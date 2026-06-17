أقل من حرب ضائعة للولايات المتحدة أو كيف أصبحت قضية إيران كارثة

وفقًا لمعهد مونتاني، أنتجت الحرب ضد إيران عكس الهدف الذي تسعى إليه واشنطن. ولم يتم تفكيك الجمهورية الإسلامية، ولم يتم محو برنامجها النووي، وزاد وزنها الإقليمي. القضية الايرانية تظهر الآن كدرس على حدود السلطة الأمريكية.

تحليل معهد مونتين للحرب ضد إيران يستخلص نتيجة قاسية لواشنطن. وقد تحولت القضية الإيرانية، التي طال أمدها عرضها على الولايات المتحدة باعتبارها مشكلة يتعين حلها بأكبر قدر من الضغط والجزاءات والتفوق العسكري، إلى مظاهرة عكسية. استخدام القوة لم يفكك برنامج إيران النووي. لم يكسر النظام. لم يعيد ردع أمريكي لا جدال فيه في الشرق الأوسط. وبدلاً من ذلك، كشفت عن فقدان السيطرة، وعززت مركزية طهران الاستراتيجية وعجلت الشك الإقليمي حول الضمان الأمريكي.

ولا تستند هذه القراءة إلى عكس إيديولوجي مواتٍ لإيران. إنها من ميزانية ووفقا للتحليل الذي نشره معهد مونتايين، فإن التسلسل الذي فتحته العملية الإسرائيلية – الأمريكية في 28 شباط/فبراير 2026 أسفر عن مفارقة كبيرة: فبعد ثلاثة أشهر، كان لدى الجمهورية الإسلامية موقع جيوسياسي أقوى مما كان عليه قبل النزاع. ولم يتم محو قدراته النووية. ولا تزال وسائله المقذوفة كبيرة. وتم تأكيد سيطرته على مضيق أورموز. وقد أعيد تشكيل سلطتها الداخلية حول مركز من الجاذبية أكثر قومية وعسكرية وأمنية.

وهذا التشخيص صعب بشكل خاص على الولايات المتحدة. الأمر لا يتعلق فقط بالعدام العسكري لكن طريقة (واشنطن) الفكرية وعولجت المشكلة الإيرانية على أنها مسألة سلطة، في حين أنها تتطلب فهما تاريخيا واجتماعيا وسياسيا. كانت القوة مشوشة مع الاستراتيجية. التكنولوجيا كانت مشوشة مع المعرفة وكانت قدرة التدمير مشوشة مع القدرة على التحول. ويفسر هذا التصور الخاطئ جزئياً سبب إضعاف حرب إضعاف طهران للنظام الإقليمي المدعوم من واشنطن.

حرب شنت على الرغم من بديل دبلوماسي

والعنصر الأول الذي أبرزه معهد مونتايين هو الجدول الزمني. الحرب لم تخترق فراغ دبلوماسي وهناك مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، في إطار الوساطة العمانية. وفي عشية الهجوم، أشار وزير خارجية عمان أيضا إلى أن الطرفين سيجتمعان في فيينا بعد بضعة أيام. ولذلك، لم يحدث استخدام القوة بسبب الافتقار إلى الخيار. وقد اختير عندما ظلت قناة المناقشة مفتوحة.

وهذه النقطة حاسمة لأنها تضعف سرد الحرب الذي يعتبر أمرا لا مفر منه. وقد تصرفت الولايات المتحدة وإسرائيل وكأن الوقت الدبلوماسي قد استنفد. لكن تحليل (مونتيجين) يشير إلى العكس. وقد أدى استخدام القوة إلى تعطيل عملية يمكن أن تسفر عن نتائج. وقد أعطى هذا القرار طهران حجة سياسية قوية: دولة مهاجمة بينما لا تزال تناقش. ومن ثم، فإن هذه القصة تزن بشدة في التعبئة الوطنية الإيرانية.

ومن ثم، فإن الحرب قد أحدثت أثرا يتعارض مع ما هو مطلوب. كان عليها عزل النظام وقد مكنت الحكومة الإيرانية من وضع المسألة الوطنية في المركز. وكان عليها أن تبين أن إيران تشكل خطرا على المنطقة. وسمحت لطهران بأن تمثل نفسها هدفا للعدوان الخارجي. وفي بلد يتسم بذاكرة طويلة من التدخل الأجنبي، كان لهذا التراجع السردي فعالية فورية.

الخطأ الأمريكي بسبب سوء قراءة الرأي الإيراني ويبدو أن واشنطن تعتقد أن الغضب الاجتماعي ضد النظام يمكن أن يتحول آليا إلى دعم لعملية أجنبية. غير أن التاريخ الإيراني يبين أن العداء في السلطة لا يعني قبول التدخل الخارجي. ويمكن للمجتمع الإيراني أن يتحدى قادته ويرفض في الوقت نفسه حربا يُنظر إليها على أنها تهديد للسيادة الوطنية. وقد قلل من شأن هذا التمييز.

الذكاء المتجاهل، السياسة المتبعة

يصر تحليل معهد مونتاني على الفشل الأول: مخابرات. ورأت الوكالات الأمريكية أن إيران لم تتخذ القرار السياسي لاقتناء الأسلحة النووية. وإذا كان هذا التقييم صحيحا، فإن الضرورة الملحة لإضراب واسع النطاق ستصبح موضع شك. ولذلك اتخذ قرار التدخل ضد جزء من التقييم الذي أعدته أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها.

هذه مسألة خطيرة. القوة قد تكون خاطئة لأنها تفتقر إلى المعلومات. كما يمكن أن تفشل لأنها ترفض المعلومات المتاحة. في حالة إيران، يصف معهد مونتاني قرارًا تم اتخاذه تحت تأثير سياسي، بما في ذلك من التقييمات الإسرائيلية التي من شأنها أن تبالغ في تقدير ضعف النظام وتقلل من قدراته العسكرية. وقد أوجد هذا الجمع العمى الاستراتيجي: أراد المسؤولون الاعتقاد بأن إيران كانت أكثر هشاشة مما كانت عليه.

السؤال هو عدم إنكار طموحات إيران الإقليمية أو المخاطر المرتبطة ببرنامجها النووي. إنه فهم كيف يمكن للتدخل العسكري أن ينتج آثارًا واقعية. وإذا كان التشخيص الأولي زائفا، فإن العملية لا يمكن أن تحقق أهدافها. وإذا كان النظام أقوى مما كان متوقعا، إذا كانت قدراته أكثر تفرقا، إذا انضم مجتمعه إلى مواجهة العدوان، فإن التفوق العسكري ليس كافيا.

ويشير هذا العيب إلى سوابق أخرى. وفي العراق، كانت الولايات المتحدة قد بالغت في تقدير قدرة القوة على إعادة بناء الدولة. وفي أفغانستان، قللت من تقدير عمق التمرد الاجتماعي والإقليمي. في (إيران)، وفقاً لمذكرة (مونتيجين)، لقد قلّلوا من تقدير عمق البلاد الوطني لـ90 مليون نسمة، ورثوا تاريخاً متعدد السنوات، ونظّموا بإحساس قوي بالاستقلال.

حرب بدون هدف واضح

الفشل الثالث استراتيجي ما كانت أهداف الحرب؟ تغيير النظام، والتفكيك النووي، والحد من القدرات التسيارية، والإضعاف الإقليمي، وحماية إسرائيل، واستعادة الردع الأمريكي: تتعايش جميع هذه الأهداف. لم يتم تحديد أولويات أحد لكن الحرب ليست فقط حول دقة الإضرابات وهي تعتبر نفسها متسقة بين الأهداف المعروضة، والوسائل المعبأة، والمخرج السياسي المطلوب.

في حالة إيران، كان هذا الاتساق غير موجود. وينطوي تغيير النظام على مشروع سياسي ذي مصداقية في اليوم التالي. ويتطلب تفكيك الأسلحة النووية قدرة مستدامة على المراقبة والتفتيش والتفاوض. وينطوي تخفيض القدرات المقذوفة على آلية لتقييد مطول. إن استعادة الردع تفترض مسبقاً نتيجة ينظر إليها الحلفاء على أنها مواتية. ولم تسفر الحرب عن أي من هذه النتائج بوضوح.

كما أدى عدم وجود أهداف واضحة إلى تعزيز الدعاية الإيرانية. وتمكنت طهران من عرض العملية كمحاولة لتفكيك البلد، وليس كإجراء محدود ضد المرافق الحساسة. وقد غذت التصريحات المنسوبة إلى دونالد ترامب على خريطة إيرانية قد تكون مختلفة بعد الحرب هذا التصور. وتم تعزيز المعلومات المتعلقة بدعم الجماعات الكردية الإيرانية الموجودة في العراق والمواقع الإسرائيلية الإقليمية.

وأدى هذا التصور إلى تحييد جزء من المعارضة الإيرانية. ووقعت حركة معادية للنظام أمام بديل مستحيل: انتقاد السلطة في الوقت الذي ترفض فيه الارتباط بحرب أجنبية. وقد فقدت المعارضة الخارجية، التي تعتبر متوافقة مع نتنياهو وترامب، بعض مصداقيتها. ولذلك، جعلت الحرب التحدي الداخلي أكثر صعوبة، وهو ما ادعت أنها تشجعه.

إيران قاومت أفضل من المتوقع

غير أنه سيكون من السهل جدا الحد من الفشل الأمريكي في أخطاء واشنطن وحدها. يصر معهد مونتين على الاستخبارات الاستراتيجية الإيرانية. ومنذ أربعة عقود، ما فتئت إيران تبني مبدأ يقوم على التنافر والتكرار والتفاوت. ولا يقصد بهذا المبدأ أن يتنافس مباشرة مع الولايات المتحدة. وهو يهدف إلى استيعاب الإضرابات التقليدية، والحفاظ على قدرات الاستجابة، وجعل أي انتصار سلبي باهظ التكلفة.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية. ولم يتم تدمير القدرات الإيرانية. وسمحت القذائف والطائرات بدون طيار وشبكات القيادة والهياكل الأساسية الموزعة لطهران بالإبقاء على حيز للسياسة العامة. وتشير الأرقام التي استشهد بها معهد مونتايين، المنسوبة إلى المصادر الأمريكية والصحافة الأمريكية، إلى خسائر وأضرار كبيرة على القواعد الأمريكية الإقليمية. وعلى الرغم من أن هذه البيانات يجب أن تدرس بحذر دائما، فإنها تبين الفجوة بين صورة السيطرة الكلية وواقع الضعف الأمريكي.

كما نجحت إيران في عملية إخفاء استراتيجية. ولسنوات، حافظ على الغموض بشأن المدى الحقيقي لقدراته التسيارية وأسطوله بلا طيار. هذا الغموض عمل مثل السلاح وقد جعلت من الصعب تقييم ذلك. وسمح النظام بالكشف عن بعض القدرات في الوقت المناسب. وأشارت قبل كل شيء إلى أن الحرب الحديثة ليست مجرد مسألة تتعلق بالمجال الجوي أو الإنترنت. ويلعب أيضا في تصور ما يعرفه الآخرون أو يتجاهلونه.

وأخيرا، فاز طهران بمعركة سردية. وفي مواجهة الخطاب الأمريكي – الإسرائيلي لعملية الاستقرار، فرضت إيران هجوما على السيادة. وقد وجدت هذه القصة صدى يتجاوز حدودها، لا سيما في المجتمعات التي تنتقد بالفعل المعايير الغربية المزدوجة. فعالية هذا التواصل لا تعني أن النظام الإيراني أصبح يتمتع بشعبية في كل مكان. يعني أن الرسالة الغربية لم تقنع.

إن رد الفعل الوطني أنقذ النظام

ومن الرهانات الضمنية للحرب أن الضغط العسكري الهائل سيتسبب في كسر داخلي. هذا الرهان فشل ولم يصبح المجتمع الإيراني، الذي شهد انتفاضة في كانون الثاني/يناير 2026، قوة لتكملة تحالف أجنبي. بل على النقيض من ذلك، فإن الشعور بأن السلامة الوطنية مهددة قد أدى إلى ردة فعل للتجمع. هذه الآلية كلاسيكية، لكنها قللت من شأنها.

وقد استفادت الجمهورية الإسلامية من هذا الزخم. كانت قادرة على تقديم أي معارضة راديكالية للحرب كشكل من أشكال الوطنية، وأي قرب من التحالف كخيانة. وبالتالي، فإن السلطة قد حركت النقاش. ولم يعد الأمر يتعلق بالحريات أو الفساد أو القمع. كان عن بقاء الولاية. وفي هذا الصدد، يتمتع النظام بميزة هيكلية، حيث يسيطر على المؤسسات والقوات الأمنية والإعلام.

ولا يعني هذا الحشد أن الإيرانيين قد نسوا تطلعاتهم. ويشدد معهد مونتاني على أن مطالب الحرية وسيادة القانون والكرامة الاقتصادية لا تزال قائمة. لكن الحرب دفعتهم في الوقت المناسب. وهي تتيح للسلطة تسخين للشرعية الوطنية. وأضعف أولئك الذين يأملون في تحويل الأزمة الاجتماعية إلى تحول سياسي. ومرة أخرى، عزز التدخل الأجنبي المنطق الأمني الذي ادعى أنه يكسر.

وتمثل هذه النتيجة كارثة سياسية لواشنطن. وقد أنفقت الولايات المتحدة عاصمتها العسكرية والدبلوماسية لإحداث أثر عكسي. أرادوا تخفيض هامش الحمية. لقد أعطوه فرصة لإعادة تشكيله. أرادوا دعم المعارضة ضمنيًا. عرّضوها للاشتباه بالتواطؤ مع الأجنبي. أرادوا إغلاق (إيران). وقد جعلوها أكثر مركزية في الحسابات الإقليمية.

الجمهورية الإسلامية

تعد صيغة معهد مونتين أساسية: وقد ساعدت الحرب على إنشاء جمهورية إسلامية 2.0. هذا ليس تغييرًا مؤسسيًا واضحًا. ولا تزال الهياكل الموروثة من عام 1979 قائمة رسميا. ويبقى المرشد والحرس الثوري والمؤسسات الدينية وآليات الرقابة. ولكن مركز الجاذبية السياسي يتجه نحو جيل جديد من القادة ومسؤولي الأمن وأخصائيي التكنولوجيا.

يبدو هذا الجيل أكثر قومية من الثورة ولم يعد هدفها الرئيسي هو تصدير الثورة الإسلامية، بل تعزيز السلطة الوطنية الإيرانية. ولا تزال الإيديولوجية الإسلامية مفيدة للتماسك الداخلي والشرعية المؤسسية. يصبح الأمر أقل ازدراء من أداة السلطة وتزداد أهمية لغة الدولة، والسيادة، والإقليم، والرتبة الإقليمية.

وهذا التطور استراتيجي. ويمكنها أن تجعل النظام أكثر عملية في بعض المفاوضات، ولكن أيضا أصعب بشأن مسائل السيادة. فالقوة الوطنية والعسكرية والتقنية يمكن أن تقبل الحلول الوسطية الاقتصادية. وسيرفض بشدة الأوامر الزجرية التي تعطي انطباعاً عن عرض. بالنسبة لواشنطن، هذا يعقّد القضية. ولم يبق النظام الإيراني واقفا فحسب. وقد تطور إلى شكل أكثر تكييفا مع التوازن الإقليمي للقوة.

الإختبار سيكون اقتصادياً إن الشرعية التي تولدها الحرب لن تكفي إذا لم تتحسن الظروف المعيشية. ولا تزال إيران تقوضها الفساد وسوء الإدارة والجزاءات والضعف الهيكلي في اقتصادها. سيطرة الـ(أورموز) تعطي (طهران) عرافة وهو لا يحل محل الإصلاحات. وإذا حوّلت النخبة الجديدة المكاسب الجيوسياسية إلى تحسين اجتماعي، فإنها ستعزز قوتها. إذا فشلت الغضب سيعود.

شكوك الخليج في حماية الولايات المتحدة

ومن أهم آثار الحرب ملكية الخليج. وفقًا لمعهد مونتانيه، فإن مجلس التعاون الخليجي قد انشق بين خطين. وستسعى قطر والمملكة العربية السعودية وعمان إلى اتباع أسلوب فيفندي مع طهران. وستحتفظ الإمارات العربية المتحدة والبحرين بخط أكثر اتساقا مع إسرائيل. وتعكس هذه الشعبة شكوكا عميقة: هل الضمان الأمريكي لا يزال يحمي، أم أنه يكشف أكثر؟?

إنّ البترول مستقرّ. وتستند نماذج أعمالها إلى أمن الهياكل الأساسية، والطرق البحرية المفتوحة، والجاذبية المالية، وتوقعات المستثمرين. كشفت الضربات الإيرانية والتوتر حول هرمز عن ضعف هيكلي. وحتى أغنى الدول لا يمكن أن تزدهر على نحو مستدام إذا أصبحت أراضيها هدفا في حرب تقرر في أماكن أخرى.

ولذلك، فإن الشك الإقليمي منطقي. إذا ردع الوجود الأمريكي إيران، له قيمة. إذا كان يجذب الإضرابات الإيرانية، فإنه يصبح خطرا. وتتعلق هذه المسألة بقواعد الولايات المتحدة، واتفاقات الدفاع، وشراء الأسلحة، والشراكات الاستراتيجية. كما أنه يفتح حيزا للصين، التي تمثل نفسها قوة من الاستقرار والتجارة والحوار. (بكين) ليس بحاجة لاستبدال (واشنطن) على الفور كل ما عليه فعله هو أن يظهر كخيار.

بالنسبة للولايات المتحدة، هذا التحول خطير. ويتوقف تأثيرها في الشرق الأوسط على تصور موثوقيتها بقدر ما يعتمد على قدراتها العسكرية. وإذا ظن حلفاؤهم أنه يمكن جرهم إلى حروب سيئة الإعداد، فإنهم سينوّعون شراكاتهم. وتكتسب إيران، من جانبها، اعترافاً ضمنياً: فهي تصبح طرفاً فاعلاً يتعامل معه، لا مجرد تهديد للاحتواء.

إسرائيل والولايات المتحدة، مصالح مختلفة

كما كشفت الحرب عن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب. وقد أُخفيت هذه الاختلافات لفترة طويلة عن طريق لغة التحالف الاستراتيجي. لكن الملف الإيراني يجعلهم أكثر وضوحاً. وتسعى إسرائيل إلى منع أي توحيد وإعمار إيرانيين لحلفاءها الإقليميين. وتسعى الولايات المتحدة الآن إلى الحد من تعرضها، والتوصل إلى اتفاق، وتجنب الحرب التي طال أمدها.

ويثير معهد مونتايين تحديا تدريجيا، في بعض الأوساط الأمريكية، للطبيعة غير المشروطة للدعم المقدم إلى إسرائيل. هذا التطور لا يعني استراحة إنه يُترجم الإرهاق ويعتقد جزء من المؤسسة أن واشنطن قد دُربت في مغامرة غير معدّلة، تخدم برامج لا تتوافق دائما مع المصالح الأمريكية. هذا التصور متفجر سياسياً.

والتوترات المحيطة بالمفاوضات مع طهران تعزز هذا الكسر. وإذا سعت إسرائيل إلى التأثير على الموقف الأمريكي أو الالتفاف عليه أو تحييده، فإن علاقة الثقة قد تضررت. تصريحات (دونالد ترامب) الوحشية تجاه (بنجامين نتنياهو) تظهر أن عتبة اللغة قد عبرت بالفعل ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يؤيد إسرائيل. لكنه يريد أيضا أن يكون قادرا على أن يختتم مع إيران دون أن يعلق باستمرار على جدول الأعمال العسكري الإسرائيلي.

وهذا التضارب في المصالح هو في لبنان. وتعقد الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان الاتفاق مع إيران. انتقاد ترامب لتدمير المباني السكنية هو أعراض (واشنطن) يريد إحتواء التسلق ويجب أن يكون نتنياهو ائتلافاً ورأياً يتطلب استمرار الحرب. وهكذا فإن القضية الإيرانية مختلطة مع القضية اللبنانية، وتكتشف الولايات المتحدة أن حليفها يمكن أن يصبح عقبة أمام خروجهم من الأزمة.

تقارير الكونغرس عن الأزمة المحلية

ولا تقتصر الكارثة الإيرانية على الشرق الأوسط. انه في واشنطن معهد مونتاجين يسلط الضوء على تصويت مجلس النواب على قرار للحد من قدرة دونالد ترامب على مواصلة الحرب ضد إيران دون إذن صريح من الكونغرس وعلى الرغم من إمكانية مناقشة النطاق القانوني لهذا النوع من النصوص، فإن نطاقه السياسي قوي.

وهو يكشف عن وجود كسور في المخيم الجمهوري وعن القلق المؤسسي إزاء سير الحرب. بدأت (ترامب) المواجهة لإضعاف السلطة الإيرانية ووفقاً لصيغة المذكرة، فإن قوته هي التي تضعف. المفارقة واضحة ومن المفترض أن تبرهن الحرب على قوتها الرئاسية على فتح باب المناقشة بشأن الحدود الدستورية لسلطتها.

هذا التسلسل يشير إلى ثابت أمريكي وكثيراً ما تبدأ الحروب البعيدة المدى تحت علامة الوحدة، ثم تواجه التكاليف والغموض وانعدام النتائج. عندما تصبح الأهداف غير واضحة، يعود الكونغرس إلى اللعبة. الرأي يتعب الحلفاء يشكون المعارضون صبورون إيران، بالبقاء على الصدمة الأولية، تركت الوقت للعمل ضد واشنطن.

الأزمة الداخلية للولايات المتحدة تعزز أيضا موقف طهران التفاوضي. الرئيس تحدى في قدرته على مواصلة الحرب يحتاج إلى مزيد من الاتفاق وتخفض هذه الحاجة هامشها. ويمكن لإيران أن تتأخر وتطالب بضمانات وتطالب باتخاذ إجراءات اقتصادية. وتحافظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري الهائل، ولكن معوقها السياسي آخذ في الازدياد. هذه واحدة من أكثر علامات الحرب وضوحا التي فقدت استراتيجيا.

جني الصين وروسيا المكاسب

يصر تحليل معهد مونتاني على تسريع محور بكين وموسكو وطهران. ويبدو أن الصين هي المستفيد الاستراتيجي الرئيسي من الحرب، دون المشاركة فيها مباشرة. وقد أبقت نفسها بعيدا عن الصراع، بينما تزرع صورة عن قوة الاستقرار. هذا التناقض يسمح لها باكتساب المصداقية مع الجهات الفاعلة التي سئمت من التدخلات الأمريكية.

ويتزايد التقارب بين الصين والأيران في مجالات الطاقة والتمويل والأمن. ويشكل توسيع تجارة اليوان جزءاً من ديناميات أوسع نطاقاً لتفتت البنزين. ولا تزال هذه الحركة تقدمية. هذا لا يعني النهاية الفورية للهيمنة المالية الأمريكية لكنه يشير إلى اتجاه وكل أزمة تضعف الثقة في واشنطن تعجل باستراتيجيات التنويع.

(روسيا) أيضاً تستفيد من التسلسل. إنه يعزز محور أوراسي مناهض للهيمنة مع بكين وطهران. ويمكن لموسكو أن تعرض الحرب على إيران كدليل آخر على عدم الاستقرار الذي أنتجته الولايات المتحدة. وتنظم هذه القصة مواقع سبق نشرها في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. إنه لا يقنع الجميع لكنه يلتقي بالأرض الصالحة في عواصم كثيرة.

النتيجة هي تحول أوسع. إن الحرب المصممة لخفض إيران تساعد على تعزيز التحالفات التي تتحدى النظام الأمريكي. وهو يعطي بيجين ميزة سردية، وموسكو فرصة استراتيجية، وطهران مركزية جديدة. والكارثة الأمريكية هي بالتحديد ما يلي: إن مكاسب الإضراب القصيرة الأجل تتجاوزها الخسائر الطويلة الأجل في المصداقية.

الأورام والنفط والصدمات الاقتصادية

وقد أصبح مضيق أورموز رمزا لهذا التراجع في نسبة الطاقة. بهذه الطريقة جزء كبير من تدفق النفط في العالم ويشير معهد مونتايين إلى أن حصار أورموز قد زاد من البرميل من 72 دولارا إلى أكثر من 110 دولارات. ومن ثم، تسببت عملية من المفترض أن تقلل من المخاطر الاستراتيجية في صدمة اقتصادية عالمية. وقد أدى إلى إحياء الضغوط التضخمية وكشف الاقتصادات المستوردة.

وتؤثر هذه الصدمة بصفة خاصة على أوروبا. وتعاني من آثار الحرب التي لم تشرع فيها ولم تتحكم فيها، وقد أضعفتها بالفعل أزمات الطاقة السابقة. وهي تدفع تكاليف التضخم، والتوترات في سلسلة الإمداد، والتقلبات المالية. ومرة أخرى، تكتشف أن مواءمتها الاستراتيجية لا تعطيها بالضرورة القدرة على التأثير.

بالنسبة لـ(إيران)، (أورموز) أصبح منحدر سياسي. السيطرة أو التهديد على المضيق لا يحل محل الاقتصاد القوي. لكنه يرغم المعارضين على التفاوض ويحول ضعف واضح إلى أداة ضغط. ويمكن أن تعاني إيران من الجزاءات وسوء الإدارة، مع وجود قدرة إزعاجية منهجية. هذا بالضبط ما يجعل من الصعب التعامل مع الملف بالقوة وحدها.

لذا (واشنطن) خلق تناقضاً. حاول تأمين المنطقة من خلال مظاهرة عسكرية. جعل قدرة إيران على تعطيل الاقتصاد العالمي أكثر وضوحا. أراد طمأنة حلفائه. لقد ذكرهم بضعفهم. أراد أن يُظهر أن الأمر الأمريكي ما زال مسيطراً. وأظهر أن هذا النظام يمكن زعزعته من قبل خصم أقل قوة، ولكن أفضل استعدادا.

أوروبا في مواجهة عصرها

يكرس معهد مونتاني جزءًا مهمًا من تحليله لأوروبا. يبدو أنه الغياب العظيم للتسلسل. محاربة الحرب قريبة من مصالحها تتحمل التكاليف دون أن تزن القرارات. انعدامه ليس فقط دوري. ويكشف عن عدم القدرة الهيكلية على الدفاع عن خط نظيف في حيه الاستراتيجي.

وهذا الغياب هو كل ما هو أكثر تكلفة حيث أن أوروبا تعتبر في المنطقة ممارسا لمعايير مزدوجة. إن دعم إسرائيل، مقترنا بتطبيق انتقائي للخطاب المتعلق بحقوق الإنسان، يضعف مصداقيتها. لا يمكنها التظاهر بأنها الوسيطة إذا كانت تستعيد مواقع أمريكية آلياً ولا يمكنها أن تدافع عن القانون الدولي الذي له قياس جغرافي متغير دون أن تفقد السلطة.

(المذكرة تدعو إلى طريق (جوليست وهي ليست عقيدة فرنسية، بل تقاليد الاستقلال والتوازن والحوار مع جميع الجهات الفاعلة. وتتطلب هذه الدورة من أوروبا أن تتكلم مع إيران دون أن تتخلى عن مطالبها، وأن تتحدث إلى إسرائيل دون تواؤم أوتوماتيكي، وأن تتحدث إلى بلدان الخليج دون اعتماد أعمى على الطاقة، وأن تتحدث إلى الولايات المتحدة دون متابعة.

والتحدي قائم. وإذا لم تلتقط أوروبا هذه اللحظة، فإنها ستظل شبحاً لعالم يتزايد تنظيمه بالتنافس بين واشنطن وبيجين. وستعاني من صدمات الطاقة والهجرة والأمن والمالية دون أن تكون قادرة على توجيهها. ومن ثم، فإن الحرب الإيرانية توفر درسا أوروبيا بقدر ما هو الدرس الأمريكي: فعدم وجود استراتيجية ينتهي به الأمر دائما بكلفة أكبر من الاستقلال الذاتي.

الكارثة الأمريكية هي أول فكري

ربّما النتيجة الأقوى من تحليل معهد (مونتيجين) هي أنّ الدرس ليس جيوسياسيًا فحسب، بل هو علمائي. ولدى الولايات المتحدة سواتل، وطائرات بدون طيار، وخوارزميات، ومفجرات، وناقلات طائرات، وقدرات استخباراتية استثنائية. ولكنهم لا يفهمون المجتمعات التي يواجهونها بانتظام. وهي ترى النظم والأهداف والشبكات. وهي تقلل من شأن الحضارات والذكريات والاختصاصات الوطنية.

والافتقار إلى المعرفة يؤدي إلى حروب غير مدروسة. وهو يؤدي إلى الخلط بين العداء والنظام وتوافر التدخل. وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن البنية التحتية المدمرة تصل إلى ضعف الطاقة. وهو يقودنا إلى تصور أن البلد المعقد يمكن إعادة تشكيله بالضغط الخارجي. ولإيران تاريخ وهوية ومجتمع متأثر بالتناقضات وذاكرة عميقة للتدخلات الأجنبية. إغفال هذه الأبعاد هو قتال خصم خيالي.

وهذا هو السبب في أن الحرب تبدو ضائعة بالنسبة للولايات المتحدة، حتى لو ظل تفوقها العسكري سليما. الخسارة هنا لا تعني الإستسلام. وهذا يعني عدم تحقيق أهدافه الرئيسية. ولم يتم تفكيك البرنامج النووي. لم يتم الإطاحة بالنظام. الردع الأمريكي لم يعد. الحلفاء يشكون. المنافسون يستفيدون. وتتفاوض إيران من موقف أقوى مما كان متوقعا.

لقد أصبحت المسألة الإيرانية كارثة لأنها تركز كل حدود السلطة الأمريكية المعاصرة. ولا تزال القوة هائلة. وتضعف القدرة على إقامة نظام سياسي مستدام. قوة الإضراب تبقى القوة لإقناعك الحرب اضطرت لإغلاق المشكلة الإيرانية واتسع نطاقه ليشمل إسرائيل، والخليج، ولبنان، والكونغرس الأمريكي، وأوروبا، والصين، ومستقبل النظام الدولي ذاته.

درس مفتوح لواشنطن

وستتوقف المتابعة على القدرة الأمريكية على رسم عواقب هذا الفشل. ولا يزال يمكن لاتفاق مع إيران أن يحد من الضرر. ويمكنها إعادة فتح قنوات الرقابة، والحد من المخاطر النووية، وتحقيق استقرار أورموز، وتقديم مخرج سياسي. لكن لن يكون كافياً لمحو الدرس واكتشفت واشنطن أنه لا يمكن معاملة إيران كهدف معزول. وهي دولة، ومجتمع، ومعبد للطاقة، وفاعل عسكري، ورمز للسيادة لجزء من العالم غير الغربي.

الحل الوسط، إذا حدث، لن يكون انتصارا. سيكون إصلاح جزئي ويجب أن يعترف ضمنا بما أظهرته الحرب: فلا يمكن سحق طهران ببساطة. يجب أن نتعامل معه، بدون ساذجة، لكن بدون وهم حول فضائل القوة الوحشية. بالنسبة للولايات المتحدة، هذا درس صعب. بالنسبة لإسرائيل، هذا تحذير. وبالنسبة للخليج، فهو حافز على تنويع توازنه. بالنسبة لأوروبا، هذه دعوة للخروج من السلبية.

وقد أصبحت الحالة الإيرانية كارثة لأنها كشفت عن انهيار أوسع: وهو النظام الدولي الذي لا تزال السلطة الأمريكية تدمره، ولكنها لم تعد قادرة على التنظيم دائما. المفارقة قاسية وفي محاولة لمنع إيران من أن تصبح واجبا، ساعدت واشنطن على جعلها أكثر عجزا.