استعراض صحفي: ويضع واشنطن هدنة تحت الضغط بين التفاوض والواجهة الجنوبية والصدمة الإعلامية

البيت الأبيض يضع الملف اللبناني في وسط اللعبة

In its April 24, 2026 edition,الأخضرتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أسابيع. وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب يريد استقبال جوزيف عون وبنيامين نتنياهو خلال هذه الفترة. ويذكر نفس الحساب أن واشنطن تريد مساعدة لبنان على حماية نفسه من حزب الله. ووفقا للمصدر نفسه، فإن ماركو روبيو واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين لبنان وإسرائيل. ومن ثم، فإن النبرة هي التسارع الذي تريده الولايات المتحدة. ولكن هذه ليست مجرد لفتة من الوساطة.الأخضرويقدم هذا التسلسل كمحاولة لتحويل هدنة هشة إلى كسب سياسي. وتضيف الصفحة الأولى أن وقف إطلاق النار لا يزال غائباً على الأرض. وتدعي أيضا أن المقاومة أثرت على الجنود الإسرائيليين خلال يومين. والتناقض واضح. من جهة، (واشنطن) يتحدث عن السلام. ومن ناحية أخرى، لا يزال الجنوب محاصرا في منطق عسكري.

Al Jumhouriya24 نيسان/أبريل 2026 يصف الاجتماع اللبناني – الإسرائيلي الثاني في البيت الأبيض كخطوة رسمية في العملية. وذكرت الصحيفة أن الجانب اللبناني مثلته السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض. ترأس الجانب الإسرائيلي السفير الإسرائيلي، يشيل ليتر. دونالد ترامب وماركو روبيو ومسؤولون أمريكيون حاضرون. وبعد الاجتماع، قال ترامب إنه ينتظر لقاء مع جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو. كما قال إن القضية اللبنانية تبدو أسهل من القضايا الأخرى. هذه الجملة ثقيلة في المناخ المحلي. ويعطي الملف اللبناني مركز الاختبار الدبلوماسي. غير أنه يخفض أيضا الأزمة إلى معادلة أمنية. وفقاًAl Jumhouriya(واشنطن) يربط مع (لبنان) بقدرة الولاية على حماية نفسه من (هزبولا). هذا النهج يضع بيروت في موقف حساس. ويدعو لبنان أولا إلى وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي والاستقرار في الجنوب.

هدنة معلنة، لكن لا تزال تضاريس غير مستقرة

Al Liwa24 نيسان/أبريل 2026 يعرض اجتماع واشنطن كمرحلة تتعلق بمصير وقف إطلاق النار. تدعي الصحيفة أن المرحلة الأولى من عشرة أيام كانت على وشك الانتهاء. ووفقا لهذه القراءة، يسعى الوفد اللبناني إلى التزام إسرائيلي واضح. وكان الهدف هو إعداد مرحلة جديدة من الحوار بشأن ترتيبات الاستقرار. وتبين هذه الصياغة أن بيروت لا تريد فقط استراحة. لبنان يريد إطار. كما يريد وقف الانتهاكات. نفس الصحيفة تصر على دور ماركو روبيو في الترحيب بالاجتماع. وأشار أيضا إلى مناخ المنافسة العسكرية والدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل. هذه النقطة مركزية. وتجري المفاوضات مع استمرار الضغط على الأرض. إذاً الهدنة لم تنتج التطبيع بعد. بل يصبح أداة. ويستخدمه كل جزء لتحديد عتبة المناقشة التالية.

أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026 يقدم قراءة أظلم لإمكانية التفاوض المباشر. وتعتقد الصحيفة أن اللحظة مستحيلة، لأن لبنان لا يزال منقسمًا. وهي تشير إلى احتلال خمس وخمسين قرية بعد إخلاءها. وأشار أيضا إلى الإعلان عن عدم تمكن ستمائة ألف نسمة من العودة بسرعة إلى قراهم.أد دياروأضافت أن الأشجار القديمة، بما في ذلك أشجار الزيتون وأشجار البلوط، كانت ستقطع. تتحدث الصحيفة عن احتلال حوالي خمسمائة كيلومتر مربع. وأخيرا، يشير إلى استمرار القصف والاغتيالات. هذه المادة تغير شعور الهدنة. في هذه الرواية، لم تقم بعد بحماية المدنيين. كما أنها لا تضمن عودة المشردين. ومن ثم، فإن الواقع ليس مجرد اجتماع واشنطن. وهي أيضا الفجوة بين اللغة الدبلوماسية والحياة التي تُفرض على الجنوب.

الرياض يحاول أن يعيد الرؤساء الثلاثة

ويرافق الملف الأمريكي حركة سعودية واضحة.الشارق24 أبريل، 2026، تُبلغ جولة الأمير يازيد بن فارهان في بيروت. وذكرت الصحيفة أنه أجرى تقييماً سياسياً قبل جلسة التفاوض الثانية في واشنطن. ويضيف أن مكالمة جرت بين نبيه بري ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وركز التبادل على التطورات في لبنان والمنطقة. كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار الهجمات الإسرائيلية. ولذلك فإن الاهتمام السعودي يستهدف خطتين. الأول خارجي، مع وقف الهجمات. والثاني داخلي، مع ضرورة توحيد الموقف اللبناني. في هذا السياق، تصبح قوة الدولة قضية فورية. جوزيف أوون، نبيه بيري، ونواف سلام، يقعون تحت نفس القيد. ويجب عليها أن تدافع عن خط وطني مع تجنب الانتكاس السياسي الداخلي.

الأخضر24 أبريل 2026 يتحدث عن مبادرة سعودية للتوفيق بين الرئاسات الثلاث وحماية الحكومة. تقول الصحيفة أن الرياض يريد تجنب سقوط السلطة التنفيذية بقيادة نواف سلام. يقدم زيارة يزيد بن فرحان كرسالة إلى بعبدا وعين التينة والسراي. وتضيف الصحيفة أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار وتوحيد الموقف اللبناني من المفاوضات. هذه القراءة تعطي الحركة السعودية وظيفة حراسة. هذه ليست مجرد وساطة. هو أيضا حول منع الفراغ. في صحافة اليوم، هذا البعد يعود غالباً. لا يمكن للهدنة الخارجية أن تقف إذا أصبحت السلطة التنفيذية هشة. وعلاوة على ذلك، يحتاج لبنان إلى ولاية واضحة للتفاوض. وبدون هذه الولاية، فإن كل امتياز أو رفض ينطوي على خطر أن يصبح أزمة داخلية.

حوّل أمال خليل الهدنة إلى قضية لحماية الصحفيين

تحتل وفاة الصحفية أمل خليل مكانًا كبيرًا في الصحف الصادرة في 24 أبريل 2026.الأخضريكرس صفحته الأولى و صفحاته الداخلية لموكب جنازته. الصحيفة تتحدث عن مراسم للناشطين و شمعة لا تطفئ. ويفيد أيضاً بتعبئة زملائه أمام مكاتب الصحيفة في بيروت. ويثير النص غضب الصحفيين من استهداف الفرق الصحفية. ويدعي أن هذه الاعتداءات تنتهك الضمانات الممنوحة للصحفيين في أوقات النزاع. الحقيقة تصبح حقيقة سياسية. وهي تلزم الحكومة بتأهيل المخالفات. كما أنها تضع مسألة الإفلات من العقاب في صميم المناقشة. ولم تعد الهدنة تقيّم من الخطوط العسكرية وحدها. يتم الحكم عليها وفقًا لسلامة المدنيين ورجال الإنقاذ والصحفيين.

Al Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، أفادت التقارير بأن أمال خليل دُفن في بيسيرية بعد أن لمس أثناء عمله في تايري. وفقاً للصحيفة، هربت أول ضربة. كانت ستلجأ بعد ذلك إلى منزل، قبل ضربة أخرى على المبنى. تدعي الصحيفة أنها بقيت تحت الأنقاض لمدة سبع ساعات. وأضاف أنه كان من الممكن منع وصول المساعدة.الشارقفي 24 نيسان/أبريل 2026 اقتباس نواف سلام. ويدعو رئيس الوزراء إلى استهداف الصحفيين والعائق أمام الإغاثة في جرائم الحرب. ويدعي أن لبنان سيراقب هذه الحالات أمام الهيئات الدولية ذات الصلة. يضيف هذا المنصب مكونًا قانونيًا إلى العنوان. ويحول العاطفة الوطنية إلى إجراء محتمل. كما أنها تضع الحكومة في مواجهة اختبار. ويجب أن يوثق ويغتنم ويتبعه.

ظل (إيران) و التكلفة البشرية للحرب

أناهاروفي 24 نيسان/أبريل 2026 يوجز الخلفية بصيغة بشأن المأزق بين الحرب والسلام. وتربط الصحيفة المشهد اللبناني وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران. ويضع أيضا ترامب الرعاية المباشرة للطريق اللبناني الإسرائيلي في واحد. ويبين هذا المخطط أن لبنان ليس معزولا. وقضيته تمضي قدما في لحظة إقليمية ثقيلة.أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026، أشير إلى الجهود الباكستانية الرامية إلى الجمع بين واشنطن وطهران. وهو يتحدث عن الأفكار المتعلقة بمضيق أورموز والحصار البحري. الرسالة واضحة وتتوقف الهدنة في لبنان أيضا على درجة الحرارة الإقليمية. كلما زاد التوتر حول إيران كلما أصبحت القضية اللبنانية أكثر حساسية وعلى العكس من ذلك، فإن أي فتح بين واشنطن وطهران يمكن أن يوسع هامش بيروت.

الناصري الجدادوفي 24 نيسان/أبريل 2026، زاد من توسيع الجدول. وتكرس الصحيفة ملفاً للفوسفور الأبيض المستخدم في الجنوب. ويذكر أكثر من ثمان وأربعين قرية متضررة منذ استئناف الهجوم في آذار/مارس. ويشير أيضاً إلى أن الحرب السابقة قد عدّت بالفعل مائتي وخمسين هجوماً على الفوسفور الأبيض. تصف المجلة الآثار على الصحة والبيئة والزراعة والموارد الطبيعية. ويعيد هذا النقاش إلى صميمه. ولا تزال الأولوية اللبنانية هي حماية الإقليم والسكان.الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، أُبلغ مجلس حقوق الإنسان أيضاً عن نهج لبناني يستند إلى وثائق من وزارة الإعلام. وهذه الحركة تكمل مفاوضات واشنطن. وهو يبين أن بيروت تبحث عن طريقتين في نفس الوقت. طريق سياسي لتثبيت الهدنة. طريقة دولية لتوثيق الانتهاكات.

السياسة المحلية: أعمدة السلطة الثلاث في مواجهة اختبار الهدنة والوحدة الداخلية والولاية التفاوضية

يحدد بابا الإطار الرسمي

In its April 24, 2026 edition,أناهارتقارير بأن الرئيس جوزيف عون عرض على مجلس الوزراء إطار الاتصالات مع واشنطن. وبحسب الصحيفة، أوضح جوزيف عون أن التبادلات مع دونالد ترامب وماركو روبيو، وكذلك في أعقاب الاجتماع الأول في وزارة الخارجية الأمريكية، ركزت على وقف إطلاق النار، وفتح عملية تفاوضية، وإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، والانسحاب من المناطق المحتلة، وإعادة الأسرى، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وفحص النقاط العالقة حول الخط الأزرق. وتتسم الدقة المؤسسية بأهمية مركزية. يسمح لبعبدا أن تتذكر أن الخط اللبناني ليس مقاربة شخصية، ولا قناة موازية. وهو يمر من خلال ولاية حكومية. وأفاد جوزيف أوون أيضا بأن نبيه بيري ونواف سلام قد أُبقيا على علم بالإجراءات. ولذلك فإن الرسالة تهدف إلى تقليل الشكوك الداخلية. وهذا يعني أن أقطاب السلطة الثلاثة على علم، حتى لو ظلت حساسياتهم السياسية مختلفة.

In its April 24, 2026 edition,Al Binaوأعاد مجلس الوزراء تأكيد نفس المقطع وأصر على إنكار دقيق. ويدعي جوزيف أوون أن فكرة الاتصال المباشر ببنجامين نيتانياهو لم يكن يتصورها. ويستجيب هذا التطور لتسلسل وسائط الإعلام الحساسة. وفي بلد لا يزال التقرير المقدم إلى إسرائيل يشكل جزءاً كبيراً من المناقشة العامة، يُحتسب الشكل بقدر ما هو مضمونه. وتسعى الرئاسة إلى تأكيد أنها ليست خارج الإطار اللبناني. كما تريد فصل فكرة التفاوض الذي تشرف عليه الولايات المتحدة عن التطبيع السياسي المباشر. ويشير التقرير نفسه إلى أن جوزيف أوون يأمل في السفر إلى واشنطن لتفصيل الوضع اللبناني لدونالد ترامب. وشعر بأن مكالمة هاتفية بسيطة لا تكفي لشرح مدى تعقيد القضية. ويضيف أن ترامب كان، وفقا له، مصمما جيدا نحو لبنان. وتقدم هذه الجملة التوجيه. (بابا) تريد استغلال مصلحة أمريكية لكن بدون فقدان السيطرة على الموقف الرسمي.

تسعى الحكومة إلى هامش بين الأمن والسيادة

In its April 24, 2026 edition,الشارقوتفيد التقارير بأن مجلس الوزراء اجتمع في بعبدا برئاسة جوزيف أوون، بحضور رئيس الوزراء نواف سلام والوزراء. وبدأ الاجتماع دقيقة صمت للشهداء، بمن فيهم الصحفيون وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وسجلت هذه اللفتة الاجتماع في الصدمة التي سببتها الهجمات على الجنوب وعلى المهنيين العاملين في مجال الإعلام. كما يبين أن السلطة التنفيذية تضع حماية المدنيين في صميم خطابه. وفي التقرير نفسه، يذكر جوزيف أوون أنه سيتخذ أي مسار يمكن أن يوقف العدوان على لبنان. ويوسع هذا الحكم سجل الإجراءات. وهو يشمل الدبلوماسية والضغوط الدولية وإعداد إطار تفاوضي. ولكنه لا يمحو الحالة اللبنانية المركزية: الانسحاب الإسرائيلي ونهاية الهجمات ضد المدنيين.

الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، أبلغ نواف سلام أيضا عن مسألتين داخليتين رئيسيتين. الأول يتعلق بالمنطقة العازلة. ويذكر رئيس الوزراء أنه لا يمكن للبنان أن يعيش في مثل هذه المنطقة، ولا سيما إذا كان ذلك ينطوي على وجود إسرائيلي، وحظر عودة المشردين، واستحالة إعادة بناء القرى المدمرة. ويتعلق الثاني باحتكار القوة. ويعتقد نواف سلام أن سحب الأسلحة من الدولة له مصلحة لبنانية وأن تعزيز الجيش هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. والصياغة متحفظة ولكنها واضحة. إنها لا تحول الموضوع إلى شعار تضعه في منطق الولاية وهكذا، تحاول الحكومة الوفاء بمتطلبين في كل مرة. وهو يرفض تسوية مستدامة للاحتلال. ويدعي أيضا أن الجيش يجب أن يكون أداة السيادة. وفي الساحة السياسية المحلية، يهدف هذا الخط المزدوج إلى طمأنة الشركاء الخارجيين وتجنب حدوث انفجار داخلي.

نبيه بيري، الرياض وتوطيد الخط اللبناني

In its April 24, 2026 edition,أناهاروتفيد التقارير بأن الزيارة السعودية جزء من نهج إقليمي ودولي ثم داخلي يهدف إلى تحقيق استقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وذكرت الصحيفة أن يزيد بن فرحان التقى الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام. كما يشير إلى أن نبيه بري تحدث بعد ذلك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وفقًا للمعلومات الرسمية التي استشهد بهاأناهاروشكرت بيري الرياض على جهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وأمنه وسيادته واستقراره. كما أكد رفض أي شيء يهدد المملكة العربية السعودية ويؤثر على أمنها. وأخيرا، أشار إلى التزام لبنان باتفاق الطائف. هذه التسلسلة تعطي (بيري) مكاناً للتنزه ولا يزال هو المواصلة البرلمانية الرئيسية بشأن المسألة الجنوبية، ولكنه أيضاً جزء من خط عربي لتحقيق الاستقرار.

In its April 24, 2026 edition,Al Liwaيشير إلى المحور نفسه، مؤكداً أن (بيري) تؤكد ملحق (تيف) ورفض كل ما يهدد المملكة. وتعرض الصحيفة أيضا مفاوضات واشنطن على أنها مرتبطة بمصير وقف إطلاق النار، وبنهاية فترة وقف إطلاق النار، وبضرورة فتح مرحلة جديدة بشأن ترتيبات الاستقرار وأسباب الحرب. والصلة بين الطائف والرياض والهدنة ليست ثانوية. وهو يشير إلى فكرة أن الاستقرار الداخلي اللبناني لا يمكن فصله عن التوازن المؤسسي. ولا يزال الطائف هو إطار التمثيل السياسي وشرعية الدولة. وبتذكيره وقت المفاوضات، تشير بيري إلى أن أي مناقشة بشأن الجنوب أو الأسلحة لا يمكن أن تطغى على النظام السياسي اللبناني. ويخاطب هذا التذكير جهات فاعلة خارجية ومحلية.

تجري مناقشة المفاوضات المباشرة عبر المخيمات

In its April 24, 2026 edition,Al Jumhouriyaووصفت المناقشة المحلية بشأن التفاوض بأنها انقسام بين قراءتين. فمن جهة، يرى البعض أن المناقشة الحالية تمثل ممراً مؤلماً ولكن ضرورياً لاسترداد الحقوق وتصفية السلم. ومن جهة أخرى، تعتقد الدوائر القريبة من حزب الله أن النهج لا يزال محفوفا بالمخاطر، لأنه يجري تحت غطاء أمريكي حصري. وتشير الصحيفة إلى أن الحالة لا تزال قائمة بين حربين كاملتين ولا سلام حقيقي. وتلخص هذه الصيغة الحالة السياسية للبلد. تتحدث المؤسسات عن إطار عمل متفاوض عليه. التضاريس تحتفظ بمستوى عالٍ من العنف. ولذلك يتساءل الطرفان عما إذا كان يمكن للطاولة الأمريكية أن توفر الحماية، أو ما إذا كانت قد تفرض امتيازات. النقاش ليس نظرياً. وهو يتناول طرائق التمثيل، والولاية المسندة إلى الوفد اللبناني، وطبيعة الضمانات المطلوبة من واشنطن.

أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026 اعتمد خطا أكثر أهمية. وترى الصحيفة أن المفاوضات المباشرة مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، لأن لبنان ينقسم على المستويات الشعبية والسياسية والاجتماعية. وهي تشير إلى القرى التي تم إخلاؤها، ومنع السكان من العودة إلى ديارهم، واستمرار التفجيرات، والتدمير، والاغتيالات. هذه القراءة تعطي وزنا للمخيم الذي يرفض أي تعجيل. يعتمد على حجة بسيطة: ولا يمكن النظر إلى أي تفاوض على أنه مشروع إذا حدث ذلك بينما يستمر الضغط العسكري. كما ذكرت الصحيفة أن البطريرك الراعي يعتقد أن المفاوضات يجب ألا تنطوي على أي تنازل عن الحقوق. هذا الموقف يُقدّم مغزى. فهو لا يغلق الباب بالضرورة إلى إطار سياسي، ولكنه يحدد حدا واضحا. ولا يمكن أن تصبح المفاوضات مهمة. ويجب الحكم عليه على أساس الانسحاب وعودة السكان والسيادة.

البرلمان والكتل والخطوط الحمراء

In its April 24, 2026 edition,الشارقويفيد أيضا عن ردود فعل معسكر المقاومة. ويناشد نائب الرئيس حسن فضل الله، وهو عضو في كتلة الولاء المقاومة، السلطة اللبنانية أن تترك ما يصف بأنه طريق تنازلات. ويدعو إلى وقف أي شكل من أشكال الاتصال المباشر مع العدو. واتهم إسرائيل بتعمد قتل المدنيين وتدميرهم وقتلهم. كما يذكر حالة الطائري، حيث ورد أن المساعدات مُنعت من الوصول إلى الأشخاص المستهدفين. هذا الخطاب جزء من استراتيجية ضغط داخلية. ويسعى إلى الحد من مساحة الحكومة للمناورة ومنع المفاوضات من أن تقدم كطريق طبيعي. وهي تضع الدفاع عن الجنوب والمدنيين أمام أي هيكل دبلوماسي. وفي الوقت نفسه، يؤدي هذا الموقف إلى تعقيد عمل السلطة التنفيذية، التي يجب أن تتفاوض دون إعطاء انطباع بتجاوز القوى التي تزن في البلد.

Al Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، وضع إطار آخر للمناقشة بتعارض اتفاق الطائف مع اتفاق 17 أيار/مايو. وتشير الصحيفة إلى أن طائف يتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها، وتعزيز دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واستعادة سيادة الدولة. وهو يتناقض مع هذا المنطق مع اتفاق 17 أيار/مايو، الذي وضع إطارا مختلفا جدا للعلاقات مع إسرائيل. وهذه المقارنة تغذي الجدل الداخلي. وهي تستخدم لمنع أي تحول نحو صيغة ينظر إليها على أنها توحيد. كما أنه يسمح لمنافسي المفاوضات السريعة بأن يطالبوا بالمؤسسات، وليس فقط بالحزبية والصوت. ومن ثم يصبح السؤال المحلي هو ما يلي: ما هي الولاية التي يمكن أن تضطلع بها الدولة دون التخلي عن جزء من البلد، ودون التخلي عن طلبها المركزي بالانسحاب الكامل؟?

كما تسعى السلطة التنفيذية إلى التمسك بالجبهة الاجتماعية

ولا تقتصر السياسة المحلية على المفاوضات والموازين بين الرئاسات. In its April 24, 2026 edition,Al Binaكما ذكر جوزيف أوون لمجلس الوزراء إمكانية رفع بدل النقل للموظفين العموميين بسبب ارتفاع أسعار النفط بسبب التطورات الراهنة. وتحدثت أيضا عن المعونة الاستثنائية الفريدة. وهذه النقطة الاجتماعية تبدو ثانوية لتحديات الجنوب، ولكنها ليست كذلك. فالحرب والتوترات الإقليمية تؤثر على الأسعار والسفر والخدمات العامة. تدرك الحكومة أن الاستقرار السياسي يعتمد أيضًا على الحد الأدنى من قدرة الدولة على إعفاء عملائها. في فتح هذا الملف، يحاول (بابدا) إظهار أن الأزمة العسكرية لا تعلق إدارة البلاد. وعلى العكس من ذلك، فإنها تلزم الدولة بالإبقاء على ردود اجتماعية محدودة.

في نفس التقرير,Al Binaوأبلغ نواف سلام مجلس الوزراء بزيارته الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي وفرنسا. وعرض المواقف اللبنانية ولاحظ الاهتمام الأوروبي باستقرار لبنان وأمنه وزيادة المعونة.الشارقكما شرح سلام نتائج اجتماعاته في باريس ومقابلته مع إيمانويل ماكرون. وتبين هذه الأدلة أن الحكومة تسعى إلى توضيح الجبهة الداخلية، والواجهة الدبلوماسية، وجبهة التعمير. إن الطلب اللبناني لا يتعلق فقط بوقف العدوان. ويشمل الدعم المقدم إلى الجيش، والمعونة الإنسانية، وإعادة بناء القرى الجنوبية، وبناء المؤسسات. ومن ثم تواجه الحكومة المحلية معادلة ثقيلة هي: الحصول على انسحاب، وحماية المشردين، واحتواء الأزمة الاجتماعية، ومنع المفاوضات الخارجية من أن تصبح أزمة داخلية.

التألق والخطاب من جانب الشخصيات السياسية: الهدنة والسيادة والخطوط الحمراء حول واشنطن

(دونالد ترامب) يفرض حدود التسلسل

In its April 24, 2026 edition,Al Jumhouriyaوتحدث دونالد ترامب بعد الاجتماع اللبناني – الإسرائيلي الثاني في البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي قال أنه ينتظر لقاء مع جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو وادعى أيضا أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد مُدد ثلاثة أسابيع. معادلة (ترامب) تحدد الوتيرة السياسية ويحول اجتماع السفراء إلى قمة رئاسية. قال رئيس الولايات المتحدة أنه يريد من قادة كلا البلدين القدوم إلى واشنطن في غضون ذلك الوقت. ولذلك عرض الهدنة على أنها فترة مفيدة، وليس مجرد تعليق. خطابه يضع البيت الأبيض في مركز القضية كما أنها تعطي المسؤولين اللبنانيين مهلة قصيرة. هذا الضغط على بابدا، الحكومة والبرلمان. وهو يقلل من وقت المناقشة الداخلية. وهي تلزم لبنان بأن يحدد بسرعة ما يقبله، وما يرفضه وما يسعى إليه على سبيل الأولوية.

التقرير نفسهAl Jumhouriyaو يوم 24 أبريل 2026 أيضاً يقتبس من دونالد ترامب أمن إسرائيل. ووفقا للصحيفة، يقول الرئيس الأمريكي إن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها في حالة إطلاق الصواريخ، ولكن يجب أن تفعل ذلك بحذر. العقوبة مزدوجة. وهي تعترف بحرية العمل الإسرائيلية. لكنها تضيف الحد اللفظي. وبالنسبة للبنان، لا يكفي هذا المعاني إذا لم يسفر عن وقف التفجيرات والتدمير والاغتيالات. وتضيف شركة » ترامب » أن قضية السلام في لبنان تبدو سهلة نسبيا مقارنة بالحالات الأخرى. ويمكن قراءة هذا التقييم بطريقتين. يمكن أن يشير إلى إرادة للذهاب بسرعة. ويمكنها أيضا أن تخون تقديرا ناقصا للتعقيد اللبناني. ولا يزال البلد يعيش مع قرى مدمرة، ونازحين، ومقتلى، ومناقشة داخلية عميقة بشأن التفاوض. لذا الكلمة الأمريكية لا تمحو وزن الأرض.

(روبيو) و(فانس) يعطيان نبرة متفائلة

In its April 24, 2026 edition,الأخضروتفيد تقارير بأن ماركو روبيو أعرب عن تفاؤله بعد اجتماع واشنطن. وقال وزير خارجية الولايات المتحدة إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في غضون بضعة أسابيع. الجملة قوية إنه يعطي منظوراً سريعاً لنزاع قديم كما أنها تدمج الدبلوماسية الأمريكية في منطق النتائج. ومع ذلك فإن السرعة المعلنة تتناقض مع خطورة اللحظة. ووصفت المصادر اللبنانية في اليوم نفسه وقفاً هشاً لإطلاق النار، ودمار مستمر، وغضباً قوياً بعد وفاة الصحفي أمال خليل. خطاب (روبيو) يسعى لتوقع إيجابي لكنه أيضاً يكشف (واشنطن) عن إختبار وإذا لم تحمي الهدنة المدنيين، فإن التفاؤل الأمريكي قد يبدو مفصولا.

Al Jumhouriyaوفي 24 نيسان/أبريل 2026 أيضاً، يُبلغ عن كلمات ج.د. فانس. ويصف نائب رئيس الولايات المتحدة التسلسل بأنه لحظة تاريخية هامة للعالم. وتثير هذه الصيغة نطاق الاجتماع. واقترحت أن تتجاوز القضية اللبنانية الإطار الثنائي. ويريد واشنطن أن تظهر أن السلام في لبنان يمكن أن يصبح إشارة إقليمية. ولكن هذا الخطاب يمكن أن يخلق أيضاً فجوة. الممثلين اللبنانيين لا يتحدثون عن التاريخ وهم يتحدثون عن السيادة والانسحاب وعودة السكان وحماية الصحفيين. الخطاب الأمريكي يركز على عظمة اللحظة ولا يزال الخطاب اللبناني مرتبطا بالأدلة الملموسة. ويسود التناقض اليوم السياسي بأكمله في 24 نيسان/أبريل.

(جوزيف أوون) يريد إبقاء الملف ضمن إطار الولاية

In its April 24, 2026 edition,Al Binaوتفيد التقارير بأن جوزيف أوون قدم إلى مجلس الوزراء المناقشات مع واشنطن. رئيس الجمهورية يؤكد أن دونالد ترامب يميل بشكل جيد نحو لبنان وأنه يحب البلاد. وأضاف أن هذا الحكم ينبغي أن يكون أساسا للمستقبل. تسعى العبارة إلى تحويل العلاقة مع واشنطن إلى نفوذ. (جوزيف أوون) لا يصف فقط اتصالاً. إنه يقترح طريقة. يريد استخدام الافتتاح الأمريكي للدفاع عن المطالب اللبنانية. لكنه يعرف أيضاً أن هذه الأرض حساسة. ويمكن انتقاد أي قرب من البيت الأبيض، لا سيما إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية. ولذلك، يحاول الرئيس الإبقاء على خط مؤسسي. وهو يتكلم أمام مجلس الوزراء. وهو يضع العملية في إطار رسمي.

Al Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026 أيضا، ذكر جوزيف أوون أنه نفى النظر في الاتصال المباشر مع بنجامين نتنياهو. ويشكل هذا التطور شاغلا رئيسيا. وفي لبنان، يكتسي شكل المفاوضات نفس أهمية مضمونه. وسيكون لإجراء مناقشة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أثر سياسي متفجر. ومن ثم فإن الرفض الرئاسي يسعى إلى تجنب حدوث أزمة داخلية. إنه يفصل المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة عن الاتصال السياسي المباشر. وبحسب الصحيفة نفسها، يريد جوزيف عون أيضاً الذهاب إلى واشنطن ليشرح لترامب تفاصيل القضية اللبنانية. وهو يعتقد أن الاستئناف غير كاف. وتكشف هذه الجملة عن استراتيجية. يريد الرئيس أن يتكلم على أعلى مستوى، لكنه يريد أيضا أن يستعيد السيطرة على القصة اللبنانية.

نواف سلام تربط السيادة والجيش والقانون الدولي

In its April 24, 2026 edition,الشارقتقارير عن بيانات نواف سلام عن المنطقة العازلة. ويدعي رئيس الوزراء أن لبنان لا يستطيع العيش في مثل هذه المنطقة. ويتمثل هدفها الرئيسي في افتراض وجود إسرائيلي دائم، ومنع عودة المشردين، وعرقلة إعادة بناء القرى المدمرة. وتلخص الجملة خط الحكومة. وتقول إنه لا يمكن بناء الأمن على استبعاد السكان المحليين. كما رفضت السماح للهدنة بأن تصبح مهنة بحكم الواقع. ولذلك، يضع نواف سلام عودة اللبنانيين من الجنوب في صميم المناقشة. ولا يقتصر خطابه على الحدود. يتحدث عن المنازل والقرى وإعادة البناء. ومن ثم تشير إلى أن السيادة هي أيضا واقع اجتماعي.

الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، تفيد التقارير أيضا بأن نواف سلام يعرض سحب الأسلحة من الدولة كمصلحة لبنانية. وأضاف أن تعزيز الجيش هو السبيل لتحقيق ذلك. المعادلة متحفظة لكن واضحة. ويتجنب رئيس الوزراء نبرة المواجهة المباشرة. يضع الموضوع في منطق الدولة. يهدف هذا الخيار إلى طمأنة الخارج، ولكن أيضًا لاحتواء التوتر الداخلي. في السياق نفسه،,Al Binaوورد في 24 نيسان/أبريل 2026 أن الحكومة ناقشت إمكانية استخدام الآليات الدولية لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الأراضي اللبنانية. وهكذا يربط نواف سلام محورين. الأول داخلي، مع دور الجيش. والثاني دولي، مع توثيق الانتهاكات.

نبيه بيري صاغ الكلمة اللبنانية في طائف

In its April 24, 2026 edition,Al Liwaوتفيد تقارير بأن نبيه بيري يؤكد ملحقه باتفاق الطائف. ويرفض رئيس البرلمان أيضا كل ما يهدد المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا البيان بعد الاتصالات مع الرياض وعندما تدخل الهدنة مرحلة جديدة. تذكرة الطيف ليست رسمية. وهو يُستخدم لإجراء مناقشات في الإطار الدستوري اللبناني. وتشير إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يقتصر على الحدود الجنوبية. وهو يعتمد أيضا على التوازن الداخلي. (بيري) يتحدث إلى جمهورين. يتحدث في الرياض، مشدداً على أهمية العلاقة السعودية. كما يتحدث إلى الجهات الفاعلة اللبنانية، مذكراً بأن أي حل يجب أن يظل متوافقًا مع الطائف.

In its April 24, 2026 edition,أناهاركما تفيد بأن نبيه بيري شكرت المملكة العربية السعودية على جهودها المتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ويسلط رئيس البرلمان الضوء على سيادة البلد وأمنه واستقراره. هذه الكلمة تعطي الملف بعداً عربياً وتبين أيضا أن بيري لا تريد ترك الوساطة في واشنطن وحدها. الحركة السعودية تسمح له بالتوازن بين المشهد وهو يوفر تغطية إقليمية للموقع اللبناني. وهو يساعد أيضا على منع النظر إلى المناقشات على أنها واحدة إلى واحدة تحت الضغط الأمريكي. خطاب (بيري) يسعى لربط المقاومة المؤسسية، اتفاق الطائف والدعم العربي.

يحدد الرحي الحد الأقصى للحقوق اللبنانية

In its April 24, 2026 edition,أد دياريسلط الضوء على موقف باترش الرحي. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات يجب أن تكون خالية من أي تنازل عن الحقوق. هذه الجملة قصيرة، لكنها علامة خط أحمر. وهي لا تغلق الباب أمام العمل السياسي. وهي تحذر من ثمن هذا النهج. (الراهي) يخاطب دولة مضطربة. ويخشى جزء من الرأي أن يؤدي الضغط الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق غير متوازن. ومن ثم، فإن السلطة الأبوية تضع شرطا أخلاقيا ووطنيا. ولا تقبل المفاوضات إلا إذا كانت تحمي الحقوق اللبنانية. الكلمة الصحيحة هنا تشمل الانسحاب والحدود والأراضي والسكان والسجناء والسيادة.

نفس الطبعةأد دياركما نشر في 24 نيسان/أبريل 2026 قراءة لا يمكن بموجبها التفاوض المباشر في ظل الظروف الراهنة. تستحضر الصحيفة لبنان مقسم وقرى محتلة وسكان ممنوعين من العودة واستمرار القصف. هذا الخط التحريري يعطي خلفية عن كلمات الرحي. والصيغة المتعلقة بالواجبات ليست معزولة. وهو يستجيب لمشهد وطني متوتر. الأبوّة لا تَتَبَعُ استفزازات عسكرية. يتحدث من حيث الضمانات والحدود. ويشير تدخله إلى أن السلام لا يمكن أن يكون مجرد صورة في واشنطن. يجب فحصها في قرى الجنوب.

المقاومة البرلمانية ترفض الاتصال المباشر

In its April 24, 2026 edition,الشارقيُبلغ عن كلمات عضو البرلمان الحسن فد الله، عضو في حزب الولاء للمقاومة. ويدعو السلطة اللبنانية إلى الخروج من المسار الذي يصفه بأنه تنازلات مقدمة. ويدعو أيضا إلى وقف أي شكل من أشكال الاتصال المباشر مع العدو. ويمثل بيانه جزءا من مناقشة التمثيل اللبناني في واشنطن. والغرض منها هو منع تفسير العملية الحالية على أنها طريق للتوحيد. ويتهم النائب إسرائيل بمتابعة عمليات القتل والتدمير والاغتيالات. وأشار أيضاً إلى العقبات التي تعترض الإنقاذ بعد الضربات. ويضع خطابه التفاوض تحت اتهام دائم. ولا يمكن اعتبار أي عملية صالحة بالنسبة له إذا استمر العنف على أرض الواقع.

Al Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، يوفّر إطارا إيديولوجيا وثيقا عن طريق المقارنة بين تايف والاتفاق المبرم في 17 أيار/مايو. وتشير الصحيفة إلى أن طائف يتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي وسيادة الدولة ونشر الجيش في حدود معترف بها. وهذه المقارنة تغذي كلمات الخصوم على أي تفاوض مباشر. يسمح لهم بالقول إن الرفض لا يستند فقط إلى موقف حزبي. وهي تستند إلى قراءة للإطار الوطني. وفي هذا الخطاب، فإن التفاوض الجيد هو الذي يفرض الانسحاب ويعيد السيادة. السيئ هو الذي يحول الهدنة إلى اعتراف سياسي. هذا التوتر يتخطى المشهد المحلي بأكمله.

الحديث حول أمال خليل يصبح عملا سياسيا

In its April 24, 2026 edition,الأخضرتقارير عن تعبئة زملاء (آمال خليل) أمام مكاتب الصحيفة في (بيروت). وتحدثت عدة أرقام، منها رئيس أمر المحررين جوزيف كوسيفي، والصحفيين والسياسيين. والتدخلات تعرب عن الغضب في استهداف فرق الإعلام. كما يشيرون إلى أن الصحفيين يستفيدون من الحماية في أوقات النزاع. هذه الكلمة تتجاوز المجال المهني. ويصبح اتهاما سياسيا. وتقول إن الهدنة لا قيمة لها إذا لم تمنع قتل المدنيين والصحفيين.

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجداديُفيد أن موت (عمال خليل) سيطر على المشهد اللبناني. تذكر الصحيفة أنها تعرضت للتهديد بالفعل بسبب تغطيتها الميدانية. ويدعي أيضا أن الهجوم تسبب في انتشار الغضب على الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين ووسائط الإعلام. ثم يغير الخطاب العام المقياس. لم تعد تأتي فقط من رؤساء أو وزراء أو نواب. وهي تأتي أيضا من المحررين والأسر وسكان الجنوب. في يوم 24 أبريل السياسي هذه الكلمة تزن بقدر إعلانات واشنطن. وهو يفرض سؤالا بسيطا على القادة: كيف يمكننا التفاوض على هدنة بدون حماية من يحكي قصة الحرب؟?

الدبلوماسية: تعجل واشنطن، وأطر الرياض وبيروت تسعى إلى ضمان الهدنة

(واشنطن) يريد تحويل إقتحام عسكري إلى اتفاق سياسي

In its April 24, 2026 edition,Al Jumhouriyaوتفيد التقارير بأن الاجتماع اللبناني – الإسرائيلي الثاني عقد في البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب وماركو روبيو. ومثل الجانب اللبناني السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض. ترأس الجانب الإسرائيلي السفير الإسرائيلي يشيل ليتر. وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع. كما قال إنه يرغب في استقبال جوزيف عون وبنيامين نتنياهو خلال هذه الفترة. ولذلك فإن الدبلوماسية الأمريكية تتحرك نحو مرحلة أكثر وضوحا. ولم تعد تقتصر على الوساطة التقنية. وهي تضع جدولا زمنيا ومشهدا وضغطا سياسيا.

نفس القصةAl Jumhouriya24 نيسان 2026 يظهر أن واشنطن تربط الملف اللبناني بهدفين. الأول هو الحصول على سلام سريع. (ماركو روبيو) يقول أنه متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم خلال بضعة أسابيع. الثانية هي أمن إسرائيل. دونالد ترامب يقول أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في حالة إطلاق الصواريخ، بينما تتصرف بحذر. ويخلق هذا النهج المزدوج توتراً في بيروت. الولايات المتحدة تريد تسريع المفاوضات. ولكن لبنان يدعو أولا إلى وقف الانتهاكات والانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين. وهكذا تصبح الهدنة أداة دبلوماسية غير مؤكدة. ويمكنها فتح المفاوضات. كما يمكن أن تكون بمثابة غطاء لزيادة الضغط.

ولا تزال الولاية اللبنانية تركز على وقف إطلاق النار والانسحاب

In its April 24, 2026 edition,الشارقتقارير تفيد بأن لبنان الرسمي أعد سلسلة من الشروط قبل اجتماع واشنطن. وبحسب الصحيفة، فإن التعليمات التي أعطيت للسفيرة ندى حمادة معوض غطت عدة نقاط. وكان على لبنان أن يطلب تمديد وقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين 20 و 40 يوما. ومن المتوقع أيضا أن يطالب بوقف تدمير القرى والمساكن في المناطق المحتلة. وشمل الملف أيضا وقف الهجمات ضد المدنيين، والعاملين في الإسعاف الأولي، والصليب الأحمر، والصحفيين. وتبين القائمة أن بيروت لا تريد الدخول في مناقشة سياسية دون ضمانات على أرض الواقع.

الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، يضيف أن مرحلة لاحقة لن تُفتح إلا إذا تأكد الالتزام الإسرائيلي بتلك الطلبات. ثم ستناقش في وقت لاحق تفاصيل المفاوضات، بما في ذلك المكان والتوقيت. ويعكس هذا الأسلوب الحكمة اللبنانية. وتسعى بيروت إلى تجنب فخ دبلوماسي. ولا تريد السلطة تفسير مجرد وجود في واشنطن على أنه امتياز. يريد أن يوقف الأعمال العسكرية وهكذا، فإن الدبلوماسية اللبنانية تمثل نفسها تدريجيا. وهي لا ترفض الحوار. لكنها تريد أن تضعه في أفعال مرئية ويستجيب هذا الموقف أيضا للضغط الداخلي. إن الشوارع والمشردون والقوى السياسية يحكمون الدبلوماسية من الجنوب.

يسعى الرياض إلى توحيد الجبهة الداخلية اللبنانية

In its April 24, 2026 edition,الأخضرووصفت مبادرة سعودية للتقريب بين الرؤساء الثلاثة. وذكرت الصحيفة أن الأمير يزيد بن فرحان زار بيروت والتقى مسؤولين في بعبدا وعين التينة. رافق هذه الخطوة اتصال بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونبيه بري. وفقاًالأخضروركزت الرسالة السعودية على نقطتين رئيسيتين: الحفاظ على الاستقرار المحلي وتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة المفاوضات. ولذلك يسعى الرياض إلى العمل كضامن سياسي. ولا يقتصر دورها على المساعدة الخارجية. يؤثر بشكل مباشر على تماسك الدولة.

In its April 24, 2026 edition,الشارقوتفيد التقارير أن يازيد بن فارهان وصل إلى بيروت بعد سلسلة من الاتصالات في باريس. وكان في استقباله جوزيف عون في بعبدا، حيث ركزت النقاشات على التطورات الأخيرة ودور السعودية في مساعدة لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة. ثم ذكرت نفس الصحيفة الاتصال بين نبيه بري وفيصل بن فرحان. وركز التبادل على استمرار الهجمات الإسرائيلية، ولا سيما التدمير المنهجي في القرى الحدودية. وتظهر الدبلوماسية السعودية هنا كدعم لتحقيق الاستقرار، بل كمحاولة لاستعادة إطار عربي حول المسألة اللبنانية.

تايف والمبادرة العربية لا تزال علامات دبلوماسية

In its April 24, 2026 edition,Al Liwaويبرز دور فيصل بن فارهان في الجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار في لبنان. كما ذكرت الصحيفة أن نبيه بري أعاد التأكيد على الالتزام باتفاق الطائف ورفض كل ما يهدد السعودية. وهذا التذكير له أهمية دبلوماسية. ويعني ذلك أن لبنان لا يرغب في مناقشة الجنوب خارج إطاره المؤسسي. ويظل طيف أساس الشرعية الداخلية. وهي تتصل أيضا بالعلاقة مع الرياض. في سياق واشنطن، تجعل هذه الإشارة من الممكن موازنة الضغط الأمريكي بغطاء عربي.

أد ديارفي 24 نيسان/أبريل 2026 يضيف زاوية أدق. The newspaper states that, for the Saudis, no peace process with Israel can take place outside the Arab path and the Arab peace initiative. He also reports that Nabih Berri would have been clear on one point: ولن يتحرك لبنان نحو السلام قبل المملكة العربية السعودية. ووفقاً للنص نفسه، دعا الوسيط السعودي إلى اتباع نبرة سياسية أكثر هدوءاً من أجل الإعداد لحوار سلمي. هذه القراءة تعطي الرياض مكابح ودور إطاري. ولا تكتفي المملكة العربية السعودية بالدفع إلى التفاوض. وهو يسعى أيضا إلى الحيلولة دون وجود رأس متجه إلى لبناني – إسرائيلي منعزل تحت الضغط الأمريكي ودون تغطية إقليمية.

التغطية الإقليمية الكاملة لفرنسا ومصر

In its April 24, 2026 edition,الشارقويذكر أن نبيه بيري تلقى أيضا مكالمة من وزير الخارجية المصري، بدر عبد التتي. ويشكل الاتصال جزءا من تسلسل تتبع فيه القاهرة التطورات في لبنان والمنطقة. وهذه المشاركة المصرية تكمل الدور السعودي. وهو يبين أن القضية اللبنانية لا يمكن تخفيضها إلى الوساطة الأمريكية. لا يزال هناك موضوع عربي. وتسعى مصر إلى الحفاظ على التوازن الإقليمي، لا سيما في وقت التوتر مع إيران وعدم الاستقرار حول غزة وجنوب لبنان والممرات البحرية.

The French role also appears in the background.الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، أفادت التقارير بأن يزيد بن فارهان أجرى اتصالات في باريس قبل وصوله إلى بيروت.أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026، من جهتها، تحفز دينامية دبلوماسية يرافق فيها الدعم الفرنسي الجهد السعودي والمصري. ولذلك تظل فرنسا حاضرة في سياق القضية. هي ليست في المقدمة مثل واشنطن ولكنه متورط في البحث عن موقع لبناني أقوى. ويسمح هذا الوجود لبيروت بتكثيف عمليات النقل. ويمكنها أيضاً أن تمنع مصادرة الملف بواسطة قوة واحدة.

إيران تزن على الطاولة اللبنانية بدون الجلوس هناك

In its April 24, 2026 edition,أناهاريضع دونالد ترامب الرعاية المباشرة للطريق اللبناني – الإسرائيلي إلى واحد، بينما يشير إلى المأزق الأمريكي ضد إيران، بين عدم وجود حرب كاملة وانعدام السلام الحقيقي. هذه الحجة مهمة ويعامل لبنان في واشنطن كمسألة منفصلة. لكنها لا تزال في تسلسل إقليمي أوسع. ذراع الحرب الأمريكية – الإيرانية يؤثر على الهامش اللبناني كما أنه يغير حساب واشنطن وإذا أرادت إدارة الولايات المتحدة أن تظهر نجاحا دبلوماسيا سريعا، فيمكن للبنان أن يصبح أرضية بيانية.

In its April 24, 2026 edition,الأخضروتفيد التقارير بأن طهران لم تقرر بعد المشاركة في مرحلة جديدة من المفاوضات مع واشنطن. The newspaper quotes the spokesman for the Iranian Foreign Ministry, Esmail Baghai, according to which experience has shown that policies of maximum pressure lead to similar responses. وينص النص نفسه على أن إيران بدأت في فرض رسوم على السفن المأذون لها بعبور مضيق أورموز. وهذه المعلومات توسع الأزمة. ويرتبط الملف اللبناني بالبحر والنفط والجزاءات والتهديدات بالحرب. وهكذا، يمكن إضعاف هدنة في الجنوب بسبب تصاعد في الخليج.

يحاول إسلام أباد التوسط بين واشنطن وطهران

In its April 24, 2026 edition,أد دياروذكر أن باكستان تبذل جهودا من أجل الجمع بين وفدي الولايات المتحدة وإيران لمواصلة مرحلة ثانية من المفاوضات. According to the newspaper, Islamabad could transmit new ideas, including a partial lifting of the Washington maritime blockade against Iran, in exchange for the reopening of the Strait of Ormuz. The newspaper speaks of cautious optimism about the possibility of a breakthrough, while noting that the Iranian response had not yet arrived. وتبين هذه الوساطة أن الملف اللبناني ليس سوى واجهة في خريطة أكبر.

وهذه المحاولة الباكستانية لها تأثير مباشر على بيروت. وإذا وجدت واشنطن وطهران صيغة لإلغاء التصعيد، فإن الضغط على لبنان يمكن أن ينخفض. ومن المرجح أن تكون الهدنة في الجنوب أكثر توحيدا. وعلى العكس من ذلك، إذا ظل الحصار البحري ومضيق أورموز والجزاءات في قلب الذراع، فإن لبنان يمكن أن يصبح مرة أخرى حيزا للمواجهة غير المباشرة.الناصري الجدادوفي 24 نيسان/أبريل 2026 يصف مضيق أورموز والحصار الأمريكي على إيران محورا رئيسيا للمواجهة بين واشنطن وطهران. وتفيد الصحيفة أيضاً بالإعلان الأمريكي عن السيطرة على سفينة تحمل نفط إيراني في المحيط الهندي.

تسعى الدبلوماسية اللبنانية إلى حماية دولية

In its April 24, 2026 edition,Al Binareports that the lebanese government has discussed approaches before international forums. ويشير النص إلى إحالة تقرير إلى عدة هيئات مختصة. وأشار أيضاً إلى طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. According to the same newspaper, the High Commissioner for Human Rights was to send a mission to Lebanon to investigate war crimes, crimes against humanity and violations of international humanitarian law. ولذلك فإن الدبلوماسية اللبنانية لا تقتصر على واشنطن. كما أنها تسعى إلى حيز قانوني ومتعدد الأطراف.

المادة نفسهاAl Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، نوقش في مجلس الوزراء فكرة: قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لفترة محددة، من أجل النظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية. ولم يتخذ أي قرار، لا سيما بسبب غياب وزير العدل. لكن النقاش موجود وتبين أن بيروت تسعى إلى تحويل الهجمات على المدنيين والصحفيين والقرى إلى ملفات موثقة. هذا الطريق يكمل القناة الأمريكية إنه يسمح للبنان ليس فقط أن يعتمد على وساطة دونالد ترامب كما أنها تضع إسرائيل في مواجهة الضغوط القانونية، حتى لو ظل الطريق طويلاً وغير مؤكد.

جدول تجاري مهدد بالحرق

In its April 24, 2026 edition,أد دياريعتقد أن الحالة العسكرية في الجنوب لا تزال قريبة من الانفجار. The newspaper refers to an Israeli military and diplomatic tightening. ويدعي أن الطلبات الإسرائيلية إلى لبنان تعتبر مستحيلة تلبية. وأشار أيضا إلى اختلال التوازن في تمثيل المعسكرين في واشنطن، مع وجود لبناني مؤهل على أنه محدود، ووصف وفد إسرائيل بأنه قاس. هذه القراءة تصر على عدم تماثل التسلسل. وتتفاوض بيروت في الوقت الذي لا يزال فيه إقليمها متأثرا. ولذلك يجب عليها أن تتجنب تحويل الدبلوماسية إلى التحقق من الوقائع التي تحققت.

Al Liwa24 نيسان/أبريل 2026 يعرض اجتماع واشنطن كبداية لمرحلة جديدة تتصل بترتيبات الاستقرار وأسباب الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن لبنان يسعى إلى وقف إطلاق النار والتزام إسرائيلي واضح من أجل الإعداد لمرحلة مناقشة أعلى. لذا فإن دبلوماسية اليوم تقوم على معادلة هشة واشنطن يريد أن يسرع الرياض يريد الاشراف باريس والقاهرة طهران يزن عن بعد ويحاول إسلام أباد إزالة التصعيد الإقليمي. ومن جهة أخرى، تسعى بيروت إلى ضمان أدنى: أن تصبح الهدنة حقيقية قبل أن تكون سياسية.

السياسة الدولية: Ormuz, Ukraine and Red Sea in a global hardening sequence

تنقل واشنطن وطهران الأزمة إلى البحر

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجداديمثل مضيق أورموز محور المواجهة الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران. The newspaper reports that the American maritime blockade against Iran was imposed as the heart of the diplomatic and military battle. The Pentagon also declares the control of a ship carrying Iranian oil in the Indian Ocean. هذا هو تمديد الأزمة. ولم يعد النزاع يقتصر على الجزاءات أو المفاوضات. وهو يؤثر على الطرق البحرية والطاقة والتدفقات التجارية. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن كلا الجانبين لا يزالان ملتزمين بشروطهما ويعودان إلى طاولة المناقشة. وهكذا، يصبح البحر مساحة من الضغط. ويحاول واشنطن خنق الإيرادات الإيرانية. وتحاول طهران أن تبين أن مراقبة المعابر البحرية يمكن أن تتحول ضد خصومها.

In its April 24, 2026 edition,أد ديارتقارير أن (دونالد ترامب) أعطى أوامر لبحرية الولايات المتحدة بإطلاق النار على أي سفينة تزرع الألغام في مضيق (أورموز). The newspaper adds that Trump has ordered to triple the activity of the mine dredgers in the Strait. ويرفع هذا البيان مستوى التهديد. إنها تعطي الأزمة نبرة عسكرية مباشرة. غير أن نفس التسلسل لا يزال مرتبطا بمحاولة التفاوض.أد دياروتسعى باكستان إلى الجمع بين الوفود الأمريكية والإيرانية. ويمكن للإسلام أباد أن يقترح رفعا جزئيا للحصار البحري مقابل إعادة فتح مضيق أورموز. والتناقض قوي. من جهة، (واشنطن) تقوّض قواعد الاشتباك. ومن جهة أخرى، يحاول إسلام أباد الحفاظ على قناة سياسية.

تركز إيران على مراقبة العبور والضغط الاقتصادي

In its April 24, 2026 edition,الأخضروتفيد التقارير بأن طهران لم تقرر بعد المشاركة في مرحلة جديدة من المفاوضات مع واشنطن. ويزعم الناطق باسم الدبلوماسية الإيرانية، إسماعيل باغاي، أن السياسات ذات الضغط الأقصى تؤدي إلى استجابات مماثلة. The same newspaper reports that Iran has begun to collect duties on vessels authorized to cross the Strait of Ormuz. وهذا يعطي شكلا ماليا لتوازن السلطة. طهران ليس مجرد تحدي للحصار. يَدْعي a سلطة مرورِ. This puts economic actors at direct risk. وتتأثر السفن وشركات التأمين والمصدرين والمستوردين بعدم اليقين.

Al Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، شدد على أثر الأزمة على أسواق الطاقة. وتشير الصحيفة إلى أن سعر البرميل قد ارتفع من 96 دولارا إلى 106 دولارات في ثلاثة أيام، مع توقع زيادة جديدة إذا لم تكن هناك إشارة سياسية إلى طمأنة الأسواق. According to the same reading, US policy has not yet succeeded in cooling prices. وهذه الزيادة تضع الحرب في صميم الحياة الاقتصادية العالمية. It affects transport, imports, industrial costs and public finances. ولذلك أصبحت أزمة أورموز أزمة أسعار. وهي لا تتعلق بالولايات المتحدة وإيران فحسب. It affects consumers, businesses and central banks.

أوكرانيا تحصل على دعم أوروبي ضخم

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادreports that the European Union has approved a EUR 90 billion loan to Ukraine, as well as a twentieth series of sanctions against Russia. وتقول الصحيفة إن سلوفاكيا وهنغاريا سحبتا حق النقض، الذي سمح بالاتفاق. ويقول رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن البحث عن سلام عادل ودائم يتطلب بناء القدرات في كييف وزيادة الضغط على موسكو. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, also welcomes the agreement. وهي تعتقد أن روسيا تواصل خطها العدواني، بينما يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لأوكرانيا.

The same newspaper reports that Volodymyr Zelensky hopes to receive the first tranche of the loan in late May or early June. He went to Cyprus to participate in a European Summit as the attacks continued to cause deaths in Russia and Ukraine.الناصري الجدادreport deaths and injuries following Russian attacks in the Ukrainian areas of Dnipropetrovsk and Jytomyr. He also mentions a death in the Russian region of Samara following the fall of drone debris. ومن ثم، يأتي الدعم المالي الأوروبي في وقت لا تزال فيه الجبهة نشطة. القرض لا يسوي الحرب. وهو يهدف إلى تمكين كييف من الاستمرار، وتمويل الجهد العسكري، ومقاومة الضغط الروسي.

الطائرات غيرت حجم الحرب في أوروبا

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادتحليل لدور الطائرات بدون طيار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. The newspaper reports that Ukrainian operators stepped up the deep strikes against Russian territory in the first quarter of the year. For the first time since the beginning of the war, Ukraine has reportedly launched more cross-border offensive drones in a month than Russia. According to the figures cited, the Russian Ministry of Defence claims to have shot down 7,347 Ukrainian drones in March 2026, an average of 237 per day. وتنص المادة نفسها على أن القوات الجوية الأوكرانية سجلت 462 6 طائرة روسية بلا طيار و 138 صاروخا خلال الشهر نفسه.

وهذا التغيير التقني يغير منطق ساحة المعركة.الناصري الجدادويوضح أن نطاق الطائرات بدون طيار يتيح لأوكرانيا فرصة لحماية خطوطها من خلال ضرب الخلفية الروسية. وتشير المادة أيضاً إلى فكرة استراتيجية قوية: فالحروب لا تُقرَّر في الخنادق فحسب، بل في المنطقة التي تبعد عشرة أو أربعين كيلومتراً عن خط الاتصال. ومن ثم تصبح الذخائر والوقود ومشغلي الطائرات بدون طيار وخطوط النقل أهدافاً مركزية. إستنزاف الحرب يتطلب شكلاً أكثر تنقلاً ويلعب باللباس السوقي والدموع. وهو ينطوي أيضاً على القدرة على تهدئة الدفاعات الجوية للخصم.

البحر الأحمر يصبح واجهة أخرى للضغط

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادويهدد الصومال بحظر مرور السفن الإسرائيلية إلى خليج عدن والوصول إلى مضيق باب المنديب. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الممر يمثل نقطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، حيث أنه يربط قناة السويس بالمحيط الهندي. ويأتي الإعلان الصومالي بعد قرار إسرائيلي بتعيين ممثل في كيان صوماليلاند، وهو أمر غير معترف به دوليا. لذا فإن رسالة مقديشيو تهدف إلى استجابة سياسية وبحرية. وهو يبين أن الطرق المائية تصبح أدوات دبلوماسية، إلى جانب الجزاءات أو التحالفات العسكرية.

المادة نفسهاالناصري الجداديؤكد أن الصومال لا يسيطر مباشرة على معبر باب المنديب بأكمله. ولكن الخبراء يعتقدون أن القرار ما زال يمكن أن يكون له أثر، لأن المعادلات البحرية تتغير مع الطائرات بدون طيار والأسلحة غير المكلفة. وتستشهد الصحيفة أيضا بفكرة أن هذه الحركة يمكن أن تستفيد من الدعم الصادق الذي تقدمه دول أخرى، لأن الأنشطة الإسرائيلية تعتبر تهديدا لأمن البحر الأحمر والبلدان المشاطئة. ولذلك فإن الخطر يتمثل في توسيع الجبهات. القرار المتخذ في مقديشيو يمكن أن يتعلق بحسابات سانا، والمصالح الأمريكية، وسلامة الطرق بين آسيا وأوروبا.

تهدد تيغري بإعادة فتح الحرب الإثيوبية

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادويعتبر أن اتفاق بريتوريا الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي يبدو على وشك الانهيار. The newspaper recalls that the war had killed at least 300,000 people and displaced more than two million people. بدأ التوتر مرة أخرى بعد إعلان إرادة جبهة تحرير شعب تيغراي لاستعادة السيطرة على الحكومة الإقليمية وإعادة تنشيط برلمانها المنتخب. ولذلك فإن الحالة الإثيوبية تعود إلى منطقة خطرة. ولم يعد وقف إطلاق النار في بريتوريا، الذي كان بمثابة مخرج من الحرب، كافيا لاحتواء الانقسامات.

The same newspaper explains that recent developments reflect a reduction in the space for dialogue in favour of conflict scenarios. It also reports that the Federal Government of Addis Ababa does not wish to see a faction of the Tigray People ‘ Liberation Front become a central political partner again. وتبين هذه القراءة أن الأزمة ليست عسكرية فحسب. وهي تتعلق بمكان تيغراي في الدولة الإثيوبية. وهو أيضاً يتعلق بقدرة السلطة الفيدرالية على قبول الحكم الذاتي السياسي القوي في منطقة ممزقة بالحرب. وفي حالة انهيار الاتفاق، يمكن للقرن الأفريقي أن يتعرض لصدمة جديدة، لها آثار على الهجرة والأمن الغذائي والأرصدة الإقليمية.

لا تزال سوريا والعراق محاصرين في عمليات إعادة تجديد غير مكتملة

In its April 24, 2026 edition,الأخضرمعالجة العقبات التي تعترض إدماج القوات الديمقراطية السورية في هياكل السلطات الانتقالية السورية. The newspaper reports that this integration began with the abandonment of most of the areas previously controlled by the force in the north-east of Syria, with the continuation of administrative and security roles in Hasakah and Ain al-Arab. ولا تزال الحواجز متعددة. هذا ليس فقط عن مواقع عسكرية. It affects the political position of Kurdish forces, local management, border control and the form of central authority. ومن ثم، يبدو أن سوريا بلد متجدد، ولكن بدون اتفاق ثابت بشأن التوزيع الحقيقي للقوة.

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادويثير أيضا المخاوف في العراق. The newspaper reports that American measures against Iraqi factions close to Iran could have an impact on the political scene if they affect the political wings of these groups, present in the largest parliamentary bloc. هذه البيانات تُظهر أن ذراع (واشنطن ثري) من الأسلحة ما زالت مستمرة في الأنظمة السياسية للمنطقة. إن العراق معرض لضغوط مزدوجة. ولا بد لها من إدارة آثار الجزاءات والحفاظ على أرصدةها الداخلية. ولذلك، لا تزال سوريا والعراق مجالين حيث تشكل المواجهة الإقليمية جزءا من المؤسسات المحلية والقوات المسلحة والتحالفات.

الاقتصاد: أسعار الصرف تحت المراقبة، والزراعة المنكوبة بالجفاف، وصدمة الطاقة العالمية

ويظل سعر الصرف أول اختبار للاستقرار

In its April 24, 2026 edition,الأخضرويسلط الضوء على بيانات وزير المالية ياسين جابر بشأن سعر الصرف. ويدعي أن المعدل لا يزال تحت السيطرة، ولكنه يربط هذا الاستقرار بإدارة السيولة الشديدة الضيق. According to the newspaper, government revenue had enabled budgetary and monetary policies to raise dollars in the market while controlling the mass of Lebanese pounds. وساعدت هذه الطريقة على تثبيت المعدل. غير أن جابر يشدد على أن السيولة يجب أن تستمر بحذر حتى لا تلحق الضرر بأسعار الصرف في مرحلة تتسم بتحديات كبيرة. He also said that he followed every day the purchases of dollars on the market and the levels of rates between banks.

نفس المقابلة التي نشرهاالأخضر24 نيسان/أبريل 2026 تبين أن وزارة المالية ترفض أي تحرير سريع لأسعار الصرف. ويعتقد ياسين جابر أن إدارة التبادل من قبل منصة بلومبرغ ستكون خطأ كبيرا في ظل الظروف الراهنة. وترى أن هذا الخيار لا يمكن إلا في أوقات الاستقرار. ويذكر الوزير أيضا أن المبلغ المتاح قد انخفض منذ اندلاع الحرب، رغم أنه يعتقد أن هذا الانخفاض لا يزال مقبولا في هذه المرحلة. ويضيف أن الدولة لا تزال قادرة على دفع الأجور بالدولار. ومن ناحية أخرى، يعتمد على دفع ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية نيسان/أبريل لتعزيز سيولة الدولة والحفاظ على المعدل الخاضع للمراقبة.

التمويل العام في إطار الأثر المباشر للحرب

الأخضروتفيد 24 نيسان/أبريل 2026 أن ضريبة الغاز تدفع نحو 35 مليون دولار شهريا إلى صندوق الإيرادات الموحد. ويعتقد ياسين جابر أن الوضع سيكون أصعب بكثير بدون هذه المبالغ. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الوزير غير مستعد في هذه المرحلة لدفع مبلغ 800 مليون دولار سنويا لتمويل الزيادة في مرتبات القطاع العام التي وافق عليها مجلس الوزراء. He believes that this decision would be dangerous in the present context. ويعترف بأن هذا الموقف ليس شعبيا، لكنه يقول إنه يريد تجنب تكرار أخطاء الماضي. الرسالة واضحة. ويجب على الحكومة أن تتحاشى بين الدعم الاجتماعي والاستقرار النقدي والقدرة على التمويل الحقيقي.

وتنص المادة نفسها على أن الوزير يعلل العجز المتوقع في نهاية السنة. وقد استندت التقديرات الأولى إلى فائض أولي يزيد على بليون دولار. ولكن الحرب وآثارها قد خفضت الإيرادات العامة. ويوضح ياسين جابر أنه كان يحبذ دفع زيادات معينة، ولكن الأولوية الآن هي تجنب صدمة على سعر الصرف. ويدعي أن اتخاذ قرار سيئ يمكن أن يخلق أزمة على الأزمة ويتسبب في انهيار. ويبين هذا النهج أن جوهر السياسة الاقتصادية لا يزال دفاعيا. إنها ليست مسألة إنعاش بعد الأول هو تجنب فقدان السيطرة النقدية.

لا تزال العلاقة مع صندوق النقد الدولي غير مكتملة

In its April 24, 2026 edition,الأخضروأشار ياسين جابر إلى المناقشات التي جرت مع صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع. According to him, an agreement was reached on the amendments relating to the law dealing with the situation of banks. ومن جهة أخرى، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون الخسارة المالية. The blocking point remains the hierarchy of loss distribution. ووفقا لما ذكره الوزير، يصر صندوق النقد على تسلسل يبدأ بالبنوك ثم بالودائع.

ويذكر التقرير نفسه أنه يجب على اللجنة أن تجمع بين ممثل لصندوق النقد، ومصرف لبنان، ولجنة الرقابة المصرفية، ووزارة الاقتصاد من أجل إيجاد صيغة مشتركة. ويؤكد هذا الهيكل أن السجل المصرفي لا يزال في صميم الانتعاش. ولا يكفي تثبيت سعر الصرف. ويجب أيضا معالجة الخسائر، ووضع قواعد للتوزيع وإعادة الثقة. وفي هذا السياق، لا يزال دور مصرف لبنان، الذي يقوده كريم سعود، دورا أساسيا. وتشكل السياسة النقدية وإدارة السيولة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لبنة واحدة. فبدون اتفاق واضح على هذا الحي، سيظل الانتعاش بطيئا وهشا.

يضيف النفط ضغطا عالميا على لبنان

In its April 24, 2026 edition,Al Binaربط الأزمة الإقليمية بصدمة الطاقة. The newspaper reports that the price of the barrel has increased from $96 to $106 in three days. وأشار أيضا إلى التوقعات المتعلقة بزيادة قدرها 3 دولارات إلى 4 دولارات في اليوم، بعتبة قدرها 120 دولارا إذا فشلت السياسة في طمأنة الأسواق. وهذه البيانات ثقيلة بالنسبة للبنان. ويستورد البلد معظم احتياجاته من الوقود. ولذلك، تُنقل الزيادة في النفط إلى النقل والإنتاج والمولدات والسلع المستوردة وأسعار التجزئة. كما أنه يقلل من الهامش المالي للدولة، الذي يحده بالفعل الحرب والاحتياجات الاجتماعية.

الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، تشير التقارير من جهتها إلى انخفاض سعر الذهب في حين أن الزيادة في تغذية النفط تبعث على مخاوف من التضخم وتحافظ على ارتفاع أسعار الفائدة. The newspaper reports that gold in cash fell by 0.7 per cent to $4,705.37 ounce, while US futures for June also declined by 0.7 per cent to $4,720.90. وتشير نفس المادة إلى أن برنت ظل أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد بعد انخفاض حاد عما كان متوقعا في مخزونات البنزين والنفط في الولايات المتحدة. ولذلك فإن الإشارة العامة هي تضخم. وهذا يعني بالنسبة للبنان ضغطا جديدا على التكاليف، في وقت لا تزال فيه القوة الشرائية منخفضة.

ويستفيد الدولار من الأزمات ويعزز القيود اللبنانية

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجداديكرس سجله الاقتصادي لهيمنة الدولار. The newspaper believes that tensions and the war against Iran reinforce the position of the American currency in reserves, trade and markets. وأفاد بأن حصة الدولار في المعاملات الدولية قد ارتفعت إلى 51.1 في المائة في آذار/مارس، أي من 49.2 في المائة في الشهر السابق. وأضاف أن الدولار، رغم انخفاضه بنسبة 8 في المائة في عام 2025، أصبح أكثر جاذبية من اليورو واليوان بالنسبة للمستثمرين. هذا التطور يتجاوز الحالة الأمريكية. وهو يثقل كاهل جميع البلدان التي تعتمد بشدة على الدولار، بما في ذلك لبنان.

وهذه الحركة تعزز التناقض اللبناني. فمن جهة، تساعد الدولار على دفع الأجور، وتلقي التحويلات، وحماية جزء من الوفورات الحالية. ومن ناحية أخرى، يجعل الانتعاش أكثر اعتمادا على تدفقات النقد الأجنبي.الأخضروورد في 24 نيسان/أبريل 2026 أن ياسين جابر يلقي بعض تفاؤله بشأن إمكانية عودة تدفقات المغتربين، من خلال زيارات إلى لبنان أو من خلال عمليات نقل إلكترونية، إذا تحسنت الظروف الأمنية. كما رأى الاستقرار فرصة لاجتذاب الدولارات، وتعزيز السياحة وزيادة التحويلات. ولكن هذا المنظور لا يزال مرتبطا بالهدنة والمناخ الإقليمي وعودة الثقة.

تسعى الزراعة اللبنانية إلى الخروج عن طريق التعاون الإيطالي

In its April 24, 2026 edition,الشارقيبلغ عن توقيع مذكرة تفاهم زراعية بين لبنان وإيطاليا. وحضر وزير الزراعة اللبناني نزار هاني معرض ماك فروت التجاري على الفواكه والخضروات والتكنولوجيات الزراعية. وينص النص على أن الاتفاق أعده مكتب التعاون الإيطالي في بيروت مع فرق من وزارتي الزراعة في البلدين. وعرض الوزير حالة القطاع الزراعي اللبناني والأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي. According to the newspaper, about 22.5 per cent of agricultural land has been affected, with negative effects on production, supply chains and food security.

الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026 أيضا تفاصيل محاور الاتفاق. وهي تركز على تحسين نوعية المنتجات الزراعية، والمؤشرات الجغرافية، والشهادات، وصحة النباتات، والامتثال للمعايير الأوروبية، والتنمية الريفية، والسياحة الزراعية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وبناء القدرات. والهدف من هذا التعاون هو دعم قطاع أضعفته الحرب، وأيضا جعله أكثر قدرة على المنافسة في مجال التصدير. المخاطر ليست مجرد زراعية It affects rural incomes, local employment, exports and food security. وفي اقتصاد منخفض المجاعة، أصبح إصلاح قطاعي الأراضي والزراعة جزءا من عملية التعمير الوطني.

تتطلب الهياكل الأساسية الاقتصادية رقمنة وتقييم الأضرار

In its April 24, 2026 edition,Al Liwaوتفيد التقارير بأن فرع تشغيل ميناء بيروت قد أطلق وسائل دفع إلكترونية جديدة لتسوية رسوم الموانئ. وتضاف هذه الوسائل إلى أموال الدفع داخل الميناء. ويمكن الدفع الآن من خلال منصة الموانئ الرسمية، وتطبيق اتفاق الأسواق المالية الأفريقية، والشبكة المصرفية، والتجارة الصافية. والهدف من ذلك هو تيسير العملية، وتسريع العمليات، وزيادة الشفافية. وبالنسبة للتجارة اللبنانية، يحسب هذا النوع من التدابير. ولا تزال الموانئ الباب الرئيسي للواردات والصادرات والإيرادات.

نفس الصحيفة,Al LiwaOn 24 April 2026, it was reported that the Ministry of Industry launched an electronic questionnaire on the damage suffered by the industrial sector in 2026. وتوضح الوزارة أن العدوان الإسرائيلي قد تسبب في تدمير جزئي أو كامل في عدد كبير من المنشآت الصناعية في عدة مناطق. The questionnaire should collect data on the extent of damage and the estimated cost of repairs or reconstruction. وستشكل هذه البيانات أساسا للعمل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في لبنان وفي الخارج. وبالتالي، تدخل الصناعة مرحلة توثيق. قبل التعويض، علينا التشفير. وقبل التعافي، يجب قياس مدى الخسارة.

الاستثمار والمطارات والاستهلاك تحت الإشراف

In its April 24, 2026 edition,Al Liwareports that the Investment Development Authority in Lebanon has presented to the Turkish Ambassador its programmes, services and ways to strengthen economic cooperation. The organization states that it is ready to support Turkish investors and provide the necessary facilities for their projects in Lebanon. ووفقاً للنص نفسه، أعرب السفير التركي عن اهتمام بلده بتعزيز وجوده الاستثماري وتطوير التعاون الاقتصادي. This shows that Lebanon is still trying to sell an investment perspective, despite the war and the risk.

نفس الرقمAl Liwaوورد في 24 نيسان/أبريل 2026 أن حركة مطار بيروت الدولي وصلت في 22 نيسان/أبريل إلى 37 حركة جوية و 611 4 مسافرا. The arrivals involved 2,573 passengers, compared with 2,096 departures and two transit passengers. ولا تزال هذه الأرقام متواضعة، ولكنها تقدم مؤشرا مفيدا على حركة الناس في مرحلة من التوتر. وهي تعول أيضا على السياحة والنقل والتجارة. في نفس البيئة,Al Liwaيقتبس من الأولوية المعطاة للمعونة، ومن انخفاض الناتج القومي، والدفع التضخمي، وقيمة الدولارات، وانخفاض السياحة، والتحويلات. ولذلك فإن الصورة الاقتصادية لا تزال هشة. وهو يجمع بين استقرار أسعار الصرف، وتكاليف الحرب، وإنتظار المساعدة والبحث عن العملات.

المجتمع: التكلفة المدنية للحرب بين المدارس المشردة والقرى المحروقة والطوارئ الصحية

تصبح المدرسة مؤشرا اجتماعيا للحرب

In its April 24, 2026 edition,أناهارتكرس عدة صفحات لآثار الحرب على التعليم. The newspaper describes an area in deep confusion. Some schools have closed and moved to distance learning. Others have ceased any activity. وما زال آخرون يحتفظون بالدورات في الحضور. وأدى هذا التنوع في الحالات إلى وجود تفاوت قوي بين الطلاب. وأولئك الذين لديهم وصول ثابت على الإنترنت لا يزالون جزءا من عامهم. وبقي الآخرون على الهامش.أناهاروتشير أيضا إلى أن الأسر أرسلت أطفالها إلى بلدان أوروبية لإبعادهم عن الخوف والضغط النفسي. وهكذا تصبح المناقشة المدرسية مرآة اجتماعية. وهو يكشف عن فجوات الدخل، والأمن، والحصول على الأدوات الرقمية.

في نفس الملف,أناهاروفي 24 نيسان/أبريل 2026، أفادت التقارير بأن 000 147 تلميذ يتلقون دورات دراسية عن بعد. The newspaper describes children living in shelters, sometimes almost cut off from the internet. بعضهن لديهن شاشات صغيرة، غالباً ما يتضررن. ويؤكد النص على تحويل المدارس إلى أماكن نجاة. صناديق الكتب تصبح مخزن ملابس. الجداول لم تعد تأخذ دروساً فقط. وهي تشير إلى الصمت الذي تركته الحركات. هذه الصورة تعطي مقياساً ملموساً للصدمة. الحرب لا تدمر المباني فحسب. كما أنه يكسر استمرار التعلم. As a result, some parents are considering removing their children from school. The right to education becomes a daily, fragile and unequal effort.

الامتحانات والخطاب التعليمي تحت الضغط

أناهاركما أبلغ وزير التعليم اللبناني، ريما كارامي، في 24 نيسان/أبريل 2026. She states that students will not be examined on courses they have not received. ويهدف هذا الحكم إلى طمأنة الأسر. إنه يستجيب لألم بسيط. فقد العديد من الطلاب أسابيع من الدراسة. وتبع آخرون برنامجا غير كامل. وشهد آخرون دورات دراسية متوقفة حسب الصلة ومكان الاستقبال وتوافر المدرسين. ولذلك يسعى القرار المعلن إلى الحد من الظلم. ويعترف بأن الحرب قد غيرت واقع الفصل. كما أنها تعطي إشارة إلى إدارة المدارس. ولا يمكن معالجة الامتحانات كما لو كانت السنة طبيعية.

نفس الطبعةأناهارويناقش مذكرة إدارية عن المواقف السياسية التي يتخذها معلمو القطاع العام بشأن الشبكات الاجتماعية. وتوضح ريما كارامي أن المذكرة تشير إلى قاعدة قديمة نافذة. She adds that there is no intention of repression. ووفقاً لها، أفادت رسائل من المديرين والمدرسين عن منشورات تتضمن ملاحظات إهانة وهجمات سياسية. ومن ثم يقدم الوزير هذا التدبير كمحاولة لمنع التوترات. وتبين هذه الحالة أن الأزمة المدرسية تتجاوز تنظيم الدورات الدراسية. It also affects public speech, social anger and the educational role of teachers. في مجتمع مُحكم عليه بالحرب، حتى الأماكن المدرسية تصبح أماكن احتكاك.

الجنوب يواجه الفوسفور الأبيض والمخاطر المستدامة

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادوتفيد التقارير بأن أكثر من 48 قرية وبلدية في جنوب لبنان قد قصفت بفسفور أبيض منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في 2 آذار/مارس. The newspaper describes this material as incendiary and toxic. He believes that his use constitutes a serious violation of international humanitarian law. ويشير النص أيضا إلى أن الحرب السابقة شملت بالفعل مائتي وخمسين هجوما على الفوسفور الأبيض في الجنوب. ولذلك فإن الخطر ليس دقيقا. وهو يتمشى مع المدة. The inhabitants face a threat that affects the bodies, lands and future of the villages.

نفسالناصري الجدادفي 24 نيسان/أبريل 2026 يشير إلى أن المجلس الوطني للبحوث العلمية قد وثّق، في تموز/يوليه 2024، مائة وخمسة وسبعين هجوما على الفوسفور الأبيض منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جنوب لبنان. الكثير تسبب في حرائق وقد أثرت على أكثر من ستمائة هكتار من الأراضي الزراعية. وتشير الصحيفة أيضا إلى أنه لا ينبغي استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب من الهياكل الأساسية المدنية، حيث يمكن أن تنتشر النيران وتتسبب في أضرار جسيمة. وتوسّع هذه البيانات الميزانية العمومية الاجتماعية. الخسائر ليست فقط عن المنازل وهي تؤثر على الحقول والدخل الريفي والأشجار وسبل العيش.

الصحة العامة التي تتعرض لها الأسلحة وسلاسل الإمداد

الناصري الجداد24 april 2026 details the medical effects of white phosphorus. وتوضح الصحيفة أن هذه المادة يمكن أن تسبب حروقا عميقة وشديدة. يمكن أن يخترق العظام. وتتمثل الأولوية الطبية في وقف عملية الاحتراق. غير أن الفوسفور قد يرتد خلال أو بعد الإسعاف الأولي بالأكسجين. The newspaper adds that general effects may occur up to 24 hours after exposure. In serious cases, they can touch the heart, the vessels, the liver, the kidneys, the consciousness and theurg system. الموت يمكن أن يحدث من خلال الصدمة أو فشل الأعضاء.

In its April 24, 2026 edition,Al Liwaتنبيهات على المخدرات الحساسة للحرارة. The newspaper explains that certain treatments, such as cancer treatments, must be kept between two and eight degrees. كما تتطلب التطعيمات والإنسولين درجة حرارة متحكم بها لكي تظل فعالة. وفي حالة حجب النقل البحري، قد تتضرر هذه المنتجات إذا ظلت السفن غير مأهولة لعدة أيام. The newspaper links this threat to the tension around the Strait of Ormuz and the indirect effects of the war on health care. ولذلك، فإن الأزمة الصحية ليست مجرد نتيجة للضربات. It can also come from a delay in delivery, a breakdown in the cold chain or a shortage.

يظل المشردون في قلب الطوارئ الاجتماعية

In its April 24, 2026 edition,أد ديارit describes an unprecedented displacement crisis in the South. The newspaper claims that fifty-five villages were occupied after their eviction. He also reports that six hundred thousand inhabitants could not return in the short term, according to the elements mentioned in his editorial. النص يفخر فنجان أشجار الزيتون والأعشاب القديمة. إنه يرى أنه شكل من أشكال استئصال الناس من جذورهم. وتعكس هذه الصياغة واقعا اجتماعيا أوسع نطاقا. فالتشرد لا يقاس بعدد الأشخاص فحسب. ويقاس أيضا في المنازل المفقودة، ويقطع الحقول، ويدمر الذكريات، ويضعف الروابط المجتمعية.

Al Liwaوورد في 24 نيسان/أبريل 2026 أن النزاع تسبب في أزمة إنسانية كبرى في لبنان. The newspaper reports that more than one million people have been forced to leave their towns and villages. Many face the risk of prolonged displacement. ودمرت المنازل والهياكل الأساسية الحيوية. The newspaper adds that Lebanese Army families are among the groups directly affected. هذا البعد مهم. وهو يبين أن التكاليف الاجتماعية تؤثر أيضا على التكاليف المرتبطة بالمؤسسة العسكرية. فالحرب تؤثر على المدنيين والأطفال وأسر الجنود والمجتمعات المضيفة. إنه يخلق ضغينة اجتماعية تتجاوز خطوط الجبهة.

محاولات المعونة الإنسانية لسد الثغرات

In its April 24, 2026 edition,Al Liwaوتفيد التقارير بأن وزارة الدفاع البريطانية قدمت مساعدة عملية قيمتها أكثر من 150 ألف دولار. وتم تنسيقها وتنفيذها في شراكة مع الجيش اللبناني. وهي تشمل منتجات النظافة الصحية، وتربية الأسرة، وغسل الآلات، ومنتجات التنظيف. وتستهدف هذه الإمدادات مئات الأسر المتضررة من النزاع. وتشير الصحيفة أيضا إلى أنه تم الإعلان عن مساعدة قدرها 27 مليون دولار في الأسبوع السابق للتصدي للأزمة الإنسانية في لبنان. وبلغ مجموع الدعم البريطاني منذ آذار/مارس 40 مليون دولار.

المادة نفسهاAl Liwaفي 24 أبريل 2026 اقتباسات من القائم بالأعمال البريطاني فيكتوريا دان. وتقدم هذه المعونة الطارئة كرد مباشر على الأزمة الإنسانية التي تؤثر أيضا على أسر الجيش اللبناني. The newspaper also quotes Deputy Military Officer Thomas Hobbs, who points out that these families are among the groups directly affected by the conflict. هذه المساعدة لا تحل الأزمة. ولكنه يبين أن الاستجابة الإنسانية ترتكز على احتياجات ملموسة جدا. إنه ليس مجرد طعام. وهو يتطلب أيضاً منتجات النظافة الصحية، والنوم، والتنظيف، والطب، ودعم الإسكان. وتبين هذه الاحتياجات مدى انهيار الحياة المفروض على المشردين داخليا.

موت أمال خليل يهز المجتمع المدني والصحفيين

In its April 24, 2026 edition,الشارقيُبلغ عن موكب جنازة الصحفي (عمال خليل) إلى (بيساريه). The newspaper describes a dense popular presence, with politicians, media figures, foreign journalists, colleagues and local residents. تم نقل التابوت من خلال القرية في وسط الأرز والزهور قبل وداع أخير لمنزله. المشهد يتجاوز حداد التحرير. تصبح لحظة إجتماعية. It brings together an injured community, a targeted professional body and a public opinion that sees this death as a symbol of the vulnerability of civilians.

الأخضر24 أبريل 2026 يُفيدُ أيضاً بتعبئة زملاء (آمال خليل) أمام مكاتب الصحيفة في بيروت. وتحدث الرئيس جوزيف كوسيفي وعدة صحفيين. وأعرب المشاركون عن غضبهم إزاء استهداف أفرقة الإعلام. They have denounced killings, in their view, in violation of international rules protecting journalists, especially in war zones.الشارقreported also a demonstration of journalists in place of the Martyrs, with portraits of journalists killed since 2023 and calls for international law. وهكذا يصبح العالم الصحفي ممثلا اجتماعيا مركزيا في اليوم.

المخاطر اليومية تضيف إلى الحرب

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادreports that meetings were held between municipalities and disaster management committees on hazardous buildings. The newspaper reports that some buildings are problematic, especially when their inhabitants refuse to eviction. وتضاعفت إشارات الإنذار بالقرب من هذه المباني لمنع المارة. وتبين هذه المعلومات جانبا آخر من الأزمة الاجتماعية. الحرب لا تمحو المخاطر الحضرية العادية. إنها تجعلهم أسوأ. ويجب على البلديات أن تدير شؤون المشردين، والتدمير، والطرق، والمباني الهشة، والخوف من السكان.

في نفس المشهد الاجتماعي,Al Liwaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، قدمت تقارير عن مبادرات محلية لمساعدة المشردين داخليا، ولا سيما في كورا. The newspaper mentions the follow-up by an associative actress to provide food, medicine and other basic needs to displaced persons. He also reported on a drug awareness meeting in Jbeil. وهذه العناصر، أقل وضوحا من الدبلوماسية والإضرابات، تظهر مجتمعا يحاول أن يصمد. وتهتم الجمعيات والبلديات والأسر الحاضنة والمهنيون الصحيون ببعض أوجه القصور. ولذلك فإن الأزمة الاجتماعية اللبنانية تحدث في الملاجئ والمدارس والمستشفيات والقرى في الجنوب وشبكات التضامن المحلية.

الثقافة: السينما العربية والذاكرة الأرمينية والمناقشات الأدبية في مشهد ثقافي متوتر

السينما العربية تسعى إلى الاعتراف العالمي

In its April 24, 2026 edition,أد ديارضع الفيلمYonanمن بين الملامح الثقافية لهذا اليوم. The newspaper reports that the 16th edition of the Malmö Arab Film Festival in Sweden awarded the Best Director Award to the Syrian-German filmmaker Ameer Fakher Eldin. هذه الجائزة تم عرضها كفرق الفيلم الثامن في مهنته الدولية. انها تؤكد مكانYonanفي دائرة تسعى فيها الأعمال العربية إلى فرض نفسها من خلال المهرجانات، والانتاجات المشتركة، والمواضيع الحميمة. وكان الفيلم قد حظي بالفعل بمهرجان عالمي في المنافسة الرسمية لمهرجان برلين الدولي للأفلام. He was then screened in more than twenty-five festivals, including the International Red Sea Film Festival for his Arab premiere. الطريق الذي وصفهأد دياروتبين استراتيجية للاعتراف التدريجي. الفيلم يعمم أولاً في نوافذ كبيرة ثم يبني شرعيته في الجوائز والاختيارات.

أد ديار24 نيسان/أبريل 2026 يؤكد أيضا البعد اللبنانيYonanمن خلال وجود جورج خباز. قام الممثل والمدير والمنتج اللبناني بأداء دور المونير، وهو رجل مأهول بقصة مظلمة كررتها والدته مع الزهايمر. الشخصية تحمل وحدته إلى جزيرة معزولة عن بحر الشمال قابل (فاليسكا) ولعبها (هانا شيجالا) وابنه (كارل) ويستند السرد إلى السكوت والذاكرة والعزلة وإمكانية العودة الهشة إلى الحياة. ويوفر هذا المكان لجورج خباز الفيلم مرساة لبنانية قوية، حتى وإن كان العمل يتم عن طريق إنتاج عبر وطني.أد ديارthe film also brings together actors from other backgrounds, including Ali Suliman, Sibel Kekilli, Nidal Achkar and Tom Wlaschiha. وهذا التوزيع يعطي العمل شكلا موسعا من الجغرافيا الثقافية، حيث يتداخل لبنان وسوريا وألمانيا وفلسطين وغيرها من الأماكن حول نفس قصة الخسارة والذاكرة.

Co-production as a cultural form of survival

المادة نفسهاأد ديارالمؤرخ 24 نيسان/أبريل 2026، يصر على هيكل الإنتاجYonan. والفيلم هو إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا، بمشاركة فرنسا وإيطاليا وفلسطين والأردن. إنها مكتوبة وموجهة ومحررة من قبل (آمير فشير الدين). The newspaper mentions several companies associated with the project, including German, Canadian, Italian, Palestinian, Qatari and Jordanian partners. هذا الهيكل يقول الكثير عن الخلق العربي الحالي. فلم تعد الأفلام الطموحة تعتمد على السوق الوطنية وحدها. وكثيراً ما تعتمد على شبكات التمويل والمهرجانات والإقامة والصناديق والشراكات. هذا النموذج يسمح بقصص هشة للعثور على جمهور. ولكنه يفرض أيضاً طريقاً طويلاً. ويجب قراءة الأعمال في عدة سياقات ثقافية. ويجب أن يتكلموا مع مؤسسات عامة ودولية عربية.

أد ديارالمؤرخ 24 نيسان/أبريل 2026 يشير أخيرا إلى أنهYonanهو الجزء الثاني من ثلاثية الحقWatanبعد الفيلمالغضبمكافأة بالفعل. الفيلم الثالث يجب أن يحمل العنوانNostalgia: حكاية الموسم الأول. The newspaper reports that Ameer Fakher Eldin was born in Kiev in 1991 to Syrian parents from the occupied Golan and lives in Hamburg. هذا الملف يعطي سينما مفتاح القراءة. مسألة المنشأ لا تبدو كزينة. تصبح مسألة سردية. التشرد، والخسارة، واللغة، والذاكرة، والبيت الغائب يغذي عمله. In a regional moment marked by war and displacement, this cinema speaks by detour. إنه لا يمثل المنفى فحسب. وهو يبين أيضاً كيف يشكل المنفى لفتات وصمت وجسد.

الذاكرة الأرمينية كعمل ثقافي وسياسي

In its April 24, 2026 edition,Al Jumhouriyaيكرس نصا للاحتفال بإبادة الأجناس الأرمينية بعد المائة والحادية عشرة. The newspaper recalls that 24 April 1915 marks the beginning of one of the darkest pages of modern history, with mass arrests and a policy of extermination that cost the lives of a million and a half people. ويصر النص، الذي وقعه البروفيسور فيكي تشابريان، على أن الاحتفال ليس مجرد ذكرى. وهو يُعرض كمقاومة للنسيان والحرمان. In a Lebanese society with a strong Armenian presence, this memory has a clear local dimension. وهي تعبر الأسر والمدارس والكنائس والجمعيات والحياة السياسية. إنه يجعل الثقافة مكاناً للإرسال.

Al Jumhouriyaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، تمد هذه الذكرى إلى التفكير في العدالة. ويربط النص الذاكرة والحقيقة والعدالة والتضامن الإنساني والسلام والكرامة والمسؤولية السياسية. كما أنها تجلب الإبادة الجماعية الأرمينية، وناكبا من كاراباخ، وما يعانيه لبنان. وهذا التوازي يفسح المجال للاحتفال. ولا يعتبر النص الماضي محفوظات مغلقة. He uses it to think about the current violence, displacement and threats against peoples. والنهج ثقافي لأنه يمر عبر الذاكرة والكلمات والرموز. وهو سياسي أيضا لأنه يتطلب عالما تحمي فيه كرامة الإنسان. وفي لبنان، المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2026، يتردد هذا النص في حداد وهجمات على المدنيين ومناقشات بشأن القانون الدولي.

المطبوعات الجزائرية أمام المحكمة والمناقشة الأخلاقية

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجداديعود إلى إدانة الكاتب الجزائري كمال داود. The newspaper reports that a judgement in Algeria sentenced him to three years in prison and a fine. وتتعلق الحالة بتكليف استخدام البيانات الشخصية المتعلقة بالرصد النفسي دون موافقة الشخص المعني. The newspaper points out that this dossier has opened a broad legal and cultural debate. انها ليست مجرد محاكمة كاتب. وهي تمس الحد الفاصل بين الخيال والذاكرة الفردية والموافقة واستغلال الألم. وتثير القضية مسألة صعبة بالنسبة للدوائر الأدبية. إلى أي مدى يستطيع روائي تحويل قصة حقيقية إلى مسألة سردية؟? وماذا يحدث لحرية الكتابة عندما تلمس المادة شخصاً محدد الهوية؟?

الناصري الجدادوفي 24 نيسان/أبريل 2026، يلاحظ أن كمال داود يتمتع باعتراف أدبي قوي في فرنسا. روايتهاHourlyit was received in a Francophone context where the issues of colonial memory, violence and relations between the two shores of the Mediterranean arise. The newspaper also notes that this success is criticized in some Algerian readings. They sometimes see confirmation of pre- established cultural expectations about the East, violence and religion, rather than a loyal reflection of Algerian reality. ويدل هذا الخلاف على أن الأدبيات لا يُحكم عليها فقط في شكلها. وهو أيضاً مكان صاحب البلاغ ومكان الاستقبال والموقف الذي يتوقعه السوق. ومن ثم، فإن النقاش بشأن كمال داود يكشف عن سوء فهم أوسع نطاقا. وهو يتعلق بالطريقة التي يقرأ بها الكتاب العرب ويحتفلون بهم أو يتحدون أو يستغلونها بين مجتمعاتهم الأصلية والمشاهد الأوروبية.

التساؤلات العربية عن الصف الأوسط والدولة

في صفحاتها الثقافية المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2026،,الناصري الجدادويعرض الكتاب أيضاًالمشاهد والوسيط: القراءات في تراث السلطة والناسمن سَمِح المحاريك. The book brings together twenty-one articles written during the last decade and published by Jadal. وتوضح الصحيفة أن الكتاب يتساءل عن العلاقة المتوترة بين الحكام والحكام في العالم العربي. تبدأ من فكرة مركزية: وكان من شأن ارتفاع الطبقة المتوسطة العربية أن يستند إلى وهم، في وقت تسود فيه السلطوية، وهدر الموارد، وضعف رأس المال الرمزي للدول التي تُميز المجتمعات. This entry gives the test a political and cultural significance. ويلاحظ صاحب البلاغ كيف تتخيل المجتمعات مكانها ومستقبلها وأبطالها.

المادة نفسهاالناصري الجداديشير الكتاب، المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2026، إلى عودة البطل في الخيال العربي الجماعي. وهو يفحص الميل إلى خلق أبطال قادرين على المعجزات، وأحيانا من فعل معزول، في حين يصيب الفشل أو مسارات أقل مذهلة. وتقترب هذه المادة من تقاليد المؤلفين الذين قرأوا التحولات الاجتماعية من آثارها على الأسر والهيئات المهنية والمدن والطبقات. وهكذا يبدو أن الكتاب يقدم نقدا للذاكرة السياسية العربية. إنه ليس فقط عن الأفكار وهو يتناول أيضاً الصور التي تصنعها المجتمعات لكي تنجو من هزيمتها. وتغذي هذه المادة ثقافة للمناقشة مفيدة في وقت لا تزال فيه الدولة العربية خاضعة للحرب والأزمات الاقتصادية والسرود المتنافسة.

الموسيقى الشعبية تسعى لجيل جديد

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادمقال مكرس للمغني المغربي عبد الفتاح غريني وألبومهGrini 2.6. وتصف الورقة مشروعا يجمع بين الإيقاعات الشعبية الحالية وورد رومانسي. The article insists on trying to seduce a generation that is closely linked to social networks and short formats. ويعود المغني بصوت مليء بالعاطفة، لا سيما في السجلات المتوسطة، التي تشير إلى أسلوبه المبكر. ويشير النص أيضا إلى الاتفاق بين الأداء والكلمات، الذي يميز بالذاكرة، والغياب، والبطء الإيقاعي الذي يحوّل النسيج إلى الموسيقى.

هذا العلاجالناصري الجداديظهر تطور الأغنية العربية. الفنان لم يعد يخاطب فقط الجمهور الذي يستمع إلى الألبوم من النهاية إلى النهاية. كما يُقصد بالمستعملين الذين يكتشفون الأغاني عن طريق المقتطفات والفيديو والتشوهات والتسلسلات المشتركة. التوتر مرئي. يجب أن نحتفظ بهوية صوتية، ولكن أيضا نقبل رموز المرور السريع. The case of Abdel Fattah Grini illustrates this adaptation. الرومانسية لم تختفي. It reformulates in a more mobile language. اللحن لا يزال مهما، ولكن يجب أن يتعايش مع الصورة واللفتة واليقظة. ويتعلق هذا التغيير بجميع الموسيقى الشعبية العربية، بما في ذلك الفنانون اللبنانيون الذين يتعين عليهم أيضا التعامل مع نفس الاستخدامات الرقمية.

الشاشات تحرك أشكال السرد

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجدادمشاهدة ارتفاع السلسلة المصرية على المنصات الرقمية. The newspaper reports that a series of short works, shot before the season and delayed, arrive on these platforms. قصص الجريمة تحتل مكاناً مهماً هناك بعد وجود أضعف في موسم رمضان. هذا التحول يشير إلى تحول في الإنتاج الدرامي. وتتيح المنهاج أشكالا أقصر، ومواضيع أظلم، وعلاقة مختلفة برؤية الوقت. لم يعد الجمهور يعتمد فقط على شبكة تلفزيونية. إنه يختار عمله، ينظر إليهم على علكة أو يقاطعهم.

أناهارفي 24 نيسان/أبريل 2026 تعطي مثالا آخر على هذه العلاقة بين الثقافة الشعبية والشاشة مع مقال عن الفيلم المكرس لمايكل جاكسون. وتشير الصحيفة إلى أن خمسين عاماً من الحياة تكفي لجعله أحد الشخصيات الرئيسية للأغنية الأمريكية ورمزاً للقوة الثقافية. غير أن النص يشير أيضاً إلى أن مجالات الجدل المحيطة بحياته قد أعاقت لفترة طويلة التكيف الكبير مع السينما. ويتبين من هذا التحذير أن السرد الثقافي المعاصر لم يعد قادرا على فصل المجد والصورة العامة والمناقشة الأخلاقية. لم يعد الفنانون يحتفلون فقط ويقرأون من خلال تناقضاتهم، وصمتاتهم، والاتهامات التي تحيط بهم. وهكذا تصبح الثقافة حيزاً من الفهر، بل أيضاً من الحكم.

التكنولوجيا: الازدواج الرقمي، والطائرات الحربية بلا طيار، والاحتيال الجديد للفضاء العلمي

ذكاء خيالي في ذكرى الموتى

In its April 24, 2026 edition,أناهاريكرس ملفاً لـ »رقمية مزدوجة » وإمكانية إطالة الوجود البشري بعد الموت بواسطة أدوات استخبارات اصطناعية. The journal describes a profound shift: ويمكن معالجة الصوت والأفكار والإشارة إلى اللغة وأسلوب التعبير على أنه بيانات، ثم تُعاد صياغتها بنظم قادرة على تحفيز شخص مفقود. لم تعد الذاكرة ثابتة فقط كما في صورة أو رسالة أو محفوظات عائلية. إنها تتفاعل. ويمكنها أن تستجيب وتعيد الحوار وتنتج الوهم بالاستمرارية.أناهاريشير إلى أن الشركات في الصين تقدم بالفعل خصائص رقمية للموتى، مدربة من الرسائل والأصوات والتفاعلات السابقة. ومن ثم فإن ما قُدم بوصفه أداة للعزل يفتح بابا أوسع. التكنولوجيا لم تعد تحتفظ بالذاكرة إنها تصنع حضوراً جديداً.

نفسأناهاروفي 24 نيسان/أبريل 2026، وسّع الموضوع ليشمل دور الشركات الرقمية الكبيرة. The newspaper states thatMicrosoftوMetaتطوير نظم أكثر تقدما لبناء نماذج رقمية تستند إلى بيانات شخصية. ويثير هذا التطور مسألة قوة. من يملك البيانات بعد الموت؟ من يقرر كيف يمكن للشخص المفقود أن يتحدث؟ من يضمن أن الكلمات التي ينتجها مضاعف رقمي تعكس حقا تفكيره؟?أناهارويشدد أيضا على الخطر السياسي. وفي عالم من الصراعات، يمكن للقائد المقتول أن يواصل بث رسائل أو خطابات أو تعليمات. لم تعد المشكلة هي معرفة من حل محله، ولكن لمعرفة ما إذا كان قد اختفى حقا من الفضاء العام. ولذلك، أصبحت التكنولوجيا مسألة حداد، بل أصبحت أيضاً مسألة نفوذ ودعاية ومراقبة اجتماعية.

يصبح الموثوقية معيارا مركزيا للنظم الذكية

في نفس الصفحة من 24 أبريل 2026,أناهار:: معالجة مسألة أخرى تتعلق بالاستخبارات الاصطناعية: قدرة النماذج على التعرف على حدودها. وتقدم المجلة دراسة تُدرس النظم لتقول أنها غير آمنة يمكن أن تحسن موثوقيتها. هذا ضروري. والنموذج الذي يعطي جوابا زائفا بثقة يمكن أن يكون أكثر خطورة من النموذج الذي يرتكب خطأ ولكنه يشير إلى عدم يقينه. In health, law, education or administration, this may have direct effects. ويجب أن يعرف المستخدم ما إذا كان الرد متينا أو جزئيا أو هشا.أناهارويشدد على أن إدماج الشك في النظم يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين أداء الأدوات الأخرى التي تستخدم نتائجها.

هذا الإنعكاس يكمل ملف الازدواج الرقمي وفي كلتا الحالتين، فإن جوهر المشكلة ليس تقنيا فحسب. إنه عن الثقة الآلة التي تحد شخص ميت يمكن أن ترضية عائلة، ولكن يمكن أيضا التلاعب بالذاكرة. نظام يجيب على سؤال يمكن أن يساعد، ولكن يمكن أن يعطي أيضا اليقين الخاطئ.أناهار24 april 2026 shows that the next stage of artificial intelligence is not only dependent on its power. وهو يعتمد على شفافيته وقدرته على الاعتراف بالشك والقواعد التي تحكم استخدام البيانات البشرية. ومن ثم، فإن النقاش التكنولوجي ينضم إلى المناقشة الأخلاقية. السؤال لم يعد ما يمكن للآلة أن تفعله. كان عليها أن تعرف ما يجب أن يسمح لها بالقيام به، وتحت أي سيطرة.

وتفرض الطائرات بدون طيار منطقا عسكريا جديدا

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجداديكرس ملفا لحرب الطائرات بدون طيار في أوكرانيا. The newspaper believes that the advantage leans towards Kiev when measuring the power ratio through the effectiveness of these devices. وتُعرض الطائرات العمودية كعامل رئيسي في الحروب المقبلة. وهي تستخدم لضرب الخطوط الخلفية، ورصد ساحة المعركة، والمستودعات المستهدفة، وتعطيل طرق الإمداد، والدفاعات الجوية البدينة. According to the newspaper, improving their reach gives Ukraine a greater ability to protect its lines, as it can touch Russian support points located far from the front. هذا التطور يحرك الحرب. ولم يعد القتال يقتصر على الخنادق أو الدبابات. وهي تشمل حلقات العمل، والحيوانات، ومخزونات الوقود، ومراكز القيادة.

الناصري الجدادفي 24 نيسان/أبريل 2026 أيضا تقارير تفيد بأن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار من النوعGueranكتوصيل إشارة لطائرات مجهولة أخرى. هذه التقنية تظهر تطوراً متزايداً. لم تعد الأجهزة تستخدم فقط لحمل شحنة أو كاميرا. وهي تصبح عقد اتصالات قادرة على توسيع نطاق الجهاز وتجاوز التدخل. The newspaper reports that Ukraine has intensified the deep strikes on Russian territory and that, for the first time since the beginning of the war, it would have launched more cross-border offensive drones in a month than Russia. ويبين هذا التحول أن الحرب الصناعية تتحول إلى حرب من الخوارزميات والمجسات والإنتاج السريع. ويكتسب البلد الذي يمكن أن يُنتج بسرعة برامجه ويصلحها ويكيفها على نحو سريع ميزة حاسمة. وبذلك تصبح التكنولوجيا العسكرية عاملا استراتيجيا هاما كجنود أو مدفعية.

الإنسان الآلي يترك المختبر

In its April 24, 2026 edition,أد دياريُبلغ عن سباق الروبوتات الرياضية القادرة على ضرب المنافسين البشريين. The newspaper explains that the economic applications of humanoid Robs are still in the test phase, but that their demonstration in a marathon illuminates their future uses. According to the newspaper, these machines can transform very different sectors, from dangerous tasks to operations on the battlefield. ومن ثم، فإن تقديم الروبوت في منافسة رياضية ليس مزعجا. الرياضة تعمل كعرض هنا. وهو يبين استمرارية الآلات وتوازنها وسرعتها وتنسيقها وقوامها.

أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026 تضاف إلى ذلك أن الصين تسعى إلى أن تصبح قوة رئيسية في هذه الصناعة. The newspaper mentions public policies ranging from grants to infrastructure projects to support local businesses. ومن ثم فإن هذه المسألة تتجاوز الروبوتات الإيضاحية. إنها استراتيجية صناعية. ويمكن استخدام الروبوتات البشرية في المصانع والمستشفيات والمستودعات والإغاثة والألغام والمناطق الملوثة ومسارح الحرب. ومع ذلك فإن الوعد لا يزال يواجه حدودا. ولا تزال هناك عقبات أمام التكلفة والسلامة والوقت التشغيلي والقدرة على العمل في بيئات معقدة. السباق ثار من قبلأد دياريظهر فوق كل الإتجاه الذرات تتعلم التحرك في عالم مصمم للبشر وإذا عبرت هذه الدورة، فإن الحدود بين الروبوت الصناعي ومساعد الأغراض المتعددة ستصبح غير واضحة.

التلسكوب الروماني يُعدّ نظارات سماء جديدة

In its April 24, 2026 edition,الناصري الجداديعرض المقراب الفضائيرومانكالكون المستقبلي. The newspaper states that it must be launched by a rocketSpaceXوأنه سيراقب مساحات شاسعة من السماء بمجال رؤية أكبر من مئة مرةHubble– تُغيّر هذه القدرة نطاق المراقبة. أينHubbleيعرض الدقة الشهيرة ولكن في مجال محدود أكثر,رومانيُمْكِنُ أَنْ يُخرّبَ التجمعات السماوية الكبيرة. وينبغي أن تساعد هذه القدرة الفاحشة الباحثين على تحسين فهم الهياكل الكبرى للكون، وتطور المجرات، والظواهر الضعيفة جدا التي تعاني منها الأدوات الحالية بصعوبة.

المادة نفسهاالناصري الجدادالمؤرخ 24 نيسان/أبريل 2026، يذكر أنرومانيحتوي على مرآة رئيسية تبلغ 2.4 متراً ودقيقة مقارنة بذاكرةHubbleلكن مع تغطية أوسع بكثير ويجب أن يقع المقراب بالقرب من النقطة الثانية من لاغرانج، وهو موقع يوفر استقرارا حراريا وجزافيا عظيما. وهذا الموقف يقلل من الاضطرابات المتصلة بالأرض والقمر.الناصري الجداديشير أيضاً إلىرومانيَبْدأُ a أداة تجريبية قادرة على إخفاء الضوءِ اللامعِ للنجومِ لرُؤية الكواكبِ الأضعفِ مباشرة حولهم. هذه التقنية تمهد الطريق لدراسة الغلاف الجوي الذي قد يشبه الغلاف الجوي للأرض وبالتالي، فإن المخاطر ليست مجرد النظر إلى أبعد من ذلك. هو أيضاً للكشف عن عوالم أروع قريبة من النجوم البعيدة.

المادة السوداء تبقي لغزا علميا

In its April 24, 2026 edition,أد ديارالعودة إلى النقاش حول المسألة السوداء. وتشير الصحيفة إلى أن العلماء ما زالوا لا يعرفون ما هي هذه المسألة. ولا تزال هناك عدة طرق قيد الدراسة، بما في ذلك الجسيمات الافتراضية المسماة » أكسيون » . والموضوع هام، لأن المادة المظلمة تُحتج بها لتفسير الآثار الجاذبية التي لوحظت في الكون، دون مقابل مادة مرئية في الصكوك التقليدية. إنها لا تنبعث من الضوء ولا تتصرف كأشياء عادية ومن ثم، فإنه يستنتج من آثاره. وهذا الوضع يجعل المسألة المظلمة أحد المشاكل الرئيسية للعلم الحديث.

هذا الموضوع ينضم إلى ملفالناصري الجدادعلى التلسكوبرومان– من جهة، يتزايد تأثير علم الكون على الأدوات القوية. ومن ناحية أخرى، لا تزال تواجه مجهولين عميقين. ويمكن للباحثين أن يرسموا على السماء بدقة متزايدة، ولكن ليس لديهم بعد إجابة نهائية على طبيعة المادة المظلمة.أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026، يتبين أن العلم يتطور بالتالي بسبب التوتر. وهو يجمع البيانات ويختبر الافتراضات وينتج أدوات أدق. ولكن يجب عليها أيضا أن تقبل عدم اليقين. هذه النقطة تردد ملفأناهارعلى ذكاء اصطناعي وفي كلا المجالين، لا يمحو التحديث التقني الشك. يجعلها أكثر وضوحاً وتوفر التكنولوجيا أدوات جديدة، ولكنها تفرض أيضا مزيدا من الحذر على ما لا يزال مجهولا.