الانسحاب الإسرائيلي: الاختبار اللبناني

إن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو الاختبار الحاسم للاتفاق الإقليمي بين واشنطن وطهران. ومنذ إعلان وقف التصعيد، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، لا تتكلم سلطات بيروت، وحزب الله، وإسرائيل، والعراب الغربي عن الجدول نفسه. ويمكن لوقف إطلاق النار أن يقلل من الإضرابات. ولا يكفي استعادة السيادة اللبنانية إذا استبقي الجيش الإسرائيلي مواقع أو منطقة أمنية أو حرية عمل دائمة. وبالنسبة للبنان، فإن المسألة واضحة: فإعادة الدولة لا يمكن أن تكون ذات مصداقية إلا إذا تم تحرير الإقليم وتأمينه ووضعه تحت سلطة عامة.

الضربات على الرغم من مناخ التخفيف

إن التسلسل الذي فتحه الاتفاق الأمريكي – الإيراني لم يمحو واقع الأرض. وفي جنوب لبنان، لا تزال عمليات التحليق والطائرات بدون طيار وإضرابات النقاط والاتهامات المتقاطعة بالانتهاكات تخفض ولكنها لم تكتمل. ووفقاً للصحافة الدولية، أُبلغ مرة أخرى عن وقوع هجمات إسرائيلية بعد إعلان الهدنة الإقليمية، بما في ذلك في المناطق التي يأمل سكانها بالفعل في العودة تدريجياً إلى الوضع الطبيعي. ويغذي استمرار هذه العمليات عدم الثقة اللبنانية ويعطي النقاش بشأن الانسحاب بعدا ملموسا.

ويمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى انخفاض في الكثافة العسكرية. إنه لا يحل السؤال الرئيسي من يتحكم بالأرض؟ وما دامت إسرائيل تحتفظ بمواقف في لبنان، فإن الاتفاق الإقليمي لا يزال غير كامل. وما دامت الطائرات بدون طيار تعبر المجال الجوي اللبناني، فإن السيادة لا تزال نظرية. وما دام شعب الجنوب لا يستطيع العودة دون خوف من الإضراب أو استئناف القتال، فإن وقف التصعيد أشبه بالتوقف عن التسوية.

وهذا الفرق بين وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفعال أمر أساسي. وهو يوضح تحذير السلطات اللبنانية. ولا يمكن لبيروت أن تعرض الاتفاق على أنه انتصار إذا ما بقيت المناطق المحتلة أو إذا كان الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالقدرة على تقرير وتيرة العمليات وحدها. The Lebanese State needs a visible result: الإجلاء، إعادة فتح الطرق، والقرى التي يمكن الوصول إليها، وزيادة وجود الجيش اللبناني.

وهذا ما يقلق إسرائيل أيضا. وترى حكومة بنجامين نتنياهو أن جنوب لبنان لا يزال يشكل منطقة تهديد ما دام حزب الله يحتفظ بالقدرات العسكرية. وبالنسبة للجيش الإسرائيلي، يمكن أن تظهر منطقة أمنية كحد أدنى من الضمانات. بالنسبة لبيروت، يعني احتلال. بين هاتين القارئتين، يصبح الانسحاب العدالة الحقيقية للسلام.

وقف إطلاق النار ليس كافيا

والقانون الدولي والدبلوماسية غير راضين عن مجرد تباطؤ حريق. إن وقف إطلاق النار يستجيب لحالة الطوارئ. وهي تحمي، من حيث المبدأ، المدنيين وتفتح حيزا تفاوضيا. ولكنه يمكن أيضا أن يجمّد نسبة طاقة غير مواتية إذا لم يُحدد أي جدول للانسحاب. إن لبنان يعرف هذا الخطر. ويبين تاريخها الأخير أن الترتيبات المؤقتة يمكن أن تستمر، لا سيما عندما تستقر تحت ذريعة الأمن.

إسرائيل تدافع عن قراءة آمنة. وادعى مسؤولون إسرائيليون أن الجيش لن يغادر فورا المناطق التي تم الاستيلاء عليها أو حفظها في جنوب لبنان. وقد دافع وزير الدفاع الإسرائيلي كاتز عن صيانة المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة باسم حماية المواطنين الإسرائيليين. ووفقا للصحافة الإسرائيلية والدولية، بدأت أيضا مناقشات مع واشنطن للحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب، على الرغم من أحكام الاتفاق الإقليمي بشأن السلامة الإقليمية اللبنانية.

This position puts the United States before a contradiction. وتقدم واشنطن الاتفاق مع إيران كهيكل إقليمي لإلغاء التصعيد. ولكن هذا الهيكل يفقد قوته إذا رفض حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط تطبيق عنصره اللبناني. ويمكن للولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل بأمان. ويجب عليها أيضا أن تبين أن توقيعها يؤدي إلى نتيجة. وهذه العلاقة بين التضامن الاستراتيجي والمصداقية الدبلوماسية التي تعطي القضية اللبنانية حساسيتها.

حاولت مجموعة السبعة أن تحتجز الإبنين وأيد في بيانه وقفا قويا لإطلاق النار في لبنان، واحتكار الدولة للأسلحة وحماية السلامة الإقليمية للبلد. وتسعى هذه الصياغة إلى تحقيق توازن. وهي تدعو إلى تعزيز الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، ولكنها تسلم أيضا بأن السيادة والسلامة الإقليمية شرطان لا غنى عنهما. ولذلك فإن المناقشة ليست عسكرية فحسب. وهو يتناول تسلسل المراحل.

جوزيف أوون ونواف سلام على خط الولاية

ويدافع الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام عن خط مؤسسي. وهي تستند إلى ثلاثة أفكار: الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز الجيش، وإعادة تأكيد الدولة باعتبارها الإطار المشروع الوحيد لاتخاذ القرارات. وقد جعل جوزيف أوون الانسحاب الإسرائيلي شرطا لا يمكن التفاوض بشأنه. والغرض من هذا الموقف هو منع انسحاب لبنان إلى المفاوضات التي ستصبح فيها سيادته متغيرا في التكيف.

نواف سلام يحمل نفس المنطق في العواصم الأجنبية. In Paris, during his discussions with Emmanuel Macron, he insisted that no lasting stabilization is possible without complete Israeli withdrawal. وقد استأنفت فرنسا هذه الصياغة بربط الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله من جانب اللبنانيين أنفسهم وإعادة بناء الجنوب. هذا التسلسل مهم. وهو يبين أن مسألة الأسلحة لا يمكن عزلها عن الأراضي والمشردين وعودة السلطة العامة.

ولذلك يسعى الخط اللبناني إلى تجنب فخين. أولها أن يفتح فوراً مواجهة داخلية على أسلحة حزب الله بينما يظل الجيش الإسرائيلي موجوداً. والثاني هو تأجيل مناقشة احتكار القوة إلى أجل غير مسمى باسم المقاومة. يجب أن تجد الدولة طريقة ضيقة يجب أن يحصل على الانسحاب ليعود على قدميه ويجب عليه بعد ذلك أن يحول هذا الانسحاب إلى لحظة سياسية، وليس مجرد استراحة.

وهذا الموقف يتطلب موارد. ويجب أن يكون الجيش اللبناني قادرا على نشر وصيانة الطرق وتأمين القرى والتنسيق مع اليونيفيل وطمأنة الشعب. وبدون الدعم المالي واللوجستي والسياسي، سيظل خطاب السيادة هشا. وهذا هو السبب في أن المناقشات الدبلوماسية بشأن المعونة المقدمة إلى الجيش ليست ثانوية. إنهم يشترطون حتى العودة من الولاية إلى الجنوب.

نيم قاسم يحدد ترتيب الخطوات

(هيزبولا) يدافع عن قراءة عكسية للفرصة الغربية وقال أمين عامه، نيم قاسم، إن أي مناقشة جادة بشأن الأسلحة يجب أن تأتي بعد الانسحاب الإسرائيلي، وليس قبل ذلك. وتقول الحركة إنها تقبل مبدأ الحوار الوطني، ولكنها ترفض نزع السلاح تحت الضغط الخارجي، لا سيما إذا كانت إسرائيل تحتفظ بمواقف أو تواصل إضرابها.

وهذا الموقف يتفق مع منطق سياسي واضح. ويعلم حزب الله أن أسلحته هي بطاقته التجارية الرئيسية. He believes that abandoning them before an Israeli withdrawal would be tantamount to lose its deterrent without a guarantee of sovereignty. وعليه، فإنها تعرض ترسانتها كرد على الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات والتهديد. وفي حسابه، فإن الانسحاب هو الدليل الأولي على أن الأرض قد تغيرت.

ويتحدث هذا المنطق إلى جزء من بيئته الاجتماعية والسياسية. ودفعت القرى في الجنوب ثمنا باهظا. وتعود الأسر إلى الأحياء المدمرة. ويخشى الكثيرون من أن الدولة وحدها لا تستطيع منع إسرائيل من الضرب مرة أخرى. ويستخدم حزب الله هذا القلق للدفاع عن الحاجة إلى الحفاظ على قدراته إلى أن يعتبر الجيش اللبناني والضمانات الدولية كافية.

ولكن هناك أيضا مخاطر على هذه الاستراتيجية. يمكن أن يمنع العودة الكاملة للدولة. ويمكنها أن تعرض على إسرائيل حجة للحفاظ على المناطق الآمنة. يمكنه أن يزيد الضغط الغربي على بيروت وأخيرا، يمكن أن يضع لبنان في اعتماد طويل الأجل على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وإذا حكم حزب الله على كل شيء بعد الاتفاق الإقليمي، فإن الدولة اللبنانية قد تظل متفرجة.

إسرائيل تريد الحفاظ على عمق الأمن

ويستند الموقف الإسرائيلي إلى ضرورة داخلية. ويجب على الحكومة أن تعد شعب شمال إسرائيل بأنه سيتمكن من العودة دون أن يعيش تحت تهديد حريق حزب الله. وهذا الوعد يثقل بشدة في النقاش الإسرائيلي. وهو يوضح التركيز على المناطق الآمنة، والإضرابات الوقائية، وتدمير الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله.

ويدّعي بنجامين نتنياهو وشركته أن الانسحاب لا يمكن أن يسبق ضمانا حقيقيا على التهديد. إن إسرائيل لا تريد أن تتراجع عن السيناريو الذي يترك فيه الجيش منطقة وينظر، بعد بضعة أشهر، إلى إعادة توطين حزب الله بالقرب من الحدود. This fear is central to Israeli doctrine. وهو يبرر، في نظر تل أبيب، استمرار الضغط العسكري في لبنان.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا المبدأ غير مقبول إذا ترجم إلى وجود دائم على أراضيه. ولا يمكن للسيادة أن تعتمد على التقدير الأمني لدولة مجاورة. والمشكلة هي أن الدولة اللبنانية يجب أن تقنع بما يتجاوز بياناتها. ويجب أن يثبت أن الانسحاب الإسرائيلي لن يترك فراغا تستغله الجماعات المسلحة. وهنا يصبح دور الجيش واليونيفيل والضمانات الدولية حاسما.

ومن ثم، فإن الموقف الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى أثر عكسي لذلك المطلوب. ببقائهم في الجنوب، تدعم إسرائيل حجة حزب الله بأن أسلحتها لا تزال ضرورية. ومن خلال مواصلة الإضرابات، يضعف السلطات اللبنانية التي ترغب في فتح حوار داخلي. وبرفضه جدولا زمنيا للانسحاب، حوّل وقف إطلاق النار إلى هدنة مع وقف التنفيذ، دون آفاق سياسية واضحة.

ثلاثة سيناريوهات للبنان

والسيناريو الأول هو الانسحاب الكامل والمتحقق منه والمصحوب. وتخلي إسرائيل مواقعها في جنوب لبنان. وينشر الجيش اللبناني بدعم دولي واضح. وتعمل اليونيفيل على تعزيز التنسيق مع بيروت. الناس يعودون تدريجياً في هذا السياق، يمكن للدولة أن تفتح حواراً وطنياً على أسلحة حزب الله مع حجة جديدة: الأرض متحررة، يجب أن يكون الأمن الآن مسؤولية المؤسسات.

وهذا السيناريو هو أفضل سيناريو للبنان. وهي لا تضمن تسوية سريعة. لن يضع حزب الله أسلحته ببساطة عن طريق التأثير الميكانيكي ولكن الانسحاب الكامل سيغير التقرير السياسي. سيزيل أقوى حجته من الحركة وقال إنه سيعطي جوزيف أوون ونواف سلام قاعدة للحديث عن استراتيجية الدفاع واحتكار القوة وإعادة البناء. كما أنه سيسمح للشركاء الأجانب بدعم الجيش دون أن يتهموا بدعم الضغط تحت الاحتلال.

السيناريو الثاني هو سحب جزئي. وتخلي إسرائيل مواقع معينة، ولكنها تحتفظ بنقاط تعتبر استراتيجية أو ممرات للمراقبة أو حرية العمل الجوي. وهذا السيناريو محتمل لأنه يسمح لكل مخيم بأن يطالب ببعض النتائج. (واشنطن) يمكن أن يقول أن رفع التصعيد يتقدم ويمكن لإسرائيل أن تقول إنها تحمي حدودها. ويمكن أن ترحب بيروت بتخفيض الوجود الإسرائيلي في الوقت الذي تتطلب فيه المزيد من العمل.

ولكن الانسحاب الجزئي سيطيل أمد الأزمة. وستمنع العودة الكاملة للسكان. سيبقي حزب الله في موقف المقاومة سوف تضعف الدولة وتجبر على الاحتفال بتقدم غير كامل كما أنه سيتيح للأطراف الفاعلة الخارجية الوقت لإعادة التفاوض دون تسوية الأرض. وسيكون الخطر هو تطبيع الاثنين: لا الحرب الكلية ولا استعادة السيادة.

والسيناريو الثالث هو عدم الانسحاب. وتتمسك إسرائيل بمواقفها، وتسعى إلى إضرابات محددة الهدف، وتؤكد أن المنطقة الآمنة ستظل حتى يتم تحييد حزب الله. وفي هذه الحالة، سيضعف الاتفاق الإقليمي. ولإيران أن تتهم واشنطن بعدم احترام روح النص. ويمكن لحزب الله استئناف عملياته أو تكثيفها. وستقع الدولة اللبنانية بين الضغط الدولي لنزع سلاح الحركة وعدم إمكانية التصرف سياسيا تحت الاحتلال.

This scenario would pave the way for a gradual return to confrontation. قد لا تتخذ شكل حرب فورية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث، وإطلاق النار، والطائرات بدون طيار، والانتقام المحدود، واستمرار تدهور الحياة في الجنوب. وستظل الأسر المشردة في انتظارها. ولا يمكن للبلديات إعادة البناء. وسيقتصر الجيش اللبناني على دور رمزي أو دفاعي.

عودة الدولة تعتمد على الأرض

النقاش حول أسلحة حزب الله لن يختفي. وهو في صميم السيادة اللبنانية. ولا يمكن لأي دولة أن تكون ذات سيادة كاملة إذا قررت قوة مسلحة مستقلة الحرب والسلام وحدها. ولكن هذه الحقيقة المؤسسية لا تكفي للتوصل إلى حل. ويحتسب الجدول الزمني بقدر ما يحسبه المبدأ. إن فتح باب المناقشة تحت الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يعزز حزب الله. إن رده دون قيد أو شرط يمكن أن يدين الدولة بالوقاحة.

ولذلك ينبغي استخدام النافذة الحالية بالأسلوب. ويجب أن يطالب لبنان بجدول زمني واضح للانسحاب، وضمانات الرصد، والدعم الفوري للجيش، وآلية دولية للتحقق. He must also prepare, internally, a discussion on the defence strategy. This discussion cannot be improvised after withdrawal. ولا بد من التفكير فيه الآن بخطوات وضمانات سياسية وتعريف واضح لدور المؤسسات.

ويتحمل الشركاء الخارجيون مسؤوليتهم. (واشنطن) يجب أن تُظهر أنّه يمكن أن يُثقل على إسرائيل. ويجب على باريس أن تدعم الجيش وأن تجلب المسألة إلى المستوى الأوروبي. The Group of seven should avoid reducing Lebanese sovereignty to the disarmament of Hezbollah alone. ويجب على طهران أن تتوقف عن معاملة لبنان كبطاقة تفاوضية. ويجب على إسرائيل أن تفهم أن الوجود المطوّل في الجنوب يغذي بالضبط التهديد الذي تزعم احتوائه.

ولذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب هو أكثر من شرط دبلوماسي. وهو المعيار المحدد للاتفاق الإقليمي. وفي حالة حدوث الانسحاب، قد يحاول لبنان تحويل التحلل إلى استعادة الدولة. وإذا بقي البلد جزئيا، فإنه سيدخل أزمة رمادية. وإذا لم يحدث ذلك، فإن وقف إطلاق النار سيتحول إلى قوسين قبل مواجهة جديدة، في حين لا يزال شعب الجنوب ينتظر أن يعرف ما إذا كان العودة إلى الوطن يعني العودة أخيرا إلى الحياة الطبيعية.