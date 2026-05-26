الأقصى: الوصاية الأردنية المقترح الإسرائيلي – الأمريكي

وتناولت المناقشة حول الأقصى بُعدا جديدا عقب تقارير عن مشروع أمريكي إسرائيلي لسحب دور الأردن التاريخي في ملاذ القدس. وتتعلق الحالة بأحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط. وهو يتعلق بكل من السيادة الفلسطينية المزعومة على القدس الشرقية، ومعاهدة السلام الإسرائيلية – الأردنية، والدور الديني للهاشميين، والاستراتيجية الأمريكية لإعادة التكوين الإقليمي حول اتفاقات أبراهام. وفي هذه المرحلة، لا يؤكد أي إعلان رسمي حدوث تغيير رسمي في الوضع الراهن. ولكن فرض تحد للوصاية الأردنية يكفي لإحياء خط أحمر سياسي وديني وأمني.

Al-Aqsa at the heart of a disputed project

ووفقا لمسح نشره أخصائي في وسائط الإعلام البريطانية في الشرق الأوسط، يصف مسؤولو الولايات المتحدة والأردنيون وفلسطينيون وغربيون وخليج المناقشات الرامية إلى وضع ترتيب جديد للزرع. This would end the central role of the Islamic Waqf supported by Amman. ومن شأنه أن ينشئ هيكلا أنشئ تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يقدم الموقع كمركز متعدد الأديان. وأفادت نفس وسائط الإعلام بأن المشروع سيتيح لليهود إمكانية الوصول المؤمن على قدم المساواة ويتيح للصلاة الجماعية اليهودية في الضميمة التي يحظر الوضع الراهن عليها. These elements remain attributed to anonymous sources. ولذلك يجب معاملتها على أنها معلومات مبلّغ عنها، لا على أنها فعل.

الرهانات تذهب بعيداً عن إدارة المكان المقدس. Al-Aqsa is the third sacred place of Islam and the most sacred site of Judaism under the name of Temple Mount. وتستند إدارته إلى توازن هش. المسلمون يصلون هناك. ويمكن لغير المسلمين أن يزوروا وفقا لقواعد محددة، ولكن الصلاة اليهودية المنظمة لا تزال محظورة في الإطار التقليدي للوضع الراهن. وأي تغيير في هذا التوازن يمكن أن يؤدي إلى المظاهرات، والعنف في القدس، والتعبئة الفلسطينية الأوسع، ورد فعل الدول العربية المرتبطة بإسرائيل من خلال اتفاقات السلام أو التطبيع.

الأردن يواجه خط أحمر

ويحتل الأردن المرتبة الأولى بين البلدان المعنية. وقد أسس ملكه جزءا من شرعيته الإقليمية على حضانة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. ويعود هذا الدور إلى عام 1924 في القراءة الهاشمية. تم حفظه بعد انفصال (جوردان) عن الضفة الغربية عام 1988 و تم التعرف عليه لاحقا في معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وفي عام 2013، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله الثاني اتفاقا يعيد تأكيد الحرس الهاشمي ويعرّف العقصى بأنها مجمع الحرم الشريف الذي يضم 144 دونم ومباني ومحاكم ومباني.

The information reported occurs in an already flammable climate. ومنذ عدة سنوات، ما فتئ المسؤولون الإسرائيليون المتطرفون يزيدون من زياراتهم إلى الأقصى ويطالبون بمزيد من الحقوق للزوار اليهود. وزار الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير المعبد في نيسان/أبريل 2026، مدعياً فيه توسيع نطاق حقوق اليهود في الوصول والصلاة. وقد ندد الأردن والسلطة الفلسطينية بالاستفزاز وانتهاك الوضع الراهن. وكثيرا ما رد مكتب بنيامين نتنياهو في حلقات مماثلة بأن إسرائيل لم تغير سياستها الرسمية. ولكن تكرار هذه الأعمال يثير الشكوك حول قدرة الحكومة الحقيقية على احتواء جناحها الأكثر جذرية.

واشنطن في موقف حساس

الدور الذي يُسند إلى واشنطن يجعل القضية أكثر حساسية. وقد أعربت الولايات المتحدة منذ وقت طويل عن تأييدها للوضع الراهن وللدور الأردني. ومن ثم فإن التحريض الأمريكي، حتى غير المباشر، سيكون له وزن كبير. وادعى الإعلام وراء الاكتشافات أن المشروع سينفذه سفير الولايات المتحدة لإسرائيل، مايك هوكابي، وجاريد كوشنر، دونالد ترامب ابنه، على الرغم من أنه لم يكن له مكتب رسمي في الإدارة. هذا يشير إلى دبلوماسية اتفاقات (إبراهام) التي سعت لتحويل العلاقات الإقليمية حول التطبيع مع إسرائيل وقراءة اقتصادية ودينية للصراعات.

ووجود مايك هاكابي بشأن هذه المسألة يغذي الشواغل العربية. وبحلول شباط/فبراير ٢٠٢٦، كان السفير الأمريكي قد أثار بالفعل خلافا حادا بعد أن قال إن إسرائيل ستتمتع بحقوق بلبليكية على جزء كبير من الشرق الأوسط. وقد أدانت عدة بلدان عربية ومنظمات إقليمية هذه البيانات. وعلى الرغم من أن سفارة الولايات المتحدة حاولت بعد ذلك إعادة تنشيط نطاقها، فإن هذه الحلقة عززت عدم الثقة في رؤيتها للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. In this context, any initiative concerning Al-Aqsa is read not as a simple administrative adaptation, but as a possible ideological shift.

عمان، بين الدبلوماسية والضغوط الداخلية

بالنسبة لعمان، السؤال موجود. الأردن ليس فقط ممثل دبلوماسي خارجي. ويدير ويمول ويدافع سياسيا عن واق القدس. It employs or supports part of the religious and administrative staff of the sanctuary. وهي تشير بانتظام إلى أن إسرائيل لا تتمتع بسيادة على القدس الشرقية، وهي أرض محتلة منذ عام 1967 وفقا للموقف الأردني والفلسطيني والدولي إلى حد كبير. والتحدي الذي يواجه وصايته لن يهدد فقط الحق الديني. ومن شأنه أن يضعف دعامة معاهدة السلام الإسرائيلية – الأردنية ويعرض النظام الملكي لضغوط داخلية قوية.

ويتبع المجتمع الأردني الأقصى بكثافة خاصة. وأغلبية السكان من أصل فلسطيني أو لها علاقات أسرية مع الضفة الغربية والقدس. الحزبان، النقابات، الحركات الإسلامية والمنظمات المهنية نددت منذ وقت طويل بزيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى المهرجان وإذا استبعد الأردن علنا، ينبغي للمملكة أن تختار بين رد فعل محدود، مع احتمال أن تكون عاجزة، وأزمة مفتوحة مع إسرائيل وواشنطن. وفي كلتا الحالتين، ستكون التكلفة السياسية مرتفعة.

كما أضعفت السلطة الفلسطينية

كما أن السلطة الفلسطينية معرضة للخطر. ويعترف اتفاق عام 2013 بدور الملك عبد الله الثاني كوصي على الأماكن المقدسة، مع إعادة تأكيد أن السيادة في المستقبل على القدس تعود إلى الدولة الفلسطينية. ومكن هذا التقاسم الدبلوماسي رام الله وعمان من تنسيق موقفهما إزاء إسرائيل. وإذا حل هيكل إسرائيلي جديد محل الوقف، فإن السلطة الفلسطينية ستفقد صلة مؤسسية أساسية في القدس الشرقية. وقالت إنها ستتهم أيضا منافسيها بعدم حماية القلب الرمزي للقضية الفلسطينية.

The religious dimension gives the file an immediate regional scope. ولا يتعلق الأقصى بالفلسطينيين أو الأردنيين فقط. It mobilizes Muslim public opinion, from Turkey to Pakistan, from the Gulf to the Maghreb. وينبغي للحكومات التي تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو تجري حوارا مع واشنطن أن تجيب على سؤال بسيط: هل يمكنهم قبول تغيير في الوضع الراهن في موقع مسلم مقدس باسم هيكل إقليمي جديد؟? هذا الضغط سيكون قوياً جداً للبلدان المرتبطة باتفاقات (إبراهام) أو طلب الانضمام إليها.

السيطرة على السيرمونات، أكثر نقطة متفجرة

ويتضمن التقرير نقطة متفجرة أخرى: السيطرة الإسرائيلية المزعومة على التعيينات الدينية ومضمون خطب الجمعة. وإذا تأكد هذا العنصر، فإنه سيمثل تمزقا كبيرا. الوعظ يوم الجمعة ليس ممارسة دينية فحسب. In Al-Aqsa, it carries a political, identity and national dimension. وسيعتبر منح إسرائيل حق السيطرة على الأئمة أو الواعظ أو مسؤولي الموقع الاستيلاء المباشر على مؤسسة إسلامية في الأراضي المحتلة. وهناك عدد قليل من المواضيع التي يمكن أن تثير مثل هذا الرد السريع في العالم الإسلامي.

إن إسرائيل، من جانبها، تعرض عموما سياستها في القدس كضمان لحرية الوصول والأمن. وتدعي السلطات الإسرائيلية منع العنف والسيطرة على موقع يمكن أن تتصاعد فيه التوترات بسرعة. ويشددون أيضا على أهمية جبل معبد اليهودية. غير أن هذه الحجة تتنافى مع التصور الفلسطيني والأردني، الذي يرى في كل تمديد لوجود الشرطة، وفي كل قيود على وصول المسلمين، وفي كل زيارة للوزير اليميني البعيد تآكلا تدريجيا للوضع الراهن. وبالتالي، فإن الفجوة بين الأمن المطالب به والسيادة المتنازع عليها لا تزال آخذة في الاتساع.

معجل إقليمي محتمل

ويزيد الجدول الزمني الإقليمي من خطورة اللحظة. إن الحرب في غزة، والتوترات في لبنان، والإضرابات التي تتورط فيها إيران، والمناقشات الأمريكية بشأن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، تخلق جوا من الأزمات الدائمة. وفي مثل هذه البيئة، يمكن للعقبة أن تعمل كمعجل. ويمكن أن يصبح اتخاذ قرار إداري محدود على ما يبدو نقطة تجمع سياسية. A ministerial visit may trigger clashes. إشاعة تغيير الوضع الراهن يمكن أن تنتج التعبئة حتى قبل أن تنشر الفُرص إنكارها.

التاريخ الحديث يؤكد هذا الحساسية وقد أدت القيود المفروضة على الدخول والتفتيش والبوابات الأمنية وتدخل الشرطة والزيارات التي يقوم بها القادة الوطنيون الإسرائيليون إلى احتجاجات، أحيانا خارج القدس. ويبلور هذا الموقع قضية فلسطين لأنه يتغاضى عن ثلاث صراعات في آن واحد: الصراع الديني حول الصلاة، والصراع الوطني حول القدس الشرقية، والصراع الدبلوماسي حول الاعتراف الدولي. وهذا الافتراض بالتحديد هو الذي يجعل أي محاولة لتغيير أحادي الجانب أمرا خطيرا.

اتفاقات أبراهام في الخلفية

الاستراتيجية الأمريكية تبدو غامضة ودعا دونالد ترامب مؤخرا عدة بلدان في المنطقة إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، متذرعا بالدول العربية والمسلمة التي لم تطهر علاقاتها مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، تؤدي المناقشات مع إيران والحرب في غزة والتوترات في لبنان إلى تعقيد أي مبادرة إقليمية رئيسية. إن تحويل العقصى إلى رمز للتعايش الأبراهيم يمكن أن يغوي بعض مهندسي التوحيد. غير أن مثل هذا النهج، إذا كان ينطوي على إضعاف القف والأردن، قد يكون له أثر عكسي: تحد ديني وسياسي أوسع نطاقا.

The concept of a multi-faith centre carries an explosive charge. وقال إن مناصريه المحتملين يقدمونه كبادرة من الانفتاح، وسينظر إليهم معارضوه على أنه فساد للموقع وإضفاء الشرعية على الصلاة اليهودية الجماعية في ضميمة مسلمة. وبالنسبة للفلسطينيين، لن يكون هذا تقاسما متوازنا، بل خطوة نحو التقسيم الزمني أو المكاني للملجأ، على طول النمط المخيف للأماكن المقدسة المتنازع عليها الأخرى. وبالنسبة للأردن، سيكون ذلك تحديا مباشرا لتعريف الحرم الشريف في اتفاق عام 2013.

نتنياهو قبض عليه بين حلفائه وأمان

هامش المناورة بينيامين نتنياهو لا يزال غير مؤكد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتمد على الحلفاء اليمينيين الملتزمين بتوسيع السيادة الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية. كما يجب عليها أن تحافظ على العلاقات مع الأردن، التي هي أساسية بالنسبة للأمن الإقليمي، واستقرار الحدود الشرقية، والتعاون على عدة مسائل. ويفسر هذا التوتر الرسائل المتناقضة التي وجهتها إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية: التمسك الرسمي بالوضع القائم، ولكن زيادة التسامح إزاء الأعمال السياسية أو الدينية التي تختبر حدودها.

بالنسبة لـ (جوردان) لا يمكن أن يكون الجواب شفهياً ولدى عمان أدوات دبلوماسية، بما في ذلك استفزازات السفراء، والمساعي إلى واشنطن، والاجتماعات العربية والإسلامية، واللجوء إلى الأمم المتحدة. لكن كل أداة لها حدودها إن كسر أو تعليق بعض جوانب التعاون مع إسرائيل سيكون له تكلفة أمنية واقتصادية. مجرد الاحتجاج سيعرض القوة إلى النقد الداخلي. وهذا التناظر هو الذي يجعل الوصاية الأردنية مركزية ومحرومة.

إن القدس لا تزال تمثل فكرة القضية الفلسطينية

وهكذا تعود القضية الفلسطينية إلى أكثر الأماكن حساسية. وما فتئت الدبلوماسية الدولية تحاول منذ سنوات التفاف على المأزق السياسي من خلال ترتيبات اقتصادية أو أمنية أو إقليمية. ويشير الأقصى إلى أنه لا يمكن تجاوز القدس. ولا يمكن الاستمرار في أي خطة للتطبيع لتجاهل وضع الأماكن المقدسة وحقوق الفلسطينيين والاعتراف بالدور الأردني. إن التغيير الطفيف الذي تتصوره إسرائيل أو الولايات المتحدة يمكن أن ينعش التضامن السياسي الذي أضعفته الشعبتان الفلسطينية والعربية.

وستعرف الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت الاكتشافات لا تزال في مرحلة مشروع مناقش أو ما إذا كانت تعلن مبادرة أكثر تنظيما. والإشارات التي يتعين رصدها دقيقة: رد فعل أمريكي رسمي، وإنكار إسرائيلي مفصل، وتعبئة دبلوماسية أردنية، وبيان صادر عن السلطة الفلسطينية، أو اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي القدس، سيجري الاختبار أيضا على أرض الواقع، وفي وصول المؤمنين، وسلوك الشرطة الإسرائيلية، وزيارات الزعماء السياسيين، وقدرة الوقوف على مواصلة إدارة الأقصى دون مزيد من القيود.

العناصر التحريرية

ويشمل عدد كلمات الجسم، والقبعة ما يلي:2,011

الكلمة الرئيسية:الأقصى

الكلمات الرئيسيةالأردن، القدس الشرقية، والوقوف الإسلامي، والوضع الراهن، وأبراهام، ومايك هوكابي، وإيتامار بن غفير

الوصف:

الأقصى: وهناك مشروع أُبلغ عنه للطعن في الوصاية الأردنية يُنعش التوترات حول القدس.

Extract:

وتقع العقصة في صميم توتر إقليمي جديد في أعقاب تقارير عن مشروع أمريكي – إسرائيلي لتخفيض أو حتى إلغاء الوصاية الأردنية في ملجأ القدس. وتتعلق المسألة بالوضع الديني القائم، ومعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، والسيادة الفلسطينية المزعومة على القدس الشرقية، والاستراتيجية الأمريكية حول اتفاقات أبراهام. ولم يُعلن عن أي قرار رسمي، ولكن الآثار السياسية هي آثار رئيسية.

خمسة ألقاب بديلة:

الأقصى: واشنطن وإسرائيل في ظل التوتر القدس: الوصاية الأردنية الأقصى: مشروع يقلق عمان الأقصى: الوضع القائم في مواجهة انهيار القدس: يدافع الأردن عن دوره التاريخي

المراجع والصلات

في الشرق الأوسط، تم الإبلاغ عن تحقيق في مشروع أمريكي إسرائيلي لسحب سيطرة الأردن التاريخية على العقصى.

The Hashemite Royal Court, official page on the Hashemite Guard of Islamic and Christian Holy Places in Jerusalem, its historical origin, the maintenance of the Jordanian role after 1988, recognition in the 1994 peace treaty and the 2013 agreement.

الاتفاق الأردني – الفلسطيني المؤرخ 31 آذار/مارس 2013 بشأن الأماكن المقدسة للقدس، الذي يؤكد من جديد دور الملك عبد الله الثاني، ويعرّف العقصى بكاملها على الحرم الشريف، بكونه 144 دونما.

إدارة الشؤون الفلسطينية الأردنية، والموقف الرسمي للقدس الشرقية، والوصاية الهاشمية، ومركز المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة.

Reuters, sent of 12 April 2026 on the visit of Itamar Ben Gvir to Al-Aqsa, his requests for the expansion of Jewish prayer rights and the Jordanian and Palestinian condemnation.

Associated Press, February 2026 article on the controversy provoked by Mike Huckabee after his remarks on Israel’s biblical rights and Arab and Muslim condemnations.

الغارديان، تابع في 26 أيار/مايو 2026 على السياق الإقليمي، مناقشات بشأن اتفاقات إبراهيم واستئناف المعلومات عن المشروع المبلّغ عنه عن الأقصى.