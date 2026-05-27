وفي التاريخ البشع للبنان، وهو بلد له ألف وجه من الثقافات والأديان والنفوذ الأجنبية، فإن ولادة تيلي – ليبانون هي فصل رمزي. وهذه القناة، وهي أول تلفزيون عام في المنطقة العربية، ليست مجرد قناة متوسطة؛; وهو يعكس عصرا من التفاؤل والحديث، يتسم بالازدهار الاقتصادي في الخمسينات والستينات. واستنادا إلى خراب الأزمة السياسية وقلب المجتمع التعددي، استطاعت حركة تيلي – ليبانون أن تصوغ رابطة ثقافية فريدة، قبل أن يُمسك بها في اضطرابات الحرب الأهلية. A review of the origins of this institution, which, more than sixty years after its creation, continues to symbolize Lebanese identity, recently honoured by Unesco as « Memory of the World ».

تلفاز بينما كان لبنان متأرجحاً

وفهما لنشأة تيلي – ليبانون، يجب أن يعود المرء إلى لبنان بعد الاستقلال. وفي عام 1943، انبثق البلد من الولاية الفرنسية، حيث ورث نظاماً هشاً ولكن وظيفياً من الطائفتين. وشهدت الخمسينات فترة من الازدهار النسبي، يشار إليها في كثير من الأحيان بالعمر الذهبي اللبناني. بيروت، تُسمّى « جنوب شرق سويسرا »، يجذب المستثمرين والسياح، بفضل قطاعها المصرفي المزدهر ومركزها الاستراتيجي. غير أن أزمة عام 1958 هزت هذا الاستقرار: صراع داخلي بين القوميين العرب، بدعم من مصر الناصرية، والقوات الموالية للغرب للرئيس كاميل شامون. والتدخل الأمريكي، مع هبوط البحرية في بيروت، يضع حدا للأزمة، ولكنه ترك وراءه.

وفي مناخ التعمير والانفتاح هذا للعالم، تولد فكرة التلفزيون الوطني. إن لبنان، الذي يغلب عليه عدد سكانه من اللغات العربية والفرنسية والانكليزية، يتطلع إلى وضع نفسه كمركز إقليمي لوسائط الإعلام. وخلافا للبلدان العربية الأخرى التي لا تزال خاضعة للنفوذ الاستعماري أو للتأميم الكامل، اختار لبنان نموذجا خاصا أوليا يعكس الليبرالية الاقتصادية. وفي وقت مبكر من عام 1954، كان من المقرر أن يقوم منظمان من منظمي المشاريع المتبصرة، هما ويسام عز الدين وجو عريضة (وقد نطقت في بعض الأحيان أليكس موفارج في بعض المصادر) بإنشاء قناة تلفزيونية. ومشروعها جزء من موجة من الابتكارات التكنولوجية: فقد بدأ التلفزيون، الذي اخترع في العشرينات من أوروبا في عام 1920، في إضفاء الطابع الديمقراطي على الشرق الأوسط.

In October 1954, Ezzedine and Mufarrej submitted an official request to the Lebanese government to establish a television station. بعد عامين من المفاوضات في آب/أغسطس 1956 حصلوا على أول رخصة تلفزيونية للبلد. وهكذا، تأسست شركة التليفزيون اللبنانية، وهي شركة خاصة تصادف بداية التلفزيون في لبنان وفي العالم العربي. وتقع هذه المباني في تالليت الخيات، وهو حي حي حي في بيروت يرمز إلى التحضر السريع للعاصمة.

البرامج الأولى: إطلاق رائد

28 أيار/مايو 1959 لا يزال تاريخا محصورا في تاريخ وسائط الإعلام اللبنانية: هذا هو اليوم الذي تبث فيه لجنة مكافحة الإرهاب برامجها الأولى. At the time, television was an exotic novelty; فقط عدد قليل من الأسر المعيشية الغنية لديها جهاز استقبال. The CLT operates on two VHF channels: القناة 7، المخصصة للبرامج العربية بتوجيه من عادل الأساد، والقناة 9، الموجهة نحو الفرنسية والانكليزية، ويوجهها جان – كلود بولوس. ويعكس هذا الازدواج اللغوي التنوع الثقافي للبنان، حيث اللغة الفرنسية، ولغة النخبة والتعليم، تتعايش مع اللغة العربية واللغة الأدبية.

الوجه الأول الذي سيظهر على الشاشة هو نجوا كازوون، المتحدث العربي، يليه أيار/مايو عبد الساتر للقناة 7، وأندريه هاني وليني نوفال للقناة 9. وتقدِّم الهند صحيفة » سيد » باللغة العربية، ففتحت عهداً تشغل فيه المرأة أدواراً بارزة في وسائط الإعلام. أول عرض حي هو افتتاح معرض مدينة الرياضة، وهو حدث رمزي للحديث. تشمل البرامج نشرات إخبارية موضوعية، وصحائف وقائع محلية مثلأبو ملهيموأبو سالمالبرامج التعليمية والواردات الأمريكية أو الفرنسية، مثلطابت ليلتكم أيها الصغارأوRintin.

هذه الصورة التاريخية تلتقط لحظة رمزيةأبو ملهيمسلسلة تجسّد دعابة لبنانية وتعزز الروابط المجتمعية.

تقنياً، تبتكر لجنة مكافحة الإرهاب بسرعة وفي عام 1967، أصبح لبنان البلد الثالث في العالم الذي يبث باللون عن طريق نظام » SECAM » الفرنسي، مع اختبار البث على عشرة أجهزة تلفزيون فقط. وتؤيّد لجنة مكافحة الإرهاب لبنان، بدعم من الصوفية الفرنسية، كزعيم تكنولوجي إقليمي. وفي طرابلس، تُنقل هذه البرامج على القنوات 4 (الفرنسية/الإنكليزية) و 2 (العربية)، مما يوسع نطاق التغطية لتشمل شمال البلد.

At the same time, in July 1961, a second private company emerged: Tele-Orient, or Société de Télévision du Liban et du Moyen-Orient (STLMO), operating from Hazmieh, in the eastern suburbs of Beirut. وهي تبث على القناة 11، مما يوفر منافسة سليمة للجنة. وهذا الازدواج الخاص يحفز الإبداع: وتنتج كلتا المحطتين المحتوى المحلي المكيَّف مع جمهور تعددي، مما يعزز التماسك الثقافي في بلد مقسم إلى طائفة.

الدور الثقافي والاجتماعي: ناقل للوحدة

ويؤدي تيلي – ليبانون، حتى قبل شكله العام، دورا محوريا في المجتمع اللبناني. الحصول على تلفاز يصبح علامة على الوضع الاجتماعي، مع ارتفاع الطبقة المتوسطة. في أحياء أو قرى من الطبقة العاملة العائلات التي ليس لديها أجهزة تجمع في منازل الجيران لمشاهدة البرامج السلسلة في اللهجة اللبنانيةأبو سالمنناقش بتواضع موضوعات الحياة اليومية، ونتجاوز الحواجز الدينية.

فالبرامج التعليمية، مثل المسابقات المتعددة المناهج، تعزز الالتحاق بالمدارس وتبرز أهمية التعليم في بلد نام. ويحتل الموسيقى والثقافة مكاناً مركزياً: فنانون مثل صباح أو سميرة توفيتش يذهبون في الهواء، ويقيمون تراثاً مشتركاً. وحتى المعلومات لا تزال محايدة، وتفادي التحيزات في منطقة متقلبة. وخلال يوم الاستقلال، تُلهم البرامج اليومية للموكب العسكري الأطفال، الذين يجندون ببغاء في أماكن إقامتهم، تعزيزا للوطنية.

This archive capture illustrates the visualكنز preserved by Télé-Lebanon, demonstrating its role in historical documentation.

غير أن التليفزيون لا يزال أسودا وأبيضا بالنسبة لمعظم الأسر حتى الثمانينات؛ واللون الذي بدأ في عام 1967 هو الكمال الأول. البعض يتذكّر (بينك) الملون يظهر بإيجاز على الشاشة، لحظة من العجائب الجماعية. المتحدثون، مع الفرنسيين الذين ينشرون « الحرف » ومظهرهم المتواضع، يجسدون مثالياً للحديث متأثراً بالتقاليد.

نحو الاندماج والإعلان: ظلال الحرب

كانت السبعينات نقطة تحول. وأدت الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في عام 1975 إلى إضعاف الشركتين الخاصتين. وتنهار سوق الإعلان، وتدمر الهياكل الأساسية، وتقع المحطات تحت تأثير الميليشيات: the CLT channels in West Beirut are controlled by Muslim groups, while those in East Tele in Hazmieh are controlled by Christians. يصبح التغطية جزءاً، مما يقوض الحياد السابق.

In the face of this chaos, President Elias Sarkis, elected in 1976, sees a unified television as a tool for reconciliation. وفي عام 1977، أذن المرسوم بقانون رقم 100 بدمج الكيانين الخاصين مع الدولة، اللذين حصلا على 51 في المائة من الأسهم. On 7 July 1977, Télé-Lebanon was officially established as a public company, a state monopoly until 1994. This entity, renamed Télé-Lebanon in 1991, absorbs channels 7, 9, 5 and 11, becoming the official voice of Lebanon.

وخلال الحرب (1975-1990)، انقسمت السلسلة: TL1 في شرق بيروت و TL2 و TL3 في الغرب. وتؤدي القصف والتخريب إلى تفاقم ديونها، ولكنها تنجو وتوثيق تاريخ البلد.

التراث المعاصر: من التقادم إلى الاعتراف

Today, Télé-Lebanon is often criticized for its archaism, overshadowed by private channels like LBC. ومع ذلك، فإن محفوظاتها، وهي كنز لا يقدر بثمن، قد اعترف بها الاتحاد في عام 2023 باعتبارها » ذكرى العالم » ، مسلطا الضوء على دورها في الحفاظ على الثقافة اللبنانية. أثنى وزير الإعلام، زياد مكاري، على هذا التمييز، مشيرا إلى أن تيلي – ليبانون كان أول تلفزيون على مستوى الدولة أنشئ في العالم العربي.

ويوضح ولادة تيلي – ليبانون قدرة لبنان على الصمود: فمن مبادرة خاصة رائدة إلى مؤسسة عامة، تجوّل بين الازدهار والصراع، وخلق هوية جماعية. وفي لبنان الذي لا يزال يسعى إلى تحقيق الاستقرار، تشير إلى أن وسائط الإعلام يمكن أن توحد بقدر ما تفرق. وبعد مرور أكثر من 60 عاماً على إشاراتها الأولى، لا يزال تيلي – ليبانون منارة ثقافية، على الرغم من تلاشى نطاقها.