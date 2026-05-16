الاقتصاد اللبناني الذي يواجه تكلفة الحرب

ويبدأ اقتصاد الحرب اللبنانية بالتدمير. وتشكل السيارات التي تستهدف المحور الساحلي، والقرى المضربة، والأراضي الزراعية المتضررة، والأسر المشردة، والفنادق الفارغة تقريباً الجزء المرئي من مشروع القانون. ولكن التكاليف الأكثر استدامة كثيرا ما تكون في أماكن أخرى. يظهر في الواردات الأكثر تكلفة، والتأمين الأثقل، وتأخيرات النقل، وفقدان الثقة، والحجوزات الملغاة، والحقول المهجورة، وتقلص سيولة الشركات أسبوعًا بعد أسبوع.

إن تكلفة الانتشار هذه أكثر صعوبة في قياسها من المبنى المدمر. وهي تنزلق في الأسعار والهامش والقرارات المؤجلة. الشركة التي لم تعد تستورد بحذر لا تُدرج دائماً في بيان ميزان الحرب. الفنادق التي تبقي أبوابها مفتوحة بنسبة 7% أو 8% من الشغل لا تختفي من السجلات، ولكنها تنفد. المزارع الذي لم يعد يستطيع الوصول إلى أرضه لا يفقد حصاد واحد فقط يخسر موسم، وأحيانا شجرة، وغالبا السوق.

تسعى السلطات الآن إلى الاعتراض على هذه الفاتورة. يمثل الاستخدام المعلن لتحليل الصور وأدوات الذكاء الاصطناعي، بدعم من الشركاء الدوليين، محاولة للخروج من التقدير التقريبي. ويمكن لهذه الطريقة أن تساعد على التمييز بين الضرر المباشر، الذي يتجلى على أرض الواقع، وبين الآثار غير المباشرة التي تؤثر على قطاعات بأكملها. كما يبين أن الحرب الاقتصادية لا تبدأ بعد الحرب العسكرية. كلاهما يتحركان معاً.

الاقتصاد الحربي اللبناني: التكلفة الظاهرة

الطبقة الأولى من الخسارة مادة وهي تشمل المنازل، والطرق، والسيارات، والمرافق العامة، والمزارع، والمتاجر، والشبكات المتضررة من الإضرابات. وتقاس هذه الطبقة بالصور والتقارير الميدانية والتقييمات التقنية. وهو يتيح لنا أن نقول ما دُمر، أين، وكم وكم تكلفة الإصلاح الأولية.

لكن حتى هذا الجزء المرئي معقد والسيارة التي دمرت على محور بين بيروت والجنوب ليست مجرد ممتلكات مفقودة. ويحول الطريق إلى منطقة خطر. It alters displacement behaviour. وهو يثقل كاهل مقدمي الخدمات، والأسر، والناقلات، والعاملين في مجال الإغاثة والتجار. ومن ثم تصبح ضربة على مركبة صدمة اقتصادية تتجاوز هدفها الفوري.

وللهجمات على الطريق الساحلي وعلى الطرق المؤدية إلى الجنوب أثر خاص. وهي تؤثر على حيز حيوي لحركة المرور في البلد. وعندما يبدو الطريق الرئيسي ضعيفا، تنخفض حركة التنقل. حركة السلع أقل سهولة السائقين يترددون الشركات تضيف هامش مخاطر العملاء يؤخرون سفرهم الجغرافيا الاقتصادية للبنان تتقلص.

ويؤدي تدمير المساكن إلى نفس نوع الأثر المتسلسل. ولا تقتصر التكلفة على إعادة بناء الجدران. ولا بد من توفير المأوى للمقيمين، والحلول المؤقتة الممولة، ويجب نقل الطلبة، ورعايتهم، وإعادة تنظيم الأسر والمحافظة على حد أدنى من الدخل. ويصبح تدمير المساكن من النفقات العامة، وعبء الأسرة، وصدمة اجتماعية. وهو يبرز فقدان سجل العقارات لوضعه في قلب الاقتصاد اليومي.

الخسائر الزراعية كمؤشر ثقيل

وتوفر الزراعة أحد أوضح الأمثلة على هذا التراكم. وسيؤثر الضرر المسجل في قطاع الزراعة والحراجة في الجنوب على نحو 22.5 في المائة من المنطقة المعنية، أو 264 56 هكتارا. وتشمل الأضرار أشجار الزيتون، وأشجار الفواكه، والتبغ، والبساتين، وأشجار الموز، والمحاصيل المحمية. وهذا النوع من الخسائر لا يتم إصلاحه في عجلات الطرق.

فعلى سبيل المثال، تدعم زراعة التبغ أسر بأكملها في عدة قرى. وتعطي أشجار الزيتون إيرادات مؤجلة ترتبط بالموسم وصيانة الأشجار بانتظام. وتتوقف الدفاتر والموز على سلاسل النقل، والعمل، والأسواق، وأحياناً المرافق الهشة. وعندما تتضرر الأرض أو يتعذر الوصول إليها، يفقد المزارع أكثر من الإنتاج اليومي. يمكنه أن يفقد علاقته بالسوق.

كما تؤثر الخسارة الزراعية على الأمن الغذائي. وفي بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، يزيد كل ضعف في الإنتاج المحلي من الضعف. إنتاج وسائل أقل لشراء المزيد من الخارج، في وقت تزداد فيه تكاليف النقل والتأمين والطاقة. ومن ثم فإن الحرب تخلق دائرة غير مواتية. فهو يدمر جزءًا من السعة المحلية وفي الوقت نفسه يزيد من تكلفة البديل المستورد.

وتركز الاستراتيجية الزراعية المعلنة للفترة 2026-2035، التي تركز على الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاستدامة والانتقال الرقمي، على تركيز جديد. ولم يعد مجرد برنامج وزاري. وهو يصبح استجابة لمخاطر السيادة الاقتصادية. ولا يستطيع لبنان إنتاج كل شيء، ولكنه لا يستطيع أن يقبل بأن تصبح مناطقه الزراعية مناطق من الخسائر المتكررة.

استيراد أكثر تكلفة، السعر النهائي أكثر هشاشة

وتتعلق أكثر التكاليف غير المباشرة مباشرة بالواردات. ويقول القادة الاقتصاديون إن الأزمة ليست من الداخل فحسب. وتتأثر الطاقة والوقود والشحن والتأمين وتوافر السلع بأزمة إقليمية ودولية. هذا الدقة يحسب ويستورد لبنان جزءا أساسيا من الطاقة والسلع الاستهلاكية والمدخلات. ولذلك فهي عرضة لكل زيادة خارجية.

عندما ترتفع أسعار النفط ينتشر التأثير تكاليف الكهرباء أكثر لإنتاجها. ويزداد وزن المولدات الخاصة على الأسر المعيشية. الشركات تدفع أكثر لتشغيل آلاتها، وإبقاء منتجاتها باردة أو تسليم. وتتجاوز بعض هذه التكاليف الشركات. ويخفض المستهلكون مشترياتهم. وأصبح نمو الطاقة تقلصا في الطلب.

النقل والتأمين يضيفان طبقة أخرى. وإذا كانت طرق البحر أو الأراضي تبدو أكثر خطورة، فإن التأمين يزداد. وإذا زادت المواعيد النهائية، تصبح المخزونات أكثر تكلفة. وإذا أصبح الحصول على السلع أكثر صعوبة، فإن الموزعين يطلبون أقل أو يحتاجون إلى مدفوعات أسرع. ثم يعمل الاقتصاد اللبناني، الذي اتسم بالفعل بالأزمة المصرفية، بقدر أقل من المرونة.

وتؤثر هذه الآلية أيضاً على أسعار الأغذية. ويجب على المستوردين أن يدمجوا مخاطر الشحن والتأمين والطاقة والعملات الأجنبية. ويجب على المتاجرين أن يحموا هوامشهم في سوق يقل فيها قدرة العملاء على الشراء. وقد تكون النتيجة زيادة في الأسعار أو انخفاض في النوعية والأحجام. وفي كلتا الحالتين، تدفع الأسرة المعيشية الحرب بصورة غير مباشرة.

الكهرباء كنقطة ضعف

ويوضح الاجتماع الوزاري بشأن آثار الأزمة على الكهرباء هذا الهشاشة. ويسعى الوزراء المعنيون إلى تنسيق مواقفهم للحد من الآثار السلبية على القطاع. والمشكلة معروفة: فبدون الطاقة المستقرة، لا توجد صناعة عادية، ولا سياحة تنافسية، ولا حفظ غذائي فعال، ولا نشاط تجاري منتظم.

الكهرباء تعمل كثمن مخفي وحتى عندما لا تظهر مباشرة في فاتورة منتج ما، فإنها تنعكس في تكلفة الإنتاج والتخزين والخدمات والنقل. مصنع يعتمد على الوقود للتعويض عن التخفيضات يفقد هامشه مطعم يزود ثلاجاته ومطبخه بالحلول الباهظة الثمن يعدل أسعاره فندق يحتفظ بغرف فارغة ولكن يجب أن يبقي معداته مجهزة للخسائر مرتين.

ويتمثل الخطر في أن القطاعات الأكثر هشاشة ستخفض نشاطها قبل إغلاقها. يمكن للشركة أن تبدأ بتخفيض ساعاتها ثم يحد من مخزوناته. ثم تؤجل التجنيد وأخيرا، يتخلى عن بعض الأسواق. ولا يُنظر إلى هذا التدهور البطيء في رقم واحد. ويُقرأ في القرارات الدفاعية التي يتخذها منظمو المشاريع.

يجوز للحكومة التنسيق والتحكيم والسعي إلى اتخاذ تدابير طارئة. ولكن ما دامت الحرب تواصل الضغط على التكاليف الخارجية وطرق الإمداد، لا تزال الكهرباء نقطة ضعف في الاقتصاد الكلي. ثم يدفع لبنان ثمن أزمة ليست محلية فحسب، بل يستوعبها مع المؤسسات الضعيفة والقطاع الخاص المثبت.

السياحة، التي تكشف عن فقدان الثقة

وتبين السياحة فقدان الثقة أسرع من القطاعات الأخرى. ولا تشغل فنادق بيروت سوى نسبة تتراوح بين 7 و 8 في المائة، بل إن المناطق تبلي بلاءً حسناً. لا توجد ديناميات قوية لمهرجان آدا المحترفون في أفضل الأحوال يدفعون حركة داخلية ضعيفة خارج العاصمة هذا الضعف ليس مشكلة تجارية فحسب وهو يقيس مستوى القلق.

وتتوقف السياحة على القرارات التي يمكن إلغاؤها في غضون دقائق. الزائر يستسلم إذا تم ضرب الطريق العائلة تؤجل إذا أصبحت أخبار الجبهة أقوى الحدث يصبح فارغاً إذا كان الضيوف يخشون حادثة يمكن للفندق أن يخفض أسعاره لكنه لا يستطيع بيع الأمن ويفسر هذا التقييد سبب تدمير الحرب للطلب قبل أن تدمر حتى الهياكل الأساسية.

والكلفة الخفية موجودة في الوظائف ذات الصلة. فندق فارغ يقلل ساعات العمل مطعم أقل تواترا يشتري أقل من مورديه السائق يفقد رحلاته دليل يلغي زياراته منزل الضيوف يؤجل مشتريات الصيانة موسيقي أو فني يخسر حدث وتعمل السياحة كسلسلة من الإيرادات الصغيرة. وعندما تنهار الخسائر تُنتشر في كثير من الأحيان في مهن سيئة الحماية.

وتخضع العاصمة لضغوط إضافية. ولا تزال بيروت تتأثر بالأوضاع الأمنية والتشريد. ولا يمكنها أن تؤدي دورها بالكامل كعرض وطني. الزائرون يريدون شوارع مفتوحة، سفراً بسيطاً، خدمات منتظمة وجو خروج لا تزال المدينة تقدم الكثير، لكنها تعمل في جو من الأزمة. وهذا يكفي لتقليل التحفظات.

المشردون والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية

ويشكل التشريد الجماعي تكلفة صعبة أخرى للتقليل إلى بند الميزانية. وتشير البيانات الرسمية الواردة في الصحافة إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا منذ بداية الهجوم الممتد. هذا الرقم يشير إلى حالة طوارئ بشرية. كما يشير إلى التحول الاقتصادي. كما أن الأسر المشردة تستهلك، وتعمل بشكل أقل، وتعتمد أكثر على المعونة وتثقل كاهل المدن المضيفة.

الأسر المشردة لا تفقد منازلها فحسب وغالباً ما تفقد دخلها العادي، أو المدرسة، أو شبكة الأحياء، أو الوصول إلى الأراضي أو الأعمال التجارية. وتنفق على الإسكان، والتنقل، ومعالجة نفسها، واستعادة حد أدنى من الممتلكات. وتتناقص المدخرات الشخصية. ويمكن أن تزداد ديون الأسرة. الأطفال يدرسون بشكل أقل حسناً ويرفض الكبار الرعاية أو يقبلون وظائف أقل استقرارا.

وتستوعب البلديات والرابطات جزءا من هذا العبء. ويفتحون مراكز، ويوزعون المعونات، وينسقون الرعاية الأولية، ويحاولون الحفاظ على الخدمات. لكن مواردهم محدودة ومع استمرار التشرد، يصبح التضامن المحلي ميزانية. وهي تتطلب الأدوية والفراشات والمياه والصيانة والنقل والسلامة والإدارة الإدارية.

ويؤدي التشرد أيضا إلى فقدان الإنتاجية الوطنية. المزارعون لم يعودوا ينمووا ولم يعد العمال يصلون إلى أماكن عملهم. يغلقون محلهم الطلاب يتعلمون في ظروف متدهورة ولا تحسب هذه التكلفة دائما على الفور. ومع ذلك، فهو يثقل النمو في المستقبل. إن العام الدراسي غير المنظم أو الموسم الزراعي المفقود له آثار تتجاوز الشهر الحالي.

المدرسة والصحة في مشروع القانون الخفي

والأزمات المدرسية والصحية ليست مجرد أزمة اجتماعية. إنها اقتصادية. عندما تصبح المدارس ملاجئ، يجب أن يتكيف النظام التعليمي. وتناقش الامتحانات، وتتحرك الدورات على الإنترنت أو تفتت، وتفقد الأسر الرؤية. رأس المال البشري للبلد متأثر. وقد يبدو هذا المصطلح باردا ولكنه يصف حقيقة ملموسة: تعلم أقل اليوم يعني مهارات أقل غداً.

الصحة تتبع نفس المنطق وغالبا ما يكون المشردون خارج المراكز أقل ظهورا. وهم بحاجة إلى الأدوية والمتابعة والتوجيه. ويحتاج كبار السن والمرضى المزمنون والأطفال والحوامل إلى استمرار الرعاية. If this continuity breaks, the bill increases later. ويصبح المرض الذي يُتَّبع سوءاً في المستشفى. الإجهاد المطول يصبح مشكلة صحية عقلية تعطل المخدرات يصبح حالة طارئة.

ولا تدرج هذه التكاليف دائما في تقييمات الأضرار الأولى. لا يظهرون على صور الأقمار الصناعية لا يبدون كجسر مدمر ومع ذلك، يخفضون قدرة البلد على التعافي. وتستخدم الحرب المؤسسات التي يجب أن تستعد لفترة ما بعد الحرب.

النظام المالي في مواجهة الاقتصاد الوقائي

وتضيف الأزمة المصرفية هشاشة خاصة. ويهدف الإصلاح المصرفي قيد المناقشة إلى تنظيم حل المصارف وتحديد أدوار الهيئات الإشرافية ومعالجة الخسائر. ولكن الاقتصاد الحقيقي يتقدم بالفعل في نظام تحوطي. وتحتفظ الشركات بالنقد، وتحرس الأسر المعيشية الحسابات، وتجرى المعاملات في كثير من الأحيان خارج القنوات الرسمية، وتصبح الرسوم عرضة للتوتر.

إن مكافحة الاقتصاد النقدي، والاحتكارات، والمضاربة السعرية تتطلب قواعد، ولكن قبل كل شيء المراقبة. ويمكن أن يساعد اتخاذ قرار بشأن الرسوم والرسوم على توضيح بعض التكاليف. ولا يكفي أن تظل الضوابط ضعيفة. في سياق الحرب، يكون إغراء تبرير كل زيادة بالمخاطر قويًا. ومن ثم يجد المستهلكون صعوبة في التمييز بين التكلفة الحقيقية للإساءة.

فالاقتصاد التحوطي يغير السلوك. وتؤجل الأسر المعيشية عمليات الشراء غير الضرورية. وتحتفظ الشركات بالمخزونات عندما تستطيع، أو تخفض أوامرها عندما تخشى الاستراحة. ولم تعد المصارف تؤدي دورها التمويلي بالكامل. وأصبحت الدوائر غير الرسمية أكثر أهمية. ويقلل هذا الوضع من قدرة الدولة على رصد النشاط وجمع الإيرادات اللازمة.

ولذلك لا يمكن فصل الإصلاح المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عن الحرب. وقف إطلاق النار لن يحل كل شيء. ولكن بدون وقف لإطلاق النار، لا تزال أدوات الإصلاح صعبة التنفيذ. المستثمرون لا يتوقعون القوانين فقط وهم يتوقعون طرقا آمنة، وطاقة يمكن التنبؤ بها، ومصارف وظيفية، وطلبا أقل شللا.

مشروع قانون وطني متحرك

يحاول البلد قياس الحرب كما هي مستمرة. وهذه هي الصعوبة الرئيسية. ويمكن تنقيح الخسائر المباشرة بعد كل ضربة. وتتوقف الخسائر غير المباشرة على مدة الأزمة. شهر فنادق فارغ ليس له نفس تأثير ثلاثة أشهر. وليس للموسم الزراعي المفقود نفس التكلفة التي تتكبدها الأرض التي لا يمكن استخدامها. لا يكون للرحلة القصيرة نفس تأثير المنفى الداخلي المطول.

ولذلك ينبغي أن تظل طريقة التقييم متطورة. وسيتعين عليها أن تضيف أضرارا واضحة، وتكاليف تشغيل، وضياع الدخل، والأسعار المستوردة، وخسائر الإنتاج، والنفقات الاجتماعية. كما ينبغي لها أن تتفادى ازدواجية العد والتمييز بين ما تم تأكيده وما لا يزال مقدرا. وستكون هذه الصرامة أساسية من أجل طلب المساعدة الخارجية، وتنظيم إعادة البناء، ومنع مشروع القانون من أن يصبح هدفاً للكفاح السياسي.

وسيتوقع القطاع الخاص إشارات ملموسة. الفنادق سيراقبون التحفظات المستوردون سيراقبون الشحن والتأمين سينتظر المزارعون الوصول إلى الأرض الناقلون سيحكمون على حالة الطرق وسترصد الأسر المعيشية أسعار الطاقة والغذاء والخدمات. ولن يعتمد الانتعاش على إعلان واحد. وسوف يعتمد على سلسلة من التأكيدات العملية.

الحقيقة الحاسمة التالية سوف تأتي من أرض واشنطن وقراراتها وإذا تراجعت الأعمال القتالية فعلا، يمكن أن تبدأ التدابير الأولى للتعويض. وإذا استمرت الإضرابات، سيظل اقتصاد الحرب اللبنانية اقتصاداً من التكاليف المكبوتة، والخسائر المؤجلة، والقرارات المعلَّقة، مع مشروع قانون يزيد حتى عندما لا يُحسب التدمير بالكامل بعد.