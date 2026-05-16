الأطفال اللبنانيون: الصحة العقلية في حالة التأهب

ويترك الصراع الإسرائيلي – اللبناني آثارا واضحة على المدن والطرق والأسر. كما أنها تترك بصمة أكثر رصانة في ذكرى الأطفال. وقد أصبحت الصحة العقلية للأطفال اللبنانيين مسألة محورية، حيث أن الإضرابات والتشريد والموت والفصل بين المدارس تخلق مخاوف دائمة. وتعطي أحدث الأرقام المتاحة قياس الصدمة: since 2 march, 200 children have been killed and 806 injured, while approximately 770,000 children are experiencing increased distress due to repeated exposure to violence, loss and displacement.

ولا تؤثر الأزمة على الأطفال الذين يعيشون بالقرب من الحدود فحسب. It reaches those who have fled to other regions, those who have changed their homes several times, those who attend school from a distance and those whose parents are no longer able to ensure a routine. والأعراض الأكثر شيوعا هي الإجهاد الحاد: الخوف الشديد، الكوابيس، اضطرابات النوم، الحزن، القلق، صعوبة التركيز والشعور بالهجر. بالنسبة للطفل، الحرب ليست فقط حول ضوضاء الانفجارات. يُغيّرُ العلاقةَ إلى الجسمِ، الوقت، البيت والكبارِ يُفترضُ أَنْ يَحْمي.

الصحة العقلية للأطفال اللبنانيين: صدمة هائلة

The mental health of Lebanese children can no longer be treated as a secondary subject. وتشير آخر البيانات الإنسانية إلى ما لا يقل عن 59 طفلا قتلوا أو أصيبوا في أسبوع واحد، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في 17 نيسان/أبريل. Since then, 23 children have been killed and 93 injured. ولا تزال الوتيرة مرتفعة، حيث يُقتل أو يُصاب ما يقرب من 14 طفلا كل يوم منذ بداية التصعيد الأخير. وخلف هذه الأرقام الناجون الذين يرون شخصاً محبوباً يموت، وإخوانه وأخواته المنفصلين، والآباء المنهارين والأطفال المعرضين للصور التي لا يستطيعون تفسيرها.

الضرر الجسدي يزيد من الإصابات النفسية فالطفل الذي يصاب بميض أو حرق أو بتر أو مستشفى لا يخرج ببساطة من الخدمة الطبية بندبة. يمكنه أن ينقذ الهجوم ويخاف من الضوضاء المفاجئة ويتجنب بعض الطرق أو يرفض النوم وحده كما أن الأطفال الذين لم يصابوا قد يكون لديهم نفس ردود الفعل. رؤية سيارة ضربة، سماع انفجار أو فقدان الرفيق يكفي لتركيب ذكرى الخطر (تراوما) لا تعتمد فقط على القرب المادي من الإضراب وهو يعتمد أيضاً على السن، ودعم الأسرة، والأحداث المتكررة، والشعور بالسلامة بعد الحدث.

وقد أظهرت دراسة استقصائية أجريت بعد الحرب السابقة بالفعل مدى الضرر. In January 2025, 72% of respondents said their children were anxious or tensions during the war, and 62% described them as sad or depressed. ولوحظ تحسن بعد الهجوم، ولكنه ظل هشا. ولذلك فإن استئناف العنف يؤثر على الأطفال الذين لم يستردوا دائما. Many have not experienced a real psychological break between two phases of the conflict.

يزيل التشريد علامات أساسية

والتشرد هو أحد أكثر العوامل قوة لمعاناة الأطفال. وفي بداية نيسان/أبريل 2026، شُرد أكثر من 1.1 مليون شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 000 390 طفل. الحرب لم تأخذهم بعيداً عن منزل وكثيراً ما حرمتهم من سرير، وحي، ورحلة مدرسية، وأصدقاء، وألعاب، وعلامات تاريخية يومية. ويمكن لطفل مشرد أن يفقد ما يسميه الكبار بالطبيعية في غضون ساعات قليلة.

الحركات المتكررة تزيد من الاضطراب. أول تسرب يمكن فهمه على أنه حالة طارئة. الثانية أو الثالثة تُركّزُ الفكرةَ بأنّ لا مكان آمنَ. Some children sleep dressed, watch adult discussions or keep a bag ready for them to leave. ويتوقف آخرون عن طرح الأسئلة لأنهم يشعرون بأن الإجابات تتغير كل يوم. This uncertainty becomes a form of chronic stress.

وتحمي الملاجئ الجماعية من حالات الطوارئ، ولكنها لا تحل محل منزل. الضجة، عدم الخصوصية، النضوج، عدم النوم الروتيني ويمكن أن يتراجع الأطفال الأصغر سناً، ويبدأون بتبلل سريرهم مرة أخرى، ويطالبون الوالد بصفة دائمة، أو يفقدون المهارات اللغوية. المراهقون يتصرفون بشكل مختلف وبعضها معزول، وبعضها الآخر يصبح عدوانيا أو يسعى إلى المخاطر. وهذه التصرفات ليست دائما غير منضبطة. يمكنهم ترجمة محاولة خبيثة لاستعادة السيطرة.

المدرسة، أول مثبت مفقود

المدرسة تؤدي دوراً نفسياً كبيراً. وهو يعطي جدولا زمنيا، والكبار المعروفين، والزملاء، والمحكمة، والواجبات المنزلية، والتقدم. عندما يتوقف الطفل يفقد أكثر من التلمذة. ويفقد هيكلا ينظم الأسبوع ويحد من قبضة الخوف. ولكن الحرب أعاقت النظام التعليمي بشكل عميق. In the spring of 2026, hundreds of public schools were closed, used as shelters or located too close to danger areas.

وتشير البيانات الإنسانية إلى تسجيل 669 مأوى جماعي، منها 364 مدرسة عامة و 58 مؤسسة تقنية. وبالتوازي مع ذلك، ظلت 439 مدرسة عامة مغلقة في عدة مناطق مكشوفة، مما أثر على نحو 000 256 تلميذ. وأفادت الصحافة اللبنانية أيضاً بأن 000 147 طالب يتابعون دورات التعلم عن بعد، في حين أن حوالي 000 180 طالب يتابعون التعليم المباشر أو الهجين. هذه الأرقام تصف مدرسة مجزأة. They also show a fracture between children who keep a frame and those who have more than one screen, sometimes shared, unstable or inaccessible.

والتعلم عن بعد لا يعوض دائما عن هذه الخسارة. طفل مصاب يحتاج إلى مكان هادئ ليحضر صفاً. الكثيرون لا يملكونها. In shelters, noise, fatigue and low connection prevent concentration. وفيما بين الأسر المشردة، يُستخدم الهاتف للصفوف والأخبار والإجراءات والاتصالات الأسرية. ثم يصبح الفصل الافتراضي رمزا للاستمرارية، ولكن ليس بالضرورة مكانا حقيقيا للأمن.

نم، إشارة إنذار أولى

الاضطرابات النائمة تظهر أولاً وقد يجد الأطفال المعرضين للحرب من الصعب النوم أو الاستيقاظ في حالة صدمة أو تكرار الكوابيس. بعض المخاوف الليلة لأنها تشير إلى الضربات الآخرين يرفضون النوم بعيداً عن الآباء ويمكن للمراهقين عكس جداولهم، والوقوف مستيقظين لرصد الإنذارات أو قضاء ساعات طويلة على الشبكات الاجتماعية.

والافتقار إلى النوم يغذي صعوبات أخرى. وهو يقلل من الاهتمام، ويزيد من القلق ويضعف الذاكرة. طفل متعب يتعلم بشكل أقل حسناً ويعاني من الإحباط أقل والآباء، أنفسهم مستنفدون، يمكنهم تفسير ردود الفعل هذه على أنها استفزاز. الدائرة تصبح خطيرة: الطفل ينام بشكل سيء، يتصرف بشكل سيء، ويصبح يرتد، ثم يشعر حتى أقل أمنا.

الليل ليس مجرد مخاوف مؤقتة يمكنهم إعادة عزف الحدث وخلط الصور التي شوهدت على التلفاز مع ذكريات شخصية أو تحويل غياب قريب إلى مشهد مهجور وكثيراً ما يصر المهنيون في مجال الصحة العقلية على نقطة واحدة: لا يرغمون الطفل على معرفة ذلك. ويجب أن يُعطى إطاراً يستطيع فيه أن يتكلم أو يرسم أو يلعب أو يلتزم الصمت دون أن يُحكم عليه.

الحزن والذنب والخوف من فقدان الوالدين

إن حداد الأطفال في أوقات الحرب نادرا ما يتبع مسارا بسيطا. يمكن أن تكون وحشية وغير كاملة ومحاطة بمعلومات مشوشة ويتعلم الطفل أحياناً عن وفاة شخص محب في مأوى، من خلال رسالة، من خلال محادثة سمعها أو من خلال شبكات اجتماعية. قد تكون الجنازة مستحيلة أو مؤجلة أو مُميزة بالخوف. وهذا الافتقار إلى الطقوس يؤدي إلى تعقيد القبول.

بعض الأطفال يشعرون بالذنب يتساءلون لماذا نجوا، لماذا لم يكونوا مع الشخص الميت أو لماذا لم يوقفوا المغادرة. وقد يعتقد الشباب أن فكرة أو حجة قد تسببت في وقوع الكارثة. ويجب على الكبار بعد ذلك أن يشرحوا بكلمات بسيطة أن الطفل غير مسؤول. وقد تبدو هذه الجملة واضحة. غير أنه لا يزال ضروريا.

الخوف من فقدان الوالدين يصبح دائماً ويمكن للطفل أن يرفض السماح لأمه بالخروج لشراء الخبز، والذعر عندما يكون والده بطيئا في العودة أو البكاء في كل انفصال. قلق الانفصال هذا ليس نزوة وهو يستجيب لتجربة يمكن للبالغين أن يختفوا دون تحذير. وبالتالي، فإن العودة إلى نظام روتيني يتطلب الصبر وإمكانية التنبؤ واتخاذ إجراءات متكررة.

الآباء أيضاً ضعفاء

وتعتمد الصحة العقلية للأطفال اعتماداً وثيقاً على صحة الكبار. ولا تتوفر للوالدين المشردين أو المثقفين أو المديونين أو عديمي العمل نفس التوافر العاطفي. يمكنه أن يحب طفله ولم يعد يجد الكلمات قد يرغب في طمأنته بينما يرعب نفسه ويدرك الأطفال هذه التوترات. وقد قرأوا السكوت والمكالمات النثرية والحجج والدموع الواردة.

ويزيد الضغط الاقتصادي من المخاطر. وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية لما بعد الصراع أن 45 في المائة من الأسر المعيشية خفضت نفقاتها الصحية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأن 30 في المائة منها خفضت نفقاتها على التعليم. ولم يحصل ثلث الأسر المعيشية على الأدوية اللازمة للأطفال. وهذه الحرمانات ليست اجتماعية فقط. إنهم يؤثرون مباشرة على الرفاهية العقلية وعندما يتعين على الوالدين أن يختارا بين النقل والتدفئة والطب والمدرسة، يعاني الطفل من عدم الاستقرار.

وفي الأسر الكبيرة، يقوم المراهقون أحيانا بدور بالغ. ويحتفظون بالصغير، ويساعدون في البحث عن الماء، ويتبعون الأخبار أو يرافقون أحد الوالدين في العملية. ويمكن لهذه المسؤولية أن تعطيها إحساسا بالفائدة. It can also deprive them of their age. أي مراهق الذي هو مبكر جدا في خوف العائلة قد ينهار في وقت لاحق، عندما تسقط الطوارئ.

المراهقون في مواجهة الغضب بدون مخرج

ويعاني المراهقون من الحرب بطريقة معينة. فهم القضايا أفضل من الأطفال الأصغر سناً، ولكن ليس لديهم دائماً الوسائل اللازمة للعمل. وهم يرون الصور ويتابعون المناقشات السياسية ويقارنون القصص. قد يشعرون بالغضب أو الإذلال أو الوقاحة أو الحاجة للانتقام ويجب عدم تجاهل هذه المشاعر. ويمكن أن تصبح عاملا للانسحاب أو التطرف اللفظي أو السلوك الخطير.

والمراهقة هي أيضا السن التي يُبنى فيها المستقبل. غير أن الصراع يحجب الدراسات والامتحانات والرياضة والصداقة ومشاريع المغادرة أو العمل. عندما تغلق الآفاق تصبح الضائقة أقل وضوحاً بعض الشباب لا يبكون يقولون أنه ليس هناك فائدة هذا الشعور بالمكنسة يجب أن يحذر بقدر نوبة ذعر.

وتواجه المراهقات مخاطر محددة. ويمكن أن يزيد التشريد، والنضوح، وانعدام الخصوصية، والتوترات الاقتصادية من خطر المضايقة، والاستغلال، والزواج المبكر في أضعف البيئات. ومن ناحية أخرى، قد يكون الفتيان أكثر عرضة للضغط لإثبات شجاعتهم أو صمتهم. وفي كلتا الحالتين، يجب أن تراعي الحماية النفسية المنظور الجنساني والسن والسياق الأسري.

العواصم لا تُحَلَّق

ليس كل الأطفال المعرضين للحرب سيخلقون اضطراب دائم. وكثيرون يتعافون إذا عادت السلامة، تظل الأسرة مستقرة ويرافقهم شخص بالغ موثوق به. لكن بعض العلامات يجب أن تنبه. الطفل الذي لم يعد ينام، ولم يعد يأكل، ولم يعد يلعب، ولم يعد يتكلم أو يستعيد الحياة بشكل مستمر، يحتاج إلى الدعم. It is also necessary to monitor sudden aggressiveness, withdrawal, pain without clear medical cause, school fall and words of despair.

وفي أصغرها، كثيرا ما تمر المعاناة من خلال الجسم. ويمكن أن يُعرب عن خوف عميق من آلام الاختراق أو الصداع أو التقيء أو التوفير أو الخرق أو الرفض بالانتقال من الوالد. In school-age children, concentration difficulties dominate. يبدو أن الطفل ينسى أو يلتقط أو يبول أو ينظر في فراغ وفي المراهقين، يمكن أن تتخذ المعاناة شكل عرق أو مخاطر أو عزلة أو غضب أو تعرض مفرط للشاشات.

الخطأ هو أن تنتظر الأعراض لكي تتطرف الدعم النفسي الاجتماعي يعمل بشكل أفضل عندما يصل مبكراً الأمر لا يتعلق دائماً بالطب النفسي المتخصص أما الأماكن الآمنة، والأنشطة الجماعية، والألعاب، والرسم، والرياضة، والعودة التدريجية إلى المدارس، والكبار المدربين، فيمكن أن تقلل من خطر المزمن. غير أن الحالات الأكثر حدة يجب أن تتاح لها إمكانية الحصول على الرعاية المتخصصة.

عدم كفاية الرعاية

ولدى لبنان مهنيون مؤهلون ورابطات ذات خبرة وخطة وطنية معترف بها للصحة العقلية. ولكن الاحتياجات تتجاوز القدرة المتاحة. وتتركز الخدمات في بعض المناطق، وتعقد إمكانية الوصول إلى السفر، ولا تزال التكلفة عقبة. العائلات تبحث أولاً عن سقف وطعام وطب ومدرسة وكثيراً ما تأتي الصحة العقلية بعد ذلك، عندما تنمو المعاناة بالفعل.

وتؤدي الهجمات والضغط على النظام الصحي إلى تفاقم المشكلة. وفي أوائل نيسان/أبريل 2026، أبلغت البيانات الإنسانية عن مقتل 53 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 137 منهم منذ 2 آذار/مارس، كما أفادت 82 من الهجمات على الخدمات الطبية الطارئة. وقد تأثرت المركبات والمرافق الصحية وأغلقت خمسة مستشفيات. وعندما يصبح النظام الطبي هشاً، يفقد الأطفال الأكثر ضعفاً أيضاً أبواب الدعم النفسي.

التمويل يبقى قفل آخر وتحتاج برامج الدعم النفسي الاجتماعي إلى موظفين وتدريب وأماكن آمنة ونقل ورصد. وهي لا تنتج دائما نتائج مذهلة في الأجل القصير. ومع ذلك، فإنها تتفادى إلحاق أضرار جسيمة: ترك المدرسة، والعزلة، والعنف المنزلي، والإدمان، والاكتئاب، واضطرابات القلق المستمرة. ويؤدي عدم تمويل هذه البرامج إلى تأخير التكلفة إلى سنوات لاحقة.

ما يمكن أن تفعله الأسر والمدارس

العائلات لا تستطيع إيقاف الحرب غير أنها قد تقلل من بعض الآثار. ويوصي الأخصائيون باستعادة الروتينات البسيطة: ساعات الوجبات، وجداول النوم، وفترة الدراسة القصيرة، وفترة اللعب، ولفتات الفصل التي يمكن التنبؤ بها. يحتاج الطفل إلى معرفة ما سيحدث في الساعة القادمة، حتى لو لم يعد الكبار بالمستقبل.

الكلمات مهمة من الأفضل أن تشرح بكل بساطة بدلاً من أن تطمئن وللقول إن هناك إضراباً، وأن البالغين يبحثون عن مكان أكثر أماناً، وأن الطفل ليس مسؤولاً يساعد على الحد من الارتباك. كما ينبغي أن يكون التعرض للصور العنيفة محدوداً. الأطفال يسمعون الأخبار حتى عندما يعتقد الكبار أنهم يحمونهم وينبغي أن يتمكن المراهقون من طرح الأسئلة دون أن يتلقوا أوامر صمت فقط.

ويمكن للمدارس أن تؤدي دوراً حاسماً، حتى في حالة متدهورة. ويمكن للمدرس أن يتعرف على الطفل الذي هو طالب، وينظم طقوساً راقية، ويعرض وقتاً للتعبير أو يوجه الخدمة. ويجب أن تظل هذه الدورات هامة، ولكنها لا تستطيع تجاهل الحالة العاطفية للطلاب. فالتعلّم بعد الحرب يتطلب أولا استعادة القدرة على الاهتمام والثقة والترابط.

The risk of a generation marked by waiting

ولن تختفي الإصابة النفسية للأطفال اللبنانيين ببلاغ لوقف إطلاق النار. وسيتوقف ذلك على مدة عدم الاستقرار، والعودة إلى المدارس، والحصول على الرعاية، وسلامة الطرق، وقدرة الأسر على إعادة بناء حياة يومية. وتشير الأرقام الحالية بالفعل إلى خطر حدوث اضطرابات مزمنة لمئات الآلاف من الأطفال. They also say that mental emergency has become a national emergency.

وسيتعين على البلد أن يتبع هذه الأزمة في الوقت المناسب. وسيتعين قياس العهود، وتدريب المعلمين، وتعزيز مراكز الصحة الأولية، ودعم الوالدين، وفتح أماكن آمنة في مناطق الاستقبال وفي القرى العائدة. ليس كل الأطفال سيطلبون المساعدة. كثيرون سيقولون أنهم بخير لحماية والديهم أو لتجنب إحياء الألم. The next few weeks will say whether psychosocial support can be installed early enough, before fear becomes a habit.