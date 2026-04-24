أسعار الوقود: انخفاض زيت الوقود

وتبين الشبكة الجديدة لأسعار الوقود في لبنان، التي نشرت يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل، الساعة 15/9، انخفاضا في فئتي النفط وزيت الوقود، في حين أن سعر الغاز لا يزال دون تغيير. والحركة الأكثر وضوحا هي زيت الوقود، الذي تنخفض لوحاته بمقدار 000 59 جنيه لبناني، مقابل انخفاض قدره 000 4 جنيه لـ 95 من البنزين الأوكتاني و 000 5 جنيه لـ 98 من البنزين الأوكتاني.

وبعد التعديل، يبلغ عدد صفحات البنزين البالغ 95 أوكتين 000 378 2 جنيه لبناني. (غاسولين 98 أوكتان) يصل إلى 000 418 2 جنيه تم تحديد زيت الوقود بـ 407 2 جنيه ولا يزال الغاز المحلي يبلغ 000 706 1 جنيه. وتكون هذه الأسعار هي المعدل المنطبق على محطات الخدمة والموزعين بعد آخر تحديث للسلطات المختصة.

يؤكد الاختلاف في اليوم على استرخاء أكثر وضوحًا على زيت الوقود مقارنة بالبنزين. وهو لا يغير وحده المستوى المرتفع لنفقات الطاقة التي تتكبدها الأسر المعيشية وراكبي السيارات والأعمال التجارية والأعمال التجارية. ولا تزال الأسعار بملايين الليرات اللبنانية، في بلد لا تزال فيه الطاقة أحد أكثر الأصناف حساسية في الميزانية اليومية.

نشر الجدول الجديد صباح يوم الجمعة

ويميز الجدول المعلن في صباح يوم الجمعة أربع منتجات: البنزين 95 أوكتان، والبنزين 98 أوكتان، والنفط والغاز. الثلاثة الأولى أسفل. الرابع يبقى مستقراً ولا يزال الانخفاض في البنزين محدودا من حيث القيمة المطلقة، لا سيما بالمقارنة بالأسعار النهائية المدفوعة في المضخة. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض زيت الوقود أكثر وضوحا للأسر المعيشية والأعمال التجارية التي تستهلك كميات كبيرة من زيت الوقود.

وبالنسبة للبنزين 95 أوكتان، يقلل النقصان البالغ 000 4 جنيه استرليني السعر من 000 382 2 جنيه استرليني إلى 000 378 2 جنيه استرليني. وبالنسبة لـ 98 من البنزين الأوكتاني، يقلل انخفاض 000 5 جنيه من السعر من 000 423 2 جنيه إلى 000 418 2 جنيه. وزاد زيت الوقود من 000 466 2 إلى 000 407 2 جنيه، أي بانخفاض قدره 000 59 جنيه. ولا تزال الغازات في نفس المستوى، حيث تبلغ 000 706 1 جنيه.

وتبرز النسبة المئوية للقراءة الفرق بين المنتجات. ويمثل الانخفاض في البنزين 95 نحو 0.17 في المائة من السعر السابق. (غاسولين 98) حوالي 0.21% النفط ينخفض بنسبة 2.39 في المائة الغاز لا يتغير ولذلك فإن تصحيح اليوم يتركز أساسا على زيت الوقود، في حين أن الوقود الذي تستخدمه السيارات الخاصة لا يتغير كثيرا.

المنتجات السعر الجديد التغيير السعر التقديري السابق التغيير التقديري Gasoline 95 octane 000 378 2 000 4 لتر 000 382 2 ل -17 في المائة Gasoline 98 octane LL 2,418,000 000 5 لتر LL 2,423,000 – 0.21% النفط LL 2,407,000 – 000 59 لتر LL 2,466,000 – 2,39 % الغاز المحلي 000 706 1 ل 0 LL 000 706 1 ل صفر٪

وتبين هذه الأرقام انخفاضا متباينا. المستهلك الذي يشتري البنزين سيرى تغيراً محدوداً جداً خلال كامل القدرة ومن ناحية أخرى، يستفيد مستعملو زيت الوقود من انخفاض أكثر أهمية لكل وحدة تم شراؤها. غير أن الأثر الفعلي سيتوقف على الحجم المستهلك وتكاليف التوزيع والممارسات المطبقة في كل مرحلة من مراحل البيع.

أسعار الوقود: انخفاض ناجم أساسا عن زيت الوقود

ويكتسي النفط أهمية خاصة في الاقتصاد اللبناني. وهي تزود المولدات الخاصة والمعدات الصناعية والمتاجر والمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمخبز وأنشطة النقل. ولذلك، فإن الانخفاض البالغ 000 59 جنيه لكل لوحة هو أكثر وضوحا من التعديلات المحدودة التي لوحظت على البنزين.

وقد يقلل ذلك من بعض التكاليف التي يتكبدها المستعملون العاديون في الأجل القصير. ويمكنها أيضاً أن تخفف من مشتريات بعض الشركات التي تستهلك زيت الوقود يومياً. غير أن الأثر يظل مشروطاً بالحجم الذي تم شراؤه والطريقة التي يمر بها الموردون بالمقياس الجديد إلى فواتيرهم.

وبالنسبة للأسر المعيشية التي تعتمد على المولدات الخاصة، لن يكون الأثر فوريا دائما. وكثيراً ما تُحسب فواتير المولدات باستخدام آليات خاصة بكل حي أو مورِّد أو بلدية. والسعر الرسمي لزيت الوقود معيار هام، ولكنه لا يتحول تلقائيا إلى انخفاض معادل للفاتورة النهائية.

ويتابع أخصائيو النقل، ومشغلو المعدات، وصغار الصناعيين والتجار أيضا هذا التطور بعناية. وقد يؤدي تخفيض زيت الوقود إلى خفض بعض التكاليف التشغيلية. وهي لا تعوض بالضرورة عن النفقات الأخرى، مثل الصيانة، ورسوم الصرف، والإيجارات، والأجور، وتكاليف القطع المستوردة.

انخفاضات غازولين طفيفة في المضخة

والنقصان في البنزين أكثر تواضعا. وبالنسبة للبنزين 95 أوكتان، يمثل انخفاض 000 4 جنيه تغييرا هامشيا عن السعر النهائي البالغ 000 378 2 جنيه. وبالنسبة إلى 98 من البنزين الأوكتاني، فإن انخفاض 000 5 رطل محدود أيضا. وفي كلتا الحالتين، يكون التعديل متدنيا للغاية بحيث يُغيّر بشكل عميق تكلفة التسوية الكاملة.

غير أن المحركات ستشهد انخفاضا رمزيا بعد عدة أسابيع من التباينات المنتظمة. ولا يزال سعر البنزين مؤشراً يُرصد رصداً شديداً، لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً على السفر اليومي، وتكاليف النقل الفردي، والضرائب، وخدمات التسليم، وجزء من الأسعار غير المباشرة التي يتحملها المستهلكون.

ولا تزال الفجوة بين درجتي البنزين عند 40 ألف جنيه. ولا يزال الغسول 98 أوكتان أكثر تكلفة من البنزين 95 أوكتان. ويعكس هذا الفرق الهيكل المعتاد للجدول، حيث تحافظ النوعية العالية على تعريفة أعلى. بالنسبة لأغلبية السائقين، الخيار يعتمد على نوع السيارة، التوصيات التقنية للصانع والسعر النهائي.

ولذلك فإن الانخفاض المحدود في البنزين لا يغير الاتجاه العام في نفقات النقل. ولا يزال يتعين على الأسر المعيشية أن توازن بين تكاليف السفر والوقود وصيانة المركبات وغيرها من النفقات الأساسية. وفي سياق الإيرادات المتأتية من الضغط، لا يزال هناك حتى تغيير بسيط في أسعار المضخات يرصد عن كثب.

الغاز المحلي لم يتغير

ويمكن أن يظل سعر الغاز بـ 000 706 1 جنيه. يميز هذا الاستقرار الغاز عن المنتجات الأخرى في الميزان. وهذا يعني أن الأسر المعيشية التي تستخدم الغاز المحلي لأغراض الطهي أو بعض استخدامات التدفئة لن تشهد تغييرا فوريا في السعر الرسمي.

إن استقرار الغاز مهم للأسر المعيشية. ولا يزال بونبون منتجا أساسيا يستخدم في المطابخ والمتاجر الغذائية والمطاعم الصغيرة والعديد من الأنشطة الحرفية. ويتفادى الحفاظ على السعر زيادة إضافية على بند أساسي، ولكنه لا يمثل انخفاضا في العبء على المستهلكين.

وشهدت الغازات تحركات أقل دراماً في الأشهر الأخيرة من المنتجات الأخرى وفقاً للتحديثات المتاحة. ومع ذلك، لا يزال سعرها مرتفعاً بالجنيهات اللبنانية. وبالنسبة لكثير من الأسر، لا بد من التخطيط لها بنفقات أسرية أخرى، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والأغذية والرسوم المدرسية.

وقد يعكس استقرار اليوم أيضا تعديلا متباينا لمكونات الجدول. ولا تستجيب منتجات البترول دوماً إلى بارامترات الحساب. ويغطي البنزين وزيوت الوقود والغاز سلاسل الإمداد المستقلة والتكاليف والمراجع. ولهذا السبب يمكن أن تتطور أسعارها في اتجاهات مختلفة في المنشور نفسه.

جدول الأسرة المعيشية

ولا تزال أسعار الوقود في لبنان مسألة يومية بالنسبة للأسر المعيشية. ولا تزال السيارات أساسية في العديد من المناطق بسبب ضعف النقل العام وتشتت أماكن العمل والدراسات والرعاية والخدمات. وبالتالي فإن أدنى حركة تستلزم إنفاقًا مباشرًا على البنزين.

والنفط يزن أيضا على الإنفاق المحلي. وعلى الرغم من التحسينات المخصصة في شبكة الكهرباء، لا تزال المولدات الخاصة موجودة في العديد من الأحياء. وعندما تدفع الأسرة اشتراكا للمولد، يؤثر سعر زيت الوقود على التكاليف التي يبلغ عنها المشغلون والمبالغ التي يطالب بها المشتركون.

ويمكن للهبوط الذي نُشر يوم الجمعة أن يجلب تخفيفا محدودا. وهو لا يغير هيكل مشكلة الطاقة. ولا تزال الأسر المعيشية تدفع لعدة مصادر للطاقة: وقود النقل، والمولدات الخاصة، والاشتراك في الكهرباء، والغاز المحلي، وأحيانا البطاريات أو الألواح الشمسية. ويفسر هذا التراكم الحساسية الاجتماعية لكل جدول جديد.

ولا يزال المستوى المطلق للأسعار هو النقطة الرئيسية. حتى عندما يكون التغيّر سلبياً، شراء لوحة البنزين، أو لوحة زيت الوقود أو أسطوانة الغاز هي نفقات عالية. وفيما يتعلق بالإيرادات المدفوعة بالجنيهات، تواصل الطاقة استيعاب جزء كبير من الميزانية المتاحة.