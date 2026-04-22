إعادة البناء بدون حلبة: مع ما يمكن للبنان أن يعود

الهدنة تحرّك مسألة الحرب إلى مسألة التمويل

ولم يتوقف وقف إطلاق النار، مؤقتا على الأقل، عن وتيرة الإضرابات. وقد نقل مركز خطورة المناقشة الوطنية. وطالما احتلت الحرب جميع الأماكن، قرأت حالة الطوارئ لأول مرة على أنها الموت والدمار والتشريد والتهديد بالانتعاش. وحالما تسقط النيران، يثور سؤال آخر بوحشية متكافئة تقريبا: ما هي الأموال التي سيحتفظ بها البلد ويصلحها وينقلها ويعيد ربطها ويعيد بنائها. الهدنة لا تمنع الأزمة وهي تترجمها إلى لغة أخرى: المبالغ، والتحكيم، والقروض، والودائع، وخطوط التمويل، والقدرة الحقيقية لدولة مستنفدة على مواجهة عبء جديد.

وهذه الترجمة حاسمة. ويكشف عن أن الحرب في لبنان لا تنتهي أبدا على أرض عسكرية وحدها. ويتم تمديدها فورا في الحسابات العامة وفي الهيكل الهرمي لحالات الطوارئ وفي العدد القديم من النقدية المتاحة. وتعود الأسر إلى المنازل المتضررة. يجب إصلاح الشبكات. وتتطلب الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والمباني والخدمات الأساسية موارد فورية. ومع ذلك فإن إعادة البناء لا تبدأ في مكان فارغ. ويبدأ في بلد ما منذ سنوات في الانهيار النقدي، والأزمة المصرفية، والضعف المالي، وعدم التيقن بشأن دور الخزانة ذاته.

ولذلك يجب أن يُطرح السؤال بكل ما في وسعه. هل لبنان يفتقر حقا إلى المال حتى لا يتمكن من تمويل حالات الطوارئ الأولى، أم أنه يعاني أساسا من نقص واضح في الموارد والاحتياجات؟ وتوحي الأدلة المتاحة باستجابة أكثر تعقيدا من الوصف المعتاد للعجز المطلق. هناك أموال هناك قروض هناك دوائر دعم وهناك مناقشات مع المانحين. لكن لا شيء من هذا ينتج تلقائياً سياسة ما تكشفه الهدنة ليس فقط ندرة المال وهذا هو عدم توافق الآراء بشأن كيفية استخدامه.

المال موجود لكنه ليس حراً

أول وهم يُستبعد هو حالة فارغة تماماً. إن صورة لبنان دون أي موارد مربحة مناسبة سياسيا، ولكنها لا تقول كل شيء. وتوجد بالفعل عدة مبالغ بأشكال مختلفة. المال في الخزانة. القروض تم التفاوض عليها من قبل. ويجوز إعادة توزيع بنود أخرى أو إعادة انتدابها. وللترتيبات الاجتماعية بالفعل تمويل جزئي. ويعمل المانحون الدوليون على خطط التدخل. المشكلة الحقيقية في مكان آخر. هذا المال ليس مجاني. فهي إما متأثرة، أو متنازع عليها سياسياً، أو مؤطرة قانونياً، أو بطيئة من الناحية الفنية في التعبئة.

هذا هو المكان الذي تم فيه عرض المشكلة. ولا يحتاج أي بلد في الحرب أو خارجها إلى موارد محاسبية فقط. وهي بحاجة إلى السيولة المتاحة سياسيا. فالتوفر ليس مفهوما ماليا بحتا. يعتمد على الرغبة في التحكيم هل يمكننا أن نستخلص من احتياطي عندما توجد بالفعل فجوات مالية أو نقدية أخرى. أيمكننا إعادة توجيه قرض لمنطقة إلى حالة طوارئ حرب؟ يمكن استخدام الأموال دون إعادة فتح الصراع على الأولويات، بنك لبنان، الخسائر الموروثة من الأزمة ومصداقية الحكومة تجاه المانحين.

وبعبارة أخرى، لا يواجه لبنان صفحة فارغة. وهي تواجه ضغوطا من الموارد. وهذا التمييز حاسم. وإذا لم يكن للبلد أي شيء، فإن السؤال سيكون مأساويا ولكن بسيطا. لكن لديه شيء. فقط ليس ما يكفي من السلطة وقابلية القراءة والتماسك لتحويل هذا الشيء بسرعة إلى مذهب عام للتعافي. ومن ثم، فإن الهدنة تمثل ذروة. وهو يبين أن المشكلة ليست مجرد عدم وجود مقصورة. هو عدم وجود سلسلة واضحة تربط بين السجل النقدي والقرار والتنفيذ.

المستوى الأول للإعمار لا يبدو كخطة كبيرة

وعندما يتعلق الأمر بالتعمير، كثيرا ما يتحول الخيال السياسي إلى مؤتمرات رئيسية، ومليارات وعد، ومشاريع هيكلية، وإعلانات طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن فترة ما بعد الحصبة تبدأ في الانخفاض إلى حد كبير، على المستوى الأرضي تقريبا. ويجب استعادة الاتصالات السلكية واللاسلكية. يجب أن نعيد الإتصالات ويجب إصلاح الخطوط، وإعادة فتح أبوابها، وتأمين المباني، وتنظيف المناطق المتضررة، وإعادة السلع إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. ولذلك يبدأ التعمير بنفقات البقاء، وليس بالمشاريع الكبرى.

وهذا هو السبب في أن مسألة المال تنشأ بهذه السرعة. الخطط الرئيسية يمكن أن تنتظر بضعة أسابيع. ولا تنتظر عودة السكان. وهناك حاجة فورية إلى شبكة، ومياه، وكهرباء، وتطهير، وإصلاحات أولية، ودعم للأسر. والتمويل المطلوب في هذه المرحلة ليس تمويل إصلاح وطني في عدة سنوات. إنه اقتصاد الطوارئ ولكن هذا الاقتصاد الطارئ يتطلب دوائر بسيطة، قرارات سريعة وتدفق نقدي فعال حقا.

وفي كثير من البلدان، يضطلع بهذه المرحلة جهاز عام قادر على نشر صندوق للطوارئ، ويُركز الضرر، ويدفع المبالغ، ثم يتفاوض على إعادة التمويل مع المانحين. وفي لبنان، يظل هذا النمط هشا للغاية. وتتسم القدرة الإدارية بالتفاوت. وتضعف سلطة الدولة. إن ذكرى الأزمة المالية تتخذ أي قرار بشأن أموال قابلة للاشتعال سياسيا. والنتيجة هي حالة متناقضة. تحتاج البلاد إلى أموال سريعة للقيام بمهام متواضعة ولكنها حاسمة، في حين أن دوائر صنع القرار لديها مهيكلة لتقديم تنازلات بطيئة ومتنازع عليها وغامضة في كثير من الأحيان.

وهذا التناقض مكلف. ينقل بعض الصدمة إلى العائلات والبلديات وشبكات المساعدة الذاتية الخاصة والمشغلين التقنيين الذين يحاولون إحياء ما يمكنهم حتى قبل توضيح الإطار المالي العام. وبهذا المعنى، فإن أول أموال إعادة البناء ليست فقط أموال الخطوط الدولية الرئيسية. وهو الذي يساعد على منع المجتمع من تحمل عبء التعافي الفوري وحده لعدة أسابيع.

إن عودة البنك الدولي والجهات المانحة لا تحل حالة الطوارئ السياسية

والوهم المشترك الآخر هو أن وجود القروض أو الشركاء الدوليين سيحل المشكلة مقدما. وفي الواقع، تثير عودة المانحين أكبر عدد من الأسئلة التي تثيرها. وتوجد خطوط الائتمان أو يمكن تمديدها. ويمكن تعزيز البرامج الاجتماعية. ويمكن تعبئة القروض اللازمة للهياكل الأساسية. ومن الواضح أن الاجتماعات والاتصالات الدولية مع المؤسسات المالية تبين أن لبنان لن يترك خلفه في المرحلة الافتتاحية. ولكن هذا لا يجب أن يخفي الجوهر: القرض ليس مال فوري ومحايد. وهي أداة ذات طابع زمني وشروطها وإجراءاتها ومنطقها.

القرض يمكنه تمويل إعادة التأهيل ويمكنها دعم برنامج اجتماعي. يمكن أن يكون أساساً لإنعاش ولكنه لا يحل محل مبدأ وطني. لا يقول ما يجب أن يكون أولوية فهو لا يقطع تلقائيا بين الإغاثة الفورية وإعادة البناء الأثقل. كما أنه لا يزيل مسألة القدرة على الاستيعاب. ويمكن لبلد ضعيف أن يحصل على التمويل دون أن يتمكن بسرعة من تحويله إلى إنجازات واضحة، لأن السلسلة الإدارية والتقنية والسياسية من الإقراض إلى الميدان لا تزال بطيئة للغاية أو مجزأة.

ولبنان على علم تام بهذا الخطر. وقد أظهر التاريخ الحديث أنه يمكن أن يكون موضوع الوعود والمؤتمرات والالتزامات دون أن تصبح هذه المبالغ بالضرورة أداة تحول متماسكة. الحرب تضيف مشكلة أخرى وهو يعزز إغراء إعادة توجيه المظاريف الموجودة إلى حالة الطوارئ، وهو أمر مفهوم، ولكنه يمكن أيضا أن يحرمها من معنى البرامج المصممة بالفعل لتلبية احتياجات أخرى. وأصبح التحكيم أكثر صعوبة. وإذا استخدمت الأموال في السياسات الهيكلية من أجل الاستجابة للصدمة الفورية، أو ينبغي الحفاظ على هذه المظاريف على أمل الحصول على تمويل محدد للحرب. وليس هناك إجابة بسيطة، ولكن هناك التزام: بالبت.

وما يفتقده معظم الناس في لبنان، في هذه المرحلة، ربما ليس أموالا خارجية في حد ذاته. وهي القدرة السياسية على الأمر. وبدون هذه القدرة، يظل كل خط دعم قيّماً ولكنه جزئي. هذا يساعد بدون هيكل إنه يخفف دون تحديد الأولويات فهو يحول دون الانهيار الكامل، ولكنه لا يخلق بعد تماسك الانتعاش الموثوق به.

السؤال الحقيقي هو التحكيم، ليس فقط مسألة المبالغ

هذا هو المكان الذي تصبح فيه المناقشة أكثر غير مريحة. فالأمر يتطلب سؤالاً يفضل الكثيرون تجنبه: فلو توافرت الموارد، فلماذا يظل الشعور بالفراغ قوياً جداً. الجواب في التحكيم أي خروج من الحرب يتطلب خياراً الاختيار بين الإنفاق الاجتماعي ونفقات الهياكل الأساسية. بين الدعم المباشر للأسر المعيشية وإعادة تأهيل الشبكات. بين الوجود العام الواضح والحفاظ على بعض الهوامش المالية. وبين تمويل الإغاثة ومعالجة الاختلالات الموروثة عن الأزمة المصرفية والنقدية.

وهذه الخيارات هائلة بوجه خاص في لبنان، لأنها لا تحدث في حيز مؤسسي سلمي. ويحمل كل تحكيم ذكرى الأزمات الأخرى. ويعيد توجيه أموال الخزانة فتح مسألة دور الدولة في الأزمة المالية. ويعني نقل القرض إعادة فتح مسألة ثقة المانحين. ويعني تعزيز المساعدة الاجتماعية إعادة فتح مسألة المعايير، والقدرة على العملاء والتوزيع. والبناء على الهياكل الأساسية هو خطر جعل الأسر المعيشية الأشد تضررا تنتظر طويلا. كل شيء متماسك.

ولذلك فإن الحرب لها هذا الخصوص: فهي تبسط الحاجة، ولكنها تعقِّد القرار. الجميع يرى أن المال مطلوب لا أحد يمكنه أن يدعي أنه لا توجد حالة طارئة غير أن الاتفاق على ترتيب الأولويات لا يزال صعبا. وهذا هو بالضبط هذا الأمر الذي هو مفقود. يمكن لبلد أن يكون فقيرا وواضحا. وقد تكون أيضاً أقل فقراً مما يقال، ولكنها غير قادرة على النظام السياسي لوسائلها. وفي التسلسل الحالي، أصبح لبنان أكثر شبها بالقضية الثانية.

وهذا يعني أن المعركة من أجل التعمير لن تنتصر فقط في المؤتمرات الدولية أو في الأرقام العالمية. وسيلعب في قدرة السلطة على إقامة نظام هرمي شرعي. ماذا نمول أولاً؟ كيف نبرر هذا الخيار؟ أي أموال يمكن تعبئتها على الفور أي أموال يجب التفاوض عليها ما هي التكاليف التي يجب أن تكون اجتماعية. ما هي المواعيد النهائية المقبولة. فبدون هذا الإيضاح، قد يضيع حتى تدفق الموارد في حالة عدم اتخاذ القرار أو التفرق.

إعادة البناء تبدأ بخزينة الولاية وليس حلماً ببلايين دولار

النقاش العام يحب أعداداً كبيرة يطمأنون أو يخافون فهي تعطي انطباعا بأننا نقترب من الواقع. والواقع أن تعمير لبنان لن يبدأ بالمليارات الموعودة، ناهيك عن سرد بطولي للانتعاش. وسيبدأ بشيء أكثر ثلاثية وحاسمة: قدرة الخزينة على دفع الأموال في حالات الطوارئ الأولى. بدون هذه القدرة، كل شيء آخر سيبقى معلقاً ويتوقع المانحون خططا أوضح. الخدمات ستكون في حدود إمكانياتهم وسيتحمل السكان عبء عودتهم لفترة أطول. وستنتج الوعود الدولية مؤتمرات، لا آثار.

ولذلك يجب وضع النقدية في صميم المناقشة. ليس كموضوع محاسبي مخصص للأخصائيين، بل كمسألة سيادة عملية. وتوجد دولة أولا عندما تتمكن من مواجهة صدمة دون أن تطلب من مجتمعها أن يحافظ على الفجوة بين الكوارث والتمويل الخارجي وحده. وتوجد دولة عندما يمكنها أن تحوّل بنداً من بنود الميزانية أو إيداعاً قابلاً للتعبئة أو احتياطياً متاحاً إلى عمل حقيقي. وإذا لم يفعل، فإنه يظل معتمدا على وقت ليس على وقت السكان.

ربما هذه أصعب نقطة في مرحلة ما بعد الصدمة ولا يمكن للبنان أن ينتظر حتى يتم وضع الصيغة النهائية لخطة إعادة الإعمار الرئيسية لبدء الإصلاح والإنقاذ وإعادة الاتصال والدعم. كما أنها لا تستطيع أن تتصرف في حالة غير واضحة دون أن تخاطر بتشديد الالتباس في الميزانية وفي المجال السياسي. ولذلك فهو بحاجة إلى مبدأ عاجل. ليس بعد مذهباً للرد الكامل ولكن على الأقل مبدأ واحد يتعلق بالاستخدام الفوري لموارده المتاحة.

وهذا الشرط يبدو تقنيا. إنه سياسي جداً وستقول إن كان وقف إطلاق النار يفتح بالفعل مرحلة حكومية أو ما إذا كان ينقل إلى المجتمع، مرة أخرى، عبء البقاء إلى أن يتحسن.

قد لا يحتاج البلد إلى المزيد من المال أولا، بل إلى مزيد من صنع القرار

وفي نهاية هذه الملاحظة، هناك حاجة إلى فكرة. ومن الواضح أن لبنان سيحتاج إلى أموال أو قروض أو معونة أو إعادة تمويل أو تعبئة دولية. ولكن في المستقبل القريب، قد لا تكون معوقاته الرئيسية مجرد نقص في الموارد. وهذا هو غياب قرار واضح بما فيه الكفاية بشأن الموارد الموجودة بالفعل، أو يسهل الوصول إليها بسرعة. طالما أن هذا القفل السياسي لا يقفز، كل مناقشة لمليارات المستقبل تخفي الضعف المركزي: عدم القدرة على توفير المال المفيد في الوقت المناسب.

ولذلك فإن الهدنة تفرض حقيقة بسيطة. إعادة البناء ليست في المقام الأول منافسة الوعود إنه إختبار حكومي وسيتعين على البلد أن يبين ما إذا كان بإمكانه طلب أمواله، وتحديد أولوياته في حالات الطوارئ، وتشغيل خزانته، والتحدث بوضوح إلى الجهات المانحة، وإرسال الأموال إلى الشبكات والخدمات والأسر. وإذا نجح ذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون له نقطة انطلاق. وإذا فشل ذلك، فإن التمويل في المستقبل قد يضيف إلى القائمة الطويلة من الموارد المتعهد بها والتي لم تتحول بشكل جيد.

مع أي مال لإعادة بناء لبنان بعد الهدنة ولذلك فإن الجواب الأكثر صدقاً مزدوج. مع المال هناك بالفعل، إذا كانت تعبأ أخيرا مع الوضوح. مع المال الخارجي، إذا كان ذلك يعزز الهيكل الهرمي الوطني الموثوق به. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلد سيخاطر بزيادة الدعم دون بناء السلسلة السياسية التي تعطيها معنى.