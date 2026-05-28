الألغام المضادة للأفراد: انضمام لبنان إلى الاتفاقية

وقد بلغ لبنان مرحلة دبلوماسية وإنسانية كبرى بالانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، المعروفة باسم اتفاقية أوتاوا. ويضع إيداع صك الانضمام لدى الأمم المتحدة في 1 أيار/مايو 2026 البلد على طريق قانوني جديد. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للبنان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. واعتبارا من ذلك التاريخ، سيتعين على بيروت أن تحظر استخدام هذه الأسلحة وإنتاجها ونقلها وتخزينها، ومن ثم تنظيم تدمير المخزونات وإزالة المناطق الملغومة الخاضعة لولايتها.

وهذا القرار ليس من مسائل القانون الدولي فحسب. وهي مسألة ملموسة جدا بالنسبة لللبنانيين، ولا سيما في الجنوب، وعلى طول الخط الأزرق، وفي بعض المناطق الجبلية وفي المناطق التي تشهد حروبا متعاقبة. وتعرقل الألغام والذخائر الفرعية غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب الأراضي الزراعية وتهدد عودة المشردين داخليا وتفرض قيودا شديدة على البلديات. ويأتي انضمام لبنان أيضا في وقت أدت فيه الأعمال القتالية الأخيرة إلى إعادة خلق خطر التلوث وصعوبة وصول فرق إزالة الألغام.

واللفتة هي أكثر أهمية من غيرها في أوقات الأزمات. وقد أعربت السلطات اللبنانية لسنوات عن دعمها السياسي للهدف الإنساني للاتفاقية، متذرعة في الوقت نفسه بالحالة الأمنية لتأجيل الانضمام. وأدى تغيير عام 2026 إلى تحويل هذا التحوط إلى التزام رسمي. وتلزم الدولة بتكريس معيار واضح في قوانينها وممارساتها العسكرية وبرامجها لإزالة الألغام: ولم يعد بالإمكان اعتبار الألغام المضادة للأفراد أداة دفاع مقبولة.

الألغام المضادة للأفراد: الانضمام الإقليمي

وبذلك أصبح لبنان الدولة الطرف الثانية بعد المائة في الاتفاقية. وهذا الانضمام إقليمي النطاق. ولا تزال عدة بلدان في الشرق الأوسط خارج المعاهدة، بما في ذلك إسرائيل وسوريا وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، يعطي القرار اللبناني إشارة سياسية في وقت يضعف فيه الحظر العالمي على الألغام من جراء الانسحابات الأوروبية، وبإعادة الحجج الأمنية المؤاتية لهذه الأسلحة في عدة نزاعات.

وتستند اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد إلى فكرة بسيطة: ولا يمكن السيطرة بشكل موثوق على السلاح الذي لا يزال يقتل بعد انتهاء القتال. لا يميز اللغم جنديًا عن مزارع، ومقاتلًا عن طفل، ونزوحًا عسكريًا عن عودة عائلية. وهي لا تزال نشطة لسنوات، وأحيانا عقود. إنها تحول التربة إلى تهديد دائم. وفي لبنان، ليس هذا الواقع نظريا. وهي جزء من التاريخ الاجتماعي والزراعي والأمني لمناطق بأكملها.

يحظر النص على الدول الأطراف استخدام الألغام المضادة للأفراد أو تطويرها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها. كما يحظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه أو تحريضه على المشاركة في نشاط محظور. وهذه الصيغة لها نتيجة هامة. الأمر لا يتعلق بالمخزونات العسكرية. وتشرف على التعاون العسكري والنقل والتدريب والمذاهب والعلاقات مع الجهات الفاعلة الأخرى. ولذلك، يجب أن يُقرأ الطلب في النصوص المتعلقة بلبنان، ولكن أيضا في سلسلة القيادة والإجراءات التنفيذية.

غير أن المعاهدة تنص على استثناء محدود. ويجوز للدولة أن تحتفظ بعدد أدنى من الألغام لتدريب الأفرقة على كشفها أو تطهيرها أو تدميرها. ولا يسمح هذا الإعفاء بصيانة مخزون عسكري مهاجر. وهي لا تهدف إلا إلى سلامة صانعي الألغام ونوعية التدريب. ولذلك يتعين على لبنان أن يعلن عن أنواع وكميات واستخدام أي ألغام محتفظ بها لهذا الغرض. يقدم هذا الالتزام درجة إضافية من الشفافية في مجال تم التعامل معه منذ فترة طويلة من منظور الأمن القومي.

بوندز من تشرين الثاني/نوفمبر 2026

وسيفتح بدء النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عدة مواعيد نهائية محددة. ويقدم لبنان أول تقرير للشفافية في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد ذلك التاريخ. يجب أن توضح هذه الوثيقة بالتفصيل التدابير الوطنية المتخذة، والمخزونات المحتفظ بها أو المدمرة، والمناطق المعروفة أو المشتبه في أنها ملغومة، ووسائل وضع العلامات، وبرامج التدمير وتدابير تحذير السكان. هذا التقرير سيكون أول اختبار. وقال إنه سيقول إن كان الانضمام لا يزال عملا دبلوماسيا أم أنه أصبح خطة عمل يمكن التحقق منها.

وهناك موعدان آخران لهيكل الجدول اللبناني. ويجب تدمير مخزونات الألغام المضادة للأفراد في موعد لا يتجاوز أربع سنوات بعد بدء نفاذها، باستثناء الكميات اللازمة تماما للتدريب. وينبغي تحديد المناطق الملغومة ووضع علامات عليها ورصدها وتنظيفها في غضون 10 سنوات. في الواقع، هذا يحدد أفقين: 2030 لتدمير المخزونات و2036 لإكمال التزامات إزالة الألغام، رهناً بآليات تمديد المعاهدة.

هذه المواعيد النهائية طموحة. إنها لأي دولة ملوثة وهي أكثر من ذلك بالنسبة لبلد يمر بأزمة اقتصادية وضغوط أمنية في الجنوب وضعف مزمن في تمويلاته العامة. إن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية مكلفة. وهي تتطلب أفرقة مدربة، وكلاب كشف، ووسائل ميكانيكية، وبطاقات موثوقة، والتأمين، والوقود، والمعدات الواقية، والإجراءات الصارمة. تضاريس خشبية أو صخرية واحدة يمكنها تعبئة أسابيع من العمل السرعة لا يمكن أن يكون لها الأسبقية على السلامة.

وزن الأراضي اللبنانية

غير أن لبنان حقق إنجازا كبيرا. ويعمل المركز اللبناني للإجراءات المتعلقة بالألغام، التابع للقوات المسلحة، منذ سنوات على تنسيق عملية إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا. وأزالت الأفرقة الوطنية والمنظمات المتخصصة العديد من المناطق، ودمرت الأجهزة المتفجرة، وأنشأت آليات للتوعية في القرى. ولدى البلد أيضاً معايير وطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام. وتفسر هذه القاعدة سبب عدم ظهور العضوية كبداية صفرية، بل كإضفاء الطابع الرسمي على ممارسة متجذرة بالفعل.

غير أن التلوث لا يزال شديدا. وتشير آخر البيانات المتاحة إلى أن لبنان أعلن بحلول نهاية عام 2024 أن 1579 كيلومترا مربعا من الأراضي الملوثة بالألغام المضادة للأفراد. وأضيفت إلى هذا المجال 4.67 كيلومترات مربعة متأثرة بمخلفات الذخائر الصغيرة. ولا توجز هذه الأرقام جميع المخاطر المتفجرة، لأن بعض المناطق لا تزال مشتبه فيها أو غير متاحة أو قيد التقييم. ومع ذلك فإنها تعطي ترتيب حجم التحدي. وخلف كل مؤامرة بستان أو طرق أو مراعي أو بيوت أو وصول إلى الهياكل الأساسية.

ومعظم المناطق الملغومة في الجنوب. وفي كثير من الأحيان يكون للمواقع القريبة من الخط الأزرق تلوث تقليدي، حيث تزرع الألغام في خطوط أو حقول أكثر تنظيما. وتتحمل مناطق أخرى، ولا سيما في الشمال وحول جبل لبنان، تركة الحرب الأهلية، مع تسويات أقل توثيقا. كما أن القطاعات القريبة من الحدود السورية تواجه مخاطر تتعلق بأجهزة ارتجالية. ويعقد هذا التنوع عمل الأفرقة. ولا يواجه لبنان فئة واحدة من التلوث فحسب، بل عدة طبقات تاريخية.

الذخائر الفرعية والعائدات والمخاطر الجديدة

وأضافت حرب عام 2006 مشكلة محددة: الذخائر الفرعية غير المنفجرة. فهي ليست ألغاماً مضادة للأفراد بالمعنى الدقيق لاتفاقية أوتاوا، ولكنها كثيراً ما يكون لها أثر مماثل على المدنيين. تتفرق على الأراضي الزراعية، وتبقى غير مستقرة وتنفجر عند التلامس. إن لبنان طرف بالفعل في اتفاقية الذخائر العنقودية. ومن ثم فإن انضمامه إلى معاهدة أوتاوا يقترب من التزامه بمسألتين تجتازان الطريق. وبالنسبة للمقيمين، فإن التمييز القانوني أقل من الخطر على الأرض.

وأدت النزاعات الأخيرة إلى تفاقم المعادلة. منذ أكتوبر 2023، تسببت الأعمال العدائية المتعلقة بالحرب الإقليمية في عمليات نزوح جديدة ومحدودية وصول الفريق إلى مناطق معينة في الجنوب. الضربات في مستودعات عسكرية أو مواقع عسكرية يمكن أن تخلق اسقاطات للأجهزة المتفجرة، تسمى « الطرد » من قبل المتخصصين. ينشرون ذخائر أو شظايا خطرة حول المواقع المتضررة. وتصبح عودة المشردين أكثر خطورة، حيث يجد السكان الحدائق والأسطح والطرق والحقول التي يتم تعديلها بالقتال.

وتُقرأ المسألة الإنسانية في الأرقام، ولكن أيضا في السلوك اليومي. الأطفال يلعبون بالقرب من المنازل المتضررة المزارعون يتطلعون للانضمام إلى بستان الزيتون الرعاة ينقلون قطيعهم إلى أرض أقل تكلفة. وقطعت الأسر الخشب أو جمع المعادن أو استعادة المواد من المباني المدمرة. وفي بلد فقير، تدفع الحاجة الاقتصادية أحيانا إلى مناطق خطرة. ويصبح التثقيف في مجال المخاطر أمرا أساسيا لإزالة الألغام نفسها.

الضحايا والأراضي الزراعية في قلب القضية

ولا يقتصر الضحايا على الوفيات الفورية. انفجار لغم يدمر ساق، يد، وجهة نظر، قدرة على العمل. وهي تتطلب الرعاية في حالات الطوارئ، والعمليات المتكررة، وإعادة التأهيل على المدى الطويل، والتثبيتات، والدعم النفسي، والتكيف الاجتماعي. It also affects families, often without income. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بأن تأخذ في الاعتبار المساعدة المقدمة إلى الضحايا. وبالنسبة للبنان، يشير ذلك إلى نظام صحي مجزأ، وارتفاع التكاليف الطبية وخدمات إعادة التأهيل التي تعتمد بشدة على الشراكات.

النطاق الاقتصادي مباشر تماماً الأرض الملغومة لا تنتج الحقل المحظور يحرم أسرة من المحاصيل طريق خطير يطول الرحلات المؤامرة المشبوهة تفقد قيمتها ولا يمكن للمجتمعات الريفية في الجنوب، التي أضعفت بالفعل بسبب التدمير، أن تُعيد بناءها على نحو مستدام دون رسم خرائط موثوقة وتنظيفها. وقد ييسر الانضمام إلى الاتفاقية الحصول على المساعدة الدولية، ولكنه سيتطلب أيضا خططا واضحة. ويحتاج المانحون إلى الأولويات والجداول الزمنية والمؤشرات والقدرة على التحكم.

ولذلك، سيكون التمويل مسألة مركزية. وقد تأثرت برامج الإجراءات المتعلقة بالألغام في السنوات الأخيرة بتناقص الموارد والتضخم وانعدام الأمن. وقد أوقفت العمليات في المناطق القريبة من الحدود أحيانا لحماية الأفرقة. وأدى ذلك إلى إبطاء الإفراج عن الأراضي وتحويل الأولويات إلى الاستجابة لحالات الطوارئ. وقد تجتذب العضوية اهتماما جديدا، ولكنها لا تضمن تلقائيا الأموال اللازمة. وسيتعين على لبنان تحويل رأس المال الدبلوماسي للانضمام إلى دعم تنفيذي.

اختيار السيادة الإنسانية

ويثير القرار أيضا مسألة سيادة. ويؤكد لبنان أن حماية المدنيين جزء من أمنه الوطني. ولا ينكر هذا الاختيار التهديدات التي تواجه البلد. يجيب على منطق آخر: وتقوض بعض الأسلحة السكان الذين يعيشون حولهم. وفي إقليم ضيق، يسكن ويعبر بشكل كثيف خطوط الجبهة المتحركة، كثيرا ما تتجاوز التكلفة المدنية لغم مضاد للأفراد قيمتها العسكرية. ويضم هذا التحليل الخبرة التي اكتسبتها قرى الجنوب منذ عدة عقود.

وهذا في وقت تكون فيه القاعدة الدولية هشة. وقد قررت عدة دول أوروبية الانسحاب من الاتفاقية بحجة التهديد الروسي. ولم تصبح سلطات رئيسية أخرى أبداً أطرافاً في المعاهدة. وهذا التسلسل يخلق تناقضا. وقد اختار لبنان، وهو بلد يمر بأزمة ويواجه نزاعا مفتوحا، الانضمام إلى الحظر بينما قامت دول أخرى بإصلاح الألغام باسم الدفاع الإقليمي. ولذلك فإن الرسالة اللبنانية تتجاوز حدودها. ويشير إلى أن الأمن لا يقتصر على حيازة الأسلحة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن لهذا الاختيار أن يغذي مناقشة أوسع نطاقا. ولا يزال الشرق الأوسط منطقة ضعف عالمية المعاهدة. وتعرقل الترسانات غير المعزولة والصراعات والاحتلال المطول انضمام عدة دول. ولا يستطيع لبنان وحده تغيير هذا المشهد. غير أنها يمكن أن تستخدم مركزها الجديد للدفاع عن قراءة إنسانية لإزالة الألغام، والتماس المساعدة التقنية بموجب الاتفاقية، وتعزيز الوثائق المتعلقة بالمناطق الملوثة. وسيكون صوته في اجتماعات الدول الأطراف أكثر من صوته كدولة خارجية.

التقرير الأول كاختبار

وسيتعين الآن متابعة التنفيذ الوطني. وتفرض المعاهدة تدابير تشريعية وإدارية وجنائية لمنع الأعمال المحظورة والمعاقبة عليها. ولذلك يتعين على الحكومة التحقق من الامتثال للقانون اللبناني، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات، وتنظيم جمع البيانات، وكفالة التنسيق بين الجيش والوزارات والبلديات والشركاء. هذا العمل أقل وضوحًا من حفل الانضمام، لكنه سيشترط مصداقية الالتزام. ولا يزال الحظر بدون آلية وطنية هشاً.

وسيراعى بصفة خاصة تقرير الشفافية الأول. وقال إنه يتعين عليه أن يقول ما يملكه لبنان، وما لا يملكه، وما دمره، وما ينوي الاحتفاظ به للتدريب، والمجالات التي ينبغي معالجتها على سبيل الأولوية. وسيتعين عليه أيضا أن يشرح تدابير الإنذار للسكان. وفي بلد لا تكتمل فيه دائما خرائط التلوث الموروثة من الحروب، ستكون العملية حساسة. وسيتطلب ذلك تعاونا وثيقا بين السلطات العسكرية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والبلديات.

وستظل العلاقة مع القوات الدولية في الجنوب مهمة. وتحمي عمليات إزالة الألغام في منطقة فينول السكان المحليين، وكذلك الدوريات وأفرقة حفظ السلام. ويؤثر التلوث على أكثر من 200 1 قطاع وعدة ملايين متر مربع في منطقة العمليات. وتشير الحوادث السابقة إلى أن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب لا تختفي مع تراجع القتال. إنها تخلق حرباً بطيئة أحياناً صامتة تبدأ عندما تكون الأسلحة صامتة.

وانضمام لبنان إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد يفتح بذلك مرحلة عملية. التواريخ معروفة الآن وستدخل المعاهدة حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ومن المقرر تقديم التقرير الأول في ربيع عام 2027. وستمتد المواعيد النهائية للتدمير والتطهير على مدى عدة سنوات. وفي غضون ذلك، يتوقع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الملوثة في المقام الأول علامات واضحة، ورسائل واضحة، وأفرقة قادرة على التدخل، وأراض آمنة بما يكفي للعودة أو العمل أو إعادة بناء منزل.