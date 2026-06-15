إسرائيل ترفض الجانب اللبناني من الصفقة الإيرانية

ولم يعد الرفض الإسرائيلي للجزء اللبناني من الاتفاق الأمريكي – الإيراني مقصورا على تحفظ دبلوماسي. ويصبح خطا سياسيا مفترضا في تل أبيب. فبينجامين نتنياهو، وإسرائيل كاتز، وبني غانتز، وإيتامار بن – غفير، تتلاقى في نقطة مركزية: إن إسرائيل لا تريد الحل التوفيقي بين دونالد ترامب وطهران للحد من حرية عملها في لبنان. وهكذا يبدو أن الجبهة اللبنانية هي الاختبار الرئيسي لقوام ترتيب إقليمي لا يزال هشا.

ومنذ إعلان اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران، زادت الحكومة الإسرائيلية من إشارات عدم الثقة. وتستهدف الرسالة كل من إيران والولايات المتحدة. ويدعي تل أبيب أن أمنه في الشمال لا يمكن أن يعتمد على نص تفاوضي بدونه، ولا على وقف لإطلاق النار من شأنه أن يترك حزب الله بقدرات عسكرية بالقرب من الحدود. This position turned Lebanon into an immediate point of friction between Trump and Netanyahu.

اتفاق إقليمي، رفض إسرائيلي موجه

ويسعى الحل التوفيقي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعليق الحرب الإقليمية وإعادة فتح مضيق أورموز. لقد أرجأت أكثر الحالات خطورة بما في ذلك قوة إيران النووية وجزاءاتها إلى مرحلة لاحقة ولكن الجانب الأكثر تفجرا، بالنسبة لإسرائيل، يتعلق بوقف الأعمال العدائية على الجبهات المتصلة بإيران، بما في ذلك لبنان. وتعرض طهران هذا الحكم كشرط للمصداقية. (تل أبيب) يرى ذلك كقيد مباشر.

ولذلك سعى بنجامين نتنياهو إلى فصل الملف الإيراني عن الملف اللبناني. ووفقا لتقارير من الصحافة الإسرائيلية، أوضح لدونالد ترامب أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بشرط لبنان. He also reported that the army would remain in its current positions and continue operations against Hezbollah infrastructure. وتمثل هذه القراءة قبولا، في أفضل الأحوال، إلغاء التصعيد الجزئي مع إيران، دون الاعتراف في لبنان بنفس نظام التعليق العسكري.

ويأتي هذا الرفض بعد عدة أسابيع من التصعيد. وأدت الهجمات الإسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية والعمليات في جنوب لبنان إلى إضعاف المناقشات. ويحاول واشنطن تجنب رد إيراني يفشل في التوصل إلى حل وسط. وترفض إسرائيل، من جانبها، السماح بتسوية الفكرة القائلة بأن اتفاقا أمريكيا مع إيران يمكن أن ينتج تجميدا تلقائيا لعملياتها ضد حزب الله.

USA-Iran Agreement: لبنان كخط أحمر

وتستند الصيغة الإسرائيلية إلى مفهوم متكرر من القادة السياسيين والعسكريين: حرية العمل. وبالنسبة إلى نتنياهو، يعني أن الجيش يجب أن يكون قادرا على إضراب أي هدف يعتبر تهديدا، حتى بعد ترتيب إقليمي. بالنسبة لـ (كاتز) يترجم إلى رفض صريح للسحب بالنسبة لـ (غانتز) يصبح علامة توافقية آمنة خارج الحكومة وحدها بالنسبة لـ (بن – جيفير)، يُستخدم للطعن في أي تبعية لقرار أمريكي.

وقد صاغت إسرائيل كاتز أوضح موقف. The Israeli Defense Minister said the army would not withdraw from areas in Lebanon, Syria and Gaza. He added that this line was shared with Netanyahu and that it had been exposed to American officials. وتُعرض هذه المواقع، من حيث منطقها، باعتبارها مناطق آمنة لحماية الحدود والمواقع الإسرائيلية.

هذا الخيار يضع إسرائيل في عطاء ضد التقويم الأمريكي. (ترامب) يريد وضع مخرج للأزمات نتنياهو يريد منع الخروج من الأزمة من أن يؤدي إلى تقييد عسكري في الشمال. ولا يتفق الهدفان بالضرورة. ويتطلب وقف شامل لإطلاق النار الحد الأدنى من الانضباط من جميع الأطراف. وعلى النقيض من ذلك، فإن المبدأ الإسرائيلي المطالب به في لبنان يستند إلى الحفاظ على حق دائم في الإضراب.

نتنياهو يواجه ترامب، توتر مفتوح

The exchanges between Donald Trump and Benjamin Netanyahu took an unusually tense tone. وبعد إضراب إسرائيلي ضد بيروت، أطلق رئيس الولايات المتحدة سراحه علنا. وفقاً لمنفذ إعلامي أمريكي، قدرت (ترامب) أن هذه العملية كادت أن تلغي توقيع الصفقة مع (إيران). He blamed Netanyahu for the timing, a few hours away from a diplomatic stage deemed decisive.

هذا الغضب الأمريكي يُظهر أنّ الاختلاف ليس بشأن الجوهر فحسب، بل أيضاً بشأن المزاج الزمني. وبالنسبة لواشنطن، فإن كل ضربة في لبنان يمكن أن تعطي طهران سببا لتأخير التزامها أو تشديده أو تعليقه. وبالنسبة لإسرائيل، يجوز لكل وقف مفروض على لبنان أن يعرض على حزب الله استراحة تشغيلية. ومن ثم فإن نفس الحدث العسكري يُنتج قراءتين معاكستين هما: العقبة الدبلوماسية التي تواجه ترامب، الضرورة الأمنية لنتنياهو.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنّب تحويل النزاع إلى اقتحام عام مع البيت الأبيض. He knows that American support remains vital in military, diplomatic and financial terms. ولكنه يسعى إلى إدراج تحفظ كبير في تفسير الاتفاق. رسالته واضحة: يمكن لإسرائيل أن تقبل حديث (واشنطن) في (طهران) لكنها لن تقبل أن هذه المفاوضات تضع القواعد لعملها في (لبنان).

(كاتز) يصعّب مبدأ الحضور

ويؤكد بيان كاتز الإسرائيلي الانتقال من منطق العمليات إلى منطق الوجود الدائم. وبقول وزير الدفاع إن إسرائيل لن تسحب قواتها على الرغم من الضغوط الحالية أو المقبلة، فإنه يمنح الجيش ولاية سياسية واسعة النطاق. إنه لا يتحدث عن رد يتحدث عن احتلال المواقع التي تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل.

وهذا الموقف يثقل كاهل لبنان بشدة. ويعني ذلك أن جنوب لبنان قد يظل تحت ضغط عسكري مستمر، حتى لو دخل اتفاق إقليمي حيز النفاذ. كما أنه يضعف جهود بيروت لتصوير وقف إطلاق النار كإطار لاستعادة السيادة. ويمكن للحكومة اللبنانية أن تطالب بالانسحاب الإسرائيلي واحترام حدودها، غير أن توازن السلطة يجري بين واشنطن وطهران وتل أبيب.

(كاتز) تضيف تهديداً مباشراً إلى (إيران) وإذا هاجمت طهران إسرائيل بسبب الأحداث التي وقعت في لبنان، تعد إسرائيل برد قوي. وتلخص هذه الجملة هيكل ذراع الحديد. ويصبح لبنان أرض عمل إسرائيلية، معيارا إيرانيا للثقة، وخطرا أمريكيا لبقاء الاتفاق. وكلما أصرت إسرائيل على حريتها في المناورة، كلما زادت قدرة إيران على تحدي النطاق الحقيقي للحل التوفيقي.

Gantz and Ben-Gvir, two registers for the same line

ويبين التسلسل أن التحدي الإسرائيلي للجانب اللبناني ليس فقط من أصعب الوزراء. كما رفض بيني غنتس، وهو شخصية في مركز الأمن وقائد عسكري سابق، فرض أي قيود على حرية العمل في لبنان. He warned that a withdrawal that could endanger northerners should not be accepted. ويعطي مركزها نيتانياهو دعما غير مباشر من حيث الجوهر، حتى لو بقيت منافسات سياسية.

ويعرض Gantz الاتفاق الناشئ كفشل استراتيجي محتمل. He believes that in the coming years Israel will have to wage diplomatic, military and legal battles to safeguard its interests. وتوسع هذه الصياغة النقاش. فهو لا يطعن في شرط فحسب. يقترح أن الاتفاق مع إيران يمكن أن يعيد تعريف البيئة الاستراتيجية على حساب إسرائيل، مما يعطي شكلا من الحماية غير المباشرة لحلفاء طهران الإقليميين.

(إيتامار بن غفير) يعتمد سجلاً أمامياً أكثر وزير الأمن القومي يقول أن اتفاق (ترامب) لا يربط إسرائيل وهي تصر على سيادة الدولة الإسرائيلية وترفض فكرة الخضوع للولايات المتحدة. ويستهدف خطابه الناخب القومي والديني، الذي يخشى أي تنازل. ودفع نتنياهو بألا يظهر كزعيم كان سيسمح لواشنطن بتأطير الحرب في لبنان.

خلاف حول الوسطاء الأمريكيين

The crisis is not limited to the relationship between Netanyahu and Trump. It also affects US intermediaries involved in regional discussions, including Steve Witkoff and Jared Kushner. وينتقدها النقاد الإسرائيليون والمؤيدون لإسرائيل منذ عدة أشهر على علاقاتهم التجارية السابقة أو الحالية مع الجهات الفاعلة في الخليج، بما فيها قطر. In the current climate, these suspicions fuel the idea that US mediation would give too much weight to Doha and not enough to Israeli security demands.

غير أن هناك حاجة إلى التمييز بين الوقائع الثابتة والنقد السياسي والهجمات غير المؤكدة. ولا تكفي الروابط الاقتصادية أو الدبلوماسية المذكورة في الصحافة لإثبات تأثير غير مشروع على مضمون الاتفاق. وبالمثل، لا يوجد مصدر موثوق يُستشار لتعيين نتنياهو، وكاتز، وغانتز، أو بن غفير صيغة معادية للسامية تعرض ويتكوف وكوشنر على أنهم يهود اشتراهم. ويعمم هذا التعبير في تعليقات عدائية، ولكنه لا يمكن اعتباره اقتباسا رسميا.

والواقع السياسي حقيقي: يسعى جزء من النقاش الإسرائيلي إلى نزع الشرعية عن قنوات الوساطة عن طريق الدوحة أو إسلام أباد أو عواصم إقليمية أخرى. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إضعاف الاتفاق قبل تنفيذه. من خلال استهداف الوسطاء، لم يعد معارضو الحل التوفيقي يناقشون النص فقط. وهم يهاجمون سلسلة التجارة نفسها، مما يعني أن أمن إسرائيل كان سيتم التفاوض عليه من قبل جهات فاعلة قريبة جدا من قطر.

حزب الله في قلب مصفوفة إسرائيلية

وبالنسبة لإسرائيل، يظل حزب الله هو المبرر الرئيسي لرفض الانسحاب. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن الحركة تحتفظ بالهياكل الأساسية وقدرات إطلاق النار وشبكات في جنوب لبنان. ويقولون إن أي وقف لإطلاق النار لا يعالج هذه القدرات سيترك الخطر على الجليل والمجتمعات المحلية الحدودية على نحو سليم. وتسمح هذه الحجة لتل أبيب بأن يقدم حضوره العسكري دفاعيا، على الرغم من النقد اللبناني للسيادة.

ويرفض حزب الله، من جانبه، أي ترتيب من شأنه أن يجسد وجود إسرائيلي. ودعا إلى إنهاء العدوان وسحب القوات الإسرائيلية. هذا الموقع يغذي الغلق وترفض إسرائيل المغادرة دون ضمانات. ويرفض حزب الله الضمانات التي من شأنها أن تشبه الاستسلام. وتحاول الحكومة اللبنانية الدفاع عن خط الدولة، ولكنها لا تسيطر على البارامترات العسكرية في الجبهة وحدها.

In this context, the US-Iran agreement creates more ambiguity than it solves. ويمكن أن يفرض انقطاعا إقليميا، ولكنه لا يعالج مسألة السيطرة الفعلية على جنوب لبنان. ويمكنها أن تقلل من خطر الحرب المباشرة بين واشنطن وطهران، ولكنها لا تحييد الأسباب المحلية للتصعيد. إن هذه المنطقة الرمادية هي بالتحديد التي تسعى إسرائيل إلى استغلالها بإعلان أنها غير ملزمة بالشرط اللبناني.

حساب نتنياهو

نتنياهو يتحرك على خط ضيق إذا كان يتحدّى (ترامب) منفتحاً جداً، فهو يخاطر بإفساد العلاقة مع حليفه الرئيسي. إذا قبل بقراءة الأمريكان بشكل واضح جداً، فضح نفسه إلى هجوم داخلي من قبل شركائه اليمينيين ومنافسيه الأمنيين. والمزاد الحالي يسمح له بحمل كلا الهدفين: فهو لا يقتحم واشنطن، ولكنه يؤكد قبل أن يرى أن الاتفاق مع إيران لن يملي سير الحرب في لبنان.

كما أنها تستجيب للقيود السياسية الإسرائيلية. شمال إسرائيل لا يزال قضية رئيسية بالنسبة للأسر المشردة، ومجتمعات الحدود، والأحزاب التي تتهم الحكومة بالسماح لها بإعادة تهديد وأي شكل من أشكال الانسحاب أو تعليق الإضرابات سيُحكم عليه على الفور ضد هذا الخوف. ولا يبدو أن نتنياهو قد تبادل الأمن من الشمال من أجل التوصل إلى حل توفيقي نووي بقيادة ترامب.

ومع ذلك، هناك خطر التجاوز. وإذا واصلت إسرائيل إضراباتها في لبنان بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، ستكون إيران قادرة على الادعاء بأن واشنطن لا تسيطر على حليفها. إذا ردّت (طهران)، حتى بطريقة محدودة، الصفقة يمكن أن تتلوّج. وإذا مارس واشنطن الضغط على نتنياهو، ستصبح الأزمة علنية. لذا فإن لبنان في مركز جهاز حيث يختبر كل ممثل هامش الآخر.

اتفاق هش قبل تنفيذه

ولا يزال الحل التوفيقي في ترمب – إيران إطارا وليس سلاما موحدا. وهو يعلن المفاوضات التقنية، ونافذة مدتها 60 يوما، ومناقشات بشأن الضمانات النووية والجزاءات والضمانات الإقليمية. ويصل لبنان في هذه السلسلة كحالة فورية. وعلى عكس الطاقة النووية، لا يمكن إحالتها إلى فريق من الخبراء. وتتطلب الإضراب والتشريد والمواقع العسكرية اتخاذ قرارات يومية.

وهذا هو السبب في أن الموقف الإسرائيلي أوسع من الجبهة الشمالية الوحيدة. برفض انسحاب لبنان، إسرائيل تختبر قدرة ترامب على فرض الانضباط على حلفائه. من خلال الحفاظ على الشرط اللبناني، إيران اختبار قدرة واشنطن على إنتاج آثار ملموسة. وبالدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، تحاول بيروت تحويل اتفاق إقليمي إلى حماية وطنية. ولا يتطابق أي من هذه الأهداف تماما.

ولذلك، فإن يوم 15 حزيران/يونيه يظهر هيكلا غير مستقر. والصفقة الأمريكية – الإيرانية موجودة كأفق لإلغاء التصعيد، ولكن إسرائيل تسعى إلى الحد من تطبيقها في لبنان. ولا تتحدث نتنياهو وكاتز وغانتز وبن – غفير عن نفس المظاهرة، ولكنها تتلاقى مع الرفض: فلا ينبغي لأي قيد خارجي أن يمنع الجيش الإسرائيلي من العمل ضد حزب الله. وستتوقف الخطوة التالية على البيانات أقل مما تتوقف على التحركات على أرض الواقع، والاضرابات المحتملة في جنوب لبنان، والتوقيع المتوقع على النص في سويسرا.