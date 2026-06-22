الاتفاقات السويسرية: يغلق لبنان الاتفاقات الاستراتيجية

فالاتفاقات السويسرية المنبثقة عن الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تضع لبنان في صميم التطبيق العملي للحل التوفيقي. وتبرز الوثيقة التي عممتها لجنة الإعلام التابعة للفريق الإيراني، والتي قدمت تحت اسم البعثة 168، خمس نقاط حاسمة هي: الاستقرار الهش لنهاية الحرب في لبنان، وإنشاء آلية لإدارة الصراعات، وفتح خط مباشر لمضيق أورموز، والبدء المشروط للجماعات التقنية، والاتفاق بين إيران وقطر بشأن الأصول المجمدة والوثائق المتصلة بإعفاء النفط الأمريكي. ولا يزال يتعين ترجمة هذه العناصر إلى إجراءات يمكن التحقق منها.

ويوفر البيان المشترك للوسطاء القطريين والباكستانيين أقوى إطار رسمي. وهو يؤكد خريطة طريق مدتها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى، وإنشاء أفرقة عاملة معنية بالمسائل النووية، والجزاءات، ورصد المنازعات، وإنشاء خلية لإلغاء التصعيد مع الجمهورية اللبنانية. إن النص لا يحل التناقضات. إنه ينظمهم في تقويم. قد تمنع هذه الطريقة حدوث انقطاع فوري، لكنها تؤجل العديد من المقايضات الأساسية.

الاتفاقات السويسرية تضع لبنان أولا

وتتعلق النقطة الأولى التي دافعت عنها وزارة الشؤون الداخلية 168 بالحرب في لبنان. ووفقا لهذه القراءة، فإن ضغط الفريق الإيراني كان سيبقي حدا للأعمال العدائية لا يزال هشا في الوقت الراهن. وستسمى الآلية وحدة إدارة النزاعات. وسوف تشرك إيران في رصد التحلل في لبنان. وهذا العرض مهم لأنه يذكر أن طهران جزء رسميا من المعادلة الأمنية اللبنانية، بينما تسعى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى الحد من دورها العام في هذه المسألة.

ويجب التمييز بين هذه القراءة الإيرانية وبين لغة الوسطاء الأكثر محايدة. ويشير النص القطري الباكستاني إلى خلية لإزالة التصعيد بين الطرفين والجمهورية اللبنانية والوسطاء، من أجل ضمان احترام وقف العمليات العسكرية في لبنان. وهي لا تقول إن إيران أصبحت الضامن الحصري للأمن اللبناني. غير أنها تعترف بأن واشنطن وطهران لا يمكن أن يفصلا مصير اتفاقهما عن الجبهة اللبنانية. وهذا التحول يكفي لتغيير العلاقات الدبلوماسية حول بيروت.

إن غياب إسرائيل في الصياغة العامة هو أكثر التفاصيل حساسية. وتصر البعثة على أن النظام الإسرائيلي لن يكون له مكان في هذه الآلية. ولا يستخدم الوسطاء هذه الصيغة، ولكن بيانهم لا يذكر إسرائيل كمشارك. وبالنسبة للبنان، قد يبدو هذا الامتناع مؤاتيا لأنه يتجنب تحويل الآلية إلى مفاوضات مباشرة مع تل أبيب. ويمكن أن تصبح أيضا عيبا، لأن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي بالتحديد إحدى المشاكل التي يجب أن تمنعها الخلية.

السلامة البحرية والساحلية

النقطة الثانية تتعلق بمضيق أورموز. وكجزء من إعادة فتح المعابر تدريجيا، اتفق الطرفان على خط اتصال مباشر مع إيران من أجل معالجة الصعوبات في التنفيذ، وتجنب الحوادث، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية. وتقدم وزارة شؤون الإعلام هذا التدبير كتوطيد للسيادة الإيرانية على المضيق. يستخدم بيان الوسطاء صياغة أكثر وظيفية. إنه يصر على منع سوء الفهم والأمن البحري بدون تكرار قراءة طهران ذات السيادة.

والصلة بين أورموز ولبنان ليست مصطنعة. واستخدمت إيران التوتر البحري كسلة عندما بدا أن الهدنة اللبنانية مهددة. وترغب الولايات المتحدة في منع وقوع حادث في جنوب لبنان من التحول إلى أزمة طاقة عالمية. ولذلك يحاول الوسطاء إنشاء خطين أمنيين متوازيين: أحدهما للسفن في الخليج والآخر للحوادث العسكرية في لبنان. ويظهر هذا الهيكل المزدوج أن المفاوضات لم تعد نووية فحسب. يصبح إقليميا واقتصاديا وبحريا.

وتتعلق النقطة الثالثة من الوثيقة MINAB 168 بترتيب المناقشات التقنية. ووفقاً للوثيقة الإيرانية، فإن المجموعات الثلاثية المعنية بالجزاءات النووية والرصد لن تبدأ عملها بشكل كامل إلى أن تنفذ المادة 13 من المذكرة. وتُعرض هذه المادة على أنها مرتبطة بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان، في بداية رفع الحصار البحري، وإطلاق سراح الأصول الإيرانية المجمدة، وقرار رفع الجزاءات المفروضة على النفط والبتروكيميائيات ومشتقاتها.

المادة 13 كقفل في المرحلة النهائية

هذا التسلسل أساسي ويعني ذلك أن إيران لا ترغب في دخول المرحلة النهائية من المفاوضات دون فوائد مسبقة. وتطالب طهران أولا بعلامات واضحة: انخفاض الضغط العسكري في لبنان، والانفتاح البحري، والحصول على الأصول المالية، والإغاثة النفطية. وستسعى واشنطن، من جانبها، إلى عدم إعطاء الكثير من الأطراف النظيرة قبل الحصول على ضمانات نووية وإقليمية. وستُستخدم فترة الستون يوماً لاختبار هذه المعاملة بالمثل، كل ملف.

وبالنسبة للبنان، يخلق هذا المنطق وزنا كبيرا. ويصبح وقف إطلاق النار اللبناني شرطا أساسيا للمناقشات التي تتجاوز البلد. وإذا استأنف القتال، يجوز لإيران أن تقول إن المادة 13 غير مطبقة. وإذا كان الجيش الإسرائيلي يحتفظ بعمليات أو يرفض أي تعديل، فإن واشنطن ستكون تحت الضغط. وإذا استأنف حزب الله النار، ستتهم الولايات المتحدة طهران بعدم السيطرة على حلفائها. وهكذا يصبح لبنان المكان الذي يتحقق فيه كل طرف من الأطراف الفاعلة من حسن نية الآخر.

وتتعلق النقطة الرابعة بمذكرة بين إيران وقطر بشأن تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يمنح هذا البند الدوحة دورًا ماليًا، وليس دورًا دبلوماسيًا فقط. واقترحت أن تيسر قطر عمليات نقل معينة أو تضمنها أو تنظمها. ولا تزال التفاصيل أساسية: الكمية، ومكان الأموال، والعملة المستخدمة، وحسابات المستفيدين، ومراقبة الاستخدام والتوقيت. وبدون هذه العناصر، يظل الإعلان سياسيا. ويمكن أن تصبح مع هذه البلدان أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إيران.

ولبنان مهتم بشكل غير مباشر بهذا الجانب المالي. وإذا حصلت طهران على موارد جديدة، سيتم رصد أولويات الإنفاق. وسترغب واشنطن وحلفائها في التحقق من أن الأموال لا تعزز الشبكات المسلحة. وستؤكد إيران أنها ستستخدم في التعمير والتنمية. وسيقرأ حزب الله ومعارضيه اللبنانيين هذه المسألة بعناية. فتح الأصول الإيرانية يمكن أن يقلل من التوتر الاقتصادي في إيران، لكنها يمكن أن تغذي أيضا مخاوف أولئك الذين يخافون من توطيد مسارات طهران الإقليمية.

إعفاء النفط، بين الإعلان والتطبيق

وتتعلق النقطة الخامسة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتذكر وزارة الشؤون الإدارية 168 أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة أصدر وثائق رفع الجزاءات عن النفط والبتروكيميائيات ومشتقاتها لفترة 60 يوما. وينبغي الإدلاء بهذا البيان بحذر. وسيتوقف الأثر الحقيقي على النشر الرسمي، ونطاق المعاملات المأذون بها، وقراءة المصارف وشركات التأمين. ولا يكون للإعفاء المعلن نفس قيمة الترخيص الواجب التطبيق بوضوح.

وإذا أصبح الإعفاء نافذا، ستكون إيران قادرة على بيع نفطها إلى زبائن محددين وتلقي إيرادات من خلال قنوات مصرفية مركزية أكثر رسمية. ولا يقتصر الربح على حجم الصادرات. وهو يؤثر على تخفيض الخصومات التي تفرضها مخاطر الجزاءات، وتخفيض رسوم الوسطاء، والتطبيع الجزئي للمدفوعات، وإمكانية تخطيط الإيرادات. ويفسر هذا البعد سبب تقدم الوفد الإيراني لعنصر النفط إلى حد كبير. وهو يقدم ترجمة اقتصادية فورية إلى مفاوضات لا تزال هشة.

ولبنان لا يستفيد مباشرة من هذه التدابير النفطية. لكنه يعاني من الآثار انخفاض الضغط حول النفط والدموز يمكن أن يقلل المخاطر في أسواق الطاقة. ويمكنها أيضا أن تفتح سلسلة من المعونة وإعادة الإعمار إذا توقف وقف إطلاق النار. وعلى العكس من ذلك، فإن فشل الآلية اللبنانية يمكن أن يزيد من أقساط المخاطر ويشدد مواقف الولايات المتحدة ويعرقل التدفقات المالية. وهكذا يصبح جنوب لبنان مرتبطا بالقرارات التي تؤثر على أسواق الخليج وواشنطن وطهران والأسواق العالمية.

على بيروت أن تتجنب دور

وهذا الهيكل يعطي بيروت مسؤولية خاصة. وينبغي لحكومة لبنان أن تتجنب أن تصبح بسيطة في آلية صممها آخرون. وسيتطلب ذلك تمثيلا واضحا، ودورا مركزيا للجيش اللبناني، وربطا باليونيفيل. ويظل القرار 1701 الإطار الدولي المعترف به. وهو ينص على انسحاب إسرائيل، ونشر الجيش اللبناني، ودعم القوة الدولية، وعدم وجود أسلحة غير مأذون بها بين الخط الأزرق والليطاني. ولا يمكن للاتفاقات السويسرية أن تحل محل هذا الإطار.

والمشكلة هي أن 1701 لم تنفذ بالكامل. وتتهم إسرائيل حزب الله بالحفاظ على القدرات العسكرية في الجنوب. ويتهم لبنان إسرائيل بالانتهاكات المتكررة والوجود العسكري غير المشروع. وتقوم القوة برصد الجيش اللبناني وتوثيقه ودعمه، ولكنها لا تستطيع أن تفرض حلا سياسيا. ولذلك، ينبغي أن تكون خلية رفع التصعيد متوافقة مع البعثة الدولية. وإذا تجاوز ذلك، فإنه سيخلق طبقة دبلوماسية جديدة لا أثر لها على الأرض.

ولا تزال مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي أكثر الاختبارات وضوحا. والزنزانة التي تجد انتهاكات دون التعامل مع الوجود العسكري المتنازع عليه لن تطمئن السكان. والزنزانة التي تتطلب بسرعة كبيرة التزامات مستحيلة يمكن أن تسبب انهيارا. ولذلك سيقتضي ذلك جدولا زمنيا واقعيا: وقف الإضرابات، وتوضيح المواقف، ووصول المساعدات الإنسانية، والعودة التدريجية للمدنيين، وتعزيز نشر الجيش اللبناني والتحقق الدولي. ويجب أن تسفر كل خطوة عن نتائج قابلة للقياس.

إن حزب الله هو العنصر الأساسي الآخر. ترسانتها وموقعها ووصلاتها مع إيران توضح مكان لبنان في المحادثات ولكن دورها لا يمكن تسويته إلا بالاتفاق بين واشنطن وطهران. ويجب أن تنطوي أي مناقشة للأسلحة على توازن داخلي لبناني، وأمن في الجنوب، وضمانات ضد العمليات الإسرائيلية. وبدون هذه الخطوة الثلاثية، سيرفض طلب نزع السلاح كأمر قضائي خارجي، في حين أن عدم المناقشة سيحافظ على خطر الحرب.

إعادة البناء والخرائط والأدلة الأرضية

ولذلك فإن الاتفاقات السويسرية تفتح نافذة ضيقة. وتكمن قوتها في دقتها الإجرائية: لجنة رفيعة المستوى، مجموعات تقنية، خط أورموز، زنزانة لبنانية، 60 يوما. ضعفهم يكمن في صمتهم دور إسرائيل، القدرة الحقيقية للدولة اللبنانية، نطاق إعفاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مراقبة الأموال المفرج عنها، مركز حزب الله في المستقبل. وبالنسبة للبنان، لا يتمثل التحدي في الاختيار بين واشنطن وطهران. وهو تحويل بند إقليمي إلى أمن محلي، مع وجود طرق مفتوحة وقرى يمكن الوصول إليها ومؤسسات وحوادث يتم التعامل معها قبل أن تتحول إلى حرب جديدة.

ويجوز للرئاسة اللبنانية أن تستخدم هذا التسلسل لطلب طريقة خطية. وسيلزم تقديم تقارير عن الحوادث، وخرائط المواقف، وجداول الدخول، والاتصالات في حالات الطوارئ، ومعايير الانتهاكات. فالسيادة لا تدافع عنها البلاغات فحسب. كما تدافع عنها الملفات التقنية التي لا يمكن للوسطاء تجاهلها. وكلما زاد توثيق الوقائع، كلما كان ذلك أقل اعتمادا على الحسابات المتنافسة لإيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وسيتعين أيضا إدماج البلديات الجنوبية بصورة غير مباشرة في الخطة. وهم يعرفون الطرق المقطعة، والمنازل التي دمرت، والأحياء الخطيرة، والاحتياجات الفورية للأسر. ويمكن لوحدة دبلوماسية بحتة أن تقلل من الأزمة بين العواصم، ولكنها لن تعرف دائما ما إذا كان الطريق عمليا أو ما إذا كان يمكن لقرية أن تستقبل سكانها. ولذلك فإن الاختبار اللبناني للاتفاقات السويسرية سيشمل حواراً بين المستوى الدولي والجيش واليونيفيل والسلطات المحلية.

ويتعلق هذا الشرط أيضا بإعادة الإعمار. ولن يمول المانحون المجالات التي تتغير فيها القواعد الأمنية كل أسبوع. وستطالب بضمانات الوصول والحوكمة والشفافية. إذا أنتجت خلية خفض التصعيد بيانات منتظمة، فستكون قادرة على دعم البرامج الأولى. وإذا ما ظلت هذه المعونة غير مجدية، فإنها قد تكون مجزأة وبطيئة. ويحتاج لبنان إلى آلية تحمي سكانه، ولكنه يحتاج أيضا إلى إطار يجعل عملية التعمير ممكنة تقنيا.

الاشارات التالية سوف تأتي من التفاصيل. سيحدد تكوين الخلية ما إذا كانت بيروت ممثلة أم مجموعة. أول إنذار سيخبر إذا كانت الآلية تعمل. وسيحدد منشور الولايات المتحدة للنفط ما إذا كانت الإغاثة المعلنة مالية أو سياسية في المقام الأول. القرارات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستقول إن كان غياب تل أبيب في النص العام يضعف أو ييسر العملية. وتدخل الاتفاقات السويسرية الآن هذه المرحلة حيث لم تعد الكلمات كافية، لأن كل بطاقة وقافلة وحساب مصرفي يصبح دليلا.