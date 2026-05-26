التايكوندو اللبناني: راد برونزي في لكسمبرغ

The Lebanese taekwondo signed a new presence on the European podium with the bronze medal won by Charbel Raad at the Luxembourg International Open. وهذه النتيجة، التي تم الحصول عليها في فئة أقل من 87 كيلوغراماً، تتيح للاختيار الوطني معياراً إيجابياً في منافسة تجمع معارضين من عدة بلدان أوروبية. وفي حوالي راد، كان لدى الوفد اللبناني أيضا التوأم مارك زريفه، الذي يعمل بأقل من 63 كيلوغراما، وبيتر زريفه، الذي يتواءم بأقل من 68 كيلوغراما. وفي ظل قيادة السيد رالف هارب، مدير عمليات الاختيار الوطنية ومدرب البعثة، يترك لبنان مرة أخرى ميدالية، وانتصارين إضافيين، وعدة دروس مفيدة لما تبقى من الموسم.

Taekwondo اللبنانية المنصة

ميدالية (شاربل راد) هي أولاً بساطة رياضية. في وفد صغير، كل قتال يزن أكثر. وقال إن لبنان لم ينخرط في مجموعة واسعة قادرة على زيادة الفرص الإحصائية للمنصة. فقط ثلاثة مقاتلين إرتدوا ألوان قومية. In this format, a bronze medal is not a result of presence. وهو يعكس القدرة على مقاومة ضغوط الصورة الدولية، وإدارة المسافة، والاحترار، والتحكيم، وفترات الانتظار، والتسويات التكتيكية التي يفرضها المعارضون المجهولون.

والنتيجة مهمة أيضاً من جانب الفئة المعنية. The less than 87 kg require a particular profile. المقاتلون يجمعون القوة والتنقل والقراءة السريعة. وأي تأخير في دخول المنطقة أو مغادرتها مكلف. ومن ثم، فإن المنصة في هذا الوزن يفترض وجود قوة مادية، ولكن أيضا مكافحة النضج. ويجلب راد إلى لبنان نتيجة تؤكد قدرته التنافسية في شعبة متطلبة، حيث كثيرا ما تستند الثغرات إلى عدد قليل من الإجراءات الحاسمة.

الإرسال لا يفصل مسار (راد) القتالي بأكمله ولذلك يجب علينا أن نكون حذرين وألا نعيد بناء صورته بشكل اصطناعي. غير أن ما ثبت هو واضح: فقد انتهى اللبناني الثالث وعرض على البلد ميدالية برونزية. هذا التقييد مهم وكثيراً ما تُقال رياضة القتال من خلال لفتات ودورات ولحظات رئيسية. ولكن عندما لا تكون التفاصيل التقنية متاحة، يجب أن توضع النتيجة نفسها في المركز، دون تضخيم.

مارك وبيتر زريفه انتصارين مفيدين

حول (راد)، أداء (مارك) و (بيتر زريف) يكملان الميزانية وفاز مارك زريفه، الذي وظف في أقل من 63 كيلوغراما، بأول معركته ضد خصم سويسري قبل أن ينحني في المباراة الثانية ضد فرنسي. وتبع بيتر زريفه، في أقل من 68 كيلوغراما، طريقا مجاورا. فاز بلعبته الأولى ضد هولندي ثم خسر إلى خصم هولندي آخر لقد ترك الأخوين (لكسمبرغ) بدون ميدالية لكن ليس بدون نتيجة الجميع أخذ جولة في بطولة دولية لا تزال مهمة للرياضيين قيد البناء.

In the light and medium categories, the chain of fighting imposes a high demand for rhythm. The less than 63 kg and the less than 68 kg are often fast divisions, with athletes able to attack in gusts and change direction without lose balance. فوز الدخول يسمح لك ببناء الثقة. والهزيمة في الجولة القادمة تشير على الفور إلى كثافة المستوى الأوروبي. وبالنسبة لمارك وبيتر زريفة، فإن البطولة تمثل بالتالي اختبارا ملموسا. وهو يبين أن بإمكانهم الدخول إلى المنافسة، ولكن أيضاً أن المرور إلى الممر الأخير يتطلب هامشاً إضافياً.

دور (رالف هارب) يستحق أيضاً التركيز ووجود مدير للاختيارات الوطنية على رأس بعثة من ثلاث الرياضيين يمثل رغبة في الإشراف عن كثب. وفي منافسة دولية، لا يعطي المدرب تعليمات من حافة الساحة فحسب. ويدير البرنامج الجداول، والاستردادات، وعبوات الفيديو عند توافرها، والخيارات التكتيكية، والادعاءات المحتملة، والتوازن العقلي للمقاتلين. وتشكل ميدالية راد وانتصاري الأخوة الزريفة جزءا من أعمال المتابعة هذه.

ميدالية في سياق رياضي صعب

For the Lebanese Taekwondo, this type of displacement remains of particular value. ويواجه البلد أزمة اقتصادية ومؤسسية تؤثر مباشرة على الرياضة. وتعمل الاتحادات مع الميزانيات القسرية. وغالبا ما تكون النوادي جزءا هاما من التدريب. وتتحمل الأسر تكاليف باهظة بين المعدات والسفر والتدريب الداخلي والمسابقات. وفي ظل هذه الظروف، تتطلب كل مشاركة دولية منظمة ثقيلة. العودة بميدالية تسمح بتبرير الجهد والحفاظ على دينامية حول الرياضيين.

ويحدث الأداء أيضا في وقت تبحث فيه الرياضة اللبنانية عن علامات إيجابية. وتؤدي التخصصات الفردية دورا أساسيا في السماح للرياضيين الرفيعي المستوى بارتداء العلم في المسابقات الأجنبية، حتى عندما تظل الوسائل الجماعية محدودة. وقد أثبت التايكوندو بالفعل هذه القدرة، ولا سيما من خلال شبكة من الأندية النشطة، وثقافة تقنية قوية، ووجود منتظم في المسابقات الإقليمية والدولية. ميدالية (راد) تضيف إلى هذه الاستمرارية.

The choice of sending only three fighters can be read in two ways. وهو يكشف أولا عن التحفة المالية والرياضية لوفد مستهدف. وهو يبين أيضا أن الاختيار يفضل أحيانا الاعتماد على ملامح يمكن أن تستفيد استفادة حقيقية من الخبرة الدولية، بدلا من أن تضاعف التسجيلات. ويمكن لهذا النهج أن يؤدي إلى التركيز. وهو يعطي كل رياضي مسؤولية قوية. كما أنه يكشف أيضا التوازن النهائي، حيث أن هزيمتين أو هزيمة سريعة يمكن أن تمسح بروز مهمة كاملة.

برونز راد كنقطة دعم

برونز (راد) يتجنب هذا السيناريو. It gives an anchor point to the displacement. هذا يسمح لك بالتحدث عن البطولة غير كخطوة تعلم بسيطة. كما أنها تزود المجموعة بصورة النجاح المشترك. وفي مجال الرياضة القتالية، كثيرا ما تغذي الميدالية التي يفوز بها أحد أعضاء الفريق الجماعة بأكملها. It validates a preparation, confirms a method and encourages beaten fighters to return with a more precise target. ويمكن أن يكون الأثر النفسي مفيداً كنتيجة محاسبية.

رحلة (مارك) و(بيتر زريف) تستحق أن تقرأ بدون شدة مفرطة القضاء بعد النصر لا يعني الفشل الكامل بل إنه يشير إلى مستوى تم بلوغه وإلى عتبة لم يتم بعد تجاوزها. بالنسبة لمارك، ضرب سويسري ثم تنازل لرجل فرنسي يعطي مقياس من المنافسة القارية. بالنسبة لـ (بيتر) ، هزيمة (هولندي) ثم فقدانه ضد خصم آخر في نفس البلد يعرض قراءة مثيرة للاهتمام: الطريقة الوطنية والكثافة التقنية وتعديلات قتال واحد إلى آخر يمكن أن تزن بشدة ويجب أن تغذي هذه العناصر العمل أثناء التدريب.

كما أن بطولة مثل فتحة لكسمبرغ تعمل كمختبر. الرياضيين يواجهون المعارضين الذين لا يعرفونهم دائماً. وهم يكتشفون الإيقاعات في التحكيم، وطرق مختلفة للقتال، واستراتيجيات لإدارة الدرجات والمواقف الخاصة بالمدارس الأوروبية. ولا يمكن للبنان أن يكتفي بتقويم محلي إذا كان يريد الإبقاء على مقاتليه على الصعيد الدولي. He must multiply these confrontations, even when the immediate return is limited to a bronze medal and experienced combat.

ثلاث فئات، ثلاث قراءات تقنية

وستكون إدارة الفئات نقطة أخرى تلي ذلك. (شاربل راد) ربح ميداليته بأقل من 87 كيلوغراماً مارك زريف عمل بأقل من 63 كيلوغراماً (بيتر زريف) قاتل بأقل من 68 كيلوغراماً هذه الأوزان الثلاثة تغطي ملامح مختلفة وهي تتيح للإدارة تقييم العديد من الاحتياجات: السلطة والسيطرة في الفئات الأكثر ارتفاعا، وسرعة التنفيذ في الشُعب الوسيطة، والقدرة على التأثير دون التعرض للمقاتلات الخفيفة. ولذلك ينبغي ألا يقتصر قراءة البطولة على المنصة. ومن المزمع استخدامه في التخطيط للمواعيد النهائية المقبلة.

The Lebanese Taekwondo Federation can draw several lessons from this displacement. الأول يتعلق بالقدرة التنافسية الحقيقية لرياضيها. A medal and two first victories show that Lebanese fighters are not only present to learn. يمكنهم الفوز في الخارج. ويتعلق الثاني بعمق الإطار. متابعة رالف هارب تؤكد أهمية القيادة التقنية النشطة. والثالث يتعلق بالاستمرارية. الأداء المعزول ليس كافياً. ولا بد من أن يتبعها تجاوزات أخرى، ودورات تدريبية أخرى، وإعداد متماسك.

ويجب أيضا حماية الرياضيين من الانتظار المفرط. وميدالية برونزية دولية هي نتيجة إيجابية، ولكن لا ينبغي تحويلها إلى وعد تلقائي بالعناوين المقبلة. تايكوندو يتقدم في الدورات يمكن للمقاتل أن يتسلق على المنصة أسبوعاً ثم يسقط مبكراً في جولة أخرى أكثر إثارة والشيء المهم هو قياس الاتجاهات: القدرة على تجاوز المراحل الأولى، ونوعية الاستجابات التكتيكية، وإدارة الإجهاد، واللياقة في نهاية اليوم، والقدرة على العودة بعد الهزيمة.

تحويل النتيجة إلى تقدم

بالنسبة لشاربل راد، الخطوة التالية هي بالتحديد تحويل هذه المنصة إلى استقرار. ويمكن أن تكون برونزة لكسمبرغ مرجعا، شريطة ألا تصبح نقطة وصول. وسيكون من الضروري تحليل القتال، وتحديد الحالات التي جعلت من الممكن تحقيق النتائج، وتلك التي حالت دون الوصول إلى النهائي. In categories where power plays a major role, technical precision remains crucial. الطلقات المنبعثة ليست كافية. وكثيرا ما تؤدي إدارة العقوبات، وخروج السجاد، وتدني الوقت، إلى الاختلاف.

بالنسبة للإخوة الزريفة الرسالة مختلفة إن بطولتهم تظهر قدرة على الدخول إلى منضدة وكسب أول مبارزة دولية إنها قاعدة وسيتعين أن يركز العمل على القتال الثاني، الذي كثيراً ما يكون فيه الخصم أكثر خبرة، أو أفضل ترتيباً، أو أفضل تكييفاً بعد المراقبة. الذهاب إلى هذا المسار في بعض الأحيان يتطلب القليل: بداية أفضل، دفاع أكثر مريضا، تغيير في الوتيرة أو إدارة أكثر برودة للنتيجة. وعلى هذا المستوى، تصبح التفاصيل نتائج.

كما يمكن أن يكون للميدالية اللبنانية في لكسمبرغ أثر في النوادي. الرياضيون الشباب يتبعون هذه العروض وهم يعرفون أن الأعمدة الدولية لا تزال نادرة وصعبة. إن رؤية مقاتل لبناني على الخطوة الثالثة في منافسة أوروبية تغذي فكرة أن هذه الدورة ممكنة. وهذا لا يحل محل غرف التدريب وسنوات الانضباط والتضحيات المالية. لكنها تعطي التوجيه وفي بلد يواجه فيه الرياضيون الشباب في كثير من الأحيان نقصا في التوقعات، يُحتسب هذا البعد.

الرؤية القيمة للانضباط

وفي المستقبل القريب، فإن النتيجة تعطي الاتحاد أيضا محتوى ملموسا للتواصل. وتعاني الرياضة اللبنانية في كثير من الأحيان من انعدام الرؤية، لا سيما عندما تهيمن الأزمة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية على الأنباء الوطنية. إن الميدالية الدولية، وإن كانت متواضعة في التسلسل الهرمي العالمي، تذكرة بأن الرياضيين يواصلون تدريب البلد والسفر فيه وتمثيله. ويمكنها أن تساعد على اجتذاب الدعم، وإقناع الشركاء من القطاع الخاص، وإبقاء الانتباه إلى الانضباط الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على استمرارية عمل النادي.

ولذلك يجب أن تظل التغطية الإعلامية لهذه النتيجة متوازنة. يجب أن تحية (شاربل راد) وتذكر عمل (مارك) و(بيتر زريف) وتعرف على قيادة (رالف هارب) وتذكر السياق الصعب للرياضة اللبنانية ويجب عليها أيضا أن تتجنب وقوع الحدث. برونز لكسمبرغ ليس لقب عالمي ومع ذلك، فهو أداء دولي مفيد، حققه وفد صغير، في انضباط لا يزال لبنان يسعى إلى مكانه في مواجهة الدول الأكثر تجهيزا.

الرياضة اللبنانية تحتاج إلى هذه النتائج الوسيطة. إنهم لا يفعلون دائماً الصفحة الأولى لكنهم يبنون سمعة. They allow federalerations to defend their programs, clubs to motivate their students and athletes to believe in their trajectory. In the case of taekwondo, regularity counts more than isolated radiance. ويمكن أن يؤدي وجود ملعب في لكسمبرغ، ثم مخرج ناجح آخر، ثم التقدم في المسابقات الإقليمية إلى خلق دينامية حقيقية.

وستتوقف المتابعة على توقيت الاختيار، والوسائل المتاحة، والقدرة على تحويل الخبرة إلى تقدم. (راد) يعود بميدالية (مارك) و (بيتر زريف) يغادران مرة أخرى مع انتصار لكل منهما ومعارك للتحليل ويعود رالف هارب بورقة توازن قابلة للاستغلال، إيجابية وملحة على حد سواء. ومن ناحية أخرى، فإن التايكوندو اللبناني يكسب دليلا جديدا على أن الرياضيين التابعين له يمكن أن يتواجدوا على الساحة الدولية عندما يجتمع الإعداد والتدريب والمعارض التنافسية.