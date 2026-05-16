الانسحاب الإسرائيلي من حزب الله ضد نزع السلاح

وتدخل الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية في يوم الجمعة في واشنطن. ووفقا لوسائط الإعلام الإسرائيلية، يمكن للجانبين أن يتجها نحو اتفاق يربط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله. لا تزال المعلومات تم الإبلاغ عنها ولم يتم تأكيدها رسميًا من قبل بيروت. ومع ذلك، فهو يحدد نبرة اليوم. وتسعى الولايات المتحدة إلى تحويل هدنة هشة إلى إطار سياسي. ويدعو لبنان أولا إلى وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب. إسرائيل تضع أسلحة حزب الله في مركز القضية. ولا يزال هامش المناورة اللبناني ضيقا بين هذين الهدفين.

خطة بسيطة ولكن متفجرة

الصيغة المتداولة في واشنطن تبدو بسيطة وهو ينص على انسحاب إسرائيلي من المناطق التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان مقابل عملية لنزع سلاح حزب الله. لكن هذه البساطة تخفي عدة قطع من سيتحقق من الانسحاب؟ على أي تقويم؟ من سيتحكم بتسليم الأسلحة؟ وقبل كل شيء، هل ستعالج هذه المسألة في المفاوضات مع إسرائيل أو في إطار لبناني داخلي؟ وتحدد هذه الأسئلة النطاق الفعلي للتسلسل. كما يشرحون تحذير المسؤولين اللبنانيين الذين يريدون تجنب تحويل طلب السيادة إلى تنازل مفروض تحت الضغط العسكري.

وتجرى المناقشات في جو متناقض. ووصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس بأنه يوم مثمر وإيجابي. لم يعطي أي تفاصيل وتتناقض هذه الصيغة مع تشؤم جزء من الصحافة اللبنانية والعربية. ولا تزال هناك عدة تقارير عن وجود اختلافات كبيرة بين الوظائف. ويدعو لبنان إلى وقف حقيقي للأعمال القتالية. إن إسرائيل تريد ربط الهدنة بالمستقبل العسكري لحزب الله. وتحاول واشنطن الجمع بين هذين الخطين دون أن تتمكن من تجاهل العنف المستمر في الجنوب والتداعيات السياسية في بيروت.

الدور الممنوح لوكالة المخابرات المركزية

الرواية الأكثر حساسية هي الدور الذي تقوم به وكالة المخابرات المركزية. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية، أعدت الوكالة الأمريكية خطة لنزع سلاح حزب الله. لا توجد تفاصيل تم التحقق منها تحدد، في هذه المرحلة، محتواها. كما لا يوجد دليل على أن بيروت قبلت ذلك. ولذلك ينبغي أن تعامل هذه المعلومات على أنها عنصر مبلّغ عنه، لا على أنها اتفاق. ومع ذلك، يشير إلى أن (واشنطن) تريد هيكلة الملف بما يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار. وأصبح نزع السلاح هيكلا ممكنا، مع الخطوات والضمانات وآليات الرصد.

وبالنسبة للبنان، يشكل هذا النهج خطرا مباشرا. ويمكنها عكس النظام الذي تطلبه بيروت. إن الموقف اللبناني، كما ذكر مسؤول وثيق، يضع وقف إطلاق النار أولا. ثم يأتي الانسحاب الإسرائيلي. مسألة أسلحة (هزبولا) ستتم معالجتها على المسرح المحلي ليس كشرط تفرضه إسرائيل ويهدف هذا التسلسل الهرمي إلى الحفاظ على سيادة الدولة. كما يسعى إلى تجنب حدوث أزمة سياسية كبرى، حيث يرفض حزب الله أن يتفاوض مع إسرائيل مباشرة على ترسانته.

الانسحاب الإسرائيلي: أولوية بيروت

ويرأس الوفد اللبناني سيمون كرم، السفير السابق في واشنطن والمحامي المطلع على قضايا الوساطة. كان من المقرر أن يمثل الجانب الإسرائيلي يوسي درازنين، نائب مستشار الأمن القومي. وهذا المستوى من التمثيل يمثل تطورا. وقال إن الاجتماعات الأولى كانت أفضل إعدادا للمسار. ويشمل هذا التسلسل مبعوثين سياسيين أكثر. إنها ليست بعد مفاوضات سلام رسمية. بل إنه يشبه محاولة لوضع معايير لترتيب أمني في إطار التحكيم الأمريكي.

ولم يحضر وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو الدورة يوم الخميس، في رحلة مع الرئيس دونالد ترامب في الصين. غيابه لا يعني فك الارتباط ولا تزال الولايات المتحدة هي الضامن للعملية. ونظمت واشنطن الدورات السابقة ودفعت من أجل تحقيق نتيجة قبل نهاية الهدنة. التقويم يضيف الضغط الفشل يمكن أن يعيد فتح مرحلة عسكرية أقوى. ويمكن لاتفاق غير دقيق أن ينتج هدنة متنازع عليها عند بدء نفاذه.

إن الانسحاب الإسرائيلي هو قلب الطلب اللبناني. ولا تريد بيروت أن تتفاوض إلى أجل غير مسمى بينما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بمواقع في جنوب لبنان. ويحافظ هذا الوجود على حالة حرب فعلية. تمنع العودة المستقرة للسكان النازحين. يمنع البلديات من استئناف الإدارة العادية. كما أنها تعطي حزب الله حجة مركزية للحفاظ على أسلحته. وطالما استمر الاحتلال، يمكن للحركة أن تقدم ترسانتها ردا على تهديد مباشر.

دولة لبنانية تواجه اختبارها الخاص

لذا السؤال ليس فقط عن خط عسكري وهو يؤثر على سلطة الدولة اللبنانية. وإذا سحبت إسرائيل، ستتمكن الحكومة من التأكيد على أن الدفاع عن الإقليم يجب أن يكون مسؤولية المؤسسات الرسمية. وإذا بقيت إسرائيل، حتى على نقاط محدودة، سيقع الضغط الداخلي على بيروت. خصوم حزب الله سيطلبون نزع السلاح (هيزبولا) سيجيب أن الخطر ما زال وسيجد الجيش اللبناني نفسه بين توقعين هما: طمأنة شعب الجنوب وعدم الظهور كأداة لجدول أعمال أجنبي.

وذكر مسؤول لبناني سيناريو سيسلم فيه حزب الله أسلحته إلى الجيش إذا قبلت إسرائيل وقفاً كاملاً لإطلاق النار والانسحاب. الجيش يمكنه الاحتفاظ ببعض الأسلحة وتدمير الآخرين كما يمكن لمقاتلي حزب الله الأفراد أن ينضموا إلى القوات النظامية شريطة استيفاءهم معايير القبول. ويظل هذا الافتراض سياسيا. لا يستحق مشاركة حزب الله العامة. غير أنها تبين البحث عن مخرج لبناني لمشكلة الأسلحة، متميز عن الإكراه الذي تفرضه إسرائيل.

ويكتسي هذا التمييز أهمية حاسمة بالنسبة لنبيه بيري، وللرئاسة ولجزء من الحكومة. لا يمكن التعامل مع قضية حزب الله على أنها مجرد مادة في اتفاق ثنائي. وهي تتعلق بالتوازن الديني، وأمن الجنوب، والعلاقات مع إيران، وذاكرة الاحتلال، واحتكار الدولة للقوة. قرار وحشي قد يسبب أزمة داخلية. ومن ناحية أخرى، يمكن للتأجيل دون جدول زمني أن يفرغ التفاوض على مضمونه. ولذلك تسعى بيروت إلى وضع صيغة تدريجية قادرة على إرضاء واشنطن دون التسبب في تمزق داخلي.

إن إسرائيل تدفع بنزع السلاح قبل الهدنة

وتقترب إسرائيل من التسلسل بمنطق عكسي. ويسلط مسؤولوها الضوء على تفكيك حزب الله العسكري. وهم يعتبرون أن الانسحاب والهدنة لا يكفيان إذا احتفظت الحركة بقدرتها على إطلاق النار. بل إن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة ذكر التفاوض من أجل تحقيق سلام شامل، مع وجود حدود وسفارات وتأشيرات وسياحة. وأضاف أن هذا المنظور سيتوقف على نجاح سلسلة ثانية تركز على تفكيك حزب الله. ومن ثم، يبدو التوحيد أفقاً إسرائيلياً، ولكن ليس كهدف قبلته بيروت.

وفي هذه المرحلة، يرفض لبنان الحديث عن التطبيع. وبدلا من ذلك، فإن مسؤوليها يقيمون اتفاقا أمنيا أو هدنة أو استقرار الجبهة. ورفض الرئيس جوزيف أوون فكرة عقد اجتماع أو دعوة مباشرة مع بنجامين نتنياهو. ويستجيب هذا التحذير لقيد واضح داخلي. ويمكن تقديم مصافحة يدوية بدون نتيجة متينة كتنازل حر. كما يمكن أن يضعف الموقف اللبناني إذا فشلت المحادثات فيما بعد. ويبدو أن الرئيس اللبناني يرغب في حجز أي لفتة سياسية كبرى للتوقيع على اتفاق يمكن التحقق منه.

البيت الأبيض يريد لفتة قوية. ودعا دونالد ترامب علنا إلى عقد اجتماع بين جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو. ووفقاً لمسؤول لبناني، شرح الرئيس اللبناني تحفظاته خلال تبادل أجري مؤخراً مع نظيره الأمريكي. كان سيشير إلى أنه يمكن أن يذهب إلى واشنطن لافتتاح اتفاقية أمنية، إذا تم إبرامها. هذا الظل يحسب. وهو يسمح لبيروت بعدم رفض الوساطة الأمريكية، مع تجنب التطبيع المبكر.

تفاوض في الميدان

التضاريس تزن على كل جملة هدنة أمريكية وسيطة خفضت القتال لكنها لم توقفهم ولا تزال تُبلغ عن الحرائق والطائرات بدون طيار والإضرابات. وأُبلغ عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين في لبنان في الأيام الأخيرة. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف مواقع حزب الله. ويشجب لبنان الانتهاكات ويصر على حماية السكان. هذه الحقيقة تضعف الثقة كما أنه يجعل من الصعب تطبيق أي نص. الهدنة لا يمكن أن تصمد إذا قام الجانبان بقراءة عكسية من اليوم الأول.

وافتُتح يوم الخميس بعد هجوم طائرة بدون طيار ادعاه حزب الله ضد القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود. وما زالت إسرائيل من جانبها تضرب في لبنان. وتذكرنا هذه الأحداث بأن حزب الله ليس على الطاولة، ولكنه يظل لاعبا حاسما على الأرض. وغيابها يؤدي إلى تعقيد المفاوضات. وتتحدث الحكومة اللبنانية باسم الدولة. إسرائيل تريد نتيجة تشرك حزب الله وواشنطن تحاول بناء جسر بين هذين الواقعين، دون أن يكون لها ضمان مباشر للحركة.

إن الحالة في جنوب لبنان تعزز هذا التوتر. فالقرى المتضررة من الإضرابات والتحذيرات والتشريد تعيش بالفعل في حالة من عدم الاستقرار الدائم. العائلات تتردد في العودة إلى المنزل ولا تزال المدارس والأعمال التجارية معرضة للقرارات العسكرية لكل مخيم. الطرق يمكن أن تصبح خطرة في دقائق وفي هذا السياق، فإن مناقشات واشنطن ليست عملية مجردة. وهي تفرض إمكانية استعادة حد أدنى من الحياة المدنية في المناطق القريبة من الحدود وحول المحاور الرئيسية في الجنوب.

الجيش اللبناني في مركز النظام

يحتل الجيش اللبناني مكانة مركزية في جميع السيناريوهات. وسيدعى إلى نشر المزيد من القوات في الجنوب، وتلقي الأسلحة من حزب الله، والسيطرة على المناطق الحساسة، وطمأنة السكان. وتتطلب هذه البعثة موارد وتغطية سياسية ودعما دوليا. كما يفترض عدم وضع الجيش في مواجهة مباشرة مع جزء من المجتمع اللبناني. ولذلك فإن نجاح أي ترتيب يتوقف على النص التفاوضي بقدر ما يتوقف على تنفيذه العملي في القرى.

ويبدو أن واشنطن تريد بناء آلية متعددة الطوابق. الأول هو وقف الأعمال العدائية. والثاني هو الانسحاب الإسرائيلي. ويتعلق العنصر الثالث بتحديد الأسلحة في لبنان. ويمكن للرابع أن يفتح ملفا أوسع، بما في ذلك الحدود والسجناء والمشردين وإعادة البناء. لكن كل طابق يعتمد على الأرض السابقة إذا فشل وقف إطلاق النار، ينهار الباقي. وإذا كان الانسحاب لا يزال جزئيا، فإن النقاش بشأن الأسلحة يعرقل. وإذا رفض حزب الله النقل، فإن إسرائيل ستحافظ على ضغطها العسكري.

الملفات الأخرى لا تختفي. ترسيم الحدود البرية ومصير المعتقلين وعودة النازحين والوصول إلى المناطق المدمرة هي في خلفية التفاوض. ويريد لبنان أن يعاملها كعناصر لمجموعة واحدة من السيادة. وتسعى إسرائيل إلى إخضاعها لتحييد حزب الله العسكري. وهذا الاختلاف في الطريقة يفسر التوترات حول الكلمة نفسها. وبالنسبة لبيروت، يجب أن يوقف الاتفاق أولا الحرب ويعيد الإقليم. وبالنسبة لإسرائيل، يجب عليها أولا أن تمنع إعادة بناء تهديد في الشمال. وتحاول الولايات المتحدة كتابة تسلسل لا يسمي هذه التناقضات بوحشية مفرطة.

لا يزال الاتفاق بعيد المنال

ولا تزال مسألة التعمير في الخلفية. وتحتاج المناطق المتضررة إلى التمويل والأمن والضمانات. ولن يقوم المقيمون بإعادة بناء المنازل أو المتاجر أو المزارع إذا ظل خطر الإضراب يوميا. وسيتطلب المانحون الدوليون أيضا إطارا سياسيا واضحا. وهذا البعد يعطي نزع سلاح حزب الله مجالا اقتصاديا. الأمر لا يتعلق فقط بعلاقات القوى العسكرية كما أنه يهيئ للبنان إمكانية الحصول على مساعدة مستدامة وتحقيق استقرار جنوبه.

والخطر الرئيسي يكمن في غموض الحل التوفيقي. ولن يكفي في بيروت نص يعلن انسحاب إسرائيلي دون جدول زمني محدد. ولن يكون النص الذي سيتكلم عن نزع السلاح بدون آلية لبنانية ذات مصداقية كافيا لإسرائيل. ومن شأن النص الذي يمهد السبيل لتطبيع الأوضاع دون توافق داخلي أن يخلق أزمة في بيروت. ولذلك يجب على الزنوج أن يتجنبوا صيغ جذابة غير قابلة للتطبيق. الدبلوماسية الأمريكية تبحث عن نتيجة سريعة. ويحتاج لبنان، من جانبه، إلى اتفاق ينجو من عودة الوفود.

وفي هذه المرحلة، لا يوجد مجال للاتفاق. وهناك دليل يحمله الإعلام الإسرائيلي والمبادلات الأمريكية. وهناك خط لبناني يضع وقف إطلاق النار والانسحاب أمام ملف الأسلحة. وهناك خط إسرائيلي يضع نزع سلاح حزب الله في قمة أولوياته. وأخيرا، هناك وسيط أمريكي مصمم على تحقيق نتيجة قبل نهاية الهدنة. ويجب على الجمعة أن تبين ما إذا كانت هذه الخطوط يمكن أن تشكل إطارا مشتركا أو ما إذا كانت ستبقى ثلاث قصص متوازية عن نفس الأزمة.