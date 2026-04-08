إسرائيل والخليج، الخاسرين العظماء الآخرين للتسلسل الإيراني

إن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لم يكشف فقط عن حدود السلطة الأمريكية. وتحدى أيضاً اثنين من الأعمدة الأخرى التي تأمل في الاستفادة من حملة ضغط قصوى ضد إيران: إسرائيل والعديد من صناديق الخليج. According to Axios, Donald Trump chose to move towards a settlement with Tehran despite pressure from Benyamin Netanyahu, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Republican allies who wanted to maintain a harder line. The same media reports that Vice-President J.D. Vance and Steve Witkoff pushed, in the close cycle of the President, for acceptance of the agreement. وهذا التسلسل يقول الكثير عن نسبة الطاقة الإقليمية الجديدة: إن إيران لم تكن معزولة، ولم يتم تحييدها، وقد حصلت على أن الخروج من الأزمة يحدث في إطار تظل فيه مطالبها مركزية.

القرار الأمريكي بعدم تفضيل عدة حلفاء رئيسيين

نقطة انطلاق التحليل سياسية. يدعي (أكسيوس) أن قرار (ترامب) بالانتقال إلى تسوية مع (إيران) قد أُعيد من المواقع التي دافع عنها العديد من الحلفاء الرئيسيين من (واشنطن) في الشرق الأوسط، The site adds that in the presidential entourage, J.D. Vance and Steve Witkoff argued for the acceptance of an agreement rather than for a new escalation. هذه الصورة للنقاش الأمريكي الداخلي ضرورية يُظهر أن التسلسل النهائي لم يتوافق مع خط إسرائيل المفضل أو مع عواصم الخليج المتعددة، بل مع قرار بخفض التصاعد المفروض من واشنطن في وقت قد تصبح فيه الحرب باهظة التكلفة.

وبعبارة أخرى، فإن الحلفاء الأشد انخراطا في منطق الضغط على طهران لم يحصلوا من البيت الأبيض على استمرار المواجهة إلى نقطة تمزق. وعلى النقيض من ذلك، رأى رئيس الولايات المتحدة تعليق الإضرابات وقبول آلية للخروج من الأزمة بناء على اقتراح إيراني في عشر نقاط يعتبرها « عملية » أساسا للمناقشة. This displacement of the decision centre has far-dio consequences. ويعني ذلك أن إسرائيل ولا أكثر مالكي الخليج عدائية في طهران لم يتمكنوا من فرض جدولهم الأقصى على واشنطن.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن التسلسل يشبه الانكماش السياسي أكثر من النجاح

لقد دعمت إسرائيل علناً وقف (ترامب) على الجبهة الإيرانية ولكن هذا الدعم أشبه بالمواءمة القسرية أكثر من النصر الاستراتيجي. ووفقا للمعلومات المتاحة، كان على نتنياهو أن يقبل هدنة لا تحل المسائل التي اعتبرها ذات أولوية: الحياد المستدام لإيران، وتخفيض قدراته في مجال المقذوفات، وتفكيك برنامجه النووي، والإضعاف الحاسم لتأخيراته الإقليمية. وعلى النقيض من ذلك، تؤجل الهدنة هذه المنازعات إلى مفاوضات لاحقة، دون التوصل إلى أي نتيجة نهائية بشأن الموضوع.

وهذه الحقيقة تضعف السرد الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف، تؤدي الحملة التي تقدم حسبما يلزم لاحتواء إيران إلى وقف لإطلاق النار لا تزال فيه طهران محاورا معترفا به، وتحتفظ بخطوطها الرئيسية وتفرض جزءا من جدول أعمالها. وحتى في مجال الاتصالات، فإن النتيجة متفاوتة بالنسبة لإسرائيل. ويتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تسرع في توضيح أن لبنان لم يكن مدرجا في الهدنة، وذلك تحديدا لمنع إيران من تحويل الاتفاق إلى حماية سياسية لمحورها الإقليمي بأكمله. ولو ربحت إسرائيل انتصاراً واضحاً لما كان ليحتاج لتصحيح حساب الهدنة بهذه السرعة وعلى النقيض من ذلك، يقول هذا التصويب الدفاعي إن القدس شعرت بخطر منفعة رمزية إيرانية.

وحقيقة أن ترامب اختار وقف التصعيد على الرغم من الضغط الإسرائيلي هي في حد ذاتها انتكاسة لنتنياهو. لسنوات، أحد مصادر إستراتيجية إسرائيل هو جعل الموقف الأمريكي متوافقاً مع متطلبات أمن القدس وفي هذه السلسلة، تحطم هذا التقارب. (واشنطن) فضّلت التوقف عن التسلق وإعادة فتح (أورموز) على متابعته لحرب قد تكون أوسع وبالنسبة لإسرائيل، يعني ذلك أن القدرة على تدريب الولايات المتحدة في منطق ضغط مستمر لم تعد مضمونة بنفس الدرجة التي كانت عليه من قبل.

يكتشف ملك الخليج حدود المظلة الأمريكية

والخاسر الكبير الآخر هو الخليج العربي، أو على وجه التحديد الدول التي تعتقد أنها يمكن أن تعتمد على التفوق العسكري الأمريكي لإبطال التهديد الإيراني بسرعة. لقد أظهرت الحرب العكس مضيق (أورموز) لم يُعاد فتحه من قبل القوة الأمريكية، بل من خلال التفاوض. وتعرضت الهياكل الأساسية الاستراتيجية في الخليج للتهديدات الإيرانية. وظلت الشركات البحرية حذرها حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. وقبل كل شيء، ظل منطق الأمن الإقليمي معلقا من قرار إيراني بشأن الاتجار بالمضيق.

بالنسبة لملكية الخليج، الدرس شديد. The US umbrella did not prevent the crisis from directly reaching energy roads, markets and critical facilities. كما أنها فشلت في استعادة الثقة الكاملة في الملاحة على الفور. وأفادت مصادر وسائط الإعلام أن مايرسك لا تزال حذرة بعد إعلان الهدنة وأن شركة هاباغ – لويد قدرت تكلفة التعطل بعشرات الملايين من الدولارات في الأسبوع. وهذا يعني أنه في الوقت الذي تدعي فيه الولايات المتحدة ضمان النظام البحري العالمي، شهد الخليج خيبة أمل عميقة لا يمكن إلا التفاوض مع إيران أن يخفف من حدته.

ولذلك فإن الإشارة المرسلة إلى عواصم الخليج تثير القلق بالنسبة لها. The US military presence remains immense, but it has not produced invulnerability. وهي لا تمنع إيران من أن تثقل كاهل الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والتصور العام للمخاطر. من الناحية الجيوسياسية، فإنه يتغير كثيرا. ويُحكم على الحامي ليس فقط على القوة النارية التي يملكها، بل على قدرته على منع التأثير. هنا الصدمة حدثت ولذلك اكتشفت دول الخليج أن المظلة الأمريكية يمكن أن تعترض وتهدد وتعاقب، ولكن لا تمنع الخصم من فرض مقبضه المركزي.

أصبح (أورموز) دليلاً على مركزية إيرانية

إنتصار إيران الجيوسياسي يكمن في مضيق أورموز. أراد (واشنطن) أن يثبت أنه لا يمكن لأي ممثل إقليمي أن يأخذ رهينة على الدوام النتيجة عكس ذلك تماماً وقد تمكنت إيران من جعل المضيق ليس مجرد منطقة أزمة، بل عملة من العملات الدبلوماسية. الهدنة مشروطة بإعادة فتحها وشملت المناقشات دورا إيرانيا في تنسيق الأمن البحري. وقد أفادت عدة تقارير صحفية بأن طهران تعتزم الاحتفاظ بقدرة قيادية سياسية على المرور، بل على التموين الجزئي في بعض نسخ الخطة.

إنه انتصار هيكلي للجمهورية الإسلامية It means that, despite American naval and air superiority, despite Western pressure and the Israeli will to go further, Gulf security remains impossible to think without Iran. ولذلك حوّلت طهران ضعفها الواضح إلى منحدر جغرافي – اقتصادي. لم يكن راضياً عن البقاء على قيد الحياة وأجبر خصومه على إدراك أن نهاية الأزمة كانت من خلاله. وفي التاريخ الاستراتيجي للخليج، يستحق هذا النوع من الاعتراف أكثر من مجرد وقف مؤقت للضربات.

ويضعف ذلك أيضا موقف دول الخليج الأكثر عدائية تجاه إيران. وطوال سنوات، كان أمنهم قائما على فكرة أن السلطة الأمريكية يمكن أن تحتوي على طهران أو حتى أنها هامشية. وتظهر الأزمة الحالية عكس ذلك: لم تكن إيران مهمشة فحسب، بل تمكنت من تهيئة الظروف للعودة التدريجية إلى التداول في أكثر مناطق الاقتصاد العالمي حساسية. وهكذا يكتشف الخليج أنه ما زال سجيناً جغرافياً واستراتيجياً لجار لم يتمكن أي مظاهرة أمريكية من تحييده.

فازت إيران لأنها لم تستسلم للضروريات

القول أن (إيران) تفوز جغرافياً سياسياً لا يعني أنها حصلت على كل شيء وهذا يعني أنه حصل على أساسيات ما يريده الممثل من حرب بدون هزيمة استراتيجية. لقد حصل على محطة هجوم أمريكي لمدة أسبوعين لقد أعاد ادعاءاته إلى مركز اللعبة He demanded that the reopening of Ormuz be negotiated. وقد احتفظت بتراخيصها على الأسلحة النووية والقذائف وحلفائها الإقليميين، التي لا تزال مفتوحة ولا تمنح امتيازات بالفعل. وأجبر واشنطن على معاملة اقتراحه كأساس للعمل.

هذا هو السبب في أن صيغة إيران « تعرض شروطها » لها خلفية من الحقيقة، شريطة أن تفهمها بشكل صحيح. ولم تفرض طهران بعد اتفاقا نهائيا. ومن ناحية أخرى، فإنها تفرض بالفعل أنه لن يتم أي مخرج من الأزمة دون مراعاة خطوطها الحمراء. ويفرض صيانة أورموز كعف. ويقتضي ذلك ألا يُقرأ وقف إطلاق النار على أنه قيد. ويفرض أيضاً إيقاعاً: أي المفاوضات المفتوحة، وليس الاستسلام. وبالنسبة لواشنطن وإسرائيل وبعض دول الخليج، فإن هذه هزيمة سياسية بالفعل.

لا منظمة حلف شمال الأطلسي ولا الأوربيون قد تأكدوا من التصعيد المطلوب لواشنطن

ويزيد هذا التسلسل من تفاقم الصعوبات التي تواجهها إسرائيل وملكية الخليج على مستوى آخر، ألا وهو مستوى التحالفات الغربية. أوروبا لم تتبع الولايات المتحدة في التسلق ورحبت المؤسسات الأوروبية بوقف إطلاق النار ودعت إلى اتفاق دائم. وقد أوضحت إسبانيا علناً أن إعلانات الولايات المتحدة بشأن منظمة حلف شمال الأطلسي تدفع أوروبا إلى البحث عن بدائل أمنية. وأشار مدريد أيضا إلى أن عدة بلدان أوروبية رفضت المشاركة في الدوريات الأمريكية في مضيق أورموز بعد بداية الحرب. وهذا التحوط الأوروبي ليس تفصيلا: فهو يعني أن الحلفاء التقليديين في الولايات المتحدة وإسرائيل لم يعتبروا الحرب حملة مشروعة بما فيه الكفاية أو قادرة على الارتباط الكامل بها.

وبالنسبة لإسرائيل والخليج، فإن هذا النقص في الحماس الغربي هو أخبار سيئة. وتستند استراتيجيتها تجاه إيران إلى حد كبير إلى القدرة على تدويل التهديد الإيراني والتجمّع وراءها جبهة واسعة. غير أن الأزمة الأخيرة كان لها أثر عكسي. وعززت النداءات الداعية إلى إلغاء التصعيد والحصافة القانونية والخوف من الإضراب على الهياكل الأساسية المدنية وعدم الثقة في حرب يمكن أن تزعزع استقرار نظام الطاقة العالمي بأكمله. ومرة أخرى، قاومت إيران سياسيا أكثر مما كان متوقعا. It has not been transformed into an absolute pariah capable of bringing together a homogeneous international bloc against it.

إسرائيل والخليج أصبحا أكثر اعتمادا من ذي قبل

وأخيرا، هناك نتيجة هيكلية. وهذه الحرب لا تجعل إسرائيل ولا ملك الخليج أكثر استقلالا. وهو يجعلها أكثر اعتمادا على التحكيم الأمريكي الذي أصبح أكثر ترددا وأكثر تكتيكية وأكثر حساسية للتكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب التي طال أمدها. وأظهر ترامب أنه يمكن أن يهدد بعيدا جدا، ولكن أيضا خطوة سريعة إلى الوراء إذا شعر بأن سعر التسلق أصبح مفرطا. بالنسبة للحلفاء الذين اعتمدوا على خط ثابت مستمر، هذه مشكلة كبيرة. ويتوقف أمنهم على شريك يحافظ على التفوق العسكري ولكنه لم يعد يضمن الاستمرارية السياسية للمواجهة.

In this context, Iran appears to be the only actor that has truly converted the war into a geopolitical benefit. He showed that he could disrupt global flows, survive pressure, push the United States to negotiate, divide Western allies and highlight the limits of the American umbrella in the Gulf. ومن ناحية أخرى، لم تحصل إسرائيل على إطالة أمد الحرب التي ترغب فيها. لم يحصل ملكو الخليج على المظاهرة الأمنية التي يتوقعونها وكان على واشنطن أن تتحكّم من أجل إلغاء التصعيد الذي لا يطابق أفضليات العديد من شركائها الإقليميين.

بيان التوازن الحقيقي: إيران في الوسط، إسرائيل والخليج على أساس دفاعي

وبالتالي، فإن التسلسل ليس عسكرياً إلا سياسياً. إن إسرائيل والخليج لا يدمران. يخرجون مُحبطين ويكتشفون أن القوة الأمريكية وحدها لا تكفي لفرض نظام إقليمي جديد. كما يكتشفون أن إيران، على الرغم من الإضرابات والجزاءات والتهديدات، لا تزال قادرة على منع المبارزة والتفاوض عليها والعودة إليها. وبالنسبة للقدس بالنسبة لالرياض وأبو ظبي، هذه أخبار استراتيجية سيئة. ويعني ذلك أن الدورة الإقليمية المقبلة ستظل تعقد مع طهران كجهة فاعلة لا غنى عنها، وليس كسلطة مهمشة.

ومن هذا المنطلق، فإن إسرائيل والخليج يشكلان الخاسرين الآخرين لهذه السلسلة. ليس لأنهم كانوا سيعانون من هزيمة كلاسيكية في ساحة المعركة، ولكن لأنهم لم يحصلوا على النتيجة السياسية التي أرادوها. وأعربوا عن أملهم في ممارسة ضغوط دائمة، وتخفيض واضح في الهامش الإيراني، وإعادة تأكيد المظلة الأمريكية. يَحْصلونَ على هدنةِ تفاوضيةِ، a Ormuz إعادة فتح بالتسوية، a إيران ما زالَ مركزيَ وa البيت الأبيض الذي إختارَ الصفقةَ برغم ضغطِهم. وفي الخليج كما هو الحال في ليفانت، فإن الأمر بسيط: ففي هذه المرحلة، قامت إيران على أفضل وجه بتحويل الحرب إلى ميزة جغرافية سياسية.