الانسحاب الإسرائيلي: يحدد السلام الخط الأحمر

ووضع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الخط الأحمر الرئيسي في بيروت من باريس في مناقشات مفتوحة مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية. ولا يمكن للبنان أن يقبل أي اتفاق لا ينص على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. كما ترفض أي منطقة عازلة تمنع المشردين داخليا من إعادة بناء القرى وتدميرها.

وأُعرب عن هذا الموقف بعد مقابلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين تشرف واشنطن على تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وبالنسبة لرئيس الحكومة، فإن المفاوضات لا تقدم كتنازل. وهو يوصف بأنه قناة ضرورية، لأن الولايات المتحدة لا تزال، وفقا لبيروت، أكثر الجهات الفاعلة قدرة على ممارسة نفوذ مباشر على إسرائيل.

إذاً رسالة (ناواف سلام) ذات شقين الأول يتعلق بالأرض: الانسحاب الإسرائيلي، ورفض المنطقة الأمنية، وعودة المشردين، وإعادة بناء المناطق المتضررة. ويتعلق الثاني بالدولة اللبنانية: احتكار الأسلحة، وتعزيز الجيش، ومصادرة الأسلحة، وحظر العمليات العسكرية خارج نطاق السلطة العامة. وتحدد هذه العناصر الموقف الرسمي اللبناني في وقت تظل فيه الهدنة مطولة، ولكنها لا تزال غير كاملة.

خط أحمر من باريس

وصاغ رئيس الحكومة موقفه في مقابلة مع الصحافة الأمريكية في باريس، بعد لقائه مع إيمانويل ماكرون. ويأتي التسلسل في وقت يسعى فيه لبنان إلى الحصول على الدعم الفرنسي والأمريكي لتوطيد وقف الأعمال القتالية وتجنب استئناف القتال على نطاق أوسع في الجنوب. ويأتي أيضا في وقت يجب أن يفتح فيه تمديد هدنة الأسابيع الثلاثة مرحلة مناقشة أكثر موضوعية.

وذكر نواف سلام أن لبنان لا يستطيع التوقيع على أي اتفاق لا يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وأضاف أن بيروت لا تستطيع قبول ما وصفه بأنه منطقة عازلة. ومن شأن هذه المنطقة، في تعليلها، أن تترتب عليها عواقب مباشرة: فهي ستمنع عودة المشردين اللبنانيين، وتعرقل إعادة بناء القرى، وتحافظ على وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي الوطنية.

ويشير الإعلان إلى مناطق في جنوب لبنان تحافظ فيها إسرائيل على وجود عسكري أو سيطرة عسكرية فعلية. وتبرر إسرائيل هذا الوجود بضرورة حماية الجزء الشمالي من أراضيها من صواريخ حزب الله والطائرات بدون طيار والقذائف المضادة للدبابات. وعلى العكس من ذلك، يرى لبنان أن هذه الحالة تقوض سيادته وتطيل آثار الحرب على المدنيين.

ويوفر موقف السلام أساسا سياسيا للوفد اللبناني الذي يشارك في المناقشات. ويذكر أن الهدف اللبناني لا يقتصر على إطالة الهدنة. والهدف من ذلك هو الخروج من الأزمة التي ستتيح للسكان العودة، والمواقع لإعادة بناء المؤسسات اللبنانية وتولي المسؤولية عن الأمن على الحدود المعترف بها.

الانسحاب الإسرائيلي للمنطقة العازلة ورفضها

إن رفض المنطقة العازلة هو جوهر الرسالة اللبنانية. ومن شأن هذه المنطقة، وفقا لبيروت، أن تخلق فصلا دائما بين السكان وقرىهم. وسيحول الهدنة إلى حالة مجمدة، مع وجود أماكن فارغة، وطرق مغلقة، ومساكن مدمّرة، وأراض زراعية لا يمكن الوصول إليها. ويسعى رئيس الحكومة إلى منع هذه التشكيلة من أن تصبح بيانات دائمة.

وقد دفعت القرى في الجنوب بالفعل ثمنا باهظا في الأعمال القتالية الأخيرة. ودمرت المنازل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وشردت الأسر. ولا يزال من الصعب الوصول إلى عدة مناطق حدودية. ويعود المقيمون في بعض الأحيان لبضع ساعات لرؤية الضرر أو لاسترداد السلع الأساسية، ثم يغادرون بسبب انعدام الأمن.

وفي هذا السياق، فإن عودة النازحين ليست قضية إنسانية فقط. ويصبح معيارا سياسيا للهدنة. وإذا لم يتمكن السكان من العودة، يظل وقف الأعمال العدائية غير كامل. وإذا تعذر إعادة بناء القرى، فإن وقف إطلاق النار لم يسفر بعد عن عودة فعالة من الدولة أو من الحياة المدنية.

ولذلك فإن بيان نواف سلام يقيم صلة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. ولا ترغب الحكومة اللبنانية في فصل المناقشة العسكرية عن الحالة المدنية. وبالنسبة لبيروت، فإن الاتفاق الذي سيترك جزءا من الجنوب يتعذر الوصول إليه لن يلبي الاحتياجات الفورية للسكان ولن يحل الأزمة التي فتحها القتال.

الدور المتوقع للولايات المتحدة

وأوضح رئيس الوزراء أيضا سبب مشاركة لبنان في المناقشات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأشار إلى أن بيروت تدخل هذه العملية لأنها ترى واشنطن الطرف القادر على التأثير في إسرائيل. تلخص هذه الجملة القراءة الدبلوماسية للحكومة اللبنانية: وتمر المفاوضات عبر الجهة الفاعلة التي لها أقوى نفوذ مباشر على الدولة الإسرائيلية.

وأشار نواف سلام إلى أن دور الولايات المتحدة كان أساسيا لتحقيق وقف إطلاق النار. وأعرب عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة ممارسة هذا التأثير. ويتمشى هذا الطلب مع تمديد الهدنة المعلنة في واشنطن، بعد مناقشات بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين تحت رعاية الإدارة الأمريكية.

ولم يقدم رئيس الحكومة نتائج المفاوضات كإنجاز. وقال إنه لا يعرف ما يمكن أن يحققه لبنان من خلال هذه القناة، لكنه ادعى أنه يعرف أهداف حكومته. وتنطوي هذه الصيغة على تمييز هام بين الواقعية الدبلوماسية والخط السياسي. لا تزال العملية غير مؤكدة، ولكن تم تحديد المطالب اللبنانية.

وللسؤال عما إذا كان ينبغي مواصلة هذا الطريق، أجاب نواف سلام بوضوح. ورأت أنه ينبغي للبنان أن يستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافه. ومن هذا المنظور، فإن التفاوض لا يحل محل المطالبات اللبنانية. وهي تستخدم لحملها في وضع يمكن لواشنطن أن تزن فيه على إسرائيل.

احتكار الأسلحة كمصلحة لبنانية

وأجاب رئيس الوزراء أيضا على الأسئلة المتعلقة بالأسلحة ودور الدولة. وادعى أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة وأحرزت تقدما من خلال مصادرة الأسلحة وحظر العمليات العسكرية. والغرض من هذا الجزء من خطابه هو إظهار أن بيروت لا تعتزم قصر خطابها على الإبلاغ عن الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد نواف سلام مجددا أن احتكار الدولة للأسلحة هو مصلحة لبنانية. والصيغة هامة لأنها تضع موضوع نزع السلاح في إطار وطني، وليس فقط في منطق الاستجابة للطلبات الإسرائيلية أو الأمريكية أو الغربية. وبالتالي تريد الحكومة تقديم إعادة بناء السلطة العامة كضرورة داخلية.

هذا الموقف يؤثر بشكل مباشر على حزب الله، حتى لو قام رئيس الحكومة بصياغة الملف في شروط الدولة. ولا تزال الحركة الشيعة هي الفاعل المسلح الرئيسي ضد إسرائيل في الجنوب. وتدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التحييد أو نزع السلاح. والحكومة اللبنانية تصر على عملية مؤسسية وعلى تعزيز الجيش.

وقال نواف سلام إن السبيل الوحيد لنزع سلاح حزب الله هو بناء قدرات الجيش اللبناني. وأضاف أن نزع السلاح عملية، وليس قرارا ينطبق بين عشية وضحاها. والغرض من هذا الإيضاح هو الوفاء بمتطلبين متعارضين هما: إظهار إرادة الدولة، دون أن يبشر باتخاذ تدبير فوري لا يمكن للحكومة أن تفرضه دون مخاطر داخلية كبيرة.

الجيش اللبناني في مركز النظام

وهكذا يبدو الجيش اللبناني أداة مركزية للاستراتيجية التي دافع عنها رئيس الحكومة. ووفقا لهذا المنطق، يجب أن تتلقى مزيدا من الموارد والتدريب والمعدات والدعم الخارجي. ولا يقتصر دورها على النشر الميداني. وهو يتعلق أيضاً بقدرة الدولة على استعادة السيطرة تدريجياً على القرار الأمني.

ويستجيب هذا النهج لقيود عملية. لا يمكن للحكومة أن تطالب برحيل القوات الإسرائيلية دون شرح كيفية ضمان الأمن في المناطق الحدودية بعد ذلك. وبوضع الجيش في المركز، يسعى نواف سلام إلى الإجابة على هذا السؤال. ووصف تعزيز المؤسسة العسكرية بأنه حالة انسحاب إسرائيلي، وعودة مدنيين، ومعاملة تدريجية لمسألة الأسلحة.

كما أراد رئيس الحكومة وضع حد سياسي داخلي. قال أن حكومته لن تستسلم للتخويف. وتشير هذه الجملة إلى مناخ الضغط المحيط بمسألة الأسلحة والمفاوضات والهدنة. وهذا يعني أن السلطة التنفيذية تعتزم الحفاظ على خطها، على الرغم من المعارضة المحتملة في البلاد.

هذا البيان يأتي في لحظة حساسة. ويتحدى حزب الله الاتصالات المباشرة مع إسرائيل ويرفض النظر في مسألة أسلحته التي تعالج تحت الضغط الأجنبي. وعلى العكس من ذلك، تدعو قوات لبنانية أخرى الدولة إلى استئناف احتكار القوة بسرعة أكبر. وتتطور حكومة نواف سلام بين هذين القطبين، بهدف محدد: تجنب حرب جديدة مع تعزيز سلطة الدولة.

باريس وواشنطن في نفس التسلسل الدبلوماسي

ويشكل المرور من نواف سلام إلى باريس جزءا من تسلسل دبلوماسي أوسع نطاقا. ويسعى رئيس الوزراء إلى تعبئة شركاء لبنان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة. ولا تزال باريس لاعبا سياسيا هاما في بيروت، بسبب روابطها التاريخية مع لبنان، ودورها الدبلوماسي، ومشاركتها المنتظمة في قضايا الجيش والمعونة الإنسانية والتعمير.

وبعد اجتماعه مع إيمانويل ماكرون، وضع نواف سلام الأولوية على ثلاث مسائل: الهدنة والانسحاب الإسرائيلي والدعم للجيش. ويمكن لفرنسا أن تزن في المحافل الأوروبية والدولية. والولايات المتحدة لديها نفوذ مباشر أكبر على إسرائيل. ومن ثم، تحاول الحكومة اللبنانية ربط القناةتين دون إحباطهما.

وهكذا يكمل إعلان باريس تسلسل واشنطن. في (واشنطن) تم تمديد الهدنة. في باريس، حدد رئيس الوزراء الشروط السياسية التي تريد بيروت وضعها في قلب التتمة. اللحظتان مجيبتان: إطالة أمد وقف الأعمال القتالية والتماس ضمانات ملموسة لانسحاب المشردين داخلياً وعودةهم.

ولا تزال الهدنة المطولة هشة. وقد انخفض العنف، لكنه لم يختفي. وأُبلغ مرة أخرى في جنوب لبنان عن الضربات والنيران وعمليات الهدم. وأُبلغ عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، بمن فيهم صحفي. ويؤدي كل حادث إلى إحياء اتهامات الانتهاك ويعقد الترجمة الدبلوماسية للاتفاق إلى ضمان حقيقي للسكان.

القرى الجنوبية كاختبار خرساني

في هذا السياق، رفض (نواف سلام) لمنطقة عازلة يأخذ نطاقاً ملموساً انها ليست مجرد صيغة دبلوماسية. وتحدّد المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من يستطيع العودة، ومن يستطيع التحرك، ومن يستطيع إعادة البناء وما هي السلطة التي تمارس على أرض الواقع. كما يحدد مصداقية الدولة اللبنانية بين السكان المشردين.

وبالنسبة للسكان المعنيين، فإن الانسحاب الإسرائيلي ليس مطالبة مجردة. يؤثر على الوصول إلى المنازل والأراضي والطرق والخدمات الأساسية. كما يشمل إمكانية إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية وأماكن العبادة والإدارات المحلية. وطالما بقيت هذه العناصر محاصرة، فإن الهدنة لا تزال فترة انقطاع عسكرية جزئية.

وترغب الحكومة اللبنانية في منع التمديد لمدة ثلاثة أسابيع من أن يصبح مجرد تأخير في إدارة الصراع. وهي تسعى إلى جعلها خطوة نحو إطار أكثر استقرارا. وينطوي ذلك على وقف فعال للهجمات، والوصول إلى القرى، وزيادة وجود الجيش اللبناني، والمفاوضات بشأن نقاط الحدود. ولا تسوي أي من هذه الحالات في هذه المرحلة.

ويستند الموقف اللبناني أيضا إلى منطق تفاوضي متسلسل. وبيروت لا تطلب فقط صيغة عامة بشأن السلام أو الأمن. ويدعو إلى اتخاذ تدابير يمكن التحقق منها: :: إنهاء العمليات العسكرية، وانسحاب القوات، والوصول إلى المواقع، وعودة المشردين، وإعادة بناء سلطة الدولة وتوسيعها. بالنسبة للحكومة، يجب التعامل مع هذه العناصر معًا، لأن كل منها يشترط الآخر. وسيظل الانسحاب الآمن هشا. وسيكون الأمن بدون عودة السكان غير كامل. إن هدنة بدون إعادة إعمار لن تستجيب للآثار الملموسة للحرب.

ومن ثم فإن موقف نواف سلام يضع خريطة الطريق اللبنانية قبل المرحلة التالية من المناقشات. ويوافق لبنان على دخول القناة الأمريكية لأنه يرى أن هذه القناة لا غنى عنها. غير أنه رفض قبول اتفاق يكرس وجود إسرائيلي دائم للجنوب. وهذا التمييز هو جوهر خط الحكومة.

لا يزال الملف مفتوحًا في عدة نقاط. ويجب على واشنطن أن تبين ما إذا كان بوسعها تحويل دورها كوسيط إلى ضغوط فعالة على إسرائيل. ويجب على بيروت أن تثبت أن الجيش يمكن أن يحتل مكاناً أمنياً أكبر. ويجب على إسرائيل أن تحدد ما إذا كانت تقبل الانسحاب الكامل وبأي ضمانات. إن هدنة الأسابيع الثلاثة تضع هذه المسائل الآن في صميم المبادلات الدبلوماسية المقبلة.