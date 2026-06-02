استعراض صحفي: وقف إطلاق النار في ترامب يضع لبنان بين التهديد العسكري والرهان الدبلوماسي

الإعلان الأمريكي بعد تهديد بيروت

(آل جومهوريات) المؤرخ 2 حزيران 2026 يضع إعلان (دونالد ترامب) في مركز اليوم السياسي والعسكري. ويدّعي رئيس الولايات المتحدة أنه حصل على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في أعقاب دعوة مع بنجامين نتنياهو واتصالات غير مباشرة مع حزب الله. وفقًا للصحيفة، يقول ترامب إن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن حزب الله لن يهاجم إسرائيل. وجاء هذا الإعلان بعد عدة ساعات من التوتر الشديد، حيث خشيت الضواحي الجنوبية في بيروت من إضراب إسرائيلي. وقالت الصحيفة إن المكالمة بين ترامب ونتنياهو استمرت أكثر من ساعة وسبقتها اتصالات أمريكية وإسرائيلية لتجنب انهيار العملية التفاوضية في واشنطن. في هذا الحساب، القرار الأمريكي لا يبدو وكأنه اتفاق مستقر بالفعل. وبدلا من ذلك، يبدو أنه تدخل عاجل لمنع تمديد الحرب إلى بيروت.

يصف النهار، بتاريخ 2 يونيو 2026، تسلسلًا مشابهًا من منظور الانعكاس السريع. وتتحدث الصحيفة عن الاتصالات التي غيرت المشهد ووقفت تفجير الضواحي الجنوبية. ويشير إلى أن العائلات غادرت المنطقة سيرًا على الأقدام بعد تحذير الإخلاء الإسرائيلي. وتعطي هذه الصورة بُعداً اجتماعياً فورياً لأزمة عُرضت أولاً على أنها عسكرية ودبلوماسية. وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار ليس مجرد صيغة سياسية. ويأتي ذلك بعد حركة الذعر، وتنبيه السكان، وتهديد مباشر ضد منطقة كثيفة من العاصمة. ويضيف ناهر أن أحد المصادر الأمريكية يدعي أن جوزيف أوون أبلغ واشنطن بالضمانات الواردة من حزب الله بشأن وقف التصعيد. ومن ثم فإن الدور الرئاسي يقع في صميم آلية إزالة التصعيد.

هدنة مُعلنة، لكنّها لا تزال غير واضحة

ويصر الأخبار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، على الطابع غير المؤكد للإعلان الأمريكي. وذكرت الصحيفة أن ترامب قال إن لديه، من خلال ممثلين رفيعي المستوى، اتصالات جيدة للغاية مع حزب الله. غير أنه أضاف أن حدود وقف إطلاق النار لا تزال غير واضحة في المساء. السؤال الرئيسي هو محيطه. هل يغطي النص كامل جنوب لبنان، أو مجرد تبادل محدود بين وقف الإضرابات على بيروت والضواحي الجنوبية، ووقف إطلاق النار على المستوطنات في شمال إسرائيل؟? وهذا الشك حاسم. وهو يحدد ما إذا كان الإعلان الأمريكي يمكن أن يصبح هدنة حقيقية، أو ما إذا كان لا يزال تدبير حماية جزئي لبيروت. وتشير الأخبار إلى أن النائب حسن فضل الله دافع عن موقف مشترك مع نبيه بري. ويتطلب هذا الموقف وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً، ورفض أي حرية عمل إسرائيلية بعد الاتفاق.

أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يكرر هذا التحفظ بالحديث عن وقف إطلاق النار غامض. وتشير الصحيفة إلى أن الموقف الذي نشرته السفارة اللبنانية في واشنطن يستحضر وقفاً متبادلاً للاعتداءات، مع امتداد لاحق إلى جميع الأراضي اللبنانية. غير أنها تلاحظ أن الموقف الإسرائيلي لا يزال مختلفا. وتدعي إسرائيل كاتز أن ترمب كان سيقبل القراءة الإسرائيلية وأن الجيش الإسرائيلي سيضرب الضواحي الجنوبية إذا لم يحترم حزب الله وقف إطلاق النار. كما تشير الصحيفة إلى أن الإعلان الأمريكي لا يحدد بوضوح وقت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ويغذي هذا الغياب عدة أسئلة. هل تحتفظ إسرائيل بحقها في إجراء ضربات جوية؟? هل عمليات الهدم في المحطة الجنوبية؟? هل ستدرج الاغتيالات المستهدفة في وقف الأعمال القتالية؟? وبالتالي، فإن جوهر القضية ليس مجرد إعلان وقف إطلاق النار. وهو يتناول تعريفه التنفيذي.

دور جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام

(الشارق) المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يعرض موقع (جوزيف أوون). ويدافع رئيس الجمهورية عن اختيار التفاوض. ويدعي أن الحوار أكثر أماناً من الحرب، دون أن يعرضه كصف أو تنازل. وبحسب الصحيفة، يرى جوزيف عون أن التفاوض لن يحل الأزمة خلال لحظات، لكنه يبقى السبيل الوحيد لتقليل الخسائر ووقف القتال. هذا التشكيل الرئاسي يعطي خط رسمي واضح. ويقبل لبنان الطريق السياسي، مع السعي إلى منع الهدنة من التحول إلى ضغوط انفرادية على أراضيه. وتنص المادة نفسها على أن جوزيف أوون تلقى قادة سياسيين أعربوا عن تأييدهم لخياره في التفاوض المباشر لإنهاء التصعيد العسكري.

الشارق، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، تقارير أيضا كلمات علي حمدان، مستشار نبيه بيري. ووفقا له، أبلغ نبيه بيري إدارة ترمب أن حزب الله على استعداد لاحترام وقف كامل وفوري لإطلاق النار مع إسرائيل. وأضاف أن بيري ملتزمة بضمان هذا التطبيق. ويذكر نفس الرواية أن الاقتراح الأمريكي الأصلي كان لوقف جزئي لإطلاق النار. ونص على وقف إطلاق النار على حزب الله في شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيلي بعدم استهداف بيروت. كانت (بيري) ستقترح صيغة أوسع تغطي الأرض والبحر والهواء. كما ورد أنه دعا إلى وضع حد لهدم المنازل في جنوب لبنان. هذا الدقة مهم. وهو يبين أن المناقشة لا تتعلق فقط بصمت الأسلحة. كما يتناول الآثار اليومية للاحتلال والاقتحامات والتدمير.

ويضيف الديار، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن جوزيف عون تابع الاتصالات مع مختلف الجهات الفاعلة اللبنانية، ولا سيما مع نبيه بري. وتفيد الصحيفة أيضا بأنها أبلغت رئيس الوزراء نواف سلام بنتائج المشاورات والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وتضع هذه الإشارة الملف في إطار المؤسسات. إعلان (ترامب) لا يعامل كمبادرة أمريكية فحسب. وهي تشمل الرئاسة ورئاسة البرلمان والحكومة وسفارة لبنان في واشنطن. في هذا الهيكل، يظهر نواف سلام كجزء من المراقبة السياسية، حتى لو كان دور الوساطة التشغيلية يقع بشكل أساسي على عاتق جوزيف عون ونبيه بري.

تحول إيران الجبهة اللبنانية إلى قضية إقليمية

إن القديس، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يصر على الشرح بين الجبهة اللبنانية والمفاوضات بين واشنطن وطهران. وذكرت الصحيفة أن إيران علقت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في إطار مفاوضات غير مباشرة، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ويضيف أن طهران تهيئ الظروف لاستئناف هذه التبادلات لوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب الكامل للمناطق المحتلة. ويزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل باغاي، أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ولذلك، أصبحت الأزمة اللبنانية عقبة في مفاوضات أوسع نطاقا. ولم يعد من الممكن فصله عن توازن القوى بين إيران والولايات المتحدة.

ويصف أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، زيادة سريعة في الاتصالات بعد التهديد الإسرائيلي للضواحي الجنوبية. وبحسب الصحيفة، اعتبرت طهران أن الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها ونقلت أنها لن تسمح بضرب هذه المنطقة. ثم أشارت الصحيفة إلى الإعلان الإيراني عن تعليق التجارة مع واشنطن، ثم التهديد العسكري الإيراني بضرب إسرائيل إذا تعرضت الضواحي الجنوبية للهجوم. وفي الوقت نفسه، أجريت اتصالات مع عواصم عديدة، منها باريس والرياض والدوحة والقاهرة، من أجل حماية لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي. وتتيح هذه القراءة مكانا حاسما للضغط الإقليمي. تقترح أن (ناتنياهو) وجد نفسه مضطراً بقرار (ترامب) نفسه متأثراً بالخوف من توسيع الحرب.

التضاريس الجنوبية تبقى الاختبار الحاسم

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن ماركو روبيو تحدث مع بنيامين نتنياهو للضغط من أجل وقف إطلاق النار. وتضيف الصحيفة أنه في الوقت نفسه، أطلق حزب الله أقوى وابل من الصواريخ حتى الآن، بصواريخ دقيقة باتجاه كريات شمونا ونهاريا. وأفادت التقارير أن واشنطن نقلت رسالة إسرائيلية مفادها أنه إذا وافق حزب الله على وقف إطلاق النار، فإنه يمكن إنقاذ بيروت. ثانيا، يمكن إدماج هذا التدبير في خطة أوسع، تؤدي تدريجيا إلى وقف كامل. وتظهر هذه الصيغة أن العرض الأمريكي كان أولاً تدبيراً طارئاً في بيروت، قبل تقديمه كبداية ممكنة للهدنة العامة.

وتشير صحيفة » جوموريات » ، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، إلى أن جنوب لبنان لا يزال هو المنطقة التي سيتم فيها التحقق من سلامة الإعلان. تشير الصحيفة إلى أن حزب الله يدعم وقف إطلاق نار كامل في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، لكنه يربطه بالانسحاب الإسرائيلي والتخلي عن جميع حرية العمل. كما أفاد بأن نتنياهو حافظ على موقف صارم، قائلاً إنه سيضرب بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته، مع مواصلة العمليات في الجنوب وفقًا للخطة الموضوعة. وتضيف الصحيفة أن نبيه بري لعب دورًا محوريًا، قائلة إن الالتزام يجب أن يكون كاملاً ومتبادلاً. ومن ثم، فإن الهدنة تتم في توازن هش. يعتمد على قدرة الوسطاء على تحويل إعلان رئاسي أمريكي إلى آلية تحكم على الأرض.

ويعرض الجمبريات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أخيرا السيطرة الإسرائيلية على منطقة حصن بوفورت كعنصر من عناصر الضغط الإضافي قبل المفاوضات. وتقدر الصحيفة أن إسرائيل تسعى إلى تجميع البطاقات التجارية بتوسيع نطاق نشرها شمال نهر الليطاني. وأضاف أن حزب الله، من جانبه، يحاول أن يقلل من قيمة هذه الخرائط عن طريق ارتداء القوات الإسرائيلية المتقدمة ودموعها. من هذا المنظور، فإن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب لا يغلق الأزمة. إنه يفتح اختباراً فورياً. وإذا استمرت الضربات والاقتحامات وعمليات الهدم، سيظل الاتفاق هشا. وإذا ترجمت الاتصالات في واشنطن وبيروت وطهران إلى توقف حقيقي للعمليات، فإن التسلسل يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لمفاوضات أوسع بشأن الانسحاب والأمن في الجنوب ودور الدولة اللبنانية.

السياسة المحلية: تسعى السلطة التنفيذية والبرلمان إلى وضع خط مشترك ضد خطر التصعيد

جوزيف أوون يحدد الإطار السياسي للمفاوضات

ويعرض الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، جوزيف أوون بوصفه المدافع المؤسسي الرئيسي عن الطريق المتفاوض عليه. ويؤكد رئيس الجمهورية أن لبنان اختار التفاوض بسبب الحرب. وهو ينص على أن هذا الخيار أكثر أماناً من الحرب، دون الاستسلام أو الامتياز. وتهدف هذه الصيغة إلى احتواء انتقادين متعارضين. فمن جهة، يمكن أن يرى جزء من الرأي في المفاوضات المباشرة خطوة إلى الوراء. ومن ناحية أخرى، يمكن لمؤيدي الوقف السريع للقتال أن يحكموا على العملية بطيئة للغاية. ورد جوزيف أوون على كلتا القارئتين بالتشديد على أن المفاوضات لم تتوصل إلى أي شيء في لحظات قليلة، ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لوقف الحرب بأقل قدر ممكن من الضرر. وأضاف أن لبنان لن يتراجع عن هذا الخيار، حتى لو أمكن تأخير المحادثات أو إعاقتها.

فالقديس، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يبلغ عن نفس الموقف مع التركيز على الوقت الطويل. ويقول جوزيف أوون إنه يمكن تسوية جميع الحالات عن طريق التفاوض، حتى لو استغرق الأمر وقتا. وشدد أيضا على أن الحرب لا يمكن أن تسفر عن نتيجة إيجابية لأي من الأطراف. وهذه الجملة تعطي الرئاسة مسارا واضحا للعمل. إنها لا تنكر توازن القوة بل إنه يسعى إلى الحد من تكلفته. وبالتالي، فإن رئيس الدولة لا يتكلم عن خروج سريع من الأزمة. إنها تقدم المفاوضات كطريق بطيء ولكن ضروري في بلد تحاول فيه الدولة استعادة مكان مركزي بين الضغط الإسرائيلي والمطالب الأمريكية ومواقع حزب الله وتوقعات السكان المستنفذين.

ولا تزال المناقشة بشأن الجنوب والأسلحة في صميم التوترات

ذكرت صحيفة الشرق، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن جوزيف عون يجيب أيضًا على مسألة السيطرة على السلاح في الجنوب. وقال إن الجيش لم يعلن المنطقة خالية من الأسلحة. ووفقاً له، فرض الجيش، بدلاً من ذلك، السيطرة على المنطقة. وأضاف رئيس الدولة أن الإخلاء الكامل للأسلحة يستغرق بعض الوقت، بسبب الجغرافيا الجنوبية، المصنوعة من الجبال والوديان. هذا الظل مهم. ويتفادى عرض العمل العسكري اللبناني كنتيجة مكتملة بالفعل. كما يشير إلى أن الدولة تريد أن تظهر حضوراً حقيقياً، دون أن تعد بحل فوري. وفي الوقت نفسه، يتهم جوزيف أوون إسرائيل بعدم المساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحفاظ على احتلالها من خمس نقاط، ومواصلة هجماتها على القرى بحجة الدفاع.

ويضع هذا التشكيل الرئاسي الجيش في مركز استجابة الدولة. وهو يبين أيضاً حدود هذا الرد. وتؤكد الدولة اللبنانية رغبتها في السيطرة، ولكنها لا تستطيع فصل هذه المسألة عن الوجود العسكري الإسرائيلي والضغط على المناطق الجنوبية. ومن ثم، فإن النقاش المحلي يقع في قيود مزدوجة. فمن جهة، يطالب الشركاء الخارجيون باتخاذ تدابير بشأن الأسلحة ودور الجيش. ومن جهة أخرى، يذكر المسؤولون اللبنانيون أن الجيش لا يستطيع أن يتصرف كما لو أن الاحتلال والقصف والتدمير لم يكن موجودا. وهكذا تصبح السياسة المحلية مناقشة بشأن القدرة الحقيقية للدولة، وليس فقط بشأن نواياها.

نبيه بري كقناة ضمان

ناهر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يكرس مقالا لدور نبيه بيري في محاولة وقف إطلاق النار. تقول الصحيفة أن رئيس البرلمان ليس في إعلانه الأول لضمان التزام حزب الله. ووفقاً للمقال، فإن حجته تشير إلى أنها المرة الثالثة منذ استئناف المصادمات في الجنوب، بعد 2 آذار/مارس 2026، وهو يدعي أنه قادر على تحمل المسؤولية عن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا استجابت إسرائيل لجهود وقف التصعيد. هذا المنصب يعطي عين التيني دورًا خاصًا. وتعمل نبيه بيري كزعيم مؤسسي، وسلطة سياسية، وقناة اتصال مع حزب الله.

الشارق، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، تقارير عن كلمات علي حمدان، مستشار نبيه بيري. ويدعي أنه اتصل بالسفير الأمريكي إلى لبنان، ميشال عيسى، لإبلاغه بأن حزب الله سيكون على استعداد لاحترام وقف كامل لإطلاق النار وأن نبيه بيري على استعداد لضمان تنفيذه. ويذكر نفس الحساب أن إدارة ترامب اقترحت وقفة جزئية. هذا كان ليتألف من تعليق حريق حزب الله شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيلي بعدم استهداف بيروت. كان نبيه بري سيستجيب باقتراح أوسع يغطي الأرض والجو والبحر، مع وقف تدمير المنازل في الجنوب. ويوجز هذا الفرق المسألة السياسية اللبنانية. وسيعتبر وقف إطلاق النار المقتصر على الضواحي الجنوبية تدبيرا وقائيا في بيروت. ومن شأن وقف إطلاق النار الكامل أن يثير مسألة الجنوب والانسحاب والحياة اليومية للسكان.

دور نواف سلام ورد الحكومة

ويذكر عد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أن جوزيف أوون تابع الاتصالات مع مختلف الجهات الفاعلة اللبنانية، بما فيها نبيه بيري، ثم أبلغ رئيس الوزراء نواف سلام بنتائج المشاورات والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. يعطي هذا الذكر للمدير التنفيذي هيكلًا أكثر وضوحًا. وتقود الرئاسة الخط السياسي. ويعمل البرلمان كقناة ضمان مع حزب الله. تتبع الحكومة الجوانب الإدارية والعسكرية والاجتماعية. هذا التوزيع لا يمحو التوترات، لكنه يظهر محاولة للحد الأدنى من التنسيق في قمة الدولة.

ذكرت صحيفة الشرق، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن نواف سلام ترأس اجتماعًا وزاريًا دوريًا في السراي الكبير. وأفاد وزير الإعلام بأن رئيس الوزراء قدم التطورات المتصلة ببدء المفاوضات العسكرية في واشنطن. وعرض أيضا الجهود اللبنانية مع البلدان الصديقة والأخوة لاستعادة وقف إطلاق النار. ثم استعرض الاجتماع جوانب ملف النزوح خاصة بعد آخر المستجدات. تعلن الحكومة عن نشر تقرير عن ثلاثة أشهر من الاستجابة لاحتياجات المأوى والنزوح، بالإضافة إلى نداء عاجل جديد للمجتمع الدولي للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين.

ويبين هذا التسلسل أن السياسة المحلية لا تقتصر على المناقشة العسكرية. وهو يؤثر أيضا على قدرة الدولة على حماية المدنيين. فالتهديدات التي تتعرض لها الضواحي الجنوبية والضربات في الجنوب تؤدي إلى ضغوط مباشرة على المؤسسات. ولذلك يسعى نواف سلام إلى إدراج المشردين داخليا في إطار استجابة عامة. الحكومة تحاول تحويل حالة الطوارئ إلى حالة متابعة غير أن الطلب على المعونة الدولية يكشف أيضا عن محدودية الموارد المتاحة. ويجب على السلطة التنفيذية أن تتصرف، ولكنها تعلم أن مواردها الداخلية ليست كافية.

وليد جومبلات يدعو إلى الصبر والوحدة الداخلية

ذكرت صحيفة الشرق، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن وليد جنبلاط التقى نبيه بري في عين التين. وبعد هذا الاجتماع، يدعي الزعيم السابق للحزب الاشتراكي التقدمي أن الأولوية ليست في التحليلات الكبرى، بل في الوحدة الداخلية، سواء كان البلد يتجه نحو السلام أو الحرب. وهو يعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يبقى بعيدا أو بعيدا. وقال إن شاغله الرئيسي هو مع نبيه بيري وجميع اللبنانيين: تحسين ظروف المشردين داخليا، وضمان حياة كريمة لشعب الجنوب، وتعبئة موارد الدولة والمانحين الدوليين. واختتم كلمته بالدعوة إلى الصبر، اعتقادا منه بأن لبنان سيمر بهذه المحنة حتى لو استمر.

أد ديار، مؤرخ 2 يونيو 2026، يردد نفس النبرة. ويصر وليد جومبلات على الوحدة الداخلية، ومسألة المشردين، والحاجة إلى حياة كريمة لسكان الجنوب. يأتي هذا الموقف في وقت يمكن فيه للنقاش العام أن يستقطب بسرعة بين مؤيدي التفاوض والمدافعين عن المقاومة ومنتقدي حزب الله ومؤيدي تدخل الدولة الأقوى. جومبلات يختار زاوية اجتماعية ووطنية. وهي لا تقترح صيغة أمنية جديدة. وهي تركز على الحفاظ على التماسك الداخلي وحماية السكان المعرضين للخطر.

ويذكّر البرلمان بمسؤولياته الاقتصادية والتشريعية

كما يعلن الشارق، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، نشر المرسوم رقم 3146، المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2026، الذي استدعى بموجبه جوزيف أوون البرلمان إلى دورة استثنائية مفتوحة في الفترة من 2 حزيران/يونيه إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويحدد المرسوم، الذي وقعه أيضاً نواف سلام، البرنامج المتعلق بمشاريع القوانين التي أحيلت أو ستحال إلى البرلمان، ولا سيما تلك المتعلقة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية، فضلاً عن مشاريع ومقترحات أخرى يقرر المكتب البرلماني إدراجها. يظهر هذا القرار أن الأزمة العسكرية لا تعطل الأجندة المؤسسية. وعلى العكس من ذلك، فإنه يجعل المسائل الاقتصادية أكثر إلحاحا.

كما أن عقد البرلمان يعطي إشارة سياسية. ولا يمكن للبلد أن يخفض نشاطه بأكمله إلى إدارة الحرب. ولا تزال الأموال العامة، والعملة، والإصلاحات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص، من مواضيع البقاء الوطني. ولا تزال هذه الاستمرارية المؤسسية هشة. هذا يعتمد على الأمن، قدرة البرلمان على العمل ومستوى الاتفاق بين القوى السياسية. لكنها تسمح للسلطة بأن تبين أن الدولة لا تزال موجودة من خلال الإجراءات والمراسيم والأنشطة التشريعية. في فترة تهيمن عليها التهديدات العسكرية، فإن هذه الرسالة المؤسسية لها أهمية سياسية مباشرة.

موقع محلي يهيمن عليه البحث عن الحد الأدنى

وتُبلغ » البينا » ، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، بالمكالمة الهاتفية بين محمد بقر غليباف والنبيه بيري، التي يدعي فيها المسؤول الإيراني أن إيران تريد أن تضع وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في الجنوب. وشكرت بيري إيران على جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية وقالت إن لبنان لن ينسى تلك المواقف. ويتبين من هذا التسلسل أن السياسة اللبنانية لا تزال تتخطى عن طريق الروابط الإقليمية. دور (بيري) يتجاوز الإطار البرلماني. وهي جزء من شبكة من الوساطات تلتقي فيها بيروت وطهران وواشنطن والقنوات العربية.

الأخبار، بتاريخ 2 يونيو 2026، تحلل بالتوازي موقف نواف سلام كمعادلة تقدم المفاوضات المباشرة مع العدو كخيار أقل تكلفة، حتى لو لم تقدم ضمانًا معينًا. تعتقد الصحيفة أن النقاش الحقيقي في لبنان لا يدور حول معارضة بسيطة بين التفاوض والعمل العسكري، بل حول طريقتين لتقييم التكاليف والنتائج المحتملة والواقعية السياسية. هذه القراءة تسلط الضوء على حالة المشهد المحلي. المسؤولون لا يناقشون فقط وقف إطلاق النار. ويناقشون سعر كل خيار، ودور الدولة، والضمانات الخارجية، والجنوب، والمشردون، وقدرة لبنان على عدم الخضوع لحل مكتوب في مكان آخر.

وصفة خطاب السياسيين: كلمة الأزمة بين الضمان اللبناني والضغط الأمريكي والتهديد الإقليمي

دونالد ترامب يدعي التوقف عن التسلق

في 2 حزيران/يونيه 2026، وضع دونالد ترامب في مركز التسلسل اللفظي في أعقاب التهديد الإسرائيلي ضد الضواحي الجنوبية في بيروت. يزعم رئيس الولايات المتحدة أنه كان لديه مكالمة منتجة جداً مع بنجامين نتنياهو. ويضيف أن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت وأن القوات المتجهة بالفعل قد استُذكرت. وفي الرسالة نفسها، يدعي أيضاً أنه كان لديه اتصال جيد جداً مع حزب الله من جانب ممثلين رفيعي المستوى. الجملة الرئيسية هي صيغة بسيطة. ولن تهاجم إسرائيل حزب الله، ولن يهاجم حزب الله إسرائيل. والغرض من هذا الإعلان هو أن يكون له أثر فوري. وهي تسعى إلى تهدئة السكان، وإلى طمأنة الجهات الفاعلة الدبلوماسية، وإلى إنقاذ المناقشات المقررة في واشنطن. لكنه يترك عدة ظلال. ولا تذكر ما إذا كان الحكم ينطبق على جميع الأراضي اللبنانية. كما أنه لا يحدد ما يحدث للضربات في الجنوب أو هدم المنازل أو الاغتيالات المستهدفة. لذا، خطاب (ترامب) يعمل أولاً كإشارة طوارئ، أكثر من كونه نص اتفاق ثابت.

Al Bina. وتفيد الصحيفة بأن المشهد لا يزال مشوشاً حول الأسباب التي دفعت ترامب إلى نشر إعلانه، وطبيعة اتصالاته غير المباشرة مع حزب الله، والمحتوى الفعلي لوقف إطلاق النار، ووقته الفعلي، والالتزام الإسرائيلي. يدعي أن (ترامب) قد أراد التحدث عن ترتيب محدود. وسيشمل هذا الترتيب وقف الإضرابات على الضاحية الجنوبية مقابل وقف إطلاق النار على المواقع الإسرائيلية الشمالية. هذه القراءة تقلل من نطاق الإعلان الأمريكي. ويحول الإعلان إلى خطوة أولى ممكنة، ولكن ليس وقف إطلاق النار الكامل. ولذلك فإن الخطاب الرئاسي الأمريكي يخدم غرضين في كل مرة. يحجب هجوماً فورياً على بيروت. كما أنها تحتفظ بفسحة للتفاوض.

جوزيف أوون يرفض تقديم المفاوضات كتنازل

(الشرق)، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يعطي مكاناً مركزياً لخطاب (جوزيف أون). ويؤكد رئيس الجمهورية أن اختيار التفاوض خيار عادل يتخذه لبنان بسبب الحرب. يقول أن المفاوضات أكثر أماناً من الحرب. كما يوضح أنه ليس استسلامًا ولا تنازلًا. تستجيب هذه الجملة للنقد الداخلي. وهي تستهدف القوى التي تعتبر الحوار المباشر خطراً للغاية أو مذلة للغاية. (جوزيف أوون) يسعى لنقل النقاش. وهي لا تعرض التفاوض كعلامة ضعف. إنه يعرضها على أنها الطريقة الوحيدة المتاحة لإيقاف الحروب بأقل قدر ممكن من الضرر. كما أنه يصر على وقت طويل. وقال إن المفاوضات لا تحل المشكلة في لحظات قليلة. ويستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن لبنان ليس لديه خيار آخر.

ناهر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يأخذ نفس الفكرة في صيغة مقدمة. ويؤكد جوزيف أون أن المفاوضات أكثر أمانا من الحرب، لأن اللبنانيين ما زالوا يرون مآسي الحرب ونتائجها. وأضاف أن المسؤولين اللبنانيين يفعلون المستحيل وأن البلد لن يتراجع عن هذا الاختيار، حتى لو أُغلقت المناقشات أو تأخرت في بلوغ هدفهم. يسعى هذا الخطاب الرئاسي إلى ترسيخ الاستمرارية. وهي لا تعد بالنجاح السريع. بل إنه يحمي مبدأ العملية ذاته. وفي جو من الخوف، يصبح هذا الخطاب أداة لتحقيق الاستقرار السياسي. وتشير إلى أن الدولة ترغب في العمل من خلال قناة رسمية، لا من خلال سلسلة من ردود الفعل العسكرية.

الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يضيف توضيحاً هاماً عن خطاب جوزيف أوون بشأن الأسلحة في الجنوب. الرئيس قال أن الجيش لم يعلن أن الجنوب فارغ من الأسلحة. وقد فرضت، حسب قوله، سيطرة عملياتية على المنطقة. ويوضح أن الإخلاء الكامل للأسلحة يستغرق وقتًا، بسبب الإغاثة والجبال والوديان. من خلال هذا المعاني يتجنب وعد غير واقعي. كما يبين أن الدولة اللبنانية تحاول التكلم بحذر. الكلمة الرئاسية تريد أن تكون ثابتة على سلطة الجيش، لكنها ترفض الشعارات. وفي الوقت نفسه، اتهم إسرائيل بعدم الامتثال لأحكام وقف إطلاق النار، والحفاظ على احتلال خمس نقاط، ومواصلة عملياتها العسكرية.

نبيه بيري يحوّل كلمته إلى ضمان سياسي

ونقلت صحيفة الشرق، بتاريخ 2 يونيو 2026، عن علي حمدان، مستشار نبيه بري، الذي يدعي أنه اتصل بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى نيابة عن رئيس البرلمان. الرسالة واضحة. وسيكون حزب الله على استعداد للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الكامل، وستكون نبيه بيري على استعداد لضمان ذلك الالتزام. وهذه الجملة تعطي بيري دورا محوريا. وهو لا يكتفي بالتعليق على الأزمة. وهو يقدم ضمانا سياسيا في واشنطن. ويسعى أيضا إلى توسيع العرض الأمريكي. وفقًا لعلي حمدان، كانت إدارة ترامب تقترح إغلاقًا جزئيًا. وقال إن حزب الله سيتوقف عن استهداف شمال إسرائيل، في حين أن إسرائيل لن تستهدف بيروت. (بيري) تقدم صيغة أوسع. يجب أن تغطي الأرض والهواء والبحر. كما يجب أن تشمل وقف تدمير المنازل في الجنوب.

يصر الجمهوريات، بتاريخ 2 يونيو 2026، على مركزية كلمة بري هذه. وتشير الصحيفة إلى أنه لعب دورًا رئيسيًا في الاتفاق المذكور، حيث أخبر الجانب الأمريكي أن الالتزام يجب أن يكون عالميًا ومتبادلًا. وأبرز أيضا ضرورة التزام إسرائيل بعدم تدمير المنازل. وهذا التوضيح سياسي واجتماعي. يظهر أن خطاب (بيري) يسعى لإخراج وقف إطلاق النار من تبادل عسكري بسيط. القضية ليست فقط حول إطلاق النار. وهي أيضاً المنازل والقرى وإمكانية عودة السكان. في هذا التسلسل، يتحدث بري كضامن لحزب الله، ولكن أيضًا كمتحدث باسم مطلب لبناني أوسع.

حسن فضل الله يرفض وقف إطلاق النار الجزئي

ذكرت صحيفة الجمهورية، بتاريخ 2 يونيو 2026، موقف النائب حسن فضل الله. ويقول إن حزب الله يؤيد وقف إطلاق النار الكامل في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. ويوضح أن الرسائل وصلت إلى نبيه بري وكذلك إلى حزب الله عبر جوزيف عون. ووفقا له، فإن الاقتراح الأمريكي الأصلي هو أن يوقف حزب الله هجماته، وأنه ينبغي لإسرائيل ألا تضرب بيروت أو الضواحي الجنوبية. ويعتبر فاض الله هذه الصيغة غير مقبولة. ويدعي أن الموقف المشترك مع بيري يتطلب وقفاً كاملاً لإطلاق النار كنقطة دخول إلى الانسحاب الإسرائيلي. ويضيف أنه لا يمكن العودة إلى الحالة قبل 2 آذار/مارس، ولا إلى حرية العمل الإسرائيلي. هذه الكلمة تعطي خط أحمر. ويرفض حزب الله فصل حماية بيروت عن السؤال الجنوبي.

ويكرر أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، هذا الموقف بالتأكيد على غموض وقف إطلاق النار المعلن. وتشير الصحيفة إلى أن حزب الله، من خلال حسن فضل الله، يقبل بالتوقف التام إذا احترمت إسرائيل ذلك. غير أنه لاحظ أيضا أن السفارة اللبنانية في واشنطن وصفت ترتيبا محدودا بدرجة أكبر، سيجري توسيعه فيما بعد. وهذا الفرق يبين أهمية الكلمات. وفي أزمة عسكرية، يمكن لصيغة دبلوماسية أن تطمئن أحد الأطراف الفاعلة وتقلق الآخر. ولذلك فإن خطاب فد الله يسعى إلى إغلاق الباب لتفسير إسرائيلي مرن. ودعا إلى أن يصبح وقف إطلاق النار إطارا كاملا يرتبط بالانسحاب وانتهاء حرية العمل.

وصل محمد بقر غليبف لبنان إلى الجبهة الإقليمية

ذكرت صحيفة الأخبار، بتاريخ 2 يونيو 2026، نداء محمد باقر قاليباف إلى نبيه بري. ويذكر رئيس البرلمان الإيراني أن جهود اليومين الماضيين ركزت على وقف الهجمات الإسرائيلية. ويحذر من أن إيران، إذا استمرت الهجمات، لن تكتفي بتعليق المفاوضات. وسوف يقف في مواجهة مع إسرائيل. وأضاف أن إيران ترغب في وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في الجنوب. وأخيرا، قال إن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة ينبغي أن يشمل وقف الهجمات على مختلف الجبهات، لا سيما في لبنان. وهذه الكلمة تعطي الملف اللبناني بعدا إقليميا. ويشير ذلك إلى أن طهران لا تريد فصل المفاوضات مع واشنطن عن مصير لبنان.

(البينا) ، مؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026 (تُبلغ أيضاً عن رد (نابيه بيري) على (غليباف وشكر رئيس البرلمان إيران على جهودها لمكافحة الهجمات الإسرائيلية. ويدعي أن لبنان لن ينسى مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحساسة. وتبين هذه الجملة مكان التحالفات في الخطاب السياسي اللبناني. وهو لا يقتصر على الأدب الدبلوماسي. تَكْتبُ بيري في a قراءة إقليمية للأزمةِ. كما يسلط الضوء على التوتر. وترغب الدولة اللبنانية في الدفاع عن طريق المفاوضات. ولكن جزءا من توازن القوى في هذه المفاوضات تبنىه أيضا رسائل من طهران.

وليد جومبلات يعيد النقاش إلى الوحدة الداخلية

الشرق، بتاريخ 2 يونيو 2026، يقتبس من وليد جنبلاط بعد اجتماعه مع نبيه بري. الزعيم السابق للحزب الاشتراكي التقدمي يدعي أن الشاغل الرئيسي ليس في تحليلات الخبراء الرئيسية. ويقول إن الشاغل الأساسي هو الوحدة الداخلية والسلام والحرب. وهو يعتقد أن وقف إطلاق النار لا يزال بعيدا. ولذلك، ركز اهتمامه على المشردين، وظروف السكن، والحياة التي يستحقها سكان الجنوب. وتدعو إلى تعبئة الدولة والمجتمع الدولي والوكالات المانحة. استنتاجه يكمن في تكرار طوعي. نحتاج للصبر. لقد مر لبنان بمراحل صعبة، وسيستمر في هذه المحنة، حتى لو استمرت.

وتختلف هذه الكلمة عن الخطابات الأخرى في اليوم. (ترامب) يتحدث عن وقف إطلاق النار. جوزيف أوون يدافع عن المفاوضات. (بيري) تقدم ضماناً. فدالله يحدد شروط حزب الله. ويهدد الغليب بتوسيع المواجهة. (جومبلات) يلفت الانتباه إلى المجتمع. ولا يتناقض خطابه مع المناقشة الأمنية. ويذكر فقط أن أي صيغة سياسية ستبقى هشة إذا ترك النازحون وسكان الجنوب والأسر المهددة دون دعم. وبهذا المعنى، لا يُستخدم الخطاب السياسي للتفاوض على الخطوط الأمامية إلا للحفاظ على النسيج الداخلي.

نتنياهو وإسرائيل كاتز يحافظان على الضغط اللفظي

ذكرت صحيفة الجمهورية، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن بنيامين نتنياهو يحتفظ بموقفه. ويقول إنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن والمدنيين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستضرب أهدافًا في بيروت. ويدعي أيضا أن العمليات في جنوب لبنان ستستمر وفقا للخطة. يتناقض هذا البيان جزئيًا مع التأثير المطمئن الذي يسعى إليه ترامب. وهو يوحي بأن إسرائيل ترغب في الإبقاء على هامش عمل عسكري. وعليه، فإنها تمارس الضغط على بيروت، حتى بعد الإعلان الأمريكي.

ذكرت صحيفة الديار، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن إسرائيل كاتز تدعي أن ترامب كان سيقبل القراءة الإسرائيلية. ووفقا لهذه القراءة، يمكن لإسرائيل أن تهاجم الضواحي الجنوبية إذا لم تحترم حزب الله وقف إطلاق النار. ثم تشكك الصحيفة في حرية العمل التي تسعى إسرائيل إلى الحفاظ عليها. هذه نقطة حاسمة. إن الخطاب الإسرائيلي لا يتعلق بالرد فحسب. يحاول الحفاظ على تهديد دائم. ويسعى الخطاب اللبناني أمامه إلى فرض مبدأ عكسي. ولا يكون وقف إطلاق النار معقولا إلا إذا كان كاملا ومتبادلا ومطبقا على جميع لبنان.

الدبلوماسية: تسعى واشنطن وبيروت وطهران إلى منع حرق الجبهة اللبنانية

الوساطة الأمريكية تمليها الضرورة الملحة

ويصف » جومهوريات » ، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، تسلسلا دبلوماسيا أجري في حالة طوارئ. تتدخل دونالد ترامب بعد التهديد الإسرائيلي بضرب الضواحي الجنوبية في بيروت. وهذا التهديد يمكن أن يزيل المناقشات المقررة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي أجرى مكالمة هاتفية لأكثر من ساعة مع بنيامين نتنياهو. وسبق هذا التبادل اتصالات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتجنب انهيار المفاوضات. ومن ثم فإن الدبلوماسية الأمريكية تعمل كخلية للأزمات. وهي تحاول منع الإضراب على بيروت، والحفاظ على قناة واشنطن، والحفاظ على صلة بمفاوضات أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران. وفقًا للجمهوريات، اتصل ترامب بعد ذلك بسفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض. والتقت بسفير الولايات المتحدة في لبنان، ميشيل عيسى، في هذه العملية. وتبين هذه القناة أن الإعلان الأمريكي لم يكن موجها فقط إلى إسرائيل وحزب الله. كما عبرت عن طريق التمثيل الدبلوماسي اللبناني من أجل إعطاء شكل رسمي لترتيب لا يزال هشا.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن ترامب قدم اتصالاته مع حزب الله على أنها « مثمرة »، من خلال ممثلين رفيعي المستوى. وذكر أيضا أن المناقشات مع إيران مستمرة بسرعة. هذه الإشارة المزدوجة مهمة. ويذكر أن واشنطن لا تفصل الأزمة اللبنانية بأكملها عن الحوار مع طهران. ويصبح وقف إطلاق النار في لبنان أداة لحفظ عملية دبلوماسية أخرى. فالتهديد الذي تتعرض له الضواحي الجنوبية ليس من المرجح أن يتسبب في موجة أخرى من القصف. كما يمكن أن ينهي التبادل غير المباشر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق، لا تسعى الدبلوماسية الأمريكية فقط إلى تهدئة الجبهة اللبنانية. كما أنها تدافع عن مفاوضاتها الإقليمية.

الدبلوماسية اللبنانية بين الرئاسة والسفارة والضمانات السياسية

وتذكر صحيفة » جومهوريات » ، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، أن السفارة اللبنانية في واشنطن أصدرت بياناً بعد النداء الذي وجهه جوزيف أوون وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وفقاً للبيان، السلطات اللبنانية تلقت تأكيداً لاتفاق حزب الله على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار المتبادل وينص الترتيب المقترح على وقف الهجمات الإسرائيلية ضد الضواحي الجنوبية في بيروت مقابل وقف هجمات حزب الله على إسرائيل. كما ينص على تمديد وقف إطلاق النار إلى جميع الأراضي اللبنانية. وتسعى هذه الصيغة الدبلوماسية إلى الحفاظ على عدة مناصب. إنه يعطي واشنطن نتيجة فورية وهو يعطي بيروت قناة رسمية. كما أنه يتفادى إغلاق الباب إلى تمديده نحو وقف كامل للأعمال القتالية. لكنه يفتح صعوبة. وبالنسبة لحزب الله ونابيه بيري، لا يكفي ترتيب محدود في بيروت. ولا يزال جنوب لبنان، في صميم هذه المسألة، يضرب ويهدم ويحتل نقاط الحدود.

أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يصر على هذا الغموض. وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة اللبنانية في واشنطن تحدثت عن وقف إطلاق نار متبادل محدود في البداية، ثم امتد إلى كامل الأراضي. وفي الوقت نفسه، يدعي حسن فاض الله أن حزب الله يؤيد وقفاً كاملاً لإطلاق النار إذا تحترمه إسرائيل. ويرفض أي عودة إلى الحالة قبل 2 آذار/مارس وأي حرية عمل إسرائيلية. هذا الإختلاف بين مسلسل (واشنطن) الدبلوماسي وخط (هيزبولا) السياسي يخلق مساحة من عدم اليقين. ومن ثم، يجب أن تحول الدبلوماسية اللبنانية تدبيراً من تدابير التخفيف إلى اتفاق عالمي. ويجب عليها أيضا أن تتفادى فهم إسرائيل لحقها في مواصلة بعض العمليات في الجنوب.

نبيه بيري ينشط عمليات نقل عربية

أفادت صحيفة الديار، بتاريخ 2 يونيو 2026، أن مصادر مقربة من الثنائي الشيعي تزعم أن نبيه بري أرسل علي حسن خليل إلى الدوحة لمواصلة الاتصالات، خاصة حول الانسحاب الإسرائيلي بعد تحديد وقف إطلاق النار. هذه المعلومات توسع البطاقة الدبلوماسية. القضية لا تقتصر على واشنطن. ويبدو أن الدوحة عملية محتملة، لا سيما لإعداد المرحلة التي ستعقب نهاية الحريق. ثم يصبح الانسحاب الإسرائيلي نقطة مركزية في المرحلة التالية. الدبلوماسية ليست فقط حول تجنب ضربة على الضواحي الجنوبية. وهي تحاول ربط وقف إطلاق النار بمخرج دائم من الصراع في جنوب لبنان.

وتقول نفس المادة التي قدمها أد ديار، مؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، إن عرض الولايات المتحدة الأصلي اعتبرته هذه المصادر أداة مفخخة. كان من الممكن أن يجعل حزب الله مسؤولاً عن ضربة ضد الضاحية الجنوبية، في حالة الرفض. وتوضح هذه القراءة الدور المسند إلى نبيه بيري. ليست فقط مسألة نقل رسالة. والهدف هو تغيير الإطار. وتسعى بيري إلى نقل الاقتراح من تبادل محدود إلى هدنة كاملة، بما في ذلك الأرض والجو والبحر. هذه دبلوماسية غير مباشرة. ويشمل واشنطن وبيروت والدوحة والاتصالات الداخلية مع حزب الله. وهو يعكس أيضا الهيكل الخاص للقرار اللبناني، حيث يجب على المؤسسات الرسمية أن تتعامل مع الجهات الفاعلة المسلحة والوسطاء الإقليميين.

طهران يجعل لبنان شرطا للتفاوض مع واشنطن

فالقديس، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يفيد بأن إيران أوقفت رسميا تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في سياق المفاوضات غير المباشرة. وبحسب الصحيفة، تدعي وكالة تسنيم أن هذا القرار مرتبط باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وتفرض طهران استئناف التجارة بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من المناطق المحتلة. ومن ثم فإن الدبلوماسية الإيرانية تحول الجبهة اللبنانية إلى عنصر مركزي في التفاوض الإقليمي. ولم يعد لبنان قضية منفصلة. ويصبح جزءاً من وقف إطلاق النار العالمي الذي تقوله إيران إنها تريد أن تنطبق على جميع خطوط المواجهة.

كما نقلت صحيفة القدس، بتاريخ 2 يونيو 2026، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باغاي. ويؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ويعطي هذا البيان مجالا دبلوماسيا مباشرا للإضرابات الإسرائيلية. ويعتبر كل هجوم في لبنان، وفقا لطهران، عقبة أمام المفاوضات مع واشنطن. نفس الصحف تُفيد عن تصريح وزير الخارجية الإيراني (عباس أراغشي) أن انتهاك وقف إطلاق النار على الجبهة هو انتهاك على جميع الجبهات. هذا النهج يزيد من خطر الاشتعال. كما أنها تعطي الوسطاء سببا للتصرف بسرعة. ولمنع الإضراب ضد بيروت هو الحفاظ على المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران.

القناة الباكستانية بين طهران وواشنطن

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، بأن تجميد الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة حدث بعد أن كثفت باكستان جهودها. وعمل إسلام أباد وسيطا بين طهران وواشنطن. وذكرت الصحيفة أن عباس عراقجي أجرى مكالمتين منفصلتين مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، وكذلك قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير. وتبين هذه الاتصالات أن القناة الباكستانية ليست مجرد وساطة دبلوماسية تقليدية. وهو يتضمن أيضا بعدا أمنيا، حيث أن زعيم الجيش الباكستاني يرتبط بالمبادلات.

ويقدم أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، نسخة أكثر مباشرة من هذا الدور الباكستاني. ووفقا لمصدر دبلوماسي نقلته الصحيفة، اتصل عباس عراقجي بنظيره الباكستاني ليطلب منه نقل رسالة حازمة إلى الإدارة الأمريكية. والرسالة هي أن كل شيء يمكن أن ينهار إذا استمر التصعيد في لبنان. وقال المسؤول الإيراني أيضا إن الإنذارات العسكرية الإيرانية خطيرة وأن الرد سيكون لا مفر منه إذا تعرضت الضواحي الجنوبية للهجوم. الباكستانيين كانوا سيطلبون المزيد من الوقت للاتصال بالأمريكان. تدخل (ترامب) سيكون التالي. هذا التسلسل الزمني، إذا تم تأكيده، يُظهر أن الإعلان الأمريكي ناتج عن الضغط. وهو يأتي من الإنذار اللبناني والقنوات الإيرانية ودور وسيط من طرف ثالث.

العواصم العربية والطلب على إطار دولي

ذكرت صحيفة القدس، بتاريخ 2 يونيو 2026، موقفاً سعودياً يوسع الملف ليشمل السيادة اللبنانية. وترى وزارة الخارجية السعودية أن على المجتمع الدولي أن يوقف الحركات العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى الانتشار إلى لبنان. ويشدد أيضا على أهمية اتفاق الطائف لتمديد سلطة الدولة اللبنانية في إقليمها. ويجمع هذا البيان بين رسالتين. الأول يتعلق بإسرائيل وعملياتها العسكرية. ويتعلق الثاني بالنظام الداخلي اللبناني وبضرورة قيام دولة ذات سيادة. ولذلك، فإن الرياض لا يعامل الأزمة على أنها حالة طوارئ عسكرية فحسب. وهي تضعه في إطار سياسي لبناني أقدم، وفي إطار الدولة وسلطتها واحترام الاتفاق الوطني.

ويشير أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أيضا إلى ضرورة وجود حركة عربية ودولية عاجلة لتقديم المعونة الإنسانية والطبية. وتدعو الصحيفة إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والبلدان الصديقة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية. وشدد على أن الكارثة الإنسانية تتطلب من البلدان العربية الإسراع بإرسال المعونة ودعم لبنان. ويكمل هذا البعد دبلوماسية وقف إطلاق النار. الاتصالات السياسية ليست كافية. يجب أن تكون مصحوبة بعنصر إنساني، خاصة إذا استمر نزوح السكان. ولذلك فإن الطلب اللبناني على الشركاء العرب والدوليين مزدوج. الأول يتعلق بالضغط على إسرائيل. ويتعلق الثاني بقدرة الدولة اللبنانية على تلبية احتياجات المدنيين.

عملية مهددة بمسألة نزع السلاح

ويذكِّر المجلس، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، بأن المناقشات بين إسرائيل ولبنان من خلال الوساطة الأمريكية لا تقتصر على وقف إطلاق النار الفوري. كما أنها تؤثر على نزع سلاح حزب الله، وهو أمر يمثل محورا رئيسيا للدبلوماسية الجارية. وتقتبس الصحيفة فكرة الخطط التي طرحها القادة العرب والغربيون، بما في ذلك لجنة دولية مستقلة مستوحاة من تجربة المصالحة في أيرلندا الشمالية. ويشير أيضاً إلى أن ماركو روبيو أعلن في نيسان/أبريل أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الوحدات المتحقق منها داخل الجيش اللبناني حتى تتمكن من استهداف حزب الله دون أن تضطر إسرائيل إلى ذلك. هذا التوجه يظهر عمق الضغط الأمريكي (واشنطن) لا يريد التوقف عن إطلاق النار كما يسعى إلى إعادة تشكيل التوازن الأمني في لبنان.

وهذا يفسر عدم ثقة الجهات الفاعلة اللبنانية. وبالنسبة لبيروت، لا يمكن فصل نزع السلاح عن الانسحاب الإسرائيلي أو سيادة الدولة. وبالنسبة لحزب الله، لا يزال أي ذكر لحرية العمل الإسرائيلية أو الضغط الانفرادي غير مقبول. بالنسبة لـ (واشنطن)، يجب أن تمهّل الهدنة طريقها إلى هيكل أمني جديد. وهكذا، فإن الدبلوماسية التي جرت في 2 حزيران/يونيه 2026 تُمارس على عدة طوابق. وهناك حاجة ملحة لحماية بيروت. هناك مفاوضات واشنطن هناك القناة الإيرانية هناك الباكستاني وأخيرا، هناك مناقشة بشأن الدولة اللبنانية وجيشها والجنوب. انها ليست مجرد استراحة عسكرية. إنه اختبار دبلوماسي حيث يمكن لكل كلمة أن تغير توازن الأرض.

السياسة الدولية: تضاعفت جبهات الأزمات بين إعادة تنظيم الانتخابات والحروب الإقليمية ومنافسات القوى

سوريا واليمن والسودان: النزاعات التي تعيد تشكيل علاقة القوة

ويصف الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، جنوب سوريا منطقة تفرض فيها إسرائيل تدريجيا منطقة أمنية غير معلنة. وتحدثت الصحيفة عن اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، مع وصول آليات عسكرية قرب قريتي درعا والقنيطرة. According to a study cited by researcher Rachid Hourani of the Jusoor Centre, these operations prevent civilians from gaining access to their agricultural lands, limit their movement and accompany repeated interrogations and temporary dams. ويقدّر التحليل الذي استشهد به الشارق العسات أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبقاء المناطق الحدودية السورية تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء الموجة الحالية من التصعيد الإقليمي. وتقارن الصحيفة هذا النهج بالنهج المتبع في غزة وجنوب لبنان. وهي تقوم على توسيع نطاق السيطرة الميدانية، وإضعاف البيئة المحلية، وإيجاد حقائق مستدامة، بالتوازي مع المشاريع الاقتصادية والمستوطنة في الجولان المحتل. إن سوريا، من جانبها، تعتبر هذه التدابير باطلة ولاغية وبدون أثر قانوني. وتقدم الحكومة السورية أيضا مفاوضات مع إسرائيل كمسألة استراتيجية تتعلق بإعادة بناء الدولة.

ويضع ال 3 العربي الجاد، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، اليمن في منطق آخر من منطق إعادة التطويع الأمني. The newspaper reports the presence of Pakistani forces in Hadramaout governorate, arriving according to its sources at the request of Riyadh. التفسيرات المحلية تنقسم. وتشير بعض المصادر إلى اللجان العسكرية لإعادة تقييم المواقع وإعادة تنظيم القوات الحكومية. Others, close to the Southern Transition Council, claim that these forces are carrying out military and security tasks and are beginning to receive camps and sites. The same newspaper adds that witnesses have seen Pakistani soldiers in the streets of Mukalla and in the areas of Al Khasha and Nahb. وسترتبط البعثة بتدريب القوات الشرعية أو بحماية المرافق وميادين الثروة في هادراموت. ويفيد الأخبار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، بأن وصول هذه القوات قد تسبب في توتر محلي قوي، لا سيما بعد رفض فصائل الحماية في هادراموت تسليم معسكر لهم. ولذلك فإن السؤال يتجاوز مجرد استبدال القوى. It affects the balance between Riyadh, Yemeni authorities, local forces and actors who want more autonomy for this oil province.

ويصف ال 3 العربي الجداد، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، السودان أيضا بأنه بلد مهدد بإضفاء الطابع المؤسسي على الشعبة. The newspaper reports that Mohammad Hamdan Daglo, said Hemetti, leader of the Rapid Support Forces, announced arrangements to form an army parallel to the Sudanese army. وفقاً للمقال، هذه المبادرة جزء من محاولة من قِبل قوات الدعم السريع وحلفائهم لتكريس انفصال البلاد لحل نهائي محتمل. The newspaper recalls that this announcement joins a long series of parallel institutions created in areas controlled by these forces. ووقعت الجماعات السياسية المتحالفة والحركات المسلحة المتجمعة في التحالف التأسيسي السوداني ميثاقا سياسيا في نيروبي في شباط/فبراير 2025 لتشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وفي هذا السياق، فإن إنشاء هيكل عسكري مواز ليس مجرد مناورة حربية. وهو يعطي شكلا سياسيا وإداريا للتجزئة السودانية. It also threateneds what remains of the institutional unit of the state.

شرق أفريقيا وصوماليلاند والمغرب: صندوق الاقتراع والشرعية والضغوط الخارجية

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، بأن إثيوبيا أجرت انتخاباتها العامة السابعة، بمشاركة واسعة من السلطات، وانتصار متوقع لحزب الرخاء، بقيادة أبي أحمد. وعد رئيس الوزراء، بعد تصويته، بقبول النتائج التي سيعلن عنها في 11 حزيران/يونيه وقيادة البلد نحو مرحلة تحول ملائمة للتنمية. ولكن لا يزال هناك حدود هامة للتصويت. ولا يوجد تصويت في تيغراي بسبب التوترات المستمرة مع الحكومة الاتحادية. In Amhara, the Fano militia threatened to disrupt the process. In Oromia, polling stations were to open despite the activities of the Oromo Liberation Army. ويضيف » القديس » ، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أن إثيوبيا رفضت اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة مراقبين، في حين ترحب بمراقبين من الاتحاد الأفريقي والمنظمة الحكومية الدولية للتنمية. ومن ثم فإن الانتخابات تجمع بين سردين. فالسلطة تبرهن على السيادة والمشاركة. غير أن حدودها الإقليمية والأمنية تبين أن التوطيد السياسي لا يزال غير كامل.

ويخصص 3ارابي الجداد، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، عنصرا أفريقيا آخر إلى صوماليلاند، وهي منطقة غير معترف بها دوليا. The newspaper reports that religious and critical voices say they are under pressure after the announcement of the intention of local authorities to open a representation in occupied Jerusalem. ويدعو الشيخ عبد الله الفاتح إلى إجراء حوار وطني جاد ومسؤول. ويشجب زعماء دينيون آخرون التطبيع مع إسرائيل، التي يصفونها قوة احتلال الأراضي الفلسطينية. وتشير المادة أيضاً إلى مبادئ توجيهية غير معلنة لتجنب أشخاص سياسيين معينين في المساجد. ومن ثم فإن مسألة اعتراف صوماليلاند الدولي ترتبط بالقضية الفلسطينية. والتمست السلطات الدعم الخارجي، في حين رفضت الجهات الفاعلة الدينية والاجتماعية السماح بإنشاء علاقة مع إسرائيل. The subject reveals a tension between survival diplomacy, recognition calculation and local public opinion.

Al Quds, dated 2 June 2026, observes another form of political competition in Morocco. حزب العدالة والتنمية، في المعارضة، يُطلقُ منبر إلكتروني لإستقبال مقترحات المواطنين حول برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 أيلول/سبتمبر. وتوضح مصطفى الخليفي أن الهدف هو استعادة الثقة، وإعادة الاتصال بالقاعدة الشعبية، وبناء صورة حزب الاستماع. The journal details the fields covered by the platform, including food, water, energy, health and industrial sovereignty, as well as economics, taxation, employment, social protection, education, research, the family, women and children. ويفيد القديس أيضاً بأن الطرف يستهدف 000 50 مشارك، أكثر من 000 10 عضو، وأن البرنامج سيكون جاهزاً بحلول منتصف تموز/يوليه. The Moroccan case illustrates an attempt at partisan revival through the digital tool and framed participation. وهو يبين أيضا أن أحزاب المعارضة تحاول إعادة ترتيب نفسها قبل الانتخابات بالحديث عن السيادة الاقتصادية والاجتماعية.

أمريكا اللاتينية وتركيا وأوروبا: زيادة المعارضة وتشديد التنافس

ويعرض ال 3 العربي الجاد، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، الانتخابات الرئاسية في كولومبيا كاختبار لتزايد السكان اليمينيين في أمريكا اللاتينية. Abelardo De La Espriella, 47, a hard right-wing candidate, came in the lead of the first round against left-wing candidate Iván Cepeda. ولم تصل إلى نسبة 50 في المائة، ولكنها فرضت دينامية جديدة قبل الجولة الثانية المقرر عقدها في 21 حزيران/يونيه. The newspaper notes that De La Espriella gets about 44% of the vote, compared to 41% for his opponent, long led by the polls. وتركز حملته على مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والجماعات المسلحة. هو أيضا جزء من المناخ حيث إدارة دونالد ترامب يضع ضغطا متزايدا على العديد من بلدان أمريكا اللاتينية لكسر على الشبكات الإجرامية. وبعد ذلك تظهر الانتخابات الكولومبية على أنها استفتاء غير مباشر على تراث غوستافو بيترو، الذي سعى إلى متابعة الإصلاحات وفتح مناقشة دستورية.

غير أن القديس، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يفيد بأن المخيم الأيسر يتنافس على النتيجة الفورية. (إيفان سيبيدا)، حليف (غوستافو بيترو)، رفض التعرف على نهاية الجولة الأولى على الفور. ويذكر أنه ينتظر التحقق من جانب السلطات الانتخابية، ويذكر، دون دليل يثبت في المادة، الشكوك في التلاعب بمئات الآلاف من الأصوات. The newspaper notes that it nevertheless admits that the election is probably heading for a second round. إن رد الفعل هذا يعطي للكولومبيين بعدا مؤسسيا متوترا. ولا يقتصر على الاختيار بين اليمين واليسار. كما أنه يختبر الثقة في الإجراءات الانتخابية، حيث أن الأمن والاستثمار ومستقبل السياسات الاجتماعية يفرقان البلد بقوة.

الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يتابع أزمة الحزب الجمهوري الشعبي في تركيا. (أوزغر أوزيل) تم فصله مؤقتاً بقرار من المحكمة، أطلق حملة لجمع توقيعات المندوبين وإجبار عقد مؤتمر استثنائي. He wants to take over the leadership of the party against Kemal Kilicdaroglu, who has returned to the leadership of the party in the same judicial decision. The newspaper reports that this crisis is accompanied by a new wave of arrests in the municipality of Buca, Izmir, led by the opposition. ويستهدف 62 شخصا، بمن فيهم العمدة الحالي والسابق، بتهمة الفساد والاختلاس. Al 3arabi Al Jadid, dated 2 June 2026, reports the arrest of 53 people out of 62 wanted. وهكذا يبدو أن تركيا هي مواجهة بين المعارضة البلدية، والعدالة، ومكافحة الفساد، ومكافحة سيطرة حزب المعارضة الرئيسي.

ويخصص الشارق العسات، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، في نهاية المطاف عنصرا أوروبيا للمواجهة بين موسكو وباريس بعد أن اعتقلت البحرية الفرنسية ناقلة روسية. The Kremlin denounces a measure which he considers illegal and describes it as international piracy, in response to Emmanuel Macron, who claims that the operation is in conformity with international law. ويرفض ديميتري بسكوف هذه القراءة ويدّعي أن روسيا ستتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة بضائعها البحرية. وتشير الصحيفة إلى أن أوروبا قد فرضت بالفعل على نحو 600 سفينة يشتبه في انتمائها إلى الأسطول تستخدم للتحايل على الجزاءات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتبين هذه الحادثة أن الحرب الروسية – الأوكرانية لم تعد تقتصر على ساحة المعركة. كما أنها تلعب في البحار، وفي مراقبة البضائع، والجزاءات، واتهامات القرصنة، والكفاح حول الشرعية الدولية.

الاقتصاد: وزن الحرب على الانتعاش واختبار الاستقرار النقدي

تصبح تكلفة الحرب أول مؤشر اقتصادي

ناهر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، يضع تكلفة الحرب في مقدمة الإشارات الاقتصادية. The newspaper headlines that the losses in Lebanon have exceed 20. billion. ويحدد هذا الرقم نبرة الاقتصاد الذي لم يعد يتناول أزمة النمو أو الدين أو العملة فقط. It must also absorb destruction, population displacement, the cease of entire sectors of activity and the loss of confidence of private actors. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل المناقشة الاقتصادية عن وقف إطلاق النار. واستمرار القتال يعرقل استئناف القتال. وهو يقلل التدفقات الرأسمالية. وهو يؤخر قرارات الاستثمار. وهو يدفع الأسر المعيشية والأعمال التجارية إلى تأجيل إنفاقها. وأخيراً، تضيف طبقة من المخاطر إلى بلد يخرج من سنوات من الأزمة المالية العميقة.

ويفيد ناهر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أيضا البيانات التي قدمتها الشبكة اللبنانية للقطاع الخاص خلال اجتماع مع جوزيف أوون. ووفقا لهذه الشبكة، تقدر الخسائر الاقتصادية اليومية بما يتراوح بين 50 مليون دولار و 80 مليون دولار. ويشير نفس التشخيص إلى أن الخوف من البطالة يتجاوز 45 في المائة إذا استمرت الظروف الراهنة. وتعطي هذه الأرقام مقياسا أكثر تحديدا للصدمة. كل يوم من التسلق يصبح خسارة مباشرة للاقتصاد الحقيقي. The risk does not only affect the affected areas. ويشمل أيضا الخدمات والتجارة والسياحة والنقل والمطاعم والتوزيع والأعمال التجارية الصغيرة. القطاع الخاص يقول أن الوقت ليس محايداً. وكلما طالت الحرب، زادت تكلفة الانتعاش.

يسعى القطاع الخاص إلى إيجاد مكان للتعافي

ويذكر ناهر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أن رئيس شبكة القطاع الخاص اللبنانية، ريما موسى فريجي، اقترح على جوزيف أوون إنشاء فريق دعم من القطاع الخاص. وسيرتبط هذا الهيكل بعقد مشاورات دائمة مع رئاسة الجمهورية، بالتوازي مع التعاون القائم مع رئاسة المجلس. وتكلف الشبكة بأربع وظائف. وهو يهدف إلى توفير مجلس اقتصادي سيادي، وتعزيز شرعية لبنان أمام الشركاء الدوليين، وترجمة القرارات الرئاسية إلى نتائج ملموسة، وتعبئة واجهة رسمية واسعة للقطاع الخاص وراء الانتعاش الوطني. This shows that employers do not want to remain mere observers. وهي ترغب في المشاركة في إطار صنع القرار، أو على الأقل في متابعة تدابير الإنعاش.

ويكشف هذا الاقتراح أيضا عن قلق أعمق. ويعتقد القطاع الخاص أن الاقتصاد لم يعد يدعم التأجيلات. ويربط الانتعاش بالسيادة والمؤسسات وقدرة الدولة على التحدث بصوت واحد. ويتفق هذا النهج مع اللحظة السياسية. إن الحرب تهدد التدفقات المالية. وقد مهدت المفاوضات مع إسرائيل والولايات المتحدة الطريق للاستقرار. ولا تزال العلاقات مع البلدان العربية، ولا سيما بلدان الخليج، حاسمة بالنسبة لرأس المال والسياحة والمعونة. ولذلك يسعى القطاع الخاص إلى الاندماج في حيز تعتمد فيه القرارات الاقتصادية على الأمن بقدر ما تعتمد على الإصلاحات.

مصرف لبنان يحمي الاستقرار، ولكن احتياطياته تتراجع

يكرس أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، صفحته الاقتصادية لسياسة مصرف لبنان. وتقتبس الورقة من الاقتصادي ناصري جبريل الذي يوضح أن مصرف لبنان بدأ في تنويع بعض أصوله من العملات الأجنبية. وفقاً لتقرير (أد ديار) الاقتصادي زادت أصول العملة الأجنبية المستثمرة في الأدوات المالية الأجنبية من 200 مليون دولار في نهاية عام 2024 إلى 4.3 بليون دولار في نهاية عام 2025 وبلغ مجموع أصول البنك اللبناني من العملات الأجنبية 12 بليون دولار في نهاية عام 2025، ليصل إلى 11.46 بليون دولار في منتصف أيار/مايو 2026. وهذا الانخفاض جزء من فترة يسودها الحرب والأسواق الحكيمة.

ويذكر عد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أن هذه الاحتياطيات انخفضت بمقدار 415 مليون دولار بين نهاية شباط/فبراير 2026 ووسط أيار/مايو. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن مصرف لبنان لديه التزامات شهرية تتجاوز 200 مليون دولار تتعلق بالانسحابات المتصلة بالنشرتين 158 و 166، بالإضافة إلى مرتبات القطاع العام المقدرة بمبلغ 250 مليون دولار شهريا. وتبين هذه المبالغ سبب هشاشة الاستقرار. وعلى الرغم من الحفاظ على سعر الصرف، فإن الاحتياطيات تخضع لتدفقات خارجية منتظمة. وتعقد الحرب هذه المعادلة لأنها تقلل من الدخول وتزيد من الطلب على الأمن النقدي.

استمرار استقرار سعر الصرف من خلال سياسة صارمة

وأفاد عد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، بأن ناصريب غوبريل عزّز الاستقرار النقدي إلى قرارين اتخذهما مصرف لبنان في عام 2023. الأول هو سحب الكثير من السيولة في الكتب من السوق من أجل كبح المضاربة مقابل العملة الوطنية. والثاني هو وقف تمويل العجز في الميزانية والنفقات الحكومية. ووفقا لهذه القراءة، أجبر مصرف لبنان الحكومة على إيجاد موارده الخاصة، حيث أن تمويل العجز يستنفد النقد الأجنبي. وكان من شأن هذه الاختيارات أن تسمح باسترجاع الاحتياطيات تدريجيا وأن يكون سعر الصرف قد استقر حوالي 500 89 جنيه لكل دولار.

وتشير نفس المادة التي أصدرها أد ديار، بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2026، إلى أن عرض أموال السوق بلغ 624 بليون جنيه استرليني في منتصف أيار/مايو، أي بانخفاض بنسبة 25 في المائة عن منتصف أيار/مايو 2025. ويُعرض هذا الانكماش نتيجة للتنسيق بين مصرف لبنان، بقيادة كريم سعود، والسلطة التنفيذية عن طريق وزارة المالية. وهو ينطوي أيضا على الانضباط في الميزانية، لأن أي زيادة في الإنفاق العام ستزيد من حجم الكتب المتداولة، وبالتالي الطلب على الدولارات. ولذلك فإن الاستقرار الحالي يعتمد على انتعاش قوي أقل من اعتماده على سياسة تقييدية. وهو يهدأ السوق، ولكنه لا يخلق بعد نموا مستداما.

التدفقات الخارجية جافّة بالحرب

ويشير عد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، إلى أن عرض الدولارات في السوق قد توقف في انتظار توضيح سياسي وعسكري. The newspaper states that the expected flows of the tourist season are completely blocked. The only regular entries remain the transfer of expatriates to their families, estimated at $6.5 billion per year. هذه البيانات مركزية. وهو يبين أن لبنان لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الشحنات من الشتات. وهذه التحويلات تدعم الأسر المعيشية، والاستهلاك، وجزء من السيولة. غير أنها لا تكفي للتعويض عن وقف السياحة، وانخفاض الاستثمار وتجميد القرارات التجارية.

وتضيف شركة أد ديار، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، أن الصادرات إلى لبنان انخفضت بنسبة 35 في المائة في الربع الأول من السنة. The newspaper also states that most export revenue are not repatriated to Lebanese banks, but kept in foreign banks. وتعكس هذه الممارسة استمرار عدم الثقة بالنظام المصرفي المحلي. وهو يحرم السوق الداخلية من بعض العملات. وتشير أيضا إلى أن الأزمة المصرفية لم تحل. ويمكن أن يواصل الوكلاء الاقتصاديون إنتاجهم أو تصديرهم أو تجارةهم، ولكنهم يتجنبون إعادة دخلهم إلى نظام مصرفي يعتبر خطرا للغاية.

احتياطات الذهب وفواتير خزانة الولايات المتحدة كأداة للحذر

Ad Diyar, dated June 2, 2026, reports that the Bank of Lebanon has decided to invest approximately $5 billion in US cabinet bills. ويرى نجيب غوبريل أن هذا القرار مرحلة من التنويع. وهو يعتقد أن هذه الأوراق المالية من بين أقل المخاطر في العالم وتوفر إيرادات سنوية ثابتة من الفوائد. والهدف ليس فقط هو استثمار الأموال. ومن الضروري أيضا تجنب التركيز المفرط للاحتياطيات في الودائع المنخفضة، في حين أن أسعار الفائدة تنخفض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتشير المادة نفسها إلى أن احتياطات البنك اللبناني من الذهب بلغت 42 بليون دولار في منتصف أيار/مايو. غير أن ناصر جبريل يعتقد أنه لا توجد حتى الآن إرادة سياسية جادة لاستكشاف إمكانية الاستفادة من هذه الزيادة. ولا تزال هذه المسألة حساسة. It is a trust asset, but it is also a symbol of national security. لذا النقاش ليس فقط حول رقم واحد. It affects how the State can finance the recovery without compromising its remaining strong assets. وفي الحالة الراهنة، يؤيد مصرف لبنان التحلي بالحذر، ومحدودية العائدات والاستقرار.

تكاليف النفط الإقليمية

Al Quds, dated 2 June 2026, reports that oil prices rose by more than 3 per cent after the Iran-US trade strikes, as well as following Israel’s order to deepen its progress in Lebanon. وكسب إجمالي الولايات المتحدة 2.88 دولارا، أي 3.3 في المائة، ليصل إلى 90.24 دولارا للبرميل الواحد. وزاد البرنت بمبلغ 2.78 دولار، أي بنسبة 3.05 في المائة، ليصل إلى 93.9 دولارا للبرميل الواحد. وهذه الزيادة ليست بالنسبة للمنتجين الكبار فحسب. وهو يؤثر أيضا على البلدان المستوردة مثل لبنان، حيث لا تزال الطاقة والنقل والكهرباء شديدة الحساسية لأسعار الوقود.

وبالنسبة للبنان، يأتي هذا الضغط النفطي في أسوأ لحظة. الحرب تضعف الإيرادات وتُحجب التدفقات السياحية. وتتناقص احتياطيات العملة الأجنبية. ويجب أن يمول البلد الاحتياجات العامة والاجتماعية المتزايدة. وفي هذا السياق، تزيد تكاليف استيراد النفط الباهظة التكلفة، وتثقل الأسر المعيشية وتعقد استقرار الأسعار. ولذلك فإن استقرار أسعار الصرف لا يكفي لحماية القوة الشرائية إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة. وتؤدي صدمة الطاقة الإقليمية إلى تضاعف الأزمة.

لا تزال الثقة هي حالة الانتعاش

Ad Diyar, dated 2 June 2026, finally quotes Nassib Ghobril on the conditions for a sustainable return of capital. According to him, technical measures are not enough. وهناك حاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة، وتوسيع سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد، واحتكار الحكومة المركزية للأسلحة، ومراقبة القرار المتعلق بالحرب والسلام من جانب السلطة التنفيذية، وإعادة العلاقات مع بلدان الخليج، ومكافحة الاقتصاد الموازي، والاحتيال الجمركي والضريبي، واحترام الفصل بين السلطات، واستقلال العدالة، وإحياء المصارف التجارية. وتبين هذه القائمة أن الاقتصاد اللبناني لم يعد ملفا منفصلا. وهو يعتمد على الأمن والسيادة والعدالة والضرائب والثقة المؤسسية.

وبالتالي، فإن الفرع الاقتصادي الصادر في 2 حزيران/يونيه 2026 يُقرأ كمعادلة مع عدد من غير المعروفين. فالخسائر في الحرب تتجاوز بالفعل عتبة ثقيلة. ويحتاج القطاع الخاص إلى مكان في الانتعاش. ويسعى مصرف لبنان إلى الحفاظ على سعر الصرف والاحتياطيات. وتتوقف التدفقات السياحية. ولا تزال عمليات النقل المغتربة حيوية. ارتفاع أسعار النفط ويتوقع المستثمرون ضمانات سياسية وأمنية. وفي هذا السياق، فإن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة عسكرية. يصبح الوضع الأول لاقتصاد قادر على التنفس مرة أخرى.

المجتمع: المشردون والمدارس والرأي العام الذين يواجهون حرباً تعيد تعريف الحياة اليومية

أزمة اجتماعية تتجاوز الجبهة العسكرية

ويصف أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أزمة إنسانية واجتماعية تتفاقم بالتوازي مع جهود وقف إطلاق النار. The newspaper reports that the number of internally displaced persons exceed 1.3 million. وأضاف أن الحاجة إلى المأوى والغذاء والرعاية الطبية تتزايد بسرعة. هذه البيانات تحول الحرب إلى أزمة اجتماعية. فالهجمات والتهديدات ضد الضواحي الجنوبية وتوسيع المناطق المحتلة إلى الجنوب والبقاع الغربي لا تؤثر فقط على المقاتلين أو السياسيين. They move families, cut off the inhabitants of their villages, saturate the places of reception and place a burden on the State that its means do not allow to absorb alone. ولذلك، يشدد عد ديار على ضرورة بذل جهد مواز للمفاوضات العسكرية. ولا يكفي الحديث عن وقف إطلاق النار. ويجب أيضا معالجة الآثار البشرية التي ظهرت بالفعل في المدارس ومراكز الاستقبال والمستشفيات والأسر المضيفة والبلديات.

The Akhbar, dated 2 June 2026, also places the displacement in the centre of the day, with one showing a wave of departures from the southern suburbs after the Israeli threat of bombing. والصورة التي تختارها الصحيفة تعطي وجها ملموسا للأزمة. It shows that fear of a strike is enough to empty entire neighbourhoods, cause rapid departures and create a psychological shock. The displacement is therefore not limited to the southern villages. يذهب إلى العاصمة وأقاربه. وهذا التمديد يغير تصور الحرب. وعندما تتعرض الضواحي الجنوبية للتهديد، تدخل الأزمة حيزا حضريا كثيفا، عانى بالفعل من سنوات من الأزمة الاقتصادية. وهي تشمل الإيجار والنقل وشبكات الأسرة والتعليم والعمل والرعاية. The population movement then become a form of direct social pressure across the country.

تسعى الحكومة إلى تنظيم استجابة للمشردين

Al Sharq, dated 2 June 2026, reports that Nawaf Salam chaired a regular ministerial meeting at the Grand Sérail. وأوضح وزير الإعلام أن رئيس الوزراء حدد آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات العسكرية في واشنطن العاصمة، فضلا عن الجهود المبذولة مع البلدان الصديقة والأخوة لاستعادة وقف إطلاق النار. ولكن الاجتماع لا يقتصر على الدبلوماسية. كما يبحث ملف المشردين داخلياً، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة. The Government declares the publication of a report covering three months of accommodation and travel needs. كما يكرر نداءه العاجل إلى المجتمع الدولي للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. This sequence shows an attempt to transform the urgency into public policy. The State seeks to assess, identify needs and obtain external support.

غير أن هذه الاستجابة لا تزال مقيدة بحجم الأزمة. وعندما يتأثر أكثر من مليون شخص، تتجاوز الإدارة اليومية القدرة العادية للإدارات. ويحتاج المشردون إلى المأوى، والمياه، والكهرباء، والطب، والالتحاق بالمدارس، والنقل، والدخل. كما تتعرض الأسر التي تستقبل أقارب أو غرباء لضغوط اقتصادية. ويجب على البلديات إدارة أماكن الإقامة، والنفايات، والتوترات المحلية، والحصول على الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، فإن الدعوة إلى المساعدة الدولية ليست عنصرا ثانويا. ويصبح أحد أركان الاستجابة الاجتماعية. وتحاول الحكومة الحفاظ على خط مؤسسي، ولكن وزن الحرب يقلل من حيز سياساتها. وهكذا فإن المجتمع يستوعب جزءا من الصدمة من خلال التضامن الأسري والمحلي والمجتمعي، بينما تسعى الدولة إلى توفير إطار أوسع لهذا التضامن.

المدرسة بين السلامة والعدالة التعليمية

ويفيد الأخبار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، بأن التهديدات الإسرائيلية لضرب الضواحي الجنوبية في بيروت تعزز الشكوك حول إمكانية وضع مواعيد نهائية مدرسية في بيئة آمنة ومستقرة. The newspaper states that opponents do not stop at the security argue. وهي تشير أيضاً إلى العدالة التعليمية وإمكانية ضمان تكافؤ الظروف لجميع التلاميذ في مختلف المناطق. وهذه المسألة اجتماعية قبل أن تكون إدارية. ولا تعيش الأسر المشردة في نفس الظروف التي تعيش فيها الأسر الباقية في المنزل. ولا تتاح للطلاب من الجنوب أو الضواحي الجنوبية أو المناطق المهددة نفس فرص الوصول إلى الهدوء أو الكهرباء أو الإنترنت أو الكتب أو المدرسين. وفي مثل هذه الحالة، يحافظ البلد على تقويم مدرسي كما لو كان مستقراً بحيث يتجاهل الاختلافات الناشئة عن الحرب.

وأضاف الأخضر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أن اللجنة البرلمانية للتعليم طلبت تأجيل الدورة الأولى للامتحانات في منتصف تموز/يوليه. وتُفيد الصحيفة أيضاً أن عصبة معلمي التعليم المهني والتقني العام دعت إلى إلغاء الموعد النهائي لهذا العام. وهذا الاختلاف يبين حجم المعضلة. المراسل يوفر الوقت الإلغاء يتجنب فرض اختبار غير عادل ولكن كل خيار ينتج أيضا آثارا. ويؤدي التأجيل إلى إطالة عدم التيقن لدى الطلاب والأسر. ويثير الإلغاء مسألة قيمة الدبلومات وتوجيه التلاميذ. وهكذا تدخل الحرب المنازل بطريقة أقل وضوحا من الضربات. وهو يعطل المسار التعليمي، والصحة العقلية للشباب، وثقة الأسر في المستقبل.

الرأي العام المعبأ لكنه عبر بتناقضات

وينشر الأخضر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، دراسة عن استخدامات وسائط الإعلام والمواقف السياسية خلال الحرب الإسرائيلية الحالية ضد لبنان. وتستند الدراسة الاستقصائية التي أجراها جاد ملكي وفريقه في الجامعة اللبنانية الأمريكية إلى عينة وطنية تضم 000 1 مشارك. وهو يشير إلى أن نحو 90 في المائة من اللبنانيين يعتبرون إسرائيل عدو. كما يبين أن أكثر من نصف المجيبين يؤيدون الخيار الدبلوماسي، بينما يدعم ثلثهم تقريبا المقاومة المسلحة. غير أن الصحيفة تلاحظ وجود تناقض. ويؤيد نصف فكرة تدمير إسرائيل تقريبا، بينما يوافق ثلثها تقريبا على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. ويكشف هذا التوتر عن مجتمع يتسم بذكرى الصراع، والخوف من الحرب، والرغبة في الخروج من الأزمة.

ويعطي الخلبار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أرقاما أكثر تفصيلا. According to the study, 87% of respondents consider Israel an enemy, 51% consider the United States an enemy and 38% consider Iran an enemy. ووصل الاختيار الدبلوماسي، بوصفه السبيل الوحيد لتحرير لبنان، إلى 54 في المائة مقابل 35 في المائة للمقاومة المسلحة. وفي الوقت نفسه، يؤيد 51 في المائة فكرة تدمير إسرائيل، في حين يؤيد 34 في المائة اتفاق سلام مع إسرائيل. ولا ينبغي قراءة هذه الأرقام على أنها مجرد عدم اتساق. بل إنها تترجم مجتمعا تحت الضغط. ويمكن أن يرفض المواطن نفسه إسرائيل، ويريد حلا دبلوماسيا، ويخشى الحرب ويرفض التطبيع. ومن ثم، فإن الحرب تولد رأيا مختلطا، يتألف من الغضب والإهمال وانعدام الثقة والبحث عن الأمن.

الهاتف المحمول يصبح الأداة المركزية للحرب

ويوضح الأخضر، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، أن الحرب تغير أيضا أساليب المعلومات. The study published by the newspaper indicates a decline in television and a rise in mobile phones, social networks and especially WhatsApp. ويتجاوز الهاتف المحمول التلفزيون بحوالي عشرة نقاط بوصفه الأداة الرئيسية لرصد الأخبار الحربية. تقول الصحيفة أن الكمبيوتر والراديو يتقلصان بشكل حاد. وهذا تطور كبير. وهذا يعني أن الحرب تُتبع في الجيب، باستمرار، من خلال الإنذارات، والجماعات الأسرية، وقنوات المناقشة، والفيديو، والرسائل الصوتية. الأخبار لم تعد تأتي فقط من خلال الأخبار أو التحرير المحدد. وهو يعمم بكثافة وسريعة ويصعب أحيانا التحقق من الشبكات.

The Akhbar, dated 2 June 2026, also states that WhatsApp dominates the platforms used to track war news, ahead of Facebook and Instagram. The newspaper notes that the younger ones are more dependent on WhatsApp and Instagram, while the older ones still prefer TV and then Facebook. هذا الكسور الجيلي يحسب الكثير. ويعاني الشباب من الحرب من خلال التدفقات السريعة والمحتوى البصري. ولا يزال كبار السن أكثر ارتباطا بوسائط الإعلام الرئيسية. ويمكن أن يسفر ذلك عن تصورات مختلفة للحدث نفسه. تحذير الإجلاء، إشاعة الإضراب، شريط فيديو للتشرد أو إعلان سياسي يمكن أن يؤثر على الفئات العمرية بشكل متفاوت. وفي حالة الذعر، يمكن لهذا الفرق أن يزيد من الارتباك. وتصبح المعلومات مسألة تتعلق بالحماية الاجتماعية فضلاً عن مسألة تتعلق بوسائط الإعلام.

A society suspended between negotiation, fear and daily survival

وتعتقد » البينا » ، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، أن المفاوضات التي أجراها جوزيف أوون يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وعودة المشردين إلى قراهم شمالي الليطاني وإلى جزء من القرى الواقعة جنوب النهر. غير أن الصحيفة تضيف أن المفاوضات قد تفشل أيضاً لأسباب عدة. وهو يدعي أن البلدان تحمي نفسها ليس فقط على طاولة السوق الدولية، بل أيضا من خلال القوة الداخلية، وقضاء الدولة، والثقة العامة. وهذه القراءة تربط المجتمع بالسياسة مباشرة. وسيظل وقف إطلاق النار دون عودة السكان وثقتهم وحمايتهم غير كامل. ومن ثم تصبح المسألة الاجتماعية إحدى اختبارات التفاوض.

وهذه الفكرة تردد الشواغل المعرب عنها في عدة صحف. والأشخاص المشردون لا يطلبون فقط وقف الإضراب. وهم ينتظرون فرصة العودة، للعثور على المنازل التي لا تزال تقف، والمدارس المفتوحة، والطرق العملية، والخدمات الأساسية. الطلاب يريدون امتحانات عادلة. العائلات تريد معلومات موثوقة. البلديات تريد موارد. المرضى يريدون الدواء. ولذلك فإن المجتمع اللبناني يعتبر الحرب تراكما للقيود. إنها لا تخاف من القصف فحسب. وعليها أن تعيد تنظيم أيامها ودخلها وتعليمها وسفرها ومعلوماتها. In this context, the truce announced by Donald Trump will be socially credible only if it reduces fear, slows down displacement and opens a real way for people to return.

التكنولوجيا: تصبح المنصات نظما إيكولوجية كاملة وتعجل الحرب بالاستخدامات الرقمية

يسعى تيك توك إلى التغلب على الشبكة الاجتماعية

Ad Diyar, dated June 2, 2026, presents TikTok as a platform that no longer wants to be limited to short entertainment or video sharing. The newspaper explains that the application seeks to become a global platform, based on the WeChat model in China. ويجمع هذا النموذج بين الرسائل والتجارة والمدفوعات والخدمات العامة والاستخدامات الاجتماعية في مكان واحد. According to Ad Diyar, TikTok follows this logical in order to reduce the need to move from one application to another. الهدف واضح. The platform wants to become a unique place to entertain, search for information, buy, book and access financial services. وتشكل هذه الاستراتيجية نقطة تحول. The social network no longer seeks attention. وهي تسعى أيضاً إلى تسجيل المعاملات وعمليات التفتيش والإجراءات اليومية للمستعملين.

ويشير أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، إلى إطلاق غو تيك توك في الولايات المتحدة باعتباره معلما هاما. وتسمح هذه الخدمة للمستعملين باكتشاف الفنادق والمقصد السياحي والأنشطة، ثم يكتبون مباشرة من التطبيق. وتنص المادة نفسها على أن تيك توك لا يقصر طموحه على السفر والتجارة الإلكترونية. وتشير التقارير الأخيرة أيضا إلى طلبات الحصول على تراخيص مالية في البرازيل. وتذكر الصحيفة أخيرا بأن شوب تيك توك هو بالفعل أفضل مثال على هذا التمديد. وقد بدأت هذه الخدمة في الولايات المتحدة في عام 2023 وأصبحت لاعبا في التجارة الإلكترونية والمنافسة من منابر مثل الأمازون وشين. ومن ثم، فإن تيك توك ليس مضمونا للتأثير على المشتريات. يريد أن يسكنهم ويختمهم ويقيمهم في مكانه.

البحث والموسيقى والألعاب والفيديو القصير في منصة واحدة

ويشير أد ديار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، إلى أن تيك توك يتقدم أيضا في مجال البحوث المحلية. ويبحث المزيد من المستخدمين عن المطاعم والأماكن السياحية والمتاجر، بدلا من استخدام محركات البحث التقليدية. وهذا التطور هام. يغيّر الطريقة التي يكتشف بها المشاهدون الشباب الحيز الحضري والعلامات والراحة. البحث لم يعد مجرد طلب مكتوب في محرك. وتصبح تجربة مرئية واجتماعية وقائمة على الفيديو. As a result, businesses can increasingly depend on their visibility on entertainment platforms. ويؤثر هذا التغيير أيضا على السياحة والمطاعم والإعلانات المحلية.

نفس المقالة التي قام بها (أد ديار) بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2026، أيضاً تُثير مقالة (تيك توك) في الموسيقى،. He also notes the arrival of very short fiction, with episodes of one minute, and the addition of playable light games in the app. وهذه الخيارات تستجيب لنفس المنطق. وكلما طال بقاء المستخدم في التطبيق، كلما زادت قدرة المنبر على جمع البيانات وبيع الخدمات وعرض المحتوى التجاري. وتختفي تدريجيا الحدود بين الترفيه والتجارة والبحث والخدمات. ويصبح الهاتف مكاناً مغلقاً حيث يريد التطبيق نفسه تنظيم جزء متزايد من اليوم الرقمي.

الذكاء الاصطناعي أيضاً يُحوّلُ المُهرّب

Ad Diyar, dated June 2, 2026, also devoteds a passage to navigators enriched by artificial intelligence. The newspaper quotes Neon d-Opera, which uses agents able to search, buy, write code and even perform certain tasks when the user is not connected. He also evokes Atlas, presented as a browser for obtaining ChatGPT answers on search results and browsing sites from a conversation interface. The same article mentions Aside, a young grower supported by Y Combinator, who wants to automate tasks in the browser, such as filling out forms, managing data and working with several services.

هذا التطور يحرك وظيفة المنظف لم يعد يستخدم فقط لعرض الصفحات لقد أصبح مساعداً ويمكنها البحث والتلخيص والملء والمقارنة والعمل. والتغير عميق بالنسبة للأعمال التجارية والإدارات والمستعملين. من ناحية، إنقاذ الوقت يمكن أن يكون مهما. ومن ناحية أخرى، تزداد المخاطر. ويمكن للمصفوف الذي يتصرف نيابة عن المستخدم التلاعب بالبيانات الحساسة، أو تعديل الوثائق، أو القيام بعمليات على الإنترنت. ولذلك، أصبحت مسألة الثقة مسألة محورية. من يتحكم بالوكيل؟ إلى أين تذهب البيانات؟ من المسؤول في حالة الخطأ؟ ولا تعتبر شركة » أد ديار » هذه المسائل مناقشة قانونية مفصلة، ولكن الأمثلة المذكورة تبين أن المرحلة التالية من التكنولوجيا الرئيسية ستكون أقل وضوحا من المشهد. سيكون في التشغيل الآلي لفتات عادية.

الحرب في لبنان تجعل الهاتف أول وسيط

ويعطي الخلبار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، زاوية تكنولوجية أخرى ترتبط ارتباطا مباشرا بلبنان. The newspaper publishes data on media usage during the 2026 war. According to the study cited by the newspaper, the mobile phone exceeds television as the main tool for monitoring war news. الفجوة حوالي 10 نقاط. الكمبيوتر والراديو قد عادا بشكل حاد. وهي تمثل معاً جزءاً هامشياً فقط من الاستخدام. وتظهر هذه البيانات أن الحرب تحدث الآن في الوقت الحقيقي، من خلال الرسائل والفيديو والتنبيهات ومجموعات التركيز.

The Akhbar, dated 2 June 2026, also states that WhatsApp dominates the platforms used to track war news. الفيسبوك ثم يصل ثم انستغرام. وتنخفض منابر مثل » X » و » YouTube » و » Telegram » انخفاضا كبيرا في هذه الدراسة. وهذا التسلسل الهرمي مهم لفهم تدفق المعلومات في لبنان. ماساب ليس مجرد ساعي خاص. تصبح بنية أساسية اجتماعية. وتتقاسم الأسر والجيران والزملاء والمجموعات المحلية الأخبار والإنذارات والفيديو والشائعات. خلال الأزمة، هذه السرعة يمكن أن توفر الوقت. It can also amplify fear or spread false information.

فجوة جيلية في المعلومات الرقمية

ويشير الأخبار، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، إلى أن الشباب يتحولون أكثر إلى ماساب وإينستغرام، في حين لا يزال كبار السن أكثر تعلقا بالتلفزيون والفيسبوك. وهذا الفرق يخلق كسرا في التصور. ويمكن أن يحدث التنبيه نفسه للشباب في شكل فيديو أو رسالة قصيرة أو محتوى مشترك في مجموعة ما. ويمكن أن تصل إلى كبار السن من خلال نشرة تلفزيونية أو منشور كلاسيكي أكثر. تغير السرعة والنبرة والمصدر. هذا يمكن أن يغير رد الفعل. In a situation of threat, such as the warning of eviction from the southern suburbs, these deviations can produce different behaviours depending on age, neighbourhood and social network used.

This also poses a challenge to the authorities. ولم يعد من الممكن النظر في النشرات الصحفية العامة فقط للمواقع التلفزيونية أو المؤسسية. They must travel through the messaging and platforms where the audience is actually located. ويصبح وضوح الرسالة أمرا أساسيا. ويمكن قطع التعليمات المشوشة أو تشويهها أو نقلها دون سياق. ومن ثم فإن الحرب تعطي أدوات رقمية وظيفة للأمن المدني. وتُستخدم المنصات لإعلام الجماهير أو تنبيهها أو طمأنتها أو نقلها. وهي تصبح جزءا من الميدان الاجتماعي.

وتؤثر الخوارزميات أيضا على السلوكيات الصحية

وتتناول صحيفة » جوموريات » ، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2026، موضوعاً مختلفاً، ولكنها ترتبط بتأثير البرامج على السلوك. The newspaper reports that Z-generation members are reviving tanning, despite awareness campaigns about the dangers of the sun and ultraviolet rays. ويشير إلى حالة ماكاي والاس، 19، في الولايات المتحدة، التي نشرت شريط فيديو من جهاز للدبابات على تيك توك. The video provoked numerous criticisms from specialists, concerned about the risks to the skin, while the young woman derided the fear of skin cancer.

وتبين هذه الحالة أن البرامج لا تبث الاتجاهات الخفيفة فحسب. ويمكنها أيضا أن تجعل السلوك المحفوف بالمخاطر جذابا. الآلية بسيطة ويمكن للفيديو القصير والشخصي والفيروسي أن يعطي ممارسة صورة ممتعة أو مستصوبة أو متمردة. التحذيرات الطبية تبدو بعيدة ويفقد الخبراء أرضهم من حيث الأسلوب والتواضع والوضوح الاجتماعي. وينطبق هذا المنطق على التصاميم، ولكن أيضا على الممارسات الأخرى المتصلة بالجسد أو الغذاء أو الرياضة. وبذلك تصبح التكنولوجيا الرقمية مجالاً للكفاح بين المعرفة الطبية والنفوذ الاجتماعي والبحث عن الرؤية.

النماذج العلمية التي تواجه حدود الكوكب

ويقدم » ليوا » ، المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2026، دراسة تستند إلى نموذج رياضي لتطور سكان العالم. وتوضح الورقة أن الباحثين لا يسعون إلى التنبؤ بالمستقبل مباشرة. بدلاً من ذلك، يختبرون أثر انخفاض حاد في قدرة العالم على استيعاب، أي العدد الأقصى من السكان الذي يمكن أن يحافظ عليه بطريقة مستدامة. ووفقاً للدراسة المذكورة، التي نُشرت في » تشاوس » ، وفراشات » و » سوليتون » ، فإن الانخفاض الشديد في هذه القدرة قد يؤدي إلى انخفاض سريع في عدد سكان العالم، مما قد يصل إلى النصف في العقود القليلة المقبلة في بعض السيناريوهات.

The Liwa, dated June 2, 2026, states that researchers have analyzed more than 12,000 years of demographic data to understand the forms of human growth, from the slow periods of old history to the rapidurgs of modern times. وهذا الموضوع ليس مسألة تكنولوجيا المستهلكين. بل إنه يبين استخدام النماذج والبيانات الطويلة والرياضيات للتفكير في المخاطر العالمية. تستخدم التكنولوجيا هنا لاختبار السيناريوهات. فهو لا يعطي اليقين، ولكنه يساعد على قياس هشاشة النظام. وفي عالم يتسم بالحرب والصدمات المناخية والأزمات الغذائية والتوترات في مجال الطاقة، يذكرنا هذا النموذج بأن الخيارات السياسية والاقتصادية لا تزال مرتبطة بالحدود المادية للكوكب.

المنطق نفسه: الإمساك والتشغيل الآلي والمباشر

The technological subjects identified in the June 2, 2026 newspapers draw the same trend. المنصات الكبيرة تريد الحصول على المزيد من الاستخدامات. (بروزرز) يريد أن يقوم بتأهيل المزيد من المهام. وأصبح المراسلون شبكات معلومات في زمن الحرب. الفيديو الفيروسي يؤثر على السلوك الصحي. وتسعى النماذج العلمية إلى اختبار حدود المستقبل. وبالتالي، لا تظهر التكنولوجيا كمجال مستقل. وهو يؤثر على التجارة والسلامة والصحة والمعلومات والبيئة.

In the Lebanese case, Al Akhbar shows that the mobile phone and WhatsApp are already at the heart of war life. In the global case, Ad Diyar shows that TikTok and intelligent browsers want to organize more and more daily gestures. وفيما بين هذين المستويين، لا تزال المسألة الرئيسية هي السيطرة. ويمكن لأي شخص لديه طلب أو خوارزمي أو مصفوف أو مجموعة رسائل أن يرشده إلى الحصول على المعلومات والخدمات والقرارات. وهذه هي المسألة المتميزة ولكن الرئيسية لهذه التسلسل التكنولوجي.