الحرب التي لم تغير إيران، ولكنها يمكن أن تغير الشرق الأوسط

من النصر التكتيكي الأمريكي إلى ثورة الخليج الاستراتيجية

وكشفت هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران عن شيء أعمق من المواجهة العسكرية البسيطة. وكشف عن تحول في النظام الدولي: الانتقال التدريجي من عالم من الامبراطوريات إلى عالم من الشبكات.

وبرزت خلف القذائف، والضربات الجوية، والمفاوضات السرية، والبيانات الرسمية، حقيقة أكثر حرصا. ولم تعد السلطة تقتصر على القدرة على التدمير أو الهزيمة. كما أنه يقيس القدرة على الاستمرار، والتكيف، وبناء الشبكات، وتضاعف خياراتها الاستراتيجية.

وكما هو الحال في التاريخ، ينظر المعاصرون إلى الأحداث في حين حدثت تحولات عميقة في الخلفية.

والدرس الأول لهذه الحرب يتعلق بالفرق الأساسي بين الأساليب والاستراتيجية.

التكتيك يجيب على سؤال بسيط: كيف يربح معركة؟?

وتجيب الاستراتيجية على سؤال أكثر صعوبة: ما الذي يمكن أن نفعله بهذا النصر؟?

وعلى المستوى التكتيكي، أظهرت الولايات المتحدة تفوقا لا يمكن إنكاره. ولا تزال قدرتها على الإسقاطات العسكرية، ومراقبة الاستخبارات، والتكنولوجيا، وتنسيق العمليات فريدة من نوعها. وقد أظهرت إسرائيل أيضا فعالية ملحوظة في تحديد بعض التهديدات وضربها وتحييدها.

ولكن عندما تكون الأسلحة صامتة، تظل المسألة الاستراتيجية قائمة.

إيران لا تزال هنا.

مؤسساته لا تزال هناك.

آل (باسداران) مازالوا هنا.

ولا يزال نفوذها الإقليمي قائما، وإن كان ضعيفا.

وبعبارة أخرى، فُزت المعركة، ولكن لم يحدث التحول المنشود.

وهذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ.

(نابليون) دخل (موسكو) لكنه خسر (روسيا).

وفازت الولايات المتحدة بمعظم المعارك في فييت نام ولكنها لم تغير النتيجة السياسية للنزاع.

وشهدت أفغانستان 20 عاما من الهيمنة العسكرية الغربية قبل أن تعود إلى نقطة البداية.

الانتصارات التكتيكية مرئية على الفور.

ولا تكشف النتائج الاستراتيجية إلا بعد سنوات.

وأحد أسباب هذه المرونة هو طبيعة إيران ذاتها.

ولا يزال الكثير من التحليلات الغربية يراقب إيران باعتبارها مجرد نظام استبدادي. إيران أكثر من نظام. إنها حضارة.

الاستمرارية التاريخية لأكثر من ألفي عام.

الامبراطوريات تتبع بعضها البعض.

ظهرت الثمالة ثم اختفت.

لقد تغيرت الاعتذارات.

لكن الهوية الفارسية نجت.

This historical depth produces exceptional resilience.

ويقوم النظام الإيراني على عدة مستويات من السلطة: the Supreme Leader, the Pasdarans, the Bassidjis, the regular army and the State administrative apparatus. ويخلق هذا الهيكل شكلا من أشكال التكرار المؤسسي. وعندما يضعف أحد المكونات، يتولى الآخرون زمام الأمور.

والهدف الإيراني ليس بالضرورة هو الفوز بالحرب.

الهدف كان النجاة.

وفي صراعات طويلة، غالبا ما يكون البقاء شكلا من أشكال الانتصار.

غير أن المفاجأة الحقيقية لهذه الحرب قد لا تكون في واشنطن أو طهران أو القدس.

وتقع في عواصم الخليج.

إلى الرياض.

في أبو ظبي.

في الدوحة.

إلى (موسكات).

مدينة الكويت.

وعلى مدى عدة عقود، عاشت ملكات الخليج في معادلة بسيطة نسبيا: الأمن الأمريكي ضد الاستقرار الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة.

هذه المعادلة بدت طبيعية.

ثم تغيرت عدة أحداث هذا التصور تدريجياً.

هجوم عقيق.

الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ثم هذه الحرب.

المشكلة ليست قوة أمريكية ولا يشك أحد في المنطقة في هذه القوة.

وقد أصبحت المشكلة قابلة للتنبؤ.

أكثر دقة: الدوام.

وقد فهم زعماء الخليج أن حلفاء يمكن أن يكون قويا للغاية دون أن يكون متاحا تلقائيا في جميع الظروف.

هذا الوعي أثار ثورة فكرية صامتة.

بدأ الخليج بالعقل كمدير أصول.

ويعلم أي مستثمر ذي خبرة أن الحافظة المركزة ضعيفة، حتى عندما تستند إلى أصول ممتازة.

ويقلل التنوع من المخاطر.

وتطبق دول الخليج الآن هذا المنطق على السياسات الجغرافية.

ولا تزال الولايات المتحدة شريكا أساسيا.

لكنها لم تعد الخيار الوحيد.

أصبحت الصين شريكة.

الهند تصبح شريكة.

ولا تزال أوروبا حاضرة.

وتتطور العلاقات الإقليمية.

وتؤخذ تركيا في الاعتبار.

حتى إيران تصبح أحياناً محاوراً آخر.

ولا تستند هذه الاستراتيجية إلى الإيديولوجية أو العاطفة.

وهو يستند إلى إدارة المخاطر.

إن سيادة القرن الحادي والعشرين تشبه بشكل متزايد حافظة جيدة البناء.

وقد فهمت الصين تماما هذا التطور.

وفي حين أدار آخرون الأزمة، واصل بيجين مسيرته.

قوة الصين أقل في قوتها العسكرية من قدرتها على التفكير على مدى عقود.

وفي الحالات التي تُسبب فيها الديمقراطيات في كثير من الأحيان على نطاق انتخابي، يُعلل بيجين على نطاق تاريخي.

طرق الحرير توضح هذا المنطق.

الصين لا تحاول التحكم بها.

إنها تحاول التواصل.

الموانئ.

البنية التحتية.

ممرات لوجستية.

شبكات الطاقة.

التدفقات التجارية.

بيانات.

السلطة الآن تأتي من المركزية والهيمنة.

الصين لا تسعى بالضرورة إلى كسب الحروب.

إنها تحاول إنقاذ الوقت.

واجه الأمر، تبدو أوروبا مفارقة.

ولم يسبق للمنطقة أن حصلت على هذه المزايا.

اقتصاد ضخم.

عملة دولية.

جامعات رائعة.

وجودة مؤسسية رائعة.

ومع ذلك، فعندما تنفجر أزمة جيوسياسية، كثيرا ما تكافح أوروبا للتحدث بصوت واحد.

مشكلته ليست اقتصادية.

إنه استراتيجي.

كيف يمكننا تحويل السوق إلى قوة؟?

كيف يمكننا تحويل النقابة إلى إرادة سياسية؟?

الجواب لا يزال غير مكتمل.

ثم تظهر حالة لبنان.

وفي البداية، يبدو أن لبنان أحد الخاسرين العظماء في التاريخ الحديث.

ومع ذلك فهو أيضا مختبر رائع.

وأصبح العالم الناشئ يزداد تعقيدا.

تتداخل الهويات.

النفوذ يعبر.

وتتزايد العضوية.

ومن هذا المنظور، فإن القرن الحادي والعشرين أصبح تدريجيا مثل لبنان أكثر من الدول القديمة المتجانسة.

لكن هذه الثروة تحمل مخاطرة.

تلك النظرة المستمرة خارج ما يجب أن يبنى بداخله.

وهذا هو المكان الذي تتضح فيه المقارنة مع سنغافورة.

وفي الخمسينات والستينات كان لسنغافورة العديد من التأثيرات المتناقضة.

صيني.

هندي.

ماليزيا.

بريطاني.

في اليوم الذي قرر فيه قادة سنغافورة أن مصلحة سنغافورة يجب أن تكون لها الأسبقية على جميع الانتماءات الأخرى.

ولا يزال لبنان يواجه نفس المسألة اليوم.

من سيحمينا؟?

ولكن: ماذا نريد أن نبني معا؟?

ولا يحل أي تحالف خارجي محل مشروع وطني.

وخلف كل هذه التطورات تحول أعمق.

ويتوقف العالم تدريجيا عن تنظيمه كإمبراطورية.

تصبح شبكة.

لقرون القوة كانت عمودية.

اليوم يصبح أفقياً.

ولا تسعى الجهات الفاعلة الأكثر نجاحا بالضرورة إلى الهيمنة.

وهي تسعى إلى أن تصبح لا غنى عنها.

سنغافورة.

(دبي).

قطر.

المراكز المالية الكبيرة.

المراكز اللوجستية الكبيرة.

كل العمل وفقا لهذا المنطق.

المركزية تحل تدريجيا محل السيطرة.

ويغير هذا التحول أيضا تعريف السيادة ذاته.

لفترة طويلة، كون المرء سيادياً لا يعتمد على أي شخص.

وهذا التعريف لم يعد ملائما.

لا أحد مستقل تماماً.

والسيادة الحقيقية تتمثل الآن في الاعتماد على الجهات الفاعلة الكافية لتجنب أن تكون سجينا لأي منها.

هذا بالضبط ما يبنيه الخليج اليوم.

وقد تكون هذه هي النتيجة الاستراتيجية الرئيسية لهذه الحرب.

الصورة الجغرافية السياسية للحرب

مذكرة النصر الاستراتيجي للنصر التكتيكي

الصين منخفضة جدا 95

جمهورية إيران الإسلامية

عمان منخفضة جدا 85

Qatar Low 82

الإمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

الكويت

Lebanon Low 55

Russia Low Limited 52

Bahrain Low Limited 50

Hezbollah منخفض جداً 40

أوروبا منخفضة جدا

إسرائيل قوية جداً

وهذا التصنيف لا يقيس القوة الإجمالية.

وهو يقيِّم عملية إعادة التشكيل الاستراتيجية التي تنتجها الحرب.

وهذا ما يجعله مثيراً للاهتمام.

وفي نهاية هذا التحليل، يلزم التوصل إلى أربعة استنتاجات.

وفازت الولايات المتحدة بالحرب التكتيكية.

لقد فزت إيران بحرب النجاة.

لقد ربحت الصين حرب الزمن.

لقد فاز الخليج بالخيارات.

لكن ربما الدرس الأعمق في مكان آخر.

الإمبراطوريات بنيت العالم الحديث.

ربما ستبني الشبكات العالم القادم.

التمست الإمبراطوريات السيطرة.

الشبكات تبحث عن المركزية.

الامبراطوريات طلبت التواؤم.

الشبكات تكافئ التنويع.

الامبراطوريات وعدت بالحماية.

الشبكات تقدم خيارات.

هذه الحرب ربما لم تغير إيران.

وقد يكون قد غير الطريقة التي ينظر بها الشرق الأوسط إلى أمنه وسيادته ومستقبله.

الصواريخ توقفت عن الطيران.

الأفكار تبدأ رحلتهم فقط.

برنارد ريموند جابري