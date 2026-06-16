استعراض صحفي: يواجه لبنان اختبارا فوريا لوقف إطلاق النار الأمريكي – الإيراني

اتفاق إقليمي، اختبار لبناني فوري

ويضع الشارق العسات في 16 حزيران/يونيه 2026 لبنان في انتظار حذر بعد إعلان الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير الصحيفة إلى أن عدة عواصم تتابع إعداد التوقيع الرسمي، المخطط له في سويسرا، في حين لا تزال آليات الإنفاذ غير واضحة. ويعرض الاتفاق كحل للحرب الإقليمية، ولكنه لم يتوصل بعد إلى تسوية نهائية. وبالنسبة لبيروت، فإن المسألة ليست دبلوماسية فحسب. وهو يؤثر على أمن الجنوب، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، وإعادة الإعمار، وقدرة الدولة على تحمل تسلسل تم الاضطلاع به إلى حد كبير خارج حدودها.

يلخص ليوا في 16 حزيران/يونيه 2026 الإطار العام للاتفاق حول ثلاثة محاور: مسألة الطاقة النووية الإيرانية، ورفع الحصار حول مضيق أورموز، والإفراج عن بعض أصول إيران المجمدة. وتبلغ التقارير اليومية عن قيمة هذه الأصول ما بين 100 بليون دولار و 120 بليون دولار. وتبين هذه القراءة أن الاتفاق يتناول في المقام الأول المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الرئيسية. غير أن لبنان يبدو على الفور بمثابة الأساس الذي ستختبر فيه مصداقية الاتفاق. ولن يكون للهدنة المعلنة في جنيف قيمة سياسية إلا إذا أوقفت الضربات، وحماية القرى، وتمهد الطريق للانسحاب الإسرائيلي الفعال.

ويصر ال 3 العربي الجاد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، على المناطق الرمادية للاتفاق. وتشير الصحيفة إلى أن قضايا لبنان والبرنامج النووي والصواريخ الإيرانية ودعم طهران لحلفائها ومضيق هرمز لم يتم تسويتها كلها. وشدد أيضا على أن المفاوضات ينبغي أن تستمر لمدة ستين يوما. وهذا الموعد النهائي يحدد لبنان في فترة صعبة. الحرب يمكن أن تنخفض في كثافة، ولكن المخاطر لا تختفي. فكل انتهاك، وكل تأخير في الانسحاب، وكل غموض في الضمانات يمكن أن يؤدي إلى بعث التوتر.

الجنوب بين العودة والخوف والدمار

أد ديار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، يصف الجنوب بأنه أول مشهد ملموس للاتفاق الجديد. وذكرت الصحيفة أن الجنوبيين احتلوا مرة أخرى مركز الصدارة، حيث امتلأت الطرق بالسيارات المتجهة إلى البلدات والقرى. وحدثت هذه العودة على الرغم من الغموض الذي يحيط بوقف إطلاق النار. ويعرضه اليوم على أنه أحساس اختبار ميداني للاتفاق الأمريكي – الإيراني. هذه الصورة تعطي بُعداً بشرياً للتسلسل الذي تهيمن عليه القوى العظمى. فالسكان لا يعوزهم أسباب دبلوماسية. إنهم يبحثون عن منازلهم وأراضيهم وأحيائهم ومدارسهم وأعمالهم.

كما أن البينا في 16 حزيران/يونيه 2026 تبعث على الهدوء الحذر في الجنوب، مع انخفاض واضح في العمليات العسكرية مقارنة بالأسابيع السابقة. وتفيد الصحيفة باستئناف تدريجي لعمليات العودة إلى بعض القرى والمحليات. غير أن هذا الوصف لا يزال يقاس. العودة لا تعني التطبيع. وهي تتدخل في منطقة لا تزال هشة، تتميز بالتدمير وإغلاق الطرق والوجود العسكري والخوف من استئناف إطلاق النار. ولذلك، فإن يوم 16 حزيران/يونيه ليس يوما واضحا بعد الحرب. وبدلاً من ذلك، فإنه يتوافق مع مرحلة التعليق، حيث يرتفع أمل السكان بسرعة أكبر من الضمانات الأمنية.

أما الأخبار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 فيعتمد قراءة أكثر هجوما. وتتحدث الصحيفة عن العودة الأولية التي تخشى فيها الرغبة في العودة. يصر على أن الحرب لم تنته وأن مذكرة التفاهم لا تكفي لمحو أهداف المواجهة وأسبابها وآثارها. يسلط هذا النهج الضوء على وزن التضاريس. وأشارت إلى أن المدنيين يمكن أن يعودوا إلى الطريق، ولكن توازن القوة العسكرية لا يزال يؤثر على خياراتهم. وتصبح العودة عملا اجتماعيا وسياسيا. وهي تعرب عن تمسكها بالإقليم، ولكنها تكشف أيضا عن هشاشة السكان الذين يعودون حتى قبل إنشاء الضمانات بالكامل.

إسرائيل، العامل الرئيسي لعدم التيقن

وتفيد صحيفة » الناصري الجاديد » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن الجزء اللبناني من الاتفاق لا يزال أحد العيوب الرئيسية الممكنة. وتقول الصحيفة إن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بهذا الجانب. هذا الموقع يضعف الجهاز بأكمله ويحول لبنان إلى حيز تحقق فوري. وإذا استمرت الإضرابات أو فشل الانسحاب، يبدو الاتفاق غير كامل. وعلى النقيض من ذلك، إذا تأكد الهدوء وتم توضيح آليات الانسحاب، فيمكن للبنان أن يصبح دليلا على أن الاتفاق يحقق نتائج تتجاوز مضيق أورموز.

ويعرض » جومهوريات » ، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، تحليلاً مؤسسياً دقيقاً ولكن أكثر. وتفيد الصحف أن الدوائر السياسية ترى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تركز على هدفين: ضمان فتح مضيق أورموز وعرض على إيران نفسا اقتصاديا محدودا. قضايا أكثر تعقيداً، بما في ذلك برنامج إيران النووي ودور طهران الإقليمي، تحال إلى مرحلة لاحقة. ولذلك، لا يزال لبنان في موقف خاص. ويتوقف مصيرها على السلوك الإسرائيلي، والضغط الأمريكي، والدور الإيراني، والمفاوضات المباشرة التي تسعى الدولة اللبنانية إلى إجرائها تحت الرعاية الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن الأيام الستين القادمة ستكون حاسمة. وتشير الصحيفة إلى أن تفاصيل الاتفاق يمكن أن تصبح مصدر توتر، لا سيما في لبنان والأراضي الفلسطينية. وهذه القراءة تصر على استمرار الصراع. وهو يرفض فكرة الانفصال الواضح بين الحرب والسلام. ويمكن أن تنهي مذكرة التفاهم مرحلة عسكرية، ولكنها تفتح معركة أخرى، مع ضمانات ومواعيد نهائية وضغوط وروايات متنافسة.

دولة لبنانية تواجه نافذة دبلوماسية ضيقة

ويذكر الشارق العسات المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أن لبنان في انتظار الترجمة العملية للاتفاق. ورحب الرئيس جوزيف عون بذكر خصوصية لبنان، مع وضع السيادة والأمن والاستقرار في صميم الموقف الرسمي. وأعرب رئيس الوزراء نواف سلام، من جانبه، عن أمله في أن يضع إعلان وقف إطلاق النار حداً للموت والدمار والتشريد. كما ربطت المرحلة الجديدة بالمفاوضات الجارية في واشنطن لضمان انسحاب إسرائيل الكامل، وإطلاق سراح السجناء، وعودة الشعب الكريمة، وإعادة البناء.

ولا يزال هذا الخط الرسمي حذرا. ويتفادى عرض الاتفاق على أنه انتصار نهائي. بل إنه يسعى إلى تحويل اتفاق إقليمي إلى فوائد ملموسة لللبنانيين. وتصر الرئاسة على السيادة. وتصر الحكومة على الانسحاب والسجناء وإعادة البناء. وهكذا يحاول الفرعان من السلطة التنفيذية تجنب تخفيض البلد إلى شرط بسيط في اتفاق يتفاوض عليه آخرون. والصعوبة واضحة: يجب أن تحصل بيروت على ضمانات من الجهات الفاعلة التي لا تطيعها مباشرة. ويسيطر واشنطن وطهران وتل أبيب على معظم التقويم. ومن جهة أخرى، يحاول لبنان الحفاظ على قدرته على المبادرة.

ويعرض الليوا، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، هذه الفترة باعتبارها فرصة لتعزيز التضامن بين القادة اللبنانيين. تثير الصحيفة ترحيباً لبنانياً حذراً وتشدد على أن الوضع في لبنان يجب أن يجد حلاً قريباً. وفكرة التضامن السياسي هذه هامة. وإذا تحدثت الدولة بصوت واحد، فإنها يمكن أن تحول وقف إطلاق النار إلى طلب منظم: وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش، وعودة المشردين، وخطة التعمير. وإذا تهيمن الانقسامات الداخلية، سيظل لبنان عرضة للقراءات المتنافسة من سلطات أخرى.

مضيق أورموز وجنوب لبنان في نفس الحساب

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن طهران تدعي أنها حصلت على التزامات بشأن أصولها المجمدة وبشأن إدارة مضيق أورموز، في حين تصر واشنطن على حرية الملاحة وعدم وجود تكاليف طويلة الأجل. ويبين هذا التباين أن الاتفاق لم يستقر بعد. ويسعى الجانبان إلى تقديم الحل التوفيقي ككسب. وتتحدث إيران عن الحقوق والسيادة. وتتحدث الولايات المتحدة عن التحقق والملاحة وأمن الطاقة. ويمكن أن يكون لمعركة العرض هذه أثر مباشر على لبنان، لأن كل كتلة ستسعى إلى الحفاظ على جذوعها خلال 60 يوما من المفاوضات.

وتفيد منظمة البينا في 16 حزيران/يونيه 2026 أيضا بأن فرنسا وبريطانيا العظمى تخططان لبعثة بحرية إلى مضيق أورموز، في حين ترفض إيران أي وجود عسكري أجنبي بالقرب من مياهها. وقد تبدو هذه المناقشة البحرية بعيدة عن لبنان. إنه ليس هناك تماماً وكلما زادت الضمانات الدولية التي تركز على أورموز، يجب على بيروت أن تتجنب إقالة الجانب اللبناني إلى خلفيته. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت الانتهاكات في الجنوب تهدد الاتفاق برمته، سيتعين على السلطات الرئيسية أن تعامل الجبهة اللبنانية باعتبارها جزءا أساسيا من الاستقرار الإقليمي.

ومن ثم فإن أحد اليوم يرتكز على محور مزدوج. فمن جهة، يعد الاتفاق الأمريكي – الإيراني بتخفيض التوترات الإقليمية وإعادة فتح القنوات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، يجب على لبنان أن يتحقق مما إذا كان هذا الوعد يحمي قراه وسكانه وسيادته حقا. تتلاقى صحف 16 يونيو 2026 حول هذه النقطة: التوقيع المعلن غير كاف. وستُستخدم حقيقة الاتفاق في تطبيقه، لا سيما في الجنوب.

السياسة المحلية: الدولة اللبنانية بين الحكمة الرسمية والضغوط الجنوبية والمعركة السردية

جوزيف أوون يحدد خط السيادة

(الشارق العسات) في 16 حزيران/يونيه 2026 يعرض رد فعل (جوزيف أون) كموقع ترحيب حذر. ويرحب رئيس الجمهورية بذكر الخصوصية اللبنانية في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ويسلم بأن أمن لبنان لا يمكن فصله عن الاستقرار الإقليمي. وهذه الصيغة تعطي الرئاسة خطا واضحا. وينبغي ألا يُعامل لبنان على أنه مجرد واجهة مرفقية، ولا كشرط مضاف إلى اتفاق صممته دول أخرى. ويجب أن تحصل على ضمانات ملموسة في أراضيها، بما في ذلك وقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، وإطلاق عملية التعمير.

ذكرت صحيفة الجمهورية في 16 يونيو 2026 أن جوزيف عون تلقى مكالمة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ورحب رئيس الدولة بالتفاهم الأمريكي – الإيراني باعتباره خطوة إيجابية نحو الحد من التوترات. لكنه شدد أيضا على سيادة لبنان وأمنه واستقراره وحماية مصالحه الوطنية. هذا الظل مهم. (أوون) لا يحوّل الإتفاق إلى نصر من محور ضدّ آخر. وبدلا من ذلك، يحاول أن يعيد الدولة اللبنانية إلى مركز اللعبة. وموقفه هو أن أي انفراج إقليمي يجب أن يقاس أولا بما يترتب عليه من أثر على السكان اللبنانيين وسلطة المؤسسات.

ويستجيب هذا الخط الرئاسي أيضا للشواغل الداخلية. ويخشى جزء من المشهد السياسي أن يظل لبنان أرضا تفاوضية بين واشنطن وطهران وتل أبيب. ولذلك يسعى جوزيف أوون إلى الحفاظ على كلمة دولة. إنه يتحدث عن السيادة والاستقرار والأمن وليس الانتقام أو الانتصار. ويهدف هذا الحشد إلى تجنب كسر داخلي جديد. كما يذكرنا بأن العودة إلى الوضع الطبيعي لا تتوقف فقط على وقف إطلاق النار. ويشمل ذلك الانسحاب، ونشر الجيش، وإصلاح الضرر، واتخاذ قرار وطني أفضل حماية.

منح نواف سلام الأولوية للانسحاب والتعمير

ذكرت صحيفة القدس بتاريخ 16 يونيو 2026 أن رئيس الوزراء نواف سلام افتتح جلسة مجلس الوزراء برسالة تركز على المدنيين. وأعرب عن أمله في أن ينهي إعلان وقف إطلاق النار الحرب والوفاة والدمار والتشريد ومعاناة اللبنانيين. إن اختيار الكلمات هذا يعطي تدخله نبرة إنسانية ومؤسسية. ولا يقدم الاتفاق كحدث مجرد. يربطها بالعائلات النازحة والقرى المدمرة والسجناء والسكان الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم.

وتضمنت نواف سلام أيضا إجراءات حكومية في إطار دبلوماسي محدد. ووفقاً للقاعدة المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026، يدعي أن السلطة التنفيذية ستضاعف جهودها في المفاوضات الجارية في واشنطن من أجل ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح السجناء. ثم تربط هذه المرحلة بالعودة الآمنة والكريمة للسكان، ثم بتعبئة الدول الصديقة لإعادة الإعمار. ولذلك فإن التسلسل الذي يقترحه واضح. يبدأ بإيقاف الحريق. ويستمر في الانسحاب. ثم تتوسع بعد عودة المدنيين. أخيراً تؤدي إلى إعادة البناء.

ويشير نافار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، إلى أن نواف سلام لا يعامل اتفاق واشنطن – ثاران على أنه تسوية كاملة. ويرى رئيس الوزراء أن هذا افتتاح يجب تحويله إلى ضمانات. هذا الموقف يعزز دور القناة الأمريكية في استراتيجية الحكومة ويظهر أيضاً اختلافاً في النبرة مع القوات التي تنسب وجود لبنان في الاتفاق إلى الوزن الإيراني وحده. وبالنسبة لسلام، لا تزال الأولوية هي الإجراء الرسمي للدولة اللبنانية. غير أن الخطر السياسي حقيقي. وإذا لم تفرض واشنطن انسحاباً إسرائيلياً سريعاً، فإن الحكومة ستواجه انتقادات من أولئك الذين يعتبرون رهاناً دبلوماسياً بطيئاً جداً أو متوقفاً على الولايات المتحدة.

مجلس الوزراء بين توقعات الطوارئ الاجتماعية والأمن

ويوضح » ليوا » ، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أن عدة وزراء يربطون مباشرة الاتفاق بالحالة في الجنوب. ويأمل الوزير كمال شهاد أن يمهد الاتفاق الأمريكي – الإيراني الطريق لاتفاق لبناني – إسرائيلي يسمح بانسحاب إسرائيل وعودة المشردين. ويقول الوزير محمد حيدر إن الاتفاق لا يتعلق بوقف إطلاق النار فحسب بل يتعلق بالانسحاب أيضا. ويتحدث الوزير أحمد حاججر عن وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني. ويصر وزير المالية ياسين جابر على حجم الكارثة في الجنوب وعلى الحاجة إلى المساعدة الدولية.

وتظهر هذه البيانات حكومة طوارئ متعددة المستويات. الأول آمن، حيث لا يمكن للمقيمين العودة بشكل دائم إذا استمرت الضربات. أما الثانية فهي إنسانية، حيث يحتاج المشردون إلى الخدمات والطرق والمدارس والرعاية والإسكان. والثالث هو التمويل، لأن التعمير يتطلب موارد لا تملكها الدولة وحدها. والرابع سياسي، لأن الحكومة يجب أن تثبت أنها يمكن أن تحقق نتائج ملموسة. وينشئ الاتفاق الإقليمي نافذة، ولكنه لا يحل محل إجراءات الدولة.

ويتوقف هذا التوقع أيضا على القرارات الإدارية. وتناقش صحيفة » جوموريات » ، المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026، في سياق الاجتماع الحكومي، آثار عدم اليقين الأمني على الاستعراضات الرسمية. وبذلك يصبح السجل التعليمي مؤشرا على الحالة السياسية العامة. وعندما يظل الأمن غير مستقر، لا تزال المدارس والنقل والأسر والإدارات معلقة. ولذلك، فإن السياسة المحلية لا تقتصر على البيانات التي يدلي بها المسؤولون. وهو يؤثر مباشرة على تنظيم الحياة اليومية.

(نابيه بيري) يدعي أن (لبنان) هو من ضمن العصابة

ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 أن نبيه بري شكر الولايات المتحدة وإيران على تضمين مذكرة التفاهم مادة يعتبرها ضرورية وإلزامية. ووفقا له، تهدف هذه المادة إلى وضع حد للعدوان الإسرائيلي على جميع لبنان. ويرى رئيس البرلمان أن ذلك هو وسيلة للحفاظ على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي. وكان خطابه أكثر تأكيدا من خطاب الرئاسة. حيث يصر جوزيف أوون على التحلي بالحذر وتوقع الضمانات، تؤكد بيري على وجود التزام.

ويفيد ناهر، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أيضا بصيغة أكثر هجوما من نبيه بيري. وهو يعتقد أن كل من يشعر بالحزن في لبنان بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يمكن أن يفخر حقًا بلياقته. هذه الجملة تشير إلى تلك القوات التي تخشى أن الاتفاق سيعزز موقف إيران وحزب الله. (بيري) تحرك النقاش. ويدعي أن المعيار الرئيسي يجب أن يكون المصلحة اللبنانية، وليس الإحراج الذي يعانيه مخيم أمام اتفاق بين واشنطن وطهران.

ويضيف آد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أن نبيه بيري ظل على اتصال بالمسؤولين الإيرانيين في الساعات التي سبقت الإعلان. وتزعم الصحيفة أن الانسحاب الإسرائيلي يظهر في المعلومات المحالة إلى رئيس البرلمان وأن تفاصيله تحتاج إلى مناقشة. هذا الشق يغذي الدور الذي تسعى بيري إلى القيام به. لا يريد أن يكون مجرد معلق على الصفقة. يريد أن يظهر كممثل متابعة، قادر على التحقق من أن البند اللبناني لن يتم اختزاله إلى صيغة غامضة.

إن رفض المناطق التجريبية يكشف عن الخوف من التجزئة

أفاد النهار في 16 يونيو 2026 أن نبيه بري يرفض فكرة المناطق التجريبية. وأشار إلى أنه نقل هذا الموقف إلى العديد من المحاورين، بمن فيهم الأمير السعودي يزيد بن فرحان. وقد يبدو هذا السؤال تقنيا، ولكنه يمس قلب السيادة. ويمكن أن تخلق مناطق الاختبار مستويات مختلفة من السلطة والأمن في الإقليم. ويمكنها أيضا أن تضع منطقا للمعاملة الجزئية، حيث تخضع بعض المناطق لآليات محددة قبل غيرها.

موقف (بيري) هو الدفاع عن نهج شامل ولا ينبغي تقسيم لبنان إلى مناطق اختبار. ويجب معاملتها كوحدة سياسية وإقليمية. هذا القلق ينضم إلى مخاوف جوزيف أوون بشأن السيادة مع طريق آخر. وهو يعكس أيضا الخوف من أن تسفر الإدارة الدولية لما بعد الحرب عن ترتيبات مؤقتة ستدوم. وفي بلد أضعفته الانقسامات بالفعل، لا تزال مسألة الإقليم حساسة للغاية.

هيزبولا وحلفائها وضعوا قصة النصر

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن حزب الله هنأ إيران بعد إعلان الاتفاق وعرض الاتفاق على أنه إنجاز سمح للبنان بأن يدرج في وقف إطلاق النار العالمي. ويؤكد الطرف أن طهران أصر على أن يكون الملف اللبناني موجودا في أي نتيجة للحرب. وهذه القراءة تعطي حزب الله أساسا سياسيا للدفاع عن الدور الإيراني. كما أنه يسمح له بالقول إن الضغط الإقليمي قد خدم لبنان، في حين يعتبر خصومه هذا التبعية خطيرة.

كما ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 كلمات الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وشكر إيران على ربطها باتفاقها مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان. كما دعا واشنطن إلى إجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها. هذا الموقف يعطي رواية حزب الله المقربة نبرة مؤسسية. ولا يقتصر على الاحتفال بإيران. ويدعو أيضا إلى إجراء حوار داخلي بشأن استراتيجية الدفاع الوطني.

وتحدثت الصحيفة نفسها عن موقف أكثر صرامة من قبل المفتي الجعفري أحمد قبلان. يتحدث عن لحظة انتصار وطني ويطلب من جوزيف أوون تغيير الحكومة. وهو ينتقد الدبلوماسية التنفيذية واللبنانية. ويحول هذا التدخل الاتفاق إلى مسألة مواجهة داخلية. وأصبح وقف إطلاق النار حجة لمهاجمة حكومة نواف سلام. ومن ثم تنتقل السياسة المحلية من توقع دبلوماسي إلى معركة مفتوحة بشأن مشروعية السلطة التنفيذية.

المعارضة تخشى التبعية الإقليمية الجديدة

ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 رد فعل النائب مارك داو. ويعتقد أن لبنان في قلب العاصفة بعد الانتهاء من الاتفاق في الخليج. ووفقا له، لن يتراجع بنجامين نتنياهو بسهولة، لأن خطوة من دونالد ترامب يمكن أن تكلفه سياسيا. ولذلك يدعو مارك داو إلى إبرام اتفاق معجل في واشنطن مع ضمانات أمريكية قوية. ولكنه يتهم إيران أيضا باستخدام لبنان لسنوات في مفاوضاتها، قبل أن يغادر البلد تحت الاحتلال والتدمير.

ويشكل هذا الموقف أوضح صورة ضد خطاب حزب الله وحلفائه. حيث يشكرون إيران، يدعو مارك داو لبنان إلى حماية نفسه من إسرائيل وإيران في الوقت نفسه. ناهر من 16 حزيران/يونيه 2026 ينضم إلى هذا القلق بالتركيز على مسألة أسلحة حزب الله ومستقبل صنع القرار العسكري وترى الصحيفة أن الخطوات التالية في المفاوضات ينبغي أن توضح الأثر الحقيقي للاتفاق على الاستقرار اللبناني. ولذلك فإن الفجوة السياسية لا تزال كاملة. ويمكن أن يؤدي الاتفاق إلى الحد من العنف في الجنوب، ولكنه لا يحل مسألة سلطة الدولة على الحرب والسلام والأسلحة.

وصفة وخطاب من جانب الشخصيات السياسية: السيادة الإسرائيلية والانسحاب والحرب من أجل الضمانات

جوزيف أوون يفضل لغة الولاية

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 16 يونيو 2026 أن جوزيف عون رحب بذكر الخصوصية اللبنانية في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد رئيس الجمهورية أن أمن لبنان واستقراره جزء من أي جهد جاد لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويحدد هذا الإعلان السجل الرئاسي. (أوون) لا يتحدث عن الفوز على جانب واحد ضد الآخر. وهو يتحدث عن السيادة وحماية الأراضي وضرورة ترجمة الاتفاق إلى تدابير ملموسة. وقد سعى خطابه إلى منع تخفيض لبنان إلى مجرد شرط في حل وسط إقليمي. وأعرب عن رغبته في وضع المؤسسات اللبنانية في مركز التسلسل، لا سيما عندما ينتظر الجنوب الحصول على ضمانات أمنية وعندما يسعى المشردون إلى العودة.

تشير صحيفة الجمهورية الصادرة في 16 يونيو 2026 إلى أن جوزيف عون تلقى مكالمة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ورحب رئيس الدولة بالتفاهم الأمريكي – الإيراني باعتباره خطوة إيجابية نحو الحد من التوترات وإيجاد حلول دبلوماسية. ولكنه أصر أيضا على السيادة اللبنانية وأمن البلد واستقراره وحماية مصالحه الوطنية. وتمنح هذه الصياغة رئاسة الجمهورية هامش توازن. وهو يسمح لنا بقبول الاسترخاء دون الدخول في سرد الوصاية الإقليمية. كما أوضحت أن لبنان يشعر بالقلق إزاء الاتفاق، ولكن يجب أن يظل مسيطرا على طلباته: وقف الإضراب والانسحاب الإسرائيلي وعودة المشردين ونشر الجيش وإعادة الإعمار.

ولا يزال هذا الخطاب الرئاسي متعمدا. وهو يبرز من الخطابات التي تحتفل بالاتفاق باعتباره انتصارا استراتيجيا. كما أنه يميز عن ردود الفعل التي تعتبره مجرد خطر استغلال لبنان. (جوزيف أوون) حاول بناء مفترق مشترك حول الولاية والكلمات المختارة بسيطة ولكنها ذات طابع سياسي: السيادة والاستقرار والأمن والمصلحة الوطنية. وهي تهدف إلى الحفاظ على موقف مؤسسي أعلى من المواجهات الحزبية. وفي الفترة التي تسعى فيها القوات الداخلية إلى إحالة الاتفاق إلى معسكرها، يصبح هذا التقييد شكلا من أشكال الخط السياسي.

نواف سلام تربط وقف إطلاق النار بالمعاناة المدنية

ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 أن نواف سلام افتتح اجتماع مجلس الوزراء بالتذكير بالمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يضع إعلان وقف إطلاق النار حدا للحرب والوفاة والدمار والتشريد والألم. وهذا الدخول إلى الميدان يعطي خطابه أساسا إنسانيا. السلام لا يبدأ بالأرصدة الإقليمية. وهي تبدأ بالمدنيين، والمنازل التي دمرت، والأسر المشردة، والآثار اليومية للحرب.

ذكرت صحيفة القدس نفسها في 16 يونيو 2026 أن نواف سلام وعد بمضاعفة جهود الحكومة في المفاوضات الجارية في واشنطن. والهدف المعلن عنه هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والإفراج عن السجناء، والعودة الآمنة والكريمة للسكان إلى بلداتهم وقراهم، وتعبئة البلدان الصديقة لتمويل التعمير. هذا التسلسل منظم جداً. ويبدأ من نهاية الحريق، ويمر عبر انسحاب السجناء وإطلاق سراحهم، ثم يصل إلى العودة وإعادة البناء. ومن ثم فإن رئيس الوزراء يعطي الحكومة خارطة طريق لا تتوقف فقط على مذكرة التفاهم. وهو يعتمد أيضا على استمرار العمل الدبلوماسي مع واشنطن.

وتشدد ناهر، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، على أن نواف سلام لا يقدم الاتفاق الأمريكي – الإيراني كتسوية كاملة. بل إنه يعامله على أنه فتح يجب تحويله إلى ضمانات. وهذا الاختيار يعزز مكان القناة الأمريكية في استراتيجية الحكومة. لكنه أيضاً يعرّض المدير التنفيذي لاختبار سريع إذا إستمرت الإضرابات أو إذا فشل الإنسحاب الإسرائيلي، منافسو الحكومة سيقولون أن طريق (سلام) الدبلوماسي لا ينتج ما يكفي ولذلك فإن خطابه يعتمد بشدة على قدرة واشنطن على تحويل التزاماتها الإقليمية إلى ضغط فعال على إسرائيل.

يدعي نبيه بيري الشرط اللبناني

ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 أن نبيه بري شكر الولايات المتحدة وإيران على تضمين مذكرة التفاهم مادة يعتبرها ضرورية وإلزامية. ووفقا له، تهدف هذه المادة إلى وضع حد للعدوان الإسرائيلي على جميع لبنان. ويعرض رئيس البرلمان هذا البند بوصفه أداة للدفاع عن السيادة الوطنية على كامل الإقليم. نبرته أكثر تأكيداً من نبرة جوزيف أوون. وعندما تصر الرئاسة على انتظار الضمانات، تصر بيري على وجود التزام مكرس بالفعل في الاتفاق.

وتفيد ناهر، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، بصيغة أكثر مباشرة من نبيه بيري. وهو يعتقد أن كل من يشعر بالحزن في لبنان بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يمكن أن يفخر بلطفه. وتستهدف هذه العقوبة القوى السياسية التي تخشى من أن يقوي الاتفاق إيران وحزب الله. (بيري) تحرك النقاش نحو المصلحة الوطنية. وفي رأيه، يجب الحكم على وجود لبنان في الاتفاق على أساس وقف العدوان والانسحاب، ليس على أساس الرفض السياسي الناجم عن اتفاق بين واشنطن وطهران. وتبين هذه الجملة أيضا معركة السرد. ويعرض البعض الاتفاق نفسه كفرصة للبنان، من جانب آخرين كدليل جديد على اعتماده على علاقات السلطة الإقليمية.

ويذكر عد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أن نبيه بيري ظل على اتصال بالمسؤولين الإيرانيين في الساعات التي سبقت الإعلان. وذكرت الصحيفة أن الانسحاب الإسرائيلي هو من بين البنود التي أحيلت إلى رئيس البرلمان وأن تفاصيله تحتاج إلى مناقشة. هذه المعلومات تعزز موقف (بيري). لا يريد التعليق على الصفقة. يريد أن يظهر كمدير قادر على مراقبة تطبيقه، والتحقق من البند اللبناني ورفض السماح له بالبقاء صيغة غامضة.

كما تفيد ناهر في 16 حزيران/يونيه 2026 أن نبيه بيري يرفض فكرة المناطق التجريبية. ويدعي أنه نقل هذا الموقف إلى العديد من المحاورين، بمن فيهم الأمير السعودي يزيد بن فرحان. الرفض سياسي. ويمكن أن تؤدي مناطق الاختبار إلى معالجة مجزأة للإقليم، مع اختلاف مستويات الأمن والسيادة. بيري تريد منع فترة ما بعد الحرب من وضع ترتيبات محلية ستدوم. وهو يدعو إلى اتباع نهج وطني شامل يستند إلى جميع الأراضي اللبنانية.

يترجم الوزراء الاتفاق إلى مطالب ملموسة

أبلغت اللواء بتاريخ 16 يونيو 2026 عن العديد من البيانات الوزارية قبل وحول اجتماع الحكومة. الوزير كمال (شهاد) يريد الاتفاق الأمريكي – الإيراني لتمهيد الطريق لإتفاق لبناني – إسرائيلي يسمح بانسحاب إسرائيل وعودة المشردين. ويذكر الوزير محمد حيدر أن الاتفاق لا يتعلق بوقف إطلاق النار فحسب بل يتعلق بالانسحاب أيضا. ويتحدث الوزير أحمد حاججر عن وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني. وتبين هذه البيانات أن الاتفاق يُقرأ في الحكومة من خلال أهداف عملية. ليس كافياً لتقليل الطلقات. ويجب جعل إجراءات الدولة على أرض الواقع ممكنة.

ويفيد » ليوا » المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أيضا بأن وزير المالية ياسين جابر يصر على حجم الكارثة في الجنوب وعلى الحاجة إلى المساعدة الدولية. ويدخل خطابه بعدا اقتصاديا واجتماعيا في الخطاب السياسي. إن وقف إطلاق النار له معنى دائم فقط إذا اتبعه تمويل إعادة البناء. القرية لا يمكن أن تكون راضية مع شهوة. ويحتاجون إلى إصلاح الطرق وإعادة فتح المدارس والخدمات الصحية والإسكان واستئناف الأنشطة. ويذكّر خطاب جابر بأن الحرب تترك فاتورة لا يمكن للدولة اللبنانية أن تتحمل وحدها.

وهذه التدخلات الوزارية تعطي الخطاب الحكومي شكلا أكثر تحديدا. وهي تترجم الكلمات العظيمة للسيادة والاستقرار إلى عمل. وأصبح الانسحاب، ونشر الجيش، وعودة المشردين داخليا وإعادة الإعمار معايير للنجاح. لن تتمكن الحكومة من الحكم على الاتفاقية من خلال نصها فقط. ويجب أن تحكم عليه آثاره في القرى وعلى الطرق وفي حياة الأسر.

يعرض عباس أراغشي لبنان كشرط لتطبيقه

وجاء في التقريرين الصادرين في 16 حزيران/يونيه 2026 أن عباس أراغشي، في اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، أصر على التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار في لبنان خلال 60 يوما من المفاوضات. وهذا الإعلان يجعل لبنان أحد الاختبارات المباشرة للاتفاق. الوزير الإيراني لا يتحدث فقط عن الأسلحة النووية أو مضيق أوروموز أو الأصول المجمدة. وأشار إلى التضاريس اللبنانية باعتبارها حيزا يجب فيه احترام الالتزامات.

أد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 يعرض هذا الموقف كضغط على واشنطن ووفقاً للصحيفة، تود طهران أن تكفل أن ترغم الولايات المتحدة إسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار جدي وشامل قبل الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذه القراءة تعطي كلمة أراغشي وظيفة مزدوجة. يطمئن حلفاء (إيران) في (لبنان) يظهرون أن الملف اللبناني متضمن ولكنه يضع الولايات المتحدة أيضا أمام المسؤولية. وإذا واصلت إسرائيل عملياتها، فإن المصداقية الأمريكية ستقوض بشكل مباشر.

لكن البيان الإيراني يغذي قراءة عكسية بين خصوم حزب الله وهي تؤكد أن لبنان لا يزال يشكل خريطة في المفاوضات الإقليمية. من أجل حلفاء (هزبولا) يثبت عكس ذلك أن (طهران) قد قام بحماية مكان (لبنان) في الإتفاق وهذا الغموض يفسر التوتر السياسي حول نفس الكلمات. ويُنظر إلى الحكم الذي يُقدَّم كضمان من أحد المعسكرات على أنه علامة على التبعية من جانب الآخر.

المسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن التحقق ونهاية الأزمة

ذكرت اللواء في 16 يونيو 2026 أن دونالد ترامب أعلن، بعد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الخليج. وادعى أن مضيق هرمز كان مفتوحًا جزئيًا بالفعل وأنه يمكن نشر النص بعد فترة وجيزة من التوقيع الرسمي. هذا البيان يعطي ترامب دور الضامن العام للاتفاق. وهو يمثل التسلسل كنجاح شخصي واستجابة للآثار الاقتصادية للحرب.

وأفاد عد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أن دونالد ترامب، إلى جانب إيمانويل ماكرون، أعلن أن الحالة في لبنان ستنتهي قريبا. كما ذكرت الصحيفة أنها أثارت الحاجة إلى إجراء مناقشات مع حزب الله. وهذه الجملة حساسة في السياق اللبناني. ويمكن قراءتها على أنها واقعية دبلوماسية، لأن حزب الله هو لاعب مركزي على الأرض. ويمكن أيضا النظر إليها على أنها اعتراف إشكالي من جانب من يرغبون في إعادة تركيز أي مفاوضات على الدولة اللبنانية وحدها.

ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 أن ج. D. ويعرض فانس واشنطن على استعداد لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا قبلت طهران التزاما يمكن التحقق منه بشأن التخلي عن الأسلحة النووية. وشدد أيضا على حرية الملاحة وعدم وجود تكاليف طويلة الأجل في مضيق أورموز. يمكن أن يكون هذا التركيز على التحقق بمثابة نموذج للقضية اللبنانية. ويجب أيضا التحقق من الالتزامات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. وإلا، سيظل لبنان في منطقة غير واضحة، بين الإعلان الدبلوماسي والواقع العسكري.

الأصوات الدينية الشيعية تشدد النقاش الداخلي

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن الشيخ علي خاتيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي، يشكر إيران على ربطها باتفاقه مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان. كما دعا واشنطن إلى إجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها. وموقفه يعطي السرد قرب حزب الله نبرة مؤسسية. إنها تدافع عن الدور الإيراني، لكنها تدعو أيضًا إلى استراتيجية دفاع وطني تتم مناقشتها بين اللبنانيين.

ذكرت صحيفة القدس نفسها في 16 يونيو 2026 خطابًا أكثر صرامة للمفتي الجعفري أحمد قبلان. يتحدث عن لحظة انتصار وطني ويطلب من جوزيف أوون تغيير الحكومة. وهو ينتقد الدبلوماسية التنفيذية واللبنانية. هذا الإعلان يحول الاتفاق إلى سلاح سياسي داخلي. انها ليست الجبهة الجنوبية فقط. وهي تهاجم مباشرة حكومة نواف سلام وتسعى إلى فتح مواجهة على شرعيتها.

وينتمي هذان الخطابان إلى نفس البيئة السياسية، ولكنهما ليس لهما نفس السجل. ويتحدث علي خاتيب عن الضمانات، وواشنطن، وإسرائيل، والحوار الاستراتيجي. (أحمد قبالان) يتحدث عن النصر و تغيير الحكومة. الأول يسعى إلى شكل من أشكال الإشراف المؤسسي. ويدفع الثاني الأزمة السياسية. وتبيّن وجهة نظرهم أن وقف إطلاق النار لا يهدأ تلقائيا المشهد اللبناني. إنه يعيد توزيع الحجج.

مارك داو يعارض السيادة على الحسابات الإقليمية

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن MP Mark Daou يعتقد أن لبنان في قلب العاصفة بعد إبرام الاتفاق في الخليج. ويحذر من أن بنجامين نتنياهو لن يتراجع بسهولة، لأن انسحابا من دونالد ترامب قد يكلفه سياسيا. ولذلك دعا إلى التعجيل بإبرام اتفاق في واشنطن مع ضمانات أمريكية قوية.

كما يتهم مارك داو إيران باستخدام لبنان لسنوات في مفاوضاتها، قبل أن تترك البلد تحت الاحتلال والتدمير. كلمته هي أوضح نقطة عكسية لقصة حلفاء حزب الله. حيث يشكرون طهران، يدعو داو لبنان إلى إنقاذ نفسه من إسرائيل وإيران في الوقت نفسه. ناهر من 16 حزيران/يونيه 2026 ينضم إلى هذا القلق بالتركيز على مسألة أسلحة حزب الله ومستقبل صنع القرار العسكري. تصريحات اليوم تجذب كسر واضح. وتتحدث الدولة عن السيادة والتعمير. حلفاء حزب الله يتحدثون عن النصر والولاء الإيرانيين. تتحدث المعارضة عن تهديد الاستقلال الوطني. القوى الخارجية تتحدث عن الضمانات. ولا تزال الأرض هي المحك الوحيد للقيمة الحقيقية للخطابات.

الدبلوماسية: يضع الاتفاق الأمريكي – الإيراني لبنان في صميم الضمانات الإقليمية

جنيـف وإيفـان تطـوران التسلسل الجديد

ويعرض شرق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه المسألة الدبلوماسية الرئيسية في الوقت الراهن. ومن المتوقع التوقيع الرسمي في سويسرا، بينما لا تزال العواصم المعنية تشكك في آليات التنفيذ. وينبغي أن يفتح النص مرحلة متابعة، أكثر من سلام كامل. هذا الظل مركزي ويقلل وقف إطلاق النار المعلن من المخاطر المباشرة، ولكنه يترك عدة مسائل معلقة. وبالنسبة للبنان، فإن الخطر مباشر. وقال إن البلد ينتظر أن يعرف ما إذا كان الشرط المتعلق به سيؤدي إلى وقف حقيقي للضربات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والحماية الدائمة من الجنوب.

ويصف » ليوا » ، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، الاتفاق بأنه إطار سياسي مبني حول ثلاثة محاور. الأول يتعلق بالتزام إيران بعدم امتلاك الأسلحة النووية وتتعلق الثانية بإعادة فتح مضيق أورموز. الثالث هو الإفراج عن بعض أصول إيران المجمدة التي تقدرها الصحيفة بـ 100 مليار دولار و 120 مليار دولار ويبين هذا الهيكل أن الاتفاق يتناول في المقام الأول الأولويات الاستراتيجية والطاقة والمالية. ويبدو أن لبنان مسألة ذات صلة، ولكنه ليس المركز الأصلي للحل التوفيقي. غير أنه في لبنان، يمكن اختبار مصداقية الاتفاق بسرعة.

ويشدد ال 3ارابي الجداد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، على ضرورة مواصلة المفاوضات لمدة ستين يوما. تستشهد الصحيفة بعدة ملفات لا تزال مفتوحة: لبنان، الطاقة النووية، الصواريخ الإيرانية، دعم طهران لحلفاءها ومستقبل مضيق أورموز. وتبين هذه القائمة أن الدبلوماسية تدخل مرحلة إدارة المخاطر. ولا يعالج وقف إطلاق النار الأسباب الجذرية للنزاع. إنه يفتح النافذة. وفي هذه النافذة، سيسعى كل طرف إلى تحسين موقفه، وإلى طمأنة حلفائه والحد من خسائره.

أصبحت مجموعة الـ7 مسرحاً لإدارة التوافق

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 16 يونيو 2026 أن قمة مجموعة السبع في إيفيان تعطي بعدًا دوليًا للاتفاقية. وترحب إيمانويل ماكرون بدونالد ترامب في سياق أسئلة أوروبية قوية بشأن التعريفات، وأوكرانيا، والاقتصاد العالمي، والرقمية. ولكن الصفقة مع إيران تهيمن أيضا على التجارة. ويتبين من وجود القادة العرب، بمن فيهم عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد وتميم بن حمد، أن العواصم العربية ترغب في التأثير على طريق الخروج من الأزمة. ولا يودون فقط أن يرى حلا وسطا بين واشنطن وطهران. وهم يريدون تلفيق آثاره الإقليمية.

ذكرت اللواء في 16 يونيو 2026 أن دونالد ترامب يدعي، من فرنسا، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة التفاهم إلكترونيًا. ويضيف أن مضيق هرمز مفتوح جزئيًا بالفعل. كما يتعهد بنشر النص بعد التوقيع الرسمي. هذا البلاغ يضع رئيس الولايات المتحدة في موقف من الضامن العام. وهو يعطي واشنطن المسؤولية عن تحويل الإعلان إلى واقع. إذا بقي المضيق مفتوحاً، (ترامب) سيكون قادراً على تسليط الضوء على انتصار الطاقة. وإذا ظلت الجبهة اللبنانية غير مستقرة، فإن الوعد الأمريكي يبدو غير كامل.

يفسر هذا البعد الحذر اللبناني. ولا يمكن للبنان أن يكتفي بالبيانات التي أدلى بها في إيفيان أو جنيف. إنه ينتظر ترجمة في قريته. يجب أن يصبح الحرف الدبلوماسي تقويماً. ويجب أن تشمل وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، والإفراج عن السجناء، والإعمار. وبدون هذه الخطوات، سيظل ذكر لبنان في الاتفاق عنصرا من عناصر اللغة.

إن ردود الفعل العربية تسعى إلى تجنب الحرب الدائمة

وقد أبلغ القديس في 16 حزيران/يونيه 2026 عن ترحيب عربي ودولي بإعلان الاتفاق. وتشير الصحيفة إلى ردود فعل إيجابية من المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التقارب أولوية مشتركة. وترغب الدول العربية في الحد من خطر نشوب حرب إقليمية مطولة. يريدون أيضا حماية ملاحتهم وأسواق الطاقة والاستقرار الداخلي.

وتعلن المملكة العربية السعودية في 16 حزيران/يونيه 2026 أنها تصر على سلامة الملاحة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وهذه الصياغة مهمة بالنسبة لبيروت. وهو يوفر إطارا عربيا يمكن استخدامه في لبنان. ويحتاج البلد إلى وقف لإطلاق النار، ولكنه أيضا اعتراف واضح بسيادته. لا تكفي نهاية الضربات إذا ظلت المنطقة خاضعة للترتيبات التي تقررها القوى الأخرى.

ويفيد القديس في 16 حزيران/يونيه 2026 أيضا بتحذير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورحب بالاتفاق، ولكنه حذر من المحاولات الإسرائيلية لتخريبه والحفاظ على منطق الحرب الدائمة. وينضم هذا الإنذار مباشرة إلى القضية اللبنانية. ولا تزال إسرائيل أكثر العوامل التي لا تكتنفها. ويمكن للدبلوماسية العربية أن تدعم وقف الحرب، ولكن عليها أيضا أن تتبع الانتهاكات والمواعيد النهائية وشروط الانسحاب.

طهران بين انعدام الثقة والطلب على المكاسب

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 أن الناطق الإيراني إسماعيل باغاي يقدم الاتفاق كخطوة نحو الحد من التوترات، دون ثقة حقيقية في واشنطن. يدعي أن عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة يقوم على تاريخ طويل من الإفراط الأمريكي. هذا الموقف يسمح لطهران بتبرير التفاوض دون أن يبدو أنها تستسلم. يتحدث إلى الرأي الإيراني، ولكن أيضا إلى حلفاء إيران الإقليمي.

تشير صحيفة القدس نفسها بتاريخ 16 يونيو 2026 إلى أن طهران تدعي أنها حصلت على التزامات بشأن الأصول المجمدة وبشأن إدارة مضيق هرمز. واشنطن لا تؤكد كل هذه البيانات. هذا التحول يكشف عن معركة العرض. وتود الولايات المتحدة أن تبين أن إيران لا تزال خاضعة لشروط يمكن التحقق منها. تريد إيران أن تبين أنها لم تتفاوض في موقف ضعف. وهذا الفرق في النبرة يمكن أن يعقّد الأيام الستين القادمة. وسيسعى كل طرف إلى تجنب صورة الامتياز.

تقرير الشارق العسات المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أن واشنطن تربط بين رفع التجميد على الأموال الإيرانية وتخفيض الجزاءات إلى أداء طهران. وتقتبس الصحيفة من أن الأمريكان سيشهد تدابير يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها. ويمكن أن يصبح شرط التحقق هذا نموذجا للقضية اللبنانية. ويجب أيضا رصد وعود الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. وإلا سيظل الاتفاق هشا.

ولا يزال الجانب اللبناني أكثر النقاط تعرضا للخطر

ويعرض ال 3 العربي الجداد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، لبنان كأحد العيوب الرئيسية الممكنة للاتفاق. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجانب اللبناني من الكارتل. وهذا الموقف يهدد مباشرة مصداقية الحل التوفيقي. ويعني ذلك أن لبنان يمكن أن يصبح الأرض التي ينجح فيها الاتفاق أو يفشل فيها. ولن يكون التوقيع في جنيف كافيا إذا استمرت الإضرابات في الجنوب أو إذا ظل الانسحاب مغلقا.

وتفيد الدوائر السياسية أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقتصر أساسا على هدفين: ضمان فتح مضيق أورموز وإتاحة نفس اقتصادي لإيران. وتحال إلى مرحلة لاحقة مسائل أكثر تعقيدا، بما في ذلك البرنامج النووي والدور الإقليمي في طهران. وتحدد الصحيفة أن لبنان يعتمد على مسارين متوازيين. الأول مرتبط بإسرائيل، التي تفرض أي انسحاب من ملف أسلحة حزب الله. ويتعلق الأمر الثاني بالجهود الأمريكية الرامية إلى إجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

هذه القراءة تتطلب الحذر وقد أدرج لبنان في الاتفاق، ولكنه لم يُكفل بعد. ويجب تحويل وقف إطلاق النار إلى آلية. ويجب على هذه الآلية أن تنتج انسحاباً. ثم يجب أن يسمح بنشر الجيش اللبناني وعودة المشردين. وفي كل مرحلة، يمكن قطع الطريق. ولذلك، سيكون دور واشنطن حاسما، إذ سيتعين على إسرائيل أن تضطر إلى اتباع المسار المعلن أو أن تقتنع به.

الاتصالات الإيرانية مع بيروت تعزز وزن القضية

وأفاد عد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 بأن عباس أراغشي أبلغ جوزيف أوون ونابيه بيري بمكان لبنان في الاتفاق. وتزعم الصحيفة أن لبنان مذكور تحت عنوان وقف إطلاق النار الشامل. هذا البلاغ الإيراني له أثران. وهو يطمأن القوات اللبنانية القريبة من طهران، التي تعتبره دليلا على الالتزام الإيراني. ولكنه يغذي أيضا شواغل الذين يخشون أن يظل لبنان خريطة إقليمية في مفاوضات أوسع نطاقا.

وتفيد صحيفة الجمبريات المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 أن عباس أراغشي يصر على التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار في لبنان خلال 60 يوما من المفاوضات. هذا الموقف يعطي لبنان أرضية اختبار. وإذا كفلت الولايات المتحدة الاتفاق فعلا، فعليها أن تجعل إسرائيل تتوقف عن العمليات. وإذا لم يحدث ذلك، فإن طهران قد تتهم واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها. وهكذا أصبح لبنان مجالا للتحقق الدبلوماسي.

وتبين هذه الحالة ضعف بيروت الهيكلي. وتهتم الدولة اللبنانية في المقام الأول، ولكنها لا تتحكم في معايير الاتفاق وحده. ويجب عليه أن يعمل في واشنطن، وأن يتكلم مع العواصم العربية، وأن يحافظ على خط مؤسسي، وأن يتجنب حدوث انفجار داخلي. ولذلك يجب أن تحول الدبلوماسية اللبنانية إشارة إقليمية إلى التزام دولي. وهذه مهمة ضيقة ولكنها حاسمة.

الدبلوماسية البحرية تضيف توترا إضافيا

وتفيد » البينا » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن فرنسا وبريطانيا العظمى تنظران في إيفاد بعثة بحرية إلى مضيق أورموز لحماية الملاحة. كما ذكرت الصحيفة أن إيران ترفض أي وجود عسكري أجنبي بالقرب من هذه المنطقة. ويضيف هذا الاختلاف طبقة من التوتر في الوقت الذي يسعى فيه الاتفاق إلى الحد من التصعيد. الأوروبيون يريدون تأمين طرق الطاقة. طهران يريد الحفاظ على سيادته البحرية.

وقد يبدو هذا الملف بعيدا عن لبنان. إنه ليس هناك تماماً وإذا ما ركزت السلطات الرئيسية على أورموز، يمكن إعادة تفويض الجانب اللبناني. وعلى العكس من ذلك، إذا ما هدد جنوب لبنان باستقرار الاتفاق، فإنه سيصبح أولوية دبلوماسية. ولذلك يجب على بيروت أن تبقي الملف اللبناني في صميم المناقشات. ويجب على البلد أن يتفادى معاملته كمرفق أمني. ويجب عليه أن يجادل بأن الاستقرار الإقليمي يتطلب أيضا احترام إقليمه.

بيروت تسعى إلى مكان في مفاوضات تتجاوزه

ويفيد الشق العسات في 16 حزيران/يونيه 2026 بأن الدولة اللبنانية لا تزال تنتظر التفاصيل العملية للاتفاق. ورحب جوزيف عون بذكر الخصوصية اللبنانية، في حين أراد نواف سلام تعزيز المفاوضات في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، والإفراج عن السجناء، وعودة المشردين وإعادة الإعمار. وهذا الموقف المزدوج يوجز الدبلوماسية اللبنانية. ويرحب لبنان بالاتفاق، لكنه يعتبره واجب التطبيق. وشكر الوسطاء، لكنه طلب ضمانات.

ويؤكد الليوا، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أن الاتفاق يمكن أن يعزز التضامن بين المسؤولين اللبنانيين. وسيكون هذا التضامن ضروريا. وفي مواجهة واشنطن وطهران وتل أبيب والعواصم العربية، يجب على بيروت أن تتجنب رسائل متناقضة. تدخل الدبلوماسية اللبنانية فترة اختبار. وسيتعين عليها أن تثبت أنها قادرة على تحويل الانفراج الإقليمي إلى كسب وطني ملموس. والمعيار الوحيد هو الأرض: الانسحاب والأمن وعودة السكان وإعادة البناء.

السياسة الدولية: إعادة الهيكلة الإقليمية والأزمات المفتوحة وضعف الدولة

ويتحدث الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران عن الخرائط الإقليمية

ويعرض شرق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه الحدث السياسي الدولي الرئيسي في هذه اللحظة. وتشير الصحيفة إلى أن عدة عواصم تنتظر التوقيع الرسمي في سويسرا، بينما تتساءل عن آليات الإنفاذ. (دونالد ترامب) يقول أن مضيق (أورموز) يجب أن يعيد فتحه بالكامل بينما (جي). D. يعلن فانس أنه ينبغي نشر النص في غضون الأسبوع. هذا التسلسل يضع واشنطن في موقف الضامن. كما أنها تتيح لطهران فرصة عرض الاتفاق على أنه اعتراف بوزنه الإقليمي. الحل التوفيقي لا يحل جميع المسائل. بل إنها تتيح فترة 60 يوماً لكل حالة يعاد التفاوض بشأنها أو التحقق منها.

ويصف » القديس » المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 مناخاً من الحذر على الجانب الإيراني. ويصر المتحدث باسم إسماعيل باغاي على عدم الثقة العميقة للولايات المتحدة. وهو يعرض الاتفاق كخطوة بسيطة نحو الحد من التوترات، وليس كتطبيع سريع. كما ذكرت الصحيفة أن طهران تدعي أنها حصلت على التزامات بشأن الأصول المجمدة وبشأن إدارة مضيق هرمز، في حين أن واشنطن لا تؤكد كل هذه القراءات. ويظهر هذا الاختلاف في النبرة أن الاتفاق يظل أيضا معركة سردية. إيران تريد أن تظهر كطرف فاعل يفرض شروطه. وترغب الولايات المتحدة في إظهار ضوابط التحقق، لا سيما بشأن الأسلحة النووية والملاحة.

إن الخلبر، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، ينتقل إلى إسرائيل. وتؤمن الصحيفة بأن الاتفاق الأمريكي – الإيراني يضع حكومة بنجامين نتنياهو في موقف سياسي صعب. ووفقا لهذه القراءة، تجد إسرائيل نفسها تواجه حربا ساعدت على فتحها ضد إيران، ولكن مخرجها تقرر في قناة بين واشنطن وطهران. يصف النص مشهدًا إسرائيليًا اتسم باتهامات ضد نتنياهو، قدمها خصومه على أنه مسؤول عن الفشل. وهذه القراءة جزء منها، ولكنها تبرز حقيقة سياسية هامة: ولا تسيطر إسرائيل على الجناح الإقليمي وحده، على الرغم من دورها العسكري المركزي.

G7 يحاول توريط دونالد ترامب

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 16 يونيو 2026 أن قمة مجموعة السبع في إيفيان تفتتح في جو تهيمن عليه الرغبة الأوروبية في تأطير دونالد ترامب. وتناقش الصحيفة المسائل المتعلقة بتهديداتها التعريفية، وتقريرها إلى النظام العالمي، وكيفية إدارة الأزمات. وتضع إيمانويل ماكرون على جدول الأعمال الاتفاق مع إيران، والحرب في أوكرانيا، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، والمراقبة الرقمية. ويكشف هذا الجمع عن قلق أوسع نطاقا. ويسعى حلفاء الولايات المتحدة إلى الحفاظ على التنسيق الغربي، ولكن عليهم أن يتعاملوا مع رئاسة أمريكية تحبذ الاتفاقات المباشرة، والإعلانات القوية، وعلاقات القوى الثنائية.

وتدعي صحيفة » ليوا » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 أن دونالد ترامب، من فرنسا، يدعي أن الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا بالفعل على مذكرة التفاهم إلكترونيا. ووصف رئيس الولايات المتحدة أيضا إعادة فتح مضيق أورموز بأنه نجاح. هذا الإتصال يعطي القمة نبرة خاصة ترامب يأتي نتيجة للبيع لشركائه، ولكن أيضا مع نص لم ينشر بعد. ولذلك يجب على الأوروبيين أن يستجيبوا لإعلان لا تزال تفاصيله غير كاملة. وتخلق هذه الطريقة فجوة بين سرعة دبلوماسية الولايات المتحدة وخطى الأطر المتعددة الأطراف.

وتربط بين هذه اللحظة وبين أزمة أعمق في العلاقة بين واشنطن وإسرائيل. وتؤمن الصحيفة بأن الاتفاق مع إيران يسبب التوتر في التحالف الأمريكي – الإسرائيلي لأنه يقلل من قدرة نتنياهو على فرض تقويمه الخاص. وتبرز هذه القراءة البعد السياسي الدولي للحل التوفيقي. مجموعة السبع ليست مجرد وقف لإطلاق النار أو عبور بحري. ويصبح المكان الذي تقاس فيه آثار التوازن الجديد بين الولايات المتحدة وإيران وأوروبا وإسرائيل والبلدان العربية.

فلسطين بين الوعد الانتخابي وأزمة الشرعية

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، بأن محمود عباس يستعد أرضية الانتخابات الفلسطينية، مع إدخال تعديلات على القانون الانتخابي العام. وتفيد الصحيفة بأن هذه الانتخابات البرلمانية ستكون أول انتخابات في العشرين سنة في الأراضي الفلسطينية. وينبغي أن تُعقد هذه الانتخابات بالتوازي مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، قبل صدور وعد رئاسي في عام 2027. ويأتي هذا الإعلان في سياق أزمة سياسية دائمة تميزت بالانقسام بين فتح وحماس منذ عام 2006.

ويفيد نفس الشرق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، بأن مصدر فلسطيني يعرض هذه التدابير كجزء من التزام البلدان العربية والأوروبية والأمريكية بتجديد السلطة الفلسطينية. وهذه الصياغة أساسية. وهو يبين أن الانتخابات ليست مجرد مسألة داخلية. وهي جزء من ضغوط دولية لإعادة بناء الشرعية السياسية الفلسطينية. ولكن حماس تنتقد هذا النهج وتربطه بمنطق الاستيلاء على السلطة. ولذلك فإن الخطر واضح. ويمكن أن تصبح الانتخابات المعلن عنها كأداة تجديد مصدرا جديدا للنزاع إذا ما بقيت القواعد والتوقيت وإدراج الجهات الفاعلة موضع نزاع.

ويبين هذا التسلسل الفلسطيني اتجاها أوسع نطاقا في السياسة الدولية. وترغب السلطات الخارجية في استقرار المؤسسات المحلية بعد الحروب أو الأزمات. غير أن المشروعية لا يمكن أن تتحقق إلا بوعود مقدمة إلى المانحين أو الوسطاء. يجب الاعتراف بها من قبل السكان وقبولها من قبل القوات المعنية. وفي فلسطين، لا تزال هذه المسألة أكثر حساسية، إذ أنها تحدث تحت الاحتلال، مع تجزؤ الأراضي والمؤسسات المقسمة.

السودان والحرب بلا طيار والانهيار المدني

ويسلط ال 3 العربي الجاد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، الضوء على تدهور الحرب في السودان. وذكرت الصحيفة أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ندد بالزيادة الحادة في استخدام الطائرات بدون طيار في النزاع. ووفقًا للنص، قُتل أكثر من ألف مدني في غارات الطائرات بدون طيار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. كما ذكرت الصحيفة العنف الجنسي والقتال في دارفور وكردفان، وكذلك حرق القرى في منطقة أورشي شمال دارفور.

ذكرت صحيفة القدس في 16 يونيو 2026 أن الحرب السودانية لا تزال تؤدي إلى نزوح جماعي وخسائر مدنية. وتستشهد الصحيفة باتهامات من قبل محافظ دارفور ميني أركو ميناوي ضد قوات الدعم السريع بعد هجوم في منطقة أورشي. وأفادت التقارير بمقتل خمسة مدنيين وإحراق ثماني قرى وتشريد الآلاف من السكان. ويزعم الجيش السوداني أنه دمر 141 مركبة قتالية تابعة لقوات محمد حمدان داغالو في الأسبوعين الماضيين. وتبين هذه الأرقام حربا تجمع بين القتال البري والهجمات على المدنيين وحرب التواصل بين الطرفين.

وهكذا يبدو أن السودان من أخطر الحالات في الساحة الدولية. ولم تعد الحرب تقتصر على المواجهة بين القوتين المسلحتين. فهو يحول مناطق بأكملها إلى مناطق مجاعة واغتصاب ونزوح ودمار. ويضيف الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار بعدا جديدا. إنه يسمح بالمزيد من الإضرابات، في كثير من الأحيان بعيداً عن الخطوط الأمامية المباشرة. كما أنه يزيد من صعوبة حماية المدنيين. غير أن الأزمة السودانية لا تزال أقل أهمية في جدول الأعمال الدبلوماسي من إيران وأرموز وأوكرانيا. ولا تزال هذه الفجوة بين النطاق الإنساني والاهتمام الدولي من أبرز الملامح في اليوم.

لا تزال أوكرانيا في قلب المواجهة بين موسكو وأوروبا

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 16 يونيو 2026 على الصفحة الأولى أن موسكو تحذر أوروبا من استخدام لغة الإنذارات. هذا العنوان هو جزء من تسلسل حيث لا تزال الحرب في أوكرانيا في قلب مناقشات مجموعة السبع. يجب أن يتصدى مؤتمر قمة إيفيان للجهود الرامية إلى وضع حد لهذه الحرب، في سياق يسعى الأوروبيون فيه إلى الحفاظ على موقف مشترك تجاه روسيا، مع مراعاة خيارات دونالد ترامب.

ويفيد ال 3ارابي الجاد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أيضا عن وقوع تفجير روسي عنيف للغاية ضد أوكرانيا خلال شهر حزيران/يونيه. وتورد الصحيفة هذا الموضوع في موجز دولي تسوده الأزمات الأمنية. وعلى الرغم من أن تفاصيل الميزانية العمومية لا ترد في المقتطفات المتاحة، فإن وجود هذا العنوان يبين أن الحرب في أوكرانيا لا تزال أحد المراكز الرئيسية للسياسة الدولية في اليوم. إنه يثقل كاهل المناقشات الغربية، والميزانيات العسكرية، وتوازنات الطاقة، والعلاقات بين أوروبا وواشنطن.

وتختلف الحالة الأوكرانية عن الاتفاق المبرم مع إيران في غياب انفراج دبلوماسي واضح في مصادر 16 حزيران/يونيه. وفي حين أن واشنطن وطهران يعلنان إطارا للخروج من الحرب، لا تزال موسكو والعواصم الأوروبية في منطق المواجهة. التحذير الروسي ضد الرئتين يعكس خيانة كما يبين أن الدبلوماسية الأوروبية لا تزال تواجه أزمتين متزامنتين: التفاوض على حل وسط في الشرق الأوسط أو مصاحبته، مع الحفاظ على خط ثابت ضد روسيا.

اليمن يكشف عن أزمة المؤسسات والمعايير الاجتماعية

ويركز ال 3ارابي الجداد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، على العنف الجنسي ضد الأطفال في اليمن. وتذكر الصحيفة ما يقدر بنحو 29 ألف انتهاك تؤثر على الأطفال منذ عام 2015، بما في ذلك جرائم الاعتداء الجنسي. ويسلط النص الضوء على حالة الطفل ضحية الاغتصاب ويسلط الضوء على الانهيار المؤسسي والأخلاقي الذي تفاقم بسبب سنوات الحرب والانقسام السياسي وانعدام الأمن. وتشدد الصحيفة أيضا على دور الصمت الاجتماعي، ومعايير العار، وضعف الآليات القضائية.

وتتجاوز هذه القضية السجل القضائي وحده. وهو يوضح الآثار العميقة للحروب الطويلة على المجتمعات. عندما تتجزأ الولاية يصبح الأطفال أكثر تعرضاً. وعندما يهيمن الخوف من الفضيحة، يمكن صمت الأسر. عندما تفشل المؤسسات في الحماية، يدرك المعتدون أن الإفلات من العقاب ممكن. ولذلك، يبدو أن اليمن حالة أزمة إجمالية. إن الحرب تدمر الهياكل الأساسية، ولكنها تدمر أيضا القدرة الجماعية على حماية الأضعف.

كما أبلغ الشارق العسات في 16 حزيران/يونيه 2026، في بيان واحد، عن اليمن ودور المملكة العربية السعودية في منع نشوب حرب أهلية جديدة. ويشير هذا التشريح إلى بُعد آخر من نفس الملف. إن اليمن ليس مجرد ميدان إنساني. ولا يزال هناك ملف سياسي إقليمي يعتمد فيه الاستقرار على الترتيبات بين القوات المحلية والجهات الفاعلة العربية والسلطات الخارجية.

الحقوق السياسية في موريتانيا تشير إلى شكل آخر من أشكال التوتر

ويفيد القديس في 16 حزيران/يونيه 2026 عن نداء عاجل بشأن حالة الحقوق السياسية والمدنية في موريتانيا. يربط النص الاعتقالات الأخيرة للنشطاء وبعض المسؤولين المنتخبين بما يصفه الموقعون بأنه تشديد منهجي لمساحة الحرية. ويطالبون بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم العامة أو مناصبهم السياسية أو آرائهم.

وليس لهذه القضية الوزن العسكري للسودان أو أوكرانيا أو الشرق الأوسط. لكنه يظهر وجهاً آخر لسياسة اليوم الدولية. إن الهشاشة الديمقراطية لا تظهر فقط في الحرب. كما ينطوي على تقييد الحيز المدني والضغط على النشطاء واستخدام الاحتجاز كأداة سياسية. وفي استعراض صحفي تسوده الصراعات المسلحة، يشير هذا الموضوع إلى أن أزمات الحوكمة لا تزال عديدة في العالم العربي والأفريقي.

الاقتصاد: الودائع، والتعمير، والعائد الهش للثقة

الودائع في مركز المناقشة المالية

وفي 16 حزيران/يونيه 2026، وضعت قضية الرواسب في صميم المناقشة الاقتصادية اللبنانية من خلال مقابلة مع إبراهيم كانان. ورفضت الوزارة فكرة التشريع المالي الذي سيمضي قدما دون ضمان واضح للمودعين. ويستند موقفها إلى فكرة بسيطة: ولا يمكن أن تبدأ إعادة التنظيم بتأمين الحقوق. وقال إنه يعتقد أن الأزمة ينبغي أن تُعامل على أنها أزمة نظامية، وفقا للمؤهلات التي اعتمدها صندوق النقد الدولي، وأنه لا يمكن بالتالي تحويل تكلفتها إلى طرف واحد. ويجب على الدولة وبنك لبنان والمصارف تقاسم المسؤولية عن الحل. يهدف هذا النهج إلى تجنب التوزيع المفاجئ للخسائر التي من شأنها أن تضرب المودعين مباشرة وتدمر الثقة القليلة المتبقية في النظام المصرفي.

كما تفيد ناهر في 16 حزيران/يونيه 2026 أن كانان يرفض عرض العودة الكاملة للودائع كوعد غير واقعي. ويذكر أن الواقع المالي لا يعني قبول إلغاء الأموال. بل إنه ينطوي على استراتيجية تدريجية لاستعادة الحقوق. وبهذا المعنى، فإن الخيار ليس بين الرد الكامل الفوري والتخلي عن الودائع. إنها بين الخطط. وتنظم الأولى عودة تدريجية للحقوق. الثاني يصفي الخسائر على ظهر المودعين. ولذلك دعا إلى إجراء مراجعة كاملة لأصول الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف، وإلى تحديد مصادر التمويل المتاحة. كما يعتقد أن أي استرداد يجب أن يبدأ بمودعين صغار قبل التوسع في الودائع الأعلى.

هذا الموقف يعيد الأزمة المصرفية إلى حصتها السياسية. هذه ليست مجرد مسألة محاسبية. إنه يؤثر على شرعية الدولة وقدرة البلد على إعادة بناء عقد ثقة مع المواطنين. وبدون الحد الأدنى من ضمانات الإيداع، يمكن اعتبار أي إصلاح مالي بمثابة عقوبة جديدة على الأسر المعيشية. ولكن دون الاعتراف بالخسائر وآليات التمويل الموثوق بها، يمكن أن يصبح وعد الاسترداد أيضا شعارا. ومن ثم فإن المناقشة الاقتصادية لهذا اليوم تكمن بين هذين الخطرين: تصفية الحقوق أو وعد مستحيل.

لا يزال مشروع قانون الفجوة المالية موضع نزاع

ويفيد عد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 بأن مشروع القانون المتعلق بالثغرة المالية يثير تحفظات قوية في الدوائر الاقتصادية. ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين قوله إن الهيئات الاقتصادية لم تشارك بعد في المناقشات البرلمانية. غير أنها تعد دراسة عن الانتعاش الاقتصادي. هذا التهميش يغذي انتقادات أوسع. ولا يمكن أن تظل معالجة الأزمة محصورة في دائرة صغيرة، بينما تشرك الجهات الوديعة، والأعمال التجارية، والمصارف، ومصرف لبنان، والمال العام، ومستقبل الاستثمار.

ويفيد عد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أيضاً بأن الموظف نفسه يجد صعوبة في إقرار مشروع القانون، لأن الأموال اللازمة لعودة الودائع لن تكون متاحة. ويعتقد أن الجهات الفاعلة المعنية ليست مستعدة بعد للاعتراف بمسؤولياتها. ووصف الأزمة بأنها منهجية وشدد على أن جوزيف أوون عارض المشروع في شكله الحالي. ووفقا لهذه القراءة، يريد رئيس الجمهورية حلا مشتركا بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. هذا الإقتراب ينضم بطريقة أخرى تحليل (كانان) في (ناهار). وترفض القارئتان الخروج من الأزمة التي تجعل مقدمي الطلبات يدفعون دون توضيح مسؤولياتهم.

ولذلك فإن الخلاف يتعلق بالأسلوب والأرقام على السواء. وقد يلزم وضع صك مالي لتنظيم الخسائر، وإعادة تصنيف الخصوم، وتمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين أو المؤسسات الدولية. لكن النص المعد بشكل ضعيف يمكن أن يزيد من انعدام الثقة. إن لبنان يعاني بالفعل من عجز شديد في الثقة. وشهد المواطنون تجميد ودائعهم، ودمرت قوتهم الشرائية، وأضعفت خدماتهم العامة. فالقانون الذي لا يعالج بوضوح مسألة الحقوق والمسؤوليات والتوقيت يمكن أن يطيل أمد الأزمة بدلا من حلها.

التعافي يتطلب الثقة ليس فقط الأرقام

أفاد النهار في 16 يونيو 2026 أن كنعان يعرف خطة التعافي على أنها عملية متعددة السنوات. ويجب عليها في نفس الوقت إصلاح الدولة، ومصرف لبنان، والقطاع المصرفي. والهدف المعلن عنه هو إعادة الحقوق تدريجيا، وإعادة الثقة، وجذب الاستثمار والاستثمار المالي إلى الاقتصاد اللبناني. وهذا أمر حاسم. إن الأزمة اللبنانية ليست مجرد أزمة ميزانية. وهي أيضا أزمة مصداقية. ولن تعود رأس المال إذا ظلت القواعد غير واضحة، أو إذا فرضت خسائر دون عدالة، أو إذا لم تثبت المؤسسات قدرتها على تنفيذ الإصلاحات.

ويذكر نافار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أن كانان يطلب فصل الأموال المشروعة عن الأموال المتأتية من جرائم الفساد. ويدعو إلى تفعيل القوانين المتعلقة باسترداد الأموال المسروقة وإحالة عائداتها إلى صندوق يهدف إلى الإسهام في إعادة الودائع. وتشير أيضا إلى أصول الدولة، واحتياطيات وأصول مصرف لبنان، فضلا عن أي عائدات من المصارف. ويسعى هذا المنطق إلى بناء عدة مصادر للتمويل. كما يبين أن مسألة الودائع لا يمكن عزلها عن مكافحة الفساد وإدارة الأصول العامة.

ويتسم هذا النهج بأهمية سياسية واضحة. وطلبت التمييز بين مقدمي الطلبات العاديين والمستفيدين من النظام أو الفساد. وهو يثير أيضا مسألة استخدام الأصول العامة. ويمكن النظر إلى التعبئة غير المنظمة لأصول الدولة على أنها خصخصة متنكرة. وعلى العكس من ذلك، فإن رفض أي استخدام لهذه الأصول قد يجعل رد الممتلكات مستحيلا. وهكذا فإن المناقشة الاقتصادية التي جرت في 16 حزيران/يونيه 2026 تبين وجود بلد عالق بين العدالة والملاءة والطوارئ الاجتماعية.

تصبح التأخيرات الضريبية مسألة بقاء الأعمال التجارية

ويفيد الشارق المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 باستئناف هيشام الموكميل، رئيس رابطة الضرائب اللبنانية. وهي تعتقد أن الظروف الاستثنائية في لبنان والآثار الاقتصادية والمالية للحرب تتطلب تدابير عاجلة لدعم الأعمال التجارية. وطلب تمديد فترة الضرائب، وفترة إضافية لدفع الضرائب والرسوم والمساهمات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعليق الغرامات والفوائد خلال تلك الفترة الاستثنائية.

تحدد صحيفة الشرق بتاريخ 16 يونيو 2026 أن هذا الطلب يهدف إلى السماح للمؤسسات والشركات بمواصلة أنشطتها والحفاظ على موظفيها. المنطق واضح. ولا يمكن معاملة أي مؤسسة متأثرة بالحرب، أو النشاط المتناقص، أو انخفاض الاستهلاك، أو صعوبات النقل، أو تدمير المواد، كما لو كان الاقتصاد يعمل عادة. عدم تحديد المواعيد النهائية لا يحل كل شيء. ولكنه يعطي الهواء للجهات الفاعلة التي عليها أن تدفع لموظفيها، أو أن تحافظ على مخزوناتها، أو أن تصلح أماكنها، أو أن تبقى ببساطة فترة من عدم اليقين الشديد.

يسلط هذا الادعاء الضوء على الصلة بين السياسة الضريبية والاستقرار الاجتماعي. وعندما تغلق الشركة، لا تتراجع الإيرادات الحكومية فحسب. وهم أسر تفقد دخلها، وموردون يفقدون زبونا وأحياء يفقدون نشاطا. ولذلك يمكن فهم تمديد المواعيد النهائية المالية على أنه تدبير لحماية النسيج الإنتاجي. ولكنه يشكل أيضا تحديا في الميزانية. الولاية تحتاج للإيرادات. غير أنه يجب عليها أن تتجنب خنق الشركات التي ستمكنها من استعادة قاعدة ضريبية أقوى غدا.

يصبح التعمير في الجنوب حالة طوارئ اقتصادية وطنية

أفادت اللواء بتاريخ 16 يونيو 2026 أن جوزيف عون أصر على الخسائر التي تكبدها اللبنانيون، خاصة في المناطق المعرضة للهجمات والدمار. وأكد الرئيس أن الشعب ينتظر تحويل الاتفاقات إلى تدابير ملموسة قادرة على إنهاء العنف، وإنشاء مرحلة من الاستقرار والأمن والانتعاش والتعمير. وتربط هذه التركيبة مباشرة عملية التعمير بالأمن. ولا يمكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادي خطير إذا ظلت القرى مهددة، وإذا قطعت الطرق، وإذا لم تتمكن الأسر من العودة بصورة مستدامة.

وتفيد صحيفة الشارق العسات، المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026، أن نواف سلام وعد بمضاعفة الجهود في المفاوضات من أجل ضمان انسحاب إسرائيل الكامل والإفراج عن السجناء. ويربط رئيس الوزراء أيضا المرحلة الجديدة بعودة المشردين وإعادة الإعمار. وتشير الصحيفة إلى أن بعض النازحين قد اختاروا بالفعل العودة، بينما ينتظر آخرون ضمانات. وهذا التردد له بعد اقتصادي مباشر. وما دامت الأسر لا تعرف ما إذا كان بوسعها البقاء، فإنها لا تستطيع إصلاح منازلها، أو إعادة فتح متاجرها أو إحياء ثقافاتها.

أد ديار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، يصف الدمار الشديد في المدن والقرى الجنوبية. وتذكر الصحيفة المنازل المدمرة والطرق المدمرة والبنية التحتية المتضررة والظروف المعيشية القاسية للسكان العائدين. واستشهد بـ » تير » كمدينة متضررة بشدة، في حين أنه يمثل أيضا منطقة سياحية واقتصادية. هذا الوصف هو تذكير بأن إعادة الإعمار لا تقتصر على الإسكان. وهي تتعلق بالطرق والكهرباء والمياه والمدارس والمتاجر والموانئ والشواطئ والخدمات المحلية. إن الجنوب ليس مجرد منطقة عودة إنسانية. وهو جزء نشط من الاقتصاد الوطني.

تكلفة اليوم التالي والحرب من أجل التمويل

وقد وضع الأخبار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، صيغة منسوبة إلى ياسين جابر تناهز 600 مليون دولار لفترة ما بعد الحرب. وحتى إذا لم تظهر التفاصيل الكاملة في المقتطفات المتاحة، فإن الإشارة السياسية قوية. ولم تعد المناقشة الاقتصادية تركز فقط على تحقيق الاستقرار المالي أو الأعمال المصرفية. وهو يتعلق أيضا بمشروع القانون الفوري بعد الحرب. تحتاج البلاد إلى تقييم احتياجات الإصلاح وإعادة الإسكان وإصلاح الطرق ودعم البلديات واستئناف الخدمات.

أفادت اللواء بتاريخ 16 يونيو 2026 أن ياسين جابر يصر على الكارثة في الجنوب والحاجة إلى المساعدة الدولية. وهذا الطلب يضع الحكومة في مواجهة معادلة صعبة. ويجب على لبنان أن يقنع شركائه بتمويل إعادة الإعمار، حتى وإن لم تحل الأزمة المصرفية التي يمر بها، وما زال إطاره المالي متنازعا. وسيسعى المانحون إلى الحصول على ضمانات وضوابط وأولويات واضحة وآليات شفافة. ولذلك لا يمكن فصل إعادة بناء الجنوب عن الإصلاحات المالية الوطنية.

وهذا التوتر يقع في صميم الفرع الاقتصادي. فمن جهة، يجب على الدولة أن تعمل بسرعة لدعم السكان المتضررين. ومن ناحية أخرى، يجب عليها أن تتجنب إعادة الإعمار غير النظامي، دون خطة، ودون رقابة ودون تمويل مستدام. وتبين التجربة اللبنانية أن وعود المعونة غير كافية. ويجب أن تكون المؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والإبلاغ. وستتوقف عودة المشردين داخليا على الأمن بقدر ما تتوقف على القدرة على استعادة الخدمات.

الأورام والطاقة والآثار غير المباشرة على لبنان

وينص اتفاق ليوا المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 على أن الاتفاق الأمريكي – الإيراني ينص على إعادة فتح مضيق أورموز وإطلاق جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وتقدر الصحيفة هذه الأصول بما يتراوح بين 100 بليون دولار و 120 بليون دولار. وبالنسبة للبنان، فإن هذا العنصر ليس ثانويا. يؤثر استقرار المضيق على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والتوقعات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. ومن شأن الترضية المستدامة أن تقلل من ضغط الأسعار وتيسر التجارة. وعلى العكس من ذلك، فإن التوتر الجديد حول أورموز يمكن أن يزيد من الواردات ويثقل كاهل بلد هش بالفعل.

وتشير صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 إلى أن وزارة الخارجية العراقية ترحب بإمكانية إعادة فتح مضيق أورموز بصورة طبيعية، بسبب أهميته بالنسبة لتدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية واستقرار أسواق الطاقة. وتساعد هذه القراءة الإقليمية على فهم الآثار المحتملة على لبنان. إن البلد ليس منتجا رئيسيا للطاقة ويتوقف على وارداته. وتؤثر أي زيادات مستمرة في التكاليف على الأسر المعيشية والأعمال التجارية والنقل والإنتاج.

ولذلك، فإن بعد الطاقة ينضم إلى التعمير. وسيلزم توفير الوقود والمواد والآلات والنقل والكهرباء لإصلاح الجنوب. وإذا ما استقرت الأسواق الإقليمية، ستكون التكاليف أكثر قابلية للتنبؤ. إذا عاد الفولط، سيزداد الفاتورة. ولذلك فإن لبنان مرتبط بالتوازن الاقتصادي الإقليمي الذي لا يتحكم فيه، ولكنه متأثر بشكل مباشر.

الاقتصاد بين ثلاث حالات طوارئ

ويشير الشارق المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 إلى فكرة الاستعاضة عن اقتصاد الحرب باقتصاد من السلام والتنمية. وتربط الصحيفة هذا الانتقال بإعادة سيادة الدولة والتخلي عن منطق الولاء عبر الحدود. وهذه القراءة سياسية، ولكنها تتضمن قضية اقتصادية حقيقية. ولا يمكن للاقتصاد أن يجتذب الاستثمار إذا ظل يواجه خطر الحرب الدائم. ولا يمكنها أن تنتج عادة إذا كانت طرقها وحدودها ومؤسساتها غير مستقرة.

The newspapers of 16 June 2026 draw three economic emergencies. وتتعلق الأولى بالودائع واستعادة الثقة المالية. ويتعلق الثاني بالأعمال التجارية التي تتطلب دعما ضريبيا واجتماعيا للبقاء على قيد الحياة. والثالث هو إعادة بناء الجنوب، الذي يتطلب تمويلا سريعا ولكنه يتطلب أيضا إدارة ذات مصداقية. وترتبط هذه الحالات الطارئة الثلاث. وبدون ثقة مصرفية، لن يعود رأس المال. بدون أعمال، لن تكون هناك وظائف أو إيرادات. وبدون إعادة البناء، ستظل عودة المشردين داخليا غير كاملة. وهكذا يدخل الاقتصاد اللبناني مرحلة يكون فيها لكل قرار مالي أثر اجتماعي وسياسي.

المجتمع: عودة المشردين، المدارس المعلّقة، مواطن الضعف الاجتماعي

العودة إلى الجنوب تصبح حقيقة اجتماعية كبرى

ويصف الأخبار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 عودة عشرات الآلاف من المشردين إلى قراهم ومدنهم ومساكنهم في الجنوب وفي الضواحي الجنوبية. تصر الصحيفة على مشهد يهيمن عليه مزيج من التسرع والخوف. وتُملأ الطرق المؤدية إلى القرى من الساعات الأولى من الهدوء النسبي، في حين يسعى السكان إلى التحقق مما إذا كانت منازلهم لا تزال موجودة، وما إذا كانت الطرق قابلة للتطبيق، وما إذا كان بالإمكان التصديق على وقف إطلاق النار المعلن عنه، على الأقل لبضع ساعات. يعطي هذا الوصف العائد تأثيرًا اجتماعيًا قويًا. هذا ليس فقط حول نقل الناس في الاتجاه المعاكس. هذه بادرة لاستعادة الملكية، بعد أسابيع أو أشهر من الترحيل القسري.

كما أن أد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 يضع سكان الجنوب في وسط اليوم. وذكرت الصحيفة أن الطرق امتلأت بالسيارات المتجهة نحو البلدات والقرى، رغم الغموض المحيط بوقف إطلاق النار. إنها تعرض هذه الحركة كأكبر اختبار ميداني حساس للإتفاق الأمريكي – الإيراني. وتظهر هذه الصيغة أن المجتمع اللبناني لا يعتبر الاتفاق بمثابة عمل دبلوماسي. وفيما يتعلق بالمشردين، يقاس الاختبار بالحق في العودة، وفي النوم في المنزل، وفي العودة إلى الأعمال التجارية، وفي إعادة فتح مدرسة، أو رؤية حالة أحد الأحياء. وقد تسببت الحرب في تشريد الأسر، ولكنها أعاقت أيضا العادات والتضامن بين الأحياء والدخل والروابط المحلية.

ويوضح » ليوا » المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 هذه الدينامية نفسها مع صورة السيارات التي تعود إلى الجنوب منذ الساعات الأولى من اليوم. وتربط الصحيفة هذه الحركة بالاستقبال الدقيق لمذكرة التفاهم والأمل في أن يتوصل الوضع اللبناني إلى حل وثيق. وهذه الصورة مهمة لأنها تبين وجود شركة تقدم أمام الدولة، أو قبل التوضيح الكامل للضمانات على الأقل. فالسكان لا ينتظرون دائما البيانات، لأن الحاجة إلى العودة تتجاوز الحذر الرسمي. ولكن هذه العودة لا تزال هشة. وهو يعتمد على الطرق الآمنة، وعدم وجود إضرابات، وقدرة البلديات على إعادة فتح باب الدخول، ووجود الخدمات الأساسية.

الهدوء لا يزال غير مؤكد لتطبيع الحياة اليومية

ويؤكد الأخبار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أنه في حين كان المشردون يعودون، سعى الجيش الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على الأرض. وتدعي الصحيفة أن إعلان وقف إطلاق النار دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولكن أُبلغ عن عمليات الالتفاف والتقدُّم هذه. وتبرز هذه القراءة التناقض الاجتماعي في اليوم. وتحاول الأسر العودة إلى الحياة العادية بينما لا تزال الأرض غير مستقرة. عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيعودون، أو إذا انتظروا، أو إذا كانوا يحتفظون ببعض ممتلكاتهم في مكان آخر، أو إذا أرسلوا أحد أفراد الأسرة لفحص المنزل أولاً.

وتشير » البينا » في 16 حزيران/يونيه 2026 أيضا إلى أن الانخفاض في ضوضاء الطائرات والمداهمات لا يكفي لترسيخ الوضع الطبيعي. وتصف الورقة مرحلة يبدو فيها الهدوء جديدا، ولكنه لا يزال هشا. ولهذه الهشاشة آثار اجتماعية مباشرة. ولا يمكن للأسرة أن تلتحق بأطفالها في المدرسة، أو أن تصلح منزلاً، أو أن تعيد إطلاق نشاط زراعي أو أن تعيد فتح نشاط تجاري إذا كانت تخشى استئناف الضربات بسرعة. وبالتالي فإن العودة تصبح قرارا عاطفيا واقتصاديا. إنه عن الذهاب إلى المنزل لكنه أيضاً عن قياس تكلفة المخاطرة.

This uncertainty changes behaviour. ويعود السكان بحذر. وتقوم البلديات المحلية ووكالات الإغاثة بفتح الطرق، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تعليمات السلامة. كما يتعين على الأسر المشردة أن تتعامل مع السكن المتضرر، والأعمال التجارية المدمرة، والاحتياطيات المفقودة، وأحياناً نقص الخدمات. وقف إطلاق النار لا يصلح الجدران ولا يعيد الماء أو الكهرباء بموجب مرسوم. كما أنها لا تضمن عودة الأطفال فوراً إلى المدرسة. ولذلك تدخل الجمعية منطقة بين الحرب والحياة الطبيعية.

تعكس المدارس والامتحانات عدم اليقين الوطني

ويربط الاجتماع الحكومي بمسألة عدم التيقن التي تحيط بالاستعراضات الرسمية. وتذكر الصحيفة أن مجلس الوزراء يعمل في جو تعتمد فيه القرارات التعليمية على الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع. يتجاوز هذا الملف إدارة المدرسة وحدها. يؤثر على العائلات والطلاب النازحين والمعلمين ومراكز الاختبار والنقل. وعندما يكون الأمن غير مؤكد، يصبح من الصعب ضمان المساواة بين المرشحين. درس بعض الطلاب في ظل ظروف طبيعية. وفقد آخرون منازلهم، أو غيروا مدارسهم، أو عاشوا في ملاجئ، أو عانوا من الانقطاعات المنتظمة.

وينص عد ديار، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، بطريقة واحدة، على أن ملف الامتحان الرسمي لم يكتمل بعد. تثير الصحيفة مناقشات وضغوط برلمانية ومطالب شعبية ومقترحات للإلغاء أو التعديل أو آليات بديلة. وتبين هذه المناقشة مدى الصدمة الاجتماعية. وعادة ما تكون الامتحانات بمثابة مرور إداري متوقع. وفي أوقات الحرب، يصبحون رمزا للعدالة الاجتماعية. ومن شأن الإبقاء على الاختبارات دون تكيف أن يُعاقب أكثر الطلاب تضرراً. ويمكن النظر إلى إلغاء هذه الشهادات على أنها تعدي على قيمة الشهادات. تغييرها يتطلب أداة واضحة ومقبولة وسريعة.

ويكشف سؤال المدرسة هذا أيضا عن وزن الحرب على الشباب. الطلاب لا يواجهون فقط برامج مقاطعه. إنهم يعانون من قلق السفر وفقدان المحامل والخوف على أحبائهم وعدم اليقين بشأن المستقبل. ويجب على الأسر، من جانبها، أن تختار بين السلامة والتعليم والقيود الاقتصادية. ومن ثم تصبح المدرسة مكاناً تكتنف فيه آثار الأزمة الوطنية. ولا يمكن اتخاذ قرار بشأن الامتحانات أن يكون تقنياً فقط. ويجب أن تراعي تجربة الطلاب، والحالة في المناطق، وحالة الطرق، وقدرة المدارس على استيعاب مقدمي الطلبات.

يدخل كبار السن في المناقشة الاجتماعية

الديار 16 يونيو 2026 يكرس إشارة في واحد للشيخوخة وكبار السن مع الصيغة التي بموجبها كبار السن خط أحمر. يُظهر هذا الوجود في العناوين الرئيسية أن هناك قضية اجتماعية أخرى تسعى إلى الظهور في وضع حالي تهيمن عليه الحرب ووقف إطلاق النار. وشيوخة السكان، وحماية المسنين، والحصول على الرعاية، والوحدة، والمعاشات التقاعدية، وتكلفة العلاج، هي مواضيع ثقيلة في لبنان. في سياق الأزمة المالية والنزوح، غالبًا ما يكون كبار السن من بين الأكثر عرضة للخطر.

وتزيد الحرب من حدة هذا الضعف. ولا يمكن للشخص المسن أن يغادر القرية على الدوام بسرعة، ويعيش لفترة طويلة في مركز استقبال أو يدعم غياب الأدوية. كما أن العودة إلى منزل متضرر يمكن أن تكون أكثر صعوبة بالنسبة لها من الشباب البالغين. ويجب على الأسر بعد ذلك أن تتخذ قرارات معقدة. يجب عليهم حماية كبار السن، وإبقاء الأطفال في المدرسة والحفاظ على الدخل. ومن ثم فإن ملف المسنين ينضم إلى ملف المشردين. ويشير إلى أن العودة لا تؤثر على جميع الفئات بنفس الطريقة.

ويفيد أد ديار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أيضا، في نفس بيئة التحرير، عن المسائل المتصلة بالخدمات والحياة اليومية والمسائل العامة. يوضح هذا التجاور أنه لا يمكن اختزال المجتمع اللبناني في الجبهة العسكرية. ويجب أن تدار في الوقت نفسه بعد الحرب، والتعليم، والرعاية، والشيخوخة، والدخل، والأمن الأسري. ويدخل البلد مرحلة ينبغي أن تصبح فيها الحماية الاجتماعية عنصرا من عناصر الاستقرار الوطني، وليس مسألة ثانوية.

دعم البلديات والإغاثة المحلية لثقل العودة

وتشير صحيفة » ليوا » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 إلى سيارات الأسر العائدة إلى الجنوب، بينما تصف الصحف الأخرى الافتتاح التدريجي للطرق ودور الشبكات المحلية. هذا البعد مركزي. في الساعات الأولى من العودة الجماعية، غالبًا ما تكون البلديات وعمال الإغاثة والجمعيات المحلية والسكان أنفسهم هم الذين يستعيدون الوصول ويبلغون عن المناطق الخطرة ويطهرون الطرق ويتبادلون المعلومات. الدولة المركزية تعطي خطاً سياسياً، لكن الحياة تستأنف مع لفتات محلية.

ويصف الأخبار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 العودة كاختبار أولي تسود فيه الرغبة في العودة على الخوف. وهذه الصيغة تسمح لنا بفهم الضغط الذي يمارس على الهياكل المحلية. وعندما تتحرك آلاف الأسر في الوقت نفسه، تزداد الحاجة. ويجب فحص الطرق، ومنع المخاطر، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على المياه، وتحديد المباني الخطرة، وتحديد المنازل غير المأهولة، وتوجيه الأسر. وبالتالي، فإن العودة التلقائية يمكن أن تؤدي إلى زيادة فورية في حجم البلديات المتأثرة بالفعل بالتدمير.

ومن ثم يصبح المجتمع المدني المحلي ممتصا للصدمات. إنه يملأ تأخيرات الولاية لكنه لا يمكن أن يحل محل خطة وطنية ويمكن للبلديات فتح الطرق، ولكنها لا تستطيع تمويل إعادة البناء وحدها. ويمكن للجمعيات أن توزع المعونة الطارئة، ولكنها لا تستطيع ضمان العودة المستدامة. ويمكن للأسر أن تنظف منازلها، ولكنها لا تستطيع إصلاح الهياكل الأساسية العامة. ولذلك يجب أن يتبع العودة الاجتماعية الدعم المؤسسي. بدون هذا، قد يتحول زخم الناس إلى استنفاد مادي.

التعمير الاجتماعي يتجاوز المباني

ويذكر الأخبار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، في جملة أمور، الحاجة إلى مبلغ 600 مليون دولار لفترة ما بعد الحرب، من خلال عنوان مرتبط بوزير المالية ياسين جابر. ويشير هذا الرقم أولا إلى فاتورة إعادة البناء. ولكن يجب أيضا أن يُقرأ كمؤشر اجتماعي. إصلاح المنازل ليس كافياً وينبغي أيضاً السماح للأسر بالبقاء، والسماح للأطفال بالعودة إلى المدارس، وينبغي السماح للمتاجر بإعادة فتحها، والسماح للعيادات بالعمل والسماح للمزارعين باستئناف أنشطتهم.

فالبنة، المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026، تبث زاوية اجتماعية أخرى، هي زراع المزارعين اللبنانيين الذين ينتظرون وعودا ومنابر واجتماعات مع الجهات المانحة لتحويلها إلى معونة حقيقية عن الخسائر. ويمتد هذا السؤال نطاق إعادة الإعمار ليشمل العالم الريفي. قرى الجنوب ليست مجرد أماكن إقامة. كما أنها مناطق زراعية وشبكات أسرية وأسواق محلية ومصادر دخل. فعندما تتأثر الأراضي، أو عند قطع طرق الوصول، أو عند فقدان المحاصيل، تصبح العودة أكثر صعوبة.

ولذلك يجب أن يدمج التعمير الاجتماعي الدخل. يمكن للمقيم العودة إلى قريته، لكنه لا يستطيع البقاء هناك إذا اختفى عمله. ويمكن للمزارع أن يستعيد أرضه، لكنه لا يستطيع أن يحيي موسمه دون مدخلات، والحصول على التمويل، والفرص. ويمكن للأسرة أن تصلح غرفة، ولكنها لا تستطيع إعادة بناء حياتها إذا بقي الأطفال بدون مدرسة والمسنين دون رعاية. ويواجه المجتمع اللبناني إعادة بناء الحفاضات. الأول جسدي. الثاني هو الاقتصاد. الثالث هو نفسي. الرابع هو مؤسسي.

تشير الأزمات الإقليمية إلى التكلفة البشرية للحروب

ووسعت ال 3ارابي الجاد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، نطاق المنظور الاجتماعي ليشمل المنطقة بالإشارة إلى الحشرات والقوارض المحيطة بالمشردين في غزة، فضلا عن ملف عن العنف الجنسي ضد الأطفال في اليمن. The newspaper mentions an estimate of 29,000 violations that have affected Yemeni children since 2015, including crimes of sexual assault. وهذه المواضيع ليست لبنانية، ولكنها تذكر الآثار الاجتماعية العميقة للحروب الطويلة: التشرد، وانعدام الأمن، وانهيار الحماية، والضرر الذي يلحق بالأطفال، والأزمة الصحية.

وهذه الأمثلة الإقليمية تسلط الضوء على الحالة اللبنانية على النقيض من ذلك. وما زال لدى لبنان مؤسسات وبلديات ومدارس وشبكات أسرية ومجتمع مدني نشط. لكن هذه الحماية تزول بمرور الوقت وكلما طالت الحرب، زادت الأسر الفقيرة، وزاد عدد الأطفال الذين ينقطعون عن الدراسة، وزاد عزل المسنين، وقلة الموارد التي تفتقر إليها البلديات. ويمكن للمجتمع اللبناني أن يمتص صدمة قصيرة. إنه لا يدوم طويلاً.

ولذلك، فإن الفرع الاجتماعي المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 يهيمن عليه السؤال نفسه: كيفية الانتقال من وقف إطلاق النار المعلن إلى عودة حقيقية إلى الحياة اليومية. The newspapers show a population in a prompt to return, students suspended from a decision on exams, senior exposeds, municipalities under pressure and families facing reconstruction. ومن ثم، فإن المجال الاجتماعي يوفر أكثر التدابير الملموسة للاتفاق الإقليمي. وما دام السكان لا يستطيعون العيش والدراسة والعمل والرعاية بأمان، ما زالت الحرب موجودة في المجتمع.

التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والطفولة الرقمية وأمن الاستخدام

الاستخبارات الفنية بين الانفتاح والتحكم

ويعامل الأخبار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 الاستخبارات الاصطناعية باعتبارها تكنولوجيا تدخل مرحلة سياسية جديدة. The journal sets a parallel with the encryption. According to his analysis, the encryption was first framed, then gradually released under judicial and economic pressure. الذكاء الاصطناعي يتبع، وفقا له، الطريق العكسي. وقد ولدت في فترة افتتاحية واسعة، مع توفير أدوات ميسرة، ووزعت بسرعة ودمجت في العمل والبحث والكتابة والمدونة والتعليم والخدمات. ولكن هذا الافتتاح يواجه الآن منطق الإغلاق التدريجي. The newspaper explains that states rediscover the strategic scope of these models and retain the possibility of removing access when they consider that there is a security risk.

أصر الاخبار المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 على فكرة هامة: والوصول إلى نماذج معينة من الاستخبارات الاصطناعية ليس حقا مكتسبا، بل هو ترخيص يمكن سحبه. The newspaper believes that any person, company, university or research team building a project on a specific model becomes exposed to a risk of sudden withdrawal. وهذه المخاطر ليست تقنية فحسب. وهو سياسي أيضا. ويمكن أن يؤدي أي قرار سيادي إلى وقف الوصول، أو تغيير شروط الاستخدام، أو تقييد وظائف معينة، أو جعل أداة ما غير صالحة للاستخدام بالنسبة إلى جهة فاعلة معينة. This reading transforms artificial intelligence into infrastructure dependent on state and commercial arbitration.

ويكتسي هذا التحليل أهمية مباشرة للبلدان الهشة، بما فيها لبنان. ويمكن للجهات الفاعلة المحلية أن تستخدم أدوات عالمية، ولكنها لا تتحكم في قواعدها أو تكاليفها أو توافرها. ويمكن للمحررين أو الجامعات أو الأعمال التجارية أو المصارف أو الإدارات أو المطورين توفير الوقت لهذه التكنولوجيات. ولكنها يمكن أن تصبح أيضاً معتمدة على المنصات الأجنبية. لذا السؤال ليس فقط كيفية استخدام ذكاء اصطناعي وهي تتعلق أيضا بكيفية منع الاقتصاد الرقمي المحلي من الاعتماد على أدوات يمكن للآخرين إغلاقها أو إبطاءها أو زيادتها دون التشاور.

تكيف أمن الفضاء الإلكتروني مع الاحتيال الرقمي

ويتناول الشارق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، وجها آخر للتكنولوجيا: محاربة السخرية على الإنترنت. The newspaper reports that Malwarebytes collaborated with OpenAI and Anthropic to link its free fraud detection application to ChatGPT and Claude conversational Robs. المبدأ المقدم بسيط. ويمكن للمستعمل أن ينسخ عنوانا للموقع أو شريطا، وأن يقدمه إلى هذه الأدوات، وأن يطلب تحليلا للتحقق مما إذا كان الموقع يبدو حقيقيا أو مريبا. ويتبين من هذا التطور أن الاستخبارات الاصطناعية تستخدم أيضا لحماية مستخدمي الإنترنت، بعد زيادة تطور المحارم.

غير أن الشارق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، يشير إلى قاعدة تحذير لا تزال سارية على الرغم من الأدوات المتطورة: فعندما يبدو العرض جيدا جدا أن يكون صحيحا، فإنه كثيرا ما يثير الشكوك. هذه الصيغة قد تبدو قديمة ومع ذلك، يصبح أكثر فائدة في بيئة تصبح فيها المواقع المزيفة والرسائل الشبيهة بالعلامات التجارية والاحتيال على الهوية والعروض الاحتيالية أكثر مصداقية. ولم تعد الجرائم تستند فقط إلى أخطاء جسيمة أو إلى صفحات غير محدودة. وهي تستخدم واجهات نظيفة، ونصوص مكتوبة جيدا، وصور واقعية وأحيانا أسماء تجارية معروفة.

ولذلك فإن مكافحة الاحتيال الرقمي تدخل مرحلة مختلطة. ويمكن أن تساعد الأدوات الآلية على تحديد المخاطر، ولكنها لا تحل محل الحكم الإنساني. ولا بد أن يستمر التنبيه إلى عنوان غريب، أو حالة طوارئ اصطناعية، أو وعد بكسب سريع، أو طلب دفع غير عادي، أو وصلة تتلقاها قناة غير متحققة. وبالنسبة للمستعملين اللبنانيين، الذين كثيرا ما يتعرضون للمدفوعات غير الرسمية، وعمليات تحويل الأموال، وعروض العمل على الإنترنت، والأعمال المصرفية الرقمية، يصبح هذا الحذر تحديا اقتصاديا حقيقيا. ويمكن للاحتيال أن يؤثر على الأسرة أو الأعمال التجارية الصغيرة أو الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص. ومن ثم، فإن الأمن السيبرى يتوقف عن كونه قطاعا محجوزا للخبراء. ويصبح اختصاصا اجتماعيا أساسيا.

الأطفال في صميم مناقشة المنبر

ويخصص ال 3ارابي الجاد، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، ملفاً للأطفال الرقمية في المملكة المتحدة. The newspaper raises the central question of responsibility: من يجب أن يحمي الطفل في الفضاء الرقمي؟? الآباء الذين يرصدون في منازلهم، أو الحكومة التي تضع القواعد، أو شركات التكنولوجيا التي تصمم برامج للاحتفاظ بالمستعملين قدر الإمكان؟? هذه المسألة تحرك النقاش. It shows that child protection can no longer be reduced to family councils. وتنظم المنابر الاهتمام والعادات والسلوك. They influence connection time, exposure to content and social practices.

وتفيد صحيفة ال 3ارابي الجاد المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 أن كير ستارمر وصف هذه السلسلة بأنها لحظة حاسمة لبلده. ويدعي أنه يريد حماية الأطفال من المحتوى الضار والاستخدام المفرط للشاشات. وقال انه على استعداد للوقوف إلى الشركات التكنولوجية إذا قاوموا. وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن النقاش قد اتخذ بعداً سياسياً واقتصادياً عبر المحيط الأطلسي، بعد تحذيرات من إدارة دونالد ترامب بالولايات المتحدة ضد قيود واسعة جداً مستوحاة من النموذج الأسترالي. ولذلك فإن هذا الموضوع ليس مجرد تعليم. It affects trade, data, platform influence and state power in the face of large digital companies.

الملف يظهر توتراً قوياً. فمن جهة، تتطلب حماية الأطفال قواعد. ومن ناحية أخرى، فإن القواعد الصارمة جدا يمكن أن تشكل مشاكل تتعلق بالحرية والوصول والخصوصية. The 3arabi Al Jadid of 16 June 2026 quotes James Baker of the Open Rights Group, who believes that widespread filtering can force all adults to prove their identity before accessing the Internet. ووفقاً له، فإن هذا المنطق يمكن أن يقيد شبكة إنترنت مفتوحة إذا كان على الناس أن يضحوا بخصوصيتهم للوصول إليها. ويشير هذا النقد إلى أن الأمن الرقمي نفسه يمكن أن يخلق مخاطر جديدة، بما في ذلك رصد البيانات الشخصية وجمعها على نطاق واسع.

الشباب ليسوا مجرد مستخدمين لحماية

ويفيد ال 3ارابي الجاد المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أيضا بأن جيمس بيكر يدافع عن فكرة أخرى: فلا ينبغي اعتبار الشباب مجرد أهداف سلبية للسياسة العامة. وهي تستخدم الأماكن الرقمية للتواصل والتعلم والخلق والتنظيم واللعب. ويحذر من أن التدابير الاستبعادية القوية جدا يمكن أن تؤدي إلى عدم الثقة والمعارضة بدلا من الأمن والعضوية. هذا التحليل مهم إنه يتفادى قراءة بسيطة أن الحل لن يمنع إلا. ويتعرض الشباب الرقمي للمخاطر، ولكن لهم أيضا حقوق، واستخدامات مشروعة، وقدرة على التعبير عن أنفسهم.

ويضيف ال 3ارابي الجداد المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026 أرقاما من هيئة الاتصالات البريطانية. The possession of a smartphone increases sharply at the time of high school, from 56% in children aged 10 to 83% in children aged 11 years. وتبين هذه البيانات أن الهاتف يصبح جزءاً مبكراً من الحياة المدرسية والاجتماعية والأسرية. ولذلك فإن النقاش بشأن الشاشات لا يتعلق بالممارسة الهامشية. وهو يتعلق بموضوع أصبح محوريا في التنظيم اليومي للأطفال والأسر.

ويتعلق هذا أيضا بالمجتمعات العربية ولبنان. وتستخدم الأسر هواتف للمدرسة، والواجبات المنزلية، والرسائل الأسرية، والترفيه، وأحيانا المدفوعات. الأطفال يتعلمون ويلعبون ويتحدثون ويتعلمون نفس الأجهزة ولذلك يجب أن يكون أي تنظيم واقعيا. ويجب أن تحد من المحتوى الضار، وأن تحد من الضغط الكيميائي، وأن تحمي البيانات، دون أن تقطع الأطفال عن استخداماتهم التعليمية والاجتماعية. ويتمثل التحدي الحقيقي في تقاسم المسؤولية بين الأسر والمدارس والولايات والأعمال التجارية.

المؤثرون، الخوارزميات، استهلاك المراهقين

ويعالج القديس في 16 حزيران/يونيه 2026 تأثير الشبكات الاجتماعية على التسوق الإلكتروني للأطفال والمراهقين في ألمانيا. وتقتبس الورقة من تحليل لإدمان وسائط الإعلام، أجرته منظمة DAK Gesundheit والمركز الطبي لجامعة هامبورغ – إيبيندورف. According to this study, 47% of young people between the ages of 10 and 17 are discovering products through ads on social platforms, while 40% discover them through the recommendations of influencers. وتبين هذه الأرقام مدى القوة التجارية للمنابر في حياة القصّر.

ويشير القديس في 16 حزيران/يونيه 2026 أيضاً إلى أن 1.2 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً يعانون من مشاكل في سلوك التسوق عبر الإنترنت. وتشير الصحيفة إلى أن المعدل هو 1.3 في المائة للفتيات و 1 في المائة للفتيان. He adds that more than three quarters of adolescents never buy online or do it irregularly, but that practice increases with age. 28.5 في المائة من 14 إلى 17 سنة يشترون على الإنترنت مرة واحدة في الشهر على الأقل.

وتصف هذه البيانات اقتصاد الاهتمام الذي أصبح اقتصادا شريا. لم يعد المحتوى يخدم فقط للتسلية أو المعلومات. وهي توجه الرغبات وتعجل باتخاذ القرارات وتخفض المسافة بين التوصية والدفع. The Al Quds of 16 June 2026 reports that Kerstin Paschke, the study manager, stresses the vulnerability of young people to the manipulative mechanisms that reinforce consumption, due to their neurological and psychological development. وتبين هذه الملاحظة أن التعليم الرقمي لا يمكن أن يقتصر على تعليم الشباب لاستخدام جهاز. ويجب عليها أيضا أن تعلمها أن تعترف باستراتيجيات الأعمال التجارية، والإعلانات المقنعة، وضغط المؤثرات.

الهياكل الأساسية الرقمية لا تزال ضعيفة

وتفيد صحيفة » القديس » المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2026 بأن كابل غواصة دولي يربط تارتوس بالألكسندرية كان ضحية تخريب، وفقاً لشركة الاتصالات السورية. The newspaper states that this incident affected the Internet service for users throughout Syria. The information appears in a security context marked by an attack on Raqa, but it also carries a major technological message. وتعتمد الشبكات الرقمية على الهياكل الأساسية المادية الهشة. الكابل المتضرر يمكن أن يعطل الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع.

وهذا التذكير مفيد للبنان والمنطقة. وكثيرا ما يبدو الرقمي غير مادي، لأنه يمر عبر الشاشات والتطبيقات والحوسبة السحابية. ولكنه يستند إلى الكابلات والمحطات ومراكز البيانات والهوائيات والكهرباء والطرق المترابطة. ولذلك يمكن أن تؤثر الحرب والتخريب وفشل الطاقة وأزمات الطاقة تأثيرا مباشرا على الحصول على الخدمات الرقمية. ويمكن لأي بلد أن يتكلم عن التحول الرقمي، ولكن يجب عليه أولاً أن يضمن البنية الأساسية له. فبدون القدرة على الاتصال الموثوق بها، فإن المرافق الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والمدفوعات الرقمية، ومنابر العمل، والأدوات الأمنية تفقد فعاليتها.

ويعطي هذا الضعف بعدا استراتيجيا للتكنولوجيا الرقمية. البقايا ليست معدات تقنية بسيطة تصبح أصولاً حرجة ويجب اعتبار حمايتهم جزءا من الأمن الوطني، كما يجب أن تعتبر الطاقة والموانئ والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية التقليدية. وفي منطقة تعاني من الصراعات، تصبح المرونة الرقمية شرطاً للاستقرار.

تعتمد التكنولوجيا العامة على الخبرة غير الماهرة

ويخصص الشارق العسات في 16 حزيران/يونيه 2026 صفحة لتكنولوجيا المعلومات للنظام الصوتي LG S95TR. وتقدم الصحيفة هذا المنتج كحل لمشجعي كرة القدم والأفلام والألعاب الإلكترونية، مع تجربة صوتية لا تحصى. In particular, he cites Dolby Atmos and DTS:X technologies, which aim to create a spatial and enveloping sound. ويتناقض ذلك مع المخاطر المرتبطة بالاستخبارات الاصطناعية والغش والطفولة الرقمية. وهو يبين الجانب الآخر من التكنولوجيا: تحسين الخبرة المحلية والترفيه.

ويحدد الشارق العسات، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2026، أن النظام يمكن تشكيله عن طريق تطبيق » ثينك » ، وأنه يقدم عدة خيارات للوصل. The newspaper mentions a HDMI output compatible with eARC technology, capable of transmit high quality uncompressed audio signals, as well as an optical port for older devices. ويبين هذا الوصف اتجاها سوقيا هاما: ويجب الآن على المعدات المحلية أن تربط التلفزيونات الذكية، والزوابق، والتطبيقات، والهواتف، والنظم السمعية في بيئة واحدة.

ويعكس هذا النوع من الابتكار تغيرا في الاستخدام. ويصبح المنزل حيزاً متصلاً، يُركز على الشاشة، والصوت، واللعب، والرياضة، والبرامج الإذاعية. ولكن هذه التطورات تثير أيضا مسائل تتعلق بالتكلفة والتوافق والاستدامة. جهاز متطور يمكن أن يقدم تجربة أفضل. كما يمكن أن تزيد من الاعتماد على النظم الإيكولوجية المغلقة. ويجب على المستهلك ألا يفحص نوعية الصوت فحسب، بل أيضاً سهولة التحديث، والتوافق مع أجهزةه القائمة وحياة المنتج.

السؤال نفسه: من يتحكم بالتكنولوجيا؟?

The newspapers of 16 June 2026 draw a technological section dominated by the same question. وتعود الاستخبارات الفنية بمكاسب ضخمة، ولكن يمكن سحب أو تقييد الوصول. أدوات الأمن السيبرى تساعد على التعرف على الاحتيال لكن الإحتيالات تصبح أكثر مصداقية. The platforms give children learning and expression spaces, but they can also capture their attention and direct their purchases. وتسمح الكابلات الرقمية والهياكل الأساسية بالاتصال، ولكنها لا تزال عرضة للتخريب. وتثري المعدات المحلية التسلية، ولكنها تلائم النظم المغلقة والمكلفة.

وبالتالي، فإن التكنولوجيا لا تظهر كمجال محايد. وهي أداة، وسوق، وهياكل أساسية، وقوة، ومخاطر. وبالنسبة للبنان، فإن التحدي ليس مجرد اعتماد الابتكارات. هو بناء القدرة على الاختيار. ويتطلب ذلك المهارات الرقمية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني المتاح، والتثقيف الأسري، وتنظيم البرامج، والهياكل الأساسية الموثوقة. ولا يمكن أن يتألف التحديث من استيراد الأدوات دون النظر في اعتمادها. ويجب أن يسمح للمواطنين والمؤسسات والأعمال التجارية بالتحكم في استخداماتهم بدلاً من أن يعانيوا منها.