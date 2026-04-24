البابا ليو الرابع عشر: الطفل اللبناني والسلام

وتحدث البابا ليو الرابع عشر عن صورة لطفل مسلم لبناني قُتل في المرحلة الأخيرة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله على متن الطائرة التي جلبته من أفريقيا إلى روما. وقد صور الصبي أثناء الزيارة البابوية إلى لبنان، وهو يحمل علامة ترحيب. واستخدم البابا هذه الذكرى لتجديد رفضه للحرب ودعوة الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات.

وأُبلغ عن هذا المشهد خلال مؤتمر صحفي عُقد من بلد إلى آخر، بعد جولة نقلته إلى عدة بلدان أفريقية. وقد وضع العشير السيادي القضية اللبنانية في سياق أوسع بشأن حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وعقوبة الإعدام.

غير أنه ينبغي توخي الحذر في تحديد هوية الطفل الذي يقتبسه البابا. البابا لم يعطي اسم. مراجعة الحسابات التي نشرتها وكالة أنباء أثبتت أن طفلين أصبحا فيروسيين خلال استقبال البابا في لبنان، عباس منصور، وسجد ريمي، على قيد الحياة. تم تداول اسم جواد علي أحمد، الذي قُتل في غارة إسرائيلية، زوراً كطفل في الصورة الشهيرة.

نداء للسلام في طائرة العودة

وتحدث البابا ليو الرابع عشر أمام الصحفيين الذين رافقوه في رحلة بين مالابو وروما. واختتم المؤتمر الصحفي بجولة أفريقية من الاجتماعات الدينية والدبلوماسية والاجتماعية. وشملت هذه المسائل الحروب الجارية، والهجرة، والإعدام في إيران، وعقوبة الإعدام، وبعض التوترات داخل الكنيسة.

وفيما يتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، رفض البابا إجراء المناقشة على أساس التغيير الوحيد للنظام في طهران. وفضّل أن يطرح سؤالاً آخر: كيف يدافع عن القيم دون التسبب في وفاة العديد من الأبرياء. وسمحت له هذه الصياغة بنقل المناقشة من الميدان الاستراتيجي إلى التكلفة البشرية للصراعات.

ودعا الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف الحوار. ووفقاً له، فإن المفاوضات في وضع مشوّش، حيث يقبل كل طرف أو يرفض بدوره الشروط المتطورة. وأشار البابا أيضا إلى الآثار الاقتصادية العامة للأزمة، دون فصلها عن معاناة السكان المدنيين.

وفي هذا التسلسل ذكر لبنان. وقال البابا إنه حمل معه صورة طفل مسلم رحب به خلال زيارته للبنان. وأوضح أن هذا الطفل قتل في المرحلة الأخيرة من الحرب. وكان الغرض من البيان هو التذكير بأن كل نزاع ينتج قصصا بشرية ملموسة تتجاوز القرارات العسكرية والدبلوماسية.

البابا ليو الرابع عشر: لبنان كرمز مدني

ويحتل لبنان مكانا خاصا في الخطاب الفاتيكاني. فالبلد الذي يسوده التعايش الديني، والهشاشة المؤسسية، والنزاعات المتكررة، يبدو في كثير من الأحيان بمثابة مختبر للحوار وكمكان معرض للتوترات الإقليمية. زيارة بوب ليو الرابع عشر للبنان في عام 2025 تم عرضها كعملية سلام و تعزية.

خلال هذه الرحلة، رحّبت جماهير كبيرة بالمنحدر. وقد شارك المسيحيون والمسلمون والمواطنون الذين ليس لهم انتماء ديني في أحداث عامة. وقد عممت صور الأطفال الذين يحيون البابا على نطاق واسع، لا سيما الصور التي أُخذت على الطريق من المطار وفي الضواحي الجنوبية من بيروت.

وقرأت هذه الصور على أنها علامة على التعايش. وكان الطفل المسلم الذي يرحب برئيس الكنيسة الكاثوليكية شكلا من أشكال الرسالة الوطنية لكثير من اللبنانيين. وفي بلد ممزق بالأزمة الاقتصادية والانقسامات السياسية والحرب، عرض هذا المشهد صورة بسيطة: صورة ترحيبية مشتركة رغم انتماءات مختلفة.

تذكرة البابا لهذه الصورة لذا تحول الصورة إلى رمز لم تعد مجرد ذكرى سفر ويصبح الطفل، في البيان المطبوع، وجه سكان مدنيين متأثرين بحرب تتجاوز حدود لبنان وتضع السكان في قلب نزاع إقليمي.

إثبات الهوية بحذر

البابا لم يسم الطفل ويقتضي عدم وجود اسم من هذا القبيل التمييز بين ما تأكد وما لا يزال غير مؤكد. ونسبت عدة منشورات لوسائط الإعلام الاجتماعية الصورة إلى طفل قُتل بسبب الضربات الإسرائيلية. ثم ربطت الرسائل هذه الصورة باسم جواد علي أحمد، الذي قُدم بوصفه ضحية للقصف.

وكشفت مراجعة أجرتها وكالة أنباء أن ذلك كان خاطئا بالنسبة للصورة الأكثر توزيعا. الطفل الذي حمل صورة البابا والذي تم تصويره من قبل مصور وكالة يدعى عباس منصور. وأفادت أسرته بأنه كان على قيد الحياة وأنه لم يصاب من جراء الإضرابات.

عالج نفس الفحص مقطع فيديو آخر انتشر على نطاق واسع، حيث أظهر طفلاً يصرخ بحماس أثناء الزيارة البابوية. هذا الطفل يدعى (سجد ريمي). وأفادت والدته أيضاً بأنه على قيد الحياة ولم يتأثر. ومرة أخرى، ثبت أن المنشورات التي قدمت له ميتا غير دقيقة.

وقد قُتل جواد علي أحمد في ضربة إسرائيلية، وفقا للأدلة التي أبلغ عنها هذا التحقق. لكن أمّه نفت أنّه كان طفل الصورة الشهيرة الملتقطة أثناء إستقبال البابا. في هذه المرحلة، لا يتم تحديد الطفل الذي ذكره ليو الرابع عشر علنًا بطريقة معينة من قبل الفاتيكان. والهوية الوحيدة التي أنشئت حول الصورة الفيروسية تؤدي إلى عباس منصور، الذي هو على قيد الحياة.

ما يمكن أن يقوله المرء عن الفتى الصغير

ولذلك فإن أكثر الصياغة صرامة هي: يدعي البابا أنه يحمل صورة طفل لبناني مسلم قُتل بعد الترحيب به في لبنان، لكنه لم يكشف عن اسمه. تم ربط الصور المتداولة عبر الإنترنت عن طريق الخطأ بجواد علي أحمد. ويُعرف طفل أفضل صورة معروفة باسم عباس منصور ولم يمت.

وهذا التمييز أساسي في سياق الحرب. الصور تتحرك بسرعة القصص تتداخل فالضحايا الحقيقيين يمكن أن يختلطوا بصور أطفال آخرين. ولا يزيل سوء تحديد الهوية أي شيء من وفاة جواد علي أحمد. إنه يُلزمه فقط بألا يعطيه صورة ليست له.

كما أنه يذكر بقاعدة صحفية مهمة. العاطفة ليست كافية لإثبات هوية. ولا بد من الإشارة إلى اسم وصورة وتاريخ ومكان. في هذه الحالة، قدم الفاتيكان شهادة شخصية من البابا، ولكن لم يقدم اسم الطفل أو نشر الصورة التي قال انه سيحتفظ به.

ولذلك يجب أن تحتفظ المادة بهذا المعاني. الفتى الذي ذكره البابا لا يمكن تحديده بوضوح من الإعلان البابوي الوحيد. الأطفال الذين تم التعرف عليهم في المحتويات الفيروسية للزيارة هم عباس منصور وساجد ريمي، وكلاهما على قيد الحياة. (جواد علي أحمد) ضحية مؤكدة لكنه لا يطابق طفل الصورة التي تم فحصها.

الحرب عادت إلى الوجوه

البابا ليو الرابع عشر أعاد هذه القصة إلى انعكاس الضحايا المدنيين. He reported seeing messages from families of children killed in the early days of the attack on Iran. ثم وسّع ملاحظاته إلى لبنان، مشيراً إلى هذا الطفل الذي يحتفظ بصورته.

وهذه الطريقة تتطابق مع تقليد الخطاب البابوي. وكثيرا ما يتحدث الفاتيكان عن الصراعات من خلال الضحايا والأسر والمشردين والجرحى والأطفال. البابا لا يقدم حلا عسكريا. وهو يسعى إلى تحريك النقاش نحو حماية الحياة البشرية ونحو التزامات الدول في أوقات الحرب.

اختيار لبنان ليس تافهاً ومنذ استئناف الأعمال القتالية، يدفع المدنيون اللبنانيون ثمنا باهظا. وضربت الضربات المنازل والقرى والطرق والجسور والمناطق البعيدة عن خط المواجهة. وقُتل الأطفال في عدة مناطق، بما في ذلك المناطق التي يعتقد السكان أنها أكثر أمانا من الحدود.

تقرير وكالة نُشر قبل المؤتمر الصحفي لبابا قد وثق بالفعل وفاة عدة أطفال في لبنان. He mentioned 11-year-old Jouad Younes, who was killed in a strike in Saksakieh, as well as other children who died in strikes on houses. وقد أولت هذه الحسابات اهتماما دوليا للتكلفة المدنية للحرب.

رسالة إلى واشنطن وطهران

ودعا البابا إلى مواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. He did not present this appeal as a diplomatic option among others. وربطه بضرورة أخلاقية: :: منع السكان المدنيين من مواصلة دفع ثمن القرارات التي تتخذها الدول والجيش.

وقد غير النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران التوازن الإقليمي. ودخل لبنان في هذا التسلسل باستئناف الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله. The attacks, displacements and destruction in the South then placed the Lebanese file at the centre of the American mediation.

وتم تمديد الهدنة في لبنان لمدة ثلاثة أسابيع في واشنطن. ولكن هذا التمديد لا يزال غير كامل على الأرض. والقصف والتدمير لم يتوقفا تماما. ولذلك يتدخل البابا في وقت تتعايش فيه الإعلانات الدبلوماسية مع الحقائق العسكرية التي لا تزال غير مستقرة.

رسالته ليست فقط للحكومات المشاركة مباشرة. وهي تستهدف أيضا الرأي العام والمؤسسات الدولية والزعماء الدينيين. وبالحديث عن طفل مسلم لبناني، يختار رئيس الكنيسة الكاثوليكية مثالا يتجاوز الحدود الدينية ويذكّر بأن الضحايا المدنيين لا ينحصرون في مجتمعهم.

رفض الحرب كخط ثابت

ولخص البابا موقفه بصيغة واضحة: فهو لا يمكن أن يحبذ الحرب كقسيس. وتتفق هذه الجملة مع العديد من التدخلات الفاتيكانية بشأن النزاعات المعاصرة. ولا يعني ذلك أن الكرسي الرسولي يتجاهل المسائل الأمنية. وهذا يعني أن نقطة الانطلاق لا تزال هي حماية الحياة البشرية.

إن الدعوة إلى ثقافة السلام تشير إلى انتقاد منطق الاستجابة الدائمة. The Pope recalled that, in the face of a crisis, the immediate response of states often tends to be military. وعارض هذا المنطق من خلال البحث عن حلول تستند إلى الحوار والقانون الدولي وحماية الأبرياء.

ويوضح لبنان هذا التوتر. وتدعي إسرائيل أن تقوم بإضرابات ضد حزب الله وبنيته التحتية. ويدعي حزب الله عمليات ردا على الهجمات الإسرائيلية. وتدعو الدولة اللبنانية إلى إنهاء التفجيرات والانسحاب الإسرائيلي وعودة المشردين. المدنيين في خضم هذه القصص المتنافسة.

البابا لا يقطع المسؤوليات العسكرية في كل حادث. وهو يصر على مبدأ: يجب حماية الأبرياء. This position allows the Vatican to speak to several camps without entering into the operational justification of either. كما أنها تعرض الكرسي الرسولي للنقاد الذين ينتظرون إدانة أكثر مباشرة.

عقوبة الإعدام مدانة أيضا

المؤتمر الصحفي لم يكن عن الحرب فحسب. وسأل البابا عن حالات الإعدام الأخيرة في إيران، فأدان الأعمال غير العادلة وعقوبة الإعدام. وأكد أن الحياة البشرية يجب أن تحترم من الحمل إلى الموت الطبيعي. This position is part of the doctrinal line reinforced under the pontificate of Francis.

وقد غير البابا فرانسيس التدريس الرسمي للكنيسة الكاثوليكية ليعلن أن عقوبة الإعدام غير مقبولة في جميع الحالات. ليون الرابع عشر يكرر هذا الخط وهي تربط إدانة الحرب والإعدامات غير العادلة والوفاة بنفس رؤية الكرامة الإنسانية.

ويكمل هذا الجزء من خطابه ملاحظاته بشأن لبنان. البابا لا يتحدث عن الضحايا بسبب التفجيرات وهو يوسع نطاق تعليله لأي قرار تتخذه الدولة يسحب الحياة من الناس دون وجه حق. ويتوقف تماسك خطابه على رفض الموت الذي يُفرض كأداة سياسية.

وهذه الصلة بين الحرب وعقوبة الإعدام تتيح للمؤتمر الصحفي مجالا أوسع. ولا يقتصر على التعليق على إيران أو لبنان. وهو يرسم خطا أخلاقيا: يجب أيضا الحكم على الدول في طريقها إلى حماية الحياة البشرية أو إهمالها.

لبنان في دبلوماسية الكرسي الرسولي

الكرسي الرسولي له علاقة قديمة مع لبنان. The country is considered by Rome as an area of religious pluralism and as a place where coexistence between Christians and Muslims retains regional value. وكثيراً ما يقدم البوب المتعاقبة إلى لبنان أكثر من مجرد دولة، ولكن كرسالة للعيش معاً.

زيارة ليون الرابع عشر في عام 2025 عززت هذا البعد وقد زار هذا البلد البلد الذي استنفدته الأزمة المالية والتوترات السياسية والدمار وعدم اليقين الأمني. وقد فسر تشرده على أنه بادرة على القرب من جميع عناصر المجتمع اللبناني.

The reference to the Muslim child extends this reading. ولا يقتبس البابا من طفل كاثوليكي أو مسيحي أن يتكلم عن لبنان. ويقتبس من طفل مسلم رحب به. الرسالة واضحة: إن السلام في لبنان لا يتعلق بمجتمع ضد مجتمع آخر. وهو يغطي جميع السكان.

هذا النهج يدعم أيضا رغبة الفاتيكان في الدفاع عن المدنيين دون تصنيفهم حسب دينهم. In a country where denominational affiliations structure political life, this word gives visibility to a common identity: ويتعرض المواطنون لنفس القنابل، والتشريد، وكسر الحياة.

حساب مصوب حسب مراجعة الحسابات

وتبين الحلقة أيضا صعوبة قول الحرب في عصر الشبكات الاجتماعية. صورة قوية يمكن أن تصبح فيروسية في غضون ساعات قليلة. ومن ثم يمكن ربطه بإسم وتاريخ وموت لا يطابقه. وغالبا ما تصل التصويبات في وقت لاحق، عندما تم بالفعل تركيب السرد العاطفي.

In the case of the child hosting the pope, the confusion was documented. (عباس مانصور)، طفلة الصورة التي التقطها مصور من الوكالة، على قيد الحياة. سجد ريمي، طفل فيديو فيروسي آخر، على قيد الحياة أيضا. توفي جود علي أحمد، ولكن أمه نفت أنه كان صبي الصورة.

هذا التوضيح لا يتناقض مع رسالة البابا عن الضحايا المدنيين هذا يجعله أكثر طلباً للحديث عن الموتى، يجب أن نسمي بشكل صحيح الأحياء والضحايا. ويمكن أن يلحق أي تعريف زائف ضرراً بذكرى طفل مقتول، ولكن أيضاً بأمن أو خصوصية طفل حي.

يمكن للفاتيكان توضيح النقطة إذا كانت الصورة التي يحتفظ بها البابا لا تتطابق مع الصور التي تحققت منها الوكالة وفي غياب المزيد من الدقة، لا يزال من الضروري توخي الحذر. الطفل الذي اقتبس من البابا لا يزال، علنا، غير معروف. الهويات المتاحة تتعلق بصور فيروسية ليس بالضرورة الصورة الشخصية التي يقول أنه يرتديها.

كلمة دينية في تسلسل دبلوماسي

تدخل البابا يحدث مع عدة ملفات لبنانية وتم تمديد الهدنة مع إسرائيل. وتستعد واشنطن لعقد اجتماع سياسي رفيع المستوى محتمل. وتدعو الحكومة اللبنانية إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وترفض أي منطقة عازلة. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم المقدم للجيش اللبناني.

في هذا السياق، كلمة البابا ليس لها نفس وظيفة الوساطة العسكرية. وهو لا يحدد جدولا زمنيا، ولا يرسم حدودا ولا يحدد آلية لرصد الانتهاكات. وهو يعمل في سجل آخر: القاعدة الأخلاقية والضغط العام وذاكرة الضحايا.

غير أن هذه الكلمة هامة في القضية اللبنانية. الفاتيكان لديه شبكة دبلوماسية واسعة. He speaks to governments, churches, religious communities and international organizations. ويمكن لمواقفها أن ترافق الطلبات الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين، والحصول على الإغاثة واحترام القانون الدولي.

ومن ثم فإن تذكير الطفل اللبناني يخلق جسرا بين الدبلوماسية والذاكرة. وأشار إلى أن المفاوضات لا تتعلق فقط بالخرائط والمناطق والضمانات العسكرية. They also concern families that have lost children, destroyed villages, forced displacement and still impossible returns.

ما الذي ستتركه الحلقة في « الاستعداد »

تبقى عدة نقاط مفتوحة بعد إفادة البابا الأول يتعلق بتحديد هوية الطفل الذي يحتفظ بصورته لا مصدر فاتيكان أعطى اسمه. وتشير عمليات التفتيش المتاحة إلى أنه لا ينبغي تكرار عمليات تحديد الهوية الفيروسية دون تحذير. يجب أن يُستشهد بإسم (جواد علي أحمد) على أنه طفل قُتل، لكن ليس كطفلة الصورة الشهيرة.

وتتعلق النقطة الثانية بالنطاق السياسي للنداء. ودعا البابا إلى استئناف الحوار بين واشنطن وطهران، ولكن المفاوضات لا تزال غير مؤكدة. ولا تزال للحرب الإقليمية آثار في لبنان، حيث لا تزال الهدنة جزئية، حيث ينتظر المدنيون في المقام الأول نهاية الإضراب، والوصول إلى القرى وإعادة البناء.

وتتعلق النقطة الثالثة باستجابة الدول. ويدعو الكرسي الرسولي إلى احترام القانون الدولي وحماية الأبرياء. وتدعي الحكومات المشاركة في العمليات العسكرية أنها تتصرف وفقا لمتطلباتها الأمنية. ولا تزال الفجوة بين هذين السجلين تشكل أحد أركان الأزمة.

ولذلك فإن الصورة التي أثارها ليو الرابع عشر ستظل موجودة كرمز، ولكن أيضا كملف يتعين فحصه. وهي تشير إلى طفل لا يعينه البابا، والصور الفيروسية التي تصححها وكالة الأنباء، وإلى حقيقة مؤكدة: وقُتل الأطفال اللبنانيون خلال هذه الحرب، في حين أن الهدنة المطولة لم تغلق بعد التسلسل الذي فتحته التفجيرات.