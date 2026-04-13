الزوجان (ترامب؛ نيتانياهو): هتلر من القرن الحادي والعشرين؟?

(11/04/24) محمد البشير

« الثعبان يغير الجلد ولكن ليس الطبيعة »(Persia proverb)

(آماليك)

According to Israeli-Western propaganda, after the German Hitler, there were three Arab Hitlers, the leaders G. Nasser, S. Hussein and O. Gaddafi. ومع ذلك، لم يرتكب أي من هتلر العرب إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو تأجيج السكان. الآن، (فو علي خميني) كان يُدعى (هتلر) من قبل الكاتب (مارك ليفي) لأن الرئيس الإيراني السابق قال:« الحمى الصهيوني ورم سرطاني يجب أن يقطع ويقطع »(1) وتضيف« الخطاب قد تكيّف، نحن لم نعد نتحدث عن يهودي بل عن النظام الصهيوني. »

وبطبيعة الحال، يلقي مارك ليفي خطابا عن طريق الخلط المتعمد بين اليهودية والزيونية السياسية. بالنسبة لـ « إم بي إس » فيالجمع بين العبودية الطوعية(2) في عام 2017، لم يقل أي شيء آخر بالقول:« علمنا من أوروبا أن السوس لا يعمل. لا نريد أن يعود (إيران) إلى الشرق الأوسط ما حدث في أوروبا

ولا يمكن للمرء أن يخلص، بقبوله أن الحقيقة ليست معتدلة أو متطرفة، إلى أن البشرية تشهد إبادة جماعية في غزة في القرن الحادي والعشرين، والتطهير العرقي، وتأجيج السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وباختصار، يمسح الشعب الفلسطيني من أراضي أجداده.

وإذا طُلب من أحد الشهود أن يؤكد ادعاءاته، إلى جانب الشعب الفلسطيني، فإن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ف. الألباني شاهد لا يُنسى (4). ويشجب هذا الأخير أصحاب البلاغ: إسرائيل بدعم عسكري من الولايات المتحدة، والولايات الإنكليزية والفرنسية والألمانية. دون إغفال المعونة الاقتصادية لتركيا والدول العربية في سلام مع الإبادة الجماعية. ولرمز التطهير العرقي، أنشأت دولة إسرائيل غيوتين دون أي شكل آخر من أشكال المحاكمة لأي فلسطيني يقاوم لأنه لا يمكن إلا أن يكون إرهابيا.

المقاومة ضد القرن الحادي والعشرين

إن إسرائيل والولايات المتحدة، إذ تعتبر نفسها سيد العالم، ذهبتا إلى المرحلة التالية: الدخول في الحرب ضد إيران وقوات المقاومة العربية واللبنانية واليمنية والعراقية.

والهدف المعلن هو إنشاء مملكة إسرائيل من النيل إلى الفهرات مع توطيد السيطرة العالمية للولايات المتحدة. الهيمنة التي تتطلّب تحفة « طريق الحرير » في الشرقين الأدنى والأوسط و « أوراسيا »

A state of fact that Brazilian President Lula denounces by asking three questions (5) to humanity:

متى سنتصرف أخيراً لمنع أقوى البلدان من التصرف كما لو كانت أكثر البلدان هشاشة؟

من لديه أكثر الأسلحة، السفن، الطائرات، المال، هل يعتقد أنه سيد العالم؟

متى سنقول أن هذا ليس طبيعياً؟ ومتى سنقول إننا نريد أن نعيد العلاقات المتحضرة فيما بين الدول، وأننا لن نقبل نهاية التعددية، وأننا سنضمن أن السلام وحده هو الذي يسمح للبلدان الفقيرة بأن تتطور.. ومتى سنتصرف؟

وفي الختام، شجب الرئيس البرازيلي الاستعمار الأمريكي الجديد بالاقتباس من أمثلة كوبا وفنزويلا، بينما تنكر الحالة في غزة والضفة الغربية.

وفي هذه المرحلة، ينبغي أن يتخذ بعض القادة الأوروبيين مثال رئيس الوزراء الإسباني في نكران الحرب في الشرق الأوسط.

ولم يتوقع الزوجان (ترامب؛ نتنياهو) المقاومة من المقاومة القديمة الفرسانية واللبنانية واليمنية والعراقية. حرب كانت إيران والصين وروسيا تنتظرها الهيمنة التي لا يمكن أن تصبح في نهاية المطاف واقعا دون تدخل على الأرض. وعلى هذا الأساس، يجب أن نتوقع معركة تيتانية بين القوات الصهيونية والولايات المتحدة والتركية والسعودية ضد إيران والمقاومة العربية.

ومن ثم السؤال: هل البشرية على باب حرب عالمية ثالثة. (6)

وفي الوقت الراهن، تفاوض D. Tromp من خلال باكستان مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة 15 يوما. ولا بد من الإفراج عن وقف إطلاق النار الذي قبلته إيران على أساس خطتها المؤلفة من عشرة نقاط، ثلاثة منها غير قابل للتفاوض بشأن وقف المواجهة العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله، وفتح مضيق أورموز الخاضع للمراقبة الإيرانية، وجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي هذه المفاوضات، يمثل د. ترامب الولايات المتحدة والدول العربية المشاركة في الحرب بينما تحتفظ الدولة الصهيونية بسيادتها الكاملة.

جميع المؤشرات هي أن أي شخص يريد تحرير الشعب الإيراني بينما يحاول تدمير الحضارة الفارسية يقود إيران إلى محادثات بدون مستقبل.

هل يجب أن نأخذ (دي ترامب) على محمل الجد؟

بالنسبة لهذا السؤال، كان (صن تزو) هو الذي أجاب في القرن الرابع بـ(بي سي) بعبارات بسيطة:

« العدو يطلب السلام بدون محادثات مسبقة، هو يتآمر »(7)

ن. ب.

في ديميترونومي، 25 17-19، هو مكتوب: « تذكر ما فعله (آماليك)، في الطريق، عندما غادرت مصر. لقد التقى بك في الطريق وقطع كل الناس الضعفاء على ظهرك لقد كنت متعباً ومرهقاً ولم يخاف من الله سيكون الأمر عندما يرتاح الرب إلى جميع أعدائك في الأرض التي يمنحها لك الرب كإرث لتحتلها « عندما رفع (موسى) يديه، أخذت (إسرائيل) بعيداً، وعندما تركهم يسقطون، (آماليك) رحل » ومن ثم، فإن أمليك هو ملك الشعب الذي هاجم أطفال إسرائيل في مصريدم عندما خرجوا من مصر، والذي خططت أحفاده، وفقا للكتاب المقدس، هامان، مستشار الملك الفارسي زيركسس الأول – وقال آهاسويروس – (485 إلى 465 ب. س.)، لإبادة جميع اليهود في المملكة. تم إعلامه من قبل (إستر) ابنة (موديكاي) المتبناة وزوجة الإمبراطور (بيرسيا) و (زيركس) أنهيت عمل (هامان) وفصلته أخيراً، وفقاً للكتاب المقدس، (أمالك) هو البوليمورفيك

