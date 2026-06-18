إسرائيل، الخاسر الكبير للاتفاق الإقليمي

ويضع الاتفاق الناشئ بين واشنطن وطهران إسرائيل في موقف يخشى فيه قادتها: من طرف فاعل منخرط عسكريا ولكنه مجبر دبلوماسيا. ويصف المسؤولون الإسرائيليون الآن الحل التوفيقي الأمريكي – الإيراني بأنه تطور مخيبة للآمال العميقة، أزيل بعيدا عن الأهداف الاستراتيجية التي حددتها دولة العبرية. ووفقا للصحافة الإسرائيلية، يوصي الجيش بأن لا تقدم القيادة السياسية أي تنازلات فورية إلى لبنان. وهي تريد الحفاظ على ثلاث أولويات هي: حرية الإضراب في جميع أنحاء لبنان، والحفاظ على منطقة عازلة نشطة في الجنوب، والتجريد المطلق من السلاح في تلك المنطقة. غير أن الاتفاق يمنح إيران قدرة جديدة: إدراج الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في مفاوضات ترعاها واشنطن. وبالنسبة لمسؤول إسرائيلي كبير اقتبس من وسائط الإعلام المحلية، تخرج إيران من الفوز ويبدو أن إسرائيل خاسر التسلسل.

اتفاق يعكس القصة الإسرائيلية

ومنذ بداية الحرب الإقليمية، سعى بنجامين نتنياهو إلى فرض قراءة بسيطة: فقد ضربت إسرائيل لاستعادة أمنها، وأضعفت إيران، واحتواء حزب الله، وإعادة بسط توازن السلطة إلى الشمال. هذه القراءة كانت مبنية على التفوق العسكري الحقيقي وقد تقدم الجيش الإسرائيلي بعمق في لبنان، وضرب الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله، وأقام مواقع على الإغاثة الاستراتيجية، ودافع عن فكرة إنشاء منطقة عازلة لحماية شمال إسرائيل.

ويغير الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران هذا التصور. وينص النص المؤقت على وقف الأعمال العدائية على عدة جبهات، بما في ذلك لبنان، وإجراء مفاوضات لمدة 60 يوما، وتأكيد السلامة الإقليمية اللبنانية. وهي لا تنص صراحة، في الشروط المبلغ عنها، على التزام إسرائيلي بالانسحاب الفوري. ولكنه يخلق إطارا دبلوماسيا يصبح فيه الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مشكلة إقليمية ودولية، وليس مجرد قرار أمني إسرائيلي.

هناك حيث الخسارة الاستراتيجية. وتحتفظ إسرائيل بجنودها ومواقعها وقوتها النارية. لكنه يفقد بعض السيطرة على السرد. It is no longer Tel-Aviv that sets the conditions for withdrawal alone. ويتفاوض واشنطن مع طهران. وتدعي إيران أن نهاية الاحتلال الإسرائيلي في لبنان ستكون جزءا من أحكام الاتفاق النهائي. وتصر بيروت على أن تظل الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار السيادي. القضية تخرج من الجيش وتدخل لعبة دبلوماسية أوسع.

بالنسبة لنتنياهو، هذا التحول خطير. ولا يزال يقول إن الجيش حقق مكاسب تكتيكية. لا يزال يعد بحماية الشماليين ولكن يجب عليه الآن أن يشرح لماذا تجد إسرائيل نفسها تحت ضغط الولايات المتحدة للتفاوض على الخروج، بعد دفع ثمن بشري مرتفع في لبنان. ويصعب على الرأي العام أن يبيع النصر العسكري الذي يؤدي إلى انسحاب قسري أو عن طريق التفاوض.

الخطوط الحمراء الثلاثة للجيش الإسرائيلي

ووفقا للصحافة الإسرائيلية، يوصي الموظفون بعدم قبول تنازلات فورية. ويرى المسؤولون العسكريون أن ثلاثة عناصر ينبغي أن تظل غير قابلة للتفاوض: :: حرية التشغيل في الإضراب في لبنان، وصيانة منطقة عازلة ينشر فيها الجيش، وتجريد جنوب لبنان من السلاح. هذا المبدأ يستجيب لهوس أمني قديم: :: منع حزب الله من إعادة توطينه بالقرب من الحدود وتهديد المواقع الإسرائيلية الشمالية مباشرة.

وهذا الموقف متسق من وجهة النظر العسكرية الإسرائيلية. الجيش الذي تقدم بكلفة الخسائر يريد أن يتجنب مغادرة الأرض بدون ضمان القادة الذين وضعوا مواقع على المرتفعات يريدون الحفاظ على عمق المراقبة. ولا يمكن للزعماء السياسيين الذين وعدوا شعب الشمال بالعودة الآمنة أن يقبلوا بسهولة خط الانسحاب الذي يعتبر امتيازا لهزبولا.

ولكن هذه الخطوط الحمراء الثلاثة هي بالتحديد تلك التي يجعل الاتفاق الإقليمي أكثر صعوبة في الدفاع عنها. إن حرية الإضراب تتعارض مع فكرة وقف دائم لإطلاق النار. وتتناقض المنطقة العازلة مع السلامة الإقليمية اللبنانية. إن التجريد التام من السلاح في الجنوب يفترض مسبقا قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على الأرض، ولكن هذه القدرة لا تزال معوقة ما دامت إسرائيل تحتفظ بمواقعها، ويستخدم حزب الله هذا الوجود كمبرر لأسلحته.

ولذلك تجد إسرائيل نفسها في تناقض. وهو يريد جنوب لبنان بدون حزب الله المسلح، لكنه يرفض الانسحاب الذي سيسمح للدولة اللبنانية بأن تطالب باحتكار أقوى للقوة. يريد الأمن الدائم، لكنه يحتفظ بوجود يغذي قصة مقاومة حزب الله. يريد أن يحافظ على حريته في العمل، ولكن هذه الحرية تصبح عقبة أمام الاتفاق الأمريكي مع إيران.

صعوبة التفاوض مع واشنطن

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه تجري مناقشات مع الولايات المتحدة للحفاظ على نشر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ووفقا لوكالة أنباء، نشرت إسرائيل خريطة جديدة تصف مجالا موسعا للتحكم العسكري في الجنوب، في حين تحدث مسؤولان إسرائيليان عن مفاوضات صعبة مع واشنطن بشأن استمرار هذا الوجود. ويؤكد الاتفاق الأمريكي – الإيراني السلامة الإقليمية للبنان، غير أن إسرائيل تؤكد أن مواقفها لا تزال ضرورية في مواجهة هجمات حزب الله.

وتبين هذه المفاوضات تطور العلاقة مع الولايات المتحدة. ويمكن لإسرائيل أن تعتمد لفترة طويلة على فهم أمريكي تلقائي تقريبا لاحتياجاتها الأمنية. والحالة الراهنة أكثر تعقيدا. دونالد ترامب يريد الحفاظ على اتفاقه مع إيران يريد أن يُظهر أن الحرب قد انتهت، وأن مضيق هورموز يُعيد فتحه، وأن أسواق النفط تستقر. لقد أصبح لبنان اختبارا للمصداقية لمبادرته الدبلوماسية.

ويُزعم أن أحد المسؤولين الإسرائيليين القريبين من القضية قد أوجز الحالة على النحو التالي: كل هذا يعتمد على ترامب. وإذا اختار رئيس الولايات المتحدة أن يرغم إسرائيل على تنفيذ الاتفاق، ويهدد العواقب السياسية أو العسكرية، فإن نتنياهو لن يكون لها هامش يذكر. وإذا سمحت إسرائيل بالتفاوض بشأن استثناءات، فإن المنطقة العازلة يمكن أن تستمر. This uncertainty feeds confusion within the Israeli apparatus.

ولذلك فإن الاعتماد الإسرائيلي على واشنطن يتعرض للخطر. ولا تزال إسرائيل قوة عسكرية إقليمية. ولكن استقلالها الاستراتيجي له حدود. وتوفر المعونة الأمريكية، والتغطية الدبلوماسية، والاستخبارات، والوصول إلى الأسلحة المتقدمة، للولايات المتحدة نفوذا حاسما. ويذكّر الاتفاق المبرم مع إيران بهذه الحقيقة في الوقت غير المريح لنتنياهو.

تظهر إيران معززة من التسلسل

من وجهة نظر إسرائيلية، ربما الأكثر إثارة للقلق هو عودة إيران كمحاور مركزي. طهران ليست خالية من الحرب. He has been hit, lost and under intense economic pressure. غير أنه حصل على مذكرة موقعة من واشنطن، وهي فترة تفاوض، واحتمال رفع الجزاءات، وإعادة فتح هورموز، وإدراج الجبهة اللبنانية في وقف التصعيد.

لهذا السبب تمكن مسؤول إسرائيلي كبير من التحدث عن (إيران) الفائز و (إسرائيل) الخاسرة المعادلة وحشية وهو يعكس شعورا بالتحول: إن إيران، التي أرادت نتنياهو عزلها وإضعافها، تبدو كقوة عالمية قادرة على التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية والنفط والجزاءات والهرموز ولبنان. إن إسرائيل، التي قدمت نفسها كقوة عسكرية مهيمنة في المنطقة، تجد نفسها منتقدة من حليفها الأمريكي على إضرابها في لبنان، وسارعت إلى تبرير الاحتفاظ بها في الأراضي الأجنبية.

وهذا التصور ثقيل من الناحية السياسية. نتنياهو صنع الكثير من صورته على الكفاح ضد إيران وعارض الحلول التوفيقية النووية، وشجب الامتيازات الغربية، ووعد بأنه لا يمكن أن يشمل طهران سوى أقصى ضغط. إن رؤية ترامب توقع على اتفاق مع إيران، على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية، تضعف هذه القصة.

الاتفاق لا يجعل إيران فائزاً نهائياً وهي تظل مشروطة وهشة وخاضعة للضوابط. لكن في الدبلوماسية، الصورة تُحسب. طهران يحصل على مقعد على الطاولة. ويجب على إسرائيل أن تدعو إلى الإبقاء على منطقة عازلة في لبنان. ويغذي هذا التناظر الرمزي فكرة الهزيمة الاستراتيجية الإسرائيلية.

لبنان يصبح فخ نتنياهو

وأصبح جنوب لبنان الفخ الأكثر إلحاحا لنتنياهو. وإذا قبل الانسحاب، فإنه سيتهم بحقه في أن يستسلم إلى ترامب وإيران وحزب الله. إذا رفض، فإنه يخاطر بمواجهة الإتفاق الأمريكي – الإيراني أمامه ووضع البيت الأبيض في ورطة. وفي كلتا الحالتين، يفقد حصة من الحرية.

ووفقا للمعلومات المتاحة، أكدت طهران حلفاءها أن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يشكل عنصرا ملزما في الاتفاق النهائي، حتى وإن لم يذكر النص المؤقت ذلك صراحة. وتنص هذه القراءة الإيرانية على أن الانسحاب يجب أن يبدأ وينتهي في نافذة مدتها 60 يوما. وإذا تأكد هذا التفسير، سيواجه نتنياهو جدولا ضيقا للغاية.

وترفض إسرائيل الانسحاب قبل إبرام اتفاق فعال مع لبنان. وهذا الموقف منطقي من وجهة النظر الإسرائيلية: فالجيش لا يريد مغادرة منطقة بدون ضمان على حزب الله. ولكن من الصعب التمسك به إذا كانت واشنطن تعتقد أن الوجود الإسرائيلي يحول دون الانتهاء من الاتفاق مع طهران. ولم يعد الانسحاب من لبنان مجرد مسألة عسكرية. وهو يصبح متغيرا في العلاقة بين ترامب وإيران ومجلس الأمن.

إن لبنان، من جانبه، يحاول الحفاظ على موقفه. وتصر السلطات اللبنانية على أن الدولة الوحيدة ذات سيادة في قرارها وأنه لا يمكن لأي بلد خارجي، بما في ذلك إيران، أن يتفاوض باسم بيروت. والغرض من هذه المطالبة هو الحيلولة دون عرض الانسحاب الإسرائيلي على سبيل امتياز حصلت عليه طهران بدلاً من تقديمه كحق لبناني.

An Israeli army in exposed position

الإعتراف ليس دبلوماسياً فحسب. كما تنعكس في شهادات الجنود والقادة الإسرائيليين العاملين في لبنان. According to an Israeli newspaper, military sources claim that the rules for opening fire have changed in recent days, limiting the ability of troops to prevent or respond to Hezbollah attacks. A source cited by the newspaper indicates that the current rules only allow immediate threats to be removed.

وسيكون لهذا أثر مباشر على معنويات القوات. ويدّعي الجنود أنهم عرضة لإطلاق النار، أو طائرات بدون طيار، أو صواريخ مضادة للدبابات، أو هجمات غير مباشرة، في حين أنهم أقل قدرة على الرد. ووفقاً للمصادر المذكورة، توقف التقدم الإسرائيلي تماماً تقريباً، باستثناء الاحتياجات التكتيكية المحلية، مما ترك القوات معرضة في مواقع عميقة في لبنان.

The testimonies describe forces that crossed Beaufort Cass, crossed the Litani River and occupied visible positions. وسيقطع الجنود في مبان محصَّنة أو نقاط صلبة للحد من خطر التعرض للإصابة. ولكن حزب الله، وفقا لهذه المصادر نفسها، سيحدد تدريجيا هذه الأماكن ويستهدفها عن بعد.

وهذه الحالة خطيرة بالنسبة لإسرائيل. وقد يجد جيش يتطور ويتوقف بعد ذلك تحت السيطرة السياسية نفسه في وضع ضعيف. لم تعد مهينة ولم يُطلب منها الانسحاب بعد. ويجب أن تكون لها مواقف، بينما تتردد القيادة السياسية في المستقبل. ويمكن أن تزداد التكاليف البشرية دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة.

تصبح البعثة غير قابلة للقراءة على الأرض

ولعل أخطر مشكلة هي فقدان الوضوح في البعثة. ويقول القادة الذين اقتبستهم الصحافة الإسرائيلية إنهم لا يفهمون ما سيحدث في الأيام القادمة. ولن توفر تقييمات الحالة استجابة مستقرة. The army is said to have advanced deeply in Lebanon, notably towards the ruling Nabatiyah ridge of Ali Taher, but the memorandum signed between Trump and Iran would have created an immediate political fog.

أي عملية عسكرية يجب أن تخدم غرضا. ومن المنطقي أن يكون الهدف السياسي واضحاً إذا كان الطول، وتركيب موقف، وضرب بنية أساسية أو دفع وحدة ما. ويبدو أن الهدف الإسرائيلي متنازع عليه الآن. هل يجب أن نبقى لخلق منطقة عازلة مستدامة؟ هل ننزل تحت الضغط الأمريكي؟ هل نتفاوض مع لبنان قبل الانسحاب؟ هل من الضروري الإبقاء على موقف دفاعي والحد من الاستجابة من أجل عدم هزيمة الاتفاق مع إيران؟?

وهذه المسائل التي لم تحل تقوض اتساق العملية. ولا يزال الجيش الإسرائيلي قويا ومنظما. لكن جيش قوي يمكن إضعافه بتوجيه سياسي غامض. The soldiers in the field want to know if they are holding a line, preparing a withdrawal, opening a new phase or managing a break imposed by Washington.

الارتباك يعود إلى قمة الولاية نتنياهو يجب أن يتحاشى بين مطالب الجيش، ضغط ترامب، مطالب يمينه، غضب السكان الشماليين، الخوف من حزب الله لا يزال نشطا وخطر الظهور كرجل فقد يده ضد إيران. وهذه المعادلة تجعل كل قرار مكلفا.

استعاد حزب الله نفوذه السياسي

حزب الله لا يترك الحرب سليمة. He suffered loss, destruction and intense military pressure. ولكن الاتفاق الإقليمي يعطيه نفوذا سياسيا. وطالما بقيت إسرائيل في الجنوب، يمكن للحركة أن تؤكد أن أسلحتها لا تزال ضرورية. وما دامت واشنطن تضغط على نتنياهو، فإنه يمكنه أن يقدم المقاومة على أنها أجبرت إسرائيل على التفاوض بصورة غير مباشرة بشأن انسحابها. وما دامت إيران ملزمة بالاتفاق النهائي في نهاية الاحتلال، فإنها يمكن أن تقول إن الجبهة اللبنانية تزن في القرار.

وهذه الدينامية لا تعني أن حزب الله يحقق مكاسب عسكرية. يعني أنه يجد قصة في الحروب غير المتناظرة، القصة تُحسب. ويمكن لمنظمة مسلحة أن تعاني من خسائر كبيرة وتنشأ على الصعيد السياسي إذا عجز خصمها عن تحويل مكاسبها التكتيكية إلى نتيجة استراتيجية.

أرادت إسرائيل تحييد حزب الله في الجنوب. وجد نفسه بجيش مكشوف، وضغوط أمريكية، وشرط للسيادة اللبنانية، ومناقشة دولية بشأن الانسحاب. ومن ناحية أخرى، يمكن لحزب الله أن يقول إنه لن يفتح أي مناقشة بشأن أسلحته قبل أن يغادر الجيش الإسرائيلي. وقد يعرقل هذا الموقف الدولة اللبنانية، ولكنه يضع إسرائيل أيضا في مواجهة تناقضاتها.

ولذلك فإن عودة الدولة اللبنانية ستتوقف على توازن صعب للغاية. وسيتعين أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، ونشر خطير للجيش اللبناني، ووجود دولي موثوق، وحوار وطني بشأن الأسلحة. وإذا لم تكن هناك سوى مرحلة واحدة، فإن حزب الله سيحتفظ بحجته، وستحتفظ إسرائيل بذرائعها.

Netanyahu facing double internal pressure

وعلى الصعيد المحلي الإسرائيلي، يفتح الاتفاق جبهة سياسية. ويمكن للمسؤولين اليمينيين اتهام نتنياهو بالضعف إذا قبل الانسحاب. ويمكن للمعارضين المركزيين اتهامه بإشراك إسرائيل في حرب دون نتيجة واضحة. وقد تشكك أسر الجنود في معنى الاحتفاظ العميق في لبنان. الشماليون يمكنهم أن يسألوا لماذا لا يزال الأمن الموعود غير مؤكد.

وقد نجا نتنياهو في كثير من الأحيان من أزمات أكثر حدة مما كان متوقعا. It can still try to reverse the situation by presenting the agreement as provisional, by demanding US guarantees, defending the buffer zone or claiming that Iran has been weakened. ولكن المشكلة هي أن التسلسل الحالي يهاجم قلب صورته: قدرتها على إدارة إيران، والسيطرة على واشنطن وحماية إسرائيل بالقوة.

ويلخص المسؤول الإسرائيلي الرفيع المستوى الذي اقتبسته الصحافة المحلية هذا الهشاشة بالقول إن الضغط على نتنياهو سيزداد. إذا قرر (ترامب) أن انسحاب لبنان ضروري للاتفاق النهائي مع (إيران)، (ناتنياهو) سيختار بين تحالفه الأمريكي وتحالفه. إن تحدى (ترامب) فقد يعزل إسرائيل إذا كان يتبع (ترامب) قد يتهم بالقبض عليه.

هذا البديل هو علامة الخسارة الخاسر العظيم ليس إسرائيل بالمعنى الوجودي. ولا تزال ولاية العبرية قوية. والخاسر الكبير هو الاستراتيجية الإسرائيلية لهذا التسلسل: التقدم عسكريا، وفرض خطوطها الحمراء، وتهميش إيران، وإجبار حزب الله على الانسحاب دون دفع تكلفة دبلوماسية. وتواجه هذه الاستراتيجية الآن حقيقة أقوى.

انعكست نسبة الطاقة بالدبلوماسية

إن الاتفاق الأمريكي – الإيراني لا يدمر السلطة الإسرائيلية. يكشف عن حدوده ويمكن لإسرائيل أن تضرب وتشغل وتتقدم وتشغل مواقعها. ولكنها لا تستطيع وحدها أن تضع نهاية سياسية للحرب الإقليمية عندما تقرر الولايات المتحدة التفاوض مع إيران. ويجوز له أن يطلب تجريد جنوب لبنان من السلاح. ولكنه لا يمكن أن يجعل هذا الشرط موثوقا به دون الانسحاب، والدولة اللبنانية القوية، والآلية الدولية. يمكنه أن يشجب الاتفاق على أنه صالح لطهران ولكن لا يزال عليه التفاوض مع واشنطن للحفاظ على إنجازاته الخاصة.

ولهذا يبدو أن إسرائيل هي الخاسر الكبير لهذه المرحلة. وتحظى إيران باعتراف دبلوماسي. ويجادل لبنان في سلامته الإقليمية. (ترامب) يحصل على قصة تهدئة (هيزبولا) يحصل على رافعة في الانسحاب ومن ناحية أخرى، يجب على نتنياهو أن يدافع عن وجود عسكري يصبح يوميا أكثر تكلفة دبلوماسيا وأكثر تكتيكية.

وسيتوقف الحكم النهائي على 60 يوما من المفاوضات. وإذا حصلت إسرائيل على منطقة عازلة معترف بها، وضمانات حزب الله، وتجريد الجنوب من السلاح بصورة فعالة، فإن نتنياهو يمكن أن يحد من الضرر. وإذا فرض واشنطن انسحابا بدون نظير واضح، فإن الصفقة ستصبح انتكاسة كبرى. وإذا بقي الجيش مكشوفاً وزادت الخسائر، سيرتفع الضغط الداخلي مرة أخرى.

في الوقت الحاضر، النتيجة صعبة بالفعل. إن إسرائيل تتقدم بعمق في لبنان، ولكنها لا تفرض الحل السياسي. لقد ضرب بقوة، لكن (إيران) عادت إلى الطاولة كممثل مركزي. أراد أن يحافظ على حريته في العمل، لكن (واشنطن) طلب منه الآن أن يعتمد على اتفاق لم يوقع عليه. في حرب السرد هذه، الخاسر العظيم هو الذي يكتشف أن التفوق العسكري ليس كافيا للفوز بالمخرج الدبلوماسي.