبين أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على العملية، حتى دون وقف فوري للأعمال القتالية. ويظهر أيضا استعداد بيروت للبقاء على الطاولة، حيث أن تمزق القناة يمكن أن تمهد الطريق لحرب أوسع.

ثلاث نشرات صحفية وثلاث قراءات

Al Liwa. وتصف الصحيفة أنها اختبار سياسي وأمني لمستقبل النزاع في جنوب لبنان. وتلاحظ أنه صدرت ثلاثة بلاغات منفصلة، لبنانية وإسرائيلية والولايات المتحدة. ويعكس كل منها رؤية مختلفة. ويصر البيان اللبناني على الإنشاء الفعلي لوقف إطلاق النار وضمانات وقف الهجمات. ويركز البيان الإسرائيلي على الترتيبات الأمنية الدائمة ومنع عودة التهديدات المسلحة إلى الجنوب. يسعى النص الأمريكي إلى الحفاظ على لغة واسعة بما فيه الكفاية لتجنب انهيار المفاوضات.

هذا الفارق في المفردات، الذي لاحظه آل ليوا الأطراف الثلاثة لا تبحث عن نفس الشيء في نفس الوقت. لبنان يريد أولا أن يوقف الإضرابات ويحصل على سحب. وترغب إسرائيل في تحويل الهدنة إلى آلية رقابة طويلة الأجل. ويريد واشنطن تجنب انفجار إقليمي مع إبقاء إسرائيل في إطار يعتبره مقبولا. والنتيجة هي الدبلوماسية الغامضة. الكلمات مرنة بما فيه الكفاية لكل مخيم لقبولها. ولكن هذه المرونة تدفع أسئلة صعبة. لم يحل بعد مصير المناطق المحتلة، السيطرة على الجنوب، مكان الجيش اللبناني، أو مسألة أسلحة حزب الله.

هدنة طويلة، لكن في ظروف أمريكية

وتفيد صحيفة » جوموريات » ، المؤرخة 18 أيار/مايو 2026، بأن التمديد لمدة 45 يوما يعتبر كبيرا، لأنه أطول من السابق. وتضيف الصحيفة أن عدة عواصم غربية، ولا سيما واشنطن، قد حذرت من إمكانية عودة إسرائيلية إلى حرب مفتوحة ضد لبنان في الأسابيع القادمة. وفقًا للجمهوريات في 18 مايو 2026، فإن قبول هدنة أطول يعطي الانطباع بأن الولايات المتحدة لا تريد، في الوقت الحالي، توسيع النار في لبنان. وسيرتبط هذا التحذير الأمريكي بالأولوية الممنوحة للقضية الإيرانية. غير أن الصحيفة تقول إن هذا لا يلغي خطر المواجهات المحلية أو الضربات الموجهة.

كما تفيد صحيفة » الجمبريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن السفير الأمريكي إلى لبنان، ميشيل عيسى، ألقى كلمة أمام رئيس الوفد الإسرائيلي خلال محادثات واشنطن. وادعى أنه تلقى طلباً لبنانياً لتمديد الهدنة إلى أقصى حد ممكن، وهو ما أيده. وبعد اعتماد 45 يوما، أعرب عن أمل وفده في أن يسفر الموعد النهائي عن تدابير عملية من جانب لبنان بشأن المسائل المطروحة. وهذه الصياغة مهمة. يُظهر أن (واشنطن) لا تُوقف إسرائيل فحسب. كما تنتظر الإجراءات اللبنانية. ومن ثم فإن الوساطة الأمريكية تعمل كضغط ذي اتجاهين. وهي تحافظ على التصعيد الإسرائيلي، ولكنها تدفع بيروت نحو خيارات أمنية أوضح.

لبنان يسعى إلى الحصول على ضمانات، ليس فقط الوقت

وتشير صحيفة » جومهوريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 إلى أن الاجتماعات اللبنانية – الإسرائيلية تحت رعاية أمريكية أسفرت عن اتفاق من حيث المبدأ على وقف عالمي لإطلاق النار خلال الهدنة، حتى يمكن أن تستمر المفاوضات في جو أكثر هدوءا. وتحدد الصحيفة أن هذه المناقشات يجب أن تتم على مسارين، أمني وسياسي، بين البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. ويقدم هذا العرض شكلا للدبلوماسية الجارية. ويجب أن يعالج العنصر الأمني الضوابط والإجراءات الميدانية. ويجب على الجانب السياسي أن يعالج نهاية حالة الحرب والإطار العام. ولكن نفس الصحيفة تشير إلى أن مصير الهدنة يتوقف على المشاركة الإسرائيلية. ومن ثم تظل الكلمة الرئيسية هي الضمانة.

ويحدد القديس في 18 أيار/مايو 2026 المحتوى المتوقع للاجتماع الأمني في 29 أيار/مايو في البنتاغون. وتشير الصحيفة إلى المناقشة المتعلقة بالحد من الأسلحة، وتعزيز لواءات الجيش اللبناني القتالية، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وتنشيط آلية رصد وقف إطلاق النار. ويبين هذا البرنامج أن الدبلوماسية لم تعد مجرد مناقشة لوقف الإضرابات. إنه يلمس قلب التوازن اللبناني وهو يشمل الجيش والمؤسسات والسيادة. وهو يثير أيضاً سؤالاً حساساً. كيف يمكننا أن نعزز الدولة دون أن نسبب أزمة داخلية حول حزب الله؟ إنها عقدة الطريق الأمريكي.

القوات المسلحة اللبنانية في مركز الترتيب المقرر

وتصف صحيفة » جوموريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 الانتقال من إدارة المواجهة إلى محاولة بناء إطار سياسي وأمني أطول. لكن الصحيفة تصر على أن الطريق لا يزال خطيراً ويعاني من عقبات. وهو يعتقد أن هذه المرحلة أشبه بالهدنة التي تم التفاوض عليها تحت النار أكثر من طريق إلى سلام مستقر. وتلخص هذه الصيغة دبلوماسية اللحظة. القنوات مفتوحة التواريخ محددة لكن المشهد العسكري لا يزال يثقل كل جملة أقل خطاف يمكن أن يغير التوازن. إن أدنى رفض إسرائيلي يمكن أن يحرم الهدنة من معناها. وأي خلاف لبناني بشأن الأسلحة يمكن أن يعرقل الجانب الأمني.

وتضيف صحيفة » جوموريات » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 أنه إذا أصبحت المفاوضات رسميا جدولا زمنيا لنزع السلاح، فإن مخاطر التوتر السياسي وربما الأمني ستزداد داخل لبنان. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاحتمال يقلق قيادة الجيش. وهذا أمر حاسم لفهم الحكمة اللبنانية. وتلتمس الولايات المتحدة والشركاء الدوليون الجيش. ويُدعى إلى مواصلة السيطرة على الجنوب. لكنها لا تريد أن تصبح أداة صدمة داخلية. فالدبلوماسية الأمريكية تدفع إلى التوضيح. والسياق اللبناني يدفع إلى التحوط. وفيما بين الاثنين، تبحث الرئاسة والحكومة عن صيغة تتجنب الحرب الخارجية والأزمة الداخلية.

تسعى إسرائيل إلى التنسيق تحت إشراف أمريكي

وتفيد صحيفة الشارق العسات في 18 أيار/مايو 2026 أن وسائط الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن استمرار الحرب في الحدود التي حددها دونالد ترامب. ووفقا لهذه التقارير، فإن هذه الحدود ستمنع إسرائيل من ضرب بيروت والبقاع، مع السماح لها بمواصلة السعي لتحقيق أهداف حزب الله في جنوب لبنان. هذه القراءة تضع البيت الأبيض في موقع التنظيم العسكري وهي لا تضع حدا للأعمال الإسرائيلية. وهو يحدد حدوده. بالنسبة للبنان، هذه نقطة ثقيلة. وهذا يعني أن الدبلوماسية الأمريكية يمكن أن تحد من حجم الحرب، دون أن تفرض بعد وقفا كاملا للهجمات.

ويستشهد الشارق العسات في 18 أيار/مايو 2026 أيضا بالمصادر الإسرائيلية التي كررتها هااريتز، والتي تشير فيها المناقشات مع لبنان إلى إنشاء آلية تنسيق عسكرية تحت إشراف أمريكي. ويمكن مناقشة هذا التنسيق في أوائل حزيران/يونيه ويشمل التعاون في مجال الاستخبارات. لكن الصحيفة تشير إلى أن هذه الآلية بعيدة عن الحصول عليها. التفاصيل مهمة وهو يبين أن المناقشات تتعدى مجرد وقف إطلاق النار. وهي تتعلق بالتحقق وتبادل المعلومات ومراقبة التحركات في الميدان. وهنا تصبح الدبلوماسية حساسة جدا بالنسبة لبيروت. ويمكن شجب أي آلية مباشرة جدا على أنها توحيد. وسترفض إسرائيل أي آلية ضعيفة جدا.

الحالة الإيرانية تزن على الجبهة اللبنانية

ويعيد ال 3 العربي الجاد، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، القضية اللبنانية إلى المواجهة بين واشنطن وطهران. وذكرت الصحيفة أن وكالة أنباء فارس، المقربة من الأوساط الإيرانية المحافظة، نشرت خمسة شروط أمريكية وخمسة شروط إيرانية للاتفاق. ووفقا لما ذكره ال 3 العربي الجاد في 18 أيار/مايو 2026، ستشمل الظروف الإيرانية نهاية الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان، ورفع الجزاءات، وإطلاق الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق أورموز. وتؤكد هذه الإشارة إلى لبنان في ظل الظروف الموكلة إلى طهران أن الجبهة الجنوبية أصبحت خريطة إقليمية.

الشارق من 18 أيار/مايو 2026 يُفيد أن زيارة باكستان غير المعلنة إلى طهران، محسن نكفي، تسعى لمنع الانهيار الكامل للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير الصحيفة نفسها إلى أن بنيامين نتنياهو تحدث مع دونالد ترامب على خلفية التوترات الإقليمية والمناقشات حول احتمال استئناف الحرب ضد إيران. وهكذا فإن الدبلوماسية حول لبنان والدبلوماسية حول إيران تمضي قدما في المرآة. واحد يؤثر على الآخر. وإذا فشلت القناة الباكستانية، فيمكن لإسرائيل أن تصقل حساباتها في لبنان. إن أبقت (واشنطن) القناة الإيرانية مفتوحة، فبإمكانها محاولة احتواء الحرب في الجنوب.

كما أفادت صحيفة » الشارق العسات » في 18 أيار/مايو 2026 بأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، مع الوساطة الباكستانية، قد توقفت لأن كلا الجانبين رفضا مقترحاتهما. وتضيف الصحيفة أن وزير خارجية إيران، عباس أراغشي، قال أن إيران تلقت رسائل من واشنطن تشير إلى أن إدارة دونالد ترامب لا تزال على استعداد لمواصلة المناقشات. وتوفر هذه المعلومات قراءة رئيسية للحذر الأمريكي في لبنان. (واشنطن) يبقي عدة ملفات مفتوحة في الحال وتستجيب أرصدة جنوب لبنان وإيران وإسرائيل والخليج والطاقة. ولذلك، فإن الدبلوماسية اللبنانية تُتخذ في مكان أوسع، حيث تُستخدم كل حالة أيضاً كعائق للآخرين.

السياسة الدولية: إيران والعراق وغزة وفتح في منطقة متوترة

تواجه واشنطن وطهران شروط حجب

إن 3ارابي الجداد، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، يضع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في المقدمة. التقارير اليومية بأن وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري نشرت خمسة شروط أمريكية وخمسة شروط إيرانية لصفقة محتملة. يسلط العنوان الضوء على تناظر الواجهة، لكن المحتوى يظهر قبل كل شيء مدى الانسداد. ومن بين الشروط الأمريكية المذكورة رفض دفع تعويض إلى إيران. وعلى الجانب الإيراني، يبدو أن الطلب على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يشكل نقطة مركزية. ويربط ال 3 العربي الجاد، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، هذا الذراع بنداء بين دونالد ترامب وبنجامين نتنياهو بشأن الحرب ضد إيران، فضلا عن التنسيق بين الجيوش الإسرائيلية والأمريكية. ولذلك فإن التسلسل يتجاوز جولة بسيطة من المفاوضات. وهو يبيّن توازنا في القوة حيث يتم التعامل مع التهديدات العسكرية والظروف المالية والقضايا الإقليمية معا.

ويصف الشارق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، نفس الأزمة في سجل التصعيد. وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب هدد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يستعجل قادتها. لقد كتب أن الوقت ينفذ وأن على إيران أن تتصرف بسرعة. ويأتي هذا التحذير بعد مقابلة هاتفية مع بنجامين نتنياهو بشأن القضية الإيرانية. ويضيف الشارق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، أنه كان من المتوقع عقد اجتماع في غرفة أزمات البيت الأبيض مع كبار مستشاري الأمن الوطني لمناقشة الخيارات العسكرية ضد إيران. وفي هذه القراءة، تظل الدبلوماسية مفتوحة، ولكنها تتقدم تحت التهديد. وتهدف الرسالة الأمريكية إلى إرغام عرض إيراني محسن. ولكنه يستطيع أيضا أن يقوي خط طهران، الذي يعتبر الضغط العسكري دليلا على عدم وجود ضمانات سياسية.

ويفيد الشارق العسات في 18 أيار/مايو 2026 أيضا بأن المناقشات الرامية إلى إنهاء الحرب، بوساطة من باكستان، انتهت بعد الرفض المتبادل للمقترحات. وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي بأن طهران تلقت رسائل من واشنطن تقول إن إدارة ترمب ما زالت مستعدة لمواصلة المحادثات. وفي الوقت نفسه، زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي طهران لتسهيل التبادلات. والتقى بالرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان ثم محمد باقر قاليباف. وتبين هذه الوساطة الحالة المتناقضة للقضية. القنوات ليست مغلقة. ومع ذلك، لا تزال المواقف بعيدة جدا. فعلى سبيل المثال، تحاول باكستان تجنب استئناف الأعمال العدائية على نطاق أوسع، في حين أن واشنطن وطهران لا تزالان تسعىان إلى الحصول على ميزة قبل أي تنازل.

إسرائيل وإيران والحرب الإقليمية

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، بتحليل إسرائيلي فتح بموجبه دونالد ترامب حربا ضد إيران، ثم حاول أن يسترد بالوسائل السياسية ما لم يحصل عليه من عمل عسكري. ووفقا لهذه القراءة، اعتبرت المفاوضات التي بدأت بعد وقف إطلاق النار معقمة، نظرا إلى أن الاختلافات بين موقفي الجانبين يصعب سدها. كما يشير التحليل إلى أن طهران تعتقد أنها رأت ترامب يتراجع أولاً عندما وافق على وقف الحريق. وهو يستنتج أن المسؤولين الإيرانيين يمكن أن يختاروا عقد الامتيازات أو رفضها، ثم ينتظرون الضغط الداخلي والخارجي لدفع واشنطن إلى إغلاق الحرب. شبكة القراءة هذه ليست محايدة. إنها تأتي من مساحة إسرائيلية قلقة. ولكنه يلقي الضوء على تصور بعض البيئات الأمنية القريبة من تل أبيب.

كما أن شرق العسات، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، يبث خطا إسرائيليا يرى الضغط على إيران وسيلة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي. ووفقاً للتحليل الذي اقتبسته الصحيفة، يمكن لدونالد ترامب أن يضغط على إيران بالقوة اللينة، بدلاً من السعي إلى إسقاط النظام بالقوة العسكرية. وتستند هذه الفكرة إلى استراتيجية للاستنفاد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. وتبين أن الحرب لا تقتصر على الضربات. وهو يمتد إلى الجزاءات والتحالفات والموانئ والطرق التجارية وآثار الشركات. وهذا أمر أساسي بالنسبة للبنان. الجبهة الجنوبية ليست معزولة وهو أحد مسارح أزمة أوسع، حيث تسعى إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وبلدان الخليج إلى إعادة تصميم هوامشها الأمنية.

العراق تحت شبهة قواعد إسرائيلية سرية

وقد أفادت صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026، استنادا إلى تحقيق أجرته صحيفة » نيويورك تايمز » ، بأن إسرائيل قد أعدت موقعا سريا في العراق خلال السنة السابقة لاستخدامه ضد إيران. وتشير الصحيفة أيضا إلى وجود موقع إسرائيلي ثان، يختلف عن الموقع الذي اكتشف بعد أن رصد رعاة منشأة عسكرية في الصحراء. وفقاً لحساب (آل كدز) في 18 مايو 2026، هذا الراعي، اسمه (عواد الشماري)، رأى جنوداً وطائرات هليكوبتر وخيام ومهرباً قبل أن يقتل في هجوم على السيارة التي تحمله. وهذه الحالة تضع العراق في حالة حساسة للغاية. إن بغداد متحالفة مع طهران في عدة حالات. غير أنه وفقاً للمصادر المذكورة، استُخدمت أراضيها في العمليات الإسرائيلية ضد إيران.

كما أن صحيفة » جوموريات » في 18 أيار/مايو 2026 تتناول هذا الملف. وتشير الصحيفة إلى أن اكتشاف الشمري كان سيكشف أن العراق استضاف، بشكل متقطع لأكثر من عام، قاعدتين سريتين تديرهما إسرائيل. واستشهد المسؤولون العراقيون والإقليميون في التقرير اليومي باستخدام إحدى هذه القواعد لدعم العمليات العسكرية ضد إيران. وتضيف الصحيفة أن صحيفة وول ستريت قد نشرت بالفعل معلومات عن موقع إسرائيلي في العراق، قبل أن يؤكد المسؤولون العراقيون في نيويورك تايمز وجود قاعدة ثانية غير معلنة في الصحراء الغربية العراقية. وتهدد هذه القضية سيادة العراق مباشرة. كما يمكن أن تغذي ضغوط الجماعات المسلحة العراقية المقربة من إيران ضد الوجود الأمريكي.

ولا يزال تقرير القديس المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 يفيد بأن اثنين من مسؤولي الأمن العراقيين ادعىا أن واشنطن أمرت العراق بإغلاق راداراته خلال حرب حزيران/يونيه السابقة وخلال الحرب الحالية التي بدأت في نهاية شباط/فبراير. وكان من شأن الإغلاق أن يجعل بغداد أكثر اعتمادا على قوات الولايات المتحدة لكشف أي نشاط عدائي. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإنها تضيف بعدا خطيرا إلى القضية. ولم يعد الأمر يتعلق بوجود إسرائيلي غير قانوني. كما أنه يؤثر على الدور الأمريكي في قدرة العراق على رصد مكانه الخاص. ثم يصبح السؤال ذو شقين. هل فقد العراق السيطرة على جزء من أراضيه الصحراوية؟ وهل حدت الولايات المتحدة من قدرتها على السيطرة في اللحظة التي تستخدم فيها إسرائيل ذلك الإقليم ضد إيران؟?

غزة والحرب الطويلة والضغوط على المدنيين

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 بأن الجيش الإسرائيلي واصل هجومه في قطاع غزة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر. وذكرت الصحيفة أن ما لا يقل عن ستة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية بطائرات بدون طيار في عدة مناطق من الأراضي، بما في ذلك المواصي، غرب خان يونس، ومع ذلك قدمتها إسرائيل كمنطقة آمنة. وزارة الصحة في غزة، مقتبسة من القديس في 18 أيار/مايو 2026، تدعي أن سجل الحرب تجاوز 000 72 حالة وفاة. وتعطي هذه الأرقام القضية الفلسطينية مكانا محوريا على الساحة الدولية. وتبين أيضا أن وقف إطلاق النار، كما هو الحال في لبنان، لا يعني نهاية حقيقية للعنف.

وتفيد صحيفة ال 3ارابي الجاديد المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 أن بنجامين نتنياهو ادعت أن إسرائيل تسيطر الآن على 60 في المائة من قطاع غزة، مقابل 50 في المائة وقت اتفاق الهدنة. وأضاف أن الهدف الإسرائيلي لا يزال يتمثل في ضمان عدم تهديد غزة لإسرائيل بعد الآن. ويسلط هذا البيان الضوء على منطق العملية الإسرائيلية. ولا تمنع الهدنة من توسيع نطاق السيطرة الإقليمية. بل يمكن استخدامها لتوطيد المكاسب العسكرية. وهذا يعني بالنسبة للفلسطينيين أن المسألة لا تتعلق فقط بوقف الإضرابات. وهو يشمل أيضا السيطرة الإقليمية، وعودة المشردين، وما يسمى بالمناطق الآمنة، وخطر الاحتلال الفعلي المطول.

سماء بعد الكونجرس: أسماء مرئية

كما تتميز الساحة الفلسطينية بنتائج مؤتمر فتح الثامن. ذكرت صحيفة القدس في 18 مايو 2026 أن مروان البرغوثي، المحتجز في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، خرج على رأس المنافسة على اللجنة المركزية بأغلبية 1879 صوتًا. وكان متقدماً على ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، الذي فاز بأصوات 1861. ثم جاء جبريل راجوب بأغلبية 1609 صوتاً، حسين الشيخ بأغلبية 1570 صوتاً، وليلا غانام مع 1472 صوتاً، محمود الول مع 1469 صوتاً، وتوفيق التروي مع 1361 صوتاً، وياسر عباس بأغلبية 1290 صوتاً. هذه النتائج تضع السجين في القمة الرمزية للتسلسل الهرمي الانتخابي، في حين أن الشخصيات المرتبطة بالجهاز الأمني أو الخلافة السياسية تعزز أيضًا وجودهم.

وتكتب صحيفة » الشارق العسات » في 18 أيار/مايو 2026 أن انتخابات اللجنة المركزية أظهرت تقدماً في ما تسميه الصحيفة » جيل من المناطق الداخلية » ، أي الكوادر العاملة في الضفة الغربية وغزة، ضد تيار فتح القديم. وتشير الصحيفة إلى أن النظام الداخلي ينص على انتخاب 18 عضوا في اللجنة المركزية و 80 عضوا في المجلس الثوري، مع إمكانية قيام رئيس الحركة بتعيين ثلاثة أعضاء إضافيين. ويسلط الضوء أيضا على دخول شخصيات مثل ماجد فراج وزاكاريا زوبيدي وياسر عباس، وذلك في 18 أيار/مايو 2026. وتدل إعادة التكييف هذه على تحول جزئي، ولكن ليس تمزقا كاملا. لا يزال وزن الشبكات القديمة. غير أن التصويت يُظهر طلبا على التجديد، في إطار الأثر المشترك للحرب، لارتداء السلطة الفلسطينية ودموعها، وللغموض على ما بعد محمود عباس.

ويقترح ناهر، المؤرخ 18 أيار/مايو 2026، قراءة أكثر انتقادا لهذا التسلسل. وتؤمن الصحيفة بأن دخول أو ارتفاع ياسر عباس، ابن الرئيس محمود عباس، يمكن أن يعزز ارتداء فتح وصورة الدموع ويذكّر السوابق العربية لنقل السلطة الديناميكية. ويضيف اليوم أن الاتفاقات والضغوط الخارجية في اللحظة الأخيرة كثيرا ما تؤدي دورا في إدارة الفراغات داخل السلطة الفلسطينية وفتح. ويبين هذا التحليل أن المؤتمر لا يعالج مسألة الشرعية. إنه يتحرك انتصار (مروان برغوتي) الرمزي يعبر عن توقع شعبي غير أن التنظيم العملي للسلطة لا يزال في أيدي الشبكات المؤسسية والأمنية والأسرية.

الخليج يعيد رسم طرقه ضد خطر أورموز

وتفيد صحيفة ال 3ارابي الجداد المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 أن الحرب الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، وكذلك التوترات حول مضيق أورموز، تسببت في اضطرابات كبيرة في النقل البحري والطاقي للخليج. وتقتبس الورقة من تحليل لمعهد الدراسات السياساتية الدولية في ميلان، الذي جاء فيه أن الأزمة قد غيرت بصورة جذرية خريطة التجارة والطاقة في المنطقة. ولذلك تعجل دول الخليج ببناء ممرات برية وبحرية قادرة على حماية حركة المرور التجارية. وهذه التنمية ليست اقتصادية فحسب. وهو يعكس الخوف الاستراتيجي: رؤية (أورموز) تصبح نقطة حجب دائمة في أي أزمة مع (إيران).

يشير ال 3 العربي الجاديد المؤرخ 18 أيار/مايو 2026 إلى أن التجارة الخارجية لدول الخليج في السلع تبلغ 1.6 تريليون دولار، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي. ويشير الصندوق نفسه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يناهز 2.3 تريليون دولار ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 200 38 دولار. وهذه الأرقام تعطي مقياس المسألة. ولن تؤثر أزمة مطولة حول أورموز على صادرات النفط فحسب. وسيؤثر على الواردات وسلاسل التوريد والموانئ وأسعار التأمين وخطط التنويع. ولذلك فإن الطرق البديلة تصبح أولوية أمنية وطنية. ويسعى الخليج إلى الحد من اعتماده على معبر بحري واحد مع الحفاظ على دوره في التجارة العالمية.

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 18 أيار/مايو 2026 أيضا بأن العراق أعلن إنجاز 94 في المائة من مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج. وتتحدث وزارة الكهرباء العراقية عن مشروع بين محطة الوفرة في الكويت ومحطة الفاو في جنوب العراق طوله 285 كيلومترا. ويبدو هذا الملف تقنيا، ولكنه جزء من المنطق الإقليمي نفسه. وتسعى الدول إلى تبني هياكل أساسية مشتركة لصدمات الطهي. وفي منطقة تشهدها الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أصبحت القواعد السرية في العراق، والواجهات اللبنانية والفلسطينية، والضغوط على الأرموز، وشبكات الكهرباء، والموانئ والطرق أدوات سياسية أيضا.