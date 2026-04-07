الأمم المتحدة: استهداف البنية التحتية المدنية هو « جريمة الحرب »

وفي يوم الثلاثاء، أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن الاستهداف المتعمد للهياكل الأساسية المدنية يشكل جريمة حرب، في بيان يميز بانتهاك خطاب السخرية حول حرب الشرق الأوسط. « القانون الدولي الموحد، الهجوم المتعمد على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية جريمة حرب. وأي شخص مسؤول عن الجرائم الدولية يجب أن تقدم إلى العدالة من قبل محكمة مختصة، وقال في بيان، ناهيك عن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو إيران.

ويأتي هذا التحذير مع استمرار انتشار الصراع الذي أحدثه هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، دون أن يكون هناك أي أثر على تصعيد. وما فتئت الأمم المتحدة تنبه لعدة أسابيع إلى أثر النزاع على السكان المدنيين وعلى الخدمات الأساسية. On 10 March, Volker Türk was alarmed by attacks in residential areas and on health, education, cultural heritage, water and energy infrastructure. وفي 19 آذار/مارس، ذكر أن الهجمات على الممتلكات المدنية أو البنى الأساسية اللازمة للسكان المدنيين تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ويمكن اعتبارها جريمة حرب.

The UN reminder aims at a central principle of the law of war: civilian property cannot be targeted as such. وتحمي الهياكل الأساسية التي توفر الكهرباء أو المياه أو الحركة أو الرعاية، ما لم تصبح أهدافا عسكرية محددة بالمعنى الدقيق للقانون الإنساني الدولي. وشددت المفوضية، في بيانها المؤرخ 19 آذار/مارس، على أن الأجسام التي تقدم الخدمات للسكان المدنيين لا تفي، بطبيعة الحال، بالتعريف الصارم للأهداف العسكرية.

لبنان متأثر بالفعل بهذا الإنذار

تذكير (فولكر تورك) يتردد مباشرة في الوضع في لبنان وفي الأسابيع الأخيرة، تأثرت عدة هياكل أساسية مدنية بالقصف الإسرائيلي. ولاحظ الأمين العام للأمم المتحدة في 31 آذار/مارس أن الأضرار التي لحقت بطرق البقاع الرئيسية، إلى جانب تدمير الجسور على نهر الليطاني، قد تركت أجزاء من البلد منعزلة تقريبا. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليوم نفسه بأنه تم تدمير ستة من الجسور الثمانية الواقعة جنوب الليطاني، بينما لا تزال الهياكل الأساسية الحيوية الأخرى مهددة.

كما قامت الصحافة الدولية بتوثيق تدمير عدة جسور في جنوب لبنان. وأفاد العالم في نهاية آذار/مارس بأن الهجمات الإسرائيلية على جسور ليتاني قد حاصرت مدنيين في منطقة صور وأعاقت إيصال المعونة والسفر اليومي. وأشارت الصحيفة نفسها في أوائل نيسان/أبريل إلى أن الهجوم الإسرائيلي قد أضر بالهياكل الأساسية الرئيسية كجزء من تقدمه نحو منطقة أمنية في جنوب لبنان.

وبالإضافة إلى الجسور والطرق، تأثرت الهياكل الصحية أيضا. وأفادت شركة Associated Press في 20 آذار/مارس بأن ضربة إسرائيلية استهدفت مركزاً صحياً يتعلق بحزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 12 أخصائياً طبياً. وقد وثقت وسائط الإعلام الأخرى منذ ذلك الحين زيادة في الهجمات على عمال الإغاثة والمؤسسات الطبية.

إعلان ضد خلفية التصعيد الإقليمي

بيان فولكر تورك يأتي في وقت أصبحت فيه التهديدات للبنى التحتية المدنية بارزة بشكل متزايد في الصراع In recent days, several international media have reported that Donald Trump has threatened Iran with strikes against its bridges and power plants if Tehran does not comply with its ultimatum. وفي الوقت نفسه، أُبلغ عن إضرابات ضد الهياكل الأساسية للنقل ومواقع الطاقة في إيران، في حين أن الحرب لا تزال تحدث آثارا متسلسلة في لبنان وإسرائيل والخليج.

وما فتئت الأمم المتحدة تصر منذ عدة أسابيع على الآثار الإقليمية لهذا المنطق الحربي على النظم الحيوية. وفي 10 آذار/مارس، حذر فولكر تورك بالفعل من أن أثر النزاع على المدنيين يتجاوز الحدود الأمامية، ولا سيما من خلال الهجمات على المياه والطاقة والخدمات العامة. ومن ثم، فإن تذكيره يوم الثلاثاء يضع الأزمة الراهنة في إطار قانوني واضح، مع تزايد ظهور الأهداف المدنية والهياكل الأساسية الحيوية في العمليات العسكرية وفي خطابات السياسيين.

وفي لبنان، حيث تأثرت بالفعل جسور الليطاني، وطرق البقاع، والمرافق الطبية، فإن هذا التطور للأمم المتحدة يسير على نطاق ملموس. وتشير إلى أن الحرب لا تقاس بعدد الوفيات أو مدى التدمير فحسب، بل أيضاً بطبيعة الأهداف المستهدفة. وفي هذه النقطة، رسالة المفوض السامي لا لبس فيها: الضرب المتعمد للبنية التحتية المدنية جريمة حرب.