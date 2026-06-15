السودان: تغير الطائرات العمودية الحرب في كردفان؛ الأصوات العالمية

كوردفان لم يعد مجرد واجهة من الأعمدة والملابس والطرق المقطعة. أصبح واحداً من مختبرات الحرب الطائرة الرئيسية في السودان. وتظهر الهجمات على العبيد وعاصمة شمال كردفان ومحور الرشاد تحولا سريعا في الصراع. ولم تعد الإضرابات موجهة فقط إلى مواقع عسكرية. وهي تصل إلى محطات الغاز والقوافل ومخازن الوقود والأسواق والجنازة والأحياء السكنية وشاحنات المساعدة. This blurs the front lines, increases the risk to civilians and makes humanitarian access even more uncertain.

ولعدة أسابيع، يعيش العبيد تحت التهديد المتكرر للطائرات بدون طيار. وأبلغ مسؤولو الصحة عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في الهجمات الأخيرة، في حين أفادت المنظمات المحلية عن حدوث أثر أشد. The strikes affected areas close to military positions, but also civilian sites. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير المحلية بوقوع هجمات على عدد من محطات الغاز وصهاريج الوقود. وعلاوة على ذلك، استهدفت بالفعل قوافل غذائية وإنسانية في جميع أنحاء الجنوب الشرقي، وحول الرهض، وعلى الطرق بين العبيد والمدن الأخرى. الرسالة العسكرية واضحة: التحكم في (كوردفان) يمر الآن عبر السماء والبنزين والطرق والخوف.

Al-Obeid, city strategic lock and air target

ويحتل الأبيض مكانا حاسما في الحرب السودانية. وتربط المدينة مركز البلد بدارفور وكردفان. وهي بمثابة نقطة عسكرية ولوجستية وتجارية وإنسانية. الإمساك به أو تجاوزه أو خنقه يصل إلى الوزن على عدة مسارح في وقت واحد. وفيما يتعلق بالجيش السوداني، يظل العبيد موقعا رئيسيا في منطقة متنازع عليها. وبالنسبة لقوات الدعم السريع، التي تسيطر على مناطق شاسعة في دارفور وجزء من كردفان، فإن الضغط على هذه المدينة يجعل من الممكن تهديد الخطوط المتعارضة دون المشاركة بالضرورة في معركة حضرية تقليدية.

الطائرات تقدم هذه الميزة. يسمحون بالإضراب عن بعد، اختبار الدفاعات، تعطيل اللوجستيات والاحتفاظ بمدينة تحت الضغط. ويمكن للهجوم على محطة للغاز أن يشل سيارات الإسعاف والمولدات والنقل المدني والحركات العسكرية. A strike on a neighbourhood close to a base can target an armed position, but produce an immediate civilian shock. إنفجار قرب تجمع الجنازة يمكن أن يخلق خوفاً أكثر دواماً من تدمير مبنى. وفي العبيد، فإن الحرب الجوية تؤثر بالتالي على الهياكل الأساسية والأعصاب.

ويتهم مسؤولون محليون ومنظمات سودانية قوات الدعم السريع بالتخلف عن العديد من هذه الهجمات. They did not always claim the strikes. ويشكل عدم المطالبة هذا جزءاً من الصعوبة. In a conflict where both sides use drones, attribution must remain prudent as long as it is not confirmed by independent elements. ولكن المنطق التنفيذي الذي لوحظ في كردفان يتوافق مع استراتيجية الضغط شبه العسكرية: إضربْ إمداداتَ الجيشَ، يَحْملُ الأداء الطبيعي للمدنِ التي يَحْجزُ مِن قِبل الخصمِ ويُظهرُ بأنّ المؤخرةَ لَمْ تعد محمية.

الرشاد والقوافل وحرب الطرق

ويوضح الرشاد بُعداً آخر من أبعاد هذا الطفرة. وتقع المدينة والمناطق المحيطة بها على الطرق الأساسية للقوافل المدنية والعسكرية والإنسانية. When drones hit trucks between Al-Rahad, Um Rawaba and other localities in Kordofan, they are not only trying to kill. وهي تسعى إلى تباطؤ أي حركة وتثبيطها وزيادة ثمنها. السائقين يترددون. وتقوم المنظمات الإنسانية بإعادة تقييم مساراتها. متجر أو تقرير. الأسر المشردة عالقة بين الخطوط. طريق مفتوح رسمياً يمكن أن يصبح غير قابل للاستعمال إذا اعتبر مرئياً من السماء.

وقد أثرت الهجمات التي أُبلغ عنها بالفعل على هذه المحور على شاحنات تحمل مركبات ذات صلة بالغذاء والمعونة. They also hit civilian transport. والخطر كبير في منطقة تكون فيها الاحتياجات الإنسانية هائلة. ويسكن كردفان السكان المشردين والقرى والمناطق المنعزلة التي لا يزال الوصول إلى الرعاية والغذاء متقطعا. عندما تصطدم طائرة بدون طيار بشاحنة غذائية أو خزان وقود، لا تدمر حمولة فحسب. وهو يزيل في بعض الأحيان عدة أيام من الإمداد بمدينة أو معسكر أو سوق محلية.

حرب الطرق هذه تغير الحسابات العسكرية. وفي الماضي، كان قطع الطريق ينطوي في كثير من الأحيان على وجود مسلح أو نقطة تفتيش أو كمين أو منجم. الطائرات تسمح بقطع آخر. يجعلون الطريق غير مؤكد بدون احتلاله. يحوّلون الإنتقال إلى رهان. وهذه القدرة مناسبة لحرب مساحات شاسعة، حيث يصعب الحفاظ على خطوط ثابتة. It strengthens actors capable of monitoring, hit and communicating quickly. It penalizes civilians, who have no air defence, reliable information or safe alternatives.

الوقود كهدف رئيسي للحرب الجديدة

إن اختيار محطات الوقود ومستودعات الوقود ليس مشكلة. وفي حرب مثل الحرب في السودان، يدير الوقود الأسلحة، ولكن أيضا الحياة المدنية. وهي تزود الصهاريج، والمركبات السريعة، والشاحنات، والاسعاف، والمولدات، ومضخات المياه، والمخابز، والمستشفيات. ضربه هو ضرب الجيش والسكان في وقت واحد. هذا ما يجعل هذه الهجمات مزعزعة للاستقرار وحتى عندما يُحتج بالهدف العسكري، فإن النتائج المدنية فورية.

In Al-Obeid, local sources reported several gas stations destroyed or burned during a series of strikes. هذا التسلسل يهدد إمداد المدينة بأكملها. الأسعار يمكن أن ترتفع بشكل حاد. الأسئلة تطول. وتخفض الخدمات الصحية السفر. المولدات لا تعمل. العائلات التي ترغب في الهرب مترددة بسبب نقص الغاز. ولم يعد بإمكان التجار نقل بضائعهم. ثم يصبح الإضراب مضاعفاً للأزمات. وهي تحول حرب المواقف إلى أزمة حضرية.

وينطبق نفس المنطق على القوافل. يمكن لشاحنة وقود مشتعلة أن تشعل انفجارات ثانوية، وتقتل المارة، وتحجب محورا وتحرم عدة مواقع من الطاقة. وفي المدن المتأثرة بالفعل بالتضخم والنقص والحرب، يكون لتدمير الوقود أثر سياسي. وهو يعطي الجمهور شعورا بأنه لا يوجد مكان محمي وأن الخدمات الأساسية يمكن أن تتوقف دون إخطار. This fear can cause families to leave, even if the front line does not move.

ضرب مدنيون في أماكن عادية

وتظهر الهجمات الأخيرة أساساً أن الطائرات بدون طيار تضرب مساحات عادية. In Al-Obeid, strikes hit residential areas, a offenders assembly area, a gas station and trucks. وفي أجزاء أخرى من كردفان، تم الوصول إلى الأسواق والقرى والمركبات المدنية ومخيمات المشردين داخليا. وبالتالي، فإن الحرب الجوية لا تحدث فوق ساحة معركة فارغة. وهي تعبر أماكن الحياة اليومية: التزويد بالوقود، دفن رجل ميت، يبحث عن الماء، نقل الطعام، قيادة رجل مريض.

وتعقد هذه الحقيقة تطبيق القانون الإنساني الدولي. ولا يؤدي أي موقع عسكري بالقرب من محطة وقود أو حي مدني إلى تحويل المنطقة بأكملها تلقائيا إلى هدف حر. ويجب على الأطراف المتحاربة أن تميز المقاتلين عن المدنيين، وأن تتخذ الاحتياطات وتتجنب الهجمات غير المتناسبة. In practice, drones sometimes reduce the political cost of the strike. المشغل بعيد. قد تكون المعلومات غير كاملة. الهدف يمكنه التحرك. وينتج الانفجار وفيات يمكن أن ينسبها كل مخيم إلى الآخر، أو إلى خطأ أو قرب موقع عسكري. المسافة التقنية تصبح مسافة من المسؤولية.

المدنيين ليس لديهم تلك المسافة إنهم يعيشون بالتشويش والتفجيرات والشائعات وصور الدخان وتغلق المدارس نشاطها أو تقلل منه. الأسواق فارغة العائلات تتجنب التجمعات المرتزقة يخفضون الرحلات ويجب على المنظمات الإنسانية أن تتحاشى بين الحاجة الملحة إلى الدخول إلى فرقها وخطر فقدانها. ولا تقتصر حرب الطائرات بدون طيار على الوفيات المباشرة. إنه يخلق تهديداً دائماً يغير الروتينات الاجتماعية.

سلاح على كلا الجانبين لكن آثار غير متماثلة

ومن شأن ذلك أن يقلل إلى تقديم الطائرات بدون طيار كأداة لمخيم واحد. ويستخدمها الجيش السوداني أيضا، ولا سيما ضد المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور وغيرها. واستهدفت الهجمات المنسوبة إلى الجيش الأسواق أو المستشفيات أو المناطق التي يوجد فيها مقاتلون، مع تقييمات مدنية شديدة. ولذلك، يعاني السودان من تعميم الحرب الجوية الخفيفة، التي تغذيها شبكات الإمداد الخارجية، والتكنولوجيات التي يمكن الوصول إليها، وانخفاض قدرة السكان على الدفاع.

غير أن الديناميات الحالية في كردفان تُفضل فيما يبدو منطق المضايقة ضد المدن أو المحاور العسكرية. ولقوى الدعم السريع مصلحة واضحة في ضرب الأبيض والطرق التي تربطه ببقية البلد. ومن ثم يمكن لها أن تتجنب المعركة الأمامية الباهظة التكلفة مع خلق ضغوط مستمرة. ويجب على الجيش، من جانبه، أن يحمي المدينة، وأن يحافظ على خطوطها، وأن يدافع عن ودائعها، وأن يطمأن السكان الذين يسيطرون عليها. وهذا التناظر يجعل الطائرات بدون طيار فعالة بشكل خاص بالنسبة لمن يهاجمون التدفقات بدلا من المواقع.

ويصبح الدفاع الجوي قضية مركزية. وينطوي إطلاق النار على طائرة بدون طيار على الرادار، والوسائل الإلكترونية، والأسلحة المكيفة، والتنسيق السريع. وفي بلد خاضع للحرب، تكون هذه الوسائل شحيحة ومتفرقة ومحجوزة في كثير من الأحيان لأكثر المواقع حساسية. ولا تزال الأسواق والطرق والمخيمات ومحطات الغاز ضعيفة. فالطائرات بلا طيار منخفضة التكلفة تجبر الخصم على إنفاق الكثير لاعتراضها، أو قبول اللبس والدموع المستمرين. وهذه إحدى التغييرات الرئيسية في هذه الحرب: فالتهديد الجوي لم يعد يأتي من طائرات أو طائرات هليكوبتر فقط. وهي تأتي من أجهزة أصغر وأكثر عددا وأكثر صعوبة في توزيعها.

كوردفان، مركز حرب بدون خطوط ثابتة

كوردفان يصبح واجهة بدون خطوط ثابتة. وتبين الخرائط العسكرية مناطق النفوذ، والمدن المتنازع عليها، والطرق المتنازع عليها. لكن الطائرات الآلية تعبر هذه الحدود. وهي تسمح بضرب المؤخرة، والوصول إلى الهياكل الأساسية، واستهداف قافلة، ثم ترك الفضاء غير مشغل. وتمنع هذه الحركة المدنيين من فهم المكان الذي تبدأ فيه المنطقة الخطرة وتنتهي بها. A city can be held by the army and remain vulnerable. الطريق يمكن فتحه رسمياً ويصبح قاتلاً. A displaced camp can be far from a battle and be hit.

ولعدم الاستقرار عواقب إنسانية كبرى. ويشهد السودان بالفعل إحدى أسوأ الأزمات العالمية، حيث يعاني الملايين من المشردين داخليا، وانعدام الأمن الغذائي الشديد، وانهيار النظم الصحية في عدة مناطق. ويحتل كوردفان موقعا محوريا في تقديم المعونة وحركات السكان. وعندما تجعل الطائرات بدون طيار المحاور غير مؤكدة، فإنها تعقّد الاستجابة الإنسانية إلى ما هو أبعد بكثير من المنطقة المتضررة. الهجوم على شاحنة يمكن أن يؤخر عدة توزيعات أي ضربة على الوقودِ يُمْكِنُ أَنْ تَخْلقَ الفرق الطبية. إنفجار بالقرب من السوق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستمرار الذعر.

كما أن الآثار السياسية هامة. A population that feels abandoned or targeted may lose confidence in the authority that controls the city. الجماعات المسلحة يمكنها استغلال هذا الغضب. قصص الإيذاء تعمم بسرعة. ويتهم كل مخيم الآخر باستهداف المدنيين، أو التلاعب بأوراق التوازن أو إخفاء مواقعه في المناطق المأهولة. ومن ثم فإن الطائرات بدون طيار تغذي حربا دعائية بالإضافة إلى الحرب العسكرية. وهي تنتج الصور والدخان والفيديو والنشرات الصحفية التي يستخدمها كل مخيم لتعزيز قصته.

إضفاء الطابع الإقليمي على تكنولوجيات الحرب

كما يشير ارتفاع الطائرات بدون طيار في السودان إلى مسألة إقليمية. المحاربون لا ينتجون كل التكنولوجيات التي يستخدمونها بمفردهم أما الأسلحة، والأجزاء، ونظم التوجيه، والذخائر المتجولــة، والطائرات المجهولة التجارية المعدلة، ومعدات الاتصالات، فتجري عبر شبكات معقدة. وقد أثارت عدة تحقيقات وتقارير شكوكاً في الدعم خارج المعسكرين، رغم أن السلاسل الدقيقة لا تزال في كثير من الأحيان غير مكتملة. وتحول هذه الحركة الصراع السوداني إلى أرض للتجارب والتفشي التكنولوجي.

إن الخطر يتجاوز السودان. ويمكن للطائرات العمودية أن تسافر إلى منطقة الساحل والبحر الأحمر وليبيا وتشاد وغيرها من المناطق غير المستقرة. وتراقب الجماعات المسلحة الأساليب المستخدمة. وتسعى الدول إلى الحصول على إجابات. المتاجرون يكيفون طرقهم فالتكنولوجيا التي تستخدم لأول مرة ضد محطة وقود في العبيد يمكن أن تصبح غدا أداة ضد ميناء أو محطة كهربائية أو مطار أو قافلة في منطقة أخرى. وبالتالي، يكشف كردفان عن تطور أوسع في الحروب الأفريقية والشرقية الوسطى: فالسماء المتدنية تصبح حيزا دائما من المواجهة.

والمدنيون هم أول من يتعرض لهذا البث. أنظمة الإنذار ضعيفة المستشفيات تفتقر إلى الموارد. والسلطات المحلية لا تملك دائما القدرة على منع أو إجلاء أو توثيق. وتدعو المنظمات الإنسانية إلى تحسين مراقبة عمليات نقل الأسلحة، ولكن الآليات الدولية لا تزال محدودة. وما دامت الطائرات بدون طيار تواصل الوصول إلى المتحاربين، ستظل الدعوات إلى حماية المدنيين غير كافية. المشكلة ليست فقط إساءة استعمال سلاح كما أنه يحصل على إمكانية الوصول إلى هذا السلاح في نزاع خارج عن السيطرة.

طفرة تطيل الحرب

ولا تحل الطائرات بدون طيار محل القتال البري في السودان. They extend, expand and make them less predictable. In Kordofan, they allow to strike without moving forward, to besiege without encircling completely, to cut off a road without posting men, to terrorize a city without occupied it. وهذه القدرة تغير النسبة إلى الوقت. الجيش يمكنه أن يقاوم في المدينة لكن يصيح تحت الإضرابات. يمكن للسكان البقاء على قيد الحياة هجوما، ولكن يستنفدون أنفسهم في التهديد اليومي. ويمكن لمنظمة إنسانية أن تحصل على إذن، ولكنها تتخلى عن الطريق بعد الهجوم.

الإجابة لن تكون عسكرية فقط. وينبغي أن تشمل وثائق الإضرابات، وحماية الطرق الإنسانية، والضغط على موردي الأسلحة، والتحقيقات المستقلة، وآليات الإنذار المحلية، والدبلوماسية الأقوى على الهجمات ضد المدنيين. The belligerents must be held responsible for indiscriminate strikes. ويجب تحديد الجهات الفاعلة الخارجية عندما تغذي قدرات الاستهداف. ويجب أن تحصل المنظمات الإنسانية على ضمانات المرور التي لا تتوقف فقط على الوعود الهشة.

ويظهر العبيد والرهد ما يتحول إلى حرب سودانية عندما تهتز الطائرة بدون طيار. الخط الأمامي لا يختفي، لكنه يتوقف عن شرح الخطر وحده. وأصبح الوقود والقوافل والأسواق والطرق والمراسي هدفا أو أماكن معرضة للخطر. الحرب لم تعد تتطور فقط بالأعمدة يَصِلُ بضوضاءِ طائرةِ، إنفجار a دبابة، الدخان فوق a حيّ والطريقِ الذي لا أحد يَتجاسرُ أَنْ يَأْخذَ.