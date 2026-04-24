استعراض صحفي: ويضع واشنطن هدنة تحت الضغط بين التفاوض والواجهة الجنوبية والصدمة الإعلامية

البيت الأبيض يضع الملف اللبناني في وسط اللعبة

In its April 24, 2026 edition,الأخضرتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أسابيع. وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب يريد استقبال جوزيف عون وبنيامين نتنياهو خلال هذه الفترة. ويذكر نفس الحساب أن واشنطن تريد مساعدة لبنان على حماية نفسه من حزب الله. ووفقا للمصدر نفسه، فإن ماركو روبيو واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين لبنان وإسرائيل. ومن ثم، فإن النبرة هي التسارع الذي تريده الولايات المتحدة. ولكن هذه ليست مجرد لفتة من الوساطة.الأخضرويقدم هذا التسلسل كمحاولة لتحويل هدنة هشة إلى كسب سياسي. وتضيف الصفحة الأولى أن وقف إطلاق النار لا يزال غائباً على الأرض. وتدعي أيضا أن المقاومة أثرت على الجنود الإسرائيليين خلال يومين. والتناقض واضح. من جهة، (واشنطن) يتحدث عن السلام. ومن ناحية أخرى، لا يزال الجنوب محاصرا في منطق عسكري.

Al Jumhouriya24 نيسان/أبريل 2026 يصف الاجتماع اللبناني – الإسرائيلي الثاني في البيت الأبيض كخطوة رسمية في العملية. وذكرت الصحيفة أن الجانب اللبناني مثلته السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض. ترأس الجانب الإسرائيلي السفير الإسرائيلي، يشيل ليتر. دونالد ترامب وماركو روبيو ومسؤولون أمريكيون حاضرون. وبعد الاجتماع، قال ترامب إنه ينتظر لقاء مع جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو. كما قال إن القضية اللبنانية تبدو أسهل من القضايا الأخرى. هذه الجملة ثقيلة في المناخ المحلي. ويعطي الملف اللبناني مركز الاختبار الدبلوماسي. غير أنه يخفض أيضا الأزمة إلى معادلة أمنية. وفقاًAl Jumhouriya(واشنطن) يربط مع (لبنان) بقدرة الولاية على حماية نفسه من (هزبولا). هذا النهج يضع بيروت في موقف حساس. ويدعو لبنان أولا إلى وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي والاستقرار في الجنوب.

هدنة معلنة، لكن لا تزال تضاريس غير مستقرة

Al Liwa24 نيسان/أبريل 2026 يعرض اجتماع واشنطن كمرحلة تتعلق بمصير وقف إطلاق النار. تدعي الصحيفة أن المرحلة الأولى من عشرة أيام كانت على وشك الانتهاء. ووفقا لهذه القراءة، يسعى الوفد اللبناني إلى التزام إسرائيلي واضح. وكان الهدف هو إعداد مرحلة جديدة من الحوار بشأن ترتيبات الاستقرار. وتبين هذه الصياغة أن بيروت لا تريد فقط استراحة. لبنان يريد إطار. كما يريد وقف الانتهاكات. نفس الصحيفة تصر على دور ماركو روبيو في الترحيب بالاجتماع. وأشار أيضا إلى مناخ المنافسة العسكرية والدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل. هذه النقطة مركزية. وتجري المفاوضات مع استمرار الضغط على الأرض. إذاً الهدنة لم تنتج التطبيع بعد. بل يصبح أداة. ويستخدمه كل جزء لتحديد عتبة المناقشة التالية.

أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026 يقدم قراءة أظلم لإمكانية التفاوض المباشر. وتعتقد الصحيفة أن اللحظة مستحيلة، لأن لبنان لا يزال منقسمًا. وهي تشير إلى احتلال خمس وخمسين قرية بعد إخلاءها. وأشار أيضا إلى الإعلان عن عدم تمكن ستمائة ألف نسمة من العودة بسرعة إلى قراهم.أد دياروأضافت أن الأشجار القديمة، بما في ذلك أشجار الزيتون وأشجار البلوط، كانت ستقطع. تتحدث الصحيفة عن احتلال حوالي خمسمائة كيلومتر مربع. وأخيرا، يشير إلى استمرار القصف والاغتيالات. هذه المادة تغير شعور الهدنة. في هذه الرواية، لم تقم بعد بحماية المدنيين. كما أنها لا تضمن عودة المشردين. ومن ثم، فإن الواقع ليس مجرد اجتماع واشنطن. وهي أيضا الفجوة بين اللغة الدبلوماسية والحياة التي تُفرض على الجنوب.

الرياض يحاول أن يعيد الرؤساء الثلاثة

ويرافق الملف الأمريكي حركة سعودية واضحة.الشارق24 أبريل، 2026، تُبلغ جولة الأمير يازيد بن فارهان في بيروت. وذكرت الصحيفة أنه أجرى تقييماً سياسياً قبل جلسة التفاوض الثانية في واشنطن. ويضيف أن مكالمة جرت بين نبيه بري ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وركز التبادل على التطورات في لبنان والمنطقة. كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار الهجمات الإسرائيلية. ولذلك فإن الاهتمام السعودي يستهدف خطتين. الأول خارجي، مع وقف الهجمات. والثاني داخلي، مع ضرورة توحيد الموقف اللبناني. في هذا السياق، تصبح قوة الدولة قضية فورية. جوزيف أوون، نبيه بيري، ونواف سلام، يقعون تحت نفس القيد. ويجب عليها أن تدافع عن خط وطني مع تجنب الانتكاس السياسي الداخلي.

الأخضر24 أبريل 2026 يتحدث عن مبادرة سعودية للتوفيق بين الرئاسات الثلاث وحماية الحكومة. تقول الصحيفة أن الرياض يريد تجنب سقوط السلطة التنفيذية بقيادة نواف سلام. يقدم زيارة يزيد بن فرحان كرسالة إلى بعبدا وعين التينة والسراي. وتضيف الصحيفة أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار وتوحيد الموقف اللبناني من المفاوضات. هذه القراءة تعطي الحركة السعودية وظيفة حراسة. هذه ليست مجرد وساطة. هو أيضا حول منع الفراغ. في صحافة اليوم، هذا البعد يعود غالباً. لا يمكن للهدنة الخارجية أن تقف إذا أصبحت السلطة التنفيذية هشة. وعلاوة على ذلك، يحتاج لبنان إلى ولاية واضحة للتفاوض. وبدون هذه الولاية، فإن كل امتياز أو رفض ينطوي على خطر أن يصبح أزمة داخلية.

حوّل أمال خليل الهدنة إلى قضية لحماية الصحفيين

تحتل وفاة الصحفية أمل خليل مكانًا كبيرًا في الصحف الصادرة في 24 أبريل 2026.الأخضريكرس صفحته الأولى و صفحاته الداخلية لموكب جنازته. الصحيفة تتحدث عن مراسم للناشطين و شمعة لا تطفئ. ويفيد أيضاً بتعبئة زملائه أمام مكاتب الصحيفة في بيروت. ويثير النص غضب الصحفيين من استهداف الفرق الصحفية. ويدعي أن هذه الاعتداءات تنتهك الضمانات الممنوحة للصحفيين في أوقات النزاع. الحقيقة تصبح حقيقة سياسية. وهي تلزم الحكومة بتأهيل المخالفات. كما أنها تضع مسألة الإفلات من العقاب في صميم المناقشة. ولم تعد الهدنة تقيّم من الخطوط العسكرية وحدها. يتم الحكم عليها وفقًا لسلامة المدنيين ورجال الإنقاذ والصحفيين.

Al Binaوفي 24 نيسان/أبريل 2026، أفادت التقارير بأن أمال خليل دُفن في بيسيرية بعد أن لمس أثناء عمله في تايري. وفقاً للصحيفة، هربت أول ضربة. كانت ستلجأ بعد ذلك إلى منزل، قبل ضربة أخرى على المبنى. تدعي الصحيفة أنها بقيت تحت الأنقاض لمدة سبع ساعات. وأضاف أنه كان من الممكن منع وصول المساعدة.الشارقفي 24 نيسان/أبريل 2026 اقتباس نواف سلام. ويدعو رئيس الوزراء إلى استهداف الصحفيين والعائق أمام الإغاثة في جرائم الحرب. ويدعي أن لبنان سيراقب هذه الحالات أمام الهيئات الدولية ذات الصلة. يضيف هذا المنصب مكونًا قانونيًا إلى العنوان. ويحول العاطفة الوطنية إلى إجراء محتمل. كما أنها تضع الحكومة في مواجهة اختبار. ويجب أن يوثق ويغتنم ويتبعه.

ظل (إيران) و التكلفة البشرية للحرب

أناهاروفي 24 نيسان/أبريل 2026 يوجز الخلفية بصيغة بشأن المأزق بين الحرب والسلام. وتربط الصحيفة المشهد اللبناني وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران. ويضع أيضا ترامب الرعاية المباشرة للطريق اللبناني الإسرائيلي في واحد. ويبين هذا المخطط أن لبنان ليس معزولا. وقضيته تمضي قدما في لحظة إقليمية ثقيلة.أد دياروفي 24 نيسان/أبريل 2026، أشير إلى الجهود الباكستانية الرامية إلى الجمع بين واشنطن وطهران. وهو يتحدث عن الأفكار المتعلقة بمضيق أورموز والحصار البحري. الرسالة واضحة وتتوقف الهدنة في لبنان أيضا على درجة الحرارة الإقليمية. كلما زاد التوتر حول إيران كلما أصبحت القضية اللبنانية أكثر حساسية وعلى العكس من ذلك، فإن أي فتح بين واشنطن وطهران يمكن أن يوسع هامش بيروت.

الناصري الجدادوفي 24 نيسان/أبريل 2026، زاد من توسيع الجدول. وتكرس الصحيفة ملفاً للفوسفور الأبيض المستخدم في الجنوب. ويذكر أكثر من ثمان وأربعين قرية متضررة منذ استئناف الهجوم في آذار/مارس. ويشير أيضاً إلى أن الحرب السابقة قد عدّت بالفعل مائتي وخمسين هجوماً على الفوسفور الأبيض. تصف المجلة الآثار على الصحة والبيئة والزراعة والموارد الطبيعية. ويعيد هذا النقاش إلى صميمه. ولا تزال الأولوية اللبنانية هي حماية الإقليم والسكان.الشارقوفي 24 نيسان/أبريل 2026، أُبلغ مجلس حقوق الإنسان أيضاً عن نهج لبناني يستند إلى وثائق من وزارة الإعلام. وهذه الحركة تكمل مفاوضات واشنطن. وهو يبين أن بيروت تبحث عن طريقتين في نفس الوقت. طريق سياسي لتثبيت الهدنة. طريقة دولية لتوثيق الانتهاكات.