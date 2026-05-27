وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بإخلاء صور وضواحيها ومخيمات فلسطينية مجاورة، في زيادة تشديد الحرب في جنوب لبنان. إن الرسالة التي بثها الناطق العسكري الإسرائيلي باللغة العربية تطلب من السكان مغادرة المناطق المشار إليها على خريطة وتوجه شمال نهر الزهراني. وتقع المدينة الساحلية، التي أضعفتها بالفعل أشهر القصف ووصول المشردين من قرى الحدود، في وسط تسلسل يتسم بشن غارات مكثفة، وبالقتتال البري بالقرب من الليطاني، وبزيادة حادة في الأداء البشري.

صور، معسكراتها وضواحيها تحت التأهب

والخريطة المنشورة بالتحذير تغطي جزءاً كبيراً من » صور » و » محيطها » . وهي تشمل المناطق الحضرية، ومناطق الواجهة البحرية، والمناطق المتاخمة، والمخيمات الفلسطينية في البص، وبورغ الشمالي، والرشية. ويشير الرأي أيضا إلى عدة قطاعات من » تير كازا » ، بما في ذلك ماشوك وهوشي وعين بعال وبورغ الشمالي. ويزعم الجيش الإسرائيلي في الرسالة أنه يريد الإضراب عن مواقع حزب الله في المنطقة. وبالنسبة للسكان، يعني التحفظ في المقام الأول مغادرة فورية، دون ضمان المأوى أو النقل أو الوقت الكافي.

مدينة (تاير) ليست مجرد تجمع جنوبي وهي لا تزال مركزاً إدارياً وتجارياً ومستشفياً لكثير من السواحل. وهي ترحب بالأسر المشردة من قرى قريبة من الحدود والمناطق التي أفرغتها بالفعل الهجمات. ومن ثم، فإن أمر الإجلاء يثقل كاهل السكان الذين كثيرا ما تركوا منزلا أول. وتجد عدة أسر نفسها تواجه الخيار نفسه: الذهاب إلى صيدا أو بيروت أو القرى الواقعة في الشمال، أو البقاء مع الأقارب المسنين والمتاجر والمساكن والممتلكات التي لا ترغب في التخلي عنها.

ويقاس نطاق الإنذار أيضا بوجود مخيمات فلسطينية. والبوس وبورج الشمالي والرشيدية موطن للسكان الذين يواجهون بالفعل حالة من الهشاشة والكثافة الحضرية والخدمات المحدودة. والإخلاء أكثر صعوبة من الإجلاء في الأحياء الأكثر رعاية. فإغلاق الممرات، والافتقار إلى المركبات، والفقر، ووجود كبار السن يجعلان من الصعب المغادرة. ويجب على الأسر أيضاً أن تفحص الأوراق، وأن تجمع الأدوية، وأن تجد مكاناً للبقاء فيه. وقد خفضت المنظمات المحلية وخدمات الإغاثة الهوامش.

The Israeli order mentions a displacement north of the Zahrani. هذه التعليمات تحرك منطقة الأمان المفترضة بعيداً عن تاير. It creates immediate pressure on the roads linking the southern coast to Saida and then Beirut. فالسيارات والسيارات والحافلات المتاحة تصبح أساسية. ويجري أيضا البحث عن محطات الخدمات والصيدليات والمستشفيات. In several villages, residents consult maps, telephones and voice messages to determine whether their neighbourhood is affected. The information circulations quickly, but it often arrives without local confirmation.

سجل لبنان المتنامي

The Lebanese Ministry of Health announced that at least 31 people had been killed and 40 injured on Monday in Israeli strikes in the south and east of the country. ويشمل ذلك الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وفقا للمعلومات المقدمة من وسائط الإعلام والوكالات. إن برج الشمالي، في ضواحي صور، هو أحد أكثر القطاعات تضررا. According to the National Information Agency, at least 10 people were killed in a strike, while 14 victims were reported in the same area.

وضربت إضرابات يوم الثلاثاء أيضاً كوتهارييت الرز، وهابوش، وماراكي، وسيلا، وماخغارا، والمناطق القريبة من سد قارون. الغارات كانت عديدة و قريبة. وأبلغت وسائط الإعلام الأجنبية عن أكثر من 120 ضربة إسرائيلية في يوم واحد. The Israeli army claimed to have targeted Hezbollah sites, depots, command posts and observation points. ومن جهة أخرى، تسلط السلطات اللبنانية الضوء على الحالة الإنسانية، والمنازل التي دمرت، والطرق التي قطعت، والأضرار التي لحقت بالمناطق المأهولة أو القريبة من الهياكل الأساسية المدنية.

ومنذ استئناف الهجوم في 2 آذار/مارس، تجاوز الرصيد التراكمي الذي أبلغت عنه السلطات اللبنانية 200 3 حالة وفاة و 700 9 إصابة. وتتغير الأرقام مع قيام المستشفيات بنقل بياناتها وعمليات الإنقاذ بإزالة الجثث من الأنقاض. ويتجاوز عدد المشردين داخليا مليون شخص وفقا لتقديرات من الصحافة الدولية. وتتركز هذه الرحلات في المدارس والسكن العائلي والشقق المستأجرة في حالات الطوارئ والمباني العامة. ويتزايد الضغط على البلديات التي تستضيف الأسر بدون موارد عادية.

وفي صور، لا تزال المرافق الصحية في صميم القلق. The city had already seen buildings near a hospital damaged in previous strikes. ويجب على مقدمي الرعاية الآن الاستعداد لإمكانية الوصول إلى إصابات جديدة مع مراعاة مغادرة جزء من السكان. ويجب أن تسافر سيارات الإسعاف على الطرق التي يسعى فيها السكان إلى الفرار. ويجب على العاملين في مجال الإغاثة اللبنانية، والصليب الأحمر، والدفاع المدني، والأفرقة المحلية أن يتصدوا لخطر الضربات الثانوية، وحواجز الطرق، وصعوبة الدخول إلى بعض المناطق بعد القصف.

The Finul remains a central players in the security system in the South, although its ability to act remains limited by the intensity of the fighting. وترصد قوة الأمم المتحدة الخط الأزرق وتحيل المعلومات وتدعو الأطراف بانتظام إلى الامتثال للالتزامات المتعهد بها. وفي الميدان، لا يمكن أن تحل دورياتها محل الإغاثة أو تمنع القصف وحده. غير أنه بالنسبة للسكان، يحتفظ الوجود الدولي بقيمة الشهود. وهو يسمح بتوثيق الحوادث وتنبيه القنوات الدبلوماسية والحفاظ على حد أدنى من الاتصالات في المناطق التي تكافح فيها الدولة في بعض الأحيان للوصول بسرعة.

وتعمل البلديات الجنوبية على نحو عاجل. They identify displaced families, assess damage, coordinate ambulances and seek accommodation. ويفتقر الكثيرون إلى الوقود والمولدات والمعدات الطبية والأموال. ويجب على رؤساء البلديات أن يستجيبوا للمقيمين الذين يسألون ما إذا كان الطريق آمناً أو ما إذا كان الإضراب قد ضرب أحد الأحياء المحددة. وفي القرى الفارغة، كثيرا ما تعمل الخدمات المحلية مع الأفرقة الصغيرة. وتزداد صعوبة إدارة الجثث والجرحى والمفقودين عندما تلحق الغارات بعضها ببعض.

وتعمل وزارة الصحة اللبنانية على إضفاء الطابع المركزي على التقييمات، ولكنها تعتمد على المستشفيات وأفرقة الدفاع المدني والإغاثة من أجل توحيد الأرقام. ومن ثم يمكن أن تتطور الأعداد الأولى بعد الإضراب. Injured persons succumb to injuries, bodies are found under the rubble and some areas remain inaccessible for several hours. وتوضح هذه الطريقة الاختلافات بين ميزانيات الميزانية المؤقتة والبيانات المنشورة فيما بعد. كما تشدد السلطات الصحية على الضغط الذي تتعرض له المستشفيات في الجنوب، حيث يجب تجديد مخزونات الدم والأدوية والوقود بسرعة.

Reported fighting near Litani

وأعلن حزب الله يوم الأربعاء أن مقاتليه قد واجهوا قوات إسرائيلية في زوطر الشرقية، وهي بلدة شمال الليطاني، في منطقة النبطية. The movement claimed that the hang-up took place at a very short distance, following an advance by Israeli soldiers in the area. ويأتي هذا الادعاء بعد يوم من إعلان إسرائيل تمديد عملياتها البرية في الجنوب. The Israeli army did not confirm the story of Hezbollah in the same terms, but said it was continuing targeted operations against threats to northern Israel.

ويقع زوطر الشرقية في منطقة حساسة، ليس بعيدا عن الليطاني والمرتفعات التي تهيمن على عدة فؤوس جنوبية. وقد اجتذبت الإشارة إلى معركة في شمال النهر الاهتمام في لبنان، لأن الليطاني كان مرجعا جغرافيا في المحادثات الأمنية لسنوات. ويدرك سكان مقاطعة النبطية بالفعل التفجيرات والإخطار بالإجلاء والتدمير. وقد تأثرت بالقرى القريبة، مثل أرنوون ويحمر الشقيف وكفر تبنيت والنبطية الفوخا، أو أفرغتها العمليات العسكرية إلى حد كبير.

ويتحدث الجيش الإسرائيلي عن خط دفاع متقدم ومنطقة أمنية لإبقاء حزب الله بعيدا عن الحدود. وفي لبنان، يوصف هذا الوجود بأنه احتلال للمناطق الجنوبية، خارج الخط الأزرق، حيث أصبح يتعذر الوصول إلى القرى وهدم المنازل. إن ما يسمى الخط الأصفر، الذي رسمته إسرائيل لتحديد المنطقة التي تعمل فيها قواتها، لا يطابق الحدود التي تعترف بها السلطات اللبنانية أو الأمم المتحدة. ولا ترى الأسر المشردة أساساً أن قرى العودة والممتلكات قد دمرت.

قاروون، الطرق والهياكل الأساسية المعرضة

كما تؤثر القصف على الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها الحياة اليومية. The vicinity of the Qaraoun dam was hit this week, which led the Litani National Office to request diplomatic action to protect the building and its facilities. السد يمثل خزان المياه الرئيسي للبلد ويساهم في الري، والإدارة الهيدروليكية، وإنتاج الطاقة الكهرمائية. The Litani alert does not indicate a break in the structure, but it highlights the danger that direct or indirect targeting would pose to downstream localities.

وأضافت وفاة جندي لبناني بالقرب من قرون عنصرا حساسا في الملف. وأعلن الجيش اللبناني أن أحد جنوده قُتل في هجوم إسرائيلي في شرق البلد. وأشارت المعلومات الميدانية أيضا إلى الصعوبات التي تواجه الإغاثة في نفس القطاع. The Lebanese military institution finds itself in an exposed position. ويجب عليها أن تحافظ على مواقعها، وتساعد المدنيين، وتنسق الوصول إلى النظام الداخلي وتحافظ عليه، بينما قد يتأثر جنودها بالقصف.

وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب. ويسعى مسؤولو الدول إلى تعبئة قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والبلدان المشاركة في الوساطة. وينبغي أن تركز المناقشات المعلنة في واشنطن على وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وأمن الحدود، ومستقبل أسلحة حزب الله. وتعالج بيروت هذه المناقشات بتردي الأراضي العسكرية، والهياكل الأساسية المتضررة، والسكان المشردين الذين ينتظرون ضمانات ملموسة.

الهدنة أخذت في التسلق

إن الهدنة المعلنة في منتصف نيسان/أبريل تبدو هشة بشكل متزايد. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية كل يوم تقريبا، في حين يدعي حزب الله شن هجمات على القوات والمواقع الإسرائيلية شمال إسرائيل. وتتهم إسرائيل الطرف بانتهاك الاتفاق بإطلاق النار والطائرات بدون طيار. ويتهم حزب الله إسرائيل بالحفاظ على قوات في لبنان وضرب المناطق المدنية. وفيما بين هذين الخطابين، تسعى الدولة اللبنانية إلى تأكيد حماية المدنيين وسيادة الإقليم واحترام آليات وقف إطلاق النار.

ويزيد السياق الإقليمي تعقيد المشهد اللبناني. وتتواصل المناقشات بين واشنطن وطهران بشأن ترتيب أوسع للشرق الأوسط. وترغب إيران في إدراج الجبهة اللبنانية في أي عملية تصفية إقليمية. ومن جهة أخرى، تزعم إسرائيل أنها تريد الإبقاء على حرية عملها ضد حزب الله. ويضع هذا الفرضية لبنان في موقع ضيق. وكثيراً ما تتجاوز القرارات التي تحدد سرعة الإضراب مؤسساتها، بينما تقاس النتائج في مدنها ومخيماتها وقراها ومستشفياتها.

In Tyre, people mainly follow practical information. وترغب الأسر في معرفة الأحياء المتأثرة، التي لا تزال الطرق مفتوحة، حيث تجد الوقود، الذي تعمل فيه المستشفيات وأين تمضي الليلة. ويمكن أن تصبح المدارس والمباني العامة في الشمال مراكز استقبال. وتحاول الأسر التي لديها أقارب في صيدا أو شوف أو بيروت أو كيسرون تنظيم نفسها. والأشخاص الذين لا يملكون شبكة أسرية يعتمدون أكثر على البلديات والرابطات والأماكن القليلة التي لا تزال متاحة في مراكز الإيواء.

التجار في (تاير) يغلقون ستائرهم بلا شك. الصيادون يترددون بالخروج. سائقي سيارات الأجرة يجيبون على المكالمات التسلسلية. وتقوم الصيدليات بإعداد أكياس من الأدوية للعملاء الذين هم على عجلة من أمرهم للمغادرة. وفي المخيمات، تجمع الأسر بعض الملابس، وورقات الهوية، والهواتف، والشاحنات. وغالباً ما تتم المغادرة دون جدول زمني للعودة. The eviction order does not say when the inhabitants can return. كما أنها لا تحدد المباني التي ستستهدف أو إلى أي مدى سيستمر التهديد.

ويعيش جنوب لبنان الآن على خطى الإجلاء والسجلات الصحية. يركّز (تاير) اهتمام اليوم، لكن تفجيرات النبطية والبقاع الغربي وحول (قراون) تظهر أن الضغط لا يقتصر على الساحل. The reported fighting in Zawtar al-Sharqiyah indicates that the land front remains active near the Litani River. وستتوقف الساعات القليلة القادمة على الإضرابات المعلنة، وحركات القوات، وردود حزب الله، وقدرة وكالات الإغاثة على الوصول إلى المناطق المتضررة. ومن المتوقع إجراء الاستعراض المقبل لوزارة الصحة اللبنانية في هذا السياق.