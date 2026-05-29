التراث اللبناني: تنبيه سلاما يونسكو إلى تهديدات الضربات الإسرائيلية

وحذر وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامي، يوم الجمعة من الخطر الخطير الذي يتعرض له العديد من المواقع الأثرية في لبنان، حيث وضع التراث اللبناني في صميم الحالة الطارئة، بعد تكثيف الهجمات الإسرائيلية بالقنابل في الجنوب. In an interview with a press agency, he cited the destructions of Tyre, which were listed as a world heritage site, the medieval Past of Beaufort, in the Nabatiyah region, and the multi-religious site of Chamaa, near Tyre. وطلب الوزير من يونسكو تعيين مفوض خاص لتقييم آثار العنف على المواقع الثقافية اللبنانية والإعداد لبعثة لتقصي الحقائق حالما تسمح الهدنة بالوصول إلى الأرض.

تنبيه (غاسان سلامي) يأتي في اليوم التالي لسلسلة جديدة من الضربات في (تاير) وحولها مدينة قديمة في قلب مخاوف التراث. وفقا للوزير، سقطت قذائف بالقرب من الخراب، في حين لم تتمكن فرق الوزارة من زيارة معظم المواقع بسبب القتال. In Beaufort, he claims that the fortress was directly hit by Israeli bombings. In Chamaa, he evokes heavy damage to a religious and archaeological complex that would have lost at least three of its four domes.

غاسان سلامي يحذر من التراث اللبناني

ويُقصد برسالة وزير الثقافة في البداية أن تكون جاهزة للعمل. ولم تعد مجرد مسألة تنكر الهجمات المحتملة على التراث اللبناني. والهدف من ذلك هو البحث عن تقييم دولي ومستقل وسريع للأضرار. Ghassan Salamé wants to appoint a UNesco Special Commissioner to monitor the effects of the violence. He also wants a commission of inquiry to visit Lebanon when security conditions permit.

ويعكس هذا الطلب صعوبة كبيرة. The Lebanese authorities say they lack direct access to the sites concerned. فالطرق خطيرة، ويتواصل القتال، ويمكن قصف المناطق القريبة من المعالم في أي وقت. فبدون الحصول على الأرض، لا يزال يُقيَّم الضرر من الشهادات والصور والمراسلين المحليين والدراسات الاستقصائية الجزئية. The Ministry cannot secure the sites, consolidate the structures, or establish a definitive balance sheet.

ولذلك فإن استخدام اليونيسكو له هدفين. الأول تقني نحن بحاجة إلى توثيق ومقارنة وخرائط وتحديد أولويات الضرر. والثاني سياسي وقانوني. وقد يذكّر حضور محفل دولي المحاربين بأن الممتلكات الثقافية تُمنح حماية محددة في أوقات النزاع. ولا تتوقف هذه الحماية على القيمة العاطفية للتذكير. وهو خاضع للالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني.

وذكّر غسان سلامي أيضاً بأن لبنان وضع لوحات زرقاء على مواقع مدرجة أو محمية من قبل أونيسكو. ويجب أن تبرز هذه العلامات الممتلكات الثقافية المحمية. غير أن الوزير أعرب عن أسفه لأن الطيران الإسرائيلي لا يحترم هذه العلامات على ما يبدو. وتشير ملاحظته إلى نقطة مركزية من قانون الحرب: فلا يمكن اعتبار الموقع الثقافي المعروف والمحدد والمبلغ عنه مجرد حيز للمناورة العسكرية.

تاير، المدينة القديمة مرة أخرى مكشوفة

ويحتل صور مكانا فريدا في التاريخ اللبناني والبحر الأبيض المتوسط. Ancient Phoenician city, major port of Antiquity, Roman and then Byzantine city, it concentrates vestiges that tell several millennia of exchanges, powers and civilizations. وتنتمي إلى تراث يتجاوز حدود لبنان.

وقد أثارت الإضرابات الأخيرة قلقا بالغا بالفعل. وقد تأثرت صور بالفعل بضرر بالقرب من مناطقها الأثرية في الحلقات السابقة من الحرب. هذه المرّة، وفقاً لـ (غسان سلامي)، سقطت القصف بالقرب من الخراب المصنّف. وأظهرت اللقطات الصحفية أيضا انفجارا ودخانا في حي قريب من المنطقة الأثرية. وحتى عندما لا يتم التوصل إلى نصب تذكاري مباشرة، فإن موجات الصدمة يمكن أن تضعف الهياكل القديمة.

والخطر خطير بصفة خاصة بالنسبة للمواقع المفتوحة والممتدة والمتكاملة في النسيج الحضري. تاير ليس متحف معزول. The remains are close to inhabited neighbourhoods, roads, shops and roads. ويمكن لأي إضراب في البيئة المباشرة أن ينتج شقوق أو تشردات حجرية أو انهيار جزئي أو ضرر غير مرئي في البداية. كما يمكن أن يغير الغبار والنار والاهتزاز والشظايا العناصر الهشة بالفعل.

The city also received eviction orders in the last few days. This military pressure adds an additional risk. وعندما يغادر السكان، تفقد المواقع جزءا من رصدها اليومي. ولم يعد بوسع الأفرقة التقنية التدخل عادة. وتعمل البلديات في حالة الطوارئ. The heritage then become doublely exposed: :: الضربات المباشرة وعدم إمكانية تنفيذ تدابير الحماية الفورية.

بوفورت، الحصن التاريخي والضغوط العسكرية

ويهيمن على منطقة النبطية والوادي المحيطة بها قلعة بوفورت، المعروفة أيضا باسم قلات الشقيف. ويوضح موقفها أهميته التاريخية. كما اتسمت الحصن المرتبط بفترات القرون الوسطى والقشور بالحروب المعاصرة. وقد استخدمتها إسرائيل كقاعدة خلال احتلالها لجنوب لبنان، الذي اكتمل في عام 2000. هذه الذاكرة العسكرية تجعل الموقع حساساً بشكل خاص.

According to Ghassan Salamé, Beaufort was directly beaten. ويدعي أن عدة قذائف أو قنابل سقطت على الحصن. إن المنطقة المحيطة بالقلعة أصبحت الآن في صميم معركة السيطرة على المناطق المجاورة. ويزيد هذا القرب من نصب تذكاري تاريخي ومن منطقة عمليات إلى حد كبير من خطر التدمير. غير أنها لا تزيل الحماية بسبب الموقع.

The status of Beaufort raises a central question. قد يكون للتذكير قيمة عسكرية في الماضي. هذا لا يكفي لجعله هدفاً اليوم. وبموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن أن يغير التحليل إلا الاستخدام العسكري الحالي والفعلي والملموس. ولا يفقد أي موقع ثقافي حمايته لأنه يقع على ارتفاع، لأنه يسيطر على منطقة استراتيجية أو لأنه استخدم في نزاعات سابقة.

الحصن هو أيضا رمز الجنوب. وهي تحمل آثار الاحتلال، والقتال، وإعادة البناء، والذكريات المتنافسة. الضرر لن يكون مجرد خسارة معمارية وسيكون لها مرجع جماعي يعترف به سكان المنطقة وأخصائيو التراث. وفي بلد كثيرا ما تترك فيه الحرب آثارا مدمرة، تجسد بوفورت صعوبة حماية التاريخ في مساحات لا تزال مسلحة.

Chamaa, a heavily affected multi-religious site

The Minister of Culture also quoted Chamaa, about ten kilometres from Tyre. He described it as a very valuable site, where traces of several religious traditions cross. According to his statements, the site was heavily bombed and reportedly lost at least three of its four domes. وهذا يدل على حدوث أضرار هيكلية خطيرة، حتى وإن كانت الخبرة في الموقع لا تزال مطلوبة لوضع ميزانية التوازن الدقيق.

ويوضح الشما بُعداً كثيراً ما يُهمل التراث اللبناني. ليس جميع المواقع الهامة معروفة في جميع أنحاء العالم. ولبعضها ذاكرة محلية ودينية ومجتمعية أساسية. ويمكنهم ربط المزارات، والرفات القديمة، والقبور، والجدارات، والرسوم، والتسجيلات، والممارسات الشعبية. ولا تقاس قيمتها بكبار السن فحسب. كما أنها تعلق أهمية على دورها في استمرار القرى.

ويكتسي تدمير الدوافع في موقع متعدد الأديان أهمية خاصة. إنه يلمس مادية نصب تذكاري، ولكن أيضا التعايش الرمزي الذي يمثله. وفي جنوب لبنان، كثيرا ما تختلط أماكن العبادة والمواقع التاريخية بالمناظر الطبيعية المأهولة. They accompany roads, cemeteries, schools and houses. Their disappearance exacerbates the sense of uprooting felt by displaced inhabitants.

ويؤدي عدم القدرة على الوصول إلى الموقع إلى تعقيد أي تدخل. الساعات الأولى بعد القصف ضرورية وهي تدعم الهيكل، وتغطي الشظايا، وتؤمن الأحجار، وتضرر الصور، وتمنع الانهيار الثانوي. وعندما يحظر القتال هذا الرد، يصبح جزء من الخسارة لا رجعة فيه حتى قبل أن يبدأ الجرد.

The reinforced protection of Unesco tested

ويدعي غسان سلامي أن لبنان تمكن من وضع تسعة وسبعين موقعا تحت حماية معززة من يونيسكو، بما في ذلك صور وبويفورت، في سياق الهجمات الإسرائيلية منذ عام 2023. وقد زادت قرارات الحماية الدولية منذ بداية التصعيد. In particular, Unesco had granted temporary enhanced protection to dozens of Lebanese cultural property, in order to recall its immunity from attacks and its prohibition on military use.

وتشكل هذه الحماية المعززة أعلى مستوى من الضمانات التي توفرها الصكوك الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. It means that the sites concerned must be protected from attacks, but also from any military use that would turn them into objectives. وهي تلزم أطراف النزاع. ويجوز لها أيضا أن تنشئ مسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة.

على الورق، الجهاز واضح. وهي في الممارسة العملية تواجه حقائق الحرب. ولا يزال موقع يحمل شعارا أو مسجلا في سجل دولي معرضا لضربة جوية أو مدفعية أو حريق أو انفجار لتفجير قريب. ولا يكون للحماية القانونية أثر إلا إذا أخذتها القوات المسلحة في الاعتبار عند تخطيط العمليات. وهو يتضمن خرائط مستكملة، وتعليمات استهداف، ومراجعات، وقرارات قيادية.

ولذلك تسعى الوزارة اللبنانية إلى تحويل الحماية إلى آلية نشطة. ومن شأن تعيين مفوض خاص أن يتيح رصد المواقع، وتحديد الأولويات، والحوار مع المؤسسات الدولية، وإعداد استجابة طارئة. كما أنه من شأنه أن يحول دون معاملة كل هجوم على أنه حادث معزول. والضرر في الممتلكات هو الآن سلسلة تتطلب ملفا متسقا.

الظروف المسؤولة عن المسؤولية

وقد تشكل انتهاكات المواقع الأثرية والدينية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. The Rome Statute calls it a war crime to intentionally direct attacks on buildings devoted to religion, education, art, science, charity and historical monuments, provided that they are not military objectives. وتقتضي اتفاقية لاهاي لعام 1954 أيضا حماية الممتلكات الثقافية واحترامها.

وستتوقف المؤهلات القانونية على الوقائع الثابتة. وسيكون من الضروري تحديد ما إذا كانت المواقع مستهدفة مباشرة أو متأثرة بالضربات المباشرة، وما إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، وما هي المعلومات المتاحة للمهاجم، وما هي الاحتياطات التي اتخذت، وما إذا كان الضرر متناسبا مع ميزة عسكرية ملموسة. ولذلك، من الضروري إجراء تحقيق مستقل. وهذا هو بالضبط ما يطالب به وزير الثقافة اللبناني.

بيد أن تكرار الحوادث يعزز خطورة الإنذار. صور و بوفورت و تشاما ليست أماكن مجهولة. موقعهم موثق. Some are registered or reported. وإذا وقعت إضرابات في الجوار المباشر أو في هذه المواقع، يجب أن تكون السلطات العسكرية قادرة على شرح طبيعة الهدف وأسباب الإضراب والتدابير المتخذة لتجنب الضرر. وبدون تفسير يمكن التحقق منه، يسوء الشك في الانتهاك.

ولا تتنافس حماية التراث مع حماية المدنيين. إنها واحدة منهم وتنظم المعالم والمدارس وأماكن العبادة والمقابر حياة الناس. وكثيراً ما يرافق تدميرها التشريد القسري، وفقدان المعالم، وضمان الذاكرة المحلية. الدفاع عن (تاير) أو (بوفورت) أو (شاما) ليس اختطافاً للضحية البشرية ومن أجل الاعتراف بأن الحرب تستهدف أيضا ظروف العودة.

حالة الطوارئ الثقافية والوطنية

ويصل إنذار غسان سلامي إلى بلد استنفدته الأزمات بالفعل. ويفتقر لبنان إلى الموارد العامة، والتمويل، والأفرقة المتخصصة، وقدرات إصلاح حالات الطوارئ. غير أن حماية التراث تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة. ويجب اختراع المواقع المتضررة وتصويرها وتأمينها واستقرارها. لا بد من الحفاظ على الثغرة يجب مضاعفة المحفوظات ويجب تدريب الفرق المحلية على التدخل فور توقف القتال.

The Ministry of Culture cannot act alone. It needs Unesco, Icomos, universities, municipalities, professional bodies, archaeologists, architects and donors. كما يجب أن تعمل مع سلطات الأمن للسماح بالوصول إلى المناطق المتضررة. وهذا التنسيق صعب في أوقات الحرب. ومع ذلك، يصبح من الضروري أن تكون المواقع في المناطق المفرغة أو المفخخة أو التي يتعذر الوصول إليها جزئيا.

وقد نجا التراث اللبناني في كثير من الأحيان من الحروب بسبب توتر السكان والمتخصصين. لكن التسلسل الحالي يشكل تهديداً جديداً بسبب شدتها وطولها الجغرافي وعدم إمكانية التدخل بسرعة. النصب التذكاري يمكن أن يقاوم الإضراب و ينهار لاحقاً القبة المتصدعة قد تقع تحت إهانة جديدة جدار قديم قد يفقد استقراره بعد موجة صدمة غير مرئية.

ولذلك، فإن الغرض من الطلب المقدم إلى يونسكو هو توفير الوقت، وخلق الضغط الدولي، وإعداد الأعمال الأرضية. وتشير أيضاً إلى أن التراث ليس ترفاً في بلد يخوض حرباً. It is part of the national identity, the future economy, the memory of communities and the relationship between generations. وفي صور وبوفورت وشاما، يتمثل التحدي المباشر في منع التفجيرات من إضافة خسارة لا رجعة فيها في التاريخ اللبناني إلى قائمة القتلى والمشردين.