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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

غادر التصوير الفوتوغرافي في غضون ساعات قليلة إعداد عشاء خاص ليصبح كائنًا سياسيًا في لبنان. في « أربعة سيسونز » في « واشنطن »، تُظهر « بنجامين نتنياهو » على الطاولة مع عدة ضيوف. (أنطوان سيهناوي) يظهر من الخلف في السطح. المصرفي اللبناني لم يكن هناك بالصدفة. هو و (مورغان أورتاغوس) شاركا في تنظيم أمسية تكريماً للسيناتور الأمريكي (ليندسي غراهام) أحد أكثر مؤيدي (إسرائيل) اتساقاً في الكونغرس.

إن وجود رئيس الحكومة الإسرائيلية وزوجته ومسؤوليه الأمريكيين يعطي الصورة التي تتجاوز إمكانية المجتمع العالمي. يظهر أنطون سيناوي في موقع مضيف. ورحب بمسؤول إسرائيلي نشط في قلب واشنطن، في حين ظل لبنان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل.

أثار المشهد الغضب على الفور في لبنان. وهو يحدث في بلد يتسم بالقصف والتشريد والتدمير بسبب الاشتباكات مع إسرائيل. كما أنها تتدخل في حين أن المناقشات الإسرائيلية – اللبنانية، التي تجري في إطار الوساطة الأمريكية، لا تزال في صميم علاقة السلطة الإقليمية.

وقبل كل شيء، يكشف التصوير عن شبكة من التأثير الخاص والإعلامي. وتمول أنطون سيناوي مبادرات مواتية لإسرائيل، وتعمل مع السياسيين المؤيدين لإسرائيل، وتشارك في الأحداث المتصلة بهذا النظام الإيكولوجي. كما أنه يحتفظ بعلاقة عامة مع مورغان أورتاغوس، وهو مسؤول أمريكي سابق متورط مباشرة في القضية اللبنانية.

ويغير هذا التراكم طبيعة المناقشة. لم تعد إشاعة أو إتصال غير مباشر أو قرب مفترض إن أنطوان سيناوي يشغل الآن مكانا بارزا في الدوائر الأمريكية التي تدعم إسرائيل. ويشكل تمويلها وعلاقاتها السياسية ودورها المضيف مع نتنياهو جزءاً متماسكاً.

والسؤال الآن يتعلق بطبيعة هذا التأثير، والمصالح التي يخدمها، وعلاقته ببعض مستشاري الرئاسة اللبنانية. وتتناول هذه المسائل بعدا خاصا في سياق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

صورة تحول القرب إلى واقع عام

(أنتون سيهناوي) معروف من الخلف على الطلقة وأثبت حضوره أيضاً في أعمال المساء، التي عينته كشريك في التنظيم مع مورغان أورتاغوس. ولذلك لم تعد المناقشة تقتصر على تحديد الهوية البصرية. وهو يتعلق بطبيعة الحدث، والدور الذي يقوم به المصرفي، والمغزى السياسي لعشاء مع بنيامين نتنياهو.

عززت تركيبة اللقطة تأثيرها. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الهدف. أنطوان سيهناوي بضعة أماكن منه، في السطح. ويعطي هذا الحكم انطباعا عن دائرة صغيرة. وهو يتناقض مع الاحتياطات المعتادة المحيطة بالاتصالات بين المواطنين اللبنانيين والمسؤولين الإسرائيليين. وحتى عندما تحدث هذه الاجتماعات خارج لبنان، فإنها لا تزال عرضة لقراءة قانونية وسياسية شديدة للغاية.

وقدم المنظمون هذا المساء كإشادة بليندسي غراهام. السيناتور الجمهوري لـ(كارولينا الجنوبية) كان مؤيداً دائماً لإسرائيل ومدافعاً عن خط صلب ضد (إيران) وقد جمع اختفائه عدة قادة سياسيين وحلفاء دوليين في واشنطن. الإطار التذكاري يفسر وجود نتنياهو غير أنه لا يمحو اختيار سيناوي للمشاركة في تنظيم الحدث وحضوره في هذه الدائرة.

وهذا التمييز أساسي. والوجود في غرفة كبيرة ليس له نفس نطاق الدور المضيف. المشاركة في تنظيم وسائل المشاركة في الإعداد، والترحيب بالضيوف، والتولي العام للحدث. وهذه النقطة هي بالتحديد التي تغذي غضب جزء من الرأي اللبناني. النقاد لا يصفون فقط الاتصال. إنهم يستنكرون التطبيع الاجتماعي والسياسي الذي يتم بدون تفويض عام، من واشنطن، من قبل رجل يرأس مجموعة مصرفية لبنانية كبرى.

مشاركة أنتون سيناوي المؤيد لإسرائيل

إن أنطوان سيهناوي ليس راضيا عن الارتباط بالشخصيات لصالح إسرائيل. وهي تمول المبادرات التي تسهم في التقارب بين المؤسسات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي عام 2025، قدم الدعم المالي للتعاون بين الأوبرا الوطنية في واشنطن وأوبرا الإسرائيلية في تل أبيب. وقدمته الصحافة الأمريكية على أنه رجل أعمال لبناني سمح بإطلاق هذه المبادرة الأمريكية الإسرائيلية.

وسجل اسمه أيضا على حائط المانحين لمتحف هولوكوست التذكاري في واشنطن. وفقًا للقواعد التي أعلنتها المؤسسة، يتوافق هذا التسجيل مع مساهمة لا تقل عن 50000 دولار.

وفي احتفال عقد في نيسان/أبريل 2026، ظهر سيهناوي مع مورغان أورتاغوس. وأثنت علناً على مشاركتها مع إسرائيل وعلى الإدانات الصهيونية التي تنسبها إليها. وقد أثار هذا البيان رد فعل قوي في لبنان.

وجرت الاحتفالات حيث ظلت آثار الحرب واضحة على الأراضي اللبنانية. كما تزامنت مع المناقشات الإسرائيلية – اللبنانية في واشنطن. وقد عززت محاكاة الحدثين الجدل.

ويشارك المصرفي أيضا في اجتماعات يشارك فيها سياسيون ومانحون ومنظمات تنتمي إلى النظام الإيكولوجي الأمريكي المؤيد لإسرائيل. إنها تدور حول شبكات قريبة من مجموعة الضغط الإسرائيلية.

ولا يعتمد التزامها على مؤسسة واحدة. وهو جزء من نظام أوسع، حيث يتقاطع التمويل الثقافي والعمل الخيري وجمع الأموال السياسية والدبلوماسية الخاصة والوصول إلى المسؤولين المنتخبين.

ويتم تمويل المبادرات الإسرائيلية – الأمريكية، والتبرع بالمتحف، والمظاهر العامة مع مورغان أورتاغوس، والعشاء مع نتنياهو. كما أُبلغ عن مشاركتها في الأحداث التي تتواترها شبكات الرابطة.

غير أن التفاصيل الكاملة لمدفوعاتها إلى اللجان السياسية للولايات المتحدة أو المرشحين غير متاحة في قائمة عامة موحدة. وهذا الافتقار إلى الشفافية يحول دون تحديد المبلغ الإجمالي لالتزاماته. وهي لا تشكك في حقيقة إدراجها في هذه البيئة.

ردهة لا تقتصر على الرابطة

ولا يقتصر ردهة الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة على الرابطة. وهو يستند إلى مجموعة من الهياكل. وتمول لجان الانتخابات المرشحين. وتنظم الجمعيات اجتماعات. وتدعم المؤسسات المشاريع الثقافية أو الأكاديمية. وتحشد الجماعات الدينية أفرادها.

ويؤدي المانحون الخاصون أيضا دورا محوريا. وهم يمولون الأحداث ويجمعون بين السياسيين ويسمحون بالوصول إلى الأماكن التي تُتخذ فيها القرارات. وكان في هذه المجموعة أنطوان سيهناوي حدث.

ودورها المضيف مع نتنياهو هو التعبير الأكثر وضوحا عن هذا الإدراج. لم يعد الأمر يتعلق بجلب المال إلى مؤسسة ثقافية وهي مسألة تنظيم اجتماع سياسي رئيسي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

اختيار (ليندسي غراهام) كشخص محترم يعزز هذه القراءة السيناتور دافع عن مساعدة عسكرية أمريكية لإسرائيل ودعم مواقع نتنياهو على إيران ودعا إلى سياسة هجومية ضد المعارضين الإقليميين لإسرائيل.

وبتنظيم هذا المساء، يضع سيهناوي نفسه في مركز تيار سياسي محدد بوضوح. وهي لا تسعى إلى الحفاظ على مستوى اللعب بين الجهات الفاعلة في الصراع. وهي تتطور في بيئة تدافع عن مصالح إسرائيل الاستراتيجية وتطبيع علاقاتها مع البلدان العربية.

إن مؤيديه يرون هذا النشاط التزاما بالسلام. غير أن هذا التعبير يخفي اختلال التوازن. ويشارك سيناوي في الأحداث التي تسلط الضوء على الرؤية الإسرائيلية، وتكريم مؤيديها، وتجميع السياسيين.

ولا توجد مبادرة مماثلة للضحايا اللبنانيين أو الفلسطينيين في هذا التسلسل العام. ويفسر هذا التناقض السبب في أن مفهوم الحوار لا يقنع ناقديه في لبنان.

أنطون صحناوي، شخصية بارزة في القطاع المصرفي اللبناني

ولد أنطون صحناوي في بيروت عام 1972، وهو مصرفي ورجل أعمال ومنتج. درس في الولايات المتحدة قبل أن ينضم إلى الشركة العائلية. في عام 2007، تولى الرئاسة والإدارة العامة لشركة Société Générale de Banque au Liban، المعروفة باسم SGBL. كانت المؤسسة آنذاك أحد البنوك اللبنانية المنخرطة في استراتيجية التوسع الإقليمي.

وقام الفريق، تحت قيادته، بتوسيع أنشطته في الأردن وقبرص والخليج وأوروبا. ويرأس سيناوي أيضاً إدارة الثروات فيدوس. يرأس شركة Compagnie Financière Richelieu، التي تتحكم في الخدمات المصرفية الخاصة وأنشطة إدارة الأصول، لا سيما في فرنسا وموناكو. وهذه المؤسسة توفر لها مجالا ماليا بعيدا عن السوق اللبنانية.

مهنته ليست مقصورة على البنك. لقد استثمر في وسائل الاعلام والعقارات والثقافة والسينما. وقد شارك في تمويل العديد من الإنتاجات، بما في ذلك الأفلام اللبنانية التي حققت شهرة دولية. وقد ساعد هذا التنويع على بناء صورة لمباشر الأعمال الحرة المرتبطة بالأعمال التجارية والثقافة والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة.

ويفسر هذا الموقف أيضا مدى الجدل. أنطون صحناوي ليس فرداً بدون مسؤوليات عامة أو اقتصادية. ويرأس مصرفاً لبنانياً عانى زبائنه، مثل عملاء المؤسسات الأخرى، من القيود المفروضة منذ الانهيار المالي في عام 2019. ولا يزال اسمه مرتبطا بنظام مصرفي اتهمه الوديعون بنقل الجزء الأكبر من الخسائر التي تكبدوها.

وقد فرض قانون منع العنف القائم على نوع الجنس، شأنه شأن القطاع بأكمله، قيودا على الانسحاب والتحويلات. وقد اتخذت هذه التدابير دون تشريع رسمي لمراقبة رأس المال لفترة طويلة. لقد منعت العديد من العملاء من الوصول بحرية إلى مدخراتهم. واحتجت المصارف بأزمة السيولة والتعرض لبنك لبنان وقرارات السلطات. وندد مقدمو الطلبات بالمصادرة بحكم الواقع.

وفي هذا السياق، فإن أي مظهر من مظاهر القوة أو الوصول أو القرب الدولي يثير رد فعل متزايد. وتتناقض صور قادة المصارف الذين يترددون على الدوائر السياسية الأمريكية مع حالة المنقذين في لبنان. ولا يزال الكثيرون يواجهون حسابات مجمدة، وسحبات محدودة، وخسائر كبيرة بسبب اختلاف معدلات التحويل المطبقة منذ الأزمة.

الأزمة المصرفية أيضا في خلفية الجدل

ولا تتعلق الصورة مباشرة بالحسابات المصرفية. غير أن الأزمة المالية تشكل الخلفية الاجتماعية للمناقشة. تنتمي أنطوان سيهناوي إلى مجموعة صغيرة من القادة الذين شكلوا القطاع قبل عام 2019. وفي ذلك الوقت، اجتذبت المصارف ودائع بأسعار مرتفعة. وخصصوا حصة كبيرة من مواردهم لبنك لبنان ومولوا الدولة.

عندما تباطأت تدفقات العملة، انهار النموذج. الإنشاءات مغلقة مؤقتاً ثم سحبات محدودة ووجد الوديعون أن الدولارات في حساباتهم لم تعد متاحة بموجب نفس الشروط. وقد ظهرت عدة فئات من الدولارات المصرفية. وقد انخفضت قيمتها الحقيقية في مواجهة الأوراق النقدية المتداولة.

ولا تزال المسؤوليات موضع نزاع. وتسلط المصارف الضوء على أوجه العجز الحكومية والسياسات النقدية والتخلف الحكومي. وتتهم السلطات السياسية أحيانا المصارف بالتمتع بعائدات مفرطة. ويلوم الوديع كلا الجانبين على تأخير توزيع الخسائر. ولم تسمح أي خطة شاملة بعد بإعادة الحسابات، وإعادة هيكلة القطاع على نحو عادل، وإحياء الائتمان.

وأشير أيضا إلى أنطوان سيهناوي في إجراءات المحكمة وفي الخلافات المتعلقة بالمصرف. وكثيراً ما تباطأت الإجراءات اللبنانية بسبب تنازع الاختصاص والنداءات والمواجهة السياسية. ولا تزال هناك حاجة إلى التمييز بين الوقائع القضائية الثابتة وبين وسائط الإعلام أو الاتهامات الحزبية.

ويستند الجدل الحالي إلى حقيقة مختلفة ومرئية مباشرة: فقد شارك سيهناوي في تنظيم عشاء مع نتنياهو. ومن ثم فهو لا يعتمد على الملفات القديمة. لكن هذا يؤثر على إستقبال المبتذل وبالنسبة للنقاد، تؤكد الصورة وجود نخبة قادرة على تجاوز الحدود السياسية والاجتماعية التي تربط بقية السكان.

أنطون صحناوي ومورغان أورتاغوس، علاقة مكشوفة

وجود مورغان أورتاغوس إلى جانب أنطون صحناوي ليس بالأمر الجديد. وقد أبلغ العديد من وسائط الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والعربية واللبنانية عن علاقتها علنا منذ بداية عام 2026. وهذه المنشورات تصفها بأنها علاقة عاطفية. وادعت مصادر قريبة من أورتاغوس أنها بدأت بعد انفصالها عن الزواج وأنه تم إعلانها وفقا للقواعد المنطبقة.

وهذه العلاقة الشخصية مصحوبة الآن بمظاهر مشتركة. في أبريل 2026، شارك أنطون صحناوي ومورغان أورتاجوس معًا في حفل أقيم في متحف ذكرى المحرقة في واشنطن. كانت أسمائهم على حائط المتبرعين. ثم أكدت الصحافة أن اسم سيناوي يبدو مانحا لبنانيا في سياق مناقشات حساسة للغاية بين لبنان وإسرائيل.

وبعد بضعة أسابيع، ظهروا عند إصدار كتاب يدافع عن القراءة العربية المؤاتية لإسرائيل. جمع الحدث دبلوماسيين وسياسيين وصحفيين وممثلين من عدة مجتمعات. نقل موقع مورغان أورتاغوس الشخصي نفسه هذا الاجتماع من خلال تقديم التزامهم المشترك بالحوار الإقليمي.

العشاء الذي أشيد بـ(ليندسي غراهام) يمثل خطوة إضافية. لم يعد الصحناوي وأورتاجوس مدعوين فقط. إنهم الضيوف. ويرحبون برئيس وزراء إسرائيلي وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين. ويحول هذا التطور قربهم الشخصي إلى شراكة عامة واجتماعية وسياسية. إنها تشرح لماذا تسبب الصورة الجديدة رد فعل أقوى من الصور السابقة.

(مورغان أورتاغوس) على دراية بالقضية اللبنانية وقد شغلت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في إطار إدارة ترمب الأولى مناصب تتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي عام 2025، شاركت في الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة بشأن لبنان وإسرائيل وآلية متابعة وقف إطلاق النار. وكثيراً ما يُحكم على مواقفه لصالح إسرائيل من جانب ناقديه اللبنانيين.

وقد أثار الكشف عن علاقته مع سيناوي بالفعل تساؤلات بشأن احتمال تضارب المصالح. ولا يقتصر الموضوع على خصوصيتهم. وهو يتناول إمكانية وصول مصرفي لبناني إلى موظف في الولايات المتحدة عمل على مسائل تهم بلده مباشرة وقطاعه الاقتصادي وشبكاته. لا يوجد عنصر عام وحده يدل على تدخل غير منتظم. غير أن مسألة ظهور النزاع لا تزال قائمة.

مورغان أورتاغوس، الدبلوماسي والجمهوري

(مورغان أورتاغوس) جعل نفسه معروفاً باسم وزارة الخارجية بين 2019 و2021 تحت سلطة (مايك بومبيو). وقد عملت في السابق في قطاعات الاستخبارات والمالية ووسائط الإعلام. وهي موظفة احتياطية تابعة للبحرية الأمريكية، تنتمي إلى شبكات السياسة الخارجية الجمهورية وتتدخل بانتظام في المناقشات المتعلقة بإيران وإسرائيل والخليج.

فعودته إلى الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في عام 2025 جعلته محور المناقشات الإقليمية. وسافرت إلى بيروت وشاركت في مناقشات بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار بعد حزب الله الإسرائيلي. كما دافع عن نزع سلاح الجماعات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية.

وفي لبنان، كثيرا ما تثير بياناته ردود فعل قوية. إن مؤيديها يعتبرون أنه يصوغ بوضوح المتطلبات الأمريكية. ويتهم معارضيه باستئناف الأولويات الإسرائيلية وممارسة الضغط من جانب واحد على بيروت. وقد أضافت علاقته مع أنتون سيناوي بعدا شخصيا لهذه الانتقادات.

وتجمع رابطاتهم العامة الحدود بين الدبلوماسية والنفوذ الخاص والقدرة على المجتمع السياسي. يعمل واشنطن إلى حد كبير من خلال الشبكات. ويؤدي الدين، والمؤسسات، ومراكز الفكر، والأحداث الخيرية دورا حقيقيا في تدفق الأفكار والوصول إلى صانعي القرار. ويبدو أن سيناوي عززت مكانها في هذه البيئة من خلال أورتاغوس، وأنشطتها الخيرية، وعلاقاتها المالية.

غير أنه سيكون من المفرط أن يستنتج من كل مظهر قرار سياسي دقيق. وتشهد الصور على الاتصالات والقرب. وهي لا تثبت تلقائياً التدخل في ملف عام. والمشكلة السياسية هي بالأحرى القافية: والجمهور اللبناني لا يدرك طبيعة المناقشات، والمصالح الممثلة، وأي خطوات تتخذ باسم لبنان أو الجهات الفاعلة الخاصة.

ومنذ عام 1955، ما فتئ لبنان ينفذ قانون مقاطعة إسرائيل. وتحظر المادة الأولى منه على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الدخول في معاملات أو اتفاقات معينة مع أشخاص يقيمون في إسرائيل أو كيانات إسرائيلية أو جهات فاعلة تعمل باسمهم. ويشمل النص التبادل التجاري والمالي والاقتصادي.

وأدت الأحكام والممارسات القانونية الأخرى إلى زيادة الوعي بالاتصالات مع المواطنين الإسرائيليين. وقد أجريت بالفعل مقابلات مع الفنانين والصحفيين والأفراد أو مقاضاتهم بعد الاجتماعات أو المقابلات أو التعاون. ويتفاوت الطلب وفقا للظروف. قد تؤدي جنسية المشاركين والموقع وطبيعة الاتصال ووجود معاملة إلى تعديل التحليل.

ومن ثم فإن مبتذلة العشاء لا تحدد وحدها مؤهلات جنائية. وقد يكون الوجود في نفس الجدول عنصرا وقائعيا، ولكن يجب أن تحدد المحكمة جريمة ممكنة. وينبغي دراسة الدور الدقيق للصحناوي، والطرائق التنظيمية، والدعوات، والتمويل، وطبيعة التبادلات مع المشاركين الإسرائيليين.

ولا يحد هذا التحفظ القانوني من النطاق السياسي. وفي لبنان، كثيرا ما تظل القاعدة الاجتماعية حول إسرائيل أوسع من نص القانون. ولا يشير التوحيد إلى الاتفاقات الرسمية فحسب، بل يشير أيضا إلى العلاقات الثقافية أو الاقتصادية أو الشخصية التي يمكن أن تجعل الاتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين أمرا عاديا. المعارضون لهذا التطبيع يرون عشاء واشنطن كمثال واضح.

وقد طرح دعاة الحوار حجة معارضة. ويعتقدون أن الاتصالات يمكن أن تعد الترتيبات الأمنية أو الاتفاقات الحدودية أو الحد من التوترات. ويرى البعض أيضا أن الدبلوماسية غير الرسمية وسيلة لاستكشاف الحلول عندما تحجب القنوات الرسمية. ولكن أنطون سهناوي ليس له ولاية عامة معروفة بالتفاوض باسم الدولة اللبنانية.

وهذا النقص في الولاية يغذي الشكوك. يستطيع ممثل خاص الدفاع عن أفكاره والمشاركة في الأحداث في الخارج غير أنه لا يستطيع أن يعرض مواقفه على لبنان. وجود (سيناوي) إلى جانب (نيتنياهو) أصبح رمزاً للدبلوماسية الموازية التي تقودها النخب الاقتصادية بدون سيطرة مؤسسية أو نقاش ديمقراطي.

صورة في تقاطع عدة كسور لبنانية

أول ما يكشف عن الكسور القطبي حول إسرائيل ويرفض جزء من لبناني الاتصال قبل نهاية الاحتلال، وتسوية المنازعات الحدودية، وإيجاد حل للفلسطينيين. ويرغب طرف آخر في فصل السيادة اللبنانية عن النزاع الإقليمي ويتوخى ترتيبات مباشرة. وفي ما بين ذلك، هناك دعم كبير لمفاوضات محدودة بقيادة الدولة وأمناء المظالم.

ثم يكشف عن فجوة اجتماعية. ولدى مديري المصارف موارد وشبكات دولية لا تملكها أغلبية السكان. ومنذ عام 2019، أصبح هذا الفرق أكثر وضوحا. وفي بعض الأحيان يتعين على الوديعين أن يشرعوا في إجراءات مطولة لاسترداد جزء من أصولهم، في حين يواصل بعض المصرفيين العمل في الخارج.

وتتناول الصورة أيضا مسألة التمثيل. من يتحدث عن لبنان في واشنطن؟ وتحتفظ المؤسسات الرسمية أو الأحزاب أو الدبلوماسيين أو المصارف أو رجال الأعمال أو مجتمعات المغتربين بقنواتها الخاصة. هذه التعددية قد تكون مفيدة ويصبح الأمر إشكاليا عندما تكون المصالح الخاصة مشوشة مع المواقف الوطنية.

وأخيرا، تظهر الصورة قوة العلامات السياسية. ولم يكن هناك حاجة إلى بيان مفصل لإطلاق الخلاف. وكان ترتيب الضيوف، وجه نتنياهو، ووجود سيهناوي كافيا. وفي وسائط الإعلام الاجتماعية، فُسرت الصورة حتى قبل أن يقدم المنظمون نسختهم الكاملة من المساء.

وستلاحظ الآن ردود الفعل اللبنانية الرسمية. ويجوز تقديم شكوى، ويجوز للمدعي العام أن يقرر فحص الوقائع أو أن تظل السلطات صامتة. سيتعين على الحكومة أيضًا أن تختار ما إذا كانت ستنظر إلى الحادثة على أنها مسألة خاصة أو مسألة قضائية أو فعل سياسي. في هذه المرحلة، لم يتم الإعلان عن أي مراجعة عامة كاملة لشروط استضافة العشاء.