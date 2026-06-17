الترجمة الكاملة لمذكرة إسلام أباد

مذكرة تفاهم بين إسلام أباد وجمهورية إيران الإسلامية.

وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، بحسن نية، في التاريخ التالي.

الفقرة 1

إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب حلفائها في الحرب الجارية، تعلنان، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتلتزمان الآن بعدم شن أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما، والامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة ضد بعضهما البعض، وضمان السلامة الإقليمية للبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق الختامي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وكذلك الأحكام الأخرى لهذه الفقرة.

الفقرة 2

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية باحترام سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية والامتناع عن التدخل في شؤونهما الداخلية.

الفقرة 3

وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما على الأكثر، يمكن تمديده بموافقة متبادلة.

الفقرة 4

وبعد توقيع مذكرة التفاهم هذه مباشرة، ستشرع الولايات المتحدة الأمريكية في رفع حصارها البحري وأي اضطرابات أو إعاقة ضد جمهورية إيران الإسلامية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يوما. وخلال هذه الفترة، ستستعيد جمهورية إيران الإسلامية حركة مرور السفن بما يتناسب مع مستويات حركة المرور قبل الحرب. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بسحب قواتها من قرب جمهورية إيران الإسلامية في غضون 30 يوما من الاتفاق النهائي.

الفقرة 5

ولدى التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، مجانا لمدة لا تزيد على ستين يوما، من الخليج الفارسي إلى بحر عمان، والعكس بالعكس. وسيبدأ الاتجار بالسفن التجارية على الفور، وسيعاد في غضون 30 يوما، مع مراعاة حاجة جمهورية إيران الإسلامية إلى إزالة العقبات التقنية والعسكرية وتنفيذ إزالة الألغام. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية في المستقبل في مضيق أورموز، بالتشاور مع دول أخرى على حدود الخليج الفارسي، وفقا للقانون الدولي المنطبق والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق أورموز.

الفقرة 6

وتلتزم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الشركاء الإقليميين، بخطة نهائية متفق عليها بين الطرفين لا تقل عن 300 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية. وستوضع الصيغة النهائية لآلية تنفيذ هذه الخطة في إطار الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والأذون اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

الفقرة 7

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حد لجميع أنواع الجزاءات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن جميع الجزاءات الانفرادية للولايات المتحدة، الأولية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه في الاتفاق النهائي. وتدرك جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية الأهمية الحاسمة لمسألة إنهاء الجزاءات المذكورة أعلاه، وتعربان عن اعتزامهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة 8

وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية من جديد أنها لن تحصل على أسلحة نووية أو تستحدثها. ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على حل مسألة مصير المواد المثرية المخزنة في آلية يتفق عليها الطرفان، وفقا للجدول الزمني المشار إليه في الفقرة 7، وهي الطريقة الدنيا للتحلل في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الجانبان على مناقشة موضوعات التخصيب وغيرها من المواضيع المتفق عليها بين الطرفين فيما يتعلق بالاحتياجات النووية لجمهورية إيران الإسلامية، على أساس الإطار القانوني الذي سيتفق عليه في الاتفاق النهائي. ويؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. وتعترف الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بالأهمية الحاسمة للمسائل النووية المذكورة أعلاه، وتعربان عن اعتزامهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة 9

وفي انتظار الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على الإبقاء على الوضع الراهن. وستحافظ جمهورية إيران الإسلامية على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي جزاءات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.

الفقرة 10

وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم، فور التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وحتى نهاية الجزاءات، إدارة خزانة الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والمشتقات، وكذلك لجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك.

الفقرة 11

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المحدودة لجمهورية إيران الإسلامية عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على إجراءات الإفراج عن هذه الأموال أثناء المفاوضات. وستُستخدم هذه الأموال، سواء أُبقيت في الحساب الأصلي أو نُقلت، على نحو كامل لأي مستفيد نهائي يعينه المصرف المركزي لجمهورية إيران الإسلامية. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع التراخيص والأذون اللازمة وفقا لذلك.

الفقرة 12

وتتفق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على إنشاء آلية تنفيذية لرصد التنفيذ السليم لمذكرة التفاهم هذه والامتثال في المستقبل للاتفاق النهائي.

الفقرة 13

وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، رهنا ببدء تنفيذ الفقرات 1 و 4 و 5 و 10 و 11 من هذه المذكرة، ومواصلة تنفيذ هذه التدابير، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي على الفقرات الأخرى حصرا.

الفقرة 14

وسيعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.